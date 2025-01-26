أحدث ثورة في كتابتك: أفضل مولدات مقدمة الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى

الانطباعات الأولى مهمة. سواء كان منشور مدونة أو بريدًا إلكترونيًا أو عرضًا تقديميًا أو مقالًا، فإن المقدمة المقنعة تحدد النغمة وتحدد ما إذا كان جمهورك سيبقى متفاعلًا أو يمضي قدمًا.

وهنا يأتي دور مولدات المقدمة. فهي توفر طريقة سريعة وفعالة لصياغة افتتاحيات تجذب الانتباه. لقد جربت هذه الأدوات ووجدتها مفيدة بشكل لا يصدق لتجاوز نقطة البداية الصعبة وإنشاء مقدمات مصقولة بسهولة.

من خلال الجمع بين الإبداع والخوارزميات الذكية، تعمل هذه الأدوات على تبسيط العملية، مما يوفر الوقت والجهد مع تقديم نتائج تناسب احتياجاتك. بعد بحث واختبارات مكثفة، قمنا أنا وفريق ClickUp بتجميع قائمة بأفضل مولدات مقدمات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى كتابتك. دعنا نستكشف! 🚀

## ⏰ ملخص 60 ثانية

عندما يتعلق الأمر بالأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، فإن كل منصة تتفوق بطريقتها الفريدة، وتلبي الاحتياجات والأولويات المختلفة. فيما يلي تفصيل لأفضل الخيارات، المصممة خصيصًا لحالات استخدام محددة:

ClickUp: الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع المتكاملة

Jasper AI: الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات

Copy.ai: الأفضل لإنشاء المحتوى التسويقي

Writesonic: الأفضل لإنشاء المحتوى الشامل

Scalenut: الأفضل لإنشاء محتوى يركز على تحسين محركات البحث

Frase: الأفضل للبحث عن المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسينه

QuillBot: الأفضل لتحسين وضوح الكتابة وإعادة الصياغة

ريتر: الأفضل لإنشاء محتوى متعدد اللغات

Hypotenuse AI: الأفضل لإنشاء المحتوى بالجملة

Scribe: الأفضل لتوثيق العمليات ومشاركة المعرفة

جرب أداة الذكاء الاصطناعي رقم 1 لإنشاء المحتوى

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات مقدمة الذكاء الاصطناعي؟

عند اختيار مُنشئ مقدمة مدونة بالذكاء الاصطناعي، ضع في اعتبارك هذه الميزات الأساسية لضمان توافقها مع أهداف إنشاء المحتوى الخاص بك:

الدقة والملاءمة : ابحث عن أدوات لإنشاء مقدمات تجسد موضوعك وتتواصل مع جمهورك المستهدف. وهذا يضمن أن المحتوى الذي تم إنتاجه سيتوافق مع موضوعك ويجذب القراء بنجاح

: ابحث عن أدوات لإنشاء مقدمات تجسد موضوعك وتتواصل مع جمهورك المستهدف. وهذا يضمن أن المحتوى الذي تم إنتاجه سيتوافق مع موضوعك ويجذب القراء بنجاح خيارات التخصيص : استكشف المولدات التي تمكّنك من تخصيص المخرجات لتتناسب مع أسلوبك الفريد في الكتابة ونبرة صوتك. هذه القدرة على التكيف تحافظ على صوتك المميز بينما تلبي احتياجاتك الخاصة

: استكشف المولدات التي تمكّنك من تخصيص المخرجات لتتناسب مع أسلوبك الفريد في الكتابة ونبرة صوتك. هذه القدرة على التكيف تحافظ على صوتك المميز بينما تلبي احتياجاتك الخاصة سهولة الاستخدام : اختر الأدوات التي تعمل على تحسين الرحلة الإبداعية من خلال عناصر تحكم سهلة الاستخدام، مما يضمن سهولة الوصول للجميع، بغض النظر عن مهاراتهم التقنية

: اختر الأدوات التي تعمل على تحسين الرحلة الإبداعية من خلال عناصر تحكم سهلة الاستخدام، مما يضمن سهولة الوصول للجميع، بغض النظر عن مهاراتهم التقنية جودة الإخراج : اختر أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تقدم محتوى منظمًا ومتماسكًا بشكل جيد، ويتطلب القليل من التحرير أو لا يتطلب أي تحرير. تعمل النتائج الجيدة على تحسين جهودك ورفع مستوى الاحترافية في مشاريعك الكتابية

: اختر أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي التي تقدم محتوى منظمًا ومتماسكًا بشكل جيد، ويتطلب القليل من التحرير أو لا يتطلب أي تحرير. تعمل النتائج الجيدة على تحسين جهودك ورفع مستوى الاحترافية في مشاريعك الكتابية دمج الملاحظات : اختر مولدًا يتكيف بناءً على مطالبات الكتابة وتعليقات المستخدمين، مما يعزز أداءه مع مرور الوقت. تضمن هذه المرونة نمو الأداة لتلبية متطلبات إنشاء المحتوى بشكل أكثر فعالية

: اختر مولدًا يتكيف بناءً على مطالبات الكتابة وتعليقات المستخدمين، مما يعزز أداءه مع مرور الوقت. تضمن هذه المرونة نمو الأداة لتلبية متطلبات إنشاء المحتوى بشكل أكثر فعالية الدعم والموارد: ضع في اعتبارك توافر دعم العملاء والموارد عالية الجودة، مثل البرامج التعليمية أو منتديات المجتمع. فوجود الدعم في متناول يدك يعزز قدرتك على حل أي تحديات تنشأ

🔎هل تعلم أن المصافحة، وهي شكل شائع من أشكال التحية اليوم، تعود إلى اليونان القديمة. ففي القرن الخامس قبل الميلاد، كانت ترمز إلى السلام وتدل على عدم حمل أي منهما للسلاح. 🤝🕊️

📽️ مشاهدة المكافأة: تعلم كيفية الكتابة بالذكاء الاصطناعي

أفضل 10 مولدات مقدمة للذكاء الاصطناعي

اختيار أفضل مولد مقدمة للذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل كبير على إنشاء محتوى ديناميكي منذ البداية.

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 أدوات معروفة بإبداعها وسهولة استخدامها وكفاءتها لمساعدتك في العثور على الأداة المثالية لاحتياجاتك.

إليك أفضل اختياراتنا:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع المتكاملة)

تعرف على المزيد

1. كليك أب

في البداية، قد تتساءل في البداية عما إذا كان مولد المقدمة المجاني الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه توفير الوقت أو الحصول على النغمة الصحيحة. انقر فوق يظهر أنه يمكنهم القيام بأكثر من مجرد إنشاء مقدمات.

هذا الكل في واحد أداة إنتاجية تساعدك على صياغة مقدمات مقنعة، وتحسين سير عملك، وتعزيز التعاون. وهي توفر مزيجاً مثالياً من إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع، مما يسهل عليك البقاء منظماً مع التركيز على الصورة الأكبر.

على سبيل المثال, انقر فوق الدماغ التحويلات سير عمل المحتوى مع ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين عملية إنشاء المحتوى وتحريره وإدارته. يساعد في تنقيح المحتوى وتحسينه ليتماشى مع أهداف محددة، مما يوفر وقتًا ثمينًا كان سيقضيه في المراجعات والعصف الذهني.

يعمل ClickUp Docs على تغيير طريقة تعاونك ويساعدك على تبسيط الإنشاء المشترك والتحرير وإدارة المحتوى في مساحة مشتركة. فهو يبسط العمل الجماعي من خلال إتاحة التعاون في الوقت الفعلي، بحيث يمكن لعدة مستخدمين العمل على نفس المستند في وقت واحد، مما يحافظ على توافق الجميع واطلاعهم على المستندات.

وبفضل ميزات مثل التعليقات المضمنة وسجل الإصدارات وتكامل المهام، يصبح تطوير المحتوى رحلة تعاونية، مما يكسر الحواجز ويعزز التواصل بين الفريق.

يوفر ClickUp أيضًا مجموعة من قوالب كتابة المحتوى مصممة لتحسين سير عمل المحتوى. توفر هذه القوالب إطار عمل منظم لتخطيط المحتوى وكتابته ومراجعته، مما يوفر الوقت ويضمن اتساق المشروع.

تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من قوالب كتابة المحتوى التي تعمل على تحسين عملية إنشاء المحتوى بشكل كبير. توفر هذه القوالب إطار عمل منظم بشكل جيد لتخطيط المحتوى وكتابته ومراجعته، مما يساعدك على توفير الوقت مع الحفاظ على الاتساق بين المشاريع.

على سبيل المثال، ClickUp قالب كتابة المحتوى نقطة بداية واضحة، مما يسمح لك بالبدء في الكتابة مباشرةً دون إضاعة الوقت في اكتشاف الهيكلية. كما أنه يساعدك في التغلب على عائق الكاتب من خلال إرشادك خلال كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة.

استمع إليها مباشرةً من أحد مستخدمي ClickUp المحتوى (تورية غير مقصودة):

_ لقد قلل تطبيق ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وسهّل التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبحنا الآن قادرين على الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة تصل إلى 2-3 أضعاف

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث - مركز عافية الطلاب

أفضل ميزات ClickUp

استخدام ClickUp Brain لأتمتة المهام المتكررة للمهام المتكررة للمهام والموافقات والتذكيرات

العصف الذهني مع اللوحات البيضاء في ClickUp لتوليد أفكار المحتوى وتنظيمها في مساحة تعاونية

استخدم الحقول المخصصة لمراقبة أنواع المحتوى، وعمليات الموافقة، والبيانات الوصفية

مراجعة الجداول الزمنية للمحتوى من خلال وجهات نظر مختلفة باستخدام لوحات كانبان والتقويمات والجداول الزمنية

قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب المجموعة الواسعة من ميزات المنصة، والتي قد تكون مربكة في بعض الأحيان

يفتقر تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض الميزات المتوفرة في إصدار سطح المكتب، مما يحد من وظائفه للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول الكامل أثناء التنقل

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

➡️ قراءة المزيد: كيفية استخدام السبورة البيضاء للتعاون (نصائح + حالات الاستخدام)

2. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى متعدد الاستخدامات)

عبر

_ / href/ _https://www.jasper.ai/editor Jasper AI /%href/ جاسبر AI هو برنامج شامل مساعد الكتابة مصمم لتبسيط عملية إنشاء المحتوى عبر تنسيقات مختلفة. فهو يساعدك على صياغة محتوى عالي الجودة يتماشى تماماً مع صوت علامتك التجارية وأسلوبها.

توفر المنصة مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك مساعدين في الكتابة، وقسم صوت العلامة التجارية، وميزات إحاطة الحملة، ومكتبة قوالب واسعة، وجاسبر شات لتعزيز التعاون.

إن قدرة Jasper على التعامل مع كل من المحتوى القصير والطويل يجعلها الخيار الأمثل للشركات التي تتطلع إلى الحفاظ على صوت علامتها التجارية عبر جميع المنصات.

ويوفر العديد من القوالب التي تساعد الشركات على إنشاء إعلانات وعناوين رئيسية ومنشورات مدونات على Google جذابة وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات Jasper AI

تنفيذ مهام سير العمل المُنشأة مسبقًا إلى أتمتة إنشاء المحتوى إنشاء محتوى يتوافق مع إرشادات العلامة التجارية استخدم مدقق الانتحال للتحقق من تفرد المحتوى الخاص بك



قيود Jasper Jasper AI

ذكر بعض المستخدمين أن الأداة تميل إلى إساءة تفسير المعلومات المعقدة، مما يتطلب التحقق من الحقائق والتحرير اليدوي لضمان الدقة

يمكن أن تصبح الواجهة مربكة عند إنشاء تدفقات محادثة مفصّلة، مما يجعل العملية أكثر صعوبة للمستخدمين

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المُنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

➡️قراءة المزيد: جاسبر AI مقابل Writesonic: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

3. Copy.ai (الأفضل لإنشاء المحتوى التسويقي)

via Copy.aiCopy.ai هو أداة قوية تسويق المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي أداة تعزز بشكل كبير عملية إنشاء المحتوى. أكثر ما أعجبني فيها هو قدرتها على تحويل المصادر الخام، مثل تسجيلات المقابلات أو النصوص، إلى محتوى جيد التنظيم.

تساعد الأداة على توسيع نطاق الأفكار الأصغر، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف طرق جديدة لتطوير مقدمات وروايات أكثر تفصيلاً وجاذبية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح Copy.ai إمكانية إنشاء مقدمات مخصصة، مع مرونة في تعديل اللهجة والأسلوب لتتناسب مع الاحتياجات الخاصة.

أفضل ميزات Copy.ai

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لتحديد النموذج الأنسب لمهام محددة

استخدم ميزة Infobase لتخزين المعلومات الخاصة بالشركة ووضع علامات عليها للحصول على رسائل متسقة للعلامة التجارية

ضبط نغمة المهام، سواء إنشاء المحتوى أو تنقيح المحتوى البشري قيود Copy.ai

قد يكون السعر مرتفعًا بعض الشيء، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة أو أصحاب الأعمال الفردية

أبلغ بعض المستخدمين أن المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يبدو أحيانًا قاسيًا أو غير طبيعي

تسعير Copy.ai

مجاني للأبد

المبتدئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: هل لديك فضول حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من مولدات فقرات الذكاء الاصطناعي ?

إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تجربتها:

صقل مدخلاتك للحصول على محتوى أكثر تخصيصًا ✍️

جرب تعديلات في النبرة لتتناسب مع جمهورك 🎯

استخدم عبارات غنية بالكلمات الرئيسية للحصول على نتائج أفضل لتحسين محركات البحث 🔑

توليد مسودات متعددة واختيار أفضل نسخة 📝

الجمع بين المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي والرؤى البشرية للحصول على نهج متوازن 🤖

4. Writesonic (الأفضل لتوليد المحتوى الشامل)

عبر

Writesonic_ يكتبونك هي عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، من منشورات المدونة إلى تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي.

إحدى الميزات المفيدة هي أداة كاتب المقالات بالذكاء الاصطناعي 6.0، التي تنشئ مقالات صديقة لتحسين محركات البحث بسرعة. أداة إعادة الصياغة مفيدة أيضًا في تنقيح المحتوى الحالي والتأكد من أنه فريد من نوعه. بشكل عام، يتسم Writesonic بالمرونة ويقدم نتائج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.

لذا سواء كنت تقوم بإنشاء مقدمات مقالات، أو التوسع في الأفكار، أو صياغة مقالات كاملة، فإن Writesonic يوفر حلاً متعدد الاستخدامات وفعالاً لإنشاء المحتوى.

أفضل ميزات Writesonic

إجراء التعديلات اللازمة على مقدمتك المخصصة لتتناسب مع تفضيلات جمهورك

دمج استراتيجيات تحسين محركات البحث في المحتوى الخاص بك لتحسين الرؤية وزيادة حركة المرور العضوية

استخدم أداة إعادة الصياغة لإعادة صياغة الجمل والفقرات

قيود كتابيسونيك

أبلغ بعض المستخدمين أنهم بحاجة إلى تعديل المحتوى ليتماشى بشكل أفضل مع أسلوبهم المفضل وصوت علامتهم التجارية

يمكن أن تكون ميزة التوليد الجماعي غير متناسقة في بعض الأحيان، مما يتطلب مزيدًا من الاهتمام لضمان جودة وملاءمة المخرجات

تسعير Writesonic

للأفراد والعاملين المستقلين:

مجاني للأبد

للأفراد: 20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

20 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مستقل: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

للمحترفين والفرق:

مستوى قياسي: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 399 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كتابيسونيك

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

5. سكالينوت (الأفضل لإنشاء محتوى يركز على تحسين محركات البحث)

via

_ / href/ _https://www.scalenut.com/solutions/content-creators Scalenut /%href/

Scalenut هي أداة تسويق محتوى فعّالة تعمل على تحسين إنشاء محتوى مُحسَّن لتحسين محركات البحث. يستخدم تحليل معالجة اللغة الطبيعية خوارزميات متقدمة لمواءمة المحتوى مع معايير محرك البحث.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في وضع الرحلات البحرية الذي يرشدك خلال كل خطوة من خطوات عملية إنشاء المحتوى، مما يسهل إنتاج محتوى جيد التنظيم وملائم لتحسين محركات البحث حتى عندما تكون مضغوطًا بسبب ضيق الوقت.

أعجبتني أيضًا طريقة تبسيطه لعملية إنشاء مقدمة جذابة. مع عدد قليل من المدخلات فقط، يساعدك في إنشاء مقدمات آسرة تحدد مسار بقية المحتوى الخاص بك.

أفضل الميزات #### سكالينوت

إنشاء مقدمات مقنعة واستخدام قوالب قابلة للتخصيص لمختلف أنواع المحتوى، من منشورات المدونة إلى الصفحات المقصودة

تتبع أداء المحتوى من خلال التحليلات المدمجة وإجراء تحسينات تعتمد على البيانات

تلقي ملاحظات في الوقت الفعلي لتحديد مجالات التحسين، مما يضمن بقاء المحتوى الخاص بك عالي الجودة والفعالية

قيود سكالينوت

تدعم الأداة حاليًا إنشاء المحتوى باللغة الإنجليزية فقط، مما قد يحد من فائدتها للمستخدمين الذين يستهدفون جمهورًا بلغات متنوعة.

قد تبدو واجهته غير بديهية بالنسبة لبعض المستخدمين، مما يتطلب منحنى تعليمي للتنقل بين ميزاته بفعالية

تسعير #### تسعير Scalenut

أساسي: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 149 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Scalenut

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

➡️ اقرأ المزيد: ما أهمية التحكم في إصدار المستند؟

6. Frase (الأفضل للبحث عن المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحسينه)

via

_/مرجع/ _https://www.frase.io/ Frase /%href/

يعمل Frase على تبسيط إنشاء المحتوى من خلال الجمع بين البحث والكتابة والتحسين في منصة واحدة. تعمل ملخصات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحليل أفضل نتائج محرك البحث، مما يوفر رؤى قيمة للمساعدة في إنشاء مقدمات فعالة وموضوعات رئيسية ومحتوى.

تساعد أدوات تحسين محركات البحث في إنشاء مقدّمات تحسّن من ظهور محرك البحث وتجذب القرّاء. تحلل هذه الأدوات هدف البحث، مما يضمن تصنيف المحتوى بشكل جيد. يوفر Frase اقتراحات الكلمات المفتاحية في الوقت الفعلي ورؤى المنافسين، مما يساعد الكتّاب على إنشاء محتوى أفضل.

أفضل ميزات Frase

إنشاء ملخصات محتوى شاملة من خلال تحليل المقالات الأعلى تصنيفًا

استخدم أداة إنشاء الخطوط العريضة لتطوير الخطوط العريضة للمحتوى بناءً على محتوى المنافسين واستفسارات المستخدمين

استخدام مخطط المواضيع لإنشاء مجموعات مواضيع متعمقة

قيود الإطار

يحصل المستخدمون على عدد محدود من استعلامات البحث لكل خطة، مما قد يزيد من التكاليف على المدى الطويل

يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي حاد بسبب ميزات تحسين محركات البحث المعقدة

تسعير #### Frase

تجربة مجانية

منفردًا: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الفريق: 115 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Frase التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. QuillBot (الأفضل لتحسين وضوح الكتابة وإعادة الصياغة)

via QuillBot QuillBot هو مساعد كتابي فريد من نوعه يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعمل على تحسين وضوح وطلاقة المحتوى الخاص بك، مما يجعله مثاليًا للأبحاث الأكاديمية وغيرها. يمكنك استخدام هذه الأداة كمنشئ مقدمات مجاني لصياغة مقدمات جيدة التنظيم وجذابة بسهولة.

تُعد أداة إعادة الصياغة مفيدة بشكل خاص في إعادة صياغة الجمل مع الحفاظ على المعنى الأصلي، مما يساعد على جعل المقدمات أكثر إيجازًا وفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن المدقق النحوي عدم التغاضي عن أي أخطاء، مما يضمن أن تكون كل مقدمة مصقولة واحترافية ومؤثرة. يعد QuillBot أداة سهلة الاستخدام لتحسين المقدمات بسرعة.

أفضل ميزات QuillBot

استخدم خاصية تحسين المفردات لتلقي اقتراحات المرادفات والصياغة البديلة

ضمان الأصالة من خلال فحص المحتوى الخاص بك مقابل قاعدة بيانات شاملة

العمل في محرر مستندات جوجل ومايكروسوفت وورد باستخدام عمليات التكامل المباشر ل QuillBot

قيود QuillBot

بعض الميزات المتقدمة مقصورة على الاشتراك المميز

قد ينتج عن أداة إعادة الصياغة أحيانًا محتوى غير دقيق من حيث السياق

تسعير QuillBot

مجاني للأبد

شهريًا: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط: 8.33 دولار/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كويلبوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

8. ريتر (الأفضل لإنشاء محتوى متعدد اللغات)

via

_ / href/ _https://rytr.me/ Rytr /%href/ Rytr AI هو مساعد شهير للكتابة لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بدءًا من منشورات المدونات ورسائل البريد الإلكتروني إلى مقترحات الأعمال والصفحات المقصودة، بما في ذلك كتابة المقالات. مدعوم بتقنية GPT-3 المتقدمة، فهو يساعدك على إنتاج مقالات جذابة بسرعة وكفاءة.

محدد الأسلوب مفيد بشكل خاص لضبط الأسلوب ليتناسب مع مختلف الجماهير، ويضمن لك التدقيق النحوي المدمج فيه أن تكون كل مقالة مصقولة.

ريتر أفضل الميزات

استخدم أداة تضخيم النص لتحويل جملة أو فقرة واحدة إلى محتوى أكثر

استخدم امتداد كروم لإنشاء محتوى مباشرة داخل منصاتك المفضلة

استخدم مدقق الانتحال المدمج للتحقق من تفرد المحتوى الخاص بك

قيود ريتر

إن محلل SERP وأدوات الكلمات المفتاحية في Rytr أقل فعالية من المنافسين، وتفتقر إلى التكامل السلس والوظائف المتقدمة

تعمل الأداة بشكل جيد مع المحتوى القصير ولكنها تواجه صعوبات مع المحتوى الطويل، مما يؤدي إلى إنتاج مخرجات متكررة

تسعير رايتر

مجاني للأبد

غير محدود: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️قراءة المزيد: Jasper AI مقابل Rytr: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

9. Hypotenuse AI (الأفضل لإنشاء المحتوى بالجملة)

via

/ href/ https://help.hypotenuse.ai/article/112-generating-a-summary _ هيبوتينوس AI /%href/_

Hypotenuse AI هي منصة مثالية لإنشاء المحتوى لتلبية المتطلبات المحددة للتجارة الإلكترونية والمحتوى التسويقي. يتيح لك منشئ وصف المنتج بالجملة إنشاء المئات من الأوصاف المحسّنة لتحسين محركات البحث بسرعة في دقائق، مما يجذب انتباه القارئ منذ البداية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنتاج صور فريدة من نوعها بكفاءة من النصوص، مما يعزز قوائم المنتجات والمواد التسويقية. سواء كنت تقوم بتنقيح مقدمة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أو تقوم بإنشاء محتوى جديد من الصفر، فإنها تضمن الاتساق والكفاءة طوال الوقت.

Hypotenuse AI أفضل الميزات

إنشاء محتوى منتج يعكس هوية علامتك التجارية الفريدة لتحقيق الاتساق عبر جميع القنوات

عزِّز ظهور المحتوى الخاص بك من خلال تحسينه للحصول على ترتيب أعلى في محركات البحث والأسواق

استخدم أوامر التحرير لتحسين المحتوى الخاص بك للحصول على تجربة سلسة وبديهية

قيود الذكاء الاصطناعي Hypotenuse

قد لا توفر النسخة التجريبية المجانية التي مدتها 7 أيام وقتًا كافيًا لاستكشاف جميع الميزات وتقييمها بالكامل

أبلغ بعض المستخدمين عن عدم اتساق جودة توليد الصور، مما قد يؤثر على موثوقية المخرجات الإجمالية

تسعير Hypotenuse AI

التسويق وتحسين محركات البحث

الدخول : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم أساسي : 87 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 87 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المدونة الاحترافية : 230 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 230 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مدونة مخصصة: أسعار مخصصة

التجارة الإلكترونية

أساسي : 150 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 150 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) التجارة الإلكترونية الاحترافية : تسعير مخصص

: تسعير مخصص التجارة الإلكترونية للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي #### Hypotenuse AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. الكاتب (الأفضل لتوثيق العمليات ومشاركة المعرفة)

via

_ / href/ _https://scribehow.com/ Scribe /%href/

يعد Scribe أداة قوية لإنشاء وثائق عملية خطوة بخطوة. تلتقط ميزة تسجيل سير العمل الخاصة به إجراءاتك وتحولها إلى أدلة مفصلة مع لقطات شاشة وتعليمات واضحة. وبفضل الخيارات القابلة للتخصيص، يمكنك بسهولة تخصيص الأدلة التي تم إنشاؤها لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة.

يأتي مزودًا بميزة فريدة لالتقاط العمليات، حيث يقوم تلقائيًا بتسجيل كل إجراء تقوم به - مثل حركات الماوس وضربات المفاتيح - أثناء العمل. تضمن هذه الميزة التوثيق الدقيق وتوفر الوقت، خاصةً عند التعامل مع المهام المعقدة.

Scribe أفضل الميزات

إنشاء أدلة إرشادية تلقائيًا لأي عملية على الويب أو على سطح المكتب

حماية الخصوصية من خلال التنقيح التلقائي للبيانات الحساسة من الأدلة الخاصة بك

إضفاء الطابع الشخصي على وثائقك لتعكس هوية مؤسستك

قيود الكاتب #### قيود الكاتب

توفر المنصة خيارات تخصيص محدودة، مما قد يقيد تخصيص الوثائق حسب الاحتياجات الخاصة

قد لا تتكامل مع جميع الأدوات والأنظمة الأساسية الموجودة، مما يحد من توافقها مع أنظمة معينة

تسعير #### Scribe

الأساسي: مجانًا

مجانًا الفريق المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشخصي الاحترافي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكاتب

G2: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: غير متاح

➡️Read المزيد: أفضل 15 كاتب مدونة للذكاء الاصطناعي للتجربة

رفع إمكانات إنشاء المحتوى الخاص بك مع ClickUp

الانطباعات الأولى مهمة في إنشاء المحتوى. فالمقدمة القوية تجذب الانتباه، وتحدد النغمة وتشجع القراء على المتابعة. لهذا السبب يعتمد العديد من المحترفين على أدوات الذكاء الاصطناعي لصياغة افتتاحيات قوية.

باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك تحسين المحتوى الخاص بك بسرعة. تساعدك هذه الأدوات على إنشاء مقدمات جذابة وتبسيط عملية الكتابة، مما يوفر الوقت ويحسن الجودة. إحدى هذه الأدوات هي ClickUp، التي تقدم أكثر من مجرد إنشاء مقدمة.

ClickUp هي منصة شاملة تعمل على تحسين سير العمل وتحسين تعاون الفريق وتعزيز الإنتاجية. فهي تجمع بين أدوات إنشاء المحتوى وميزات إدارة المشاريع، مما يحافظ على توافق فريقك وكفاءته. اشترك في ClickUp واكتشف كيف يمكنه تحسين المحتوى وأداء فريقك اليوم!