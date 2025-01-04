أفضل 12 برنامج ومنصة للبرمجيات كخدمة كخدمة ذات علامة بيضاء

هل سئمت من العمل التقني المرهق؟ هل تريد تقديم حلول برمجية دون فوضى الترميز؟ البرمجيات كخدمة هي إجابتك!

تخيل إطلاق برنامجك الخاص بعلامتك التجارية دون عناء التطوير. هذه هي قوة منصات البرمجيات كخدمة ذات العلامة البيضاء. تتيح لك هذه المنصات إعادة تسمية البرمجيات الجاهزة وإعادة بيعها، مما يوفر لك الوقت والمال وليالٍ لا تحصى من الأرق

الجميع يقفزون على عربة البرمجيات كخدمة ذات العلامة التجارية البيضاء، من محترفي التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومحترفي إدارة المشاريع لمنشئي المواقع الإلكترونية.

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 12 منصة SaaS ذات العلامة البيضاء لمساعدتك في العثور على ما يناسبك. لنبدأ!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

🔮 تشير البرمجيات كخدمة إلى منتج أو خدمة برمجية تم تطويرها وتملكها شركة واحدة ولكن أعيد تسميتها وبيعها من قبل شركة أخرى تحت اسم علامتها التجارية الخاصة.

🔮 تقدم البرمجيات كخدمة ذات العلامة التجارية البيضاء مجموعة من المزايا، بما في ذلك تقليل وقت التطوير والتكلفة، وقابلية التوسع، ووقت أسرع للوصول إلى السوق، والتركيز على الكفاءات الأساسية.

🔮 فيما يلي ملخص لأفضل 12 أداة من أدوات البرمجيات كخدمة ذات علامة تجارية بيضاء:

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع القابلة للتخصيص مع العلامة التجارية البيضاء أكتيف كامبين: الأفضل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء AgencyAnalytics: الأفضل لوكالات التسويق الرقمي التي تبحث عن تقارير وتحليلات مبسطة Simvoly: الأفضل لإنشاء مواقع ويب ومسارات مبيعات قابلة للتخصيص SocialPilot: الأفضل لإدارة حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة بكفاءة ويبليوم: الأفضل لإنشاء مواقع ويب ذات علامة بيضاء بسرعة وسهولة Akkio: الأفضل للتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي Clinked: الأفضل لتعاون العملاء الآمن ومشاركة المستندات PandaHR: الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال التخصيص حسب الطلب ماوتيك: الأفضل لأتمتة التسويق مفتوح المصدر مع إمكانات التسمية البيضاء Invoice Ninja: الأفضل لحلول الفواتير البسيطة والقابلة للتخصيص لاندينجي: الأفضل لمنشئ صفحات الهبوط ذات العلامة البيضاء مع ميزات التخصيص

ما هي برامج SaaS ذات العلامة البيضاء؟

برنامج SaaS ذو العلامة البيضاء هو منتج برمجي تم تطويره مسبقًا من قبل شركة واحدة وأعيد تسميته من قبل شركة أخرى لبيعه على أنه منتج خاص بها، وهو مخصص للشركات التي تسعى إلى تقديم حلول برمجية تحت علامتها التجارية الخاصة دون الاستثمار بكثافة في التطوير.

هذه الأدوات عادةً تسمح بتغييرات العلامة التجارية، مثل الشعارات والألوان والنطاقات المخصصة، مما يتيح للشركات الحفاظ على هويتها الفريدة مع التوسع بسرعة.

من خلال اختيار حلول البرمجيات كخدمة ذات علامة تجارية بيضاء، يمكن للشركات معالجة نقاط الضعف الحرجة مثل تقليل الوقت اللازم للوصول إلى السوق، وتقليل تكاليف التطوير، وتلبية طلب العملاء بحلول جاهزة للسوق وقابلة للتخصيص

اقرأ أيضًا: أفضل 9 برامج تسويق بالعلامة البيضاء للوكالات في عام 2024

المزايا الرئيسية لمنصات SaaS ذات العلامة البيضاء

تتضمن بعض فوائد برامج العلامة البيضاء ما يلي:

انخفاض تكاليف التطوير : توفير الموارد من خلال الاستفادة من حلول العلامة البيضاء المصممة مسبقاً بدلاً من بناء البرامج من الصفر

: توفير الموارد من خلال الاستفادة من حلول العلامة البيضاء المصممة مسبقاً بدلاً من بناء البرامج من الصفر وقت أسرع للوصول إلى السوق : إطلاق منتجات البرمجيات كخدمة ذات العلامة البيضاء بسرعة لتلبية طلبات العملاء

: إطلاق منتجات البرمجيات كخدمة ذات العلامة البيضاء بسرعة لتلبية طلبات العملاء علامة تجارية قابلة للتخصيص : إضفاء الطابع الشخصي باستخدام الشعارات والنطاقات المخصصة والسمات الفريدة لتعكس هوية علامتك التجارية

: إضفاء الطابع الشخصي باستخدام الشعارات والنطاقات المخصصة والسمات الفريدة لتعكس هوية علامتك التجارية الوصول إلى الميزات المتقدمة : تقديم أدوات متطورة مثل إمكانات التحليلات والتسويق عبر البريد الإلكتروني وميزات التعاون

: تقديم أدوات متطورة مثل إمكانات التحليلات والتسويق عبر البريد الإلكتروني وميزات التعاون حلول قابلة للتطوير : تلبية احتياجات العمل المتزايدة دون القلق بشأن البنية التحتية أو السعة

: تلبية احتياجات العمل المتزايدة دون القلق بشأن البنية التحتية أو السعة التركيز على الكفاءات الأساسية : تفويض إدارة التكنولوجيا إلى مقدمي الخدمات مع إعطاء الأولوية لعملائك وخدماتك

: تفويض إدارة التكنولوجيا إلى مقدمي الخدمات مع إعطاء الأولوية لعملائك وخدماتك زيادة الإيرادات المحتملة: زيادة الإيرادات المحتملة: تقديم خدمات جديدة ذات علامة بيضاء أو توسيع نطاق عروضك الحالية لزيادة الأرباح

تُمكِّن هذه المزايا وكالات التسويق الرقمي ومقدمي خدمات البرمجيات كخدمة ورواد الأعمال من تأسيس مراكز قوية في السوق بأقل قدر من المخاطر التشغيلية.

كيف تعمل خدمات البرمجيات كخدمة ذات العلامة البيضاء

العلامة البيضاء SaaS تمنح الشركات إمكانية الوصول إلى حلول برمجية مطورة بالكامل يمكنها إعادة تسميتها وتقديمها كحلول خاصة بها. يقوم المزود بإنشاء البرنامج، وأنت تركز على تخصيصه ليتناسب مع هوية علامتك التجارية، من الشعارات إلى السمات، مما يجعله يبدو وكأنه ملكك بالكامل.

على سبيل المثال، قد تستفيد وكالة تسويق رقمي من أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ذات العلامة البيضاء. فبدلاً من تطوير البرمجيات، تقوم الوكالة بتطوير البرمجيات، ثم تقوم بإعادة تسميتها وتقديمها للعملاء وإدارة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار الوكالة.

وهذا يسمح للوكالة بالتركيز على وضع الاستراتيجيات والمحتوى بينما تترك لمزود الخدمة إدارة البرنامج.

تسمح البرمجيات كخدمة ذات العلامة التجارية البيضاء للشركات بالتوسع بسرعة، وتقديم حلول عالية الجودة، وتعزيز العلاقات مع العملاء دون إعادة اختراع العجلة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج SaaS ذات العلامة البيضاء؟

عند البحث عن برنامج SaaS ذو العلامة البيضاء المثالي، ركز على بعض الميزات الرئيسية التي تناسب احتياجات عملك وتجعل التوسع وإعادة العلامة التجارية سهلة لعملائك.

إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية:

التخصيص : تأكد من أن النظام الأساسي يتيح لك وضع علامة تجارية كاملة للبرنامج - الشعارات والألوان والتخطيطات - بحيث يبدو وكأنه خاص بك. ابحث عن واجهات السحب والإفلات لتخصيص التجربة بسهولة

: تأكد من أن النظام الأساسي يتيح لك وضع علامة تجارية كاملة للبرنامج - الشعارات والألوان والتخطيطات - بحيث يبدو وكأنه خاص بك. ابحث عن واجهات السحب والإفلات لتخصيص التجربة بسهولة قابلية التوسع : يجب أن ينمو حل العلامة البيضاء معك. اختر الأنظمة الأساسية التي تدعم المزيد من المستخدمين والميزات مع توسع قاعدة عملائك

: يجب أن ينمو حل العلامة البيضاء معك. اختر الأنظمة الأساسية التي تدعم المزيد من المستخدمين والميزات مع توسع قاعدة عملائك الأمان : مع وجود بيانات العملاء الحساسة على المحك، فإن الأمان غير قابل للتفاوض. اختر الحلول ذات التشفير عالي المستوى وميزات المصادقة القوية

: مع وجود بيانات العملاء الحساسة على المحك، فإن الأمان غير قابل للتفاوض. اختر الحلول ذات التشفير عالي المستوى وميزات المصادقة القوية إمكانيات التكامل : تأكد من أن البرنامج يعمل بشكل جيد مع أدواتك الحالية مثل منصات إدارة علاقات العملاء والتسويق وإدارة المشاريع

: تأكد من أن البرنامج يعمل بشكل جيد مع أدواتك الحالية مثل منصات إدارة علاقات العملاء والتسويق وإدارة المشاريع دعم العملاء: ابحث عن فرق دعم سريعة الاستجابة تساعدك على حل أي مشكلات بسرعة، خاصةً إذا كنت تدير عدة حسابات ذات علامة بيضاء

من خلال التركيز على هذه العوامل، يمكنك اختيار منصة SaaS ذات العلامة البيضاء التي تدعم أعمالك وعملائك.

## أفضل 12 منصة للملصقات البيضاء لاستخدامها

فيما يلي أفضل الخيارات التي يجب مراعاتها لعملك:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع القابلة للتخصيص مع علامة تجارية بيضاء) كليك أب خيارًا شائعًا للشركات من جميع الأحجام، وذلك بفضل مجموعة الميزات القوية وخيارات التخصيص التي لا مثيل لها.

هذه الأداة متعددة الاستخدامات هي حقًا تطبيق كل شيء للعمل، وتوفر حلاً شاملاً لإدارة المهام، والتعاون في المستندات، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير.

ClickUp لإدارة المشاريع

تسريع خطط مشاريعك وتنفيذها باستخدام ClickUp Project Management إدارة مشروع ClickUp's ClickUp مثالية للفرق التي تعمل على مشاريع البرمجيات كخدمة ذات علامة تجارية بيضاء، مما يمكّن الشركات من تقديم حلول ذات علامة تجارية بكفاءة.

تسمح لك ميزاته القابلة للتخصيص بتخصيص المنصة لتناسب علامتك التجارية واحتياجات سير العمل الخاصة بك، مما يضمن تجربة سلسة لعملائك.

وباستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء مساحات عمل مخصصة لكل مشروع، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، وتتبع التقدم المحرز، وإدارة المواعيد النهائية بفعالية.

ClickUp وضع العلامات البيضاء

قم بتسمية الأداة بتسمية بيضاء لتتناسب مع إرشادات علامتك التجارية باستخدام التسمية البيضاء من ClickUp التسمية البيضاء من ClickUp إمكانيات تسمح لمساحات العمل المؤسسية بإنشاء تجربة ذات علامة تجارية كاملة للفرق الداخلية والعملاء الخارجيين.

ستمكّنك هذه الميزة من تخصيص عناصر العلامة التجارية الرئيسية مثل شعارات مساحات العمل والألوان وعناوين URL.

وسواء أكنت تستضيف لوحات المعلومات التي تواجه العميل أو المشاريع الداخلية، فإن وضع العلامات البيضاء يتماشى تمامًا مع هوية علامتك التجارية، مما يوفر مظهرًا احترافيًا مصقولًا ومحترفًا يلقى صدى لدى المستخدمين.

تقدم ClickUp حلاً قابلاً للتطوير للشركات من جميع الأحجام. فمع نمو فريقك وتعقيد مشروعك، يمكن ل ClickUp التكيف بسهولة لاستيعاب عبء العمل المتزايد. تسمح بنيته التحتية المرنة بالتوسع السلس، مما يضمن قدرة مؤسستك على التعامل مع زيادة أحمال المستخدمين وأحجام البيانات دون المساس بالأداء.

ClickUp الأمان

ضمان أقصى قدر من الحماية للبيانات مع ClickUp Security

بالإضافة إلى ذلك، يمثل الأمان أولوية قصوى لدى ClickUp. مع أمان ClickUp يتم تشفير البيانات الحساسة في حالة السكون وأثناء النقل، مما يحميها من الوصول غير المصرح به. تلتزم المنصة بمعايير الصناعة واللوائح التنظيمية لضمان خصوصية البيانات وأمانها، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) و SOC 2 Type II.

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم عبء العمل وتحديد أولوياته بفعالية باستخدام مهام ClickUp . تسمح لك ميزات مثل المهام الفرعية والتبعيات وتواريخ الاستحقاق بتقسيم المشاريع المعقدة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها

استفد من التعاون الفعال بين المستندات في منصة مركزية لتخزين الملفات ومشاركتها مع ClickUp Docs راقب بدقة الوقت المستغرق في المهام باستخدام مستندات ClickUp المدمجة ميزة تتبع الوقت . يمكن الاستفادة من هذه البيانات لإنشاء تقارير مفصلة عن الوقت، مما يوفر رؤى قيمة حول إنتاجية الفريق وتخصيص الموارد

تصور المقاييس الرئيسية وتقدم المشروع باستخدام ClickUp Dashboards . من خلال تحديد الأدوات والمخططات ذات الصلة، يمكن للفرق تتبع إنجاز المهام والوقت المستغرق والبيانات الحيوية الأخرى في الوقت الفعلي

التكامل بسلاسة مع مجموعة واسعة من الأدوات الشائعة، بما في ذلك تقويم Google وSlack وZoom والمزيد، مع تكامل ClickUp

قيود ClickUp

نظرًا لميزاته الشاملة وقابليته للتخصيص، قد يجد المستخدمون الجدد أن الإعداد والإعداد يستغرق وقتًا طويلاً بعض الشيء

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

_ClickUp يساعدنا على إنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد بدقة عالية. نحن الآن أكثر تنظيماً واستعداداً لإضافة المزيد من المشاريع إلى جدولنا الزمني حيث أصبحت إدارة المشاريع الآن عملية سلسة

سارة مكيني، مهندس رئيسي أول في SkylineWeb Solutions

2. ActiveCampaign (الأفضل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء)

عبر ActiveCampaign ترتقي ActiveCampaign بالأعمال التجارية من خلال مشاركة العملاء من خلال استراتيجيات تعتمد على البيانات. وهو يندمج بسلاسة في تدفقات العمل الحالية، مما يجعله خياراً جيداً للوكالات ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى حلول قابلة للتطوير وذات علامة تجارية.

تسمح مرونته للمؤسسات بالتكيف بسرعة مع اتجاهات التسويق المتغيرة مع التركيز بقوة على العلاقات مع العملاء. يعمل ActiveCampaign على تبسيط عملية تقديم اتصالات متسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية عبر جميع نقاط الاتصال، مما يساعد الشركات على إنشاء تجارب العملاء .

ActiveCampaign أفضل الميزات

أتمتة سير العمل باستخدام المشغلات والإجراءات والشروط لتسهيل جهود التسويق وضمان تفاعل العملاء في الوقت المناسب

صمم رسائل بريد إلكتروني سريعة الاستجابة باستخدام أدوات إنشاء السحب والإفلات والقوالب، مع توفير خيارات التخصيص والمحتوى الديناميكي

إنشاء رحلات مخصصة للعملاء باستخدام بيانات مفصّلة لتتبع السلوك وبيانات المشاركة

قم بمزامنة ActiveCampaign مع أنظمة CRM لإدارة العملاء المحتملين وتتبع التفاعلات وتعزيز عمليات المبيعات بفعالية

قيود ActiveCampaign

قد تؤدي وفرة الميزات إلى إرباك المبتدئين أو الشركات ذات الخبرة التقنية المحدودة

غالبًا ما يبلغ المستخدمون عن تحديات في إتقان الأتمتة المتقدمة أو أدوات التجزئة

تسعير ActiveCampaign

المبتدئين: تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال

تبدأ من 15 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال الإضافة: يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال

يبدأ من 49 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال المحترف: يبدأ من 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال

يبدأ من 79 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 1,000 جهة اتصال المؤسسات: يبدأ من 145 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات ActiveCampaign #### تقييمات ومراجعات ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

اقرأ أيضًا: 10 أمثلة على مجموعة العلامات التجارية لإلهامك في بناء علامتك التجارية

3. AgencyAnalytics (الأفضل لوكالات التسويق الرقمي التي تبحث عن تقارير وتحليلات مبسطة)

عبر AgencyAnalytics مصممة خصيصًا لوكالات التسويق الرقمي، AgencyAnalytics هي أداة إعداد تقارير تقدم رؤى دقيقة وفورية للعملاء.

تتكامل بسلاسة مع مختلف منصات التسويق، مما يوفر وصولاً مركزيًا إلى بيانات الحملة الأساسية. سواء كنت تقوم بتتبع مقاييس تحسين محركات البحث أو أداء الدفع بالنقرة أو المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، تبسّط AgencyAnalytics عرض البيانات من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام، مما يسمح للفرق بالتركيز أكثر على الاستراتيجية وأقل على إعداد التقارير اليدوية.

أفضل ميزات AgencyAnalytics

إنشاء تقارير احترافية بعلامات تجارية مخصصة لإضفاء لمسة مصقولة من الوكالة

التواصل مع أكثر من 60 منصة، بما في ذلك Google Analytics وإعلانات فيسبوك وMailchimp، لجمع كل بياناتك في مكان واحد

جدولة التقارير المتكررة لتوفير الوقت وضمان حصول العملاء على التحديثات في الوقت المناسب

قيود AgencyAnalytics

إمكانيات محدودة لمعالجة البيانات المتقدمة مقارنةً بالأدوات التي تعتمد على التحليلات الثقيلة

محدودية القدرة على تخصيص التقارير، لا سيما في عناصر مثل تصميم صفحة الغلاف

تسعير الوكالةAnalytics

الإطلاق : 79 دولارًا شهريًا

: 79 دولارًا شهريًا النمو : 239 دولارًا شهريًا

: 239 دولارًا شهريًا أداء: 479$/شهرًا: 479$/شهرًا

تقييمات ومراجعات وكالةAnalytics

G2 : 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. سيمفولي (الأفضل لبناء مواقع الويب ومسارات المبيعات القابلة للتخصيص)

عبر سيمفولي تُمكِّن Simvoly الشركات والوكالات من تقديم منصة بناء مواقع الويب ومسارات تحويل المبيعات ذات العلامات التجارية الكاملة. تضمن واجهته البديهية أن أي شخص - من المبتدئين إلى المطورين المتمرسين - يمكنه إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة ومسارات مبيعات فعالة بأقل تكاليف تطوير الويب.

تتيح المنصة أيضاً للشركات إعادة بيع هذه الحلول تحت علامتها التجارية، مع خيارات النطاقات المخصصة والعلامات التجارية، مما يجعلها منافساً قوياً في سوق البرمجيات كخدمة ذات العلامة التجارية البيضاء.

أفضل ميزات Simvoly

إنشاء مسارات التحويل واختبارها وتحسينها مع ميزات زيادة البيع وخفض البيع

بيع المنتجات الرقمية والمادية بدون رسوم معاملات إضافية

إنشاء مواقع الويب ومسارات التحويل باستخدام عناصر وقوالب مصممة مسبقًا

قيود Simvoly

دعم محدود للتطبيقات الخارجية مقارنةً بالمنافسين الكبار

منتديات وموارد دعم أقل شمولاً

تسعير سيمفولي

شخصي : 18 دولارًا شهريًا

: 18 دولارًا شهريًا شركة : 36 دولارًا في الشهر

: 36 دولارًا في الشهر النمو : 69 دولارًا/شهريًا

: 69 دولارًا/شهريًا محترف: 179 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات سيمفولي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

اقرأ أيضًا: كيف تنشئ دليل أسلوب لعلامتك التجارية؟

5. SocialPilot (الأفضل لإدارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة بكفاءة)

عبر سوشيال بايلوت إذا كنت وكالة رقمية أو جهة تسويق أو شركة صغيرة تتطلع إلى تركيز جهودك على وسائل التواصل الاجتماعي تحت سقف واحد، يمكنك تجربة SocialPilot. صُمم البرنامج للتعامل مع تحديات إدارة حسابات العملاء المتعددة، فهو يبسّط تنسيق الحملات ويساعدك على الترويج لعلامتك التجارية عبر المنصات.

وبفضل حلوله القابلة للتطوير، يتيح SocialPilot للفرق إدارة المشروعات المعقدة دون المساس بالسرعة أو الجودة، مما يجعله خياراً موثوقاً للوكالات المتنامية.

أفضل ميزات SocialPilot

تقديم تجربة مخصصة من خلال وضع علامة تجارية على لوحة تحكم العميل بشعارك وتصميمك

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لقياس الأداء وتحسينه عبر مختلف المنصات

تعيين الأدوار وتتبع المهام والحفاظ على كفاءة سير العمل داخل فريقك

قيود SocialPilot

التحليلات المتقدمة تفتقر إلى العمق مقارنة بالأدوات الأعلى سعراً

الواجهة تبدو قديمة بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين

أسعار SocialPilot

أساسي : 30$/شهرًا

: 30$/شهرًا عادي : 50 دولاراً في الشهر

: 50 دولاراً في الشهر قسط : 100 دولار/شهرياً

: 100 دولار/شهرياً الأقصى : 200 دولار/شهرياً

: 200 دولار/شهرياً المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SocialPilot الاجتماعية

G2 : 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

6. ويبليوم (الأفضل لإنشاء مواقع ويب ذات علامة بيضاء بسرعة وسهولة)

عبر ويبليوم تم تصميم Weblium، وهو منشئ مواقع ويب متطور، لإنشاء مواقع ويب احترافية ذات علامة بيضاء بأقل نفقات تطوير الويب. يوفر واجهة سريعة وسهلة الاستخدام لتبسيط عملية إنشاء المواقع الإلكترونية.

وبفضل الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والقوالب القابلة للتخصيص، يتيح Weblium لعملائه صياغة علاماتهم التجارية الخاصة مع الحفاظ على علاماتهم التجارية. إنه خيار جيد لأولئك الذين يحتاجون إلى حلول تصميم مواقع ويب فعالة وقابلة للتطوير.

أفضل ميزات Weblium

تزويد العملاء بمواقع ويب مذهلة ذات علامات تجارية دون عرض اسم Weblium

تبسيط وأتمتة إنشاء مواقع الويب وقرارات التصميم بناءً على تفضيلات المستخدم

إنشاء عناوين ويب مخصصة لتعزيز هوية العلامة التجارية

إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة

قيود Weblium

يفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة لتحسين محركات البحث مقارنة بأدوات تحسين محركات البحث المخصصة

مكتبة القوالب، على الرغم من أناقتها، قد لا تكون واسعة بما يكفي للشركات المتخصصة

تسعير Weblium

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 15 دولارًا شهريًا

Weblium التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra 4.7/5 (أكثر من 20 مراجعة)

7. Akkio (الأفضل للتحليلات التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي)

عبر أكيو تعمل منصة Akkio، وهي منصة ذكاء اصطناعي بديهية، على تبسيط التحليلات التنبؤية للشركات دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

تُعد Akkio مثالية لوكالات التسويق ومقدمي خدمات البرمجيات كخدمة وأصحاب الأعمال، حيث تتكامل بسلاسة مع مجموعات البيانات المختلفة لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ. تتيح إمكانات العلامة البيضاء للمؤسسات تقديم تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت علامتها التجارية.

أفضل ميزات Akkio

إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشرها بدون خبرة في البرمجة باستخدام منصة بدون تعليمات برمجية

الاتصال بالأدوات الشائعة مثل Salesforce و HubSpot وجداول بيانات جوجل

استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الاتجاهات وسلوك العملاء ونتائج الأعمال

قيود أكيو #### قيود أكيو

ميزات محدودة لعلوم البيانات المتقدمة مقارنةً بمنصات التحليلات التقليدية

قد لا تلبي احتياجات الشركات التي تحتاج إلى تخصيص بيانات متعمقة بشكل جيد

تسعير أكيو

عرض: مجاني

مجاني أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا احترافي : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا بناء على الباقة : 999 دولارًا شهريًا

: 999 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أكيو

G2 : تقييمات غير كافية

: تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. Clinked (الأفضل للتعاون الآمن مع العملاء ومشاركة المستندات)

عبر متصل Clinked عبارة عن منصة تعاون مصممة خصيصًا للشركات التي تحتاج إلى بوابات عملاء آمنة وحلول العلامة البيضاء. يمكن أن تفيد الوكالات والشركات القانونية ومقدمي الخدمات المالية التي تعطي الأولوية للسرية والعلامة التجارية التي تركز على العميل.

تُمكِّن Clinked المؤسسات من إنشاء بوابات مخصصة بعلامة تجارية مخصصة، مما يعزز التواصل مع العملاء وإدارة المستندات في بيئة آمنة.

أفضل ميزات Clinked

مشاركة الملفات وتخزينها وإدارتها بأمان مع التشفير

تسهيل المناقشات والمحادثات الجماعية وتعيين المهام مباشرةً داخل المنصة

استخدام تطبيقات Clinked للأجهزة المحمولة للتواصل والتحديثات أثناء التنقل

قيود Clinked

خيارات تخصيص محدودة للواجهة مقارنةً بالمنافسين

عمليات التكامل المتقدمة مع أدوات الطرف الثالث أقل نسبيًا

تسعير #### Clinked

لايت : 119 دولاراً في الشهر

: 119 دولاراً في الشهر عادي : 299 دولارًا شهريًا

: 299 دولارًا شهريًا قسط : 599 دولاراً شهرياً

: 599 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clinked

G2 : 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (90+ تقييم)

9. PandaHR (الأفضل لتبسيط عمليات الموارد البشرية مع التخصيص حسب الطلب)

عبر PandaHR PandaHR هي منصة لإدارة الموارد البشرية مصممة لتبسيط عمليات الموارد البشرية للشركات من جميع الأحجام.

وهي مصممة خصيصًا لمستشاري الموارد البشرية ومقدمي خدمات البرمجيات كخدمة ووكالات التوظيف، وتتيح إمكانات PandaHR ذات العلامة البيضاء للشركات إعادة تسمية المنصة وتقديم حلول الموارد البشرية باسمها.

أفضل ميزات PandaHR

تتبُّع عملية التأهيل والأداء وإلغاء التأهيل بسهولة

تبسيط نشر الوظائف وفحص المرشحين والتواصل معهم

مراقبة الإجازات والغيابات وسجلات الوقت من خلال التتبع المتكامل

قيود PandaHR

ميزات إعداد التقارير أساسية وقد تتطلب عملاً يدوياً للتحليلات المعقدة

قاعدة معرفية أصغر لتدريب المستخدم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسعير PandaHR

الدفع أولاً بأول: 1.03 دولار لكل موظف شهريًا

تقييمات ومراجعات PandaHR

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra لا توجد تقييمات متاحة

10. Mautic (الأفضل لأتمتة التسويق مفتوح المصدر مع إمكانات العلامة البيضاء)

عبر ماوتيك كبرنامج قوي مفتوح المصدر أتمتة التسويق تناسب منصة Mautic الشركات والوكالات التي تبحث عن حل قابل للتطوير والتخصيص. تتيح إمكانات العلامة البيضاء للشركات تقديم خدمات أتمتة التسويق المخصصة تحت علامتها التجارية.

باستخدام Mautic، يمكن للمستخدمين إنشاء رحلات مخصصة للعملاء، وأتمتة حملات البريد الإلكتروني، وتحليل أداء التسويق، والاستفادة من التحكم الكامل في العلامة التجارية والنشر.

أفضل ميزات Mautic

تغيير العلامة التجارية بشعارك وألوانك ونطاقاتك المخصصة لتقديم حلول ذات علامة تجارية

استخدم الأدوات المستندة إلى البيانات لتجميع العملاء في حملات مستهدفة

إجراء اختبارات A/B على حملاتك لتحسين الأداء بناءً على البيانات في الوقت الفعلي

قيود Mautic

يتطلب خبرة فنية للإعداد والصيانة الأولية

يتوفر دعم محدود مقارنةً بالمنصات المملوكة لجهة خارجية ما لم تكن جهة خارجية

تسعير Mautic

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Mautic

G2 : 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

11. فاتورة نينجا (الأفضل لحلول الفواتير البسيطة والقابلة للتخصيص)

عبر فاتورة النينجا إذا كنت من أصحاب الأعمال والموظفين المستقلين الذين يحتاجون إلى برنامج فواتير متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام، فإن Invoice Ninja سيكون اختيارًا رائعًا. فهو يوفر قوالب فواتير قابلة للتخصيص، ومعالجة متكاملة للدفع، وسير عمل مبسط لتتبع الوقت وإدارة المشاريع والنفقات.

يعمل نظام Invoice Ninja متعدد الوظائف على تبسيط الفواتير للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة، مما يسهل مراقبة المدفوعات وتحسين التدفق النقدي.

أفضل ميزات Invoice Ninja Invoice Ninja

إنشاء فواتير بأكثر من 100 عملة، مما يسهل المعاملات التجارية الدولية

الاستفادة من دعم خيارات الدفع المتعددة، بما في ذلك PayPal وACH وبطاقات الائتمان

الاستفادة من التكامل مع أكثر من 40 تطبيقاً، بما في ذلك Zapier وأدوات المحاسبة

قيود فاتورة نينجا

ميزات إعداد التقارير المحدودة في الخطط ذات المستوى الأدنى

الأخطاء أو مواطن الخلل التي يلاحظها بعض المستخدمين من حين لآخر

تسعير #### تسعير Invoice Ninja

مجاني للأبد

نينجا برو : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا المؤسسة: 16 دولارًا/شهرًا فصاعدًا

تقييمات ومراجعات فاتورة النينجا #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

12. لاندينجي (الأفضل لمنشئ صفحات الهبوط ذات العلامة البيضاء مع ميزات التخصيص)

عبر لاندينجي سواء كنت تنشئ صفحات لتوليد العملاء المحتملين أو مسارات تسويقية، فإن Landingi يتيح لك التحكم الكامل في التصميم والعلامة التجارية والوظائف. إنها منصة قوية لإنشاء صفحات الهبوط .

وبفضل ميزات السحب والإفلات السهلة ومجموعة كبيرة من القوالب، يمكن للشركات تقديم صفحات هبوط عالية الأداء تعكس العلامات التجارية لعملائها دون الحاجة إلى تطوير التقنية من الصفر.

Landingi أفضل الميزات

تصميم الصفحات المقصودة وتخصيصها بدون أي معرفة بالبرمجة

إجراء تجارب على أداء الصفحات المقصودة لتحسين معدلات التحويل

تواصل معأنظمة إدارة علاقات العملاء وأدوات التسويق عبر البريد الإلكترونيوتطبيقات أخرى لتحسين سير العمل

قيود #### لاندينجي

خيارات التخصيص المتقدمة المحدودة مقارنةً بالمنصات الأخرى للمستخدمين ذوي الخبرة

بعض عمليات التكامل متاحة فقط في الخطط ذات المستوى الأعلى

تسعير #### تسعير Landingi

مجاني

لايت : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا احترافي : 69 دولارًا في الشهر

: 69 دولارًا في الشهر غير محدود: $990/شهرياً

لاندينجي التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

اختر حل البرمجيات كخدمة (SaaS) المناسب لاحتياجاتك

تُعد منصات البرمجيات كخدمة ذات العلامة البيضاء مغيرًا لقواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تهدف إلى تعزيز عروض الخدمات مع الحفاظ على هوية علامتها التجارية الفريدة.

ومن بين هذه المنصات، تعد ClickUp الخيار الأمثل للمؤسسات التي تبحث عن حل متعدد الاستخدامات وقابل للتخصيص.

وبفضل قوتها أدوات إدارة المشاريع وميزات التعاون السلس والقدرات المعززة للإنتاجية، تمكّن ClickUp الشركات من تقديم حلول ذات علامة بيضاء تتسم بالكفاءة والتأثير في آن واحد.

تعني الاستفادة من ClickUp تخطي العملية المطولة لتطوير البرمجيات مع الاستمتاع بمزايا أداة قابلة للتطوير بشكل كبير وتركز على العميل. اشترك في ClickUp اليوم واستفد من الإمكانات الكاملة لحلول العلامة البيضاء التي سترتقي بعلامتك التجارية إلى آفاق جديدة!