أفضل 11 أداة لتوليد جافا سكريبت بالذكاء الاصطناعي

لقد أمضيت ساعات في تصحيح أخطاء جافا سكريبت لتجد خطأً مطبعيًا واحدًا يخرق الشيفرة برمتها. إنه إحباط مألوف لمطوري الويب.

يمكن أن تكون كتابة شيفرة نظيفة وفعّالة أمرًا مجزيًا، لكن المهام المتكررة ومشاكل بناء الجملة وصعوبات التحسين غالبًا ما تعترض طريقك.

منشئ أكواد جافا سكريبت بالذكاء الاصطناعي يجعل تلك اللحظات أقل إرهاقًا. يمكن أن تساعدك هذه الأدوات على كتابة شفرتك البرمجية وتصحيحها وتنقيحها بشكل أسرع، مما يتيح لك التركيز على حل المشاكل الأكبر والمشاريع المؤثرة.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل 11 منشئ أكواد جافا سكريبت للذكاء الاصطناعي لجعل تطويرك أسرع وأكثر ذكاءً.

⏰ ملخص 60 ثانية

بناءً على بحثنا، إليك أفضل مولدات أكواد جافا سكريبت للذكاء الاصطناعي في السوق اليوم:

ClickUp (الأفضل لتوليد مقتطفات التعليمات البرمجية وإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات) Tabnine (الأفضل لدمج المساعدة في الترميز بالذكاء الاصطناعي المدرك للسياق في عملية التطوير) CodeT5 (الأفضل لتصحيح أو تلخيص أو إنشاء أكواد سريعة) أسك كودي (الأفضل للتشغيل الآلي الكامل، بما في ذلك إنشاء الأكواد البرمجية وإصلاح الأخطاء) GitHub Copilot (الأفضل لتعلم لغات البرمجة وأطر العمل الجديدة) SourceAI (الأفضل لإنشاء كود جافا سكريبت دقيق بناءً على مدخلات بلغة البشر) DeepCode من Snyk (الأفضل لاكتشاف الثغرات وتطبيق إصلاحات آمنة) الذكاء الاصطناعي المتغير (الأفضل لإنشاء مقالات على غرار ويكيبيديا من كود مكتوب) Replit Ghostwriter (الأفضل لتصحيح أخطاء جافا سكريبت في الوقت الحقيقي والمساعدة في التعليمات البرمجية) كوديوم (الأفضل للمساعدة والتعاون السريع والخفيف في كود جافا سكريبت السريع والخفيف) كلود إيه آي (الأفضل لتوليد مقتطفات جافا سكريبت واضحة ومحادثة)

🔍 هل تعلم؟ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي توليد أطر عمل جافا سكريبت معقدة مثل مكونات React ببضعة مطالبات فقط.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد جافا سكريبت بالذكاء الاصطناعي؟

عندما تبحث على الإنترنت عن مولدات جافا سكريبت بالذكاء الاصطناعي، ستجد العديد من الخيارات. لتحديد أفضل ما يناسب احتياجاتك، ابحث عن هذه الميزات الرئيسية:

جودة الكود: توليد كود جافا سكريبت نظيف وقابل للصيانة وخالٍ من الأخطاء ومناسب للمشاريع من جميع المستويات

توليد كود جافا سكريبت نظيف وقابل للصيانة وخالٍ من الأخطاء ومناسب للمشاريع من جميع المستويات سهولة الاستخدام: يقبل تعليمات اللغة الطبيعية ويتكامل بسلاسة مع برامج تحرير الأكواد الشائعة

يقبل تعليمات اللغة الطبيعية ويتكامل بسلاسة مع برامج تحرير الأكواد الشائعة دعم الأطر: متوافق مع الأطر الرئيسية مثل React و Angular وVue.js، بالإضافة إلى المكتبات الأساسية

متوافق مع الأطر الرئيسية مثل React و Angular وVue.js، بالإضافة إلى المكتبات الأساسية التعامل مع الحالات الحرجة: يدير بفعالية كلاً من المهام القياسية والسيناريوهات المعقدة أو الأقل شيوعًا

يدير بفعالية كلاً من المهام القياسية والسيناريوهات المعقدة أو الأقل شيوعًا أدوات تصحيح الأخطاء: يكتشف الأخطاء ويقترح إصلاحات ويحسّن الكود لتحسين الأداء

يكتشف الأخطاء ويقترح إصلاحات ويحسّن الكود لتحسين الأداء دعم التعلم: يتضمن تعليقات وتفسيرات واضحة لمساعدة المستخدمين على فهم التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها

يتضمن تعليقات وتفسيرات واضحة لمساعدة المستخدمين على فهم التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها ميزات التعاون: يسهل مشاركة الفريق ومراجعات التعليمات البرمجية ويعمل بشكل جيد مع أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git

يسهل مشاركة الفريق ومراجعات التعليمات البرمجية ويعمل بشكل جيد مع أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git المجتمع والدعم: مدعوم بمجتمع مستخدمين نشط ودعم فني سريع الاستجابة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

مدعوم بمجتمع مستخدمين نشط ودعم فني سريع الاستجابة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها خيارات التخصيص: يوفر إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات وخيارات لضبط النماذج لتلبية احتياجات التطوير المحددة

🧠 حقيقة طريفة: كان اسم جافا سكريبت في البداية موكا ثم لايف سكريبت قبل أن يُعاد تسميته إلى جافا سكريبت لأسباب تسويقية.

## أفضل 10 مولدات جافا سكريبت للذكاء الاصطناعي أدوات

وفقًا للدراسات الحديثة 86.5% من الموظفين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لإنجاز أعمالهم بشكل أسرع. إن اعتماد الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه - إنه ضرورة.

فيما يلي قائمة بأفضل أدوات إنشاء أكواد جافا سكريبت بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بسير عملك وجعل البرمجة أسرع وأكثر ذكاءً ومتعة.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية وإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات بشكل عام) كليك أب ليس فقط للترميز - إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يبسط إدارة المشروع وعملية تطوير البرمجيات.

استخدم ClickUp لفرق البرامج لتتبع تقدم المشروع دون عناء

لمطوري جافا سكريبت, كليك أب لفرق البرمجيات يقدم أدوات تعزز كل جانب من جوانب التطوير، بدءًا من كتابة التعليمات البرمجية ES6 إلى إدارة تكامل واجهة برمجة التطبيقات وتصحيح الوظائف غير المتزامنة.

ClickUp Brain

أتمتة الترميز وإنشاء المطالبات باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain يوفر حلولاً ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقتطفات أكواد JavaScript، وتصحيح التعليمات البرمجية، وأتمتة المهام المتكررة.

من خلال تكامل GitHub وGitLab السلس يمكنك تتبع الالتزامات وإدارة طلبات السحب ومزامنة الفروع مباشرةً ضمن مهامك، مما يسهل عملية التطوير لديك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزات مثل ClickUp Whiteboards لتخطيط بنيات جافا سكريبت المعقدة, أتمتة ClickUp لأتمتة سير العمل، وقوالب قوية لتتبع الأخطاء، ومراجعات التعليمات البرمجية، والتطوير السريع.

وعلى نفس القدر من الأهمية تنسيق كتلة التعليمات البرمجية في ClickUp والتي تبسّط مشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية من خلال توفير تمييز بناء الجملة. وهذا يضمن سهولة قراءة التعليمات البرمجية وفهمها، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة ويساعد المطورين على العمل بكفاءة أكبر داخل المنصة.

الحفاظ على وثائق جافا سكريبت منظمة باستخدام مستندات ClickUp Docs

باستخدام مستندات ClickUp Docs، يمكنك كتابة وثائق للرمز ومشاركتها مع فريقك، وتقديم الملاحظات أو تلقيها مباشرةً.

ClickUp الدردشة

تنظيم المحتوى في ClickUp Chat باستخدام تسميات مثل التحديثات أو الإعلانات أو الأفكار

بالإضافة إلى ذلك, انقر فوق الدردشة يحسّن تطوير JavaScript من خلال تمكين التواصل في الوقت الفعلي، مما يسمح للمطورين بمشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية ومناقشة الاستراتيجيات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في سير عملهم.

لا حاجة لتبديل التطبيقات، أبدًا! يمكنك الآن إدارة التوثيق الفني وحل الأخطاء والدردشة في نفس المنصة.

توفر ميزة إجابات الذكاء الاصطناعي إجابات فورية استناداً إلى سجل الدردشة والبيانات من التطبيقات المتصلة مثل Google Drive وGitHub وSalesforce، مما يضمن حلولاً سريعة وسير عمل سلس.

قالب تطوير البرمجيات ClickUp

قالب تطوير البرمجيات

لتبسيط إدارة المشاريع لمطوري JavaScript، قم بتطبيق قالب تطوير البرمجيات ClickUp . إنه مصمم لـ يدعم سير العمل الديناميكي، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تستخدم أطر عمل مثل React أو Node.js، ويسهل التعاون مع التحديثات والتكاملات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات #### ClickUp

توفير الوقت على المهام المتكررة: أتمتة المهام مثل تحديث التبعيات وإدارة البرامج النصية الإنشائية وتكوين مهام سير عمل الاختبار

أتمتة المهام مثل تحديث التبعيات وإدارة البرامج النصية الإنشائية وتكوين مهام سير عمل الاختبار جعل التعاون في التعليمات البرمجية أكثر سلاسة: مشاركة كتل التعليمات البرمجية المنسقة لجافا سكريبت مع تمييز بناء الجملة لتحسين سهولة القراءة والتعاون

مشاركة كتل التعليمات البرمجية المنسقة لجافا سكريبت مع تمييز بناء الجملة لتحسين سهولة القراءة والتعاون تنظيم مشاريعك بفعالية: استخدامقوالب تطوير البرمجيات ونماذج الإبلاغ عن الأخطاء التفصيلية المصممة خصيصًا لمشاريع تطوير JavaScript

استخدامقوالب تطوير البرمجيات ونماذج الإبلاغ عن الأخطاء التفصيلية المصممة خصيصًا لمشاريع تطوير JavaScript حافظ على تركيزك على البرمجة: قم بالوصول إلى أدوات ClickUp مباشرة في متصفحك لتحسين سير عمل البرمجة دون الحاجة إلى تبديل المنصات باستخدام امتداد كروم

قم بالوصول إلى أدوات ClickUp مباشرة في متصفحك لتحسين سير عمل البرمجة دون الحاجة إلى تبديل المنصات باستخدام امتداد كروم اجمع جميع أدواتك معًا: اجمع بين ClickUp وأدواتك المفضلةأدوات تطوير التطبيقات مثل Visual Studio Code، و Jenkins، وأكثر من 1,000 تكامل آخر

قيود ClickUp

قد تستغرق ميزات وتخصيصات ClickUp الشاملة وقتاً طويلاً للمستخدمين الجدد لإتقانها بالكامل

على الرغم من أن تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة مناسب، إلا أنه أقل ملاءمة للتخصيص المتقدم

أسعار ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Tabnine (الأفضل لدمج المساعدة في الترميز المدرك للسياق بالذكاء الاصطناعي في تطويرك)

عبر

سوق الكسوف

Tabnine هو مساعد ترميز بالذكاء الاصطناعي يعمل بشكل جيد لتوليد التعليمات البرمجية المخصصة والاختبار ومراجعة التعليمات البرمجية. هذا أداة الذكاء الاصطناعيتساعد المطورين إنشاء كود برمجي عالي الجودة بشكل أسرع في IDE المفضل لديهم. وهو يغطي جميع جوانب المساعدة في البرمجة - إنشاء التعليمات البرمجية والشرح وإصلاح الأخطاء والأمان.

أفضل ميزات التبويب

توليد اقتراحات أكواد برمجية أكثر ذكاءً مع سياق من أكوادك المستخدمة سابقًا والأنماط المتكررة

استفد من أحدث التقنيات المتطورة من خلال أحدث تقنيات LLMs، بما في ذلك Claude 3.5 Sonnet و GPT-4o و Command R+ و Codestral

الاندماج بسلاسة في سير عملك مع قدرة Tabnine على الاتصال بنقاط نهاية النموذج الخاص بك

ضمان بقاء التعليمات البرمجية الخاصة بك آمنة نظرًا لأن Tabnine لا تخزنها أو تستخدمها لتدريب نموذجها

قيود Tabnine

يمكن أن تكون كثيفة الاستخدام للموارد، مما يسبب مشاكل في الأداء والذاكرة في قواعد البرمجة الكبيرة

تقترح الأداة رموزًا طويلة غير ضرورية متعددة الأسطر لا يطلبها المستخدمون

تسعير تابنين

الأساسي: مجانًا

مجانًا التطوير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) كاتيرا: لا توجد مراجعات كافية

3. كودT5 (الأفضل لتصحيح أو تلخيص أو إنشاء أكواد سريعة)

عبر فريق المبيعات يعد CodeT5، وهو نموذج التشفير وفك التشفير المدرك للشفرة والمدرب مسبقًا من Salesforce، قويًا بشكل خاص لمطوري JavaScript. يساعدك CodeT5 على العمل على تحسين الجودة الإجمالية لتطبيقات JavaScript الخاصة بك من خلال فهم التعليمات البرمجية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية.

فهو يعمل على تبسيط المهام المعقدة مثل توليد الأكواد البرمجية وإكمالها واكتشاف العيوب والشرح والتلخيص.

أفضل ميزات كودT5

الاستفادة من التدريب المسبق على نطاق واسع لتقديم اقتراحات وإكمال دقيق للغاية خاص ببنية وأنماط JavaScript

تبسيط شرح وتصحيح وظائف جافا سكريبت باستخدام مدخلات لغوية بديهية

الكشف عن مشكلات جافا سكريبت الشائعة، مثل أخطاء النطاق أو سوء إدارة المزامنة/الاستعداد

قيود CodeT5

يحتاج إلى ضبط كبير لتحقيق الأداء الأمثل في نطاقات محددة ومهام معينة

على الرغم من أن CodeT5 جيد في فهم بنية التعليمات البرمجية، إلا أنه قد يواجه صعوبة في التعامل مع المنطق المعقد أو المشكلات المرتبطة بالسياق

تسعير كودT5

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CodeT5T5

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. AskCodi (الأفضل لأتمتة المكدس بالكامل، بما في ذلك توليد التعليمات البرمجية وإصلاح الأخطاء)

عبر اسأل كودي AskCodi هو مساعد ترميز آخر مدعوم بالذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد مفيد لتطوير JavaScript. فهو يتيح لك إنشاء الوثائق بشكل أسرع وتصحيح الأخطاء برؤى الخبراء.

يوفر Codi Sandbox اقتراحات ترميز في الوقت الفعلي، بينما توفر تطبيقات Codi Apps الموجهة لحالات الاستخدام تجربة مصممة خصيصًا لمهام برمجة محددة، مثل شرح الأخطاء وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية وتحليلات Big-O.

أفضل ميزات أسك كودي

احصل على اقتراحات في الوقت الحقيقي لبناء الجملة، والمنطق، والرمز الخاص بإطار العمل

استخدام العديد من تطبيقات Codi لحالات استخدام محددة متعلقة بالترميز

دعم العديد من تطبيقات IDES، بما في ذلك VSCode وJetBrains وSublime Text وغيرها

قيود أسك كودي

في بعض الأحيان، إذا كانت الإجابة طويلة جدًا، يتوقف الذكاء الاصطناعي فجأة عن توليد التعليمات البرمجية

اشتكى المستخدمون من هيكل الرصيد، حيث يصبح التطبيق ببساطة غير قابل للاستخدام بمجرد نفاد الرصيد

تسعير أسك كودي

القسط: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 34.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسك كودي

G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. GitHub Copilot (الأفضل لتعلم لغات البرمجة والأطر الجديدة)

عبر جيثب يقوم GitHub Copilot Copilot بإكمال التعليمات البرمجية تلقائيًا ويدعم البرمجة التعاونية مع الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تكاملًا سلسًا مع مختلف IDEs مثل Visual Studio و JetBrains والبيئات الطرفية.

كونه أداة تطوير البرمجيات ، يستخدم GitHub Copilot السياق من قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك لإنشاء اقتراحات ذات صلة. وهذا يجعلها مثالية لتسريع التطوير مع مطابقة أسلوب الترميز الخاص بك. يمكنك إنشاء ملحقات خاصة لتخصيص Copilot لأدواتك الداخلية وسير عملك.

أفضل ميزات GitHub Copilot

إنشاء استكمالات واقتراحات تلقائية دقيقة استنادًا إلى التعليمات البرمجية الحالية وسياق مشروعك أثناء الكتابة مباشرةً

الحصول على الأوصاف والملخصات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لتغييرات التعليمات البرمجية لفهم نطاق التحديثات

قم بتعيين تعليمات مخصصة في VS Code أو Visual Studio لتخصيص استجابات الدردشة بناءً على أدواتك المفضلة والممارسات التنظيمية ومعايير الترميز

دمج الإضافات الخاصة وعمليات التكامل مع جهات خارجية، مثل إجراءات GitHub

قيود برنامج GitHub Copilot

قد تختلف ملاءمة وكفاءة اقتراحات Copilot في بعض الأحيان

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام اقتراحات GitHub Copilot ودمجها بفعالية في المشروع

تسعير GitHub Copilot

مجانًا

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

6. SourceAI (الأفضل لتوليد كود جافا سكريبت دقيق بناءً على مدخلات بلغة البشر)

عبر المصدرAI إذا كنت ترغب في تحويل نهجك في ترميز JavaScript من خلال السماح للمطورين وغير المطورين بالمشاركة، فإن SourceAI هو أفضل رهان لك. فهو يستخدم أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-3 و Codex لإنشاء كود برمجي عالي الجودة وقابل للتنفيذ من أوصاف نصية عادية.

وعلى عكس الأدوات التقليدية، يتميز SourceAI بدعمه متعدد اللغات وتصميمه البسيط.

أفضل ميزات SourceAI



إنشاء برامج وظيفية دون عناء من خلال عملية التطوير الكاملة بدون كود برمجي

أتمتة إنشاء مكونات التعليمات البرمجية المحسّنة والقابلة لإعادة الاستخدام من أجل دورات تطوير أسرع باستخدام مقتطفات التعليمات البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام

قيود SourceAI القيود

في بعض الأحيان، قد تستغرق الاستجابات وقتًا أطول للتحميل، ويمكن أن تكون المخرجات غير مكتملة إذا لم يتم توفير تفاصيل كافية حول مشكلة ما

يتطلب التدريب مجموعات بيانات واسعة النطاق، والتي قد يكون من الصعب الحصول عليها في المجالات المتخصصة أو اللغات والثقافات غير الممثلة تمثيلاً كافياً

تسعير SourceAI

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SourceAI التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

🤝 تذكير ودي: راجع دائمًا التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للتأكد من توافقها مع منطق مشروعك ومعاييره.

7. DeepCode من Snyk (الأفضل لاكتشاف الثغرات وتطبيق الإصلاحات الآمنة)

عبر ديب كود على عكس أدوات الذكاء الاصطناعي ذات النموذج الواحد مثل GPT-4، والتي يمكن أن تعاني من مشاكل الخصوصية و"الهلوسة" العشوائية، فإن DeepCode مستضاف ذاتياً للحفاظ على أمان بياناتك. وهو يستخدم نماذج متعددة وتدريبات خاصة بالأمان للتركيز على الحفاظ على أمان تطبيقاتك.

ما يميزه هو أن DeepCode يجمع بين الذكاء الاصطناعي لفرق البرمجيات مع الذكاء الاصطناعي الرمزي والتوليدي والتعلم الآلي ورؤى الخبراء من فريق Snyk الأمني. والنتيجة هي دقة أفضل في اكتشاف المشكلات وتقديم الإصلاحات - دون تخمين.

أفضل ميزات DeepCode

تطبيق إصلاحات الأمان على الفور مباشرةً في IDE، مما يقلل من التدخل اليدوي ويسرّع الترميز الآمن باستخدام ميزة إصلاح الذكاء الاصطناعي DeepCode

تحديد أنماط التعليمات البرمجية والثغرات الأمنية بناءً على المنطق والتدفق لإنشاء قواعد مخصصة قابلة لإعادة الاستخدام تتجاوز بناء الجملة

الإبلاغ عن الثغرات الأمنية أثناء إنشاء التعليمات البرمجية، مما يوفر إصلاحات بنقرة واحدة مع المسح في الوقت الفعلي

تقديم رؤية شاملة مع المراقبة المتقدمة وإعداد التقارير لتوسيع نطاق ممارساتك الأمنية

قيود DeepCode

قد يولد نتائج إيجابية خاطئة في التعليمات البرمجية عند التعامل مع الأكواد المعقدة

تعتمد جودة المخرجات بشكل كبير على جودة بيانات التدريب

تسعير DeepCodeAI

مجانًا

الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل منتج

25 دولارًا شهريًا لكل منتج المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DeepCodeAI

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

8. الذكاء الاصطناعي القابل للتغيير (الأفضل لإنشاء مقالات على غرار ويكيبيديا من التعليمات البرمجية المكتوبة)

عبر يوتيوب تعمل ميزة الويكي التلقائي في Mutable.ai على تحويل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى وثائق ديناميكية وتفاعلية مثل صفحة ويكيبيديا. إنها تبسّط فهم المشاريع المعقدة من خلال تنظيم التعليمات البرمجية الخاصة بك في محتوى منظم يسهل التنقل فيه.

باستخدام نفس الكود، تحافظ هذه الأداة على تحديث وثائقك وتبسط عملية الترميز، مما يساعدك على إدارة قواعد الشفرات الكبيرة و أن تصبح مبرمجًا أفضل .

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المتغير

ربط التوثيق تلقائيًا بأسطر محددة من التعليمات البرمجية، مما يضمن الوضوح والتخلص من المراجع الغامضة

الاستفادة من Mermaid.js لإنشاء تصورات معمارية، مما يساعد الفرق على فهم تصاميم النظام المعقدة في لمحة سريعة

جرِّب التحرير والتنقيح بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمواقع الإلكترونية للحفاظ على دقة الوثائق وثراءها

المزامنة مع المستودعات شهريًا أو مع كل التزام عبر روبوت طلب السحب القادم

قيود الذكاء الاصطناعي المتغيرة

قد يكون تحقيق الدقة الكاملة أمرًا صعبًا، خاصةً مع التعليمات البرمجية المعقدة

واجهة برمجة التطبيقات وميزات تكامل الطرف الثالث مفقودة

تسعير الذكاء الاصطناعي القابل للتغيير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي القابلة للتغيير

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. Replit Ghostwriter (الأفضل لتصحيح أخطاء جافا سكريبت في الوقت الفعلي والمساعدة في التعليمات البرمجية)

عبر ريبليت Ghostwriter Replit هو تطبيق ويب ومنشئ مواقع الويب الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام في لمح البصر. Ghostwriter هو أداة Replit مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكامل مع Replit محرر الأكواد لتحسين تجربة البرمجة لدى المطورين.

وهو يستخدم نماذج لغوية كبيرة متقدمة (LLMs) للمساعدة في مهام البرمجة مثل إكمال التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء وتوليدها.

أفضل ميزات برنامج Ghostwriter

احصل على اقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي داخل المحرر والتي تتكيف مع الملفات المحددة وبنية التعليمات البرمجية التي تعمل بها

تحديد المشكلات في التعليمات البرمجية الخاصة بك، واقتراح الحلول، وإصلاحها تلقائيًا، كل ذلك داخل بيئة Replit

اسمح ل Ghostwriter بإعادة هيكلة شفرتك بسلاسة، واستبدال الحلقات بالتكرار أو العكس، بما يتناسب مع تفضيلاتك

قيود إعادة هيكلة Ghostwriter

قد ينشئ كودًا غير صحيح أو دون المستوى الأمثل اعتمادًا على مدى تعقيد المهمة والمطالبة

يمكن استخدامها فقط داخل منصة Replit، مما يحد من التكامل مع بيئات التطوير الأخرى

أسعار ريبلت غوسترايت غوسترايتر

المبتدئ: مجانًا

مجانًا Replit Core: 25$/شهريًا

25$/شهريًا الفرق: 40$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Replit Ghostwriter

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

10. كوديوم (الأفضل للمساعدة والتعاون السريع والخفيف في كود جافا سكريبت)

عبر جيت براينز Codeium عبارة عن مجموعة أدوات ترميز قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر مجموعة من الميزات الذكية، بما في ذلك إنشاء التعليمات البرمجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، والإكمال التلقائي السياقي، وأدوات التعاون في الوقت الفعلي، وكلها مدمجة في بيئات التطوير الشائعة.

تُمكِّنك Codeium بأدوات ترميز أكثر ذكاءً وتصحيحًا أسرع وتعاونًا أفضل بين الفريق، مما يعزز إنتاجية المطورين والتركيز

أفضل ميزات Codeium

دمج توليد الأكواد البرمجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والإكمال التلقائي مع التعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدار باستخدام محرر Codeium Windsurf

استخدام Codeium من جميع برامج تحرير الأكواد المفضلة لديك مثل VS Code وJetBrains وNeovim وغيرها

دمج Codeium Forge مع محرر Codeium Forge المتقدمأدوات توليد أكواد الذكاء الاصطناعي للتعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدار

استفد من اقتراحات التعليمات البرمجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مباشرةً في واجهة الدردشة، مما يعزز إنتاجية البرمجة وكفاءتها باستخدام Codeium Live

قيود كوديوم

لا يعمل بشكل جيد مع قواعد البرمجة الكبيرة

لا يمكن العمل دون اتصال بالإنترنت مع النماذج المحلية

تسعير كوديوم:

مجاني

المحترف: 15 دولارًا في الشهر

15 دولارًا في الشهر الإحترافية المطلقة: 60 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات الكوديوم:

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

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11. Claude AI (الأفضل لتوليد مقتطفات جافا سكريبت واضحة ومحادثة)

عبر متوسط Claude.ai، الذي طورته شركة Anthropic، هو مساعد ذكاء اصطناعي مصمم لمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك توليد المحتوى النصي وتحليله وتنقيحه.

في حين أن نقاط قوته الأساسية تكمن في فهم اللغة الطبيعية والمساعدة في المحادثة، فقد تم توسيع قدراته مؤخرًا لتشمل تنفيذ التعليمات البرمجية لجافا سكريبت من خلال أداة التحليل، وهي ميزة تم إصدارها في عام 2024.

أفضل ميزات Claude.ai

توليد وتنقيح التعليمات البرمجية النمطية أو وظائف JavaScript محددة دون عناء

تحديد الأخطاء في كود JavaScript وتلقي اقتراحات أو إصلاحات قابلة للتنفيذ مباشرةً في الواجهة

كتابة وتنفيذ أكواد داخل Claude.ai لدعم مجموعة واسعة من مهام التحليل

إنتاج وثائق واضحة وموجزة لشرح هياكل التعليمات البرمجية المعقدة

قيود كلود.ai

قد لا يتكامل بسلاسة مع بيئات تطوير معينة

في حين أن كلود يمكنه التعامل مع كميات كبيرة من السياق، إلا أن أداءه قد يتدهور عند التعامل مع قواعد شيفرات جافا سكريبت شديدة التعقيد أو شديدة الترابط

تسعير كلود.ai

مجانًا

المحترف: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كلود.ai

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

إنشاء رموز جافا سكريبت مثالية باستخدام ClickUp

تظل JavaScript لغة حاسمة لتطوير الويب الحديث.

وتعتمد عليها نسبة كبيرة من المواقع الإلكترونية ومطوري التطبيقات وفرق المحتوى الأخرى للحصول على أداء مستقر. لهذا السبب أنت بحاجة إلى أدوات مولد جافا سكريبت بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء أكوادك في ثوانٍ.

يتبع ClickUp نهجًا شاملًا في هذا الأمر، حيث يجمع بين القدرات التي لا مثيل لها في ClickUp Brain، والتوثيق الشامل في ClickUp Docs، وغير ذلك الكثير ليوفر لك كل ما تحتاجه في مكان واحد.

إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!