NotebookLM مقابل Notion: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات الأفضل؟

هل تعلم أن الموظفين، في المتوسط، ينفقون 1.8 ساعات كل يوم، أو ما يقرب من يوم عمل كامل في الأسبوع، لمجرد البحث عن المعلومات؟

هذا جزء كبير من الوقت الضائع - سواء كنت طالبًا يستعد لاختبار، أو محترفًا يوازن بين مشاريع متعددة، أو موظفًا مستقلاً يدير المواعيد النهائية.

هنا، يمكن أن يساعدك تطبيق تدوين الملاحظات. تساعدك تطبيقات تدوين الملاحظات مثل NotebookLM و Notion على تسجيل عناصر الإجراءات والنتائج من الاجتماعات، وتنظيم تلك البيانات في مهام وأولويات، والتعاون مع الآخرين.

_ولكن أي تطبيق لتدوين الملاحظات يناسب أسلوبك بشكل أفضل؟

في هذه المدونة، سنقوم في هذه المدونة بتوضيح الاختلافات بين NotebookLM و Notion لمساعدتك في العثور على الخيار المناسب لسير عملك. 🎯

ما هو NotebookLM؟

عبر دفتر الملاحظات NotebookLM من مختبرات Google Labs هو مساعد للبحث وتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يستخدم Google Gemini لتوفير وظائف مختلفة، وتخصيصه حسب احتياجات المستخدم الفردية.

على عكس نماذج الذكاء الاصطناعي العامة التي تستمد من قاعدة بيانات الإنترنت الواسعة، فإن NotebookLM يؤسس استجاباته على المواد المحددة التي تقدمها له. وهذا يقلل من فرص عدم الدقة والهلوسة. يمكنك طرح أسئلة متعلقة بالمحتوى أو طلب ملخصات للإجابات.

أُنشئ برنامج NotebookLM في الأصل للباحثين والطلاب، وهو الآن شائع بين المهنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى طريقة ذكية لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة. ولأنه يقوم بتفكيك المعلومات المعقدة، يمكنك استخدامه لاستخلاص رؤى أو أفكار ذات مغزى بناءً على النتائج التي توصلت إليها.

ميزات NotebookLM

NotebookLM عبارة عن دفتر ملاحظات رقمي مليء بالأدوات للمساعدة في تبسيط البحث والتوثيق. من توليد اقتراحات الذكاء الاصطناعي للأفكار المبتكرة إلى التعاون في الأوراق البحثية، تساعد الأداة في إنشاء معرفة قابلة للتنفيذ.

لنلقِ نظرة على ميزاته بالتفصيل. 👇

الميزة رقم 1: تدوين الملاحظات والإجراءات المقترحة

فرز رؤى البحث وإدارتها باستخدام NotebookLM

يتيح لك NotebookLM إنشاء ملاحظاتك وحفظها وتنظيمها بدقة. ويمكنه تحويل الملاحظات المختارة إلى تنسيقات منظمة مثل الخطوط العريضة أو أدلة الدراسة أو جداول المحتويات أو الملخصات لإبقاء كل شيء في متناول اليد.

هذا أداة الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات أيضًا بدمج الملاحظات ونقد الأفكار ومشاركة المفاهيم ذات الصلة. تعمل هذه الميزات على تسهيل تحليل المحتوى الخاص بك مع إثراء معلوماتك.

🧠 حقيقة ممتعة: يسمح NotebookLM للمستخدمين بتحميل ما يصل إلى 50 مصدرًا، يحتوي كل منها على ما يصل إلى 500,000 كلمة. وهذا يجعله مثاليًا للمشاريع واسعة النطاق، مثل الأطروحات أو الأبحاث المكثفة.

الميزة رقم 2: تكامل المصادر والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إضافة محتوى من مصادر مختلفة باستخدام NotebookLM

يتيح لك NotebookLM إضافة محتوى من مصادر مختلفة، مثل مستندات Google Docs وملفات PDF وعناوين URL. تعمل هذه المستندات كأساس لتوليد التفاعلات والرؤى.

بناءً على عملية الكتابة هذه، فإن برنامج إدارة المستندات يحلل المواد التي تم تحميلها لإنشاء ملخصات وتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية واقتراح الأسئلة. تعمل هذه العملية على تبسيط المعلومات المعقدة، مما يسهل فهمها والتفاعل معها.

💡 نصيحة احترافية: قم بتبسيط يومك باستخدام قالب الملاحظات اليومية لـ ClickUp . التقط مهامك وأفكارك وأولوياتك اليومية ونظمها وتتبعها دون عناء باستخدام هذا القالب القابل للتخصيص، المصمم لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على تركيزك.

الميزة رقم 3: فهم الصور والملخصات الصوتية بنمط البودكاست

احصل على ملخص صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لملاحظاتك

يعزز NotebookLM تدوين الملاحظات بميزات مثل تحليل الصور والملخصات الصوتية. يمكنه تفسير الصور المضمنة في المستندات والرجوع إليها، مما يسهل عليك دمج البيانات المرئية في عملك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام NotebookLM لإنشاء ملخصات صوتية بنمط البودكاست للمحتوى الخاص بك، مما يوفر طريقة بديلة وجذابة لمراجعة المعلومات أثناء تعدد المهام أو أثناء التنقل.

تسعير NotebookLM

مجاناً

## ما هو نوتيون؟

عبر فكرة نوتيون هو تطبيق متعدد الاستخدامات للإنتاجية وتدوين الملاحظات يعمل كمساحة عمل متكاملة للأفراد والفرق.

يتيح لك Notion إنشاء مساحات عمل مخصصة مع الصفحات وقواعد البيانات واللوحات لتنظيم مهامك ومستنداتك ومشاريعك بالطريقة التي تريدها بالضبط. كما أنه يعمل أيضًا كـ نظام إدارة المعرفة لتعزيز الإنتاجية.

يتيح لك النظام الأساسي الرائع للاستخدام الشخصي إعداد صفحات مخصصة، وإضافة أنواع المحتوى، ودمج التقويمات وقوائم المهام في سير عملك اليومي.

🧠 حقيقة ممتعة: أسس إيفان تشاو وآخرون تطبيق Notion في عام 2013. ومنذ إطلاقه لأول مرة في عام 2016، اكتسب التطبيق شعبية بسبب جاذبيته الجمالية ووظائفه.

ميزات نوتيون

توفر مساحة العمل المرنة في Notion العديد من الميزات لتعزيز التعاون وزيادة الكفاءة. لنلقِ نظرة على هذه الميزات بالتفصيل. 👇

الميزة رقم 1: صفحات قابلة للتخصيص والتعاون

تعاون مع فريقك وقم بتعيين المهام

يتمتع Notion بخيارات تخصيص رائعة، مما يتيح لك إنشاء صفحات مخصصة بمحتوى مثل النصوص والصور والجداول والمزيد. هذه المرونة تجعل من السهل تكييف المنصة مع مهام سير العمل المختلفة، سواء لتوثيق الأبحاث أو إدارة المشاريع أو تنظيم المهام الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Notion ميزات العمل الجماعي في الوقت الفعلي. يمكنك مشاركة المستندات، وترك التعليقات، وتقديم الملاحظات على الفور إلى فريقك من أجل مواءمة سلسة. أدوات التعاون هذه مفيدة للمشاريع المشتركة وتتبع التقدم المحرز.

🧠 حقيقة ممتعة: اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى Notion أكثر من 100 مليون مستخدم وتبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

الخاصية رقم 2: إدارة المشاريع والأتمتة

استخدام أدوات إدارة المشروع لتتبع التقدم المحرز

يوفر Notion أدوات قوية لإدارة المشاريع، مما يسمح لك بتصور مشاريعك بتنسيقات مثل لوحات كانبان والتقويمات. وهو يدعم التكامل عبر الأنظمة الأساسية، حيث يتصل بأدوات مثل Google Drive لسحب المعلومات مباشرةً إلى مساحة عمل Notion الخاصة بك.

بالنسبة للمهام التي تحتاج إلى التكرار، يوفر Notion ميزات الأتمتة لتقليل الوقت المستغرق في الأنشطة الروتينية.

الميزة رقم 3: مساعدة الذكاء الاصطناعي المتكاملة ومكتبة القوالب

ترجمة المعلومات وتلخيصها باستخدام Notion AI

تعمل مساعدة الذكاء الاصطناعي المدمجة في Notion على تحسين الإنتاجية، مما يساعدك على طرح الأفكار وتلخيص المحتوى وتوليد المعلومات ذات الصلة بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي برنامج Notion على أكثر من 20,000 قالب لإعداد صفحات لأي غرض، بدءًا من تخطيط المشروع إلى استراتيجيات تدوين الملاحظات . يمكنك البدء بسرعة دون الحاجة إلى تصميم كل شيء من الصفر.

🔍 هل تعلم؟ يدعم Notion المعادلات المضمنة باستخدام LaTeX. يمكنك إدخال رموز أو معادلات رياضية عن طريق الكتابة/التضمين وتحديد خيار "معادلة مضمنة". إنها ميزة مفيدة للطلاب والمعلمين والمحللين.

تسعير الحركة

مجانًا

بالإضافة: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

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## NotebookLM مقابل Notion: مقارنة الميزات

يهدف كل من NotebookLM و Notion إلى معالجة أحد أهم تحديات الإنتاجية: الوقت الضائع. وجد تقرير حديث لشركة ماكنزي أن الشركات تخسر أكثر من 37 مليار دولار سنويًا بسبب ضعف ممارسات مشاركة المعرفة.

تقدم هاتان الأداتان قدرات فريدة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة. يركز NotebookLM على تدوين الملاحظات والبحث وتحليل المحتوى. في المقابل، توفر Notion صفحات قابلة للتخصيص وأدوات إدارة المشاريع والتعاون في الوقت الفعلي.

في هذه المقارنة، سنقوم بتفصيل كيفية تكديس ميزات كل أداة لمساعدتك في تحديد الأداة المناسبة لك. 💁

الميزات دفتر الملاحظات الإدارة الدفترية أداة لتدوين الملاحظات والبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي منصة لتدوين الملاحظات وإدارة المشاريع والتعاون تكامل الذكاء الاصطناعي يستخدم Google Gemini للذكاء الاصطناعي يقدم الذكاء الاصطناعي للملخصات والعصف الذهني معالجة البيانات معالجة المستندات التي تم تحميلها للحصول على رؤى وملخصات السماح للمستخدمين بإنشاء قواعد بيانات وطرح أسئلة بناءً على المعلومات المخزنة _ يحول المستندات إلى مناقشات صوتية ويُنشئ الملخصات تلقائيًا يوفر قوالب مرنة وقدرات قاعدة بيانات واسعة وأدوات تعاون قوية إمكانية الوصول إلى المستخدم يحد من إمكانية الوصول مع وجود العديد من المستخدمين على قائمة الانتظار حاليًا يوفر إمكانية الوصول على نطاق واسع من خلال خطط تسعير متعددة، بما في ذلك إصدار مجاني التعاون يتميز بخيارات محدودة للتعاون الجماعي يقدم مجموعة تعاون قوية للفرق التخصيص يركز على التفاعل مع المستندات مع الحد الأدنى من خيارات التخصيص يوفر تخصيصًا واسع النطاق من خلال القوالب وعمليات التكامل مع جهات خارجية منحنى التعلم يبسط عملية الإعداد للمستخدمين المطلعين على أدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب المزيد من التدريب على الاستخدام بسبب ميزاته الواسعة

NotebookLM مقابل Notion

الميزة رقم 1: التفاعل مع المستندات

NotebookLM

يتيح لك NotebookLM تحميل المستندات مثل ملفات PDF والملفات النصية والتفاعل معها مباشرةً. يعمل الذكاء الاصطناعي الخاص به على إنشاء ملخصات ورؤى وإصدارات صوتية للمحتوى للحصول على تجربة تعليمية ديناميكية.

نوتيوشن

يدعم Notion تضمين المستندات وربطها ولكنه يفتقر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التفاعلية. هذا يعني أن عليك استخراج معلومات محددة يدويًا من البيانات.

🏆 الفائز: يتفوق برنامج NotebookLM في تقديم ملاحظات وتحليلات فورية من المواد المرفوعة.

الميزة رقم 2: التعاون والتخصيص

NotebookLM

يوفر NotebookLM ميزات المشاركة الأساسية التي تتيح التعاون في دفاتر الملاحظات، ولكنه لا يتضمن وظائف متقدمة مثل التحرير أو التعليق في الوقت الفعلي.

علاوة على ذلك، فهو ينظم الملاحظات في دفاتر ملاحظات منفصلة غير متصلة، مما قد يحد من المرونة.

نوتيون

يوفر Notion أدوات تعاون قوية، بما في ذلك تعيينات المهام، والتحديثات في الوقت الفعلي، ومساحات العمل المشتركة لمشاريع الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على تخصيص واسع النطاق مع قوالب المفاهيم وقواعد البيانات المترابطة والهياكل التنظيمية المرنة لتعدد الاستخدامات.

🏆 الفائز: يتميز Notion بمرونته وقابليته الواسعة للتخصيص في تنظيم المحتوى المتنوع وميزات التعاون الشاملة للعمل الجماعي.

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ نظام كورنيل لتدوين الملاحظات ، الذي تم إنشاؤه في جامعة كورنيل، ينظم جميع ملاحظاتك في ثلاثة أقسام: النقاط الرئيسية، والتفاصيل الداعمة، والملخص. يعمل هذا التصميم على تبسيط المراجعة وتعزيز الاحتفاظ بالملاحظات من خلال تشجيع المشاركة النشطة مع المادة.

الميزة رقم 3: واجهة المستخدم وتجربته

دفتر الملاحظات

يركز NotebookLM على البساطة من خلال واجهة مباشرة وبديهية مخصصة للتفاعل مع المستندات. يجعل هيكلها الواضح من السهل التفاعل مع المواد التي تم تحميلها من خلال الأدلة.

نوتوشن

تتيح لك واجهة Notion القابلة للتخصيص تصميم مساحة العمل الخاصة بك بأنواع مختلفة من المحتوى. وتعزز قدرتها على ربط الملاحظات بشكل غير خطي المرونة. ومع ذلك، فإن المجموعة الواسعة من الخيارات يمكن أن تربك المستخدمين.

🏆 الفائز: يحتل برنامج Notion الصدارة لمرونته وقدرته على التكيف مع التفضيلات الفردية على الرغم من منحنى التعلم الأكثر حدة.

## NotebookLM مقابل Notion على Reddit

لجأنا إلى Reddit لمعرفة موقف الأشخاص من NotebookLM مقابل Notion. على الرغم من عدم وجود مواضيع محددة تقارن بين التطبيقين بشكل مباشر، إلا أن المستخدمين شاركوا رؤى قيمة حول تجاربهم مع كل تطبيق.

كنتُ أستخدم تطبيق Notion لإلقاء أفكاري كنقاط داخل صفحات مشروعي. لقد كان بسيطًا ولكنه لم يكن ديناميكيًا بما يكفي لاحتياجاتي. لذا، بدأتُ في استكشاف أدوات أخرى لتدوين الملاحظات لأرى كيف يمكنني ليس فقط تخزين ملاحظاتي ولكن أيضًا التفاعل معها بشكل أكثر ذكاءً [...] كانت محطتي الأولى هي Notebook LM، وهي أداة واعدة بالفعل. ومع ذلك، فقد تطلبت اشتراكًا في بروتون VPN للوصول إليها من الولايات المتحدة. كان العيب الكبير هو عدم قدرته على البحث في الويب أثناء التفاعل مع ملاحظاتي. كان هذا القيد عائقًا بالنسبة لي، حيث كنت بحاجة إلى نهج أكثر تكاملاً.

ريديتورز

يفضل بعض المستخدمين تطبيق NotebookLM باعتباره بديل المفهوم .

ما زلت آمل أن يأتي Notion بشيء مثل NotebookLM، باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بهم. إنه لأمر محبط للغاية أن تكون مقيدًا بالسياق مع الذكاء الاصطناعي لـ Notion دون أن تكون قادرًا على الاستعلام عبر ملاحظات وأوراق متعددة وما إلى ذلك

بعض المستخدمين

على الرغم من أن مستخدمي Reddit يفضلون Notion لتدوين الملاحظات، إلا أنهم واجهوا بعض المشكلات.

يعمل بشكل جيد المشكلة الوحيدة هي أنني واجهت مشكلة في الوصول إلى حدود الاستخدام. لا يخبرك برنامج Notion في الواقع ما هي حدود الرمز المميز، لذا ليس لديك أي فكرة. بمجرد أن يحدث ذلك "يتعب" الذكاء الاصطناعي... يبدأ في نطق معلومات خاطئة أو يهلوس أو لا يستجيب. حدثت هذه المشكلة مرة أو مرتين ولكنني لم أستخدمه مرات كافية لاستبعاد أي أنماط...

مستخدمو ريديت

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ NotebookLM مقابل Notion

بينما يلبي كل من NotebookLM و Notion احتياجات الإنتاجية وتدوين الملاحظات المحددة, ClickUp بديلاً مقنعًا يجمع بين نقاط قوتها.

وبفضل إدارة المهام القوية، وسير العمل القابل للتخصيص، وأدوات التعاون المتقدمة في منصة واحدة، فإن تعدد استخداماته لا مثيل له.

لنلقِ نظرة على بعض الميزات التي تجعله الخيار الأفضل لتلبية الاحتياجات المتنوعة. 👀

### ### ####ClickUp's one up #1: المفكرة

قم بتدوين الملاحظات والأفكار بسرعة باستخدام ClickUp Notepad ClickUp Notepad يجمع بين تدوين الملاحظات القوي وإدارة المهام المتقدمة، وهو مثالي للعصف الذهني وتنظيم الأفكار وتنفيذ الخطط.

فهو يتجاوز مجرد تدوين الملاحظات البسيطة بميزات تنسيق غنية مثل الرؤوس والرموز النقطية والعلامات والألوان للحفاظ على كل شيء واضحًا وجذابًا بصريًا. تعمل قوائم المراجعة والمهام المتداخلة على تبسيط سير العمل، بينما تضمن قدرتها على تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع سهولة الانتقال من التخطيط إلى العمل.

📌 📌مثال: يمكن للطالب تحديد الخطوط العريضة للبحث في المفكرة، وتحويل النقاط الرئيسية إلى مهام، وتتبع التقدم المحرز دون عناء.

وبفضل إمكانية الوصول عبر المنصات عبر تطبيق الهاتف المحمول وامتداد المتصفح، يمكنك تدوين الملاحظات وإدارة المهام في أي وقت وفي أي مكان.

### نقر فوق واحد فوق رقم 2: المستندات

تنسيق للملاحظات لجعلها سهلة القراءة والفهم باستخدام ClickUp Docs

سواء كنت تقوم بتنظيم قاعدة معرفية أو إدارة مشاريع أو صياغة ملاحظات مفصلة, مستندات ClickUp تكيف مع احتياجاتك واجعل معلوماتك واضحة وسهلة الوصول إليها.

يمكنك إنشاء مستندات ويكي موثقة لمشاركة المعلومات وخرائط الطريق والمستندات التي تم التحقق منها مع خيارات تنسيق غنية، مثل الصفحات المتداخلة والجداول والقوالب. إن برنامج إدارة الأبحاث يدعم أيضًا التنسيق المتقدم، مثل اللافتات المرمزة بالألوان وكتل التعليمات البرمجية المميزة بالألوان، مما يجعله مثاليًا للمشاريع الإبداعية والتقنية.

يوفر ClickUp أيضًا قوالب تدوين الملاحظات لإعدادات سريعة وتتيح لك البحث عن محتوى معين على الفور. تسمح إعدادات الخصوصية بالتحكم الدقيق في من يمكنه العرض أو التعديل، مما يضمن بقاء المعلومات الخاصة والحساسة آمنة مع بقائها قابلة للمشاركة مع المتعاونين الخارجيين.

🔍 هل كنت تعلم؟ يمكنك تداخل عدد غير محدود من الصفحات الفرعية داخل صفحة واحدة في ClickUp Docs، مما يتيح التسلسل الهرمي المعقد والتنظيم المبسط.

مستند ClickUp رقم 3: ClickUp Brain

موجه ClickUp Brain لكتابة أي نوع من المحتوى بنغمات مختلفة ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي متقدم يمنحك مركزاً مركزياً للمهام والمستندات والمعرفة التنظيمية. ويجعل تكامله السلس داخل مساحة عمل ClickUp ومنظومة Google Workspace ولوحات المشاريع منه أداة إنتاجية مفضلة لديك.

📌 📌مثال: يمكن للطلاب استخدام ميزة "اسأل" في ClickUp Brain لاسترداد ملاحظات الفصل الدراسي أو الملخصات أو تحديد موقع ورقة بحثية داخل المنصة، مما يوفر وقت الدراسة. يمكن للمحترف الذي يعمل على مشروع تسويقي ربط مستندات الحملة وتحديثات الفريق، مما يتيح اتخاذ قرارات سريعة مع رؤى ذات صلة.

علاوةً على ذلك، تعمل ميزة "الكتابة" على إنشاء محتوى متقدم، مما يتيح لك صياغة رسائل البريد الإلكتروني أو التقارير أو ملخصات المشاريع باستخدام اقتراحات وقوالب من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

🔎 هل تعلم؟ مع انقر فوق البحث المتصل يمكنك العثور بسرعة على أي ملف على ClickUp، أو أي تطبيق متصل، أو حتى على محرك الأقراص المحلي. يمكنك إضافة أوامر بحث مخصصة مثل اختصارات للروابط وتخزين النص لوقت لاحق، مما يسهل البحث عن أي شيء في مكان واحد.

إتقان تدوين الملاحظات واسترجاع المعلومات باستخدام ClickUp

إذا كنت في حيرة من أمرك بين NotebookLM و Notion، ففكر في احتياجاتك الخاصة. سواءً كنت منجذبًا إلى رؤى NotebookLM القائمة على الذكاء الاصطناعي أو كان التخصيص الذي لا مثيل له في Notion مثاليًا لمشاريعك، فإن اختيارك يعتمد في النهاية على ما يتوافق بشكل أفضل مع سير عملك.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة تجمع بين أفضل ما في العالمين، فإن ClickUp هو الحل!

تحافظ ClickUp Notepad على مزامنة ملاحظاتك ومهامك من أجل تنظيم سلس. هل تحتاج إلى فرز أفكارك أو العثور على تفاصيل مهمة؟ ClickUp Brain سيوفر لك ذلك. وعندما يحين وقت التعاون، يجعل ClickUp Docs العمل معًا في الوقت الفعلي أمرًا سهلاً. اشترك في ClickUp واختبر المزيج المثالي من تدوين الملاحظات وإدارة المهام والتعاون! ✅