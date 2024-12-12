قوالب طلبات عروض الأسعار الأساسية لمديري المشتريات في برنامج Excel

من المحبط أن تدرك أنه كان بإمكانك الحصول على صفقة أفضل بعد الالتزام مع أحد الموردين أليس كذلك؟ سواءً كان الأمر يتعلق بالتخطيط للفعاليات أو إدارة المشاريع، فإن رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات المبعثرة تجعل مقارنة عروض أسعار الموردين أمرًا فوضويًا.

لهذا السبب فإن طلب عرض الأسعار (RFQ) يبسط الأمور. طلبات عروض الأسعار هي مستندات رسمية يتم إرسالها إلى الموردين للحصول على معلومات عن أسعار السلع أو الخدمات. فهي تحسّن التواصل وتدير الميزانيات وتحقق أقصى قيمة ممكنة.

ومع ذلك، إذا كنت تريد شيئًا أفضل وخاليًا من المتاعب، فاستخدم نموذج طلب عرض أسعار جاهز للاستخدام. مع حقول البيانات الأساسية الرئيسية المصممة مسبقًا، فهي توفر الوقت وتعزز الإنتاجية.

لذا، ولكي نوفر عليك عناء البحث، قمنا بتنسيق أفضل خمسة قوالب لطلبات عروض الأسعار في Excel. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم المزيد من القوالب من انقر فوق أحد المخضرمين في إدارة المشاريع

ما الذي يجعل قالب طلب عرض الأسعار جيدًا في Excel؟

قبل الوصول إلى أفضل قالب طلب عرض أسعار في Excel، من المهم معرفة ما الذي تبحث عنه.

بغض النظر عن احتياجات عملك، إليك ما الذي يجعل أحدها فعالاً:

توحيد إدخال البيانات: اختر الحلول التي تحتوي على حقول بيانات تساعد على توحيد أنواع الردود. اختر عناصر التحقق من صحة البيانات مثل القوائم المنسدلة ومربعات الاختيار لتقليل الأخطاء وتبسيط جمع البيانات

اختر الحلول التي تحتوي على حقول بيانات تساعد على توحيد أنواع الردود. اختر عناصر التحقق من صحة البيانات مثل القوائم المنسدلة ومربعات الاختيار لتقليل الأخطاء وتبسيط جمع البيانات تبسيط العمليات الحسابية: اختر أدوات ذات صيغ مبنية مسبقًا لحسابات التكلفة الآلية أو تسليط الضوء على أفضل الصفقات. تفضيل قواعد التنسيق الشرطي لتسهيل اتخاذ القرار بتفاصيل يسهل تحديدها

اختر أدوات ذات صيغ مبنية مسبقًا لحسابات التكلفة الآلية أو تسليط الضوء على أفضل الصفقات. تفضيل قواعد التنسيق الشرطي لتسهيل اتخاذ القرار بتفاصيل يسهل تحديدها يعزز التخصيص: دمج قوالب طلب عرض الأسعار التي يسهل تعديلها لتلبية أي احتياجات المشروع. يساعدك تعديل الفئات أو إضافة حقول جديدة على ملاءمة طلب عرض الأسعار الخاص بك بسلاسة مع أي سير عمل

دمج قوالب طلب عرض الأسعار التي يسهل تعديلها لتلبية أي احتياجات المشروع. يساعدك تعديل الفئات أو إضافة حقول جديدة على ملاءمة طلب عرض الأسعار الخاص بك بسلاسة مع أي سير عمل تحسين التواصل: اختر الحلول ذات المتطلبات والمواعيد النهائية المحددة بوضوح. اختر القوالب ذات المساحات المخصصة للملاحظات أو تعليمات الموردين المحددة للحفاظ على شفافية التفاصيل ومواءمتها بشكل جيد

💡 نصيحة احترافية: أعط الأولوية للتصميم المرئي عند اختيار القوالب. في حين أن طلبات عروض الأسعار هي أدوات عمل أساسية، إلا أن التصميم الجذاب يجعلها أسهل في التعبئة وأكثر تفاعلية.

## أفضل 5 قوالب لطلبات تقديم العروض في Excel

تعد قوالب طلبات عروض الأسعار طريقة ممتازة لضمان الاتساق والكفاءة والدقة في جمع عروض أسعار الموردين. سنستكشف هنا أفضل خمسة قوالب لطلبات عروض الأسعار في Excel والتي يمكن أن تساعدك في إدارة احتياجاتك من المشتريات بسهولة واحترافية.

1. قالب طلب عرض أسعار من Vertex42

via

/مرجع/ https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/quote-template.html Vertex42 /%href/

يتضمن نموذج طلب عرض الأسعار الخاص بـ Vertex42 معلومات المورد وبيانات العميل واسم الخدمة. وهو يتيح للموردين تحديث صلاحية عرض الأسعار لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وجيدة التوقيت.

يقدم القالب أيضاً جدولاً مخصصاً لطلبات الخدمة والرسوم المقابلة لها ويسمح للموردين بتأكيد الضريبة على الخدمات من أجل معالجة الدفع بسلاسة. كما يحتوي على دليل مفيد يسهل فهمه وتعبئته.

الميزات الرئيسية:

احتساب الضرائب على بنود محددة تلقائيًا باستخدام منطق شرطي مدمج

قارن بين عروض أسعار الموردين المتعددة باستخدام ورقتي عمل مخصصتين لعرض الأسعار

مثالي ل: الشركات التي تبحث عن مقارنات مفصلة وشاملة للضرائب بين عروض الأسعار

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب طلبات خدمة مجانية لتبسيط مهام سير عمل إدارة الخدمات

2. قالب طلب عرض أسعار لخدمات تقديم الطعام من Template.net

via

_/ href/ _https://www.template.net/editable/52721/request-for-quotation-for-catering-services Template.net /%href/

طلب عرض أسعار ل قالب خدمات تقديم الطعام من Template.net مثالي لطلبات عروض الأسعار المكونة من صفحة واحدة. يفتح الحل بمساحة لمعلومات الاتصال الرئيسية وتواريخ عرض الأسعار.

كما أنه يتميز بجدول بسيط يحتوي على جدول بسيط مع أوصاف الخدمة والكمية والسعر والوحدة والمجاميع حسب السطر، وينتهي بحساب الضريبة والإجمالي والشروط والأحكام والشروط.

ميزة أخرى هي أن هذا الحل يأتي بتنسيقات جداول بيانات جوجل والمستندات ومايكروسوفت وورد.

الميزات الرئيسية:

إبقاء تحديثات التكاليف بسيطة وخالية من الأخطاء البشرية مع الصيغ المبنية مسبقًا

تقديم تدفق واضح للمعلومات مع تفاصيل المورد والطالب، بما في ذلك معلومات الاتصال

مثالي ل: منظمي الفعاليات أو الشركات التي تحتاج إلى خدمات تقديم الطعام

3. قالب عرض الأسعار المحاسبي من Template.net

via

_/مرجع/ _https://www.template.net/editable/133700/accounting-quotation Template.net /%href/

هل تبحث عن عرض أسعار للخدمات المالية؟ يقدم قالب عرض أسعار المحاسبة من Template.net حلاً فعالاً ومنظماً. يحتوي قالب طلب عرض الأسعار Excel هذا على أربع أوراق رئيسية لتمكين إدارة عروض الأسعار بكفاءة.

تلتقط ورقة عرض الأسعار تفاصيل العميل والمورد أثناء حساب أسعار الخدمات. تسجل ورقة الخدمة أسعار كل خدمة، وتسجل أوراق العميل والموظف تفاصيل الاتصال الرئيسية مثل الوظيفة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

الميزة البارزة هي صيغة الإحالة التي تتيح لك تحديد الخدمة والكمية مع سحب التفاصيل ذات الصلة تلقائيًا من الأوراق المرتبطة.

الميزات الرئيسية:

تحسين إدخال البيانات مع التركيز بشكل كبير على القوائم المنسدلة والإحالة المرجعية

تقديم عروض أسعار دقيقة مع احتساب ضريبة المبيعات والخصم في التسعير النهائي

مثالي ل: فرق المشاريع والشركات التي تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات المالية وللشركات أو المحاسبين الذين يديرون عروض أسعار معقدة

4. قالب تنسيق عرض الأسعار من فيابار

via

_/مرجع/ _https://vyaparapp.in/quotation-formats/excel فيابار /%href/

قالب تنسيق عرض الأسعار من Vyapar مخصص لأولئك الذين يسعون إلى الجمع بين الفواتير وعروض الأسعار. يتضمن القالب أقسام طلب عرض الأسعار الأساسية، من تفاصيل الشركة إلى أسعار الأصناف وقيم الضرائب والإجماليات.

كما يمكّنك أيضًا من إضافة حالة الدفع والرصيد إلى الحساب في حالة وجود مستحقات مستحقة. يأتي القالب مع مساحة ملاحظات لبنود تسليم محددة. يحتوي على قسم إعلان للعملاء الذين يديرون خدمات أو سياسات حساسة.

الميزات الرئيسية:

تضمين الإثبات التجاري والإقرار الرسمي مع العناصر النائبة للتوقيعات الخاصة به

احتساب الشرائح الضريبية الإقليمية والخاصة بالمنتج مع نسبة مئوية على كل بند من البنود

مثالي ل: الشركات الصغيرة وفرق العمل التي تحتاج إلى عروض أسعار بسيطة لاحتياجات التوريد الجديدة والموردين الذين يتطلعون إلى توحيد صيغ عروض الأسعار والفواتير

5. عرض الأسعار مع قالب حساب الضرائب من مايكروسوفت

عبر

/مرجع/ https://create.microsoft.com/en-us/template/price-quotation-with-tax-calculation-ee59788a-2bc1-4144-add5-f1103c719667 Microsoft /%href/

هل تحتاج إلى حلول عروض أسعار لمجموعتك المتنوعة من الخدمات؟ إن قالب عروض أسعار مايكروسوفت مع قالب حساب الضرائب هو قالب عرض أسعار متعدد الأغراض وجذاب بصريًا في Excel. وهو يغطي أوصاف المنتجات المفصلة وحسابات الضرائب ومعلومات الشحن لتقديم عروض أسعار احترافية.

يتميز قالب Excel هذا أيضًا بتخطيط نظيف وصيغ مدمجة للحصول على إجماليات وضرائب دقيقة. إلى جانب ذلك، من السهل تعديل الألوان والمصطلحات والتنسيقات لتتناسب مع سمة علامتك التجارية.

الميزات الرئيسية:

تحديث قيم ضريبة المبيعات على الفور باستخدام خلية معدل الضريبة القابلة للتعديل

تعيين الجوانب التجارية لعرض الأسعار مع حقول بيانات لشروط الدفع، ومسؤولية التأمين، وتاريخ الشحن

مثالي ل: المؤسسات التي تتعامل مع متطلبات منتجات وخدمات متعددة مثل الرعاية الصحية والنقل.

➡️ اقرأ المزيد: هل تحتاج إلى حلول لتحديد البائعين الذين يجب العمل معهم؟ اطلع على هذه عشرة قوالب عملية لطلب المعلومات (RFI) .

## قيود استخدام نموذج طلب المعلومات في برنامج Excel

يعد برنامج Excel رائعًا لحساب الأرقام، ولكن له بعض القيود مثل برنامج إدارة عروض الأسعار . فيما يلي بعض العيوب التي يجب وضعها في الاعتبار قبل اعتماد قالب طلب عرض الأسعار في Excel:

يتطلب تحديثات يدوية: تحديث البيانات يدوي إلى حد كبير، مما يزيد من فرص حدوث خطأ بشري. يتطلب اهتمامًا مستمرًا بالدقة عبر الصيغ وحقول البيانات

تحديث البيانات يدوي إلى حد كبير، مما يزيد من فرص حدوث خطأ بشري. يتطلب اهتمامًا مستمرًا بالدقة عبر الصيغ وحقول البيانات الحد من التعاون: يفتقر برنامج Excel إلى التحرير المتزامن، مما يؤدي إلى تضارب في الإصدارات وفجوات في التواصل. يُجبر الفرق على الاعتماد على البريد الإلكتروني أو محركات الأقراص المشتركة التي تؤدي إلى عدم الكفاءة، مما يعيق التحديثات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات

يفتقر برنامج Excel إلى التحرير المتزامن، مما يؤدي إلى تضارب في الإصدارات وفجوات في التواصل. يُجبر الفرق على الاعتماد على البريد الإلكتروني أو محركات الأقراص المشتركة التي تؤدي إلى عدم الكفاءة، مما يعيق التحديثات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات تقدم قابلية محدودة للتوسع: تكافح للتعامل مع عدد متزايد من طلبات عروض الأسعار مع العديد من البنود أو الموردين. يتطلب برنامج Excel إنشاء ملفات منفصلة لكل طلب، مما يعقد التنظيم، ولا يتوافق مع سير العمل، مما يعيق الكفاءة والموافقات على عروض الأسعار

تكافح للتعامل مع عدد متزايد من طلبات عروض الأسعار مع العديد من البنود أو الموردين. يتطلب برنامج Excel إنشاء ملفات منفصلة لكل طلب، مما يعقد التنظيم، ولا يتوافق مع سير العمل، مما يعيق الكفاءة والموافقات على عروض الأسعار الافتقار إلى الرؤى والأتمتة: تتطلب جميع العمليات الحسابية في Excel إدخالًا يدويًا صارمًا ووضع القواعد والتحقق من صحة البيانات. لا يحتوي برنامج Excel على أدوات تحليلية أو أتمتة المهام التي تسهل عملية تأهيل البائعين وعناصر المشروع الأخرى

تتطلب جميع العمليات الحسابية في Excel إدخالًا يدويًا صارمًا ووضع القواعد والتحقق من صحة البيانات. لا يحتوي برنامج Excel على أدوات تحليلية أو أتمتة المهام التي تسهل عملية تأهيل البائعين وعناصر المشروع الأخرى التكامل المحدود: لا يمكن للأداة الاتصال بسهولة مع الأنظمة المهمة مثل CRM, عمليات الشراء أو وحدات تخطيط موارد المؤسسات. وهذا يخلق صوامع للبيانات، ويجعل من الصعب تحقيق المركزية، ويعقد تحليل المقاييس الرئيسية

🔍 هل تعلم؟ هناك نظام مخصص برنامج طلب تقديم العروض (RFP) حلول لمساعدتك في تطوير عروض الأعمال وتصنيفها وإرسالها إلى العملاء المحتملين.

## قوالب طلبات تقديم العروض البديلة لبرنامج Excel

نظرًا لمحدودية برنامج Excel، فإنه لا يقترب من طلب عرض أسعار مخصص أو حل طلب تقديم العروض . أنت مقيد بخلايا بيانات جامدة لا تناسب بالضرورة عملية الشراء. مع وضع ذلك في الاعتبار، من الطبيعي أن تبحث عن بديل.

تلعب طلبات عروض الأسعار دورًا حاسمًا في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات. لهذا السبب تقدم منصة إدارة المشاريع مثل ClickUp حلاً أفضل بكثير.

بفضل الأتمتة والإدارة القوية لعروض الأسعار وأكثر من 30 ميزة قوية وأكثر من 1000 عملية تكامل، تعمل ClickUp على تبسيط طلبات عروض الأسعار وتساعد على تأمين خدمات من الدرجة الأولى بكفاءة.

هل تحتاج إلى المزيد من الإقناع؟ إليك كيفية المقارنة بين الأداتين:

ميزات Excel ClickUp التعاون ❌ ● لا يوجد تحرير في الوقت الحقيقي ✅🏆 التعاون في الوقت الحقيقي مشاركة سلسة ميزة الدردشة الشاملة الأتمتة ➖إدخال يدوي بسيط للحسابات ✅🏆عمليات حسابية فورية وآليةماميةميزات التذكير والإشعارات المخصصة قابلية التوسّع ➖صعوبة إدارة طلبات عروض أسعار متعددة ✅🏆 سهولة التعامل مع مشاريع وطلبات عروض أسعار متعددة عمليات التكامل ❌ لا يوجد تكامل مباشر خارج نظام مايكروسوفت ✅🏆 أكثر من 1000 تكامل مع أدوات أخرى مدمج في برامج إدارة علاقات العملاء والموارد البشرية والمبيعات التحكم في الإصدارات ➖ التتبع اليدوي للإصدارات ✅🏆التحكم التلقائي في الإصدارات والتحديثات إدارة الاقتباسات ❌ ✅ميزات الإدارة في ✅ إدارة المهام القوية إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي رؤى تحليلية ولوحات معلومات وتقارير في الوقت الحقيقي

1. انقر فوق نموذج طلب عرض الأسعار

قم بتوثيق عروض الأسعار من الموردين ومقدمي الخدمات ومشاركتها وتتبعها باستخدام قالب ClickUp طلب عرض الأسعار

ال نموذج طلب عرض أسعار ClickUp مثالي لإدارة عروض الأسعار لأي خدمة أو منتج. يحتوي قالب المستند على صفحة واحدة تغطي كل ما تحتاجه في طلب عرض الأسعار.

بالإضافة إلى معلومات الاتصال الأساسية، فإنه يسجل الشروط التجارية وحسابات عروض الأسعار. يأتي القالب أيضاً مع قسم مخصص للتعليمات الخاصة. وهذا مثالي للمواضيع التي تحتاج إلى تركيز أو مفاوضات إضافية.

الميزات الرئيسية:

إنشاء وتفويض المهام من أي نص في المستند باستخدام انقر فوق المهام مشاركة طلب عرض الأسعار بسلاسة مع خيارات مشاركة الروابط المتنوعة والتصدير



مثالي من أجل: الفرق التي تبحث عن إدارة سلسة لطلبات عروض الأسعار وتكامل المهام وجميع أغراض الشراء

2. انقر فوق قالب نموذج عرض الأسعار

نموذج عرض أسعار ClickUp

ال نموذج نموذج عرض الأسعار ClickUp يحسن إدارة عروض الأسعار للعملاء والموردين. يقدم قالب طلب عرض الأسعار البديل هذا تسع طرق عرض مخصصة لمساعدتك على التركيز بكفاءة على كل مرحلة من مراحل عملية طلب عرض الأسعار.

يبدأ بـ نموذج القبول لالتقاط أحدث متطلبات الخدمة. يتميز النموذج أيضًا بعرض لتلخيص الطلبات الجديدة وتقييم الجدوى قبل إشراك أصحاب المصلحة المعنيين.

وبفضل طريقة عرض لوحة كانبان، يصبح تتبع حالة كل طلب عرض أسعار وفئته أمراً سهلاً. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بعرض تقويم لمواءمة عروض الأسعار مع الجدول الزمني للمشروع.

الميزات الرئيسية:

إدارة وتحويل طلبات عروض الأسعار المتعددة مع التجميع القائم على الحالة

شارك تكاليف الخدمة الدقيقة مع الحقول المخصصة مثل الخبرة والوقت ومتطلبات عدد الموظفين

مثالي ل: الشركات الصغيرة وفرق العمل التي تبحث عن نهج قائم على الحالة لإدارة طلبات عروض الأسعار

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 قوالب لنماذج طلبات المشاريع للفرق

3. قالب نموذج طلب عرض أسعار الخدمة

نموذج عرض أسعار خدمة ClickUp

هل تتطلع إلى إدارة إنتاجية الفريق وتحسين طلبات عروض الأسعار؟ قالب نموذج طلب عرض أسعار الخدمة الخاص ب ClickUp خيار رائع.

يساعدك هذا القالب على إنشاء عروض أسعار خدمات مفصلة واحترافية بكل سهولة. كما أنه يوفر الوقت من خلال نموذج جاهز للاستخدام لالتقاط معلومات الخدمة الضرورية لضمان اتساق عروض الأسعار وعدم إغفال التفاصيل المهمة.

يوفر القالب إدارة شاملة لعروض الأسعار مع عشرة حقول مخصصة وخمس طرق عرض مخصصة. كما تتعمق هذه العناصر الرئيسية في تفاصيل الخدمة والجداول الزمنية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهل التواصل السلس من خلال التعليقات وردود الفعل وتخصيصات المهام.

الميزات الرئيسية:

تعيين المهام استنادًا إلى وصف مشروع طلب عرض الأسعار وقدرة الفريق باستخدام انقر فوق عرض عبء العمل اجعل الجميع وجميع خطط عمل طلب عرض الأسعار على نفس الصفحة باستخدام أداة المراسلة المخصصة في القالب, انقر فوق الدردشة مثالي ل: الفرق الموجهة نحو الخدمة مع حجم كبير من طلبات تقديم العروض



➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لعرض أسعار الأعمال التجارية في Word و Excel

4. قالب عرض أسعار الميزانية

قالب مقترح الميزانية الخاص بـ ClickUp

ال قالب مقترح ميزانية ClickUp مصمم للموافقة على ميزانيتك مع أحدث عروض الأسعار. يتيح لك بديل Excel هذا حساب جميع تكاليف طلب عروض الأسعار ذات الصلة قبل الموافقة عليها.

تسجل الورقة الرئيسية لقالب المستند جداول زمنية واضحة وتفاصيل المشروع. ويحتوي على ست صفحات فرعية للموظفين والخدمات اللوجستية والمواد وحسابات الحدث. وهذا يضمن لك احتساب جميع الصفقات الأفضل في التزويد الخاص بك.

يمكن أيضاً تكييف العرض التقديمي الخالي من الفوضى لطلبات عروض الأسعار للاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع أو فعاليات كاملة. يقوم كل جدول بتخطيط التكاليف متعددة الوظائف لمواءمة طلبات عروض الأسعار مع مراكز التكلفة الصحيحة.

الميزات الرئيسية:

هيكلة وتقديم لمحات عامة كاملة لطلبات عروض الأسعار مع صفحة فرعية ملخصة تركز على التمييز

إنشاء ملخصات تلقائية واسترجاع الرؤى التحليلية لمبررات التكلفة باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج, ClickUp Brain مثالي من أجل: فرق المشروع التي تدمج طلبات عروض الأسعار في التفاصيل ميزانيات المشاريع

5. نموذج مقترح منحة ClickUp للمنحة

قم بزيادة تمويل المشروع وتأمين التكاليف للحصول على أكثر طلبات عروض الأسعار فعالية من حيث التكلفة باستخدام قالب اقتراح المنحة من ClickUp

ال قالب مقترح منحة ClickUp يساعد الشركات على تحسين إدارة طلبات العروض وسير العمل من خلال جهود تمويل المشاريع المركزة.

وهو يتضمن حقول البيانات الرئيسية مثل مهام التمويل والتكاليف الأولية ومقاييس الأداء. يضمن القالب أيضاً المساءلة من خلال تحديد أولويات المهام وتواريخ الاستحقاق والمسؤوليات. هذا النهج المنظم يجعل من السهل تتبع التقدم المحرز في تمويل الأبحاث.

من خلال تجميع المهام بناءً على مرحلة الاقتراح، يفسح القالب المجال لتقديم طلبات عروض أسعار قابلة للتنفيذ. كما أنه يحتوي على عرض جدول زمني للمشروع لمواءمة مقترحات طلب عروض الأسعار مع مراحل المشروع. سواء كنت تبحث عن خدمات أو تصوغ عروض التمويل، فإن هذا القالب يحافظ على دقة أهداف المنح ومواءمتها بشكل جيد.

الميزات الرئيسية:

تعزيز إدارة المقترحات مع التحديثات الآلية للمهام وتتبع الوقت

التمييز بين أولويات تمويل المنح مع توثيق واضح لقيم الفواتير وتكاليف الرصيد والنتائج

مثالي ل: المؤسسات التي تدير تدفقات عمل طلبات عروض الأسعار مع التركيز على المشاريع الممولة من المنح

6. قالب اقتراح أعمال ClickUp

قالب اقتراح الأعمال من ClickUp

إذا كنت ترغب في دمج طلبات عروض الأسعار مع تخطيط أعمالك, قالب مقترح الأعمال الخاص ب ClickUp هو خيار شامل. يوفر القالب طرق عرض قائمة معدة مسبقًا لتتبع كل مرحلة من مراحل رحلة طلب عروض الأسعار، بدءًا من الطلب الأولي وحتى التقديم النهائي.

تلتقط الحقول المخصصة في هذا القالب التفاصيل المهمة مثل متطلبات الخدمة وتوقعات الميزانية ومعلومات البائع. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القالب قوالب بريد إلكتروني جاهزة للاستخدام لتوصيل رسائل توعية احترافية للموردين المحتملين.

هل تحتاج إلى المزيد من الإرشادات؟ يتضمن ClickUp دليل البدء لإرشادك خلال العملية بأكملها. نموذج طلب عروض الأسعار المجاني هذا هو الحل الشامل لإدارة إيرادات الأعمال الجديدة والفوز بأفضل الصفقات.

الميزات الرئيسية:

تصوّر معدل إنجاز كل عرض طلب عرض أسعار مع عرض خطوات عرض الأعمال المخصص

تواصل مع الموردين بشأن طلبات عروض الأسعار ذات الأولوية القصوى باستخدام مزيج من قوالب البريد الإلكتروني وقائمة الأولويات في الوقت الفعلي

مثالي ل: الشركات التي تصيغ طلبات عروض الأسعار لتتماشى مع نمو الأعمال وتوليد الإيرادات

7. نموذج اقتراح خدمات ClickUp للخدمات

نموذج اقتراح خدمات ClickUp للخدمات

ال قالب اقتراح خدمة ClickUp تم تصميمه لتقديم مقترحات طلب عروض أسعار ملموسة مع شيء دقيق مثل الخدمة. يغطي هذا القالب المنظم والاحترافي جميع المعلومات الأساسية، من تفاصيل الاتصال إلى نطاق الخدمة.

كما يسمح للشركات بتحديد وصف المشروع وخلفية الشركة وأهدافها بوضوح. يأتي هذا القالب مع عناصر أساسية مثل النواتج والتبعيات والجداول الزمنية المقدرة، وهو مثالي لتوزيع واقعي للتكاليف.

كما يوفر أقساماً لمفاوضات التسعير، والتوقيعات النهائية، وشعارات الشركة. من السهل أيضاً تخصيص القالب ليتناسب مع سمات علامتك التجارية.

الميزات الرئيسية:

قم بتعديل الأقسام بسهولة لنماذج التسعير المعقدة، بما في ذلك التسعير المتدرج أو حزم الخدمات، لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات العميل

تعاون مع أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة قبل تقديم طلب عرض الأسعار النهائي مع التحرير المباشر والأذونات المتنوعة

مثالي ل: الشركات التي تبحث عن مقترحات طلبات عروض الأسعار بنماذج تسعير مرنة

8. قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه

قالب طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه

ال نموذج طلب مشروع ClickUp والموافقة عليه هو الحل الذي يقدم نظرة عامة فورية على حالة طلب عرض الأسعار وعملية تقديم العطاءات.

يقوم هذا الحل المجاني لإدارة الطلبات بإنشاء مهام جديدة مع تفاصيل مثل الوصف والأولوية والجداول الزمنية والموارد. وهو يتتبع كيف استراتيجيات المشتريات تطوير مع الحالات المخصصة الإضافية مثل الطلبات الجديدة والمراجعات والموافقات.

يتيح القالب سهولة التحرير وسحب المهام وتكامل سير العمل ولديه إذن آمن للتعامل مع كل عرض مختوم بشكل احترافي.

الميزات الرئيسية:

تصور جميع مفاوضات طلب عروض الأسعار وتطويرها في مجلد مخصص لخارطة الطريق

أكمل مهام طلب تقديم العروض قبل الموعد النهائي للتقديم مع تجميع الحالة وعرض كانبان

مثالي ل: مدراء المشاريع والفرق الذين يفضلون حلاً واحداً لنقل طلبات تقديم العروض من مرحلة الطلبات إلى مرحلة الموافقات

🏆 مكافأة: إليك دليل شامل عن إتقان طلبات تقديم العروض التسويقية إذا كنت تفكر في التواصل مع وكالة تسويق خارجية لحملتك التسويقية التالية لعلامتك التجارية.

## إتقان متطلبات المشتريات الجديدة مع ClickUp

يعد نموذج طلب عروض الأسعار أمرًا بالغ الأهمية لتأمين أفضل أسعار الموردين وتحسين المفاوضات. فهو يبسط عملية عرض الأسعار، ويضمن الاتساق، ويعزز العلاقات مع الموردين.

تعتبر قوالب طلبات عروض الأسعار التي قمنا بتغطيتها في Excel بداية ممتازة لهذه العملية.

ومع ذلك، فإن قيود Excel لا تناسب إدارة عروض الأسعار على نطاق واسع أو على المدى الطويل.

وهنا تبرز ميزة ClickUp. حيث توفر قوالبها التعاون في الوقت الفعلي، وأتمتة المهام، والتكامل السلس مع أدوات العمل الأخرى. كما أن ClickUp يحسم الصفقة أيضًا بفضل رؤاه المدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات إدارة الأعمال الشاملة.

لذا لا تتردد! اشترك مع ClickUp وابدأ اليوم!