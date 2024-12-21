أفضل 10 أدوات لصنع الخرائط الذهنية لاستخدامها في عام 2025

يعاني الكثير منا من مشكلة المماطلة، سواء بتأجيل المهام المهمة أو الانشغال بتفاصيل صغيرة. 🔍

ولكن على مر السنين، اكتشفت حلاً يغير قواعد اللعبة: تقسيم مهامي إلى أهداف قابلة للتحقيق باستخدام الخرائط الذهنية.

الخرائط الذهنية هي بمثابة ملعب مرئي للأهداف والمهام والأفكار. يمكنك رسم فكرتك الرئيسية، وإضافة الأشكال، واستخدام قوالب الخرائط الذهنية للحفاظ على تنظيم الأمور.

عندما بدأت في استخدام أدوات صانع الخرائط الذهنية، لم أعد أتلاعب بالمهام في رأسي بعد الآن - أصبح لدي خريطة طريق مرئية واضحة، واختفت المشتتات.

في هذه المقالة، سوف أشارككم أفضل 10 أدوات لتوليد الخرائط الذهنية وأشرح بإيجاز أفضل ميزاتها وقيودها وأسعارها. 🏆

## ⏰ ملخص 60 ثانية

إليك تقريرنا عن أفضل 10 أدوات لصنع الخرائط الذهنية المتاحة اليوم:

ClickUp: الأفضل لرسم الخرائط الذهنية مع إدارة المشاريع ميرو: الأفضل للتعاون المرئي وفرق العمل عن بُعد MindMeister: الأفضل لرسم الخرائط الذهنية السريعة والسهلة MindNode: الأفضل لمستخدمي Apple الذين يبحثون عن تكامل سلس أيوا: الأفضل لمزج الخرائط الذهنية مع إدارة المهام Xmind: الأفضل لرسم الخرائط الذهنية متعددة الاستخدامات والعصف الذهني كوجل: الأفضل للمبتدئين والخرائط الذهنية البسيطة لوسيدتشارت: الأفضل للرسم التخطيطي متعدد الاستخدامات مع القوالب Bubbl.us: الأفضل للمعلمين والفرق الصغيرة SmartDraw: الأفضل للرسم التخطيطي والتصميم بمساعدة الحاسوب على مستوى المؤسسات

ما الذي يجب أن تبحث عنه في صانع الخرائط الذهنية؟

تتجاوز أداة رسم الخرائط الذهنية المثالية وظيفتها التقليدية وتساعدك في إدارة المشروع. وبصفتي مدير مشروع، أعطي الأولوية للأدوات التي تساعد في هذه المهام. 🛠️

العصف الذهني : تعتني أفضل الخرائط الذهنية أيضًا بخطوة التفكير. سواء كنت تتعامل مع فكرة جديدة بمفردك أو في مجموعة، فإن قالب الخريطة الذهنية الجيد عبر الإنترنت يجعل من السهل تدوين الأفكار دون حدود - مثل وجود لوحة لا نهائية

: تعتني أفضل الخرائط الذهنية أيضًا بخطوة التفكير. سواء كنت تتعامل مع فكرة جديدة بمفردك أو في مجموعة، فإن قالب الخريطة الذهنية الجيد عبر الإنترنت يجعل من السهل تدوين الأفكار دون حدود - مثل وجود لوحة لا نهائية تخطيط المهام : هل تحتاج إلى البقاء على رأس الأمور؟ الخرائط الذهنية مثالية لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز. أضف الأشكال، وفجأة - تنظيم المهام، ومواءمة الفريق

: هل تحتاج إلى البقاء على رأس الأمور؟ الخرائط الذهنية مثالية لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم المحرز. أضف الأشكال، وفجأة - تنظيم المهام، ومواءمة الفريق تحليل الفجوة : هل تساءلت يومًا ما أين يقصر مشروعك؟ يساعدك تحليل الفجوات في الخريطة الذهنية على اكتشاف أوجه القصور في عملياتك

: هل تساءلت يومًا ما أين يقصر مشروعك؟ يساعدك تحليل الفجوات في الخريطة الذهنية على اكتشاف أوجه القصور في عملياتك تحليل نقاط القوة والضعف: هل تحتاج إلى معالجة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في مشروعك؟ أحب الخريطة الذهنية التي يمكن أن تصور كل ذلك، مما يساعدك على فهم الصورة الكبيرة

هدفي النهائي بسيط: أريد تحديثات فورية في الوقت الفعلي وخطة واضحة ومنظمة. يساعدك منشئ الخرائط الذهنية الجيد على تحقيق ذلك بسهولة.

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أفضل 10 نماذج للخرائط الذهنية للتجربة

الآن بعد أن غطينا ما الذي يجب البحث عنه، دعونا نتعمق في الأشياء الجيدة - إليك أفضل 10 أدوات لصنع الخرائط الذهنية التي وجدتها مفيدة للغاية (وحتى ممتعة في بعض الأحيان 🎉):

1. ClickUp (الأفضل لرسم الخرائط الذهنية مع إدارة المشاريع)

إذا كنت، مثلي، تبحث عن أداة تجمع بين رسم الخرائط الذهنية وإدارة المشاريع مثل زبدة الفول السوداني والهلام, كليك أب هو

إذن، لماذا يُغيّر ClickUp قواعد اللعبة؟

بالنسبة للمبتدئين، يمكنك التبديل إلى عرض الخريطة الذهنية ClickUp بنقرة واحدة والبدء في ربط المهام أو العمليات أو حتى جلسات العصف الذهني. هذا هو السبب في أن ClickUp هو حرفياً تطبيق كل شيء للعمل.

يمكنك الاختيار من بين وضعين: وضع المهام يسمح لك بإعادة ترتيب مساحة العمل الخاصة بك عن طريق ربط المهام والمهام الفرعية، و وضع الفراغ يسمح بجلسات العصف الذهني الحرة غير المرتبطة بهيكلية المهام.

الاختيار بين وضع المهام للتخطيط المنظم أو الوضع الفارغ للعصف الذهني الحر في عرض ClickUp Mind Map

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboard لتحويل الأفكار المعقدة إلى خطط مرئية يسهل التنقل فيها. هذه الميزة مثالية بشكل خاص لتطوير البرمجيات أو سير عمل التصنيع.

ألستَ متأكداً من أين تبدأ بسير عمل الخريطة الذهنية؟ إليك بعض قوالب ClickUp المفيدة لتبدأ بها.

قالب الخريطة الذهنية البسيطة

خريطة ذهنية بسيطة

هذا القالب رائع للمبتدئين والمحترفين المتمرسين على حد سواء.

هذا القالب قالب الخريطة الذهنية البسيطة قابل للتخصيص بالكامل، حتى تتمكن من البدء في التخطيط لمشاريعك في ثوانٍ، سواءً كان ذلك لإطلاق منتج جديد أو لمجرد العصف الذهني للأفكار.

بالإضافة إلى أنه جاهز للاستخدام ويتيح لك الغوص مباشرة!

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سبورة الخريطة الذهنية الفارغة

خريطة ذهنية فارغة-خريطة ذهنية-لوحة بيضاء-ت

في بعض الأحيان، تحتاج إلى لوحة بيضاء فارغة لرسم استراتيجيات العمل المعقدة أو الخطط اللوجستية. ClickUp's سبورة الخريطة الذهنية الفارغة مثالية لتلك المناسبات.

هذا القالب مناسب للمبتدئين، وقابل للتخصيص بالكامل، ومثالي لتصور الأفكار المعقدة بسهولة.

ClickUp أفضل الميزات

وضع المهام ووضع الفراغ : مرونة إما لتعيين المهام مباشرة أو العصف الذهني بحرية

: مرونة إما لتعيين المهام مباشرة أو العصف الذهني بحرية التعاون في الوقت الفعلي : مثالي للفرق التي ترغب في توليد الأفكار ومعالجة المشاريع معًا

: مثالي للفرق التي ترغب في توليد الأفكار ومعالجة المشاريع معًا قوالب قابلة للتخصيص : قوالب جاهزة للاستخدام تساعدك على البدء في ثوانٍ معدودة

: قوالب جاهزة للاستخدام تساعدك على البدء في ثوانٍ معدودة الخريطة الذهنية واللوحة البيضاء : قم بالتبديل بين طرق العرض لتناسب سير عملك، سواء كنت بحاجة إلى خريطة منظمة أو إبداع حر

: قم بالتبديل بين طرق العرض لتناسب سير عملك، سواء كنت بحاجة إلى خريطة منظمة أو إبداع حر التكامل مع إدارة المهام: ربط المهام بخرائطك الذهنية دون عناء لتخطيط المشروع بالكامل

قيود ClickUp

منحنى التعلم: يشير بعض المستخدمين إلى أن التعرّف على جميع ميزات ClickUp قد يستغرق بعض الوقت

أسعار ClickUp

مجانياً للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات *ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. ميرو (الأفضل للتعاون المرئي وفرق العمل عن بُعد)

via ميرو تم تصميم Miro للجمع بين الفرق، سواء في جميع أنحاء العالم أو في أقسام مختلفة فقط.

ما يميز Miro هو تعدد استخداماته.

سواء كنت تعمل على تطوير البرمجيات، أو تخطط للخدمات اللوجستية، أو تخطط لاستراتيجية عملك القادمة - فإن مجموعة القوالب الواسعة التي يوفرها Miro، من الخرائط الذهنية إلى المخططات الانسيابية - يمكن أن تحدث فرقًا فوريًا في عملك.

أفضل ميزات Miro

قوالب قابلة للتخصيص: قوالب جاهزة للاستخدام لكل شيء من العصف الذهني إلى المخططات الانسيابية

قوالب جاهزة للاستخدام لكل شيء من العصف الذهني إلى المخططات الانسيابية التعاون في الوقت الحقيقي: يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا بسلاسة، بغض النظر عن موقعهم

يمكن لأعضاء الفريق العمل معًا بسلاسة، بغض النظر عن موقعهم رسم الخرائط الذهنية والخرائط المفاهيمية: مثالي لتنظيم الأفكار المعقدة و إدارة المشاريع المرئية مساحة غير محدودة للسبورة البيضاء: لا تنفد المساحة عند العصف الذهني أو التخطيط

مثالي لتنظيم الأفكار المعقدة و إدارة المشاريع المرئية التعاون بين الفرق: رائع للفرق المختلطة التي تحتاج إلى البقاء على اتصال عبر المواقع

قيود ميرو

ميزات هائلة : يمكن أن تكون مجموعة أدوات ميرو الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد

: يمكن أن تكون مجموعة أدوات ميرو الواسعة مربكة للمستخدمين الجدد، مما يؤدي إلى منحنى تعليمي حاد قيود الفئة المجانية: عدد محدود من اللوحات والميزات المتقدمة في الإصدار المجاني

تسعير ميرو

مجاني : مجاني

: مجاني فريق 8 دولارات لكل مستخدم شهرياً

8 دولارات لكل مستخدم شهرياً الشركات : 16 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 16 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ميرو

G2 : 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

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3. MindMeister (الأفضل لرسم الخرائط الذهنية السريعة والسهلة)

via مايندمايستر عندما تحتاج إلى تصفية ذهنك أو تحديد فكرتك المركزية أو مشاركتها مع الآخرين، يمكن أن يكون MindMeister أداة مفيدة.

إن أداة صانع الخرائط الذهنية المجانية الخاصة به سهلة الاستخدام تقريبًا - يمكنك تشغيلها في حوالي 60 ثانية.

تتيح لك مرونة MindMeister إنشاء خرائط ذهنية أساسية وتصميمها وإضافة الروابط ومشاركتها مع الفرق وتقديمها كالمحترفين.

مجرد تنبيه - إذا كنت تستخدم الباقة المجانية، لا يمكنك تصدير خرائطك الذهنية. قد يجعلك هذا تشعر بأنك عالق قليلاً إذا كنت تريد مشاركتها دون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات MindMeister

إعداد سريع : ستتمكن من رسم الخرائط الذهنية في أقل من دقيقة. التحكم و Tab و Enter هي الاختصارات الوحيدة التي تحتاج إلى إتقانها

: ستتمكن من رسم الخرائط الذهنية في أقل من دقيقة. التحكم و Tab و Enter هي الاختصارات الوحيدة التي تحتاج إلى إتقانها ملائم للتعاون : قم بدعوة أعضاء الفريق للمساعدة في التعاون في الأفكار في الوقت الفعلي.

: قم بدعوة أعضاء الفريق للمساعدة في التعاون في الأفكار في الوقت الفعلي. خرائط قابلة للتخصيص : أضف روابط ومقاطع فيديو وحتى ربط الخرائط الذهنية الأخرى لتوسيع نطاق أفكارك الإبداعية

: أضف روابط ومقاطع فيديو وحتى ربط الخرائط الذهنية الأخرى لتوسيع نطاق أفكارك الإبداعية وضع العرض التقديمي : عرض خرائطك بسهولة بتنسيق مرئي رائع للاجتماعات

: عرض خرائطك بسهولة بتنسيق مرئي رائع للاجتماعات تكامل ميستر تاسك: يتكامل بسهولة مع تطبيق MeisterTask لإدارة المهام بشكل أفضل

قيود MindMeister

قيود الخطة المجانية : يقتصر على 3 خرائط ذهنية على الخطة المجانية ولا يمكن تصديرها

: يقتصر على 3 خرائط ذهنية على الخطة المجانية ولا يمكن تصديرها منحنى التعلم: يجد بعض المستخدمين أن إتقان جميع ميزات MindMeister يستغرق وقتاً طويلاً لإتقان جميع ميزات MindMeister التي تتجاوز الخرائط الأساسية

أسعار مايندمايستر

مجاني

شخصي : 3.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 3.50 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف : 5.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 5.50 دولار شهريًا لكل مستخدم شركة: 8.50$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات MindMeister

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4. MindNode (الأفضل لمستخدمي Apple الباحثين عن تكامل سلس)

via مايندنود إذا كنت من عشاق Apple الذين يبحثون عن تصميم نظيف وعصري لخرائطك الذهنية، فإن MindNode هو الحل الأمثل. صُمم هذا التطبيق خصيصًا لأجهزة iPhone و iPad و Mac، مما يجعله مناسبًا بسلاسة لنظام Apple البيئي.

إنه سهل الاستخدام والمزامنة بشكل لا تشوبه شائبة عبر جميع أجهزة Apple.

ومع ذلك، إذا كنت من مستخدمي ويندوز أو أندرويد، فإن MindNode ليس خياراً مناسباً لك لأنه حصري لنظام أبل البيئي.

أفضل ميزات MindNode

لا يوجد منحنى تعليمي : ابدأ في ثوانٍ، وذلك بفضل واجهته البديهية

: ابدأ في ثوانٍ، وذلك بفضل واجهته البديهية مزامنة سلسة : المزامنة بسهولة عبر جميع أجهزة Apple، بما في ذلك iPhone و iPad و Mac و Apple Watch

: المزامنة بسهولة عبر جميع أجهزة Apple، بما في ذلك iPhone و iPad و Mac و Apple Watch عُقد قابلة للتخصيص : أضف صوراً وروابط وملصقات وخصص كل عقدة حسب رغبتك

: أضف صوراً وروابط وملصقات وخصص كل عقدة حسب رغبتك تكامل المهام : تصدير المهام إلى تذكيرات Apple أو الأشياء أو OmniFocus لتبسيط سير العمل

: تصدير المهام إلى تذكيرات Apple أو الأشياء أو OmniFocus لتبسيط سير العمل تصميم جميل: تصميم عصري مع لوحات ألوان ومربعات نصية نظيفة (عقد) لسهولة التنظيم

قيود مايندنود #### قيود مايندنود

أبل فقط : لا يوجد دعم لمستخدمي ويندوز أو أندرويد

: لا يوجد دعم لمستخدمي ويندوز أو أندرويد تكبير محدود: يمكن التصغير إلى 10% فقط، مما يجعل عرض الخرائط الكبيرة والمعقدة أمرًا صعبًا بعض الشيء

تسعير العقدة الذهنية

مجانًا

العقدة الذهنية بلس مايند نود كلاسيك: 2.99 دولار/شهرياً مايند نود التالي: 24.99 دولاراً في السنة



تقييمات ومراجعات مايند نود

G2: 4.2/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

5. أيوا (الأفضل للمزج بين التخطيط الذهني وإدارة المهام)

via أيوا Ayoa هو أحد البرامج المفضلة لدي لأنه يمزج بين التخطيط الذهني وإدارة المهام.

فهو يوفر قوالب متنوعة للخرائط الذهنية والخرائط الشعاعية والمخططات الانسيابية، مع خيارات للتعاون في الوقت الفعلي، ومراقبة تقدم الفريق، وحتى إجراء محادثات فيديو عبر Zoom (كانت هذه الميزة المفضلة لدي).

أيوا أفضل الميزات

عرض الفريق : يقدم عرضًا تعاونيًا للتواصل السلس بين الفريق ومراقبة المهام بشكل سلس

: يقدم عرضًا تعاونيًا للتواصل السلس بين الفريق ومراقبة المهام بشكل سلس مخطط : مثالي لتدوين الملاحظات والبقاء على رأس المهام اليومية

: مثالي لتدوين الملاحظات والبقاء على رأس المهام اليومية محادثة فيديو مدمجة : جدولة الاجتماعات وجلسات العصف الذهني مباشرة داخل Ayoa (تكامل Zoom)

: جدولة الاجتماعات وجلسات العصف الذهني مباشرة داخل Ayoa (تكامل Zoom) الخرائط الذهنية ولوحات المهام : يجمع بين رسم الخرائط الذهنية وإدارة المهام القوية للحصول على تجربة مشروع شاملة

: يجمع بين رسم الخرائط الذهنية وإدارة المهام القوية للحصول على تجربة مشروع شاملة مزامنة عبر الأجهزة: يمكن الوصول إليها على معظم الأجهزة الشائعة، مما يضمن لك البقاء على اتصال أينما ذهبت

قيود أيوا

قيود رسم الخرائط الذهنية : قد لا تكون ميزات رسم الخرائط الذهنية متقدمة مثل الأدوات المتخصصة

: قد لا تكون ميزات رسم الخرائط الذهنية متقدمة مثل الأدوات المتخصصة لا يوجد تتبع للوقت: يفتقر Ayoa إلى تتبع الوقت، وهو ما قد يكون عائقًا للمستخدمين الذين يديرون مواعيد نهائية ضيقة

تسعير أيوا

مجانياً

الخطة المثلى: 13 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أيوا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

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6. Xmind (الأفضل لرسم الخرائط الذهنية والعصف الذهني متعدد الاستخدامات)

via إكس مايند ما يميز Xmind عن بقية الأدوات في هذه القائمة هو جمعه بين هياكل الخرائط الذهنية المتعددة - مثل مخططات فيشبون وشجرة الشجرة والجدول الزمني - وقدرته على التبديل بينها دون عناء.

Xmind أداة رائعة إذا كنت تتطلع إلى العصف الذهني والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك.

على الرغم من أن Xmind يفتقر حاليًا إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، إلا أن فريق التطوير الخاص به أعلن أنه سيضيف قريبًا رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى واجهته.

أفضل ميزات Xmind

هياكل متعددة : التبديل بين الهياكل المختلفة مثل مخططات عظم السمكة والشجرة والجدول الزمني على الفور

: التبديل بين الهياكل المختلفة مثل مخططات عظم السمكة والشجرة والجدول الزمني على الفور التعاون في الوقت الفعلي : المشاركة في إنشاء خرائط ذهنية مع فريقك للعصف الذهني أو إدارة المشروع

: المشاركة في إنشاء خرائط ذهنية مع فريقك للعصف الذهني أو إدارة المشروع سمات قابلة للتخصيص: إنشاء خرائط ذهنية مميزة بصريًا باستخدام سمات وأنماط ألوان مخصصة

وضعي العرض التقديمي و ZEN : أوضاع مخصصة للعرض التقديمي لمشاركة الأفكار والحفاظ على التركيز

: أوضاع مخصصة للعرض التقديمي لمشاركة الأفكار والحفاظ على التركيز دعم متعدد المنصات: متوفر على أنظمة ويندوز وماك وiOS وiOS وأندرويد ولينكس

قيود Xmind #### قيود Xmind

إصدار مجاني محدود : تقدم الخطة المجانية ميزات محدودة، والتي قد لا تكون كافية للمستخدمين المتكررين

: تقدم الخطة المجانية ميزات محدودة، والتي قد لا تكون كافية للمستخدمين المتكررين مشكلات التخطيط العرضية: أبلغ بعض المستخدمين عن تحديات في التحكم في تخطيط الخرائط الأكثر تعقيدًا

تسعير Xmind

مجاناً

محترف 4.92 دولار في الشهر

4.92 دولار في الشهر قسط : 8.25 دولار في الشهر

: 8.25 دولار في الشهر عمل : 10 دولارات/مقعد شهرياً

: 10 دولارات/مقعد شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Xmind

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. كوجل (الأفضل للمبتدئين والخرائط الذهنية البسيطة)

via كوجل يعد Coggle مثاليًا لأولئك الذين يحتاجون إلى العصف الذهني أو تنظيم الأفكار أو تخطيط العمليات المعقدة دون الكثير من التقنية.

على الرغم من أنه لا يأتي مزودًا بقوالب، إلا أنه يمكنك البدء بسرعة من الصفر وتصدير عملك بصيغة PDF و PNG وحتى Microsoft Visio.

يعد Coggle خيارًا جيدًا بشكل خاص للمبتدئين الذين يحتاجون إلى إنشاء تمثيلات مرئية.

أفضل ميزات Coggle

مجاني للأبد : خيار بدون تكلفة مع الكثير من الميزات، بما في ذلك ثلاثة مخططات خاصة ومخططات عامة غير محدودة

: خيار بدون تكلفة مع الكثير من الميزات، بما في ذلك ثلاثة مخططات خاصة ومخططات عامة غير محدودة التعاون على الباقة المجانية : العمل مع الآخرين في الوقت الفعلي، حتى في الباقة المجانية

: العمل مع الآخرين في الوقت الفعلي، حتى في الباقة المجانية دعم المفاتيح الساخنة : تبسيط سير عملك باستخدام اختصارات سهلة التذكر

: تبسيط سير عملك باستخدام اختصارات سهلة التذكر الوصول المستند إلى الويب : يمكنك الوصول إلى عملك من أي مكان؛ لا يلزم التثبيت

: يمكنك الوصول إلى عملك من أي مكان؛ لا يلزم التثبيت تصدير ملفات PDF والصور: قم بتصدير عملك بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF و PNG

قيود #### قيود Coggle

لا توجد قوالب : البدء من الصفر في كل مرة، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً

: البدء من الصفر في كل مرة، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً حدود التخصيص : خيارات الخط والألوان والأشكال المحدودة يمكن أن تجعل من الصعب الإبداع في الخرائط الأكثر تفصيلاً

: خيارات الخط والألوان والأشكال المحدودة يمكن أن تجعل من الصعب الإبداع في الخرائط الأكثر تفصيلاً مشاكل في الأداء: مشاكل في الأداء: يمكن أن تتسبب الخرائط الذهنية الأكبر والأكثر تعقيدًا في إبطاء المنصة مما يعيق الإنتاجية

تسعير التباين: يمكن أن تتسبب الخرائط الذهنية الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا في إبطاء الإنتاجية

مجانياً للأبد

خطة رائعة 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا خطة المنظمة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

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8. Lucidchart (الأفضل للرسم التخطيطي متعدد الاستخدامات مع القوالب)

via لوسيدتشارت Lucidchart هي واحدة من أكثر أدوات الرسم البياني شيوعًا التي تستخدمها العديد من شركات Fortune 500 بسبب سهولة استخدامها وتعدد استخداماتها.

سواء كنت ترسم خرائط العمليات أو تنشئ خرائط ذهنية أو تصمم تخطيطات مكتبية فإن لوسيدتشارت تقدم أكثر من 700 نموذج لبدء مشاريعك.

كما أن واجهة السحب والإفلات والتصميم سهل الاستخدام يجعلانه متاحاً حتى للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا، ويتكامل بسلاسة مع أدوات مثل Google و Slack.

أفضل ميزات Lucidchart

أكثر من 700 قالب : من الخرائط الذهنية إلى تخطيطات المكاتب، يوفر Lucidchart مجموعة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا للبدء بسرعة

: من الخرائط الذهنية إلى تخطيطات المكاتب، يوفر Lucidchart مجموعة واسعة من القوالب المعدة مسبقًا للبدء بسرعة حاويات ذكية ومساعدة الذكاء الاصطناعي : قم بتنظيم بياناتك تلقائيًا باستخدام ميزات ذكية واستفد من الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار

: قم بتنظيم بياناتك تلقائيًا باستخدام ميزات ذكية واستفد من الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار التكامل عبر المنصات : تواصل مع Google و Slack والتطبيقات الأخرى لتبسيط سير عملك

: تواصل مع Google و Slack والتطبيقات الأخرى لتبسيط سير عملك التعاون في المستندات : العمل معًا في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق، وتعيين الأذونات حسب الحاجة

: العمل معًا في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق، وتعيين الأذونات حسب الحاجة الإصدار: متاح في الخطط ذات المستوى الأعلى، مما يتيح لك عرض الإصدارات السابقة والعودة إليها

قيود Lucidchart

مشاكل في الأداء : يمكن أن يتأخر ويتجمد أثناء الجلسات مع المخططات الأكثر تعقيدًا

: يمكن أن يتأخر ويتجمد أثناء الجلسات مع المخططات الأكثر تعقيدًا لا يوجد تطبيق لسطح المكتب : متاح فقط من خلال المتصفح، مما يحد من الوصول دون اتصال بالإنترنت

: متاح فقط من خلال المتصفح، مما يحد من الوصول دون اتصال بالإنترنت الحد الأدنى لخطة الفريق: تتطلب ثلاثة مستخدمين على الأقل للوصول إلى ميزات خطة الفريق

تسعير لوسيدتشارت

مجاناً

فرد : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا فريق : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات *لوسيدتشارت

G2 : 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,000+ تقييم)

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9. Bubbl.us (الأفضل للمعلمين والفرق الصغيرة)

via Bubbl.us إذا كنت تبحث عن أداة ويب أساسية وسهلة الاستخدام لإنشاء الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية، فقد يكون Bubbl.us هو ما تبحث عنه.

صُمم هذا التطبيق المستند إلى المتصفح لإنشاء الوسائل البصرية بسهولة، مما يجعله مثاليًا للطلاب والمعلمين والفرق الصغيرة.

يجعل نظام الأداة المرمز بالألوان من السهل تصور العلاقات بين الأفكار - مما يجعله حلاً رائعاً منخفض التكلفة لأولئك الذين لا يحتاجون إلى ميزات متقدمة. هذا أمر رائع لاحتياجات رسم الخرائط الذهنية الأساسية ولكن ليس كثيرًا لحالات الاستخدام الأكثر تعقيدًا.

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أفضل ميزات #### Bubbl.us

سهل الاستخدام: يوفر عناصر تحكم بسيطة لإنشاء الخرائط الذهنية وتوسيعها، مما يجعلها مثالية للمبتدئين

يوفر عناصر تحكم بسيطة لإنشاء الخرائط الذهنية وتوسيعها، مما يجعلها مثالية للمبتدئين نظام مرمز بالألوان: يساعد المستخدمين على فهم العلاقات بين الأفكار والمفاهيم بصريًا

يساعد المستخدمين على فهم العلاقات بين الأفكار والمفاهيم بصريًا لا حاجة للتثبيت: يسمح للمستخدمين بالبدء فوراً دون الحاجة إلى تنزيل برنامج، لأنه يعتمد على المتصفح

يسمح للمستخدمين بالبدء فوراً دون الحاجة إلى تنزيل برنامج، لأنه يعتمد على المتصفح التعاون في الوقت الفعلي: متوفر في الخطط المميزة، مما يتيح للفرق التعاون على الخرائط الذهنية من أي مكان

متوفر في الخطط المميزة، مما يتيح للفرق التعاون على الخرائط الذهنية من أي مكان خاصية الحفظ التلقائي: يحفظ الخرائط الذهنية تلقائيًا كل دقيقتين، مما يمنع فقدان العمل

قيود Bubbl.us

ميزات محدودة: يفتقر إلى الأدوات المتقدمة مثل تحديد أولويات المهام أو عمليات اتخاذ القرار الموجودة في المنافسين

يفتقر إلى الأدوات المتقدمة مثل تحديد أولويات المهام أو عمليات اتخاذ القرار الموجودة في المنافسين التخصيص الأساسي: يقدم خيارات محدودة لتخصيص الفقاعات والفروع والتخطيطات، مما قد يُشعرنا بالتقييد

تسعير باببل.نا

أساسي : مجاني

: مجاني القسط : 6 دولارات شهريًا

: 6 دولارات شهريًا خطة الفريق: 18 دولاراً/مستخدماً سنوياً

10. SmartDraw (الأفضل للرسم التخطيطي والتصميم بمساعدة الحاسوب على مستوى المؤسسات)

via الرسم الذكي هل تبحث عن أداة رسم تخطيطي تغطي كل شيء بدءًا من المخططات التنظيمية وحتى تصميمات التصميم بمساعدة الحاسوب؟ تعرّف على SmartDraw، وهو حل على مستوى المؤسسات معروف بتكاملاته القوية مع أدوات مثل Microsoft Teams وJira وGoogle Workspace.

مع وجود آلاف القوالب لأكثر من 70 نوعًا من المخططات التخطيطية، تضمن هذه الأداة إمكانية البدء بسرعة حتى للمبتدئين، ولكن المستخدمين المتقدمين سيقدرون المرونة والعمق.

SmartDraw أفضل الميزات

أكثر من 70 نوعًا من المخططات : قوالب لكل شيء من الخرائط الذهنية إلى المخططات الهندسية ومخططات الطوابق

: قوالب لكل شيء من الخرائط الذهنية إلى المخططات الهندسية ومخططات الطوابق تكامل سلس : يعمل بشكل جيد مع Microsoft Teams وJira وGoogle Drive والمزيد من أجل سير عمل مبسط

: يعمل بشكل جيد مع Microsoft Teams وJira وGoogle Drive والمزيد من أجل سير عمل مبسط التنسيق التلقائي : يقوم بضبط الأشكال والمخططات تلقائيًا أثناء تحريكها، مما يجعل إنشاء المخططات سريعًا ودقيقًا

: يقوم بضبط الأشكال والمخططات تلقائيًا أثناء تحريكها، مما يجعل إنشاء المخططات سريعًا ودقيقًا ميزات من الدرجة الأولى : تتضمن خاصية SSO، والاحتفاظ بالمستندات، والوصول المستند إلى الأدوار لتحسين الأمان والتعاون

: تتضمن خاصية SSO، والاحتفاظ بالمستندات، والوصول المستند إلى الأدوار لتحسين الأمان والتعاون نظام أساسي قائم على الويب: يوفر الوصول من أي متصفح، مع تثبيت اختياري لسطح المكتب لمستخدمي ويندوز

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قيود الرسم الذكي

الواجهة المعقدة: تشير التقارير إلى وجود منحنى تعليمي حاد، خاصة مع الأدوات الأكثر تقدمًا

تشير التقارير إلى وجود منحنى تعليمي حاد، خاصة مع الأدوات الأكثر تقدمًا مشكلات في الأداء: يعاني من تباطؤ أو تعطل، خاصةً مع المخططات الأكبر حجمًا

يعاني من تباطؤ أو تعطل، خاصةً مع المخططات الأكبر حجمًا العلامات المائية على الإصدار التجريبي المجاني: يضيف علامات مائية إلى أي رسوم بيانية تم إنشاؤها أثناء الإصدار التجريبي المجاني، مما يحد من إمكانية استخدامها

تسعير الرسم الذكي

فرد : 9.95 دولار شهريًا

: 9.95 دولار شهريًا فريق : 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 8.25 دولار شهريًا لكل مستخدم ترخيص الموقع: 5 دولارات/مستخدم شهرياً

تقييمات ومراجعات SmartDraw

G2 : 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

استرخِ عقلك مع الخرائط الذهنية من ClickUp

إذا كان هناك شيء واحد يمكنك الاعتماد عليه مع ClickUp، فهو راحة البال - حرفياً. مع رسم الخرائط الذهنية و برنامج السبورة البيضاء ، يتيح برنامج ClickUp لمحترفي الأعمال في جميع أنحاء العالم تبسيط أعمالهم وتصفية ذهنهم. 💡

... ميزة السبورة البيضاء؟ مهووس. غالبًا ما تُستخدم هذه الأداة أثناء اجتماعات الفريق لتبادل الأفكار أو لتوضيح المزيد من التفاصيل حول مبادرات معينة.

بريتني كيرتنر، مدير برنامج في جامعة يوتا فالي

ومع ذلك، يقدم ClickUp أكثر من برنامج الخرائط الذهنية وميزات السبورة البيضاء.

من إدارة المشاريع إلى المساءلة عن المهام والتعاون في الوقت الفعلي، يحتوي ClickUp على آلاف القوالب، مما يضمن لك ألا تضطر إلى البدء من الصفر.

إنها أداة الكل في واحد التي تجعل العمل يبدو، حسناً، أقل شبهاً بالعمل.

هل أنت مستعد لتجربة طريقة أفضل للعمل؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم. 🚀