تودويست مقابل تذكيرات آبل: ما الأداة الأفضل؟

_الجميع يمتلك ذاكرة فوتوغرافية؛ لكن البعض لا يمتلك الفيلم

ستيفن رايت، ممثل كوميدي وممثل وكاتب

إذا كنت تبحث عن بعض الأفلام التي تساعدك على تذكر جدول أعمالك المزدحم، فإن تطبيق التذكير يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى تطبيق تذكير لإدارة المهام.

هناك متنافسان شائعان هما Todoist وApple Reminders. يعد كل منهما بمساعدتك في إدارة قوائم مهامك وتعزيز إنتاجيتك.

في هذه المقالة، نقارن بين ميزاتهما وأسعارهما وقيمتهما الإجمالية لمساعدتك في تحديد أيهما أفضل لاحتياجاتك.

ما هو Todoist؟

تودويست هو برنامج إدارة المهام مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على تنظيم مهام ومشاريع متعددة. يمكن الوصول إليه عبر أجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

يشتهر Todoist بواجهته الواضحة وميزاته القوية وإيماءات السحب والإفلات، وهو مخصص للأشخاص الذين يحتاجون إلى طريقة مرنة وبسيطة في نفس الوقت لإدارة كل شيء بدءًا من المهام اليومية وحتى الأهداف طويلة المدى.

والغرض الرئيسي منه هو مساعدة المستخدمين على إدارة قوائم مهامهم، وتحديد أولويات العمل بفعالية، وفي النهاية إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

ميزات ### Todoist

يحتوي Todoist على ميزات لمساعدتك في إدارة الوقت والمهام، والتعاون، والبقاء منظمًا، بغض النظر عن مدى تعقيد قائمة مهامك.

1. تنظيم المهام وتحديد الأولويات

عبر تودويست يسمح Todoist للمستخدمين بتنظيم المهام في فئات مختلفة، مما يجعل من السهل الفصل بين العمل والمشاريع الشخصية والجانبية. يمكنك أيضًا تحديد أولويات المهام باستخدام تسميات مرمزة بالألوان مثل "الأولوية 1"، مما يضمن لك معرفة ما يحتاج إلى اهتمام فوري بسرعة.

2. مدخلات اللغة الطبيعية

عبر تودويست إحدى ميزات Todoist البارزة هي معالجة اللغة الطبيعية. يمكنك إملاء المهام أو كتابتها مثل "قابل جون لتناول الغداء غدًا في الساعة الواحدة ظهرًا"، ويقوم Todoist تلقائيًا بجدولة التذكير، مما يوفر لك الوقت من خلال جعل إدخال المهام وجدولتها أسرع وأكثر سهولة.

3. تتبع الإنتاجية

عبر تودويست يمكنك جعل تتبع الإنتاجية أكثر متعة مع ميزة "كارما". تكسب نقاطًا لإكمال المهام وتخسر نقاطًا لتأجيلها، مما يضيف عنصرًا ممتعًا للتسلية إلى روتين إدارة المهام. لا مزيد من الساعات الضائعة في عمى الوقت -يمكنك أن ترى بالضبط ما حققته في الوقت الذي قضيته في عملك.

4. أدوات تعاون قوية

عبر تودويست يمكنك بسهولة مشاركة المشاريع والمهام مع الآخرين من خلال دعوتهم وتعيين المسؤوليات وترك التعليقات. ميزة التعاون هذه مفيدة لإعدادات الفريق أو لتنسيق الأعمال المنزلية.

5. التكامل عبر المنصات

عبر تودويست يتكامل Todoist مع أكثر من 60 تطبيقًا، بما في ذلك تقويم Google وSlack وTrickllo، مما يتيح لك تبسيط مهام سير العمل وإدارة كل شيء من مكان واحد.

تسعير Todoist

مبتدئ: مجانًا

مجانًا محترف: 5 دولارات/مستخدم شهريًا

5 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 8 دولارات/مستخدم شهريًا

ما هي تذكيرات أبل؟

Apple Reminders هي أداة بسيطة مدمجة لإدارة المهام للمستخدمين داخل نظام Apple البيئي. فهي تساعد مستخدمي أجهزة Apple على إنشاء قوائم وتعيين التذكيرات وتنظيم المهام عبر جميع أجهزة Apple الخاصة بهم، ومزامنتها بسلاسة عبر أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch.

يهدف التطبيق إلى منح المستخدمين طريقة سهلة وخالية من الرتوش لإدارة مهامهم اليومية، مستفيدين من تصميم Apple المألوف.

ميزات ### تذكير Apple Reminders

على الرغم من أن تطبيق Apple Reminders هو أبسط بديل Todoist يحتوي على العديد من الميزات المفيدة التي تجعله فعالاً للمستخدمين داخل نظام Apple البيئي.

1. مزامنة iCloud

عبر تفاحة تتم مزامنة تذكيرات Apple Reminders تلقائيًا عبر جميع أجهزة Apple، مما يضمن أن أي تغيير تجريه على جهاز واحد ينعكس على الفور على جميع الأجهزة الأخرى. وتعد هذه نقطة بيع رئيسية لأولئك المتجذرين في نظام Apple البيئي.

2. التذكيرات المستندة إلى الموقع

عبر تفاحة باستخدام Apple، يمكنك تعيين تذكيرات مستندة إلى الموقع، مما يعني أنك ستتلقى إشعاراً عند وصولك إلى مكان معين أو مغادرتك له. على سبيل المثال، يمكنك تعيين تذكير لالتقاط المعكرونة من متجر البقالة.

3. تكامل سيري

عبر تفاحة تتكامل تذكيرات Apple Reminders بسلاسة مع Siri، مساعد Apple الرقمي، مما يسمح لك بإضافة المهام عبر الأوامر الصوتية. ما عليك سوى أن تقول: "مرحباً Siri، ذكّرني أن أتصل بفلان غداً الساعة 2 ظهراً" أو "أضف "حجز رحلات طيران" إلى قائمة التخطيط للعطلات"، ويتم الأمر.

إذا لم تكن هذه القائمة موجودة، سيسألك Siri عما إذا كنت تريد إنشاءها. ما عليك سوى الرد ب "نعم" للتأكيد.

4. المهام الفرعية والملاحظات

عبر تفاحة يمكنك إنشاء مهام فرعية داخل مهامك وإضافة ملاحظات، مما يسهل عليك تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات أصغر قابلة للتنفيذ وإضافة السياق إذا لزم الأمر.

5. التعاون مع المشاركة العائلية

عبر تفاحة تتيح لك ميزة "المشاركة العائلية" في التطبيق مشاركة قوائم المهام مع أفراد الأسرة وتنسيق الأعمال المنزلية أو المناسبات.

اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قائمة مهام اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لإكمال المهام (مع القوالب)

تسعير تذكيرات أبل

مجانًا مع حسابات Apple عبر أجهزة iOS وMac

تودويست مقابل تذكيرات أبل: مقارنة الميزات

يقدم كل من Todoist وApple Reminders ميزات لمساعدتك في إدارة المهام والبقاء منظمًا. ولكن كيف يمكن المقارنة بينهما؟

إليك مقارنة سريعة بين ميزاتهما:

ميزات تودويست تذكير أبل توفر المنصة iOS، أندرويد، ويندوز، ماك أو إس، ويب، لينكس iOS، ماك أو إس، آيباد أوس، آبل ووتش تنظيم المهام المشاريع، والمشاريع الفرعية، والتسميات، والمرشحات القوائم، والمهام الفرعية، والعلامات إدخال اللغة الطبيعية نعم، يدعم اللغة الطبيعية لإنشاء المهام نعم، يدعم اللغة الطبيعية لإنشاء المهام التعاون نعم، مشاركة المهام والمشاريع، وتعيين المهام نعم، عبر المشاركة العائلية التذكيرات والإشعارات تذكيرات مخصصة بتواريخ استحقاق وتكرار المهام تذكيرات مستندة إلى الوقت والموقع مزامنة عبر المنصات مزامنة عبر منصات وأجهزة متعددة مزامنة فقط داخل نظام Apple البيئي (عبر iCloud) تتبع الإنتاجية نظام نقاط كارما لتتبع الإنتاجية لا توجد ميزات تتبع الإنتاجية عمليات التكامل أكثر من 60 تكاملاً (تقويم Google، Slack، Trello) يتكامل فقط داخل نظام Apple البيئي (iCloud، Siri، التقويم، إلخ). المساعدة الصوتية سيري، مساعد جوجل، أليكسا سيري التسعير - مبتدئ: مجانًا- المحترفون: 5 دولارات شهريًا- الأعمال: 8 دولارات شهريًا مجانًا

إليك مقارنة أسعار كلتا الأداتين:

الخطة تودويست تذكير أبل خطة مجانية لها حد أعلى من خمسة مشاريع شخصية. تتضمن ميزات أساسية مثل التخطيطات المرنة وثلاث طرق عرض تمت تصفيتها والتكامل مع البريد الإلكتروني والتقويم وما إلى ذلك وظائف كاملة مضمنة مجانًا خطة احترافية ميزات متقدمة مثل المساعدة في واجهة المستخدم، وما يصل إلى 300 مشروع شخصي لإدارة المهام، وتذكيرات بالمهام، و150 طريقة عرض تمت تصفيتها، وسجل نشاط غير محدود NA خطة الأعمال تتضمن ميزات إدارة الفريق مساحات عمل مشتركة، و500 مشروع، وسجلات مفصلة لنشاط الفريق، وقوالب مشتركة، ومحاسبة الفريق المركزية، وأدوار الفريق والأذونات غير متاح

الآن دعنا نقارن الميزات بالتفصيل ونرى أيهما يأتي في المقدمة:

1. إدارة المهام وتنظيمها

يتألق Todoist في هذا المجال، حيث يقدم ميزات متقدمة مثل التسلسل الهرمي للمشروع، والمشاريع الفرعية، والأولويات المرمزة بالألوان. يحافظ تطبيق Apple Reminders على بساطة الأمور، مع القوائم والمهام الفرعية، ولكنه يفتقر إلى أدوات تنظيم المشاريع الدقيقة التي يقدمها Todoist.

🏆 الفائز: تودويست

2. سهولة الاستخدام والواجهة

يستفيد تطبيق Apple Reminders من كونه جزءًا من نظام Apple البيئي، مع واجهة سلسة وتصميم يتوافق مع نهج Apple سهل الاستخدام. بينما Todoist، على الرغم من أنه مليء بالميزات، إلا أنه قد يبدو أكثر تعقيدًا، خاصة للمستخدمين الجدد.

🏆 الفائز: تذكيرات آبل

3. التوافق عبر المنصات

سواء على نظام ويندوز أو أندرويد أو حتى لينكس، يتوفر Todoist ويعمل بسلاسة على جميع المنصات. من ناحية أخرى، يتوفر تطبيق Apple Reminders على أجهزة Apple فقط.

*🏆 الفائز: تودويست

تودويست مقابل تذكير أبل: على ريديت

لدى كل من Todoist وApple Reminders معجبون مخلصون على Reddit. يبدو أن تطبيق Apple Reminders شائع لسهولة استخدامه، بينما يفوز Todoist في إدارة المهام الأكثر دقة.

أستخدم تذكيرات آبل للأشياء التي سأقوم بها في نفس اليوم (مثل تذكيري بوجباتي عندما أركب السيارة). وأستخدم Todoist لكل شيء آخر لبستانفورد نفس الشيء. خاصةً أثناء القيادة وتفكر في شيء تحتاج إلى القيام به. من السهل جداً أن تصرخ به في سيري. ولدي أيضًا أداة التذكيرات معروضة بشكل بارز على هاتفي حتى لا يتم دفن التذكير أو نسيانه لاحقًا. وإذا لم يكن من الضروري القيام به في ذلك اليوم، فسأضيفه إلى Todoist ثم أمسح التذكير [Wbmw3w](https://www.reddit.com/r/todoist/comments/1cckq75/comment/l163uor/?utmمصدر=شارع&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button) في حين أن العديد من المستخدمين يفضلون ميزة Apple Reminders المستندة إلى الموقع، إلا أن البعض يعاني من واجهة المستخدم الخاصة به. تميل Todoist إلى الحصول على الكثير من الحب بسبب تجربة المستخدم الخاصة بإدارة المهام.

Todoist يوفر تجربة إدارة مهام أفضل وأسرع بالنسبة لي. أستخدم Todoist لمهام العمل (يتم إنشاء المزيد من المهام وإكمالها هناك) والتذكيرات للمهام المنزلية لقد حاولت التبديل تمامًا إلى التذكيرات، لكنني لاحظت أنه يستغرق وقتًا طويلاً جدًا بالنسبة لي لإدارة مهامي، لذا قمت بتبديل مهام العمل مرة أخرى، لكنني أبقيت مهامي المنزلية هناك لأنني ما زلت أحب أن أتمكن من التكامل بشكل أفضل مع سيري والتقويم والإشعارات بروكنسبارو12 تعرّف على ClickUp - أفضل بديل ل Todoist مقابل تذكيرات Apple

في حين أن Todoist وApple Reminders أداتان ممتازتان, كليك أب هو بديل قوي للمستخدمين الذين يريدون أفضل ما في العالمين.

لقد زادت إنتاجيتنا على مستوى العالم بشكل كبير منذ أن قمنا بتطبيق ClickUp، فلدينا حاليًا أكثر من 50 مستخدمًا في 5 قارات يتعاونون معًا في مشاريع مفصلة للغاية. وقد سمح لنا ذلك بتقليص وقت تسليم المشاريع إلى حد كبير جاك كوساكوفسكي ، الرئيس التنفيذي (قسم الولايات المتحدة) في وكالة كرييشن

بفضل إمكانات إدارة المهام المتقدمة ومجموعة واسعة من خيارات تخصيص سير العمل، فإن ClickUp لديه ما يناسب الجميع - من المستخدمين الفرديين إلى الفرق.

### واحد لأعلى من ClickUp #1: تذكيرات ClickUp

تضمين المرفقات والتواريخ والجداول الزمنية المتكررة في تذكيرات ClickUp Reminders

ميزة التذكيرات في ClickUp أكثر تقدمًا من كل من Todoist وApple Reminders. التذكيرات في ClickUp ليست قائمة بذاتها - يمكنك تحويلها على الفور إلى مهام النقر فوق المهام ، كاملة مع المكلفين وتواريخ الاستحقاق والأولويات والمهام الفرعية والمرفقات. يضمن هذا الاتصال السلس بقاء التذكيرات قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع مشاريعك الأوسع نطاقاً.

على الرغم من أن Todoist يتيح لك تحويل التذكيرات إلى مهام، إلا أنه يفتقر إلى نفس المستوى من التكامل مع نظام إدارة المشاريع الشامل.

بالإضافة إلى التذكيرات البسيطة المستندة إلى الوقت، يتيح لك ClickUp تشغيل الإشعارات بناءً على تغييرات الحالة أو التبعيات أو الشروط المخصصة. هذا المستوى من الأتمتة لا مثيل له في Todoist أو تذكيرات Apple Reminders.

💡 نصائح سريعة لتحقيق أقصى استفادة من تذكيرات ClickUp Reminders:

إنشاء تذكير من أي تعليق في مهمة أو إشعار. تُعد تذكيرات المحادثة هذه طريقة رائعة لمعرفة موعد المتابعة

التحقق من التذكيرات المكتملة أو التأجيل أو إعادة الجدولة أو تفويض التذكيرات لأعضاء الفريق في مكان واحد

أنشئ تذكيرات متكررة للمهام التي تتكرر يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو بتكرار مخصص

تحقق من الملخص اليومي من ClickUp للبقاء على اطلاع على المهام المكتملة وتواريخ الاستحقاق وموقف المشاريع

قم بتفويض أي تذكير لفريقك بسرعة من الصفحة الرئيسية ل ClickUp أو عن طريق إضافة تذكير إلى ملفهم الشخصي

اقرأ أيضًا: تذكيرات الجداول الزمنية لإبقاء فريقك على المسار الصحيح

### ClickUp's One Up #2: قوائم مراجعة مهام ClickUp

قم بتبسيط المهام باستخدام ميزات السحب والإفلات والتداخل في قوائم مهام ClickUp Task Checklists

القابلة للتخصيص قوائم مراجعة مهام ClickUp مثالية لتقسيم المهام المعقدة إلى خطوات يمكن التحكم فيها و تتبع تقدم المهام في الوقت الفعلي.

إليك كيف يمكنك الاستفادة من قوائم مهام ClickUp Task Checklists:

تعشيش عناصر قائمة التحقق لإنشاء هياكل هرمية

عناصر قائمة التحقق لإنشاء هياكل هرمية تخصيص حالات المهام لتتبع التقدم المحرز بدقة أكبر

حالات المهام لتتبع التقدم المحرز بدقة أكبر أضف قوائم تدقيق متعددة إلى مهمة واحدة للحصول على تقسيمات مفصلة

قوائم تدقيق متعددة إلى مهمة واحدة للحصول على تقسيمات مفصلة تعيين عناصر قائمة تدقيق فردية لأعضاء الفريق لتفويض فعال

عناصر قائمة تدقيق فردية لأعضاء الفريق لتفويض فعال دمج قوائم المراجعة مع أدوات أخرى و قوالب قائمة المراجعة وأتمتة تحديثات الحالة

قوائم المراجعة مع أدوات أخرى و قوالب قائمة المراجعة وأتمتة تحديثات الحالة إضفاء الطابع الشخصي على قوائم المراجعة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp ### ClickUp's ClickUp's One Up #3: عرض تقويم ClickUp

تصور العمل، وإعادة جدولة المهام، وإدارة الجداول الزمنية للمشروع باستخدام طريقة عرض تقويم ClickUp القابلة للتكيف عرض تقويم ClickUp يساعدك على تصور مهامك عبر جدول زمني، مما يوفر لك تحكمًا أكبر في المواعيد النهائية والجدولة.

فهو يجمع بين أفضل عناصر ميزات Todoist وبساطة تذكير Apple Reminders مع إضافة تكامل قوي للتقويم.

إليك ما يمكنك فعله بهذه الميزة:

عرض المهام حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر للحصول على نظرة عامة شاملة للمهام والأحداث القادمة

سحب المهام وإفلاتها بسهولة لإعادة جدولتها مباشرةً على التقويم. هذه الوظيفة أكثر سلاسة وبديهية مقارنةً بتعديلات تواريخ الاستحقاق في Todoist وواجهة الجدولة المحدودة في Apple Reminders

عرض قوائم المهام أو المشاريع أو المساحات المتعددة في نفس التقويم، مما يوفر رؤية وإدارة أفضل

رؤية تبعيات المهام وتعيين المعالم الرئيسية، مما يضيف طبقة من التعقيد في إدارة المشروع لا تتطابق مع Todoist وApple Reminders

بينما يقدم Todoist بعض مزامنة التقويم (كما هو الحال مع تقويم Google)، يقدم ClickUp تكاملاً أعمق مع التقويمات الخارجية ويتيح مزامنة ثنائية الاتجاه، مما يمنحك تحديثات في الوقت الفعلي عبر جميع المنصات.

ClickUp's One Up #4: إشعارات ClickUp وأتمتة ClickUp إشعارات ClickUp احرص على البقاء على اطلاع في الوقت الفعلي دون أن تطغى عليك.

قم بتشغيل التنبيهات لأي نشاط داخل ClickUp عن طريق تخصيص إشعارات ClickUp

يمكنك تخصيص التنبيهات استناداً إلى تحديثات المهام والمواعيد النهائية والتعليقات عبر الأجهزة، مما يحافظ على مواءمة الفرق واستجابتها. هذه الميزة رائعة من أجل تتبع تغييرات المشروع أو البقاء محدثًا أثناء انتظار اكتمال قائمة مراجعة المهام.

بالإضافة إلى ذلك, أتمتة ClickUp ' تعمل الإمكانيات على تحسين إدارة المهام من خلال إزالة المهام المتكررة من بين يديك.

يمكنك تبسيط مهام سير العمل، ومعالجة المهام الروتينية، وإدارة عمليات تسليم المشاريع، والمزيد مع أكثر من 100 عملية من عمليات ClickUp التلقائية

على سبيل المثال، يمكنك أتمتة التذكيرات أو تعيينات المهام أو تحديثات الحالة. عندما يقترب موعد استحقاق مهمة ما، يقوم ClickUp تلقائيًا بإرسال إشعارات أو نقل المهمة إلى المرحلة التالية. وهذا مفيد بشكل خاص في مهام سير العمل المعقدة ذات التبعيات المتعددة.

على عكس تذكيرات Todoist البسيطة أو مشغلات الوقت أو الموقع الأساسية في تذكيرات Apple Reminders، فإن أتمتة ClickUp قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يجعل إدارة مهامك أكثر ذكاءً وفعالية.

تسمح لك هذه الميزات بالتركيز على إنجاز الأعمال المهمة بينما يتولى ClickUp المهام اللوجستية في الخلفية.

اختيار تطبيقات الإنتاجية المناسبة ## اختيار تطبيقات الإنتاجية المناسبة

يعتمد الاختيار بين Todoist وApple Reminders في النهاية على احتياجاتك الخاصة. إذا كنت من مستخدمي Apple وتبحث عن مدير مهام بسيط وبديهي ضمن نظام Apple البيئي، فقد يكون تطبيق Apple Reminders كافياً لإبقائك على المسار الصحيح.

ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى أداة أكثر قوة توفر مرونة وميزات قوية وتحكمًا أكبر في المشاريع المعقدة، فإن Todoist يبرز لك.

ولكن إذا كنت تبحث عن مزيج من كلتا الأداتين - شيء يجمع بين البساطة والوظائف الشاملة - فإن تطبيق ClickUp هو البديل الأفضل بسهولة. مع ميزات مثل قوائم تدقيق المهام التفصيلية، و تنظيم التقويم والإشعارات المخصصة والأتمتة، يقدم ClickUp دعمًا لا مثيل له لتعزيز الإنتاجية.

سواء كنت تدير مهامك الشخصية أو تدير مشاريع الفريق، يوفر ClickUp كل ما تحتاجه للقيام بأفضل أعمالك.

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