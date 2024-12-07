أفضل 10 برمجيات لإدارة التدقيق لتبسيط عمليات التدقيق الداخلي

عندما ترغب لجنة التدقيق في الحصول على تحديثات، فمن السهل أن تشعر بالإرهاق في محاولة ضبط كل شيء.

ولكن هناك شيء يمكن أن يجعل عملك أسهل. أدخل برنامج إدارة التدقيق

تساعدك هذه الأدوات على تخطيط وتنفيذ وتدقيق المشاريع بكفاءة أكبر من خلال أتمتة العديد من المهام اليدوية التي عادةً ما تبطئ الأمور. سواء كنت تعمل على تقرير تدقيق داخلي، أو تدقيق سنوي، أو تتبع الامتثال، أو إدارة قوائم التدقيق، فإن البرنامج يحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد مع ضمان امتثالك وأمانك.

يسمح لك برنامج إدارة التدقيق الداخلي بجدولة عمليات التدقيق وإجرائها، وتعيين المهام، وتوثيق النتائج، وإنشاء تقارير تدقيق مفصلة.

إنه يشبه وجود عضو إضافي في الفريق لا يفوت أي موعد نهائي أبدًا ويتحقق من كل التفاصيل من أجلك. في هذه المقالة، أدرجت أنا وفريقي قائمة بأفضل 10 برامج لإدارة التدقيق الداخلي لعمليات التدقيق الداخلي الخاصة بك، إلى جانب أفضل ميزاتها وقيودها وتفاصيل التسعير.

⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي ملخص سريع لأفضل 10 برامج لإدارة التدقيق لتشغيل عمليات التدقيق الخاصة بك وتوفير الوقت:

ClickUp: الأفضل لسير عمل التدقيق القابل للتخصيص وتتبع المهام SafetyCulture (iAuditor): الأفضل لإدارة التفتيش وإعداد التقارير في الوقت الفعلي SAP: الأفضل للتكامل وإدارة المخاطر على نطاق واسع TeamMate: الأفضل للتخصيص ومشاركة أصحاب المصلحة Pentana من Ideagen: الأفضل لعمليات التدقيق غير المحدودة وسير العمل المرن MetricStream: الأفضل للرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التدقيق القائمة على المخاطر مجلس التدقيق: الأفضل لإدارة المخاطر التعاونية ومكاسب الكفاءة Workiva: الأفضل لإعداد التقارير المالية المتكاملة والتعاون في الوقت الفعلي AuditBond من Diligent: الأفضل لسير العمل القابل للتطوير والتحليلات المتكاملة Onspring: الأفضل لأتمتة الحوكمة والحوكمة والشفافية والمساءلة والمرونة بدون تعليمات برمجية

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة التدقيق

على مر السنين، استخدمت الكثير من برامج إدارة التدقيق على مر السنين للعثور على أفضل ما يناسبني.

عادةً ما تحتوي أفضل برامج التدقيق الداخلي على الميزات التالية:

تحليل الأطر ورسم الخرائط : يجب أن يكون برنامج إدارة التدقيق الجيد قادرًا على تحليل الأطر التنظيمية وتخطيط المتطلبات المتداخلة.

: يجب أن يكون برنامج إدارة التدقيق الجيد قادرًا على تحليل الأطر التنظيمية وتخطيط المتطلبات المتداخلة. تحليلات البيانات لتحليل الثغرات : ربما لا تفي ضوابطك الحالية بكل متطلبات الامتثال. في هذه الحالة، يجب أن يقوم برنامج التدقيق الداخلي الخاص بك بإجراء تحليل للثغرات للكشف عن أوجه القصور واقتراح المجالات التي تحتاج إلى تعزيزها

: ربما لا تفي ضوابطك الحالية بكل متطلبات الامتثال. في هذه الحالة، يجب أن يقوم برنامج التدقيق الداخلي الخاص بك بإجراء تحليل للثغرات للكشف عن أوجه القصور واقتراح المجالات التي تحتاج إلى تعزيزها تتبع أعمال الإصلاح : بمجرد أن تعرف أين تقصّر، يجب أن يتتبع البرنامج جهود الإصلاح التي تبذلها. وسواء كنت تقوم بإصلاح الضوابط أو تنفيذ سياسات جديدة، سيساعدك ذلك على رؤية التقدم المحرز - وتجنب ذعر "هل نسيت شيئًا ما؟

: بمجرد أن تعرف أين تقصّر، يجب أن يتتبع البرنامج جهود الإصلاح التي تبذلها. وسواء كنت تقوم بإصلاح الضوابط أو تنفيذ سياسات جديدة، سيساعدك ذلك على رؤية التقدم المحرز - وتجنب ذعر "هل نسيت شيئًا ما؟ الوصول إلى أصحاب المصلحة للحصول على الأدلة : مطاردة أدلة التدقيق يدويًا؟ لا شكراً! يجب أن يتعامل برنامج التدقيق الصحيح مع الطلبات في نظام واحد، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء حتى لا تبحث في رسائل البريد الإلكتروني المفقودة أو رسائل الدردشة المنسية

: مطاردة أدلة التدقيق يدويًا؟ لا شكراً! يجب أن يتعامل برنامج التدقيق الصحيح مع الطلبات في نظام واحد، مع الحفاظ على تنظيم كل شيء حتى لا تبحث في رسائل البريد الإلكتروني المفقودة أو رسائل الدردشة المنسية التعاون مع فريق التدقيق : عندما ينتشر فريق التدقيق الخاص بك في مناطق زمنية مختلفة، فإن التواصل هو المفتاح. يجب أن يوفر برنامج إدارة التدقيق الخاص بك منصة آمنة للتعاون - مما يجعل الجميع على نفس الصفحة دون سلاسل بريد إلكتروني لا نهاية لها

: عندما ينتشر فريق التدقيق الخاص بك في مناطق زمنية مختلفة، فإن التواصل هو المفتاح. يجب أن يوفر برنامج إدارة التدقيق الخاص بك منصة آمنة للتعاون - مما يجعل الجميع على نفس الصفحة دون سلاسل بريد إلكتروني لا نهاية لها تعيين المهام، والتنبيه، والتصعيد: إن تذكر المواعيد النهائية أمر صعب، خاصةً عند حلول موسم التدقيق. يجب أن يقوم برنامجك بتعيين المهام، وإرسال تنبيهات لطيفة (أو غير لطيفة)، وتصعيد المهام المتأخرة

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أفضل 10 برامج لإدارة التدقيق

والآن بعد أن قمنا بتغطية ما يجب البحث عنه في برامج التدقيق الداخلي، قمت أنا وفريقي في ClickUp بالبحث وتجميع قائمة بالأدوات التي أبهرتنا حقًا بوظائفها.

هذه الأدوات تتجاوز الأساسيات وتوفر ميزات تجعل عمليات التدقيق الداخلي أقل إرهاقاً للأعصاب. دعونا نستكشف.

1. ClickUp (الأفضل لسير عمل التدقيق القابل للتخصيص وتتبع المهام) ClickUp هو تطبيق في كل شيء للعمل يضمن لك أن تكون عملية التدقيق مثالية بحرف P كبير.

تبدأ رحلتنا مع نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي ClickUp مصمم لمساعدتك في إدارة كل مرحلة من مراحل التدقيق.

نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي الخاص بـ ClickUp

يمكنك بسهولة تتبع الرؤى وإدارة عمليات الامتثال وإنشاء تدفقات عمل قابلة للتكرار توفر لك الوقت في عمليات التدقيق المستقبلية. بدءًا من تنظيم بيانات التدقيق إلى التعاون مع أصحاب المصلحة، تعمل قائمة مراجعة ClickUp هذه على تبسيط العملية بأكملها.

بمجرد الانتهاء من وضع قائمة المراجعة الخاصة بك، تساعدك ميزات إدارة المهام في ClickUp على إكمال عناصر الإجراءات بشكل فردي.

إدارة المهام في ClickUp إدارة مهام ClickUp هي أداة تغيير قواعد اللعبة هنا (وهي أيضًا سبب كبير في أن ClickUp هي أداة إدارة التدقيق المفضلة لفريقي) - لم يكن تعيين مهام التدقيق وتحديد تواريخ الاستحقاق وتتبع التقدم المحرز أسهل من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك, أتمتة ClickUp تساعدك على تجنب الأعمال الشاقة المتكررة من خلال أتمتة عمليات المتابعة والتذكير. ويمكنه تصعيد المهام المتأخرة، مما يجعل فريقك مسؤولاً.

ابقَ على المسار الصحيح في عملية تدقيق الامتثال مع تذكيرات ClickUp Reminders

هل تحتاج إلى مكان لتخزين كل تلك المستندات وتقارير التدقيق؟

ClickUp Docs مستندات ClickUp يتيح لك تنظيم أدلة التدقيق وسياسات الامتثال وتقارير التدقيق الداخلي ومشاركتها في موقع واحد آمن. كما يتيح لك أيضًا مراقبة مراجعات المستندات من خلال تتبع الإصدارات، مما يضمن تسجيل كل تغيير.

أنشئ مستودعًا مركزيًا لأدلتك الداخلية مع مستندات ClickUp Docs

كما أصبح التعاون سهلاً أيضاً، سواء كنت تعمل مع فريق تدقيق في مناطق زمنية مختلفة أو تنسق مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

دردشة ClickUp

ميزة الدردشة في الوقت الفعلي للمنصة, دردشة ClickUp يتيح لك التواصل بسلاسة مع فريقك. يمكنك الآن إرفاق الملفات ومشاركة التحديثات والملاحظات دون التنقل بين التطبيقات المختلفة باستخدام الدردشة.

تبسيط التواصل مع مدققي الامتثال وتبسيط عملية التدقيق

ClickUp Whiteboards

إذا كنت بحاجة إلى تمثيل مرئي لخطة التدقيق الخاصة بك, اللوحات البيضاء لـ ClickUp تتيح لك رسم الاستراتيجيات بشكل تعاوني، مما يوفر لك رؤية شاملة.

إنشاء خطة شاملة للتخفيف من المخاطر باستخدام ClickUp Whiteboards

ClickUp Dashboards

وأخيراً، لأولئك الذين يريدون رؤى فورية, ClickUp Dashboards تحليلات في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تتبع المقاييس الرئيسية مثل تقدم التدقيق والمهام المفتوحة وحالة الامتثال.

_تتبع التقدم المحرز في تدقيق الامتثال الخاص بك في مجالات متعددة باستخدام ClickUp Dashboards

إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن تفويت بعض المهام، فإن نموذج التدقيق المؤسسي ClickUp للشركات يحول المنصة إلى منصة فعالة أداة إدارة الامتثال لمهام التدقيق.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة المهام : إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها دون عناء. يمكنك حتى تعيين مهام متكررة للمراجعات المنتظمة والحصول على تذكيرات تلقائية عند اقتراب المواعيد النهائية

: إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها دون عناء. يمكنك حتى تعيين مهام متكررة للمراجعات المنتظمة والحصول على تذكيرات تلقائية عند اقتراب المواعيد النهائية تخزين المستندات : احتفظ بجميع المستندات والتقارير والأدلة المتعلقة بالتدقيق في مكان واحد مع ClickUp Docs. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة التحكم في الإصدار وجود سجل تدقيق واضح

: احتفظ بجميع المستندات والتقارير والأدلة المتعلقة بالتدقيق في مكان واحد مع ClickUp Docs. بالإضافة إلى ذلك، تضمن ميزة التحكم في الإصدار وجود سجل تدقيق واضح الأتمتة : أتمتة عمليات سير عمل التدقيق مثل تعيينات المهام وتذكيرات المتابعة، مما يقلل من المهام اليدوية ويحافظ على سير العملية بسلاسة

: أتمتة عمليات سير عمل التدقيق مثل تعيينات المهام وتذكيرات المتابعة، مما يقلل من المهام اليدوية ويحافظ على سير العملية بسلاسة لوحات بيضاء : رسم خريطة مرئية لسير عمل التدقيق الخاص بك والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام اللوحات البيضاء في ClickUp - وهي مثالية للعصف الذهني وتحسين الاستراتيجيات

: رسم خريطة مرئية لسير عمل التدقيق الخاص بك والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام اللوحات البيضاء في ClickUp - وهي مثالية للعصف الذهني وتحسين الاستراتيجيات التقارير ولوحات المعلومات : احصل على رؤى في الوقت الفعلي للتقدم المحرز في التدقيق باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، مما يتيح لك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمهام المتأخرة وحالة الامتثال في لمحة سريعة

: احصل على رؤى في الوقت الفعلي للتقدم المحرز في التدقيق باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، مما يتيح لك تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والمهام المتأخرة وحالة الامتثال في لمحة سريعة أدوات التعاون: التواصل مع فريقك مباشرةً في ClickUp باستخدام ميزة الدردشة ومشاركة الملفات وإبقاء الجميع على اطلاع دائم دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات

قيود ClickUp

منحنى التعلم : قد تستغرق ميزات ClickUp الشاملة وقتاً طويلاً لإتقانها

: قد تستغرق ميزات ClickUp الشاملة وقتاً طويلاً لإتقانها وظائف الهاتف المحمول: على الرغم من أن تطبيق ClickUp للهاتف المحمول مفيد، إلا أنه قد يكون أحيانًا أقل استجابة من إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل سوق برمجيات إدارة التدقيق العالمي إلى 2,987 مليون دولار بحلول عام 2029 . هذا الرقم الضخم ليس مفاجئاً، نظراً لمدى أهمية عمليات التدقيق بالنسبة للإدارات المالية.

2. SafetyCulture (iAuditor) (الأفضل لإدارة التفتيش وإعداد التقارير في الوقت الفعلي)

via ثقافة السلامة قد تكون ميزات SafetyCulture (iAuditor) جديرة بالاستكشاف إذا كان عملك يتطلب عمليات تفتيش متكررة. تعمل هذه الأداة على تبسيط إجراء عمليات التدقيق المنتظمة والإبلاغ عن المشكلات وحلها - مع إبقاء فريقك على نفس الصفحة.

الأمر المريح هو كيف تتيح لك أداة SafetyCultur إعداد قوائم تدقيق قابلة للتخصيص في دقائق. التطبيق مخصص للهاتف المحمول أولاً، مما يعني أنه يمكنك إجراء عمليات التفتيش وتسجيل البيانات وتعيين الإجراءات التصحيحية من هاتفك.

SafetyCulture (iAuditor) أفضل الميزات

قوائم المراجعة التفتيشية : تحويل قوائم المراجعة الورقية أو جداول بيانات Excel إلى نماذج تفتيش ذكية وقابلة للتخصيص باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات

: تحويل قوائم المراجعة الورقية أو جداول بيانات Excel إلى نماذج تفتيش ذكية وقابلة للتخصيص باستخدام أداة إنشاء السحب والإفلات الإجراءات التصحيحية : تعيين مهام المتابعة بناءً على عناصر التفتيش التي تم وضع علامة عليها، وتحديد الأولويات، وتعيين تواريخ الاستحقاق - حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم حسابات iAuditor

: تعيين مهام المتابعة بناءً على عناصر التفتيش التي تم وضع علامة عليها، وتحديد الأولويات، وتعيين تواريخ الاستحقاق - حتى للمستخدمين الذين ليس لديهم حسابات iAuditor إعداد التقارير في الوقت الفعلي : إنشاء تقارير ذات علامة تجارية على الفور بعد عمليات التفتيش ومشاركتها مع الفرق أو العملاء مباشرة من التطبيق

: إنشاء تقارير ذات علامة تجارية على الفور بعد عمليات التفتيش ومشاركتها مع الفرق أو العملاء مباشرة من التطبيق ميزة تنبيهات : توصيل التحديثات المهمة ومشاركة رسائل الفيديو الجذابة مع الفرق، بغض النظر عن مكان وجودهم

: توصيل التحديثات المهمة ومشاركة رسائل الفيديو الجذابة مع الفرق، بغض النظر عن مكان وجودهم لوحة معلومات التحليلات: عرض الأداء في الوقت الفعلي والاتجاهات عبر الفرق مع المزامنة التلقائية بين الأجهزة المحمولة ومنصة سطح المكتب

قيود ثقافة السلامة (iAuditor)

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت : في حين أن iAuditor يعمل بشكل جيد عبر الإنترنت، لاحظ بعض المستخدمين وجود قيود في الوظائف عند إجراء عمليات التفتيش في المناطق ذات الاتصال الضعيف

: في حين أن iAuditor يعمل بشكل جيد عبر الإنترنت، لاحظ بعض المستخدمين وجود قيود في الوظائف عند إجراء عمليات التفتيش في المناطق ذات الاتصال الضعيف قيود الأجهزة: الحد الأقصى لعدد الأجهزة المسموح به لكل حساب مميز، ولا يمكن للمستخدمين زيادة هذا العدد بسهولة دون ترقية خطتهم

تسعير باقة السلامة (iAuditor)

مجانًا : $0 لكل مستخدم

: $0 لكل مستخدم قسط : 24 دولار/مقعد شهرياً

: 24 دولار/مقعد شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات برنامج SafetyCulture (iAuditor)

G2 : 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.6/5 (190+ تقييم)

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3. SAP (الأفضل للتكامل واسع النطاق وإدارة المخاطر)

عبر SAP إذا كانت مؤسستك متجذرة بعمق في نظام SAP، فقد تكون SAP Audit Management هي الحل المفضل لديك لعمليات التدقيق.

SAP (الأنظمة والتطبيقات والمنتجات) هو نظام بيئي يشير إلى شبكة المنتجات والخدمات والشركاء والعملاء المرتبطين بـ SAP الذين يعملون معًا.

مع التركيز على التكامل، تعمل هذه الأداة بسهولة مع تطبيقات SAP لإدارة المخاطر وتطبيقات SAP Process Control. يعجبني أنها تبسط مهام مثل التوثيق وإنشاء تقارير التدقيق وتنظيم أوراق العمل الإلكترونية.

ومع ذلك، قد لا تكون أداة SAP Audit Management مناسبة للشركات الصغيرة أو تلك التي تستخدم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات غير SAP. وعلى الرغم من أنه يوفر تخصيصًا واسع النطاق، إلا أن هناك منحنى تعليمي للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بمجموعة كبيرة من ميزات SAP.

أفضل ميزات SAP

التكامل مع نظام SAP البيئي : يتكامل بسلاسة مع إدارة المخاطر والتحكم في العمليات من SAP، مما يوفر حل تدقيق موحد للمؤسسات التي تستخدم أدوات SAP بالفعل

: يتكامل بسلاسة مع إدارة المخاطر والتحكم في العمليات من SAP، مما يوفر حل تدقيق موحد للمؤسسات التي تستخدم أدوات SAP بالفعل القدرات المتنقلة : يسمح للمدققين بالتقاط الوثائق وإنشاء تقارير التدقيق باستخدام الأجهزة المحمولة مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام

: يسمح للمدققين بالتقاط الوثائق وإنشاء تقارير التدقيق باستخدام الأجهزة المحمولة مع واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام تخطيط التدقيق وإدارة الموارد : تبسيط تخطيط التدقيق وتخصيص الموارد والجدولة الزمنية لتحسين استخدام الموظفين

: تبسيط تخطيط التدقيق وتخصيص الموارد والجدولة الزمنية لتحسين استخدام الموظفين إعداد التقارير الآلية : يُنشئ نتائج التدقيق بسرعة باستخدام قوالب موحدة ويقلل من تكرار النتائج من خلال التتبع الآلي للمشكلات

: يُنشئ نتائج التدقيق بسرعة باستخدام قوالب موحدة ويقلل من تكرار النتائج من خلال التتبع الآلي للمشكلات تقييم المخاطر في الوقت الفعلي: يوفر تحليلات التدقيق في الوقت الحقيقي، مما يساعد المدققين على اختيار المسائل ذات القيمة العالية واكتساب رؤى أعمق حول المخاطر

قيود SAP

فائدته محدودة للأنظمة غير SAP : على الرغم من أنه ممتاز لمستخدمي SAP، إلا أنه قد يتطلب أدوات إضافية للشركات التي تستخدم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الأخرى

: على الرغم من أنه ممتاز لمستخدمي SAP، إلا أنه قد يتطلب أدوات إضافية للشركات التي تستخدم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الأخرى غالي الثمن للمؤسسات الصغيرة : قد تكون التكلفة باهظة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لميزاته الشاملة، مما يجعله أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة

: قد تكون التكلفة باهظة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لميزاته الشاملة، مما يجعله أكثر ملاءمة للمؤسسات الكبيرة منحنى التعلم: على الرغم من أن واجهة المستخدم بديهية، إلا أن إتقان مجموعة كاملة من الميزات، خاصة للمستخدمين الجدد، قد يستغرق بعض الوقت

تسعير SAP

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SAP

G2 : 4.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.2/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (310+ تقييمات)

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4. TeamMate (الأفضل للتخصيص ومشاركة أصحاب المصلحة)

via رفيق الفريق أعجبني أن تدفقات عمل TeamMate القابلة للتخصيص والتكاملات التي يوفرها يتيح استخدامها في مجموعة واسعة من الصناعات. علاوةً على ذلك، يوفر TeamMate+ Audit حلاً شاملاً لإدارة عمليات التدقيق الداخلي، بما في ذلك تقييمات المخاطر وتخطيط التدقيق والتنفيذ وتتبع المشكلات، كل ذلك من منصة واحدة.

أفضل ميزات برنامج TeamMate

مهام سير عمل قابلة للتخصيص : تهيئة مهام سير عمل التدقيق والقوالب ولوحات المعلومات لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك وتعديلها مع تطور فريقك

: تهيئة مهام سير عمل التدقيق والقوالب ولوحات المعلومات لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك وتعديلها مع تطور فريقك مشاركة أصحاب المصلحة : أنشئ تقارير تدقيق مرئية وموجزة ومصممة خصيصًا لإشراك أصحاب المصلحة لتحقيق تأثير تدقيق أكبر

: أنشئ تقارير تدقيق مرئية وموجزة ومصممة خصيصًا لإشراك أصحاب المصلحة لتحقيق تأثير تدقيق أكبر رؤى قائمة على البيانات : استخدم أدوات تحليل البيانات لإجراء اختبار التغطية بنسبة 100% وتحديد المخاطر الخفية باستخدام أدوات التدقيق المتقدمة بمساعدة الكمبيوتر (CAATs)

: استخدم أدوات تحليل البيانات لإجراء اختبار التغطية بنسبة 100% وتحديد المخاطر الخفية باستخدام أدوات التدقيق المتقدمة بمساعدة الكمبيوتر (CAATs) ضمان مشترك : إجراء تقييمات المخاطر واختبار الرقابة في تطبيق واحد، ومشاركة المعلومات عالية المستوى عبر الفرق مع الحفاظ على الاستقلالية

: إجراء تقييمات المخاطر واختبار الرقابة في تطبيق واحد، ومشاركة المعلومات عالية المستوى عبر الفرق مع الحفاظ على الاستقلالية التكامل مع MS Office وSAP: التكامل بسلاسة مع الأدوات الشائعة لإدارة البيانات وإنشاء التقارير وضمان التعاون السلس

قيود TeamMate

تقارير محدودة معدة مسبقًا : في حين أن التقارير المدمجة في المنصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، إلا أن التقارير المدمجة محدودة إلى حد ما في عدد الحقول المتاحة، مما يتطلب من المستخدمين قضاء بعض الوقت في إنشاء تقاريرهم الخاصة

: في حين أن التقارير المدمجة في المنصة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، إلا أن التقارير المدمجة محدودة إلى حد ما في عدد الحقول المتاحة، مما يتطلب من المستخدمين قضاء بعض الوقت في إنشاء تقاريرهم الخاصة بطء دعم العملاء : أبلغ المستخدمون عن أوقات استجابة طويلة لمشاكل الدعم، مما قد يؤدي إلى إبطاء التنفيذ أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها

: أبلغ المستخدمون عن أوقات استجابة طويلة لمشاكل الدعم، مما قد يؤدي إلى إبطاء التنفيذ أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها ميزات مفقودة من TeamMate AM: بعض الميزات من منصة TeamMate AM القديمة لم يتم دمجها بعد في TeamMate+، مما يحبط المستخدمين القدامى

تسعير TeamMate

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات حلول تدقيق TeamMate

G2 : 4.2/5 (220+ تقييم)

: 4.2/5 (220+ تقييم) Capterra: 4.2/5 (50+ تقييم)

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5. Pentana من Ideagen (الأفضل للمراجعات غير المحدودة وسير العمل المرن)

via بنتانا سواء كنت تقوم باستبدال العمليات اليدوية أو البرامج القديمة، فإن Pentana من Ideagen تقدم نظام تدقيق كامل مع عمليات تدقيق غير محدودة وبدون تكاليف خفية.

تتمثل إحدى ميزات Ideagen البارزة في قدرته على عكس هيكل مؤسستك، مما يجعل التنقل في عالم المواقع والعمليات والكيانات الخاصة بك أمرًا سهلاً.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من المستخدمين لاحظوا وجود مشكلات في سهولة استخدام تقارير لوحة التحكم، مشيرين إلى الارتباك في طريقة تمييز التقارير. بالإضافة إلى ذلك، كان عدم وجود إشعارات تنبيهات في تقارير لوحة المعلومات شكوى شائعة بين المستخدمين.

Pentana من Ideagen أفضل الميزات

عمليات تدقيق غير محدودة : إكمال أكبر عدد من عمليات التدقيق حسب الحاجة في السنة دون تكاليف إضافية، مما يوفر المرونة للتكيف مع المخاطر المتطورة

: إكمال أكبر عدد من عمليات التدقيق حسب الحاجة في السنة دون تكاليف إضافية، مما يوفر المرونة للتكيف مع المخاطر المتطورة مهام سير عمل مرنة : اتبع أي إطار عمل للتدقيق مع تدفقات سير العمل خطوة بخطوة، بما في ذلك دعم سباقات السرعة السريعة ومعايير معهد المدققين الداخليين

: اتبع أي إطار عمل للتدقيق مع تدفقات سير العمل خطوة بخطوة، بما في ذلك دعم سباقات السرعة السريعة ومعايير معهد المدققين الداخليين يعكس مؤسستك : تنقّل بسهولة في نظام يتوافق مع التسلسل الهرمي للمواقع والعمليات والكيانات الخاصة بك من أجل تغطية أفضل للتحكم

: تنقّل بسهولة في نظام يتوافق مع التسلسل الهرمي للمواقع والعمليات والكيانات الخاصة بك من أجل تغطية أفضل للتحكم استجابة موحدة للمخاطر : يعمل التكامل مع Ideagen Risk Management على توحيد تقارير التدقيق والمخاطر، مما يضمن الرقابة الشاملة

: يعمل التكامل مع Ideagen Risk Management على توحيد تقارير التدقيق والمخاطر، مما يضمن الرقابة الشاملة تقارير مفيدة: تقديم تقارير ولوحات معلومات سريعة ومفصلة تجذب انتباه أصحاب المصلحة، مما يجعل بيانات التدقيق سهلة الاستيعاب

Pentana بواسطة قيود Ideagen

سهولة استخدام تقارير لوحة المعلومات : وجد المستخدمون أن وضع علامات على التقارير حسب تواريخ التدقيق بدلاً من خطط التدقيق أمر مربك وغير فعال

: وجد المستخدمون أن وضع علامات على التقارير حسب تواريخ التدقيق بدلاً من خطط التدقيق أمر مربك وغير فعال غياب إشعارات التنبيهات : إن عدم وجود إشعارات تنبيه في تقارير لوحة القيادة يجعل من الصعب على المستخدمين البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات المهمة

: إن عدم وجود إشعارات تنبيه في تقارير لوحة القيادة يجعل من الصعب على المستخدمين البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات المهمة تجربة المستخدم بشكل عام: أبلغ بعض المستخدمين عن عدم رضاهم عن الأداء الوظيفي العام وتجربة المستخدم لميزة إعداد تقارير لوحة المعلومات

بنتانا من Ideagen التسعير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بنتانا من ايدياجين #### تقييمات ومراجعات بنتانا من ايدياجين

G2 : 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

6. MetricStream (الأفضل للرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التدقيق القائمة على المخاطر)

via الدفق المتري يبرز برنامج MetricStream للتدقيق الداخلي لأنه يقدم نهجًا قائمًا على المخاطر لعمليات التدقيق الداخلي الذي يتماشى مع الأهداف التنظيمية والمخاطر متعددة الأبعاد. تتمثل إحدى الميزات البارزة في MetricStream في إدارة المشكلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم التعلم الآلي لتحديد مشكلات التدقيق بسرعة والتوصية بخطط العمل.

بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة مركزية لإدارة مختلف أنشطة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).

على الرغم من أن MetricStream تتفوق في توفير أدوات مُرضية لإدارة المخاطر والتدقيق، إلا أن منحنى التعلم الحاد وتحديات التخصيص يمكن أن تجعل عمل المستخدمين الجدد صعبًا. بالإضافة إلى ذلك، وجد بعض المستخدمين أن ميزات إعداد التقارير محدودة، خاصةً عند إنشاء تقارير محددة أو مخصصة.

أفضل ميزات MetricStream

إدارة المشكلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي : تستفيد من التعلم الآلي لتحديد مشكلات التدقيق وتصنيفها والتوصية بخطط عمل، مما يسرع من عملية الحل

: تستفيد من التعلم الآلي لتحديد مشكلات التدقيق وتصنيفها والتوصية بخطط عمل، مما يسرع من عملية الحل عالم التدقيق المركزي : تعريف الكيانات القابلة للتدقيق والحفاظ عليها، وإدارة العلاقات بين عناصر البيانات، وتحديث مكتبات التدقيق مع تطور أعمالك

: تعريف الكيانات القابلة للتدقيق والحفاظ عليها، وإدارة العلاقات بين عناصر البيانات، وتحديث مكتبات التدقيق مع تطور أعمالك تخطيط التدقيق القائم على المخاطر : إجراء تقييمات للمخاطر باستخدام إطار عمل مركزي للمخاطر لتحسين خطط التدقيق والتركيز على المجالات عالية المخاطر

: إجراء تقييمات للمخاطر باستخدام إطار عمل مركزي للمخاطر لتحسين خطط التدقيق والتركيز على المجالات عالية المخاطر تتبع الوقت وإدارة الموارد : استخدم مخططات جانت وتقارير الجداول الزمنية لتخصيص الموارد وتتبع جداول التدقيق في الوقت الفعلي بكفاءة

: استخدم مخططات جانت وتقارير الجداول الزمنية لتخصيص الموارد وتتبع جداول التدقيق في الوقت الفعلي بكفاءة تقارير تدقيق شاملة: إنشاء تقارير تدقيق قابلة للتخصيص مع إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات التدقيق وتتبع الحالة ولوحات المعلومات البديهية

قيود MetricStream

منحنى تعليمي حاد : يمكن أن تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد، وغالبًا ما تتطلب تدريبًا مكثفًا وإعدادًا مكثفًا

: يمكن أن تكون الواجهة مربكة للمستخدمين الجدد، وغالبًا ما تتطلب تدريبًا مكثفًا وإعدادًا مكثفًا تحديات التخصيص : على الرغم من قابليتها العالية للتكوين، إلا أن تنفيذ تدفقات العمل والتقارير المخصصة قد يكون صعبًا من الناحية الفنية وقد يتطلب دعمًا خارجيًا

: على الرغم من قابليتها العالية للتكوين، إلا أن تنفيذ تدفقات العمل والتقارير المخصصة قد يكون صعبًا من الناحية الفنية وقد يتطلب دعمًا خارجيًا قيود إعداد التقارير: قد يكون إنشاء تقارير مخصصة أو تقارير محددة مرهقًا، مما يتطلب جهدًا إضافيًا لاستخراج البيانات المطلوبة وتنسيقها

تسعير #### MetricStream

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات MetricStream

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

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7. AuditBoard (الأفضل لإدارة المخاطر التعاونية ومكاسب الكفاءة)

via لوحة التدقيق تربط AuditBoard فرق التدقيق والمخاطر مع أصحاب المصلحة والبيانات والعمليات لإظهار المزيد من المخاطر وإدارتها. من خلال التركيز على نهج "المخاطر المتصلة"، تدمج منصة AuditBoard بسلاسة أنشطة التدقيق والامتثال والمخاطر.

ومع ذلك، فقد أعرب بعض المستخدمين عن إحباطهم من عدم وجود خيار محلي والاضطرابات العرضية الناجمة عن ترقيات الميزات.

أفضل ميزات AuditBoard

إدارة المخاطر التعاونية : ربط الفرق والأطراف المعنية والبيانات بسلاسة عبر التدقيق والمخاطر والامتثال من أجل نهج شامل لإدارة المخاطر

: ربط الفرق والأطراف المعنية والبيانات بسلاسة عبر التدقيق والمخاطر والامتثال من أجل نهج شامل لإدارة المخاطر مكاسب الكفاءة : أبلغ العملاء عن عائد استثمار بنسبة 281% على مدار ثلاث سنوات بفضل تدفقات العمل الآلية والوحدات القابلة للتخصيص والأدوات المصممة خصيصًا لتسهيل عمليات التدقيق والامتثال

: أبلغ العملاء عن عائد استثمار بنسبة 281% على مدار ثلاث سنوات بفضل تدفقات العمل الآلية والوحدات القابلة للتخصيص والأدوات المصممة خصيصًا لتسهيل عمليات التدقيق والامتثال واجهة سهلة الاستخدام : يسهّل تصميم المنصة النظيف والبديهي على المستخدمين التنقل بين الحقول وتخصيصها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة

: يسهّل تصميم المنصة النظيف والبديهي على المستخدمين التنقل بين الحقول وتخصيصها، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة التكامل مع وحدات SOX وإدارة المخاطر : يدمج برنامج AuditBoard بين التدقيق وضمان SOX، مما يضمن تدقيقًا فعالاً وقائمًا على المخاطر في مختلف الأقسام

: يدمج برنامج AuditBoard بين التدقيق وضمان SOX، مما يضمن تدقيقًا فعالاً وقائمًا على المخاطر في مختلف الأقسام دعم العملاء: إشادة كبيرة لدعم العملاء المتجاوب والمفيد، مما يضمن زيادة قيمة المنصة إلى أقصى حد للفرق

قيود #### قيود AuditBoard

لا يوجد خيار محلي : تعتمد AuditBoard على السحابة فقط، وهو ما قد يكون عيباً للمؤسسات التي تتطلب حلولاً محلية

: تعتمد AuditBoard على السحابة فقط، وهو ما قد يكون عيباً للمؤسسات التي تتطلب حلولاً محلية تعطل ترقية الميزات : أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال طفيفة أثناء ترقية الميزات، على الرغم من أن هذه المشكلات يتم حلها بسرعة بشكل عام

: أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أعطال طفيفة أثناء ترقية الميزات، على الرغم من أن هذه المشكلات يتم حلها بسرعة بشكل عام فقدان الوظائف الأولية مع بعض الترقيات: لاحظ المستخدمون أن اعتماد وحدات جديدة مثل الإشراف على المخاطر أدى في البداية إلى فقدان بعض الوظائف، على الرغم من التحسينات التي تم إدخالها بمرور الوقت

تسعير مجلس التدقيق

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات لوحة التدقيق

G2 : 4.6/5 (1,010+ تقييمات)

: 4.6/5 (1,010+ تقييمات) Capterra: 4.7/5 (310+ تقييمات)

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8. Workiva (الأفضل لإعداد التقارير المالية المتكاملة والتعاون في الوقت الفعلي)

via ووركيفا Workiva عبارة عن منصة قائمة على السحابة تربط بين التدقيق والمخاطر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقارير المالية تحت سقف رقمي واحد. أعتقد أن قدرتها على دمج البيانات من مصادر مختلفة وتقديم تدفقات عمل آلية تضعها في هذه القائمة.

بفضل الآلاف من القوالب الجاهزة للاستخدام، وأتمتة مهام التدقيق، والقدرة على التعاون بين الأقسام، تُعد Workiva مثالية للمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة عمليات تدقيق معقدة.

على الرغم من أن Workiva يوفر وظائف واسعة النطاق، فقد أثار بعض المستخدمين مخاوف بشأن مشكلات الأداء، بما في ذلك التأخر وبطء سرعات التحميل.

أفضل ميزات Workiva

التعاون في الوقت الحقيقي : تخطيط أعمال التدقيق واختبارها والإبلاغ عنها في منصة واحدة، مما يلغي رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة وملفات سطح المكتب المبعثرة

: تخطيط أعمال التدقيق واختبارها والإبلاغ عنها في منصة واحدة، مما يلغي رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة وملفات سطح المكتب المبعثرة تحليلات التدقيق : الوصول إلى مجموعات كاملة من السكان مع تحليلات بيانات قوية، مما يسمح للمدققين بتحديد الاستثناءات وتبسيط عملياتهم بسرعة

: الوصول إلى مجموعات كاملة من السكان مع تحليلات بيانات قوية، مما يسمح للمدققين بتحديد الاستثناءات وتبسيط عملياتهم بسرعة أتمتة مهام سير العمل : أتمتة جمع الأدلة، وتقييم المخاطر، ومهام إعداد التقارير لتوفير الوقت والتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة

: أتمتة جمع الأدلة، وتقييم المخاطر، ومهام إعداد التقارير لتوفير الوقت والتركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة التقارير المالية المتكاملة : ربط التدقيق والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقارير المالية لتوفير قدر أكبر من الشفافية وتقليل العمل اليدوي

: ربط التدقيق والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتقارير المالية لتوفير قدر أكبر من الشفافية وتقليل العمل اليدوي واجهة سهلة الاستخدام: يسهل التصميم البديهي على المدققين التعاون ومشاركة المستندات وإنشاء تقارير في الوقت الفعلي

قيود Workiva

مشاكل في الأداء : أبلغ بعض المستخدمين عن بطء سرعات التحميل ومواطن الخلل عند التبديل بين الصفحات، خاصة على منصة NextGen

: أبلغ بعض المستخدمين عن بطء سرعات التحميل ومواطن الخلل عند التبديل بين الصفحات، خاصة على منصة NextGen تكلفة عالية : تكاليف الاشتراك في Workiva أعلى مقارنةً ببرامج إدارة التدقيق الأخرى، مما قد يكون عائقًا للمؤسسات الأصغر حجمًا

: تكاليف الاشتراك في Workiva أعلى مقارنةً ببرامج إدارة التدقيق الأخرى، مما قد يكون عائقًا للمؤسسات الأصغر حجمًا منحنى تعليمي حاد: تتطلب المنصة المزيد من موارد التدريب بسبب ميزاتها الواسعة، والتي يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار Workiva

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Workiva

G2 : 4.6/5 (1,170+ تقييم)

: 4.6/5 (1,170+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (40+ تقييم)

9. AuditBond من Diligent (الأفضل لسير العمل القابل للتطوير والتحليلات المتكاملة)

via سند التدقيق لقد جربت برنامج AuditBond من Diligent، ويتضح تركيزه على الكفاءة في قوالبه الموحدة ومصفوفات المخاطر القابلة لإعادة الاستخدام وميزات الأتمتة. بالإضافة إلى أنه مصمم ليتناسب مع مؤسستك.

تسمح أفضل الممارسات المدمجة في AuditBond، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، وميزات التحليلات لفريقك بتقديم رؤى في الوقت المناسب تدفع التغيير الاستراتيجي. ومع ذلك، يوجد منحنى تعليمي أولي أثناء استخدام هذه الأداة، خاصة للفرق غير المعتادة على ميزات التحليلات المتقدمة.

أفضل ميزات Diligent AuditBond من Diligent

تدفقات عمل قابلة للتطوير : أتمتة وتوحيد مهام سير عمل التدقيق، من التخطيط إلى إعداد التقارير، باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام، ومصفوفات المخاطر، وترحيل المشروع

: أتمتة وتوحيد مهام سير عمل التدقيق، من التخطيط إلى إعداد التقارير، باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام، ومصفوفات المخاطر، وترحيل المشروع تحليلات متكاملة : قم بتحليل 100% من بياناتك باستخدام موصلات مدمجة لمنصات مثل SAP وOracle وConcur، مما يتيح رؤية كاملة للضوابط التشغيلية والامتثال

: قم بتحليل 100% من بياناتك باستخدام موصلات مدمجة لمنصات مثل SAP وOracle وConcur، مما يتيح رؤية كاملة للضوابط التشغيلية والامتثال لوحات معلومات في الوقت الفعلي : تتبع حالات التدقيق، والنتائج، وجهود الإصلاح في لوحات معلومات مخصصة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية

: تتبع حالات التدقيق، والنتائج، وجهود الإصلاح في لوحات معلومات مخصصة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي لاتخاذ القرارات الاستراتيجية التعاون وإعداد التقارير : تحسين الشفافية والتعاون مع رسائل البريد الإلكتروني والتذكيرات والتقارير المدمجة بنقرة واحدة لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

: تحسين الشفافية والتعاون مع رسائل البريد الإلكتروني والتذكيرات والتقارير المدمجة بنقرة واحدة لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم إدارة المشكلات: دمج المشكلات عبر عمليات التدقيق وأتمتة عمليات المتابعة والتذكير والإشعارات لضمان حل المشكلات في الوقت المناسب

قيود AuditBond بواسطة قيود Diligent

منحنى تعليمي حاد : لاحظ بعض المستخدمين وجود منحنى تعليمي عند تنفيذ المزيد من الميزات المتقدمة، مثل التحليلات والتعلم الآلي

: لاحظ بعض المستخدمين وجود منحنى تعليمي عند تنفيذ المزيد من الميزات المتقدمة، مثل التحليلات والتعلم الآلي قيود الجوال وعدم الاتصال بالإنترنت: على الرغم من أنه يوفر تطبيقات للأجهزة المحمولة ووظائف غير متصلة بالإنترنت، إلا أن بعض المستخدمين واجهوا مشاكل عند إجراء العمل الميداني في مناطق ذات اتصال ضعيف

AuditBond من Diligent التسعير

التسعير المخصص

AuditBond من Diligent التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80+ تقييم)

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10. Onspring (الأفضل لأتمتة GRC بدون كود ومرونة)

via أونسبرينج غير المبرمجين! قد يروق لك نظام إدارة التدقيق هذا. Onspring عبارة عن منصة GRC (الحوكمة والمخاطر والامتثال) القائمة على الحوسبة السحابية والتي تمكّن الشركات من تجاوز جداول البيانات والعمليات اليدوية.

من خلال بيئة خالية من التعليمات البرمجية، يسمح Onspring للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء التطبيقات والسجلات وسير العمل من خلال تكوينات السحب والإفلات، مما يلغي الحاجة إلى موارد التطوير.

يتميز Onspring بواجهته سهلة الاستخدام ودعمه الشامل، على الرغم من أن بعض المستخدمين يلاحظون أن منحنى التعلم يمكن أن يكون حادًا وأن وظائفه منخفضة مقارنة بالأدوات السابقة في القائمة.

أفضل ميزات Onspring

إدارة بدون تعليمات برمجية : إنشاء التطبيقات وسير العمل والتقارير بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو موارد مطورين

: إنشاء التطبيقات وسير العمل والتقارير بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية أو موارد مطورين إعداد التقارير في الوقت الحقيقي : أتمتة مركزية البيانات وتحليلها وإعداد التقارير في الوقت الفعلي لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أفضل عبر برامج الحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة

: أتمتة مركزية البيانات وتحليلها وإعداد التقارير في الوقت الفعلي لدفع عملية اتخاذ القرار بشكل أفضل عبر برامج الحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة مجموعة شاملة للحوكمة والمخاطر والالتزام والحوكمة : من المخاطر و إدارة الامتثال إلى عمليات التدقيق والإشراف على البائعين، تغطي Onspring جميع احتياجات الحوكمة في منصة واحدة

: من المخاطر و إدارة الامتثال إلى عمليات التدقيق والإشراف على البائعين، تغطي Onspring جميع احتياجات الحوكمة في منصة واحدة التكامل السلس : قم بتوصيل Onspring بالأنظمة الحالية، مما يتيح مصدرًا واحدًا للحقيقة لجهود المخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة

: قم بتوصيل Onspring بالأنظمة الحالية، مما يتيح مصدرًا واحدًا للحقيقة لجهود المخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة مصرح به من قبل FEDRAMP: توفر منصة Onspring GovCloud منصة آمنة ومتوافقة للوكالات الفيدرالية لإدارة احتياجات الحوكمة والحوكمة والامتثال الخاصة بها

قيود Onspring

منحنى التعلم : قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في تهيئة المنصة لتلبية الاحتياجات الفردية، وبعض التحديات التي تواجه تطوير التقارير

: قد يجد المستخدمون الجدد صعوبة في تهيئة المنصة لتلبية الاحتياجات الفردية، وبعض التحديات التي تواجه تطوير التقارير ميزات بسيطة خارج الصندوق: قد يبدو البرنامج الأساسي في البداية، مما يتطلب المزيد من التخصيص لتلبية احتياجات العمل المحددة

تسعير Onspring

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Onspring

G2 : 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.8/5 (90+ تقييمات)

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