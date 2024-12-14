هل تتطلع إلى الاستفادة من حشد من أكثر من 100 مليون مستخدم؟ دعنا نوضح لك.

أصبحت الميمات هي العملة الاجتماعية اليوم، وقاعدة مستخدمي ChatGPT هي وصلت إلى أكثر من 100 مليون .

ما السر؟ قم بإنشاء ميمات ChatGPT التي تتحدث عن الإحباطات اليومية - مثل طلب ChatGPT للنتيجة أ والحصول على النتيجة ب بشكل مضحك.

تساعدك ميمات ChatGPT التي تحتوي على فكاهة ذات صلة على الحصول على ضحكة سريعة، وتعزيز التواصل مع جمهورك المستهدف، الذي يبدأ في رؤية علامتك التجارية على أنها ممتعة، وتزيد من مشاركة العلامة التجارية وبناء المجتمع.

هل أنت مستعد للبدء؟ كل ما تحتاجه هو الإبداع، وبعض الفكاهة، وصديقك الموثوق به من الذكاء الاصطناعي (لإلهام الميمات الخاصة بك)، وأداة إنتاجية رائعة مثل ClickUp للتخطيط للسيطرة على عالم الميم الخاص بك.

أولاً، دعنا نفهم ميمات ChatGPT ولماذا تحظى بشعبية كبيرة.

ما هي ميمات ChatGPT؟

ChatGPT والميمات؟ نعم، إنهما قديمان جداً.

انظر فقط إلى التحدي الفيروسي الذي انتشر على إنستغرام في أغسطس 2024 - حيث انضم أكثر من 310,000 شخص إلى "تحميص" روبوت الدردشة الآلي بشكل مضحك.

التحدي الذي أطلق عليه اسم " اطلب من ChatGPT تحميص خلاصتك "، مما دفع المستخدمين إلى جعل ChatGPT يوجهون إهانات وتوريات ذكية حول ملفاتهم الشخصية على إنستغرام، مما حوّل ثقافة الميم إلى شكل جديد من أشكال البريد المتسلسل.

عمل التحدي على هذا النحو: شارك مستخدمو إنستغرام قالب قصة مع زر يسمح للأصدقاء بإعادة مشاركتها أو تجربتها بأنفسهم.

كل ما تطلبه الأمر هو تنزيل تطبيق ChatGPT، وإرسال لقطة شاشة لخلاصة Instagram الخاصة بالشخص مع المطالبة "انتقد خلاصة Instagram الخاصة بي في فقرة واحدة"، والسماح لروبوت الدردشة بإطلاق العنان لانتقاداتها الإبداعية.

بعض الحروق التي لا تنسى؟

"أحاول جاهدًا أن أكون عفويًا جدًا"

"لينكد إن للملفات الشخصية على إنستغرام"

"لوحة بينتيريست التي نفدت أفكارها"

ثم شارك المستخدمون نتائج تحميصهم وموجزهم الشخصي، وسمحوا للعالم بالاطلاع على المرح بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: الباليه الأسترالي 🧠 هل تعلم: في حين أن OpenAI بدأت كمنظمة غير ربحية، إلا أن لديها الآن حليفًا قويًا - مايكروسوفت! حيث أن أكبر مستثمر بحصة 49% في OpenAI LP، تقوم Microsoft بدمج ChatGPT عبر منتجاتها. لذا، وراء كل رد بارع من ChatGPT، هناك القليل من سحر Microsoft يساعد في تحقيق ذلك!

لماذا انتشرت ميمات ChatGPT بشكل كبير

يعج الإنترنت عملياً بالمستخدمين الذين يدفعون ChatGPT إلى أقصى حدوده، في محاولة للكشف عن "الطبيعة الحقيقية" للذكاء الاصطناعي.

من الأسئلة الاستقصائية إلى التصيد البسيط، يحب الناس أن يروا إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه تقنية ChatGPT - ولنكن صادقين، إلى أي مدى تتعثر وتخطئ بشكل مضحك.

وسواء أكان الذكاء الاصطناعي يخطط للهيمنة على العالم أم لا، فمن المؤكد أن لديه بعض العمل الذي يجب أن يقوم به في المحادثات البشرية. انظر فقط إلى هذه الصورة أدناه كمثال على ذلك.

via بازفيد هل استمتعت بهذا الميم ChatGPT؟ ابق في الجوار؛ الكثير من ميمات ChatGPT المضحكة ستجعلك تضحك!

ملاحظة: إذا كنت تتساءل عما إذا كانت الميمات تؤذي ChatGPT، انظر هنا:

الحديث عن الفيروسية: 10 حيل للنمو على تيك توك لجعل علامتك التجارية تنتشر على نطاق واسع

35 ميمات شائعة على تيك توك

إليك 35 من ميمات ChatGPT المضحكة التي تجسد الفكاهة والمراوغات والمفاجآت التي لا يمكن أن يقدمها سوى الذكاء الاصطناعي.

شاتGPT المضحكة

العمل الذكي، وليس العمل الشاق

المصدر: لوكوبوز

مشوي ... أشبه بالخبز المحمص؟

المصدر: لوكوبوز

الذكاء الاصطناعي مقابل الإنسان

عمليات الاستحواذ على الوظائف

المصدر: بينتيريست

الحدود مهمة

المصدر: بينتيريست

مهندس موجه

المصدر: شاميلون ميمز

يمكن أن تنتظر سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم

فرق العمر

المصدر: بينتيريست

لعب دور الطبيب

المصدر: بينتيريست

قبل وبعد

المصدر: بينتيريست اقرأ أيضًا: 25 حيلة من حيل الدردشة لتحويل طريقة عملك

الذكاء الاصطناعي يشتعل

المصدر: بازفيد

شكراً على الدعم

المصدر: ريديت 💡 نصيحة احترافية: لا تخف من التكرار. فكر في ChatGPT كصديق للعصف الذهني. إذا لم تنجح مطالبتك من المحاولة الأولى، استمر في تنقيحها، فعادةً ما تقترب أكثر مع كل محاولة.

صباح الخير للعالم

المصدر: 9gagag

كان الأمر واضحًا جدًا

المصدر: بازفيد أنشئ تعليقات قوية لصورك المضحكة: 10 أدوات للذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الفيديو

حجرة وورقة ومقص وذكاء اصطناعي

المصدر: بازفيد

"أعلمني إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي شيء آخر :)"

المصدر: إنغاتي

سوء فهم كلاسيكي

المصدر: بازفيد

الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظرون

المصدر: شاميلون ميمز اقرأ أيضًا: 50 نكتة مضحكة عن العمل لخلق ثقافة عمل ممتعة

يرمز حرف G في GPT إلى الجيل Z

المصدر: ياهو

من الصفر

المصدر: لوكوبوز

يابر كود

المصدر: لوكوبوز

مطالبات إبداعية

بطريقة أو بأخرى

المصدر: بازفيد

زوجة سعيدة، حياة سعيدة

المصدر: فيسبوك

للأغراض التعليمية فقط

المصدر: ريديت اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات تسويق على تيك توك لتنمية أعمالك

عندما تكون اللغة ملائمة للأطفال، ولكن المحتوى ليس كذلك

المصدر: بازفيد

كيف الحال؟

المصدر: بازفيد اقرأ أيضًا: حالات استخدام ChatGPT للشركات (مع أمثلة على الموجهات واقتراحات الاستخدام)

إنه ليس الذكاء الاصطناعي، بل البشر

نسيان جذورنا

المصدر: ميميدرويد

نفس الشيء ولكن مختلف

المصدر: إنغاتي اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ChatGPT للتسويق

يُطلق عليه مساعد الذكاء الاصطناعي لسبب ما

المصدر: لوكوبوز

مشكلات المرفقات

المصدر: بينتيريست

Ctrl+c، Ctrl+v

المصدر: لوكوبوز

صديق للمستثمر

المصدر: إنغاتي

الدفاع عن الإنسانية

المصدر: لوكوبوز 🌟 حقيقة مضحكة: وفقًا لإليزا كوسوي من مركز العقول والعقول والآلات بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن الآلات تتفوق بالفعل على البشر بطرق مثيرة للإعجاب. فهم يتفوقون في الألعاب الإستراتيجية مثل الشطرنج وGo، ويتعاملون مع العمليات الجراحية، ويقودون الطائرات، وحتى قيادة السيارات - على الرغم من أنهم قد يحتاجون إلى بضع محاولات لاجتياز اختبار القيادة!

مقالب على GPT

طقس السترة

المصدر: ريديت

سلوك البوكي

المصدر: بازفيد اقرأ أيضًا: إحصائيات ChatGPT التي تفك شفرة تطور الأعجوبة التكنولوجية

الحفاظ على روح الدعابة

المصدر: إنغاتي 35. كم عدد المطالبات الأخرى؟

المصدر: مجنون

تأثير ميمات ChatGPT على إدراك الذكاء الاصطناعي

حتى الآن، من الواضح أن ميمات ChatGPT أصبحت طريقة مفضلة للمستخدمين للتعبير عن معاناتهم مع الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تلك الردود الوقحة إلى ميمات الأوامر التي لا تنتهي "عرّف هذا" و"افعل ذلك".

وفي حين لا يزال البعض ينظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه بارد وحسّاس، بل ويشكل تهديداً لوظائف البشر، تساعد ميمات ChatGPT في تخفيف هذه التصورات لدى الكثيرين. من خلال الفكاهة، يتحول الذكاء الاصطناعي من قوة مخيفة إلى مساعد ملتوٍ وغير قابل للخطأ - مما يجعله يبدو أكثر سهولة في التعامل معه. تسمح هذه الازدواجية للعلامات التجارية والأفراد بإثارة المحادثات حول الذكاء الاصطناعي مع التواصل مع الجماهير على المستوى العاطفي.

هل تتساءل كيف يمكنك البدء في إنشاء ميمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وجذب الإنترنت لعلامتك التجارية؟ دعنا نلقي نظرة على التفاصيل.

ابتكر ميمات الدردشة المضحكة الخاصة بك

في حين أن لدينا مخزوناً من ميمات ChatGPT المضحكة الجاهزة للضحك، فإن إنشاء ميماتك الخاصة يمكن أن يكون أكثر متعة - وأكثر ارتباطاً!

مع انقر فوق تصبح عملية إنشاء الميمات بأكملها سهلة.

إليك كيفية البدء:

الخطوة رقم 1: قم بالعصف الذهني مثل المحترفين باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

استخدام ClickUp Whiteboards يمكنك دعوة الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل إلى سحر صناعة الميمات.

تتيح لك السبورات البيضاء طرح الأفكار الجامحة وتنظيمها بصرياً وبناء أجواء تعاونية حول مشروعك.

الخطوة رقم 2: اخترق الحواجز الإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

هل تحتاج إلى أفكار جديدة؟ ClickUp Brain مثالي للتفكير في اللحظات الجديرة بالذكر من تلك اللحظات الكلاسيكية التي اختلطت فيها الدردشة مع ChatGPT!

قم بكتابة ميمات ChatGPT أفضل باستخدام مساعد الكتابة المتقدم من ClickUp AI

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الخطوة #3: استخدام الخرائط الذهنية لربط النقاط

هل دماغك مليء بالأفكار المبعثرة؟ جرب انقر فوق الخرائط الذهنية لتجميع كل شيء معًا.

سواء بدأت باستخدام القلم والورقة أو باستخدام عقد السحب والإفلات في ClickUp، فإن الخرائط الذهنية تساعدك على ربط الأفكار نصف المكوّنة وصياغة قصة لمذكراتك.

تصوير وتنظيم ميمات ChatGPT الخاصة بك باستخدام ميزة الخرائط الذهنية ل ClickUp Mind Maps

الخطوة رقم 4: تنظيم المهام مثل آلة الميمات

بمجرد حصولك على الأفكار، قم بإدارة عملية الإنشاء باستخدام أدوات إدارة المهام في ClickUp. قم بتعيين مواعيد نهائية محددة، وتنظيم الملفات، وتتبع الملاحظات مع التعليقات من أجل تدفق سلس للمشروع.

حدد أولويات مهامك المتعلقة بميمات ChatGPT بفعالية باستخدام ميزة تحديد أولويات المهام في ClickUp عرض تقويم ClickUp يتيح لك سحب المهام وإسقاطها، مما يحافظ على كل شيء في الموعد المحدد ويضمن عدم ترك أي ميم وراءك!

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الخطوة #5: المشاركة والتنقيح باستخدام ClickUp Docs

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مركز مركزي لمشروعك، يحدد مفاهيم الميمات والتعليقات والتعليقات والملاحظات في مكان واحد. فهو يبقي الجميع على نفس الصفحة ويمنع صوامع المعلومات.

إنشاء ميمات ChatGPT وتحريرها ومشاركتها مع فريقك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

الآن، يمكنك بسهولة التعاون وتعديل وتنقيح الأفكار مع فريقك قبل أن تنزل الميمات الكبيرة.

💡 نصيحة احترافية: نظّم المهام بصريًا باستخدام العلامات الملونة و انقر فوق الحقول المخصصة . من خلال تصنيف المهام بعلامات مثل "أولوية عالية" أو "قيد التنفيذ"، يمكنك بسهولة تحديد المهام التي تحتاج إلى اهتمام.

شارك دردشتكGPT Memes في العمل

هل أنشأت ميمية مضحكة على ChatGPT؟ شارك الضحك مع فريقك باستخدام انقر فوق الدردشة .

شارك ميمات ونكات ChatGPT المفضلة لديك في ClickUp Chat

أنشئ قناة مخصصة لمشاركة الميمات على ClickUp Chat أو أسقطها في أي دردشة للحصول على صداقة حميمة فورية. تجعل الدردشة الأمر سهلاً من خلال المراسلة في الوقت الفعلي، والإشارات @، ومرفقات الملفات، وردود فعل الرموز التعبيرية لتلك اللحظات المضحكة للغاية.

كل ما يتطلبه الأمر هو استراحة ميمية سريعة لإبقاء الجميع على اتصال ونشاط، مما يجعل العمل أكثر متعة!

أفضل الممارسات أثناء مشاركة الميمات في العمل

إن نشر الضحك في جميع أنحاء المكتب باستخدام الميمات أمر رائع. فقط ضع أفضل الممارسات التالية في الاعتبار لضمان تمتع الجميع ببيئة إيجابية وشاملة:

😊 تذكر النغمة: اختر الميمات المرحة والودية. تجنب أي شيء يمكن تفسيره على أنه مسيء أو مثير للانقسام، مع احترام جميع الخلفيات والمعتقدات والشخصيات

📜 ضع إرشادات واضحة: تأكد من أن سياسات مكان العمل تؤكد على الاحترام، وحظر الفكاهة التي تستهدف جنس أي فرد أو جنسه أو عرقه أو دينه أو عرقه أو عرقه أو خصائصه الشخصية الأخرى

🎓 تأهيل أعضاء الفريق الجدد بشكل مدروس: تضمين تدريب على السلوكيات في مكان العمل لتعريفهم بثقافة الشركة، مع وضع قائمة واضحة بما يجب فعله وما لا يجب فعله في مكان العمل

🎉 تشجيع القدوة الفكاهية الإيجابية: القادة يحددون النغمة! عندما ينخرط القادة في روح الدعابة الإيجابية والشاملة، فإن ذلك يشير إلى معيار صحي للجميع

💬 حافظ على المشاركة الطوعية: يجب أن تبني الفكاهة روح الفريق وليس الضغط. احترم خيار الجميع في المشاركة أو عدم المشاركة، مع ضمان شعور الجميع بالراحة والدعم

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أنشئ ميمات مضحكة لا تُنسى باستخدام ClickUp

بروفيسور في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا وضع ChatGPT على المحك مع اختبار حقيقي لماجستير إدارة الأعمال.

سجل ChatGPT ما بين B- وB، مما يثبت أنه يمتلك عقلاً في مجال الأعمال أو على الأقل يعيد صياغة ما هو موجود بالفعل.

ولكن لديها أيضاً لحظاتها البلهاء، مما يجعل أداة الذكاء الاصطناعي الشهيرة جديرة بأن تكون ميمية.

هل أنت جاهز لتحويل تجاربك الخاصة إلى ميمات مضحكة من ChatGPT؟ باستخدام ClickUp، يمكنك تبادل الأفكار وتنظيمها ومشاركة أفكارك (والميمات عالية الجودة) دون عناء.

استمتع قليلاً- اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!