أفضل 10 قوالب لتفويض السلطة للإدارة الفعالة

هل تعرف لماذا يقولون "العمل الجماعي يجعل الحلم ينجح"؟

الأمر بسيط: عندما يلتف الأفراد حول هدف مشترك ويتقاسمون عبء العمل، غالبًا ما تحقق الشركات نتائج تفوق توقعاتهم الجامحة.

ولكن هناك تحدٍ واحد - فبدون تفويض السلطة بشكل صحيح، قد تتحول هذه الأحلام إلى كوابيس. ولا تثق بكلامنا؛ فالدراسات تقول كل شيء- فقط 2.5% من الناس يمكنهم القيام بمهام متعددة بفعالية!

كما أن التفويض الفعال للمؤسسة الفعالة يتعلق أيضًا بالفهم الواضح لأدوار كل من صانعي القرار والفريق المنفذ للمهام.

مع وجود الإطار الصحيح لتفويض السلطة في مكانها الصحيح، يمكن لمؤسستك تجنب الارتباك وضمان معرفة الجميع لمسؤولياتهم.

يحب خبراء الموارد البشرية والمدراء هذه العملية لأنها تضمن تنفيذ مهام محددة مع المساءلة. حتى أن بعض الفرق تُشرك مستشاراً قانونياً للتأكد من أن كل شيء يتم بشكل سليم.

ولكن السؤال الحقيقي هو: أين يمكنك العثور على نماذج تفويض السلطة المثالية التي يمكنك استخدامها على الفور دون الحاجة إلى إجراء تعديلات واسعة النطاق؟

في هذه المقالة، سنقدم لك 10 من أفضل قوالب تفويض السلطة، وكلها مجانية الاستخدام وسهلة التخصيص للغاية.

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ما هي نماذج تفويض السلطة؟

قوالب تفويض الصلاحيات تخلصك من التخمين حول من يمكنه اتخاذ القرارات.

هل تحتاج إلى شخص ما لتوقيع المستندات أو الموافقة على مخطط العقد؟ هل تريد تعيين شخص ما لتقييم أو شرح حملتك الاستراتيجية القادمة؟ كل شيء مغطى.

تحدد هذه النماذج بوضوح أدوار تفويض السلطة للأطراف المعنية.

يمكن أن تساعد نماذج تفويض السلطة في ما يلي:

تعزيز الوضوح في اتخاذ القرارات: وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن من هو المخول باتخاذ القرارات في المؤسسة

وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن من هو المخول باتخاذ القرارات في المؤسسة منع حدوث مشاكل قانونية: التأكد من التزام أعضاء الفريق بعمليات الموافقة والبقاء ضمن الصلاحيات المحددة لهم

التأكد من التزام أعضاء الفريق بعمليات الموافقة والبقاء ضمن الصلاحيات المحددة لهم مراقبة المهام الموكلة: الإشراف على المهام المفوضة وتتبعها في جميع أنحاء المؤسسة

الإشراف على المهام المفوضة وتتبعها في جميع أنحاء المؤسسة تحديد الأدوار والمسؤوليات: التأكد من أن الجميع على دراية بواجباتهم المحددة وما هو متوقع منهم

التأكد من أن الجميع على دراية بواجباتهم المحددة وما هو متوقع منهم تعزيز المساءلة: تشجيع ثقافة الملكية من خلال تحديد المسؤول عن كل مهمة وقرار بوضوح

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ما الذي يجعل نموذج تفويض السلطة جيدًا؟

يقوم نموذج تفويض السلطة الجيد بأكثر من مجرد تعيين المهام - فهو يخلق الوضوح والمساءلة.

أنت لا تريد أن يخمن الناس أو يتخبطوا عند الحاجة إلى توقيع أو موافقة. القوالب المثالية تمنع ذلك من خلال تعيين أدوار محددة، والتأكد من أن الجميع يعرف مسؤولياته في عملية صنع القرار.

كما تراعي أفضل النماذج أيضاً المرونة. قد تتطلب الإدارات المختلفة مستويات مختلفة من الصلاحيات، لذا يجب أن يكون نموذج التفويض سهل التعديل ليعكس الهيكل التنظيمي الخاص بك.

سواء كنت تقوم بتعيين السلطة للمهام الروتينية أو القرارات الكبيرة، يجب أن يذكر هذا المستند كل التفاصيل بوضوح. وهذا يسهل على جميع المعنيين اتباعها.

📌 📌مثال: عندما تحتاج مديرة تسويق في شركة تقنية إلى الموافقة على حملة إعلانية جديدة، فإنها تستخدم نموذج تفويض سلطة منظم جيدًا لتوضيح الأدوار والمسؤوليات. يعمل الفريق بسلاسة دون أي ارتباك أو تأخير من خلال تحديد من يمكنه الموافقة على الميزانيات والجداول الزمنية.

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أفضل 10 قوالب لتفويض السلطة

1. قالب مصفوفة تفويض السلطة من ClickUp

قالب مصفوفة تفويض السلطة الخاص بـ ClickUp

ال قالب مصفوفة تفويض السلطة ClickUp يساعد الشركات على تبسيط عملية اتخاذ القرار وتعيين المسؤوليات بكفاءة.

فهو يوفر حالات مخصصة مثل "تفويض" و "يحتاج إلى إدخال" لتتبع المهام، بينما تتيح لك الحقول المخصصة مثل المدير المالي والمدير التنفيذي والقسم تصور هيكل السلطة في فريقك.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين المهام لمدير المبيعات وتتبع سلطة الموافقة عليها من خلال طريقة عرض جدول المصفوفة.

يدعم هذا القالب أيضًا طرق العرض المخصصة مثل قوائم المهام ومخططات جانت لتوضيح أدوار اتخاذ القرار وهياكل إعداد التقارير، مما يجعل من السهل جدًا تتبع الأدوار الفردية.

✨ مثالي لـ: المدراء والمشرفين على فرق العمل الكبيرة الذين يرغبون في توضيح المسؤوليات وإجراءات التشغيل الموحدة لمختلف مهام الفريق

🧠 هل تعلم؟ المدراء التنفيذيون الذين يتفوقون في مهارات التفويض يحققون 33% زيادة في الإيرادات . يدرك هؤلاء المديرون التنفيذيون الكبار أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بمفردهم؛ وبدلاً من ذلك، فإنهم يمكّنون فرقهم من التعامل مع المهام التي تتماشى مع نقاط قوتهم.

2. قالب إدارة المهام ClickUp

قالب إدارة المهام ClickUp

هل تكافح من أجل تنظيم مهامك؟ إن قالب إدارة المهام ClickUp هو حل غني بالميزات يتيح لك تنظيم المهام حسب الأولوية أو الحالة أو القسم - مما يجعل التعاون أمرًا سهلاً للغاية.

لنفترض أن فريق التسويق لديك يخطط لإطلاق منتج. يمكنك استخدام طريقة عرض اللوحة لتخطيط كل مرحلة - مثل إنشاء المحتوى والحملات الإعلانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي - على لوحة كانبان ثم نقل المهام الفردية عبر أعمدة مثل "المهام التي يجب القيام بها" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ" و"مكتملة" لتتبع كل التقدم المحرز بشكل مرئي.

بالنسبة لأولئك الذين يضطلعون بمسؤوليات متعددة، تسمح "طريقة عرض التقويم" بجدولة المقابلات وتحديد المواعيد النهائية للمتابعة وتحديث جداول المهام.

أخيرًا، تعمل "طريقة عرض القائمة" في القالب بشكل رائع لمدير المشروع الذي يشرف على فرق متعددة.

✨ مثالي ل: مديري المشاريع وغيرهم ممن يحتاجون إلى إدارة وتفويض المهام متعددة الوظائف.

ملاحظة: هل تحتاج إلى المزيد من حلول إدارة المهام الجاهزة للاستخدام؟ اطلع على مجموعتنا من 11 نموذجًا مجانيًا لإدارة المهام في Excel و ClickUp

3. قالب خطة إدارة فريق عمل ClickUp

قالب قالب خطة إدارة فريق ClickUp

يمكن أن تكون إدارة فريق متعدد الوظائف أو فريق عمل عن بُعد أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. كيف تحافظ على توافق الجميع وعلى المسار الصحيح؟ كيف تدير التقدم الفردي والجماعي؟

هنا يأتي دور نموذج خطة إدارة فريق ClickUp لإدارة فريق العمل يأتي في. تم تصميم القالب لمساعدة القادة على تتبع تقدم الفريق وتعيين الأدوار والبقاء منظمين.

على سبيل المثال، إذا كان فريق التسويق عن بُعد يكافح من أجل تنسيق المهام، فإن "عرض جدول الأعمال حسب القسم" يتيح لهم التخطيط للاجتماعات بكفاءة، مما يضمن إشراك الجميع.

وفي الوقت نفسه، يمكن لفريق تقني يعمل على إطلاق منتج ما استخدام "عرض الحالة حسب القسم" لتتبع المهام العالقة أو المكتملة.

باستخدام حقول مخصصة مثل "القسم" وحالات مثل "العمل عليها" أو "ملغاة"، يمكن لفريقك تكييف هذا القالب بسهولة مع احتياجاتهم.

✨ ✨ مثالي لـ: مدراء الفرق متعددة الوظائف أو الفرق التي تعمل عن بُعد، مما يساعدهم على تنسيق المهام وتعيين الأدوار وتتبع التقدم المحرز بطريقة موحدة.

4. انقر فوق قالب مصفوفة الأدوار والمسؤوليات RACI مصفوفة RACI

قالب مصفوفة الأدوار والمسؤوليات في ClickUp

مصفوفة RACI (مسؤول، مسؤول، مسؤول، استشاري، مطلع) هي إطار عمل بسيط لتحديد الأدوار والمسؤوليات في المشروع أو الفريق.

تخيل أن قسم المحاسبة لديك يستعد للتدقيق السنوي. مع وجود العديد من أصحاب المصلحة المعنيين - مثل المدير المالي ومدققي الحسابات وفريق الشؤون المالية - فإن الحفاظ على وضوح الأدوار أمر بالغ الأهمية. إن قالب مصفوفة أدوار ومسؤوليات ClickUp RACI Matrix RACI يجعل هذه العملية بسيطة.

على سبيل المثال، يكون المدير المالي "مسؤولاً" عن ضمان سير عملية التدقيق بسلاسة، بينما يكون المدير المالي "مسؤولاً" عن جمع التقارير المالية. يجب "استشارة" المدققين الخارجيين للتحقق من الامتثال، وقد يحتاج قسم الموارد البشرية إلى "إبلاغ" السجلات المالية المتعلقة بالموظفين.

باستخدام طريقة عرض مصفوفة RACI Matrix، يعرف كل شخص دوره المحدد، مما يؤدي إلى تجنب التداخل أو المهام الضائعة.

مع تقدم المهام من خلال حالات مثل "مفتوح" أو "قيد التقدم"، يبقى الفريق بأكمله متناسقًا، مما يضمن التعاون السلس ويمنع التأخير في سير العمل.

✨ ✨ مثالي ل: المؤسسات والإدارات التي تحتاج إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

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5. انقر فوق قالب تخطيط RACI RACI

انقر فوق قالب تخطيط RACI

مثل القالب السابق، فإن انقر فوق قالب تخطيط RACI يساعد أيضًا في تفويض الأدوار والمساءلة - ولكن هناك مشكلة! إنه مخصص للمبتدئين في التعامل مع المشاريع متعددة الوظائف.

تخيّل أنك تخطط لفعالية في إحدى الشركات - منسق الحدث مسؤول عن الخدمات اللوجستية، والمدير المالي مسؤول عن الميزانية، وفريق الموارد البشرية يجب أن يكون على علم بأي احتياجات من الموظفين.

أو فكّر في إطلاق حملة تسويقية - يكون منشئ المحتوى مسؤولاً عن كتابة المواد، بينما يشرف المدير الإبداعي على المرئيات، ويجب استشارة الشؤون القانونية للتحقق من الامتثال.

يمكنك استخدام "عرض المجلس" داخل القالب من أجل تعيين المهام لأعضاء الفريق وعرض مخطط جانت لمراقبة التقدم المحرز.

✨مثالي ل: المبتدئين في إدارة المشاريع متعددة الوظائف الذين يحتاجون إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والمساءلة بشكل منظم وسهل الفهم.

6. قالب مصفوفة ClickUp RACI Matrix

قالب مصفوفة RACI من ClickUp

على عكس قوائم المهام القياسية، فإن قالب مصفوفة ClickUp RACI Matrix يحدد الأدوار بوضوح، لذا لم تعد مضطرًا للتساؤل عمن يتولى الأمور المهمة. والأكثر من ذلك - يمكنك استخدام هذا القالب حتى في التخطيط الشخصي.

لنفترض أنك تخطط لرحلة برية مع الأصدقاء. يمكنك استخدام هذا قالب مخطط RACI لتعيين الشخص المسؤول عن حجز الفنادق، والمسؤول عن تحديد المسار، وإبقاء الجميع على علم بالقرارات الرئيسية.

أو تخيل تنظيم فعالية خيرية: يمكنك بسهولة مراقبة المسؤول عن جمع التبرعات والتشاور مع الرعاة.

يكمن جمال هذا القالب في قدرته على تحديد المساءلة بدقة، مما يجعل العمل الجماعي سهلاً - سواء في العمل أو الحياة اليومية!

✨ ✨ مثالي لـ: إدارة المشاريع التجارية والشخصية، حيث يكون التفويض الواضح للأدوار ورسم خرائط المسؤوليات أمرًا ضروريًا لتحقيق نتائج ناجحة.

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7. قالب مصفوفة إسناد المسؤوليات لـ ClickUp

قالب مصفوفة إسناد المسؤولية ClickUp

تخيل أنك تدير مشاريع متعددة للعملاء - على سبيل المثال، مشروع لتطوير الويب وآخر لتسويق المحتوى.

مع

[قالب مصفوفة إسناد المسؤولية (RAM)]( https://clickup.com/templates/responsibility-assignment-matrix-t-375255058)_

قالب نموذج نموذج تفويض السلطة الخاص بـ pdfFiller's تفويض السلطة مثالي لوكالات التسويق التي تتطلع إلى تبسيط الموافقات واتخاذ القرارات.

هل تحتاج إلى أن يشرف المدير الإبداعي على موافقات التصميم ويتولى مدير الحساب مسؤولية التوقيع على الميزانية؟ أو هل سيتولى مدير وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية الموافقات على المحتوى للمنشورات اليومية؟

ما عليك سوى تفويض أدوار السلطة والسماح لكل عضو من أعضاء الفريق بالتركيز على ما يبرع فيه.

بفضل خيارات التحرير والتوقيع والمشاركة سهلة الاستخدام، يحافظ هذا القالب على سير مشاريعك بسلاسة وكفاءة.

✨ ✨ مثالي لـ: وكالات التسويق أو الفرق الإبداعية التي تتطلع إلى تسهيل الموافقات على المهام واتخاذ القرارات.

🌟 🌟 حقيقة ممتعة: هل تعلم أن القادة الذين لا يفوضون بما فيه الكفاية يمكن أن يخلقوا عن غير قصد ثقافة التردد بين موظفيهم؟ عندما يشعر أعضاء الفريق أن مهاراتهم ومواهبهم تحظى بتقدير حقيقي، فإنهم يكونون أكثر سعادة وإنتاجية.

10. نموذج مصفوفة تفويض السلطة من Lark

عبر: Lark يستهدف نموذج مصفوفة تفويض السلطة من Lark المستخدمين لأول مرة ويساعد المشاريع على البقاء منظمة من خلال واجهته سهلة الاستخدام.

من الداخلية البسيطة قيادة الفريق تفويضات التفويضات لتوزيع الصلاحيات بين الأقسام، يمكنك بسهولة تحرير تعيينات المهام وتعديل مستويات الصلاحيات وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك ببضع نقرات فقط.

وهي مفيدة بشكل خاص لضمان معرفة الجميع بأدوارهم، بدءاً من المتدرب الذي يتعلم الحبال إلى كبار الموظفين الذين يشرفون على المهام الحرجة.

تنبيه: القالب هو الأنسب لجداول بيانات جوجل.

✨ ✨ مثالي لـ: المستخدمون لأول مرة أو الشركات الصغيرة الذين يحتاجون إلى أداة بسيطة وسهلة الاستخدام لتعيين المهام وإدارة مستويات السلطة في مؤسستهم.

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تفويض ورفع مع ClickUp

أكد العديد من قادة الأعمال الناجحين، بما في ذلك أمثال أندرو كارنيجي وإيلي برود وجيسيكا جاكلي، على أهمية التفويض الفعال.

خذها من قطب الأعمال الإنجليزي السير ريتشارد برانسون، الذي قال مقولته الشهيرة: "إذا كنت تريد حقًا أن تنمو كرائد أعمال، فعليك أن تتعلم التفويض"

وقد اتضح أن إتقان مهارات التفويض قد يكون المفتاح لتحقيق نجاح مذهل لعملك.

لكننا نفهم أن التفويض قد يكون صعباً.

لهذا السبب تعد هذه النماذج العشرة لتفويض السلطة مثالية لتسهيل عملية التفويض.

سواءً كنت تدير مبادرة شخصية، أو تشرف على مشروع تسويقي، أو تنسق حدثاً للشركة، ستساعدك هذه النماذج على تعزيز المساءلة في فريقك.

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