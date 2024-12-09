أفضل 10 بدائل لبرنامج WordPad يمكنك تجربتها في عام 2025

بصفتي شخصًا يقضي ساعات لا تحصى أمام الكمبيوتر، أبحث دائمًا عن أدوات فعّالة وسهلة الاستخدام.

بينما يعمل WordPad كمحرر نصوص أساسي للمهام البسيطة، إلا أنه غالبًا ما يبدو مقيدًا للاحتياجات الأكثر تعقيدًا. كما أن افتقاره إلى الميزات المتقدمة وتعدد استخداماته يترك الكثير مما هو مرغوب فيه للمستخدمين أمثالي الذين يتوقعون وظائف أكثر قوة.

لقد استكشفتُ مجموعة متنوعة من بدائل WordPad، كل منها يقدم ميزات فريدة لتلبية الاحتياجات المختلفة. وسواء كنت تبحث عن محرر خفيف الوزن ومحمول أو محرر أكثر قوة وغني بالميزات، فهناك خيار يناسبك. من خلال خبرتي وأبحاثي، إليك بعض أفضل بدائل WordPad التي قد تلبي احتياجاتك في تحرير النصوص بشكل أفضل.

دعنا نستكشف عالم تحرير النصوص و اكتشف الأدوات التي تعزز إنتاجيتك.✨

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل WordPad؟

ضع في اعتبارك ما تحتاج إليه بخلاف تحرير النصوص الأساسية عند البحث عن بديل لبرنامج WordPad.

_هل تحتاج إلى أدوات التعاون لمشاركة المستندات وتحريرها في الوقت الفعلي مع فريقك أو ميزات التخصيص للمساعدة في تنظيم المحتوى ووضع علامات عليه عبر مشاريع متعددة؟

إليك بعض الميزات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

خيارات التنسيق الغنية: ابحث عن أداة تتيح لك تخصيص الخطوط والألوان وأنماط الفقرات

ابحث عن أداة تتيح لك تخصيص الخطوط والألوان وأنماط الفقرات التعاون في الوقت الفعلي: ابحث عن بديل يسمح لك بالعمل في نفس الوقت مع أعضاء فريقك، وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي ورؤية التغييرات على الفور

ابحث عن بديل يسمح لك بالعمل في نفس الوقت مع أعضاء فريقك، وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي ورؤية التغييرات على الفور التحكم في الإصدارات: ابحث عن بديل يسمح لك بتتبع التغييرات ومقارنة الإصدارات والعودة إلى الحالات السابقة لضمان الدقة ومنع فقدان البيانات

ابحث عن بديل يسمح لك بتتبع التغييرات ومقارنة الإصدارات والعودة إلى الحالات السابقة لضمان الدقة ومنع فقدان البيانات تنظيم المستندات: اختر أداة تنظم مستنداتك بكفاءة من خلال المجلدات والعلامات وإمكانيات البحث الفعالة

اختر أداة تنظم مستنداتك بكفاءة من خلال المجلدات والعلامات وإمكانيات البحث الفعالة التكامل مع السحابة: اختر أداة يمكنها تخزين مستنداتك والوصول إليها من أي مكان باستخدام التخزين والمزامنة السحابية

اختر أداة يمكنها تخزين مستنداتك والوصول إليها من أي مكان باستخدام التخزين والمزامنة السحابية الأمن والخصوصية: ابحث عن أداة تعطي الأولوية لأمان مستنداتك الحساسة من خلال الحماية بكلمة مرور والتشفير وأذونات المستخدم

ابحث عن أداة تعطي الأولوية لأمان مستنداتك الحساسة من خلال الحماية بكلمة مرور والتشفير وأذونات المستخدم التوافق عبر المنصات: اختر أداة تتيح لك الوصول إلى مستنداتك من أي جهاز، سواء كان جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو ماك أو جهاز محمول

أفضل 10 بدائل لبرنامج WordPad لاستخدامها

فيما يلي أفضل 10 بدائل لبرنامج WordPad يمكنك التفكير فيها بناءً على احتياجاتك:

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء المستندات وإدارتها)

عندما يتعلق الأمر بإدارة المستندات القوية, ClickUp هو أفضل اختيار لي. إذا كنت بحاجة إلى أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء المحتوى والتعاون الجماعي وإدارة المهام، فإن ClickUp يستحق أن تفكر فيه.

اكتب وحرر في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع فريقك على ClickUp Docs

ال ClickUp Docs توفر ميزة إنشاء المحتوى وتحريره بسلاسة، كما أن إمكانياته التعاونية تجعله بديلاً لا يقدر بثمن ل WordPad.

تعجبني بشكل خاص الطريقة التي يدمج بها ClickUp خاصية المستندات في نظام إدارة المشاريع الأكبر، مما يسمح لك بإرفاق المستندات مباشرةً بالمهام وتنظيم المحتوى باستخدام المساحات والمجلدات والقوائم. وهذا يعني أن مستنداتك ليست مجرد مستندات عائمة في فراغ، بل متصلة بسير عمل مشروعك الأكبر.

إليك بعض النصائح المبنية على تجربتي مع هذه الميزة:

عزز مستنداتك من خلال تضمين مقاطع فيديو وصور لتوفير محتوى غني وتفاعلي يشرك فريقك

تعيين مستويات متفاوتة من الوصول (عرض، تعليق، تحرير) لمختلف أعضاء الفريق لضمان حصول الأشخاص المناسبين على المستوى المناسب من التحكم

اربط المستندات ذات الصلة ببعضها البعض باستخدام ClickUp Relationships لإنشاء مستند شاملKnowledge Base أو مجموعة وثائق المشروع

قم بهيكلة المجلدات والمجلدات الفرعية وفقًا لسير عملك وتفضيلاتك، مما يحافظ على تنظيم مستنداتك بشكل جيد ويسهل العثور عليها

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال التعليقات التوضيحية والتعليقات، مما يجعل العمل الجماعي أكثر فعالية ويسمح لك بمشاركة الرؤى مباشرةً على المستندات

عند مواجهة عائق إبداعي، يمكنك توليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain فإن AI Assistant يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال السماح لك بأتمتة العديد من جوانب الكتابة وتدوين الملاحظات. فهو يدعم سير عملك من خلال السماح لك بـ

العصف الذهني للأفكار، وإنشاء الخطوط العريضة، وإنشاء مسودات أولية، مما يوفر لك الوقت والجهد

توليد محتوى عالي الجودة من مدخلاتك، وهو مثالي عندما تكون في مواعيد نهائية ضيقة أو عندما تواجه عقبات إبداعية، لتسريع إنشاء المحتوى وتقليل العمل اليدوي

تصنيف المستندات النصية الغنية ووضع علامات عليها تلقائياً استناداً إلى محتواها، بحيث تقضي وقتاً أقل في التنظيم ويمكنك استرداد المعلومات بسرعة وسهولة

تلخيص المستندات والتقاط النقاط الرئيسية على الفور دون الحاجة إلى قراءة كل شيء

من خلال الاستفادة من ميزات إدارة المستندات وإمكانيات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك تبسيط سير عملك وتحسين الإنتاجية وإنشاء مستندات عالية الجودة بكفاءة.

أفضل ميزات ClickUp Brain

استخدام ClickUp Project Management ميزات مع ClickUp Brain لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز

استخدم اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى وتنقيح الكتابة، مما يضمن أن يكون المنتج النهائي جذابًا وخاليًا من الأخطاء

إدارة المهام والجداول الزمنية وتقويمات المحتوى في مكان واحد

نظِّم مستنداتك بفعالية باستخدام ClickUp Project Hierarchies تقسيم مساحة العمل الخاصة بك إلى مساحات متميزة

قم بتدوين الأفكار التي ترغب في تقديمها في اجتماع أو استخدام ClickUp Notepad لتتبع محاضر الاجتماعات

استفد من ClickUp Collaboration Detection للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي، مثل عندما يقوم أشخاص آخرون بالكتابة أو إضافة تعليقات أو عرض مهمة ما

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. مستندات جوجل (الأفضل للتعاون البسيط المستند إلى السحابة)

عبر سوق Google Workspace Marketplace يعدّ محرر مستندات Google بديلًا مثاليًا لبرنامج WordPad إذا كنت تبحث عن البساطة والتعاون والوصول إلى السحابة، ويمكنك إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها على الفور، مما يجعله خيارًا شائعًا للمشاريع الجماعية أو العمل عن بُعد.

يتكامل مُحرّر مستندات Google أيضًا مع أدوات Google Workspace الأخرى، مما يتيح سهولة الوصول إلى Google Drive وجداول البيانات وغيرها. كما أنه بديهي للغاية، مع الحد الأدنى من الإعدادات المطلوبة، مما يجعله متاحًا حتى للمبتدئين.

أفضل ميزات محرر مستندات Google

التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، والاطلاع على التعديلات والتعليقات والاقتراحات مباشرةً

نظّم مستندك باستخدام أدوات مخطط تفصيلي مدمجة وعناوين قابلة للتخصيص

تنزيل المستند بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF وWord ونص عادي

تضمين الروابط والصور والوسائط الأخرى باستخدام ميزة السحب والإفلات

قيود مستندات Google Docs

خيارات تنسيق محدودة للمستندات المعقدة

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت للحصول على ميزات معينة

تسعير مستندات Google Docs

مجاناً مع حساب جوجل

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 28,000 تقييم)

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3. LibreOffice (الأفضل لمعالجة المستندات المجانية مفتوحة المصدر)

عبر ليبريوفمكتب LibreOffice هو مجموعة مفتوحة المصدر تقدم لك أكثر بكثير من WordPad. مع أداة الكاتب الخاصة به، يمكنك الحصول على خيارات تنسيق شاملة، وأدلة أنماط و قوالب المستندات لإنشاء كل شيء من الرسائل البسيطة إلى التقارير المعقدة.

LibreOffice مثالي لأي شخص يفضل العمل دون اتصال بالإنترنت أو يقدر البرامج مفتوحة المصدر.

أفضل ميزات LibreOffice

أنشئ مستندات وجداول بيانات وعروض تقديمية احترافية وغيرها باستخدام مجموعة أدوات LibreOffice الكاملة، بما في ذلك Writer وCalc و Impress وPimpress و Draw و Math و Base

تحرير مجموعة واسعة من أنواع الملفات، بما في ذلك تنسيقات Microsoft Office مثل DOCX وXLSX وPPTX، دون فقدان التنسيق، مما يجعل التعاون سلسًا

دمج الصيغ المتقدمة والمعادلات الرياضية بسهولة مع الرياضيات، والتي تتيح لك إدراج تعبيرات معقدة مباشرة في المستندات

قيود LibreOffice

يفتقر إلى أدوات التعاون في الوقت الفعلي

تسعير LibreOffice

مجاناً

تقييمات ومراجعات LibreOffice #### تقييمات ومراجعات LibreOffice

G2: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4. Microsoft Word (الأفضل لإنشاء مستندات احترافية)

عبر مايكروكوم يظل Microsoft Word أحد أكثر معالجات النصوص استخدامًا في العديد من الإعدادات الاحترافية. وبفضل مجموعة واسعة من خيارات التنسيق والتخطيط والتعاون، يعد Word مثاليًا لإنشاء مستندات احترافية مصقولة.

ويُعد تكامله مع Microsoft 365 ميزة مهمة للمستخدمين من رجال الأعمال، حيث يوفر ميزات التخزين السحابي والتعاون. معرفة الحق اختراقات MS Word يرتقي بتجربتك على المنصة.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Word

تعاون بسلاسة مع الآخرين في الوقت الفعلي باستخدام ميزة التأليف المشترك

استخدم أدوات الرسم الذكي والرسوم البيانية لتمثيل أفكارك وبياناتك بشكل مرئي

الاستفادة من ميزة "تتبع التغييرات" لتحرير المستندات بسهولة، واقتراح التعديلات، وتقديم الملاحظات

قيود Microsoft Word

الاشتراك مطلوب للوصول الكامل

مايكروسوفت وورد

مايكروسوفت 365 شخصي: 6.99 دولار شهرياً

6.99 دولار شهرياً لجهاز كمبيوتر شخصي واحد أو جهاز Mac: 159.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات Microsoft Word

G2: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

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5. Typora (الأفضل لتمييز بناء الجملة والمشاريع ذات المحتوى الثقيل)

عبر تيبورا Typora هو محرر ماركداون بسيط ومثالي لأي شخص يعمل على مشاريع ذات محتوى ثقيل. يوفر بيئة خالية من التشتيت لكتابة أو ترميز المشاريع.

إن واجهة Typora الأنيقة وصيغة التظليل التي يتميز بها Typora تجعله مثاليًا للكتاب والمطورين.

أفضل ميزات Typora

رؤية هيكل المخطط التفصيلي لمستنداتك تلقائيًا في لوحة المخطط التفصيلي والانتقال إلى أي قسم من مستنداتك بنقرة واحدة

الإكمال التلقائي لزوج من الأقواس والاقتباسات مثل محرر التعليمات البرمجية

استخدم وضع التركيز للتركيز على السطر الحالي فقط عن طريق تعتيم الأسطر الأخرى

قيود تيبورا #### قيود تيبورا

قد يكون التبديل بين أوضاع الكتابة والقراءة المختلفة أمرًا صعبًا

تسعير #### تسعير Typora

14.99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات Typora

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: غير متاح

6. أبيورد (الأفضل لتحرير المستندات الخفيفة الوزن)

عبر أبيورد تتميز بخفة الوزن معالج النصوص ، AbiWord هو معالج نصوص بسيط وأساسي برنامج تحرير المستندات بدون أي زخرفة. إنه بديل مثالي للمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى ميزات متقدمة ويفضلون نهجاً مباشراً لإنشاء المستندات.

على الرغم من أنه لا يدعم التعاون، إلا أنه سريع وسهل الاستخدام على الأجهزة القديمة أو منخفضة الطاقة.

أبيورد أفضل الميزات

حماية المستندات بكلمات مرور وتوقيعات رقمية

توسيع وظائفه عن طريق إضافة مكونات إضافية، مما يتيح لك استخدام إضافات مثل المدققات النحوية وأدوات الترجمة ومحرري المعادلات

التصدير مباشرة إلى التنسيقات المستندة إلى الويب، مثل HTML، مما يتيح لك نشر المستندات عبر الإنترنت بسرعة وسهولة

قيود Abiword

يقتصر على تحرير المستندات الأساسية

واجهة قديمة مع خيارات تخصيص أقل

تسعير أبي وورد

مجاناً

تقييمات ومراجعات أبيورد #### تقييمات ومراجعات أبيورد

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

7. المفكرة (أفضل تطبيق صغير وسريع لإنشاء النصوص وتحريرها)

عبر جوجل بلاي لقد كان برنامج Notepad موجودًا منذ الأزل، ولسبب وجيه، فهو أداة بسيطة وفعالة لتحرير النصوص الأساسية. وهو مثالي لتدوين الملاحظات السريعة وقوائم المراجعة أثناء التنقل.

المفكرة أفضل الميزات

إنشاء ملاحظات نصية غير محدودة وتحريرها على واجهة بسيطة

مشاركة الملاحظات مع تطبيقات أخرى مثل Gmail

النسخ الاحتياطي لملاحظاتك والوصول إليها عبر الحسابات والأجهزة

قيود #### قيود المفكرة

يفتقر إلى أدوات التعاون في الوقت الفعلي

لا توجد ميزات تنسيق أو هيكلة المستندات

تسعير #### تسعير المفكرة

مجاناً

تقييمات ومراجعات المفكرة

ج2: غير متاح

غير متاح Capterra غير متاح

8. FocusWriter (الأفضل للكتابة الخالية من التشتت)

عبر كاتب التركيز FocusWriter هو معالج نصوص آخر مجاني ومفتوح المصدر معروف ببيئة الكتابة الجميلة.

إنه مثالي إذا كنت بحاجة إلى التركيز على الكتابة دون تشتيت الانتباه. وبفضل وضع ملء الشاشة والخلفيات القابلة للتخصيص، يساعدك FocusWriter على الدخول في تدفق إنتاجي. أقدّر بشكل خاص سماته القابلة للتخصيص، والتي يمكن أن تهيئ بيئة مريحة للكتابة.

FocusWriter أفضل الميزات

إضفاء الطابع الشخصي على الخلفية والخطوط والألوان، مما يخلق جوًا يلهم الإبداع ويجعل الكتابة أكثر متعة

تتبع تقدمك مع الأهداف والإحصائيات المضمنة

وضع أهداف يومية لعدد الكلمات ومراقبة عاداتك في الكتابة بمرور الوقت

قيود FocusWriter

يفتقر إلى ميزات التنسيق الرئيسية مثل القوائم النقطية والمرقمة

تسعير برنامج FocusWriter

مجاناً

تقييمات ومراجعات FocusWriter

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

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9. 1Writer (الأفضل لمستخدمي iOS وتحرير Markdown)

عبر 1الكاتب بالنسبة لمستخدمي نظام iOS، يعد 1Writer محرر Markdown قويًا وخيارًا رائعًا للكتابة على الهاتف المحمول. يسمح تكامله مع الخدمات السحابية مثل Dropbox و iCloud بالوصول السلس إلى المستندات عبر الأجهزة.

أثناء الاختبار، وجدته مفيدًا في تدوين الملاحظات أثناء التنقل أو صياغة منشورات المدونة.

1الكاتب 1أفضل الميزات

الكتابة باستخدام دعم Markdown لتنسيق مستنداتك دون عناء، وإضافة نص غامق وعناوين وقوائم وروابط دون الحاجة إلى أدوات تنسيق معقدة.

العثور بسرعة على مستندات محددة باستخدام العلامات والفلاتر ووظيفة بحث قوية

تقليل إجهاد العين مع سمة داكنة محسنة للاستخدام الليلي

1قيود الكاتب 1

متوفر فقط على نظام iOS

1Writer 1Writer التسعير

$4.99

1Writer التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. Sublime Text (الأفضل لتحرير الأكواد البرمجية)

عبر سوبليمهـ تxt بالنسبة للمطورين، فإن Sublime Text هو محرر أكواد رائع يعمل كمحرر نصوص بسيط. وهو قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، ويدعم لغات البرمجة المختلفة، ويشتهر بسرعته وكفاءته.

استخدمت Sublime لتحرير نص عادي ووجدته محررًا سريع الاستجابة.

أفضل ميزات Sublime Text

فتح طرق عرض متعددة للنص الخاص بك جنبًا إلى جنب، وهو مثالي لتحرير النثر ذي المراجع المعقدة

الوصول إلى عملك ومزامنته بسلاسة عبر أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة

الوصول إلى الأوامر والوظائف المستخدمة بشكل متكرر على الفور، دون التنقل بين القوائم، للحفاظ على التركيز

قيود Sublime Text

يمكن أن يصبح التنقل بين المستندات المفتوحة المتعددة مؤلماً

يفتقر إلى طريقة سهلة لتثبيت الإضافات والإضافات

تسعير #### تسعير Sublime Text

99 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة (خيار الترقية بعد ثلاث سنوات)

تقييمات ومراجعات Sublime Text

G2: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

اختيار بديل WordPad المناسب ## اختيار بديل WordPad المناسب

مع وجود العديد من بدائل WordPad، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى العثور على أداة تناسب احتياجاتك، سواء كنت تبحث عن مساحة كتابة بسيطة أو إمكانيات تحرير تعاونية أو خيارات تنسيق واسعة النطاق.

تخدم كل أداة غرضاً فريداً من نوعه، ولكن عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين التعاون في المستندات والتنظيم القوي، تتفوق ClickUp على البقية.

ClickUp ليس مجرد محرر مستندات؛ إنه منصة إنتاجية كاملة مصممة لتبسيط سير العمل وتحسين كفاءة الفريق. على عكس المحررين الأبسط، يدمج ClickUp مستندات ClickUp في إطار عمل أوسع لإدارة المشاريع.

وهذا يجعل المنصة خياراً رائعاً للمحترفين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد كلمات على الصفحة. جرّب ClickUp اليوم!