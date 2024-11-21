أفضل 20 أداة من أدوات أتمتة DevOps لتبسيط سير عملك

عندما يُسأل قادة تكنولوجيا المعلومات عن أكبر فجوة في المهارات التقنية داخل مؤسستهم - فإن العديد منهم يذكرون DevOps. وهذا لسبب وجيه.

غالبًا ما يكون الانتقال من الأنظمة القديمة المألوفة إلى البنى الحديثة تحولًا كبيرًا بالنسبة للعديد من المؤسسات. من المؤكد أنك تحصل على الكثير من القوة والمرونة، ولكن مع ذلك يأتي الكثير من التعقيدات التي يصعب التعامل معها بدون الأدوات المناسبة.

أدوات أتمتة DevOps هي شرايين الحياة التي تساعد الفرق على تقليل المهام اليدوية، وتبسيط CI/CD و خطوط أنابيب DevOps والحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 20 أدوات أتمتة DevOps التي يمكن أن تساعدك على زيادة الإنتاجية وتبسيط سير العمل.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات أتمتة DevOps

عند اختيار أداة أتمتة DevOps، هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تتذكرها - لا تريد أن تتخطى هذه الأشياء!

التوافق مع بنيتك التحتية : يجب أن تعمل الأداة بشكل جيد مع إعداداتك الحالية. ليس من الجيد العثور على أداة مثالية على الورق ولكنها معقدة للتكامل مع ما لديك بالفعل

: يجب أن تعمل الأداة بشكل جيد مع إعداداتك الحالية. ليس من الجيد العثور على أداة مثالية على الورق ولكنها معقدة للتكامل مع ما لديك بالفعل الميزات والوظائف : تأكد من أن الأداة تقوم بما يحتاجه فريقك. تحقق من قائمة الميزات - هل تلبي جميع الاحتياجات؟

: تأكد من أن الأداة تقوم بما يحتاجه فريقك. تحقق من قائمة الميزات - هل تلبي جميع الاحتياجات؟ سهولة الاستخدام : لا أحد يرغب في التعامل مع أداة تتطلب دليلاً إرشاديًا كبيرًا. ابحث عن شيء سهل الاستخدام لن يجعل فريقك يقضي الكثير من الوقت في التعلم

: لا أحد يرغب في التعامل مع أداة تتطلب دليلاً إرشاديًا كبيرًا. ابحث عن شيء سهل الاستخدام لن يجعل فريقك يقضي الكثير من الوقت في التعلم التكامل مع الأدوات الأخرى : من المحتمل أن يكون لديك بالفعل مجموعة من الأدوات الأخرى في سير عملك. تأكد من أن هذه الأداة تتوافق معها حتى لا ينتهي بك الأمر إلى القيام بعمل إضافي لجعل الأشياء مناسبة

: من المحتمل أن يكون لديك بالفعل مجموعة من الأدوات الأخرى في سير عملك. تأكد من أن هذه الأداة تتوافق معها حتى لا ينتهي بك الأمر إلى القيام بعمل إضافي لجعل الأشياء مناسبة التكلفة: أخيرًا، لا تهدر ميزانيتك! قد تكون الأداة هي الأكثر لمعانًا، ولكن إذا كانت تكلفتها باهظة الثمن، فقد لا تستحق ذلك. ابحث عن شيء يناسب احتياجاتك دون أن تكلفك الكثير من المال

اقرأ أيضًا: فك تشفير أهداف وغايات DevOps لفرق تطوير البرمجيات

أفضل 20 أداة من أدوات أتمتة DevOps

بدءًا من إدارة خطوط أنابيب CI/CD إلى التعامل مع التكوينات وعمليات النشر، هذه الأدوات ال 20 لأتمتة DevOps موجودة هنا لجعل حياتك أسهل وسير عملك أكثر سلاسة. دعنا نتعمق!

1. ClickUp (الأفضل لأتمتة إدارة المهام وسباق السرعة في DevOps) كليك أب وهو محور شامل يدعم

أطر العمل الرشيقة من خلال أتمتة إدارة المهام وسباق السرعة، يبسط دورة حياة التطوير الخاصة بك. من Kanban إلى Scrum، فهو يتكيف مع سير عملك، مما يساعدك على فريق البرمجيات تقديم أسرع وأكثر ذكاءً.

سواء كان إنشاء المهام أو تحديثات الحالة أو إرسال الإشعارات, أتمتة ClickUp التعامل مع كل ذلك بناءً على القواعد والمشغلات التي قمت بإعدادها. هذا يعني أنه يمكنك نقل المهام تلقائيًا عبر مراحل مختلفة من سير عمل Agile الخاص بك.

_عزّز إنتاجيتك من خلال أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automation_s

يمكنك أيضًا تعيين الأتمتة لتغيير حالات المهام أو تعيين المهام لأعضاء الفريق أو تحديث تواريخ الاستحقاق تلقائيًا.

يمكنك أيضًا باستخدام ClickUp ربط وأتمتة كل مرحلة من مراحل خط أنابيب التطوير و CI/CD. فهو يتكامل أصلاً مع أكثر من 200 أداة، بما في ذلك GitHub وFigma وSentry وSlack وغيرها، مما يسهل عليك سير عملك دون عناء.

تسمح لك عمليات التكامل هذه بتركيز جميع مهامك واتصالاتك وتحديثاتك في مكان واحد.

احصل على رؤى قيّمة حول عملياتك وحدد مجالات التحسين باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

مع لوحات معلومات ClickUp وميزات تتبع الوقت، يمكنك أيضًا الحصول على رؤية شاملة لتقدم فريقك. يمكنك تتبع المواعيد النهائية، وإدارة المهام، ومراقبة التحديثات في الوقت الفعلي للحفاظ على توافق الجميع وتركيزهم.

ClickUp أفضل الميزات

أتمتة إدارة المهام : يمكن لأتمتة ClickUp القابلة للتخصيص تشغيل إنشاء المهام وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات بناءً على قواعد محددة، حتى تتمكن من الحفاظ على سير المشاريع بأقل جهد يدوي

: يمكن لأتمتة ClickUp القابلة للتخصيص تشغيل إنشاء المهام وتحديث الحالات وإرسال الإشعارات بناءً على قواعد محددة، حتى تتمكن من الحفاظ على سير المشاريع بأقل جهد يدوي الاندماج بسلاسة : الاتصال بأدوات DevOps الأخرى مثل Google Drive وSalesforce والحلول مفتوحة المصدر لتجميع كل مهامك واتصالاتك وتحديثاتك في مكان واحد

: الاتصال بأدوات DevOps الأخرى مثل Google Drive وSalesforce والحلول مفتوحة المصدر لتجميع كل مهامك واتصالاتك وتحديثاتك في مكان واحد تقديم طرق عرض متعددة الاستخدامات : اختر من بين الخريطة والجدول والجدول الزمني والمزيد لتصور مشاريعك بالطريقة التي تناسب سير عمل فريقك

: اختر من بين الخريطة والجدول والجدول الزمني والمزيد لتصور مشاريعك بالطريقة التي تناسب سير عمل فريقك تسهيل التعاون : استخدم أدوات مثل وضع العلامات والتعليقات ولوحات كانبان واللوحات البيضاء لإبقاء التواصل مفتوحًا والمهام منظمة من أجل تفاعلات سلسة بين أعضاء الفريق

: استخدم أدوات مثل وضع العلامات والتعليقات ولوحات كانبان واللوحات البيضاء لإبقاء التواصل مفتوحًا والمهام منظمة من أجل تفاعلات سلسة بين أعضاء الفريق تصوير هيكل المشروع: استخدم الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps لتقسيم المشاريع المعقدة وتنظيم المهام بشكل حدسي

قيود ClickUp

منحنى تعليمي بسيط: يحتوي ClickUp على منحنى تعليمي بسيط للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته الواسعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أتمتة DevOps: الفوائد والأمثلة وأفضل الممارسات

2. Jenkins (الأفضل للتكامل والتسليم المستمر في DevOps)

via جنكينز يساعد Jenkins المطورين على اكتشاف أخطاء التعليمات البرمجية في وقت مبكر ونشرها بشكل أسرع من خلال أتمتة المراحل المختلفة لدورة حياة تطوير البرمجيات.

من أكبر نقاط قوة Jenkins أيضاً تعدد استخداماته. فهو يعمل عبر جميع البيئات - المحلية والسحابة والهجينة - مما يمنح المطورين حرية بناء واختبار ونشر التطبيقات السحابية الأصلية إذا لزم الأمر.

أفضل ميزات Jenkins

كونه مفتوح المصدر ومجاني : Jenkins متاح مجانًا، وقد عززت طبيعته مفتوحة المصدر مجتمعًا قويًا يساهم بانتظام في التحسينات والميزات الجديدة

: Jenkins متاح مجانًا، وقد عززت طبيعته مفتوحة المصدر مجتمعًا قويًا يساهم بانتظام في التحسينات والميزات الجديدة تقديم مجموعة واسعة من الإضافات : يوفر Jenkins مكتبة ملحقات واسعة النطاق، مما يسمح للمطورين بتخصيص الأداة لتلبية احتياجات مشاريع محددة وتوسيع وظائفها

: يوفر Jenkins مكتبة ملحقات واسعة النطاق، مما يسمح للمطورين بتخصيص الأداة لتلبية احتياجات مشاريع محددة وتوسيع وظائفها الاندماج مع الأدوات الرئيسية : تعمل أداة Jenkins بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Git وDocker وKubernetes، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة واسعة من حزم التكنولوجيا

: تعمل أداة Jenkins بسلاسة مع الأدوات الشائعة مثل Git وDocker وKubernetes، مما يجعلها قابلة للتكيف مع مجموعة واسعة من حزم التكنولوجيا توفير المرونة : يمكن استخدام Jenkins عبر مشاريع من أي حجم وتعقيد، مع دعم تكامل الخوادم المتعددة للتسليم المستمر عبر الفرق العالمية

: يمكن استخدام Jenkins عبر مشاريع من أي حجم وتعقيد، مع دعم تكامل الخوادم المتعددة للتسليم المستمر عبر الفرق العالمية تضم مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات: تسمح واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ Jenkins باسترجاع البيانات المستهدفة، مما يساعد في سلاسة اتصالات الخادم وتمكين عمليات التكامل المخصصة

قيود Jenkins

تكاليف غير متوقعة : على الرغم من أن Jenkins نفسه مجاني، إلا أن التكاليف المرتبطة بالاستضافة يمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على حمل الخادم

: على الرغم من أن Jenkins نفسه مجاني، إلا أن التكاليف المرتبطة بالاستضافة يمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على حمل الخادم يفتقر إلى ميزات التعاون : لا يوفر Jenkins طرقًا مدمجة لأعضاء الفريق لعرض التزامات بعضهم البعض بسهولة، مما قد يؤدي إلى تعقيد تتبع المشروع للفرق الكبيرة

: لا يوفر Jenkins طرقًا مدمجة لأعضاء الفريق لعرض التزامات بعضهم البعض بسهولة، مما قد يؤدي إلى تعقيد تتبع المشروع للفرق الكبيرة تحليلات محدودة: لا يوفر Jenkins تحليلات متعمقة حول دورات النشر، مما يحد من الرؤى حول عملية التطوير الكاملة

تسعير Jenkins

مجاناً

جينكينز التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (550+ تقييم)

3. GitLab CI/CD (الأفضل لـ DevSecOps المتكامل في DevOps)

via جيت لاب تجعل إمكانيات GitLab CI/CD خيارًا رائعًا لاكتشاف الأخطاء في وقت مبكر، مما يضمن أن الكود الخاص بك يلبي جميع المعايير اللازمة للإنتاج. إنه رائع لتبسيط عملية DevSecOps.

أفضل ميزات GitLab CI/CD أفضل ميزات GitLab

تبسيط DevSecOps : يدمج GitLab CI/CD أدوات التطوير والأمان والعمليات في منصة واحدة، مما يسهل على الفرق إدارة التعليمات البرمجية و سير عمل DevOps تقديم عمليات فحص أمني مدمجة : توفر عمليات الفحص هذه حلاً أمنياً شاملاً، مما يضمن اكتشاف الثغرات الأمنية في وقت مبكر من عملية التطوير

: يدمج GitLab CI/CD أدوات التطوير والأمان والعمليات في منصة واحدة، مما يسهل على الفرق إدارة التعليمات البرمجية و سير عمل DevOps دعم تتبع المشكلات باستخدام تخفيض السعر : هذه الميزة تجعل تتبع المشكلات أكثر جاذبية، بالإضافة إلى أن دعم تخفيض السعر يضيف لمسة لطيفة للتنسيق

: هذه الميزة تجعل تتبع المشكلات أكثر جاذبية، بالإضافة إلى أن دعم تخفيض السعر يضيف لمسة لطيفة للتنسيق السماح بعمليات نشر لا تعتمد على السحابة: يتسم GitLab بالمرونة ويمكن نشره على أي مزود سحابي

قيود GitLab CI/CD على GitLab

تحدي التكامل على بعض الأنظمة : يمكن أن يكون دمج GitLab من سطر الأوامر على نظام ويندوز أو ماك صعبًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد

: يمكن أن يكون دمج GitLab من سطر الأوامر على نظام ويندوز أو ماك صعبًا بعض الشيء للمستخدمين الجدد ترقيات معقدة وعمليات ترحيل : قد يكون الانتقال إلى خادم جديد أو ترقية GitLab أمرًا صعبًا، وفي بعض الأحيان إذا تعطلت إحدى الوظائف، فقد تتأثر الوظائف الأخرى أيضًا

: قد يكون الانتقال إلى خادم جديد أو ترقية GitLab أمرًا صعبًا، وفي بعض الأحيان إذا تعطلت إحدى الوظائف، فقد تتأثر الوظائف الأخرى أيضًا عدم وجود ميزات معينة في إصدارات المجتمع: بعض الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الإصدارات المدفوعة. وهذا يمكن أن يحد من الخيارات المتاحة للفرق الصغيرة

تسعير GitLab CI / CD

مجاني

قسط : 29 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 29 دولارًا لكل مستخدم/شهر أعلى: تسعير مخصص

GitLab CI/CD تقييمات ومراجعات GitLab CI/CD

G2 : 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,100+ تقييم)

4. CircleCI (الأفضل للتخصيص CI/CD مع تكوينات قابلة لإعادة الاستخدام)

via سيركلسي تُعد CircleCI منصة رائدة في مجال CI/CDI معروفة بمرونتها وميزاتها القوية، مثل لوحة معلومات الرؤى والبيئات النظيفة والتكوينات القابلة لإعادة الاستخدام التي تُسمى Orbs.

تدعم CircleCI العديد من البنى التحتية، من لينكس إلى ماك أو إس وحتى ARM، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات لمعظم فرق DevOps.

أفضل ميزات CircleCI

تقديم لوحة معلومات الرؤى : توفر هذه الميزة عرضًا شاملاً لجميع خطوط أنابيب CI/CD، مما يسمح لك بتتبع الحالة ومراقبة المدة وتحسين استهلاك الموارد

: توفر هذه الميزة عرضًا شاملاً لجميع خطوط أنابيب CI/CD، مما يسمح لك بتتبع الحالة ومراقبة المدة وتحسين استهلاك الموارد تشغيل بيئات نظيفة : يتيح لك CircleCI تشغيل صور نظيفة وتوفيرها بسهولة، مما يقلل من مخاطر التعارض بين عمليات الإنشاء

: يتيح لك CircleCI تشغيل صور نظيفة وتوفيرها بسهولة، مما يقلل من مخاطر التعارض بين عمليات الإنشاء تحديد التكوينات القابلة لإعادة الاستخدام مع الأجرام السماوية : تسمح لك الأجرام السماوية بإعادة استخدام التكوينات للمهام والمنفذين والأوامر، مما يجعل الإعداد أسرع وأسهل

: تسمح لك الأجرام السماوية بإعادة استخدام التكوينات للمهام والمنفذين والأوامر، مما يجعل الإعداد أسرع وأسهل دعم بيئات متعددة : يعمل سيركل سي آي مع أنظمة لينكس وماك وويندوز وويندوز و ARM وغيرها، مما يوفر مرونة عبر البنى التحتية المختلفة

: يعمل سيركل سي آي مع أنظمة لينكس وماك وويندوز وويندوز و ARM وغيرها، مما يوفر مرونة عبر البنى التحتية المختلفة توفير تنسيق سير العمل: تتيح لك مهام سير العمل تحديد عمليات تنفيذ المهام وإدارتها، مما يتيح لك التحكم في كيفية وتوقيت تنفيذ المهام

قيود CircleCI

الإبحار في منحنى تعليمي حاد : يمكن أن يستغرق إعداد البيئات والتعرف على مفاهيم مثل التخزين المؤقت والوظائف بعض الوقت، خاصة بالنسبة للمبتدئين

: يمكن أن يستغرق إعداد البيئات والتعرف على مفاهيم مثل التخزين المؤقت والوظائف بعض الوقت، خاصة بالنسبة للمبتدئين إدارة نسختين من البرنامج : يمكن أن تكون إصدارات CircleCI السحابية وإصدارات الخادم مربكة، حيث يقدم كل منهما قدرات ومتطلبات إدارة مختلفة

: يمكن أن تكون إصدارات CircleCI السحابية وإصدارات الخادم مربكة، حيث يقدم كل منهما قدرات ومتطلبات إدارة مختلفة مواجهة مشكلات الموثوقية العرضية مع Docker: أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث عوائق عرضية في اكتشاف خدمة Docker، مما قد يؤدي إلى تعقيد عمليات الإنشاء التي تعتمد على Docker Compose

تسعير Docker CircleCI

مجاني

الأداء : بدءًا من 15 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 15 دولارًا شهريًا السعر: بدءاً من 2,000 دولار/شهرياً

تقييمات ومراجعات #### CircleCI

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (90+ تقييم)

5. ترافيس CI (الأفضل لتبسيط CI/CD مع تكامل قوي مع GitHub)

via ترافيس سي آي إن سهولة استخدام Travis CI وسلاسة تكامله مع GitHub يجعل منه أداة رائعة للفرق الجديدة في DevOps.

تقدم أداة CI/CD هذه ميزة مصفوفة البناء، والتي تتيح للمستخدمين تشغيل الاختبارات بالتوازي عبر بيئات متعددة - وهو ما يوفر الكثير من الوقت للفرق. مثل CircleCI، يدعم ترافيس CI أيضاً مجموعة من البيئات، بما في ذلك لينكس وماك وويندوز.

أفضل ميزات ترافيس CI

دعم البنيات المتوازية مع مصفوفة البناء : يمكّنك ترافيس CI من تقسيم الاختبارات عبر بيئات متعددة، وتشغيل المهام بالتوازي للحصول على نتائج أسرع

: يمكّنك ترافيس CI من تقسيم الاختبارات عبر بيئات متعددة، وتشغيل المهام بالتوازي للحصول على نتائج أسرع توفير تكامل سهل مع GitHub : صُمم ترافيس CI مع وضع GitHub في الاعتبار، حيث يسهل عليك Travis CI ربط مستودعاتك وتشغيل عمليات الإنشاء مع طلبات سحب GitHub

: صُمم ترافيس CI مع وضع GitHub في الاعتبار، حيث يسهل عليك Travis CI ربط مستودعاتك وتشغيل عمليات الإنشاء مع طلبات سحب GitHub تقديم خيارات السحابة وخيارات الاستضافة الذاتية : يدعم ترافيس CI عمليات النشر كخدمة وعمليات النشر في مكان العمل، بحيث يمكن للفرق اختيار الإعداد الذي يناسبهم بشكل أفضل

: يدعم ترافيس CI عمليات النشر كخدمة وعمليات النشر في مكان العمل، بحيث يمكن للفرق اختيار الإعداد الذي يناسبهم بشكل أفضل ضمان إنشاءات معزولة مع دعم الحاويات: تعمل كل بنية في جهاز افتراضي يدعم لغات وأدوات محددة، بما في ذلك روبي وجافا سكريبت وأوبونتو

قيود ترافيس CI

مشكلات الموثوقية العرضية : أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل الخدمة، مما قد يؤثر على الإنتاجية، خاصة للفرق ذات المواعيد النهائية الضيقة

: أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل الخدمة، مما قد يؤثر على الإنتاجية، خاصة للفرق ذات المواعيد النهائية الضيقة إعدادات إشعارات البريد الإلكتروني المربكة : عملية إدارة الإشعارات ليست واضحة دائمًا، مما يؤدي إلى رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها حول حالات الإنشاء

: عملية إدارة الإشعارات ليست واضحة دائمًا، مما يؤدي إلى رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها حول حالات الإنشاء ميزات تحليلية محدودة: في حين أن ترافيس CI يقدم بعض اللمحات العامة عن الحالة، إلا أنه يفتقر إلى التحليلات المتعمقة، مما قد يكون عائقًا للفرق التي تحتاج إلى تقارير مفصلة

تسعير ترافيس CI

على أساس الاستخدام : 13.75 دولار/شهر - تشمل 420,000 اعتماد بناء لينكس سنويًا مع 80 مهمة متزامنة

: 13.75 دولار/شهر - تشمل 420,000 اعتماد بناء لينكس سنويًا مع 80 مهمة متزامنة خطة غير محدودة : بدءًا من 66 دولارًا شهريًا - تقدم أرصدة بناء غير محدودة، وما يصل إلى 300 مهمة متزامنة، وأجهزة افتراضية متميزة

: بدءًا من 66 دولارًا شهريًا - تقدم أرصدة بناء غير محدودة، وما يصل إلى 300 مهمة متزامنة، وأجهزة افتراضية متميزة خادم: 34 دولارًا شهريًا - لعمليات النشر داخل الشركة أو السحابة الخاصة، مع خيارات دعم متميزة متاحة

تقييمات ومراجعات ترافيس CI

G2 : 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (130+ تقييم)

6. تيرافورم (الأفضل لأتمتة البنية التحتية متعددة السحابة)

via تيرافورم يساعد Terraform في أتمتة البنية التحتية عبر أي سحابة أو مركز بيانات.

تساعدك هذه الأداة على تحديد البنية التحتية وتوفيرها من خلال ملفات التهيئة، وتبسيط الإعدادات المعقدة وضمان الاتساق عبر عمليات النشر من خلال تمكين البنية التحتية كرمز (IaC).

تيرافورم أفضل الميزات

دعم البنية التحتية متعددة السحابة : يتيح Terraform تدفقات عمل موحدة لإدارة الموارد عبر موفري سحابة متعددين، مما يبسط التنسيق للإعدادات المعقدة

: يتيح Terraform تدفقات عمل موحدة لإدارة الموارد عبر موفري سحابة متعددين، مما يبسط التنسيق للإعدادات المعقدة تقديم البنية التحتية كرمز : باستخدام HCL، يمكنك تدوين واجهات برمجة التطبيقات السحابية في ملفات تعريفية، مما يسمح بالتشغيل الآلي والتكرار عبر بنيتك التحتية

: باستخدام HCL، يمكنك تدوين واجهات برمجة التطبيقات السحابية في ملفات تعريفية، مما يسمح بالتشغيل الآلي والتكرار عبر بنيتك التحتية التوسع مع الخدمة الذاتية IaC : يمكن للفرق التعاون وإدارة البنية التحتية من تلقاء نفسها من خلال عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار والتكامل مع VCS و ITSM وأنظمة CI/CD

: يمكن للفرق التعاون وإدارة البنية التحتية من تلقاء نفسها من خلال عناصر التحكم في الوصول المستندة إلى الأدوار والتكامل مع VCS و ITSM وأنظمة CI/CD تقديم تطبيق السياسة: يشتمل Terraform على سياسة Sentinel كرمز برمجي، مما يساعد على فرض الأمن والامتثال وإدارة التكاليف قبل توفير الموارد

قيود Terraform

منحنى تعليمي صعب : بالنسبة لأولئك الجدد على IaC، يمكن أن يستغرق فهم تكوينات وتبعيات Terraform بعض الوقت، خاصة عند العمل مع البنى التحتية المعقدة

: بالنسبة لأولئك الجدد على IaC، يمكن أن يستغرق فهم تكوينات وتبعيات Terraform بعض الوقت، خاصة عند العمل مع البنى التحتية المعقدة الاعتماد على إضافات الطرف الثالث : يؤدي استخدام المكونات الإضافية الشريكة إلى الاعتماد على شركات خارجية، مما قد يتسبب في حدوث تأخيرات أو مشاكل في التوافق عند تحديث الخدمات

: يؤدي استخدام المكونات الإضافية الشريكة إلى الاعتماد على شركات خارجية، مما قد يتسبب في حدوث تأخيرات أو مشاكل في التوافق عند تحديث الخدمات إدارة الحالة المعقدة: يعد ملف حالة تيرافورم مهمًا لتتبع الموارد ولكن يمكن أن يؤدي إلى تحديات إذا أصبح غير متزامن مع البنية التحتية الفعلية، مما قد يتسبب في عدم تطابق الموارد

تسعير تيرافورم #### تسعير تيرافورم

مجاني

قياسي : ابتداءً من 0.00014 دولار في الساعة لكل مورد

: ابتداءً من 0.00014 دولار في الساعة لكل مورد بالإضافة : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات تيرافورم

G2 : 4.7/5 (90+ تقييمات)

: 4.7/5 (90+ تقييمات) Capterra: 4.8/5 (40+ تقييم)

7. Ansible (الأفضل للأتمتة بدون وكيل عبر بيئات متنوعة)

_عبر أنسيبل استحوذ Ansible على مساحة في الأتمتة بفضل نهجه البسيط غير العامل. فالإعداد سهل للغاية، وليس هناك حاجة لبرامج إضافية على العُقد المُدارة.

علاوةً على ذلك، يساعد Ansible في إدارة البيئات المعقدة متعددة المستويات، من الخدمات السحابية إلى الخدمات المحلية والحاويات.

أفضل ميزات Ansible

توفير بنية بدون وكلاء : يدير Ansible الأنظمة دون الحاجة إلى وكلاء، مما يبسّط الإعداد ويقلل من النفقات العامة، خاصة في البيئات الآمنة

: يدير Ansible الأنظمة دون الحاجة إلى وكلاء، مما يبسّط الإعداد ويقلل من النفقات العامة، خاصة في البيئات الآمنة دعم مجموعة واسعة من البيئات : يعمل Ansible عبر أنظمة لينكس وويندوز وأجهزة الشبكة والخدمات السحابية والحاويات، مما يجعله متعدد الاستخدامات للغاية بالنسبة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتنوعة

: يعمل Ansible عبر أنظمة لينكس وويندوز وأجهزة الشبكة والخدمات السحابية والحاويات، مما يجعله متعدد الاستخدامات للغاية بالنسبة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتنوعة تقديم نهج توضيحي : من خلال كتب التشغيل التي تصف الحالة المطلوبة، يبسّط Ansible إدارة التكوين ويضمن الاتساق عبر عمليات النشر

: من خلال كتب التشغيل التي تصف الحالة المطلوبة، يبسّط Ansible إدارة التكوين ويضمن الاتساق عبر عمليات النشر ضمان عدم التخصيص: تسمح لك طبيعة Ansible المثالية بتطبيق كتب التشغيل بشكل متكرر دون آثار جانبية غير مقصودة، مما يحافظ على تكوينات متسقة

قيود أنسيبل

تحديات قابلية التوسع : في حين أن Ansible يمكن أن يتوسع، فإن إدارة البنى التحتية الكبيرة جدًا مع آلاف العقد يمكن أن تكون صعبة بسبب اعتماده على اتصالات SSH

: في حين أن Ansible يمكن أن يتوسع، فإن إدارة البنى التحتية الكبيرة جدًا مع آلاف العقد يمكن أن تكون صعبة بسبب اعتماده على اتصالات SSH عدم تتبع الحالة : لا يتتبع Ansible بطبيعته حالة الأنظمة المُدارة، وهو ما قد يكون عيبًا في السيناريوهات التي تتطلب إدارة حالة مفصلة

: لا يتتبع Ansible بطبيعته حالة الأنظمة المُدارة، وهو ما قد يكون عيبًا في السيناريوهات التي تتطلب إدارة حالة مفصلة محدودية التوازي: يسمح Ansible بتنفيذ المهام بشكل متوازٍ، لكنه قد لا يستخدم الموارد المتاحة بشكل كامل في البيئات الكبيرة جدًا، مما يؤثر على الأداء

تسعير أنسيبل

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أنسيبل

G2: 4.6/5 (280+ تقييم)

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في DevOps

8. Puppet (الأفضل لإدارة التكوين والأتمتة على نطاق واسع)

via دمية يتيح لك Puppet إدارة التكوينات عبر أنظمة متنوعة باستخدام التعليمات البرمجية. تتيح لك هذه المنصة أتمتة المهام المتكررة، وفرض الامتثال، وضمان الاتساق عبر خوادم متعددة.

تعتبر Puppet مفيدة بشكل خاص لفرق تكنولوجيا المعلومات لإدارة التهيئة، خاصة في البيئات ذات البنية التحتية المعقدة. وعموماً، فإن أكبر نقطة بيع لـ Puppet هي إصدارها المفتوح المصدر المدعوم من المجتمع، وهو مثالي لأولئك الذين يرغبون في البدء دون تكاليف مسبقة.

أفضل ميزات Puppet

تمكين الأتمتة القائمة على الوكيل : تضمن بنية Puppet القائمة على الوكيل تطبيق التكوينات باستمرار عبر خوادم متعددة، مما يعزز الموثوقية

: تضمن بنية Puppet القائمة على الوكيل تطبيق التكوينات باستمرار عبر خوادم متعددة، مما يعزز الموثوقية دعم البيئات متعددة المنصات : يعمل برنامج Puppet عبر أنظمة يونكس ولينكس وويندوز، مما يجعله قابلاً للتكيف مع إعدادات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة

: يعمل برنامج Puppet عبر أنظمة يونكس ولينكس وويندوز، مما يجعله قابلاً للتكيف مع إعدادات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة تقديم وحدات قابلة لإعادة الاستخدام والتحكم في الإصدار: مع بنية Puppet المعيارية، يمكنك إعادة استخدام التكوينات وإدارة تغييرات التعليمات البرمجية باستخدام Git، مما يعزز الكفاءة والشفافية

قيود Puppet

معقدة للمبتدئين : يمكن أن تكون بنية Puppet المستندة إلى روبي صعبة بالنسبة لأولئك المبتدئين في البرمجة أو الذين ليس لديهم خبرة في روبي

: يمكن أن تكون بنية Puppet المستندة إلى روبي صعبة بالنسبة لأولئك المبتدئين في البرمجة أو الذين ليس لديهم خبرة في روبي قدرات محدودة في الوقت الحقيقي : يمكن أن يؤدي نموذجها القائم على السحب إلى تأخيرات في تطبيق تغييرات التكوين، مما يجعلها أقل ملاءمة للتحديثات في الوقت الفعلي

: يمكن أن يؤدي نموذجها القائم على السحب إلى تأخيرات في تطبيق تغييرات التكوين، مما يجعلها أقل ملاءمة للتحديثات في الوقت الفعلي نفقات الوكيل على الموارد: يستهلك وكلاء Puppet موارد النظام، مما قد يؤثر على الأداء، خاصة في البيئات واسعة النطاق

تسعير #### تسعير دمية

مفتوحة المصدر : مجاني

: مجاني دمية المؤسسة : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة دُمية المؤسسة المتقدمة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الدمية

G2 : 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. شيف (الأفضل لإدارة التكوين الشامل مع التكامل السحابي)

via الطاهي Chef.io هي أداة DevOps يمكنها مساعدتك في تهيئة البنية التحتية للتطبيق ونشرها وإدارتها. وهي تدعم مجموعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Windows وSolaris وOpenStack.

يتكامل Chef مع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين مثل AWS وGoogle Cloud وAzure. كما يقدم إصدارًا مفتوح المصدر للمستخدمين لتجربته.

مرونة شيف تجعله مثاليًا للبيئات السحابية المتعددة، كما أن مكتبته الواسعة من كتب الطبخ القابلة لإعادة الاستخدام (التي تحتوي على تعليمات تحدد الموارد المدمجة التي يجب استخدامها وبأي ترتيب) تجعل الأتمتة سهلة للغاية.

أفضل ميزات #### شيف

توفير كتب طهي قابلة لإعادة الاستخدام : يوفر لك Chef إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 كتاب طهي مُعد مسبقًا، مما يتيح لك أتمتة المهام الشائعة وتسريع عمليات النشر

: يوفر لك Chef إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 كتاب طهي مُعد مسبقًا، مما يتيح لك أتمتة المهام الشائعة وتسريع عمليات النشر دعم البيئات متعددة السحابة : يتكامل شيف مع جميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين، مما يسهل إدارة التكوينات وترحيلها عبر منصات مختلفة

: يتكامل شيف مع جميع موفري الخدمات السحابية الرئيسيين، مما يسهل إدارة التكوينات وترحيلها عبر منصات مختلفة تمكين التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC): يوفر Chef تحكمًا مركزيًا في أذونات المستخدم، مما يعزز الأمان والامتثال في البيئات متعددة المستأجرين

قيود شيف

الإبحار في منحنى تعليمي حاد : قد يكون من الصعب تعلم لغة شيف الخاصة بالمجال، خاصة لأولئك الجدد في إدارة التكوين

: قد يكون من الصعب تعلم لغة شيف الخاصة بالمجال، خاصة لأولئك الجدد في إدارة التكوين إدارة مجموعات كبيرة : يمكن أن يصبح استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الإعدادات المعقدة ذات العقد العديدة أمرًا فوضويًا، خاصةً عند إدارة المصادر المتغيرة عبر المجموعات

: يمكن أن يصبح استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الإعدادات المعقدة ذات العقد العديدة أمرًا فوضويًا، خاصةً عند إدارة المصادر المتغيرة عبر المجموعات مواجهة تعقيدات الأدوات: يمكن أن تكون مجموعة أدوات شيف الواسعة مربكة للمستخدمين، الذين قد يجدون صعوبة في التنقل بين مجموعة الميزات

تسعير #### تسعير شيف

التسعير المخصص

الشيف التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. Docker (الأفضل للتطوير في حاويات مع التوافق عبر المنصات)

via حوض السفن Docker عبارة عن منصة تمكّن المطورين من إنشاء ومشاركة ونشر التطبيقات في حاويات. تساعد قدرة هذه المنصة على إنشاء بيئات متسقة الفرق على تجنب مشكلة "لا تعمل على جهازي"، بينما تسمح مرونتها بنشر التطبيقات القابلة للتطوير.

بالنسبة لأولئك الجدد على هذه الأداة، تعمل Docker على تبسيط إعداد البيئات وإدارتها من خلال مفهوم "الحاوية". حاوية Docker عبارة عن حزمة برمجيات مدمجة ومكتفية بذاتها تتضمن جميع الأساسيات اللازمة لتشغيل التطبيق: الكود ووقت التشغيل وأدوات النظام والمكتبات والتكوينات.

أفضل ميزات Docker

ضمان الاتساق عبر المنصات : يعمل Docker عبر بيئات متنوعة، من ويندوز إلى لينكس وماك أو إس، مما يوفر تجربة تطوير موحدة

: يعمل Docker عبر بيئات متنوعة، من ويندوز إلى لينكس وماك أو إس، مما يوفر تجربة تطوير موحدة تسهيل النشر عالي السرعة : تتيح حاويات Docker عمليات إنشاء سريعة ومبسطة يمكن تشغيلها في ثوانٍ دون الحاجة إلى تهيئة شاملة

: تتيح حاويات Docker عمليات إنشاء سريعة ومبسطة يمكن تشغيلها في ثوانٍ دون الحاجة إلى تهيئة شاملة توفير المرونة وقابلية التوسع: يدعم Docker التوسع الرأسي والأفقي، مما يسمح لك بتعديل موارد الحاوية بناءً على احتياجات مشروعك

قيود Docker

الإبحار في منحنى تعليمي حاد : على الرغم من أساسيات Docker سهلة الاستخدام، إلا أن إتقان استخدام Docker قد يكون صعبًا، خاصة مع التحديثات المستمرة والميزات المتطورة

: على الرغم من أساسيات Docker سهلة الاستخدام، إلا أن إتقان استخدام Docker قد يكون صعبًا، خاصة مع التحديثات المستمرة والميزات المتطورة معالجة المخاوف الأمنية : يمكن أن يشكل نموذج نظام التشغيل المشترك في Docker مخاطر أمنية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، حيث قد تكون الحاويات عرضة للهجمات على النظام المضيف

: يمكن أن يشكل نموذج نظام التشغيل المشترك في Docker مخاطر أمنية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، حيث قد تكون الحاويات عرضة للهجمات على النظام المضيف تواجه قدرات تنسيق محدودة: إن أدوات التنسيق المدمجة في Docker ليست واسعة النطاق مثل Kubernetes، مما قد يؤدي إلى تعقيد إدارة حاويات متعددة

تسعير Docker

شخصي : مجاني

: مجاني محترف : 5 دولارات شهرياً

: 5 دولارات شهرياً فريق : 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة: 24$/شهرًا لكل مستخدم

Docker التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.6/5 (520+ تقييمات)

11. Kubernetes (الأفضل لتنسيق الحاويات وقابلية التوسع)

via Kubernetes تم تطوير Kubernetes في البداية من قِبل Google وتحتفظ به الآن مؤسسة الحوسبة السحابية الأصلية (CNCF)، وهو يبسّط النشر والتوسع. وهذا يجعلها أداة شائعة لإدارة بنى الخدمات المصغرة المعقدة.

يضمن Kubernetes مرونة التطبيقات وتوسيع نطاقها حسب الحاجة، وذلك من خلال ميزات الشفاء الذاتي وموازنة التحميل والتوسع التلقائي.

أفضل ميزات Kubernetes

تمكين عمليات النشر والتراجع التلقائي : يسمح لك Kubernetes بتحديث التطبيقات بسلاسة أثناء مراقبة سلامتها واستعادة التغييرات في حالة ظهور مشكلات

: يسمح لك Kubernetes بتحديث التطبيقات بسلاسة أثناء مراقبة سلامتها واستعادة التغييرات في حالة ظهور مشكلات توفير اكتشاف الخدمة وموازنة التحميل : يعيّن Kubernetes لكل جراب عنوان IP، مما يتيح موازنة التحميل واكتشاف الخدمة دون تعديل التطبيق الخاص بك

: يعيّن Kubernetes لكل جراب عنوان IP، مما يتيح موازنة التحميل واكتشاف الخدمة دون تعديل التطبيق الخاص بك دعم عمليات النشر متعددة السحابة: يعمل Kubernetes عبر البيئات السحابية، مما يجعله قابلاً للتكيف مع البنى السحابية المختلطة والمتعددة السحابة

قيود Kubernetes

تواجه منحنى تعليمي حاد : يمكن أن يكون تعلم Kubernetes معقدًا، مما يتطلب وقتًا وجهدًا لفهم تكوينه وأفضل الممارسات

: يمكن أن يكون تعلم Kubernetes معقدًا، مما يتطلب وقتًا وجهدًا لفهم تكوينه وأفضل الممارسات تحتاج إلى تعديلات في سير العمل : قد يتطلب دمج Kubernetes في البيئات الحالية إجراء تغييرات لتتماشى مع نهجها المتمحور حول الحاويات

: قد يتطلب دمج Kubernetes في البيئات الحالية إجراء تغييرات لتتماشى مع نهجها المتمحور حول الحاويات التعامل مع تغطية الخدمة المحدودة: رغم قوتها، قد لا تغطي Kubernetes جميع احتياجات البنية التحتية، مما يتطلب أدوات تكميلية للحصول على حل كامل

#

تسعير Kubernetes

مجاني

تقييمات ومراجعات Kubernetes

G2 : 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 230 تقييم) Capterra: 4.6/5 (520+ تقييمات)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي التوليدي لفرق DevOps

12. بروميثيوس (الأفضل لمراقبة السلاسل الزمنية والتنبيه)

via بروميثيوس أصبح Prometheus شائعًا في مراقبة بيانات السلاسل الزمنية، خاصةً في البيئات ذات الخدمات المصغرة والتطبيقات المعبأة في حاويات. توفر هذه الأداة إمكانات استعلام قوية ونمذجة بيانات ذات أبعاد، مما يسمح لك بتتبع المقاييس بكفاءة.

تتكامل Prometheus أيضًا بسلاسة مع Grafana، مما يوفر خيارات غنية لتصور البيانات وتمكين المراقبة والتنبيه في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات بروميثيوس

تقديم استعلامات قوية باستخدام PromQL : تسمح لك لغة استعلام Prometheus بتقطيع بيانات السلاسل الزمنية وتقسيمها إلى شرائح ومكعبات، مما يسهل إنشاء التنبيهات وتصور الاتجاهات

: تسمح لك لغة استعلام Prometheus بتقطيع بيانات السلاسل الزمنية وتقسيمها إلى شرائح ومكعبات، مما يسهل إنشاء التنبيهات وتصور الاتجاهات توفير تخزين فعال : يخزن Prometheus البيانات محليًا بتنسيق عالي الكفاءة، ويدعم التجزئة الوظيفية لقابلية التوسع

: يخزن Prometheus البيانات محليًا بتنسيق عالي الكفاءة، ويدعم التجزئة الوظيفية لقابلية التوسع الاندماج مع العديد من مكتبات العملاء: بفضل دعمه لأكثر من عشر لغات، يسهّل Prometheus من عملية قياس الخدمات وجمع المقاييس من بيئات متنوعة

قيود بروميثيوس

محدودة كحل تخزين طويل الأجل : Prometheus غير مناسب لتخزين البيانات على مدى فترات طويلة، لذلك غالبًا ما يتم إقرانه بأنظمة أخرى للتحليل التاريخي

: Prometheus غير مناسب لتخزين البيانات على مدى فترات طويلة، لذلك غالبًا ما يتم إقرانه بأنظمة أخرى للتحليل التاريخي ليس حلاً كاملاً للوحة المعلومات : على الرغم من أنه يوفر متصفحًا أساسيًا للتعبيرات، إلا أنه من الأفضل استخدام بروميثيوس مع Grafana لتصور البيانات المتقدمة

: على الرغم من أنه يوفر متصفحًا أساسيًا للتعبيرات، إلا أنه من الأفضل استخدام بروميثيوس مع Grafana لتصور البيانات المتقدمة تحديات مع بعض عمليات التكامل مع جهات خارجية: لا تحتوي جميع الأنظمة على مكونات إضافية لبرنامج Prometheus، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى مصدّرين مخصصين لجمع مقاييس محددة

تسعير بروميثيوس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بروميثيوس

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

13. جرافانا (الأفضل لتصور البيانات المتقدمة والمراقبة)

via جرافانا تشتهر Grafana بمرونتها، وتتيح لك Grafana إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص تلبي مختلف احتياجات عرض البيانات.

وهو يوفر طرق عرض متماسكة عبر الأنظمة من خلال التكامل مع مجموعة كبيرة من مصادر البيانات، بما في ذلك Prometheus وInfluxDB وElasticsearch.

أفضل ميزات Grafana

تقديم تصور متعدد الاستخدامات للبيانات : يدعم Grafana الرسوم البيانية والخرائط الحرارية والخرائط الجغرافية المكانية، مما يوفر تمثيلات شاملة وجذابة بصريًا للبيانات

: يدعم Grafana الرسوم البيانية والخرائط الحرارية والخرائط الجغرافية المكانية، مما يوفر تمثيلات شاملة وجذابة بصريًا للبيانات دعم مصادر بيانات متعددة : يتكامل Grafana مع العديد من مصادر البيانات، مما يتيح عرضًا موحدًا دون الحاجة إلى استيعاب البيانات في الواجهة الخلفية

: يتكامل Grafana مع العديد من مصادر البيانات، مما يتيح عرضًا موحدًا دون الحاجة إلى استيعاب البيانات في الواجهة الخلفية تيسير لوحات المعلومات القابلة للتخصيص: يمكن تخصيص لوحات المعلومات باستخدام متغيرات القوالب والعناصر الديناميكية، مما يعزز التفاعل والفائدة لتلبية احتياجات المراقبة المتنوعة

قيود Grafana

تحدي للمبتدئين : يتطلب تعقيد Grafana وقتًا ومهارات للاستفادة من ميزاته بشكل كامل، مما يجعله أقل سهولة بالنسبة لأولئك المبتدئين في أدوات تصور البيانات

: يتطلب تعقيد Grafana وقتًا ومهارات للاستفادة من ميزاته بشكل كامل، مما يجعله أقل سهولة بالنسبة لأولئك المبتدئين في أدوات تصور البيانات الاعتماد على مصادر البيانات الخارجية : يعتمد أداء غرافانا وموثوقيتها على توافر مصادر البيانات المتكاملة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في حال تعطل هذه المصادر

: يعتمد أداء غرافانا وموثوقيتها على توافر مصادر البيانات المتكاملة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في حال تعطل هذه المصادر قدرات محدودة في إعداد التقارير: بينما تتفوق Grafana في التصور في الوقت الحقيقي، إلا أنها تفتقر إلى خيارات إعداد التقارير الثابتة المدمجة مثل صادرات PDF، وهي متاحة فقط في الإصدارات المتميزة

تسعير Grafana

مجانًا

محترف : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا متقدم ومؤسسي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grafana

G2 : 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.6/5 (60+ تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات للتشغيل الآلي والمراقبة والمزيد من أدوات DevOps

14. Splunk (الأفضل لتحليل البيانات المركزي والمراقبة في الوقت الفعلي)

via سبانك يوفر Splunk منصة مركزية للمؤسسات لجمع البيانات من مصادر مختلفة وفهرستها وتحليلها، مما يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار في مؤسستك.

تسهل واجهته سهلة الاستخدام إنشاء تقارير مخصصة وتصور البيانات ومراقبة أداء النظام في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Splunk

تسهيل التحليلات القوية : يوفر Splunk إمكانية جمع البيانات وفهرستها والبحث عنها في الوقت الفعلي، مما يتيح لك الحصول على رؤى قيمة بسرعة وفعالية

: يوفر Splunk إمكانية جمع البيانات وفهرستها والبحث عنها في الوقت الفعلي، مما يتيح لك الحصول على رؤى قيمة بسرعة وفعالية دعم عمليات التكامل والإضافات القوية : يتصل Splunk بسلاسة مع العديد من أدوات الطرف الثالث، مما يتيح لك تخصيص النظام الأساسي لتلبية احتياجاتك الخاصة

: يتصل Splunk بسلاسة مع العديد من أدوات الطرف الثالث، مما يتيح لك تخصيص النظام الأساسي لتلبية احتياجاتك الخاصة تقديم تقارير مجدولة: من خلال إعداد التقارير الآلية، يمكنك إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بالتحديثات المنتظمة بتنسيقات مثل PDF أو CSV أو JSON

قيود Splunk

مكلف بالنسبة لأحجام البيانات الكبيرة : يمكن أن تكون أسعار Splunk باهظة بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات كبيرة، مما يجعلها أقل سهولة لمن لديهم قيود على الميزانية

: يمكن أن تكون أسعار Splunk باهظة بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع بيانات كبيرة، مما يجعلها أقل سهولة لمن لديهم قيود على الميزانية يصعب على المستخدمين غير التقنيين : على الرغم من قوة قدرات البحث في Splunk، إلا أنها قد تكون معقدة، وقد يتطلب تحسين الاستعلامات للسرعة خبرة

: على الرغم من قوة قدرات البحث في Splunk، إلا أنها قد تكون معقدة، وقد يتطلب تحسين الاستعلامات للسرعة خبرة خاضع لمشكلات موثوقية عرضية: أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الأداء من حين لآخر، مما قد يؤثر على إمكانية الوصول إلى البيانات خلال الأوقات الحرجة

تسعير Splunk

مجاني

مدفوعة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Splunk

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 230 مراجعة)

15. New Relic (الأفضل لمراقبة الأداء الشامل والرؤى في الوقت الفعلي)

عبر نيو ريليك أكثر ما وجدته مفيدًا في New Relic هو الرؤية الشاملة. يمكن أن تساعد مراقبة المقاييس الهامة وتحليلها المؤسسات على تحسين وقت التشغيل وتحسين تجارب العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر New Relic مجموعة واسعة من أدوات مراقبة الأداء، مما يسهل على الفرق تتبع صحة التطبيق وأداء الخادم وتفاعلات المستخدم في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات نيو ريليك الجديدة

توفير واجهة سهلة الاستخدام : تصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على جميع المستخدمين الوصول إلى بيانات الأداء وفهمها، بدءًا من المقاييس التفصيلية إلى الملخصات عالية المستوى

: تصميم سهل الاستخدام يجعل من السهل على جميع المستخدمين الوصول إلى بيانات الأداء وفهمها، بدءًا من المقاييس التفصيلية إلى الملخصات عالية المستوى تقديم مراقبة شاملة : من أداء الخادم إلى تفاعلات المستخدم، توفر New Relic عرضاً كاملاً لصحة تطبيقك، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على المشاكل المحتملة

: من أداء الخادم إلى تفاعلات المستخدم، توفر New Relic عرضاً كاملاً لصحة تطبيقك، مما يساعدك على البقاء على اطلاع على المشاكل المحتملة تمكين الرؤى في الوقت الفعلي : مراقبة الخوادم وقواعد البيانات والمكونات الهامة الأخرى في الوقت الفعلي، مما يضمن الاستجابة السريعة لمشكلات الأداء

: مراقبة الخوادم وقواعد البيانات والمكونات الهامة الأخرى في الوقت الفعلي، مما يضمن الاستجابة السريعة لمشكلات الأداء دعم الرؤية الشاملة: من خلال الرؤى عبر دورة حياة التطبيق، تساعد New Relic في تحسين كفاءة DevOps وأداء التطبيق بشكل عام

قيود نيو ريليك الجديدة

التسعير الصعب للشركات الصغيرة : في حين أن أسعار New Relic غنية بالميزات، إلا أنها قد تكون بعيدة المنال بالنسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة

: في حين أن أسعار New Relic غنية بالميزات، إلا أنها قد تكون بعيدة المنال بالنسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة عمليات تكامل محدودة مقارنة بالمنافسين : تحتوي New Relic على عمليات تكامل أقل من بعض المنصات الأكبر، مما قد يحد من المرونة في البيئات المعقدة

: تحتوي New Relic على عمليات تكامل أقل من بعض المنصات الأكبر، مما قد يحد من المرونة في البيئات المعقدة مخاوف بشأن دعم العملاء: واجه بعض المستخدمين تأخيرات مع دعم العملاء، مما قد يؤثر على وقت الاستجابة أثناء المشكلات الحرجة

أسعار نيو ريليك الجديدة

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات New Relic الجديدة

G2 : 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: 4.5/5 (180+ تقييم)

16. Azure DevOps (الأفضل لإدارة المشاريع متعددة الاستخدامات والتكامل السلس بين CI/CD)

via أزور ديف أوبس يغطي Azure DevOps كل شيء بدءًا من تخطيط المشروع والتحكم في الإصدار إلى التكامل والنشر المستمر.

توفر المنصة كلاً من الخيارات القائمة على السحابة والخيارات المحلية، مما يجعلها متاحة لفرق متنوعة وقابلة للتكيف مع مختلف البنى التحتية.

أفضل ميزات أزور ديف أوبس #### أفضل ميزات Azure DevOps

توفير إدارة شاملة للمشروعات : توفر لوحات Azure Boards تخطيطًا رشيقًا ولوحات كانبان ولوحات معلومات، مما يحافظ على مواءمة الفرق وتنظيمها طوال دورة حياة المشروع

: توفر لوحات Azure Boards تخطيطًا رشيقًا ولوحات كانبان ولوحات معلومات، مما يحافظ على مواءمة الفرق وتنظيمها طوال دورة حياة المشروع دعم CI/CD مع خطوط أنابيب Azure Pipelines : تمكين التكامل والاختبار والنشر السلس عبر بيئات متعددة، مما يساعد الفرق على تسريع الإصدارات بأتمتة موثوقة

: تمكين التكامل والاختبار والنشر السلس عبر بيئات متعددة، مما يساعد الفرق على تسريع الإصدارات بأتمتة موثوقة تسهيل التتبع من البداية إلى النهاية : من المتطلبات إلى النشر، توفر خطط اختبار Azure أدوات لإدارة الاختبار اليدوي والآلي، مما يضمن جودة التعليمات البرمجية والمساءلة

: من المتطلبات إلى النشر، توفر خطط اختبار Azure أدوات لإدارة الاختبار اليدوي والآلي، مما يضمن جودة التعليمات البرمجية والمساءلة تعزيز كفاءة إدارة التعليمات البرمجية: توفر Azure Repos نظام Git و Team Foundation للتحكم في الإصدار، مما يسمح بتبسيط التعاون والتحكم في الإصدار وإمكانية تتبع التعليمات البرمجية

قيود أزور ديفوبس #### قيود Azure DevOps

إمكانية انغلاق البائعين : الاعتماد الكبير على خدمات مايكروسوفت قد يحد من المرونة، مما يجعل من الصعب التحول إلى أدوات غير مايكروسوفت في المستقبل

: الاعتماد الكبير على خدمات مايكروسوفت قد يحد من المرونة، مما يجعل من الصعب التحول إلى أدوات غير مايكروسوفت في المستقبل تحديات التكامل مع منتجات غير مايكروسوفت : في حين أن Azure DevOps يتمتع بقدرات تكامل مثيرة للإعجاب، إلا أن بعض الأنظمة القديمة أو غير التابعة لمايكروسوفت قد تتطلب تكوينًا إضافيًا أو أدوات خارجية

: في حين أن Azure DevOps يتمتع بقدرات تكامل مثيرة للإعجاب، إلا أن بعض الأنظمة القديمة أو غير التابعة لمايكروسوفت قد تتطلب تكوينًا إضافيًا أو أدوات خارجية اعتبارات التكلفة للفرق الكبيرة: مع تزايد عدد المستخدمين واحتياجات الميزات، يمكن أن يصبح التسعير القائم على الاشتراك عاملاً مهماً، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة

تسعير أزور ديفوبس #### تسعير Azure DevOps

خطوط أنابيب Azure Pipelines : مجانًا

: مجانًا Azure Artifacts : يبدأ التخزين الإضافي بسعر 2 دولار لكل غيغابايت

: يبدأ التخزين الإضافي بسعر 2 دولار لكل غيغابايت أمن متقدم GitHub Advanced Security: 49 دولارًا لكل ملتزم شهريًا

GitHub Advanced Security: 49 دولارًا لكل ملتزم شهريًا تراخيص المستخدمين: تتضمن الخطة الأساسية أول خمسة مستخدمين مجاناً، ثم 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً

أزور ديفوبس أزور تقييمات ومراجعات

G2 : 4.4/5 (بناءً على أكثر من 300 تقييم)

: 4.4/5 (بناءً على أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (استنادًا إلى أكثر من 350 تقييمًا)

اقرأ أيضًا: أفضل الممارسات لتطبيق إدارة مشاريع DevOps

17. AWS CodePipeline (الأفضل لـ CI/CD داخل نظام AWS البيئي)

via AWS CodePipeline إذا كنت مستثمرًا بالفعل في نظام AWS البيئي، فإن AWS CodePipeline هو خيار جذاب.

يدعم AWS CodePipeline التكامل المستمر والتسليم وأتمتة مراحل الإنشاء والاختبار والنشر مع الاستفادة من أمان AWS وقابلية التوسع.

أفضل ميزات AW00 AWS CodePipeline

تكامل سلس مع خدمات AWS : تقلل الروابط الوثيقة بين CodePipeline ونظام AWS البيئي من مخاطر تعريض بيانات اعتماد AWS الحساسة وتسمح بالتكامل السلس مع خدمات مثل S3 و CodeCommit و CodeBuild و CodeDeploy

: تقلل الروابط الوثيقة بين CodePipeline ونظام AWS البيئي من مخاطر تعريض بيانات اعتماد AWS الحساسة وتسمح بالتكامل السلس مع خدمات مثل S3 و CodeCommit و CodeBuild و CodeDeploy خط الأنابيب كرمز : تعمل أدوات البنية التحتية كبرمجة، مثل CloudFormation أو Terraform، بشكل جيد مع CodePipeline، مما يسمح للفرق بتحديد وإصدار تكوين خط أنابيب CI/CD الخاص بهم من خلال التعليمات البرمجية

: تعمل أدوات البنية التحتية كبرمجة، مثل CloudFormation أو Terraform، بشكل جيد مع CodePipeline، مما يسمح للفرق بتحديد وإصدار تكوين خط أنابيب CI/CD الخاص بهم من خلال التعليمات البرمجية تُدار بالكامل بواسطة AWS : لا يتطلب CodePipeline أي تثبيت أو صيانة للخوادم أو وكلاء الإنشاء، حيث تدير AWS البنية التحتية. وهذا يحرر الموارد لفريقك للتركيز على التطوير

: لا يتطلب CodePipeline أي تثبيت أو صيانة للخوادم أو وكلاء الإنشاء، حيث تدير AWS البنية التحتية. وهذا يحرر الموارد لفريقك للتركيز على التطوير مجموعة ميزات واسعة النطاق: يوفر CodePipeline معظم الميزات المتوقعة في خدمة CI/CD، بما في ذلك التكامل مع مستودعات التعليمات البرمجية الشائعة وعمليات النشر التلقائي

قيود AWS CodePipeline

واجهة مستخدم محدودة وسهولة الاستخدام : واجهة المستخدم في وحدة التحكم ليست بديهية مثل بعض حلول CI/CD الأخرى، مما قد يثبط من اعتمادها أو يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ أفضل الممارسات

: واجهة المستخدم في وحدة التحكم ليست بديهية مثل بعض حلول CI/CD الأخرى، مما قد يثبط من اعتمادها أو يؤدي إلى صعوبات في تنفيذ أفضل الممارسات التكوينات التقييدية : يحتاج المستخدمون إلى تحديد مصدر من خيارات AWS الخاصة مثل S3 أو CodeCommit أو GitHub. بالنسبة لمواقع المصدر المخصصة، يجب على المستخدمين استخدام حلول بديلة، مثل تكوين مصدر وهمي وإنشاء مرحلة CodeBuild للتعامل مع المصدر المخصص

: يحتاج المستخدمون إلى تحديد مصدر من خيارات AWS الخاصة مثل S3 أو CodeCommit أو GitHub. بالنسبة لمواقع المصدر المخصصة، يجب على المستخدمين استخدام حلول بديلة، مثل تكوين مصدر وهمي وإنشاء مرحلة CodeBuild للتعامل مع المصدر المخصص الاعتماد على خدمات AWS متعددة : غالبًا ما ينطوي بناء خط أنابيب CI/CD كامل على استخدام خدمات AWS متعددة (مثل CodeCommit و CodeBuild و CodeDeploy)، مما يزيد من التعقيد ويزيد من الاعتماد على AWS

: غالبًا ما ينطوي بناء خط أنابيب CI/CD كامل على استخدام خدمات AWS متعددة (مثل CodeCommit و CodeBuild و CodeDeploy)، مما يزيد من التعقيد ويزيد من الاعتماد على AWS تأمين البائعين: مع استضافة CodePipeline CodePeline والخدمات ذات الصلة بالكامل على AWS، قد تجد الفرق صعوبة في الانتقال إلى منصات أو مزودي خدمات آخرين، مما يزيد من الاعتماد على AWS

تسعير أزور ديف أوبس

التسعير المخصص

AW00 AWS CodePipeline التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

18. إجراءات GitHub (الأفضل لـ CI / CD مع تكامل GitHub)

via إجراءات GitHub كأداة أصلية للمنصة، تعد GitHub Actions ملائمة بشكل خاص للفرق التي تعمل بالفعل في GitHub. فهي تلغي الحاجة إلى منصات CI / CD الخارجية وتوفر تجربة سلسة ومتكاملة.

أفضل ميزات GitHub Actions

جزء لا يتجزأ من نظام GitHub البيئي : تمكّن GitHub Actions فرق العمل من إنشاء واختبار ونشر التعليمات البرمجية داخل مستودعات GitHub الخاصة بهم، مما يسمح بالتشغيل الآلي الذي يتم تشغيله بواسطة الأحداث في تدفق GitHub أو أدوات الطرف الثالث

: تمكّن GitHub Actions فرق العمل من إنشاء واختبار ونشر التعليمات البرمجية داخل مستودعات GitHub الخاصة بهم، مما يسمح بالتشغيل الآلي الذي يتم تشغيله بواسطة الأحداث في تدفق GitHub أو أدوات الطرف الثالث الوصول إلى الإجراءات المبنية مسبقًا : يقدم سوق GitHub Marketplace أكثر من 10000 إجراء جاهز للاستخدام، بحيث يمكن للمطورين تنفيذ تدفقات عمل معقدة بسرعة دون الحاجة إلى الإنشاء من الصفر

: يقدم سوق GitHub Marketplace أكثر من 10000 إجراء جاهز للاستخدام، بحيث يمكن للمطورين تنفيذ تدفقات عمل معقدة بسرعة دون الحاجة إلى الإنشاء من الصفر دعم متعدد المنصات : تتيح لك الأجهزة الافتراضية المستضافة على أنظمة Ubuntu Linux وMacOS وWindows إمكانية الاختبار عبر بيئات مختلفة، مع دعم كامل لحاويات Docker أيضًا

: تتيح لك الأجهزة الافتراضية المستضافة على أنظمة Ubuntu Linux وMacOS وWindows إمكانية الاختبار عبر بيئات مختلفة، مع دعم كامل لحاويات Docker أيضًا قوالب التكامل المستمر : تسهّل قوالب التكامل المستمر المدمجة مسبقًا بدء سير العمل، بينما يمكن للمستخدمين تخصيص سير العمل الخاص بهم ليناسب احتياجاتهم الخاصة من خلال ملفات تكوين YAML

: تسهّل قوالب التكامل المستمر المدمجة مسبقًا بدء سير العمل، بينما يمكن للمستخدمين تخصيص سير العمل الخاص بهم ليناسب احتياجاتهم الخاصة من خلال ملفات تكوين YAML مجانًا على المستودعات العامة: يمكن للمطوّرين الاستفادة من إجراءات GitHub دون تكلفة على المستودعات العامة وبقيود على المستودعات الخاصة، مما يجعلها خيارًا ميسور التكلفة للمشاريع مفتوحة المصدر

قيود إجراءات GitHub

قيود الموارد : تفرض إجراءات GitHub Actions قيودًا على وقت التنفيذ والتخزين، مما قد يكون مقيدًا لسير العمل الذي يتطلب موارد كبيرة

: تفرض إجراءات GitHub Actions قيودًا على وقت التنفيذ والتخزين، مما قد يكون مقيدًا لسير العمل الذي يتطلب موارد كبيرة الاعتماد على منصة GitHub : باعتبارها أداة حصرية ل GitHub، فإن أي تعطل في GitHub يؤثر بشكل مباشر على سير عمل CI/CD، وهو ما قد يكون مصدر قلق للتطبيقات المهمة

: باعتبارها أداة حصرية ل GitHub، فإن أي تعطل في GitHub يؤثر بشكل مباشر على سير عمل CI/CD، وهو ما قد يكون مصدر قلق للتطبيقات المهمة تعقيد سير العمل المتقدم : بالنسبة للمستخدمين ذوي المتطلبات المعقدة لسير عمل CI/CD، يمكن أن يصبح إنشاء عمليات سير عمل معقدة مرهقًا، مع منحنى تعليمي مرتبط بإتقان بناء جملة YAML وتكوينات سير العمل

: بالنسبة للمستخدمين ذوي المتطلبات المعقدة لسير عمل CI/CD، يمكن أن يصبح إنشاء عمليات سير عمل معقدة مرهقًا، مع منحنى تعليمي مرتبط بإتقان بناء جملة YAML وتكوينات سير العمل إدارة سرية محدودة : لا تدعم إجراءات GitHub Actions التحكم الدقيق في الوصول إلى الأسرار، كما أن التكامل مع أدوات إدارة الأسرار التابعة لجهات خارجية مثل HashiCorp Vault محدود

: لا تدعم إجراءات GitHub Actions التحكم الدقيق في الوصول إلى الأسرار، كما أن التكامل مع أدوات إدارة الأسرار التابعة لجهات خارجية مثل HashiCorp Vault محدود لا توجد لوحات مقاييس أصلية: يفتقر GitHub Actions إلى لوحات تحكم مدمجة للمراقبة، مما يجعل الفرق تعتمد على أدوات خارجية لتتبع المقاييس الرئيسية مثل الوقت المستغرق، وتكرار النشر، ومعدل فشل التغيير

تسعير إجراءات GitHub Actions

تسعير مخصص

GitHub Actions تقييمات ومراجعات GitHub Actions

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

19. سبيسيليفت (الأفضل لأتمتة البنية التحتية متعددة الأدوات)

via الرفع الفضائي Spacelift هي منصة يمكنها التعامل بسهولة مع كل شيء من Terraform إلى Ansible وحتى Kubernetes. إنه حل شامل يلبي متطلبات عمل DevOps.

أفضل ميزات Spacelift

تنسيق متعدد الأدوات : تسمح لك قدرة Spacelift على إدارة Terraform وOpenTofu وAnsible وغيرها بدمج أدوات مختلفة في سير عمل آلي واحد

: تسمح لك قدرة Spacelift على إدارة Terraform وOpenTofu وAnsible وغيرها بدمج أدوات مختلفة في سير عمل آلي واحد امتثال مدمج : تضمن ميزات مثل التشغيل الآمن عن بُعد وإدارة الأسرار أن تكون البنية التحتية آمنة ومتوافقة دون الحاجة إلى طبقات إضافية

: تضمن ميزات مثل التشغيل الآمن عن بُعد وإدارة الأسرار أن تكون البنية التحتية آمنة ومتوافقة دون الحاجة إلى طبقات إضافية التعاون : من خلال إدارة التبعية والسياسة كرمز، يعزز Spacelift التعاون، مما يمنح الفرق رؤية مشتركة وتحكمًا في تغييرات البنية التحتية

: من خلال إدارة التبعية والسياسة كرمز، يعزز Spacelift التعاون، مما يمنح الفرق رؤية مشتركة وتحكمًا في تغييرات البنية التحتية تكامل واسع النطاق: يتكامل بسلاسة مع أدوات CI/CD الشائعة ومزودي خدمات التخزين الافتراضية والمنصات السحابية، مما يوفر المرونة لخطوط أنابيب التطوير والعمليات الحالية

قيود Spacelift

التعقيد في الإعداد : قد يكون البدء في استخدام Spacelift صعبًا بعض الشيء، خاصة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات IaC. اعتبارات التكلفة : بالنسبة للفرق الأصغر حجماً، قد تبدو أسعار سبيسليفت باهظة بعض الشيء، خاصة عند الحاجة إلى مستخدمين إضافيين أو التزامن

: قد يكون البدء في استخدام Spacelift صعبًا بعض الشيء، خاصة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات IaC. : بالنسبة للفرق الأصغر حجماً، قد تبدو أسعار سبيسليفت باهظة بعض الشيء، خاصة عند الحاجة إلى مستخدمين إضافيين أو التزامن منحنى التعلم: قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان ميزاته بالكامل

تسعير سبيسيليفت

مجاناً

سحابة : 250 دولار/شهرًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

: 250 دولار/شهرًا لما يصل إلى 5 مستخدمين المؤسسات: تسعير مخصص

20. Octopus Deployus (الأفضل لعمليات النشر المعقدة متعددة البيئات)

عبر نشر الأخطبوط يوفر Octopus Deploy سهولة التعامل مع عمليات النشر المعقدة متعددة البيئات. إنها أداة مصممة خصيصًا لأولئك الذين يديرون البيئات المختلطة والمتعددة السحابية، حيث يمكن أن تتشابك عمليات النشر بسرعة.

يحتوي Octopus Deployus على مجموعة رائعة من الميزات، كما أن دعمه متعدد البيئات له قيمة خاصة عند العمل مع العديد من العملاء أو الأقسام.

أفضل ميزات Octopus Deployus Deploy

تقديم النشر متعدد البيئات : يبسّط النشر إلى إعدادات مختلطة أو متعددة السحابة أو في أماكن العمل، وهو أمر ضروري للبيئات المعقدة

: يبسّط النشر إلى إعدادات مختلطة أو متعددة السحابة أو في أماكن العمل، وهو أمر ضروري للبيئات المعقدة تقديم إمكانات التراجع المدمجة : يوفر راحة البال من خلال السماح بالتراجع بسهولة، مما يضمن أن تكون عمليات النشر أكثر أمانًا وأقل إرهاقًا

: يوفر راحة البال من خلال السماح بالتراجع بسهولة، مما يضمن أن تكون عمليات النشر أكثر أمانًا وأقل إرهاقًا تمكين الحوكمة القوية : يوفر ميزات مثل تسجيل التدقيق الكامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، و SSO، وهي ميزات حيوية للامتثال والأمان

: يوفر ميزات مثل تسجيل التدقيق الكامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، و SSO، وهي ميزات حيوية للامتثال والأمان توفير عمليات تكامل سهلة: يتصل مع أكثر من 500 أداة، مما يجعل من السهل دمجها في عمليات سير عمل CI/CD الحالية

قيود نشر الأخطبوط #### قيود نشر الأخطبوط

منحنى التعلم للميزات المتقدمة : يمكن أن يكون إعداد المشغلات والأتمتة أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت جديدًا على أدوات أتمتة النشر

: يمكن أن يكون إعداد المشغلات والأتمتة أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت جديدًا على أدوات أتمتة النشر اعتبارات التكلفة للتوسع : يمكن أن ترتفع التكلفة لعمليات النشر واسعة النطاق أو المؤسسات ذات المتطلبات الواسعة النطاق

: يمكن أن ترتفع التكلفة لعمليات النشر واسعة النطاق أو المؤسسات ذات المتطلبات الواسعة النطاق تحديات واجهة المستخدم العرضية: يمكن أن تكون عمليات التصحيح في بعض الأحيان مرهقة بعض الشيء دون تشغيل دورات كاملة

تسعير نشر Octopus Deployus

سحابة (مستضافة من قبل Octopus) للمبتدئين: 360 دولاراً أمريكياً في السنة احترافي: 4,170 دولار أمريكي في السنة مؤسسي: 23,400 دولار أمريكي/سنة

خادم (مستضاف ذاتياً) للمبتدئين: 360 دولارًا أمريكيًا في السنة احترافي: 1,920 دولار أمريكي في السنة للمؤسسات: 14,400 دولار أمريكي في السنة



نشر الأخطبوط #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 55 تقييمًا)

## ClickUp يجعل أتمتة DevOps سهلة الاستخدام

حسنًا، لقد غطينا الكثير من الأدوات في هذه المقالة! ولكن ليس من المستغرب، بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يرتفع سوق أدوات CI إلى 3.76 مليار دولار بحلول عام 2030 .

إذن، ما الأداة التي يجب أن تستخدمها؟

إجابة طويلة - أي من الأدوات العشرين المذكورة أعلاه. بعض الأدوات مناسبة بشكل أفضل للفرق الأصغر، بينما تعمل بعض الأدوات الأخرى بشكل أفضل إذا كنت جزءًا من نظام بيئي قائم (مثل AWS CodePipeline و Azure DevOps). من خلال الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات، يمكنك اختيار الأداة التي تناسب متطلباتك بشكل أفضل.

إجابة مختصرة - اختر ClickUp.

سواء كنت تعمل على أتمتة المهام المتكررة، أو تتبع التقدم المحرز في سباق السرعة، أو التكامل مع الأدوات الأخرى في خط أنابيب CI/CD، فإن ClickUp متعدد الاستخدامات بما يكفي لتلبية جميع احتياجاتك.

هل تريد أن يحقق فريق DevOps الخاص بك المزيد؟ اشترك للحصول على حساب مجاني على ClickUp اليوم!