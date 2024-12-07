إتقان الأفكار الرئيسية في دقائق: 10 ملخصات كتب بالذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في قراءتك

هل تحتاج إلى اختصار لأهم ما جاء في الكتاب؟ 📚

أو هل تستعد لعرض تقديمي مهم، وترغب في تغطية الأفكار الرئيسية من كتاب حديث من الكتب الأكثر مبيعاً حول الموضوع الذي لم تقرأه بعد؟ يمكن أن تكون ملخصات الكتب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مغيّرة لقواعد اللعبة.

أتفهم ذلك، فالجداول الزمنية المزدحمة لا تترك وقتاً كافياً للقراءة المتعمقة. كشخص يحب التعلم، أود أن أقضي ساعات في القراءة، ولكن عندما يكون الوقت محدوداً، وجدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تلخص الكتب في ملخصات سريعة وسهلة الهضم مفيدة للغاية!

بعد اختبار العديد منها، اخترتُ 10 أدوات تلخيص للكتب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتميز حقًا. دعنا نبدأ! 👨‍💻

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مُلخِّص كتب الذكاء الاصطناعي؟

عندما بدأتُ البحث، غمرني العدد الهائل من الخيارات - بعضها رائع، وبعضها ليس كثيراً. وبمرور الوقت، أدركت أن بعض الميزات أحدثت فرقاً كبيراً. إليك ما يجب أن تركز عليه:

دقة الذكاء الاصطناعي: تحقق مما إذا كان الذكاء الاصطناعي "يلتقط" جوهر النص الأصلي بشكل فعال. يجب أن يقوم أفضل مُلخِّص ذكاء اصطناعي للكتب بتلخيص المادة مع الحفاظ على الأفكار الرئيسية والوضوح والسياق عمق المحتوى: ابحث عن أداة تتعمق أكثر من التفاصيل السطحية، وتستكشف تفاصيل الحبكة والنقاط الرئيسية. يجب أن يجعلك الملخص القوي الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تشعر وكأنك تفاعلت مع محتوى الكتاب، وليس فقط تصفح النقاط البارزة التخصيص السريع: إعطاء الأولوية للمرونة! هل تريد تلخيص الكتب أو تلخيص فصل واحد فقط؟ هل تحتاج إلى نظرة عامة موجزة أم ملخصاً متعمقاً؟ تتيح لك أفضل أداة للذكاء الاصطناعي التحكم في طول الملخص وتفاصيله، مما يضمن أنه يناسب احتياجاتك بالضبط دعم التنسيق: تأكد من قدرة الأداة على التعامل مع تنسيقات متعددة - ملفات PDF أو كتب إلكترونية أو تقارير الأعمال أو مقالات الويب. فكلما كانت الأداة متعددة الاستخدامات، كلما كان تلخيص الكتب أو أي محتوى آخر أسهل، مما يوفر لك وقتًا وجهدًا ثمينًا واجهة سهلة الاستخدام: التركيز على السرعة وسهولة الاستخدام. فإذا استغرقت الأداة وقتاً طويلاً في تقديم النتائج، فإن ذلك يتعارض مع الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي. ابحث عن تصميم أنيق وفعال يمنحك ملخصات سريعة وشاملة

مع هذه الرؤى، أنت جاهز للعثور على أداة تلخيص الكتب بالذكاء الاصطناعي المثالية. دع رحلتك إلى قراءة أسرع وأكثر ذكاءً تبدأ الآن!

لا تكتفي بملخص كتاب بسيط

ابحث عن أداة الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على تحويل تلك الأفكار المختصرة إلى مستندات قابلة للتنفيذ - سواءً كانت صياغة أدلة المستخدم أو تقارير الأعمال أو مراجع واجهة برمجة التطبيقات أو إجراءات التشغيل الموحدة أو وحدات التدريب!

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتوثيق وتوفير الوقت وتحسين سير العمل في عملك:

تصميم المواد التدريبية: إنشاء وحدات تعليمية تفاعلية من محتوى ملخص

إنشاء أدلة المستخدم: حوّل ملخص كتابك إلى أدلة مفصلة للمنتجات أو العمليات

إنشاء أدلة إرشادية إرشادية: قسّم الأفكار الرئيسية المعقدة إلى أدلة إرشادية خطوة بخطوة للفرق أو العملاء

إنشاء تقارير الأعمال: اجمع الأفكار من كتب متعددة في عناصر واستراتيجيات قابلة للتنفيذ

## أفضل 10 ملخصات لكتب الذكاء الاصطناعي لاستخدامها

بعد اختبار العديد من أدوات تلخيص الكتب بالذكاء الاصطناعي، قمتُ بإعداد قائمة مختارة من الأدوات المتميزة! سواء كنت طالباً تستعد لامتحان، أو محترفاً تسعى جاهداً للبقاء في المقدمة، أو شغوفاً بالقراءة تدير قائمة متزايدة، فإن أفضل 10 خيارات ستغير طريقة إنشاء الملخصات واستيعاب المعرفة.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

قم بإنشاء ملخصات موجزة للكتب وتقارير المشاريع والمستندات الرئيسية - أطلق العنان لقوة ClickUp Brain وشاهد فعاليتك ترتفع

من بين جميع أدوات الإنتاجية التي جربتها, ClickUp يبرز كقوة لإدارة المشاريع، وأتمتة المهام، وعلى الأخص التعاون في المستندات.

يكمن في قلب تألق ClickUp ما يلي ClickUp Brain . إنه واحد من أكثرها إثارة للإعجاب ملخصات مستندات الذكاء الاصطناعي استخدمتها لتلخيص الكتب وتحويل المعلومات الزائدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. شاهد هذا الفيديو لمشاهدة ClickUp Brain أثناء العمل. ستحصل على نظرة مفصلة على كيفية تبسيطه لتلخيص الكتب وتحديثات المهام والمستندات، مما يتيح لك العمل بذكاء والتعلم بشكل أسرع! 💪

سواء كنت تلخص فصولاً مطولة أو كتاباً بأكمله، فهو يقوم بتلخيص المحتوى بسهولة إلى رؤى سهلة الهضم، مما يوفر الوقت ويحسن عملية اتخاذ القرار.

إليك كيف يعزز ClickUp Brain عملية تلخيص الكتاب:

تحديد الرسالة الأساسية أو الفكرة الأساسية التي ينقلها الكتاب

اختصار القصة دون فقدان الوضوح أو نافذة السياق

لفت الانتباه إلى الشخصيات أو المفاهيم أو العناصر الرئيسية التي تحرك السرد

التأكد من أن ملخص الكتاب يقدم نظرة عامة واضحة وشاملة وجذابة

ولكن هذه هي البداية فقط. بالإضافة إلى الكتب، يتفوق ClickUp Brain في توليد الملخصات والتحديثات عبر مجموعة متنوعة من المحتوى. إليك لقطة لما يمكنك فعله بهذه الأداة:

أ) تلخيص الاجتماعات أو المشاريع أو المهام

تلخيص خيوط المشروع المطولة أو مناقشات الاجتماعات باستخدام ClickUp Brain للحصول على رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ في ثوانٍ

سواء كان نص اجتماع، أو ورقة بحثية طويلة، أو كتاب، فإن ClickUp يجعل عملية التلخيص سلسة وسريعة. إليك كيف كنت أستخدمه:

إضافة ملخص إلى أي نص اجتماع للحصول بسرعة على خلاصة المناقشة

حوّل رؤى المستندات المهمة إلى قوائم مهام قابلة للتنفيذ وتولَّ مسؤولية القراءة

ابقَ على اطلاع على التحديثات من خلال ملخصات سلاسل رسائل المشروع، واختصرها لتمنحك نظرة عامة موجزة

ب) حافظ على التنظيم مع التعاون السلس في المستندات

ClickUp ليس مجرد منشئ لملخصات الكتب بالذكاء الاصطناعي، بل هو أداة شاملة برنامج تعاون المستندات .

يتكامل ClickUp Brain دون عناء مع مستندات ClickUp ، مما يتيح لك إنشاء مستندات حية وإدارتها في مساحة واحدة موحدة.

إليك ما أستخدم هذه الأداة:

تمكين أعضاء فريقك من تحرير ملخصات المستندات والتعليق عليها وتنقيحها في وقت واحد

تتبع التغييرات مع سجل الإصدارات لمراجعة التعديلات السابقة، واستعادة الإصدارات السابقة، والحفاظ على التحكم الكامل

سواءً كانت إجراءات التشغيل الموحدة للفريق أو التقارير الموجهة للعميل أو الملاحظات الداخلية، تضمن لك أداة ClickUp أن تظل جميع مستنداتك - سواءً كانت إجراءات التشغيل الموحدة أو التقارير الموجهة للعميل أو الملاحظات الداخلية - متاحة ومنظمة ومحدثة.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 10 برامج للتحكم في إصدار المستندات لعام 2024

ج) أتمتة إنشاء الملخصات وتحديثات المشروع

عزّز مهامك بملخصات فورية للذكاء الاصطناعي - أضفها كحقول مخصصة في ClickUp وشاهد مشاريعك وهي تتحول

إدارة مشاريع متعددة؟

يتيح لك ClickUp أتمتة عملية إنشاء ملخصات الذكاء الاصطناعي وتحديثات المشروع عبر جميع المهام. لا مزيد من الفحوصات اليدوية المملة - يمنحك دماغ ClickUp تحديثات فورية، مما يجعل فريقك متقدمًا بخطوة واحدة.

تتيح لك الأداة ما يلي:

إضافة حقول مخصصة لملخصات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تقوم تلقائيًا بإنشاء النتائج لكل مشروع

إنشاء ملخصات عبر مشاريع متعددة، مما يمنحك نظرة شاملة لتقدم الفريق دون الحاجة إلى فتح كل مهمة

💡 نصيحة احترافية: ارفع مستوى إدارة مشروعك باستخدام قوالب ملخص المشروع من ClickUp. توفر هذه الحلول المعدة مسبقًا تنسيقًا منظمًا لالتقاط تفاصيل المشروع الأساسية والتحديثات والرؤى الرئيسية في وقت أقل، مما يساعدك على تحسين سير عملك بكفاءة.

د) ترجمة المستندات وتلخيصها للجماهير العالمية

قم بترجمة وتلخيص كتبك أو مستنداتك باستخدام ClickUp Brain - قم بتلخيص كتبك أو مستنداتك باستخدام ClickUp Brain - قم بتبسيط اتصالاتك وحافظ على توافق الجميع

إذا كنت تعمل مع فرق عمل عبر الحدود، فإن ClickUp Brain يضيف المزيد من القيمة من خلال توفير إمكانات الترجمة. قم بتحميل مستند بلغة ما، وسيقوم ClickUp Brain بتلخيصه وترجمته إلى لغة أخرى، مما يضمن التعاون السلس.

أفضل ميزات ClickUp Brain

تلخيص الكتب أو المقالات في ملخصات موجزة، وهي مثالية لمنشئي المحتوى الذين يجب عليهم إنتاج منشورات سريعة وغنية بالمعلومات

تقسيم الكتب الدراسية والأبحاث الأكاديمية إلى ملاحظات سهلة الهضم، مما يحسن من كفاءة الدراسة والاحتفاظ بها

دعم مناقشات نوادي الكتب من خلال مشاركة ملخصات للمواضيع والشخصيات والحبكات الرئيسية لرفع مستوى المناقشات

تسليط الضوء على نقاط الحبكة الأساسية والشخصيات والعناصر الأساسية الخاصة بالنوع الأدبي للحصول على ملخصات مخصصة

قيود النقر فوق

قد يكون هناك منحنى تعليمي بسبب النطاق الواسع من الميزات وخيارات التخصيص

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

اتصل بنا لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

💡 نصيحة إضافية: سواء كان الأمر يتعلق بتلخيص الكتب أو إدارة بيانات المشاريع الهامة، يضمن ClickUp الأمان والتحكم.

وإليك الطريقة:

تشفير البيانات : حافظ على أمان ملخصات كتبك أو مشاريعك أو ملفاتك أثناء النقل والتخزين، مما يحمي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك

: حافظ على أمان ملخصات كتبك أو مشاريعك أو ملفاتك أثناء النقل والتخزين، مما يحمي حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك تحكم في الوصول: إدارة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يتعاملون مع بياناتك 🔑

هل تريد معرفة المزيد؟ نظرة خاطفة داخل ClickUp Brain لترى كيف يحول سير العمل مع حماية المحتوى الخاص بك.

2. تلخيص كتاب Caktus AI (الأفضل للمحتوى الأكاديمي)

via

_ / href/ _https://caktus.ai/tools/book-summarizer Caktus AI /%href/

إن Caktus AI ليس مجرد منشئ ملخص آخر لكتب الذكاء الاصطناعي في مساحة مزدحمة. فقد أثبت جدارته، خاصةً لتلخيص الكتب المدرسية الكثيفة أو الأوراق البحثية المعقدة.

يضمن نموذج الذكاء الاصطناعي EGUANA الخاص به، الذي تم تدريبه على أكثر من 260 مليون مقالة بحثية، معلومات موثوقة وعالية الجودة دائمًا. وهذا يجعله خيارًا جيدًا للطلاب والمعلمين والباحثين الذين يسعون إلى تبسيط دراساتهم وفهم المواد المعقدة بشكل أفضل.

أفضل ميزات كاكتوس للذكاء الاصطناعي

إنشاء ملخصات موجزة وعالية الجودة للمحتوى الأكاديمي في غضون ثوانٍ

تنظيم جميع الملخصات والملاحظات في مكان واحد يسهل الوصول إليه

التكيف مع مجموعة واسعة من الموضوعات مع ملخصات مصممة خصيصًا لكل تخصص

قيود الذكاء الاصطناعي كاكتوس للذكاء الاصطناعي

يركز في المقام الأول على المحتوى الأكاديمي، وقد لا يكون مثاليًا للقصص الخيالية أو الواقعية العامة

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا

يواجه صعوبات في الدقة في المواضيع العلمية المعقدةتسعير كاكتوس للذكاء الاصطناعي

القاعدة: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الاشتراك الاحترافي: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات برنامج كاكتوس للذكاء الاصطناعي

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. بلينكست (الأفضل لملخصات الكتب غير الخيالية)

via

_ / href/ _https://www.blinkist.com/en/books/interviewology-en بلينكست /%href/

يعد Blinkist أداة رائعة لأي شخص يريد أن يتعلم المزيد دون تخصيص ساعات لقراءة الكتب بنصها الكامل. مع مكتبة تضم أكثر من 7,500 عنوان غير خيالي وبودكاست، يقدم ملخصات صغيرة الحجم مدتها 15 دقيقة لأفضل الكتب مبيعاً.

أنا أقدر كيف أن Blinkist هو التوازن بين "الومضات" المنسقة من قبل الخبراء - ولمسة الذكاء الاصطناعي. سواء كنت في استراحة سريعة أو أثناء التنقل، تضمن لك هذه اللمحات العامة الحصول على رؤى قيمة، وليس مجرد نص يتم إنشاؤه تلقائياً.

أفضل ميزات بلينكست

اختصار كتب كاملة في قراءة أو استماع لمدة 15 دقيقة

تنزيل المحتوى للوصول إليه دون اتصال بالإنترنت

المزامنة عبر الأجهزة (iOS، Android، الويب)

قيود بلينكست

يركز فقط على الكتب والبودكاست غير الخيالية

يحد من تخصيص طول الملخصات

تسعير بلينكست

نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام

بلينكست بريميوم 15.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات بلينكيست

G2: 4.0/5

4.0/5 Capterra: غير متاح

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب لوثائق العمليات في Word و ClickUp لتحسين عملياتك 🎯

4. SummarizeBot (الأفضل لتلخيص المستندات متعددة الأشكال)

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_ / href/ _https://www.app.summarizebot.com/text-api-demo/ SummarizeBot /%href/

SummarizeBot عبارة عن أداة متعددة الاستخدامات لتلخيص الكتب بالذكاء الاصطناعي. لا يقتصر على محتوى الكتاب - فهذه الأداة تلخص روابط الويب والصور والملفات الصوتية.

وبفضل استخدامه للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية البلوك تشين، فإن عملية التلخيص سريعة ودقيقة للغاية. في ثوانٍ، تقوم الأداة بتقسيم المحتوى إلى نقاط رئيسية واستخراج الكلمات الرئيسية الأكثر صلة، مما يجعلها مثالية لإلقاء نظرة عامة سريعة.

أفضل ميزات SummarizeBot التلخيص

معالجة العديد من تنسيقات الملفات، بما في ذلك ملفات PDF وMP3 وDOCs و TXTs وJPG وغيرها

التكامل مع التخزين السحابي مثل Google Drive وDropbox لسهولة التحميل

تحويل الصوت والصور إلى نص ملخص لسهولة الاستيعاب

احصل على ملخص من إنشاء الذكاء الاصطناعي من أكثر من 50,000 مصدر عن طريق كتابة "الأحدث" أو "أخبار + موضوع

قيود SummarizeBot التلخيص

يتطلب اشتراكًا مدفوعًا للحصول على ميزات أكثر شمولاً

يصبح مربكًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداة تلخيص بسيطة فقط

تسعير SummarizeBot

مجانًا (لمدة 14 يومًا)

(لمدة 14 يومًا) معياري: 179 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

179 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مخصص: تسعير مخصص

تلخيص التقييمات والمراجعات

G2: 4.25/5

4.25/5 Capterra: غير متاح

5. TheBookSum (الأفضل لملخصات الكتب السريعة والمفصلة)

via

TheBookSum_

يتألق BookRags في المحتوى الذي يركز على الأدب، مما يجعله لا يقدر بثمن للطلاب والمعلمين. بالإضافة إلى الملخصات التفصيلية، فهو يقدم مجموعة كاملة من مواد القراءة: تحليل كل فصل على حدة، والتعمق في الشخصيات وأفكار المقالات.

الشيء الأكثر إثارة للإعجاب في BookRags هو جودة المحتوى من الدرجة الأولى. أنت لا تحصل فقط على النقاط الرئيسية - بل تحصل على تفسيرات دقيقة ودقيقة كتبها معلمون وخبراء حقيقيون في الموضوع.

أفضل ميزات BookRags أفضل ميزات **BookRags

افتح ملخصات وتحليلات متعمقة لكل فصل على حدة

استكشف ملفات التعريف بالشخصيات التي تتعمق في أقواس السرد ودوافعه

استمتع بمجموعة واسعة من الخدمات المصممة لدراسة الأدب وتدريسه

قيود كتاب الخرق

يركز المحتوى بشكل كبير على الأدب، مما يحد من جاذبيته للمستخدمين الذين يبحثون عن ملخصات غير أدبية

قد يجد بعض المستخدمين أن سعر الاشتراك مرتفع للاستخدام الفردي

لا يوجد تطبيق للأندرويد أو iOS، مما يحد من إمكانية الوصول لمستخدمي الهواتف المحمولة

تسعير BookRags

اشتراك حزمة الدراسة : 19.99 دولارًا شهريًا

: 19.99 دولارًا شهريًا إجمالي اشتراك BookRags: 24.99 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات الكتب

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

7. Instaread (الأفضل للملخصات المتعمقة من وجهة نظر المؤلف)

عبر

_ / href/ _https://instaread.co/insights/daily-insights/get-it-in-writing-book/sor2oqvvbb Instaread /%href/

هل تقدر الملخصات المفصلة والمنظمة والتصميم البسيط؟ سوف يتناسب Instaread مع روتينك. تساعدك هذه الأداة الممتازة على استكشاف عقلية المؤلف والبقاء موضوعياً، خاصةً عند التعامل مع الموضوعات المثيرة للتفكير أو المثيرة للجدل.

كما أنني أحب ميزة "البطاقات" التي تتيح لك حفظ اقتباساتك المفضلة وإعادة النظر فيها كلما احتجت إلى تجديد المعلومات. مع Instaread Originals، وقصص النجاح، والقصص القصيرة، ستحصل على محتوى منسق يتجاوز ملخصات الكتب، ويقدم رؤى أعمق في مختلف الموضوعات.

أفضل ميزات تطبيق Instaread

انغمس في ملخصات الكتب المفصلة، المتوفرة بتنسيقات ملفات صوتية ونصية

التقط اقتباساتك المفضلة وأعد النظر فيها أو استكشف المحتوى المنسق

قم بتنزيل ملخصك الموجز للوصول إليه دون اتصال بالإنترنت عبر الويب ونظامي iOS وAndroid

قيود الملخصات

قد تبدو تكاليف الاشتراك مرتفعة لبعض المستخدمين

لا توجد ميزات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتوصيات المخصصة

تسعير Instaread

وصول غير محدود: 8.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تجربة مجانية لمدة 7 أيام)

8.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تجربة مجانية لمدة 7 أيام) اشتراك مدى الحياة: 299.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم (دفع لمرة واحدة)

تقييمات ومراجعات Instaread

G2: غير متاح

غير متاح الفصل: غير متاح

8. قراءة سريعة (الأفضل للملخصات الصوتية والنصية المجانية)

via

_/مرجع/ _https://quickread.com/book-summary/15-secrets-successful-people-know-about-time-management-59 QuickRead /%href/

QuickRead هو تطبيق لملخصات الكتب يقدم أكثر من 500 ملخص مجاني بتنسيقات صوتية ونصية. هذه المرونة ملائمة للمستخدمين الذين يفضلون خيارات في كيفية استهلاك المحتوى.

أكثر ما أستمتع به في QuickRead هو التنوع الذي يقدمه. فهناك دائماً شيء مثير للاهتمام يمكن استكشافه - خيالي وغير خيالي، ونمط الحياة، والتعليم، والتنمية الشخصية، والعلوم، والاقتصاد، وغير ذلك.

أفضل ميزات QuickRead

الوصول إلى ملخصات الكتب المجانية في مجموعة واسعة من الأنواع

التبديل بين تنسيقات الصوت والنص لتناسب حالتك المزاجية أو الإعدادات

التنزيل على كل من iOS و Android لسهولة الوصول إليها أثناء التنقل

قيود القراءة السريعة

أبلغ بعض المستخدمين عن تعطل التطبيق من حين لآخر

يتم سرد جميع الملخصات الصوتية بصوت رجل آلي، حتى بالنسبة للعناوين الخاصة بالنساء - قد يكون الأمر غير مريح لبعض المستخدمين

أسعار القراءة السريعة

غير متوفر

تقييمات ومراجعات القراءة السريعة المجانية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. Readwise (الأفضل لإعادة اكتشاف النقاط البارزة في الكتاب والاحتفاظ بها)

via

_/مرجع/ _https://readwise.io/ Readwise /%href/

يعد Readwise مفيدًا للقراء الذين يرغبون في تنظيم وإعادة النظر في أبرز الكتب الإلكترونية أو المقالات. فهو يتيح للمستخدمين مزامنة النقاط البارزة من مصادر مختلفة، بما في ذلك Kindle وInstapaper وPocket وغيرها، مما يجعله حلاً عملياً لتنظيم جميع ملاحظاتك.

ولكن أكثر ميزة أقدرها هي "التكرار المتباعد" فهي تساعد المستخدمين على تحسين احتفاظهم بالمفاهيم الأساسية من خلال إرسال تذكيرات يومية بأهم النقاط البارزة.

أفضل ميزات "التكرار المتباعد"

جمع النقاط البارزة من Kindle وInstapaper وملفات PDF ومقالات الويب

تلقي تذكيرات يومية بأهم النقاط البارزة الخاصة بك، مما يساعدك على الاحتفاظ بالرؤى مع مرور الوقت

وضع علامات والبحث في النقاط البارزة الخاصة بك لاسترجاع النقاط الرئيسية بسرعة

قيود القراءة

يركز على تنظيم النقاط البارزة بدلاً من إنشاء ملخصات كاملة

يتطلب اشتراكًا مميزًا للوصول إلى معظم الميزات

الاستخدام المجاني متاح لمدة 30 يومًا فقط

تسعير القراءة بالمثل

Readwise Lite: 5.59 دولار شهرياً

5.59 دولار شهرياً القراءة بالحكمة: 9.99 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات تقييمات ومراجعات القراءة الحكيم

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

10. ملخص كيندل المدمج (الأفضل لمستخدمي كيندل)

via كيندل يعمل Kindle Scribe على الارتقاء بتجربة القراءة من خلال ميزة تلخيص الملاحظات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تسمح هذه الأداة للمستخدمين بتكثيف الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الملاحظات الرقمية في ملخصات موجزة مع الحفاظ على سهولة القراءة. وتلتقط وظيفتا "الملاحظات" و"النقاط البارزة" الكلاسيكية المقاطع والأفكار الأساسية، وتنظمها بسلاسة لاستخدامها لاحقاً.

تُعدّ أداة التلخيص المدمجة في Kindle مثالية للقراء والباحثين، فهي تضمن لك إمكانية الوصول إلى ملخصاتك الرئيسية وتنظيمها بشكل جيد. إذا كنت ترغب في طريقة بسيطة لتنظيم الاقتباسات والمقاطع في مكان واحد، فإن Kindle مثالي لك. والجزء الأفضل؟ إنه يتزامن عبر جميع أجهزة Kindle الخاصة بك، بحيث تكون ملاحظاتك دائماً في متناول يدك.

أفضل ميزات ملخص كيندل أفضل ميزات ملخص كيندل

يلخص الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو المكتوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الوضوح والتنظيم؛ لا حاجة إلى تطبيقات إضافية

احتفظ بجميع ملاحظاتك واقتباساتك وملخصاتك بشكل منظم داخل مكتبتك

يمكنك الوصول إلى ملاحظاتك على أجهزة Kindle المتعددة، مما يضمن الانتقال السلس بين جلسات القراءة

قيود ملخصات Kindle

يقتصر على محتوى Kindle - لا يمكنه تلخيص الكتب غير Kindle أو المستندات الخارجية

يفتقر إلى الميزات المتقدمة، مع التركيز بشكل أساسي على تدوين الملاحظات الأساسية والتنظيم

تسعير ملخص كيندل

مجانًا مع شراء Kindle

تقييمات ومراجعات ملخصات كيندل

G2: غير متاح

غير متاح الفصل: غير متاح

هل أنت مستعد لاختبار هذه الأدوات ورفع مستوى كفاءتك؟ انغمس في هذه أفضل كتب الإنتاجية والاستفادة من مُلخِّص كتب الذكاء الاصطناعي المفضل لديك لاستخلاص أفكارها الرئيسية. يتيح لك هذا المزيج الديناميكي استخلاص النقاط الرئيسية بسرعة، وتوفير الوقت، وتحسين الفهم، وزيادة سرعة التعلم. 🧠

إنه أمر مربح للجميع - سوف تستهلك المزيد من الكتب، وتتعلم بشكل أسرع، وتسرع من نموك الشخصي أو المهني.

## قم بتبسيط قراءتك وإنتاجيتك مع ClickUp

ها قد حصلت عليها - أفضل 10 ملخصات للكتب تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل قراءتك أسرع وأكثر ثراءً. سواء كنت تغوص في الكتب المدرسية الكثيفة، أو تلخص الكتب غير الخيالية من أجل النمو الوظيفي، أو ببساطة تسريع قائمة القراءة الخاصة بك، فهناك حل ذكاء اصطناعي يناسب احتياجاتك.

ولكن إذا كنت تبحث عن منشئ ملخصات الكتب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تقوم بأكثر من مجرد تلخيص النصوص، فإن ClickUp هو أفضل ما أوصي به.

إنه أكثر من مجرد مُلخص، ClickUp هو أداة قوية برنامج سير عمل المستندات الذي يبسّط إنشاء المستندات وإدارتها والتعاون فيها. بدءاً من التلخيص والمشاركة إلى التحرير والتنظيم، فهو مركزك المتكامل لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح وتحت السيطرة. اشترك في ClickUp اليوم وجرّب القوة الكاملة للملخصات القائمة على الذكاء الاصطناعي مع أدوات إنتاجية عالمية المستوى! 🚀