كيفية استخدام دردشة Google للتواصل الفعال بين الفريق

بالنسبة للفرق اليوم، يعد تحسين التواصل أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على اتصال وإنتاجية.

مع قضاء الموظفين في المتوسط 20 ساعة في الأسبوع على أدوات التواصل الرقمي ، فإن اختيار أنظمة الاتصالات التي تدعم التعاون أمر ضروري. الفعالية أدوات التعاون اجعل العصف الذهني ومشاركة تحديثات المشروع بسيطة.

وإحدى هذه الأدوات هي Google Chat، التي تطورت من Google Hangouts وGoogle Talk إلى مركز تواصل قوي. كجزء من Google Workspace، فهي توفر منصة متعددة الاستخدامات للمحادثات النصية واجتماعات الفيديو.

إذًا، كيف يعمل Google Chat، وكيف يمكنه تحسين تواصل فريقك مع الآخرين؟ سيُظهر فهم ميزاته كيف يمكن مقارنته بغيره من تطبيقات الدردشة الجماعية للفريق .

فهم دردشة Google

دردشة Google هي خدمة تواصل تُبقي الأفراد على اتصال ببعضهم البعض وتحسن تعاون الفريق . بغض النظر عن مكان وجودك - سواء في مكاتب مختلفة أو عبر القارات - فهو بمثابة مركز مركزي للرسائل المباشرة وغرف الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات ومكالمات الفيديو.

يمكنك أيضًا مشاركة الملفات والروابط إلى مستندات Google للحصول على تعليقات سريعة، مما يجعله مثاليًا للمناقشات غير الرسمية واتخاذ القرارات المهمة. بالإضافة إلى أنه يعمل على كل من أجهزة Android و iOS.

ما يميز دردشة Google Chat هو تكاملها مع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على اقتراحات رسائل مدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على سياق المحادثة. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل Google Chat على تحسين التواصل والإنتاجية بالطرق التالية:

الرد الذكي: إنشاء ردود مقترحة وإكمال الرسائل تلقائيًا، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

إنشاء ردود مقترحة وإكمال الرسائل تلقائيًا، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء رؤى السياق: يقترح تفاصيل ذات صلة مثل معلومات الاجتماع ومرفقات الملفات

يقترح تفاصيل ذات صلة مثل معلومات الاجتماع ومرفقات الملفات تحسينات الضوضاء والفيديو: يقلل من الضوضاء في الخلفية ويضبط جودة الفيديو أثناء الاجتماعات

يقلل من الضوضاء في الخلفية ويضبط جودة الفيديو أثناء الاجتماعات تحديد أولويات المواضيع: يسلط الضوء على الرسائل المهمة للحاق بالاجتماعات بكفاءة

تكامل دردشة جوجل

تتكامل محادثة Google Chat بسلاسة مع تطبيقات أخرى في مجموعة Google Workspace، مثل Google Docs وGoogle Slides وGoogle Drive.

تتيح هذه الوظيفة سهولة المشاركة والتعليق والتعاون في الوقت الفعلي. وهي تساعد فرق العمل على العمل معًا دون التبديل بين منصات متعددة، مما يجعلها موفرة للوقت بشكل كبير.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في دمج محادثة Google Chat داخل تطبيق Gmail، مما يجعل الوصول إليها مباشرةً من واجهة البريد الإلكتروني. تقلل هذه الميزة من التبديل بين التطبيقات وتحافظ على جميع الاتصالات - سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة - في نافذة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل دردشة Google مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث تطبيقات التواصل للشركات . تسمح عمليات التكامل هذه للفرق بجلب أدوات مثل Trello و Asana وغيرها مباشرةً إلى مساحة العمل الخاصة بهم، مما يحافظ على مزامنة كل شيء.

والآن بعد أن فهمتَ ماهية دردشة Google، دعنا نعدك لاستخدام هذه الأداة.

الشروع في استخدام دردشة جوجل

لبدء استخدام Google Chat، قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات لنظام iOS أو متجر Google Play لنظام Android. بمجرد التثبيت، قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان Gmail الخاص بك، ويمكنك بدء الدردشة عبر الأجهزة.

دردشة Google على Gmail

عبر جوجل دردشة Google مدمجة أيضًا في Gmail، مما يسمح لك بالوصول إلى المحادثات مباشرةً من صندوق الوارد في Gmail. بمجرد تفعيلها، ستجد علامة تبويب "الدردشة" على الجانب الأيسر من Gmail، مما يسهل عليك التبديل بين إدارة رسائل البريد الإلكتروني والمشاركة في المحادثات، كل ذلك في مكان واحد.

على عكس تطبيق Google Chat المستقل، يوفر هذا التكامل واجهة دردشة أكثر تركيزًا دون تشتيت الانتباه عن البريد الإلكتروني.

دردشة جوجل على تطبيق الويب

عبر جوجل

لا تحتاج إلى تنزيل أي شيء للوصول إلى الويب. ما عليك سوى زيارة chat.google.com قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان Gmail الخاص بك، واستخدم دردشة Google كما هو الحال في تطبيقات الهاتف أو سطح المكتب. قد تختلف الواجهة على تطبيق الويب قليلاً، ولكن ستتم مزامنة جميع محادثاتك ومساحاتك ومهامك بسلاسة عبر المنصات.

التعرف على ميزات محادثة Google Chat

بمجرد الانتهاء من الإعداد، يصبح تعلم استخدام دردشة Google أمرًا سهلاً. أفضل طريقة للتعرف على ميزاته الرئيسية هي استكشاف ميزاته الرئيسية. جرّب بدء دردشة جديدة، وإنشاء مساحات لـ محادثات جماعية ، و مشاركة الملفات مباشرةً داخل الدردشات.

إحدى الميزات المفيدة بشكل خاص هي القدرة على تعيين المهام داخل المساحات، مما يساعد الفرق على البقاء منظمين وإدارة المشاريع بفعالية.

بعد إكمال هذه الخطوات الأساسية، يمكنك استكشاف كيفية تكامل دردشة Google Chat مع بقية أجزاء Google Workspace.

تكامل اجتماعات Google و Google Workspace

ما هو تطبيق الدردشة بدون أداة الاجتماع ? إنها مثل الخبز بدون زبدة! وهنا يأتي دور Google Meet.

يعمل Google Chat و Google Meet معًا جنبًا إلى جنب - سواء كنت تدردش في مجموعة أو تقوم بجدولة دردشة فيديو، فإن التكامل يجعل الأمر سهلاً.

مع خيارات Google Meet المدمجة في Google Chat، يمكنك بسهولة تحويل محادثة دردشة إلى اجتماع فيديو.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تستخدم Google Workspace بالفعل، فإن Google Chat يكمل بشكل طبيعي أدوات مثل مستندات Google والعروض التقديمية وDrive. فهي تتيح لك مشاركة الملفات، والتعاون، والتعليق على المستندات - حتى في منتصف الدردشة - دون مغادرة المحادثة.

عبر جوجل

هل لديك ملفات على Google Drive تحتاج إلى مشاركتها؟ ما عليك سوى سحب الملفات وإفلاتها أو استخدام تكامل Google Drive لتحميل المستندات مباشرةً إلى الدردشة. أنيق، أليس كذلك؟

إيجابيات وسلبيات دردشة جوجل

لا توجد أداة مثالية، أليس كذلك؟ دعنا نرى ما الذي يجعل دردشة Google Chat أداة ناجحة وأين قد تحتاج إلى بعض التحسينات.

الجانب المشرق: إيجابيات دردشة جوجل

التكامل السلس: مع تطبيقات مثل Google Docs وGoogle Meet وGoogle Drive، لديك كل ما تحتاجه في مكان واحد

مع تطبيقات مثل Google Docs وGoogle Meet وGoogle Drive، لديك كل ما تحتاجه في مكان واحد سهولة الاستخدام: واجهته الواضحة تعني أنك لست بحاجة إلى دليل لتصفح التطبيق

واجهته الواضحة تعني أنك لست بحاجة إلى دليل لتصفح التطبيق قوة الذكاء الاصطناعي: يساعدك الذكاء الاصطناعي من Google على إدارة المهام وتعيين عناصر الإجراءات وحتى التقاط الرسائل المهمة التي ربما فاتتك

يساعدك الذكاء الاصطناعي من Google على إدارة المهام وتعيين عناصر الإجراءات وحتى التقاط الرسائل المهمة التي ربما فاتتك عبر المنصة: سواء كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق سطح المكتب أو إصدار الويب، يمكنك البقاء على اتصال بسهولة من أي جهاز

الجانب الغائم سلبيات دردشة جوجل

لا توجد خيارات تنسيق غنية: إذا كنت معتادًا على بعض الإبهار في رسائلك، فقد تفتقد بعض خيارات تنسيق النصوص المتقدمة

إذا كنت معتادًا على بعض الإبهار في رسائلك، فقد تفتقد بعض خيارات تنسيق النصوص المتقدمة محدودية التخصيص: على عكس تطبيقات مثل Microsoft Teams، ليس لديك العديد من الخيارات لتخصيص تجربتك

على عكس تطبيقات مثل Microsoft Teams، ليس لديك العديد من الخيارات لتخصيص تجربتك تحميل زائد للإشعارات: في بعض الأحيان، يبدو أحيانًا أن محادثة Google Chat تريد إشعارك كلما تنفس شخص ما. ستحتاج إلى تعديل إعداداتك لتجنب تشتيت الانتباه

بديل أفضل لدردشة جوجل

محادثة Google Chat رائعة - لكنها قد لا تكون مثالية لأولئك الذين يحتاجون إلى المزيد. كليك أب -أداة لإدارة المشاريع والتعاون- تضيف القليل من التوابل الإضافية إلى فطيرة الإنتاجية. فهي توفر أدوات اتصال متقدمة مصممة مع وضع إدارة المشاريع في الاعتبار، مما يجعلها حلاً مثالياً للفرق التي تبحث عن بدائل لدردشة Google .

ClickUp Chat ClickUp Chat يوحّد التواصل وإدارة العمل في مكان واحد.

التواصل وإدارة المهام في مساحة العمل الموحدة في ClickUp Chat

على عكس Google Chat، الذي يركّز بشكل أساسي على المراسلة، يحتفظ ClickUp Chat بالمحادثات ومهام المشروع في موقع واحد موحّد. يمكن لأعضاء الفريق التبديل بين المحادثات وعناصر العمل في نفس سير عمل إدارة المشروع دون فقدان التركيز أو السياق.

باستخدام الدردشة، يمكنك الآن إنشاء المهام مباشرةً من سلاسل محادثات الدردشة وتشغيل رسائل الدردشة من المهام. وبفضل المهام المعينة المتصلة بسلاسل رسائل الدردشة ذات الصلة، لن يفقد أي شخص السياق أبداً.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في الدردشة، يمكنك الحصول على إجابات سريعة على الأسئلة، وإعداد الأتمتة، والعثور بسرعة على المهام والمحادثات ذات الصلة.

هل تريد إصدار إعلان يمكن لأعضاء الفريق تحديد موقعه بسرعة في وقت لاحق؟ ما عليك سوى استخدام خيار المنشورات لإنشاء منشور يمكن البحث فيه بسهولة.

وهذا ليس كل شيء. تمكّنك ميزة المزامنة في ClickUp Chat من تشغيل مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو من أي قناة دردشة أو رسالة مباشرة.

التكامل مع دردشة جوجل

يتكامل ClickUp أيضًا مع Google Chat، مما يسمح للمستخدمين بتلقي الإشعارات مباشرةً في بيئة دردشة Google الخاصة بهم. يدعم هذا التكامل إشعارات ClickUp لأنشطة مثل إنشاء المهام، وتغييرات المُكلَّفين، وتحديثات حالة المهام، والمرفقات الجديدة، والتعليقات.

قم بدمج ClickUp مع دردشة Google للحصول على إشعارات حول إنشاء المهام والتكليفات والمزيد

يعمل التكامل عبر جميع خطط ClickUp ولكنه أحادي الاتجاه بشكل أساسي، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين إنشاء مهام ClickUp أو تعديلها من داخل Google Chat.

كما ترى، يجمع ClickUp بين الدردشة وإدارة المشروعات ومراسلة الفيديو. وهذا يجعله منافسًا قويًا للفرق التي تسعى إلى التواصل الفعال مع الحفاظ على تنظيم العمل وقابليته للتنفيذ.

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ميزات ClickUp الأخرى

بالإضافة إلى وظيفة الدردشة، يتضمن ClickUp العديد من الميزات الأخرى التي تدعم العمل الجماعي الفعال.

تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو لنقل الأفكار بوضوح باستخدام ClickUp Clips كليك أب كليب تتيح لك تسجيل رسائل الفيديو ومشاركتها مباشرةً داخل المنصة. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لشرح الموضوعات المعقدة أو تقديم تعليمات مرئية.

على عكس الدردشة التقليدية، حيث يمكن أن تضيع التفسيرات في الترجمة، تتيح لك المقاطع نقل رسالتك بوضوح وبصورة مرئية.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام المقاطع لتهيئة أعضاء الفريق الجدد من خلال تسجيل سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية القصيرة. يمكنك توضيح العمليات الرئيسية بصرياً، مما يؤدي إلى سرعة التأهيل وتقليل عدد أسئلة المتابعة.

تدعم الأبحاث أيضاً فعالية الفيديو لأغراض التدريب. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester Research، فإن ما يقرب من 65% من عملاء بائعي الفيديو يستخدمون حلول الفيديو للتدريس والتدريب موظفيهم. وهذا يسلط الضوء على أهمية دمج ميزات الفيديو الجذابة في مجموعة أدوات التواصل الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك ClickUp أيضًا القدرة على إنشاء مهام من التعليقات وتخصيصها باستخدام @الإشارات وجاهزة للاستخدام قوالب خطة التواصل .

من خلال نهج ClickUp الشامل، يمكن لفريقك التواصل وإدارة المهام والبقاء على اطلاع على المشاريع. وهذا يجعلها بديلاً قوياً ل Google Chat ومن المحتمل أن تكون بديلاً قابلاً للتطبيق بديل ل Google Workspace .

استمع إلى روزانا هنغاريا، مديرة مشروع، حول كيفية استفادة فريقها من ميزة الدردشة:

نقل _ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة، مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وواتساب، إلى مكان واحد. لذا، > تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها ._

روزانا هنغاريا، مديرة المشروع

اجلب الثرثرة إلى حيث تهمك مع ClickUp!

دردشة جوجل مفيدة أداة تواصل لأولئك المدمجين بالفعل في نظام Google Workspace البيئي. ومع ذلك، فإن ClickUp هو الحل الأمثل للفرق التي تحتاج إلى قدرات أكثر شمولاً في التواصل وإدارة المشاريع.

تربط ClickUp Chat بسلاسة المحادثات بالمشاريع. ويضمن ذلك ترجمة المناقشات مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ دون المخاطرة بضياع النقاط المهمة في أداة مراسلة منفصلة.

وتعزز إحدى الميزات البارزة، وهي المقاطع، هذه التجربة من خلال توفير رسائل مرئية. هذه الرسائل مثالية لشرح الأفكار المعقدة أو تقديم ملاحظات مفصلة. هذه مجرد واحدة من الإمكانيات العديدة التي تجعل من ClickUp بديلاً قوياً.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك ClickUp، بفضل تكامله مع تطبيق Slack وGoogle Chat، على إنجاز كل شيء من خلال تطبيق عمل واحد مشترك.

دليل الحلوى يكمن في الأكل - فلماذا لا تجرب ClickUp وترى ما هو الأفضل لفريقك؟ اشترك في ClickUp اليوم!