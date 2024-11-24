أفضل قوالب سجل المكالمات لإبقائك منظمًا

هل تريد إغلاق العملاء المحتملين وحل استفسارات العملاء في دقائق معدودة؟ قد يبدو الأمر طموحاً، إلا أنه يبدأ بمهمة بسيطة تتمثل في إتقان المكالمات الهاتفية.

تشير الدراسات إلى أن 86% من العملاء يتصلون بالشركة عدة مرات لحل مشكلاتهم، و 72% أن هذا يؤثر سلبًا على تجربتهم.

وهنا يصبح وجود سجل مكالمات مفصل للعملاء أمرًا ضروريًا. فتوثيق التفاصيل الرئيسية لكل مكالمة يضمن لك أن تكون جميع مكالماتك الهاتفية في الوقت المناسب وفعالة وموجهة نحو الهدف.

ومع ذلك، فإن تسجيل هذه السجلات وإدارتها بدقة قد يكون أمراً صعباً في بحر من المكالمات الواردة والصادرة.

في مدونة اليوم، سنقوم بمشاركة أفضل قوالب سجلات محرر مستندات Google Docs وورقة Excel لتحسين تسجيل مكالماتك. 📞

## ما الذي يجعل قالب سجل المكالمات الجيد في برنامج إكسل؟

يقوم قالب سجل المكالمات الجيد بأكثر من مجرد تسجيل تفاصيل مكالماتك - فهو يمكّنك أنت وفريقك من اتخاذ قرارات مستنيرة تزيد من المبيعات والإيرادات والنمو.

فيما يلي خمس سمات رئيسية يجب أن تبحث عنها في قالب سجل المكالمات في برنامج Excel: 🔍

سهولة الاستخدام: اختر قالبًا سهل الاستخدام والتنقل. على سبيل المثال، يجب أن يسمح لك بإدخال البيانات دون عناء وتعبئة البيانات الشائعة أو المتكررة مسبقًا

اختر قالبًا سهل الاستخدام والتنقل. على سبيل المثال، يجب أن يسمح لك بإدخال البيانات دون عناء وتعبئة البيانات الشائعة أو المتكررة مسبقًا بنية واضحة: اختر قالباً يتميز ببنية واضحة وبسيطة. يضمن نموذج السجل الذي يحتوي على صفوف وأعمدة متميزة أن تكون سجلات المكالمات منظمة بشكل جيد وسهلة التصفح

اختر قالباً يتميز ببنية واضحة وبسيطة. يضمن نموذج السجل الذي يحتوي على صفوف وأعمدة متميزة أن تكون سجلات المكالمات منظمة بشكل جيد وسهلة التصفح الشمولية: اختر قوالب سجل المكالمات الشاملة والموجزة في نفس الوقت. يجب أن تمكنك من تسجيل تفاصيل سجل المكالمات الأساسية مثل اسم العميل ورقم الاتصال ومدة المكالمة بشكل مضغوط

اختر قوالب سجل المكالمات الشاملة والموجزة في نفس الوقت. يجب أن تمكنك من تسجيل تفاصيل سجل المكالمات الأساسية مثل اسم العميل ورقم الاتصال ومدة المكالمة بشكل مضغوط إمكانية التخصيص: ابحث عن قوالب سجل المكالمات التي توفر ميزات تخصيص كافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون لديك خيار تعديل الحقول، وأنظمة الألوان، وأنماط الخطوط، وما إلى ذلك. من الوظائف المهمة التي يجب البحث عنها هي التنسيق الشرطي

ابحث عن قوالب سجل المكالمات التي توفر ميزات تخصيص كافية. على سبيل المثال، يجب أن يكون لديك خيار تعديل الحقول، وأنظمة الألوان، وأنماط الخطوط، وما إلى ذلك. من الوظائف المهمة التي يجب البحث عنها هي التنسيق الشرطي الميزات الآلية: اختر قالب سجل مكالمات العميل الذي يمكّنك من استخدام الصيغ لحساب الأرقام الحيوية مثل حجم المكالمات ومتوسط مدة المكالمات ومعدلات الإكمال

➡️ اقرأ المزيد: 8 قوالب مجانية لقائمة جهات الاتصال في Excel و ClickUp

قوالب سجل المكالمات المجانية في Excel

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجعل قالب سجل المكالمات التجارية ممتازًا، إليك بعضًا من أفضل قوالب سجل المكالمات المجانية للوصول إليها واستخدامها على Microsoft Excel:

1. قالب سجل المكالمات من Template.net

via Template.net قالب قالب سجل المكالمات من Template.net هو أداة مصممة خصيصًا لجعل عملية تسجيل المكالمات فعالة. سواءً المكالمات الواردة أو المكالمات الصادرة، فهي تتيح لك تسجيل مكالماتك اليومية وتفاصيلها مثل التاريخ والوقت والمدة والغرض وإجراءات المتابعة.

كما أن هيكل القالب وشكله سهل الاستخدام. من تصميمه النظيف إلى الألوان الرقيقة، فإن جميع عناصره احترافية، مما يجعله قالب سجل مكالمات العميل المناسب.

إليك أسباب إعجابك به:

أتمتة الإجراءات مثل تتبع مكالمات العملاء ومتابعتها

تخصيص الحقول لتخصيص قالب السجل حسب احتياجاتك

الوصول إلى القالب على كل من مايكروسوفت إكسل وجداول بيانات جوجل

مثالي ل: المحترفون الذين يحتاجون إلى قالب سجل مكالمات العمل لتنظيم سجلات مكالمات العملاء.

2. قالب سجلات المكالمات البسيطة من Template.net

via Template.net هل تعبت من إدخال تفاصيل المكالمات بنفسك؟ قالب سجلات المكالمات البسيطة من Template.net هو إطار العمل الذي سيحل لك مشاكل تسجيل المكالمات. بسيط وفعال، فهو يمكّنك من تلخيص جميع مكالمات العملاء بسرعة. سجّل التفاصيل مثل وقت بدء المكالمة، ووقت انتهائها، وعناصر الإجراءات، وما إلى ذلك.

يتضاعف القالب كقالب سجل مكالمات المرضى. إذا كنت ترغب في تخزين معلومات المريض وتفاصيل المكالمات في مكان واحد، فهذا القالب مناسب لك. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنسيق القياسي يجعله مبهجاً للاستخدام.

إليك لماذا ستحبه:

تنظيم مجموعة متنوعة من تفاصيل المكالمات الهامة مثل التاريخ ووقت إجراء المكالمة مثل التاريخ ووقت إجراء المكالمة ووقت إجراء المكالمة الإجمالي وما إلى ذلك.

توليد وتوثيق بيانات المكالمات الفنية والإحصائية الأساسية

استخدام قالب السجل بسلاسة عبر MS Word وExcel وGoogle Docs وجداول البيانات وغير ذلك الكثير

مثالي ل: المتخصصين في الرعاية الصحية أو الشركات التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات المرضى لتتبع المكالمات بسرعة وكفاءة.

3. قالب سجل المكالمات القابل للطباعة من Template.net

via Template.net هناك مشكلة شائعة في العديد من قوالب سجلات الأوراق وهي أن تنسيقها غالبًا ما يصبح مشوهًا عند طباعتها. ولكن هذا ليس هو الحال مع قالب سجل المكالمات القابل للطباعة من Template.net. باستخدام قالب السجل هذا، يمكنك إنشاء ملف ملموس لجميع ملاحظات المكالمات الخاصة بك.

قالب نموذج سجل المكالمات هذا قابل للتكيف بدرجة كبيرة، بحيث يمكنك تخصيص جميع عناصره وفقًا لاحتياجاتك. كما أن تصميم القالب ومظهره العام سهل الاستخدام، مما يجعله مناسبًا لإدارة طلبات الخدمة .

إليك سبب إعجابك بها:

استخدم الإرشادات المدمجة لتخصيص القالب لجميع مستويات المهارة

تتبع مراحل المكالمات وتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك

وفر نفقات البرامج الإضافية مع إطار عمل القالب سهل الاستخدام

مثالي ل: الشركات أو فرق الخدمة التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات قابل للطباعة لتتبع طلبات الخدمة وإدارتها بكفاءة.

4. قالب سجل مكالمات المبيعات من Template.net

via Template.net إذا كنت تبحث عن قالب لمساعدتك في إدارة المكالمات الباردة، فإن قالب سجل مكالمات المبيعات من Template.net قد يثير اهتمامك. كما يوحي الاسم، هذه الوثيقة مصممة خصيصاً لمحترفي المبيعات.

باستخدام قالب السجل هذا، قم بتسجيل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمكالمات، مثل اسم العميل ورقم الاتصال وهدف المكالمة وما إلى ذلك. استخدم قالب سجل مكالمات المبيعات هذا لتتبع ومتابعة مكالمات العملاء.

هذا يساعد تحديد المشكلات والثغرات لضمان تحسين استراتيجية الاتصال البارد الخاصة بك لتحقيق أفضل النتائج.

إليك سبب إعجابك به:

تخصيص عناصر القالب لتناسب احتياجات العمل المختلفة

أتمتة حسابات التوقعات والميزانية باستخدام آلة حاسبة مدمجة

استخدم المخططات وأشرطة التقدم لسهولة تتبع الأهداف

مثالي ل: فرق المبيعات التي تستخدم سجلات المكالمات لتتبع المكالمات والمتابعة وتحسين المكالمات الباردة.

5. متتبع المحادثات الهاتفية من مايكروسوفت

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أداة تعقب المكالمات الهاتفية من Microsoft هي أداة لتسجيل المكالمات مع صفوف وأعمدة مخصصة لأسماء العملاء ووقت بدء المكالمة ووقت انتهائها وتاريخها وما إلى ذلك.

يمكن أيضًا استخدام هذا القالب متعدد الاستخدامات كسجل مكالمات لوسائل الإعلام. إذا كانت شركتك تتفاعل مع الصحفيين أو ممثلي وسائل الإعلام الأخرى، استخدم هذا المورد لإدارة التفاعلات وتنظيم السجلات.

إليك سبب إعجابك به:

استخدم الرسوم المتحركة والانتقالات ومقاطع الفيديو لفهم البيانات بشكل أفضل

تخصيص عناصر مثل النص والصور وأنظمة الألوان والمزيد

مشاركة القالب عبر الفرق لتعزيز التعاون

مثالي ل: الشركات التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات الخدمة أو أداة تتبع المكالمات لتفاعلات العملاء والوسائط.

6. قالب لوحة تحكم مركز الاتصال من مساعد مركز الاتصال

عبر مساعد مركز الاتصال قالب قالب لوحة تحكم مركز الاتصال من مساعد مركز الاتصال هو قالب نموذج نموذج سجل مكالمات وظيفي. بصرف النظر عن تخزين بيانات سجل المكالمات، فإنه يتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة مثل حجم الاتصال، وحجم الشكاوى، وحجم المبيعات، ومعدل التخلي عن المكالمات، وما إلى ذلك.

وبهذه الطريقة، يمكنك تعزيز الاتصال البارد و مبادرات خدمة العملاء . الجزء الأفضل؟ يقدم هذا القالب البيانات بتنسيق جذاب بصريًا، باستخدام الأشرطة والمخططات والرسوم البيانية بشكل فعال.

إليك سبب إعجابك به:

تحرير قالب السجل لإضافة أو إزالة أي مؤشرات أداء رئيسية محددة

استخدام أدوات تصور البيانات المدمجة لتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية

التعرّف على الاتجاهات التاريخية لاتخاذ قرارات مستنيرة

مثالي ل: مراكز الاتصال التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات هاتفية أو قالب سجل مكالمات العملاء لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية.

## قيود استخدام قالب سجل مكالمات Excel

على الرغم من فعالية قوالب تسجيل المكالمات في مايكروسوفت إكسل وجداول بيانات جوجل، إلا أنها مثالية فقط لمن يبحثون عن قالب سجل مكالمات يومي أساسي. إليك السبب:

عدم إمكانية الوصول في الوقت الفعلي: نظرًا لأن قوالب السجل هذه تعتمد على برنامج Excel، فإن نطاق التعاون محدود، مما يجعل من الصعب مشاركتها مع فرق أخرى في مؤسستك

نظرًا لأن قوالب السجل هذه تعتمد على برنامج Excel، فإن نطاق التعاون محدود، مما يجعل من الصعب مشاركتها مع فرق أخرى في مؤسستك ميزات أتمتة محدودة: معظم قوالب السجلات لا تقدم سوى دعم الأتمتة الأساسية. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى أتمتة العمليات الحسابية المعقدة، فقد لا تتمكن من ذلك

معظم قوالب السجلات لا تقدم سوى دعم الأتمتة الأساسية. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى أتمتة العمليات الحسابية المعقدة، فقد لا تتمكن من ذلك الافتقار إلى التحليلات: على عكس نموذج السجل المتطور، لا تقدم معظم قوالب السجل تحليلات البيانات أو أدوات إعداد التقارير. فهي مصممة خصيصًا لتخزين البيانات

💡 نصيحة احترافية: اجعل قالب سجل المكالمات أكثر كفاءة مع أفضل 10 قوالب لسجل العمل لتتبع إنتاجيتك . باستخدام هذه القوالب، ستعرف بالضبط كم من الوقت تستغرقه لإكمال مهامك اليومية! ⏳

## 7 قوالب بديلة لسجل المكالمات في برنامج Excel

ربما تعرف بالفعل أن انقر فوق أداة رائعة لإدارة المشاريع (حكاية عجائبها ليست سرًا!). ولكن هذا ليس كل شيء - فهناك ما هو أكثر من ذلك!

بصرف النظر عن تسهيل إدارة المشاريع، يستضيف ClickUp أيضًا مجموعة من قوالب سجل المكالمات الهاتفية التي يمكنك استخدامها لتبسيط تسجيل المكالمات.

إليك كيف يساعد ClickUp المؤسسات في تحسين خدمة العملاء 🎖️

لم يقتصر اعتماد ClickUp على تحسين عملياتنا فحسب، بل ساعدنا في تشكيل قسم نجاح العملاء مما سمح لنا بالنمو من 2000 إلى 8 آلاف عميل سنويًا.

أنجيلا فيكيوني، بيرشيك

على عكس تلك المذكورة أعلاه، فهي فعالة ومتعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام.

دعونا نستكشف بعضها بالتفصيل:

1. نموذج مكالمات مبيعات ClickUp للمكالمات

قالب مكالمات مبيعات ClickUp

يستغرق إنشاء خط أنابيب لمكالمات المبيعات عالية التحويل وقتًا وجهدًا وتجربة وخطأ. وعلى الرغم من ذلك، فإن النتائج قد تكون أو لا تكون كما هو متوقع. لحسن الحظ، فإن قالب مكالمات مبيعات ClickUp يزيل التخمين من العملية.

قم بتغذية جميع البرامج النصية لمكالمات المبيعات الخاصة بك للوصول السريع حتى يتمكن زملاؤك أعضاء فريق المبيعات من اختيار النص المناسب في الوقت المناسب وضمان عدم تفويت أي فرصة مبيعات.

يتيح لك قالب السجل هذا تتبع تفاعلات العميل وتنظيم بيانات المبيعات وتعيين المهام ومتابعة العملاء المحتملين.

إليك سبب إعجابك به:

تتبع كل عميل محتمل مع حالات مخصصة مثل "مكالمة مبيعات" و "تم الإغلاق وفاز"

تعزيز العلاقات مع العملاء وزيادة فرصك في إغلاق العملاء المحتملين

قم بالتبديل بسلاسة بين طرق عرض الملخص، ومخططات المبيعات، والدليل

تعزيز الكفاءة من خلال تتبع الوقت والعلامات وأدوات البريد الإلكتروني

مثالي ل: الفرق التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات المبيعات لإدارة سجلات المكالمات وتتبع العملاء المحتملين والتفاعل مع العملاء والمتابعة.

2. قالب خط أنابيب المبيعات بالنقر فوق

قالب خط أنابيب المبيعات-t

ال قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp هو قالب سجل مكالمات المبيعات النابض بالحياة بصريًا والذي يجب أن يكون ضروريًا لمحترفي المبيعات في كل مؤسسة. قالب سجل المكالمات هذا متعدد الاستخدامات. فهو يتيح لك تصور مسار المبيعات الخاص بك، وإدارة بيانات العملاء، وتحديد أولويات العملاء المحتملين.

استخدم قالب السجل هذا للتعاون بين الأقسام، وتطوير المنتجات بشكل مبسط، وتوقعات المبيعات الدقيقة. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن القالب سهل الاستخدام وقابل للتكيف بشكل كبير.

إليك سبب إعجابك به:

تصور كل مرحلة مع 30 حالة فريدة، من "مؤهل" إلى "تجديد"

حافظ على تحديث البيانات مع حقول مثل "آخر اتصال

تبسيط طرق العرض باستخدام طرق عرض القائمة وإجراءات التشغيل الموحدة والصناديق لسهولة الوصول إليها

أتمتة مهام سير العمل مع تتبع الوقت والتنبيهات

مثالي ل: محترفي المبيعات الذين يحتاجون إلى قالب سجل مكالمات هاتفية مرئي لمراحل العملاء المحتملين وإدارة البيانات والتنبؤات.

3. قالب نموذج الاتصال بالعملاء

قالب نموذج الاتصال بالعميل ClickUp

ال قالب نموذج الاتصال بالعميل ClickUp ليس قالب سجل مكالمات العملاء المعتاد - إنه المورد النهائي الذي تحتاجه لتحقيق الكفاءة. قم بتجميع ملاحظات العملاء التي لا تقدر بثمن واستخدمها بطرق مختلفة، مثل ابتكار منتج جديد أو تحسين منتج موجود بالفعل.

يتميز قالب سجل المكالمات بتصميم مبسط وجذاب بصريًا. يقوم بتسجيل تفاصيل العملاء المختلفة، مثل الاسم، وتفاصيل الاتصال، والمشكلة، والرسالة. استخدم القالب لإسناد مشكلة معينة إلى أحد أعضاء الفريق المعني وحلها.

إليك سبب إعجابك به:

تنظيم الطلبات بحالات واضحة لتحديد الأولويات بشكل أفضل

اعثر على المعلومات بسرعة مع طرق عرض جهات الاتصال والملخص المبسطة

حافظ على الاستجابة مع التبعيات والتتبع المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مثالي لـ: الفرق التي تريد نموذج سجل مكالمات العميل الذي يركّز على ملاحظات العملاء وتعيينات الاستعلامات.

4. قالب تصعيد خدمة عملاء ClickUp لخدمة العملاء

نموذج تصعيد خدمة العملاء الخاص بـ ClickUp لخدمة العملاء

مواجهة التحديات في خدمة العملاء الإدارة؟ احصل على نموذج تصعيد خدمة العملاء ClickUp لخدمة العملاء ! يعمل مستند سجل مكالمات خدمة العملاء هذا على تبسيط حل استفسارات العملاء.

باستخدام قالب سجل المكالمات هذا، يمكنك إنشاء مهام للمكالمات الخارجة عن الخدمة وتعيينها لأعضاء الفريق لحلها بشكل فوري. فهو يساعدك أنت وفريقك في الحفاظ على التوافق بينك وبين فريقك من خلال مركزية استفسارات العملاء وتتبع حالة حلها.

قالب سجل المكالمات هذا سهل الاستخدام والتنقل. يعرض المعلومات المتعلقة بالخدمات المتعلقة بالعملاء بطريقة شاملة وموجزة في نفس الوقت.

إليك سبب إعجابك به:

التعامل مع حالات التصعيد مع حالات مثل "في انتظار العميل"

التقاط المعلومات الهامة مثل رسائل البريد الإلكتروني للعميل وتفاصيل التسليم والمستويات

تبسيط الدعم باستخدام طرق عرض مثل لوحة دعم المستويات وقائمة التذاكر

أتمتة وتتبع الحلول السريعة والفعّالة

مثالي ل: فرق الدعم التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات الخدمة لإدارة حالات التصعيد بكفاءة.

💡 نصيحة للمحترفين: هل تريد تحقيق أقصى استفادة من خدمة العملاء؟ تعرف على كيفية تحسين آداب خدمة العملاء لديك لتخصيص خدمتك وفقًا لاستجابات العملاء! 📝

5. نموذج إدارة خدمة العملاء ClickUp لخدمة العملاء

قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp إدارة خدمة العملاء CRM

إدارة علاقات العملاء (CRM) أمر صعب - ونحن نتفهم ذلك. ولكن إذا كنت ترغب في تقديم تجربة مُرضية لعملائك الحاليين والمحتملين، فإن إدارة علاقات العملاء الخالية من المتاعب أمر بالغ الأهمية. وهنا يأتي دور قالب إدارة خدمة العملاء ClickUp يأتي للإنقاذ.

يعمل قالب سجل المكالمات هذا كمستند رئيسي. استخدمه لتسجيل ملاحظات العملاء، وحل المشكلات، وتتبع تقييمات الرضا، والمتابعة مع أعضاء الفريق الآخرين - كل ذلك في مكان واحد.

على المدى الطويل، يثبت أنه لا يقدر بثمن في تبسيط نهج إدارة علاقات العملاء بشكل عام.

إليك أسباب إعجابك به:

إدارة التذاكر بصرياً باستخدام طرق عرض القائمة واللوحة والنموذج

تسريع أوقات الاستجابة مع نماذج قابلة للتخصيص في متناول يدك

توحيد العمليات مع توثيق واضح في طريقة عرض المستندات

تتبع كل طلب لتبسيط جهود الدعم

مثالي ل: الفرق التي تحتاج إلى قالب شامل لسجل مكالمات خدمة العملاء لتبسيط إدارة علاقات العملاء.

➡️ اقرأ المزيد: كيف يستخدم ClickUp دعم العملاء ClickUp

6. نموذج اكتشاف عميل ClickUp للعملاء

مستند اكتشاف الوكالة/العميل

حتى المحترفون المتمرسون يفشلون أحيانًا في تحويل عملاء المبيعات المحتملين إلى عملاء بسبب نقص الفهم. إن قالب اكتشاف العميل ClickUp Client Discovery Template يساعد على تجنب ذلك.

يتيح لك قالب سجل مكالمات العميل هذا الاحتفاظ بسجل شامل لاتصالات العميل حتى لا تفوتك أي تفاصيل. فكر في الأمر على أنه نموذج استقبال العميل -أكثر تقدمًا فقط

يتيح لك القالب أيضًا إنشاء ملف تعريف شامل للعميل، والذي يمكنك مشاركته مع شركائك في العمل للتفاعل بشكل أكثر سلاسة مع العميل. هذا سيجعل مكالمة المبيعات الخاصة بك أكثر فعالية وتخصيصاً.

إليك سبب إعجابك به:

تنظيم مراحل المشروع بحالات مرنة

تبديل طرق العرض مثل Gantt أو التقويم لتتناسب مع سير عملك

تعاون في الوقت الفعلي من خلال مشاركة الشاشة والتعديلات المباشرة

مثالي ل: فرق المبيعات التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات الخدمة لإنشاء ملفات تعريف مفصلة للعملاء وتعزيز العلاقات.

7. قالب سجل محادثة ClickUp

قالب سجل محادثة ClickUp

هل تريد مراقبة جميع المكالمات الواردة والصادرة في مؤسستك؟ إن قالب سجل محادثات ClickUp هو الحل الأمثل.

باستخدام قالب سجل المكالمات هذا، قم بتسجيل كل مكالمة مبيعات أو تفاعل مع العملاء قمت بها أنت أو أي من أعضاء فريقك. قم بتوثيق العناصر الحيوية الأخرى للمكالمة، مثل مدتها، وإجراءات المتابعة، والملاحظات المحددة، وما إلى ذلك.

إنه قالب سهل الاستخدام، وهو قالب قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ومناسب للمبتدئين مما يجعله نموذجًا لا غنى عنه.

إليك سبب إعجابك به:

توثيق النقاط الرئيسية باستخدام حقول سهلة الاستخدام

تنظيم عمليات المتابعة عبر طرق عرض القائمة وجانت والتقويم

تعاون على الفور مع تعليقات مباشرة ودعم متعدد المهام

تتبع التقدم بسلاسة مع علامات حالة واضحة

مثالي ل: الشركات التي تحتاج إلى قالب سجل مكالمات يومي لتوثيق المبيعات ومحادثات العملاء.

➡️ اقرأ المزيد: 10 قوالب مجانية لتقرير الحوادث في مستندات ClickUp وWord وExcel

قم بإدارة مكالماتك باستخدام قوالب سجل المكالمات في ClickUp!

تُعد سجلات المكالمات نقطة بيانات أساسية، خاصة بالنسبة لأقسام المبيعات وخدمة العملاء. من خلال تحسين تفاعلات العملاء، فهي تساعد على تبسيط جهود إدارة علاقات العملاء ومكالمات المبيعات.

ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بسجل دقيق لكل مكالمة أمر مرهق. في هذا السياق، يوفر نموذج السجل معلومات مفصلة حول المكالمات الهاتفية - من البداية إلى النهاية.

في المرة القادمة التي تكافح فيها لتتبع مكالماتك الهاتفية، اختر قالب سجل المكالمات الهاتفية من مجموعة قوالب ClickUp وأضف قوة الكفاءة إلى عملية إدارة سجل المكالمات.

لمزيد من التفاصيل، راجع ClickUp أو سجل هنا للحصول على نسخة تجريبية مجانية!