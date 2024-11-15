قوالب مجانية لجداول بيانات Google CRM لتحسين عملية المبيعات الخاصة بك

وفقًا لشركة ماكينزي، فإن القادة يستفيدون من 2-5% زيادة في المبيعات من خلال تنفيذ عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات. ✨

ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات تكافح من أجل تنفيذ هذا النهج بفعالية بسبب عدم كفاءة إدارة البيانات. يؤدي الافتقار إلى الأدوات المناسبة لجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها إلى فقدان فرق المبيعات لفرص النمو.

وهنا يمكن لقوالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات Google Sheets أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

تساعد هذه القوالب الشركات على تركيز بيانات المبيعات وإدارتها بشكل مركزي في شكل بسيط يسهل الوصول إليه، مما يسمح للفرق بتتبع العملاء المحتملين وتفاعلات العملاء وتقدم المبيعات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

في هذه المقالة، سوف نطلعك في هذه المقالة على بعض أفضل القوالب المجانية قوالب إدارة علاقات العملاء مصممة لتبسيط عملية المبيعات وتوسيع نطاق عمليات المبيعات الخاصة بك.

## ما الذي يجعل قالب CRM جيد في جداول بيانات جوجل CRM؟

يساعدك قالب Google Sheets CRM الجيد على تنظيم وإدارة خط أنابيب المبيعات بكفاءة.

يجب أن يكون قالب Google Sheet CRM:

🌟 🌟 سهل التصفح: يجب أن يوفر هيكلًا وتسميات واضحة، مما يسهل على فريق المبيعات تتبع البيانات، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معرفة واسعة بجداول البيانات

🔧 قابل للتكيف: يجب أن يحتوي على حقول مبيعات مخصصة لتكييف احتياجات عملك الخاصة وعمليات المبيعات

📋 شامل: يجب أن يتضمن قالب CRM المجاني حقولاً أساسية مثل معلومات الاتصال، ومرحلة الصفقة، والمجال، والإيرادات المتوقعة، والعمولة، وما إلى ذلك، لتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات

📊 بديهي: اختر قالبًا يوفر لوحة تحكم بديهية لإدارة علاقات العملاء أو ميزات تحليلات المبيعات لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات

🔗 متوافق: يجب أن يتكامل قالب جدول بيانات CRM المجاني بسهولة مع مجموعة تقنيات المبيعات الخاصة بك حتى تتمكن من جمع بيانات المبيعات وإدارتها من منصات متعددة

## قوالب جداول بيانات إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل

سواء كنت تراقب العلاقات مع العملاء، أو تتبع المبيعات، أو تنظم العملاء المحتملين، فإن قوالب مبيعات جداول بيانات Google Sheets CRM هي نقطة انطلاق جيدة لإدارة بيانات شركتك وتحسين إدارة علاقات العملاء.

دعنا نلقي نظرة على ستة نماذج شائعة قوالب جداول بيانات CRM يمكنك دمجها في سير عملك.

1. قالب CRM بواسطة Salesflare

via إعلان المبيعات ال قالب إدارة علاقات العملاء من Salesflare هو أداة قوية مصممة لمنح الشركات الصغيرة والشركات الناشئة قدرات إدارة علاقات العملاء الأساسية داخل جداول بيانات Google. يوفر هذا القالب تصميمًا سهل التنقل ينظم تفاعلات العملاء، ويتتبع مراحل المبيعات، ويساعد في إدارة العملاء المحتملين - وكلها جوانب مهمة لزيادة الإيرادات.

يتيح لك قالب Salesflare CRM الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، مما يقلل من الحاجة إلى أدوات متعددة وأنظمة إدارة علاقات العملاء المعقدة، وذلك من خلال أقسام مخصصة لمعلومات الاتصال وحالة الصفقة وملاحظات النشاط الرئيسية.

إحدى الميزات البارزة في هذا القالب المجاني هي نظام تتبع خط الأنابيب البديهي. تصنف هذه الميزة بصريًا العملاء المحتملين حسب المرحلة (على سبيل المثال، الاتصال الأولي، التفاوض، الإغلاق)، مما يتيح رؤى سريعة حول مكان كل عميل محتمل في مسار المبيعات.

مثالي ل: مندوبي المبيعات والمتخصصين الذين يتطلعون إلى تسجيل جميع معلومات العملاء المحتملين في مكان واحد.

2. قالب أداة إدارة علاقات العملاء المصغرة من HubSpot

via هبسبوت ال قالب أداة إدارة علاقات العملاء المصغرة من HubSpot يوفر طريقة بسيطة ومنظمة في نفس الوقت لتتبع علاقات العملاء وبيانات المبيعات. متوفر لكل من Excel وجداول بيانات Google، وهو يرشدك خلال الإعداد من خلال علامة تبويب "ابدأ هنا" ويتيح تخصيصًا سهلاً للقوائم المنسدلة لتتناسب مع مراحل المبيعات الفريدة.

تشمل أقسامه الرئيسية المؤسسات وجهات الاتصال والفرص والتفاعلات، حيث يمكنك تسجيل تفاصيل العميل والصفقات وسجل الاتصالات وتنظيمها. توفر علامة التبويب لوحة المعلومات عرضًا عالي المستوى لخط سير المبيعات وقيم الفرص المفتوحة وعدد جهات الاتصال.

مثالية ل: فرق المبيعات الذين يرغبون في تصور اتجاهات العملاء.

3. قالب قائمة جهات الاتصال من HubSpot

via هبسبوت يمكنك استخدام قالب قائمة جهات الاتصال من HubSpot لإدارة تفاصيل جهات الاتصال الأساسية للعملاء المحتملين، مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتفاصيل الشركة، من أجل التواصل السلس.

يساعدك في إضافة الملاحظات وتصنيف جهات الاتصال بناءً على حالة العلاقة أو مرحلة المبيعات لتقسيم الاتصالات واستهدافها بفعالية.

يتيح قالب ورقة Google Sheet إدخال البيانات بسرعة وتحديثات سهلة، مما يضمن بقاء جميع معلومات جهات الاتصال محدّثة ويمكن الوصول إليها.

مثالي ل: فرق دعم المبيعات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بتفاصيل الاتصال بالعملاء المحتملين.

4. قالب لوحة معلومات المبيعات الشهرية من HubSpot

via هبسبوت ال قالب لوحة معلومات المبيعات الشهرية من HubSpot يقدم عرضًا موحدًا لأهداف مبيعاتك الشهرية وأدائك. يساعدك على تتبع الحسابات الجديدة والتجارب والإيرادات المحققة شهريًا. يمكنك استخدام الرسوم البيانية والمخططات الخاصة بها لتحليل اتجاهات المبيعات وأنماطها بمرور الوقت، مما يتيح اتخاذ قرارات أفضل.

ابدأ بالاطلاع على علامة التبويب التعليمات لمعرفة كيفية إدخال البيانات، واستخدم نموذج جداول بيانات Google لتعيين أنشطة المبيعات الخاصة بك. بعد ذلك، يمكنك بعد ذلك إدخال أهداف المبيعات الشهرية في علامة التبويب إعداد واستخدام علامة التبويب بيانات المبيعات وبيانات الحسابات لإدخال بيانات العملاء المحتملين والتجارب وبيانات التحويل.

مثالي من أجل: مديري المبيعات للحصول على عرض شامل لأنشطة المبيعات الشهرية والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف.

➡️ اقرأ المزيد: ClickUp مقابل HubSpot

5. قالب جدول المبيعات CRM من جدول المبيعات

via جدول المبيعات إن قالب جدول البيانات CRM من جدول المبيعات هو أداة قابلة للتخصيص للشركات لإدارة علاقات العملاء وأنشطة المبيعات بفعالية.

فهو يوفر نظرة عامة واضحة على العملاء المحتملين والفرص والصفقات، مما يسمح لك بتصور مسار المبيعات وتحديد الاختناقات المحتملة. مع الحقول القابلة للتخصيص، والحسابات الآلية، ولوحة معلومات مرئية، يساعدك قالب جدول البيانات المجاني لإدارة علاقات العملاء على تبسيط عملية المبيعات وتحسين الكفاءة وتعزيز أداء المبيعات.

مثالي ل: مديري المبيعات الذين يحتاجون إلى تصور مسار المبيعات وتحديد العوائق.

6. قالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل للمخططات والرسوم البيانية بواسطة تيبسوجرافيك

via تيبسوغرافي إن قالب إدارة علاقات العملاء من تيبسوغرافيك يساعدك على تصور وتحليل بيانات المبيعات الخاصة بك. يمكنك بسهولة تحديد اتجاهات المبيعات وأنماطها وفرصها ضمن بيانات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من خلال الرسوم البيانية والمخططات. هذا القالب مفيد لفهم أداء المبيعات وتتبع المقاييس الرئيسية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

مثالي ل: مديري المبيعات الذين يرغبون في تحليل بيانات المبيعات لاتخاذ قرارات مستنيرة.

قيود استخدام جداول بيانات/مستندات جوجل لإدارة علاقات العملاء

على الرغم من أن جداول بيانات Google Sheets توفر نظامًا أساسيًا متعدد الاستخدامات لإدارة العلاقات مع العملاء، إلا أن لها العديد من القيود التي يمكن أن تؤثر على فعاليتها كأداة لإدارة علاقات العملاء، بما في ذلك:

🚫 الافتقار إلى الميزات المتقدمة: تفتقر قوالب جداول بيانات جوجل إلى الميزات المتقدمة التي توفرها برنامج إدارة علاقات العملاء مثل سير العمل الآلي وتسجيل نقاط العملاء المحتملين الذكي والتحليلات التنبؤية

✍️ إدخال البيانات يدويًا: قد يستغرق الإدخال المتكرر للبيانات في جداول بيانات Google وقتًا طويلاً وقد يكون عرضة للخطأ البشري، مما يؤدي إلى قرارات مبيعات غير دقيقة

📈 قابلية محدودة للتوسع: مع نمو أعمالك، يمكن أن تصبح إدارة مجموعة بيانات مبيعات كبيرة في جدول بيانات مرهقة وغير فعالة

🛠️ التكامل المعقد: قد يكون دمج جداول بيانات جوجل مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى أمرًا صعبًا وقد يتطلب حلولًا مخصصة

🔒 المخاوف الأمنية: على الرغم من أن جداول بيانات جوجل تقدم تدابير أمنية، إلا أن تخزين بيانات العملاء الحساسة في جدول بيانات قد يثير المخاوف، خاصةً للشركات الكبيرة

¦وهذا هو السبب في أنك تحتاج إلى هذه بدائل جداول بيانات جوجل . ✨

بديل لقوالب إدارة علاقات العملاء في جداول بيانات جوجل

في حين أن جداول بيانات Google Sheets يمكن أن تكون أداة مفيدة لإدارة بيانات العملاء في البداية، إلا أن الافتقار إلى الأتمتة وخيارات التحليلات المحدودة يمكن أن يجعلك تعاني من عدم اتساق البيانات.

قد تستفيد الشركات التي لديها عمليات مبيعات معقدة ومجموعات بيانات كبيرة من برنامج CRM مخصص لـ عمليات إدارة علاقات العملاء التي تتجاوز أساسيات جداول بيانات جوجل.

هذا هو المكان الذي برنامج CRM قابل للتخصيص مثل انقر فوق ، يدخل حيز التنفيذ.

تقدم ClickUp قوالب CRM بديهية لتبسيط عملية المبيعات وتعزيز الإنتاجية وزيادة النمو. فيما يلي بعض أفضل قوالب المبيعات التي يمكنك استخدامها من أجل إنشاء إدارة علاقات العملاء الخاصة بك باستخدام ClickUp .

1. قالب ClickUp CRM

قالب إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp

يمثل صومعة البيانات تحديًا كبيرًا لفرق إدارة علاقات العملاء. فهو يؤدي إلى تجزئة رؤى العملاء، وعدم كفاءة التعاون، وضعف عملية اتخاذ القرارات، مما يؤثر في النهاية على إيرادات أعمالك. يمكنك حل هذه المشكلة من خلال دمج نظام أساسي متقدم لإدارة علاقات العملاء يركز بيانات المبيعات.

إن قالب ClickUp CRM يمكن أن يكون نقطة انطلاق جيدة للحصول على رؤية كاملة لعمليات المبيعات الخاصة بك. فهو يساعد في إعداد ومراقبة منظومة المبيعات بأكملها. من إنشاء عملية مبيعات مفصلة إلى إنشاء إطار عمل لتأهيل العملاء المحتملين ومراقبة العملاء المحتملين، يساعدك هذا القالب على إدارة كل شيء.

يمكنك استخدام هذا القالب من أجل:

مركزية بيانات العملاء

احصل على تحديثات الصفقات في الوقت الفعلي، مما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات

تحديد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات لتحسين الإدارة

مثالي ل: فرق المبيعات التي تعاني من البيانات غير المنظمة وسير العمل غير الفعال.

2. قالب ClickUp Simple CRM

قالب إدارة علاقات العملاء البسيط الخاص بـ ClickUp

يمكن أن يصبح تحديث الصفقات الجديدة وتتبع حالات العملاء المحتملين وإدارة تفضيلات العملاء المتطورة أمرًا مرهقًا، خاصة بالنسبة للفرق الصغيرة. لحسن الحظ، فإن ClickUp Simple CRM قالب بسيط لإدارة علاقات العملاء يأتي لإنقاذك

هذا القالب الملائم للمبتدئين يوفر تنسيقات بسيطة لتتبع العملاء المحتملين. في طريقة عرض القائمة والجدول، يمكنك الاطلاع بسرعة على التفاصيل الأساسية مثل مستوى الأولوية والمرحلة وقيمة الصفقة المقدرة وأرقام الهواتف. إذا كنت ترغب في التحقق من الحالة التفصيلية لكل عميل محتمل، ما عليك سوى التبديل إلى طريقة عرض خط الأنابيب.

مثالي ل: أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة الذين يبحثون عن حلول بسيطة لإدارة المبيعات.

➡️ اقرأ المزيد: تعرف على كيفية التحويل العملاء إلى عملاء .

3. قالب تتبع عمولة ClickUp

قالب تتبع العمولة من ClickUp

لا شيء يحفز الأداء مثل تقديم عمولات تنافسية لفريق المبيعات لديك. لذا، إذا كنت ترغب في تحفيز مندوبي المبيعات لديك، جرّب قالب تتبع عمولة ClickUp . يساعدك على تتبع جميع الصفقات و يؤتمت حسابات العمولة ، مما يوفر لك الوقت والجهد الثمينين.

يمكنك أيضًا استخدام هذا النموذج لتصور الأداء ومراقبة تقدم أهداف كل موظف. بهذه الطريقة، يمكنك معرفة متى تتدخل وتقدم التوجيه أو الدورات التدريبية لفريق المبيعات لديك.

استخدم هذا القالب من أجل:

الاحتفاظ بسجل واضح ودقيق لكل عملية بيع لحساب العمولات بدقة

تتبُّع العمولات في الوقت الفعلي، مما يوفر حافزًا لأعضاء فريقك للسعي لتحقيق أهدافهم

راقب تقدم الصفقات والعمولات باستخدام حالات مخصصة مثل "عميل محتمل جديد" و"التفاوض على السعر" و"العمولة المدفوعة

مثالي ل: مديرو المبيعات والفرق المالية الذين يتطلعون إلى تبسيط تتبع العمولات.

🔮 هل تعلم؟ بحلول عام 2025, 60% من مؤسسات مبيعات B2B ستنتقل من البيع القائم على الخبرة والحدس إلى البيع القائم على البيانات.

4. نموذج خط أنابيب المبيعات ClickUp

قالب خط أنابيب المبيعات الخاص بـ ClickUp

تحتاج إلى تتبع خط أنابيب المبيعات في الوقت الفعلي لتنفيذ هذا التحول. لهذا، تحتاج إلى أدوات مثل قالب خط أنابيب المبيعات ClickUp . وهو يتيح إدارة سلسة لبيانات العملاء من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المبيعات.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

إدارة وتحسين العملاء المحتملين في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات

إدارة بيانات العملاء باستخدام واجهة السحب والإفلات

إعطاء الأولوية للعملاء المحتملين بناءً على معايير مثل الإلحاح والقيمة والإمكانات

توقع إيرادات المبيعات

مثالي ل: مندوبي المبيعات ومديري المبيعات وفرق تطوير الأعمال الذين يرغبون في رؤية تقدم الصفقات وأداء الفريق في الوقت الفعلي.

5. قالب إدارة علاقات العملاء للمبيعات ClickUp

قم بتحويل عملية المبيعات الخاصة بك مع قالب ClickUp Sales CRM

نموذج قالب نموذج إدارة علاقات العملاء للمبيعات*ClickUp Sales CRM يبسّط إدارة العملاء المحتملين وتتبع الحسابات، مما يسهّل على فرق المبيعات تنظيم جهات الاتصال و تصور فرص المبيعات في مسار التحويل، مما يضمن عدم إغفال أي عميل محتمل.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

الحصول على وضوح أفضل في اتصالات العملاء ومتابعتهم

جعل بيانات العملاء مركزية للوصول إليها بشكل أفضل

أتمتة تحديثات العملاء المحتملين لزيادة الإنتاجية

الحصول على تحليلات المبيعات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات أفضل

مثالي ل: فرق المبيعات ومديري تطوير الأعمال والمديرين التنفيذيين للحسابات الذين يتطلعون إلى إدارة العملاء المحتملين بكفاءة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز النمو.

6. قالب تقرير مبيعات ClickUp

قالب تقرير مبيعات ClickUp

حتى أكثر فرق المبيعات كفاءة يمكن أن تواجه صعوبات في إعداد تقارير المبيعات بسبب تشتت البيانات وعدم وجود مقاييس موحدة. إن قالب تقرير مبيعات ClickUp يتيح تتبع أداء المبيعات والإبلاغ عنها بسلاسة.

يمكنك استخدامه ل تتبع المقاييس الرئيسية في جميع مراحل عملية المبيعات، مثل إجمالي المبيعات ومتوسط حجم الصفقة وطول دورة المبيعات.

يقدم هذا النموذج عرضاً شاملاً لأنشطة المبيعات الخاصة بك. فهو يدمج البيانات من مصادر متعددة في تقرير واحد ومنظم، مما يوفر رؤى حول الاتجاهات ومعدلات التحويل وأداء الفريق بشكل عام.

مثالي ل: مديري المبيعات ومحللي الأعمال وقادة الفرق الذين يرغبون في تبسيط تقارير المبيعات.

7. قالب تعقب المبيعات ClickUp

قالب متعقب المبيعات الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب تعقّب المبيعات* *ClickUp Sales Tracker Template هو الحل المثالي لمساعدة فرق المبيعات على إدارة وتحليل كل جانب من جوانب عملية المبيعات. بدءًا من مراقبة أداء المبيعات إلى تتبع تحويل العملاء المحتملين والتنبؤ بخطوط الإنتاج، يقوم هذا القالب بكل شيء.

يمكّنك قالب تعقب المبيعات من:

تحديد ومراجعة أهداف المبيعات لفريقك

تحديد الاتجاهات والفرص المتاحة لزيادة المبيعات

تتبع الأداء والتقدم نحو تحقيق أهداف المبيعات

مثالي ل: فرق المبيعات التي تتطلع إلى تبسيط وتحسين عملياتها وتحسين أداء الفريق.

8. قالب مكالمات مبيعات ClickUp

قالب مكالمات المبيعات الخاص بـ ClickUp

هل يكافح فريق المبيعات لديك لتحويل العملاء المحتملين على الرغم من قضاء ساعات في التفاعل مع العملاء المحتملين؟ تتمثل إحدى طرق معالجة ذلك في تحليل مكالمات المبيعات وتحديد العناصر المحتملة التي تحطم الصفقات.

إن

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يمكن أن يساعدك في تتبع مكالمات المبيعات وتحليل أدائها. ويضمن أن تكون جميع تفاعلات العملاء احترافية وتتبع نفس الرسائل.

تعد عمليات المتابعة المتأخرة أحد الأسباب الشائعة التي تجعل الشركات تواجه صعوبة في إغلاق العملاء المحتملين. يساعدك هذا القالب على حل هذه المشكلة أيضاً. يمكنك استعراض مكالمات المبيعات وتعيين المهام لأعضاء فريقك لاتخاذ إجراءات فورية. وهذا يساعد على بناء علاقات دائمة مع العملاء.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تصور خط المبيعات الخاص بك وتتبع التقدم المحرز في كل صفقة

تخزين نصوص مبيعات مكتوبة مسبقاً لسيناريوهات مختلفة والوصول إليها

تحقيق أهداف المبيعات

مثالي ل: فرق المبيعات الراغبة في تعزيز التواصل مع العملاء

9. قالب عملية مبيعات ClickUp

قالب عملية مبيعات ClickUp

المبيعات التي تركز على العملاء هي مفتاح نجاح أي مؤسسة على المدى الطويل. فهو يتطلب عملية مبيعات استراتيجية تمكّن فرق العمل من التركيز على احتياجات العملاء، مما يسهل الارتباطات الأكثر جدوى.

إن

/href/ https://clickup.com/templates/sales-process-t-2x1wa04 قالب عملية المبيعات بنقرة واحدة /%/مرجع/

يساعدك على إدارة عملية المبيعات بأكملها مع تخصيصها لعملاء محتملين محددين. إنه بمثابة خارطة طريق، يساعدك على تصور كل خطوة في مسار المبيعات الخاص بك. يمكنك استخدامه لتخصيص مراحل المبيعات وتتبع التقدم المحرز وإدارة المهام المرتبطة بكل عميل متوقع.

إنه مثالي لتنظيم أنشطة المبيعات الخاصة بك حتى يتمكن فريقك من الحفاظ على التوافق والتركيز على أهدافهم.

يساعدك هذا القالب على:

تبسيط سير عمل المبيعات

تحسين الاتساق ومساءلة الفريق

تدريب مندوبي المبيعات الجدد

مثالي ل: الشركات التي ترغب في تحسين أو توسيع نطاق عمليات المبيعات الخاصة بها.

10. قالب مؤشر الأداء الرئيسي للمبيعات ClickUp

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات الخاص بـ ClickUp

تعد تنمية المواهب عالية الأداء وتحفيزها عاملاً رئيسيًا في مساعدة الشركات تتفوق على أهداف مبيعاتها . وهذا يتطلب مؤشرات أداء رئيسية استراتيجية. إن نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية لمبيعات ClickUp يمكّنك من متابعة أداء فريق المبيعات الخاص بك، وتحديد الفرص المتاحة، وزيادة الإيرادات.

يمكنك استخدام هذا القالب ل تحديد أهداف قابلة للقياس وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في جميع مراحل مسار المبيعات.

استخدم هذا النموذج من أجل:

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة ومراقبتها

زيادة وضوح وفهم مقاييس المبيعات الرئيسية

توفير الوضوح والشفافية لفريق المبيعات

مثالي ل: الشركات التي ترغب في تحقيق أهداف المبيعات وتحسين أداء الفريق.

رفع مستوى عملية المبيعات الخاصة بك مع ClickUp

توفر قوالب جداول بيانات Google Sheets CRM المجانية نقطة انطلاق قوية لأي فريق مبيعات. ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى قابلية التوسع وميزات الأتمتة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير فعالة.

تأتي قوالب ClickUp المتقدمة لإدارة علاقات العملاء من خلال تمكينك من إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. فهي توفر رؤية أفضل لعمليات المبيعات وأتمتة عمليات المبيعات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

سواءً كانت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن أن يساعدك قالب CRM المناسب في إدارة خط أنابيب المبيعات بفعالية واتخاذ قرارات قائمة على البيانات. إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وشاهد جهود المبيعات الخاصة بك تزدهر!