11 قالب مجاني لتتبع المشاريع المتعددة

يمكن أن تكون إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد أمرًا فوضويًا - فما أن يتم فرز مهمة واحدة، حتى يظهر موعد نهائي آخر، أو تتغير الأولويات. هذا الخلط المستمر يمكن أن يربك مديري المشاريع وقادة الفرق وأصحاب المشاريع الصغيرة.

حل بسيط؟ ابحث عن "قالب تتبع المشاريع المتعددة في Excel" 💡

تستخدم هذه القوالب الميزات المجربة والصحيحة لمايكروسوفت إكسل للمساعدة في تنظيم مشاريعك. على الرغم من أن قالب Excel رائع للاحتياجات البسيطة، إلا أنه يتطلب تحديثات يدوية، مما قد يؤثر على العمليات بين المشاريع (خاصة في الإعدادات المعقدة).

لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير، قمنا بتجميع قوالب تتبع المشاريع المتعددة المفضلة لدينا أدناه - بما في ذلك الخيارات الملائمة لبرنامج Excel وبعض مفضلات ClickUp.

ولكن أولاً، دعنا نلقي نظرة فاحصة على ماهية هذه القوالب.

ما هي قوالب تتبع المشاريع المتعددة؟

قوالب تتبع المشاريع المتعددة هي أدوات تساعدك على إدارة عدة مشاريع في وقت واحد دون أن تفقد مسار المواعيد النهائية أو المهام الفردية. فهي توفر عرضًا واضحًا ومنظمًا لكل مشروع جنبًا إلى جنب، بحيث يمكنك بسهولة اكتشاف التبعيات وتحديد أولويات المهام.

لا مزيد من التنقل بين جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات لإدارة مشروعك.

هذه القوالب أيضًا تسهل على الفرق متعددة الوظائف البقاء على اطلاع والتعاون. قم بتعيين العمل ومشاركة التحديثات ومواءمة أصحاب المصلحة على نفس الأهداف.

على سبيل المثال، يمكن لفرق المبيعات ونجاح العملاء استخدام قالب CRM متعدد المشاريع لتتبع المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني مع مختلف العملاء في مراحل مختلفة من دورة حياة العميل. ويمكنهم أيضًا وضع علامة على مندوبي المبيعات لمتابعة العملاء المحتملين الجدد أو التنسيق مع فريق التسويق لإعداد مواد ترويجية مستهدفة - كل ذلك داخل نفس المنصة.

💡 نصيحة احترافية: دمج برنامج إدارة المهام مع نموذج إدارة المشروع الخاص بك للحصول على رؤى دقيقة في الوقت الفعلي لأعباء عمل الفريق. سيساعدك هذا على تفادي الإرهاق والإبقاء على المواعيد النهائية تحت السيطرة.

ما الذي يجعل قالب تتبع المشاريع المتعددة جيداً؟

يركز قالب تتبع المشاريع المتعددة الفعال على التنظيم والعمل الجماعي واحتياجاتك الفريدة. إليك الميزات التي يجب أن تكون لديك:

نظرة عامة واضحة: اختر قالبًا يقدم تسلسلًا هرميًا منطقيًا لمشاريعك، ويعرض المواعيد النهائية والموارد والأولويات بوضوح

اختر قالبًا يقدم تسلسلًا هرميًا منطقيًا لمشاريعك، ويعرض المواعيد النهائية والموارد والأولويات بوضوح إمكانيات التتبع: اختر قالبًا مزودًا بأدوات لتتبع الأهداف الشاملة والمراحل الرئيسية الخاصة بالمشروع

اختر قالبًا مزودًا بأدوات لتتبع الأهداف الشاملة والمراحل الرئيسية الخاصة بالمشروع مظهر قابل للتخصيص: اختر قالبًا يتيح لك تخصيص الحقول والأدوات والتخطيطات لتتناسب مع احتياجات مشاريعك المتطورة

اختر قالبًا يتيح لك تخصيص الحقول والأدوات والتخطيطات لتتناسب مع احتياجات مشاريعك المتطورة ميزات إدارة المهام: ابحث عن قالب يتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة لضمان المساءلة داخل الفرق وعبرها

ابحث عن قالب يتيح لك إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها بسهولة لضمان المساءلة داخل الفرق وعبرها لوحة تحكم مركزية : ضع في اعتبارك قالبًا يحتوي على لوحة معلومات إدارة المشروع التي تجمع المعلومات من جميع مشاريعك في طريقة عرض واحدة

: ضع في اعتبارك قالبًا يحتوي على لوحة معلومات إدارة المشروع التي تجمع المعلومات من جميع مشاريعك في طريقة عرض واحدة أدوات التعاون: ابحث عن قالب يحتوي على ميزات اتصال مدمجة، مثل التعليقات ومرفقات الملفات، لسهولة مشاركة المعلومات

ابحث عن قالب يحتوي على ميزات اتصال مدمجة، مثل التعليقات ومرفقات الملفات، لسهولة مشاركة المعلومات وظائف التصور المرئي: اختر قالباً يتضمن أدوات مثل مخططات جانت أو لوحات كانبان لمساعدتك على تصور التقدم المحرز واكتشاف العوائق بسرعة

11 نموذجًا مجانيًا لتتبع المشاريع المتعددة

يعد تتبع المشاريع المتعددة اختبارًا حقيقيًا لأي مشروع قوي برنامج إدارة المشاريع . يتطلب الأمر أكثر من مجرد التحقق من المهام من القائمة؛ فأنت تحتاج إلى رؤى واضحة حول ما يحدث، ومتى يحدث، وكيف يرتبط كل ذلك بأهدافك الأكبر. انقر فوق هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة المشاريع مصمم لتبسيط سير العمل والحفاظ على تقدمك على المسار الصحيح. بدءًا من التعامل مع مهام المشروع إلى دمج الأدوات المختلفة وحتى استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص الموارد بشكل أكثر ذكاءً، يجمع ClickUp Workspace جميع الأساسيات معًا في مركز واحد.

سواء كنت تدير مشروعاً واحداً أو محفظة كاملة, حل إدارة المشاريع الخاص بClickUp يوفر لك رؤى وأتمتة في الوقت الفعلي لإبقائك على الهدف.

وتساعدك إمكانيات التصور المتقدمة وإعداد التقارير في الحصول على رؤية كاملة حول تخصيص الموارد والميزانية وأعباء العمل الفردية والجماعية والتراكمات والتبعيات وغيرها.

تتبع مشاريع متعددة واجمع فرق العمل معًا على منصة متصلة مع حلول ClickUp لإدارة المشاريع

فيما يلي، قمنا بتجميع أفضل قوالب تتبع المشاريع المتعددة الغنية بالميزات. ولكن إذا كنت تفضل نهجًا أكثر تقليدية، فإن بساطة Excel لها سحرها. استكشف أفضل ما في كلا العالمين لتجد ما يناسب احتياجات إدارة مشروعك.

1. انقر فوق قالب تقرير حالة المشاريع المتعددة

قالب تقرير حالة المشاريع المتعددة من ClickUp

نموذج قالب تقرير حالة المشروع المتعدد ClickUp هو خيار ملائم للمبتدئين يحافظ على تنظيم مشاريعك وسهولة الوصول إليها.

يوجد في جوهره لوحة تحكم في المحفظة تلخص بشكل مرئي الجوانب الرئيسية لكل مشروع (مثل الأولوية والصحة والتكلفة والمدة) باستخدام مؤشرات مرمزة بالألوان ورموز تعبيرية. لكل مشروع صفحة مخصصة مرتبطة بهذا الويكي المركزي. وهي تبدأ بجدول ملخص يسلط الضوء على تفاصيل المستوى الأعلى مثل الأولويات والمواعيد النهائية.

ولإجراء تحليل أعمق، تحتوي كل صفحة على تقرير حالة المشروع و رؤى صحية، مثل مستويات المخاطر وخطط العمل. كما أنه يتتبع التكاليف من خلال مقارنة التقديرات بالتكاليف الفعلية، مما يوفر صورة واضحة للميزانية المتبقية.

يراقب جدول "التحقق من الجودة" حالة مراجعة المنجزات، ويقوم جدول "التحقق من الجدول الزمني" بتقسيم الوقت المستغرق في كل مهمة، ومقارنة الساعات المقدرة بالوقت الفعلي للعمل. بالنظر إلى هذه الإمكانيات، فإنه يمكن استخدامه كقالب جدول زمني متعدد المشاريع أيضًا!

مثالي ل: مديري التسويق الذين يرغبون في تتبع حالة الحملات المتزامنة.

2. قالب تعقب مشروع ClickUp

قالب تعقب مشروع ClickUp

القالب قالب تعقب مشروع ClickUp طريقة مرنة لتتبع مشاريع ومهام وجداول زمنية متعددة في مكان واحد. يمكنك التبديل بين طرق العرض المختلفة لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.

أولاً، هناك طريقة عرض "القائمة العامة" حيث يمكنك إضافة وتسمية المهام داخل كل مشروع وتفاصيل مثل التواريخ الرئيسية والأشخاص والأولويات. يمكنك بعد ذلك ترتيب المهام حسب مرحلة المشروع - مثل التحضير أو الإنتاج أو البث المباشر - ومراقبة التقدم المحرز باستخدام نظام RAG (أحمر، كهرماني، أخضر) .

إذا كنت تفضل نهجًا مرئيًا، فإن عرض مخطط جانت البياني يساعدك على معرفة كيفية توافق المهام من مختلف المشاريع معًا في نفس الجدول الزمني.

هناك أيضًا عرض اللوحة التي يمكنك تخصيصها لعرض المهام من مشاريع متعددة، وتجميعها حسب المكلفين أو علامات المشروع. يمنحك هذا نظرة عامة شاملة لأعباء عمل فريقك.

مثالي ل: مديري تطوير المنتجات الذين يقودون خطوط إنتاج متعددة في وقت واحد.

3. ClickUp قالب مخطط جانت بسيط

قالب مخطط جانتت البياني البسيط من ClickUp

قالب مخطط جانتت البياني البسيط من ClickUp يتميز بعلامة تبويب "خطة المشروع" حيث يمكنك إدخال تفاصيل جميع مشاريعك المختلفة في قائمة واحدة سهلة الاستخدام.

كل ما عليك هو تسمية كل مهمة لتحديد المشروع المرتبط بها وترتيبها لضمان إكمالها بالترتيب الصحيح. هذا قالب مخطط جانت ثم يقوم بمزامنة البيانات تلقائيًا، مما يمنحك عرضًا واضحًا لتحركات كل مشروع.

يمكنك تصور جميع مشاريعك على هذا المخطط، مما يسهل عليك رؤية كيفية تداخلها وإدارة الموارد بفعالية. يساعدك هذا أيضًا على اكتشاف العوائق المحتملة مسبقًا و تتبع تقدم المشروع .

مثالي ل: مديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات الذين يشرفون على مشاريع تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

4. قالب الإبلاغ عن مشروع ClickUp

قالب إعداد تقارير مشروع ClickUp

النموذج نموذج الإبلاغ عن مشروع ClickUp بمثابة صفحة ويكي مدمجة لتزويدك بلقطة سريعة لكل شيء مهم لكل مشروع - أصحاب المصلحة الرئيسيين والتواريخ وتحديثات التقدم والمزيد. يمكنك إعداد صفحة ويكي رئيسية لمحفظتك بالكامل، مع مجلدات مخصصة للمشاريع الفردية.

بالنسبة لكل مشروع، يتضمن هذا القالب الملائم للمبتدئين جدولاً زمنياً للأنشطة مرمزاً بالألوان لسهولة رؤية الأولويات والحالة. إذا تأخر الموعد النهائي، يقوم قالب تقرير حالة المشروع هذا بوضع علامة عليه، ويسجل الأسباب، ويتتبع الأثر مع الإجراءات التصحيحية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على صور مرئية، مثل المخططات الشريطية والدائرية، لمراقبة مقاييس المشروع - الحالة والأولويات وتفاصيل الميزانية - كل ذلك في مكان واحد.

مثالي ل: مديري المحافظ الذين يسعون إلى تجميع تقارير لمجموعة متنوعة من المشاريع في مختلف القطاعات.

5. قالب إغلاق مشروع ClickUp

قالب إغلاق مشروع ClickUp

نموذج قالب إغلاق مشروع ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين مصممة ل تحسين عملية اختتام مشاريع متعددة في موقع مركزي.

في طريقة عرض "إدارة المهام"، يمكنك تتبع حالة جميع مهام الإغلاق، مع صيغ مدمجة لأوقات التسليم، واحتياجات التصعيد، وصحة المشروع.

يمكنك أيضًا مراجعة أداء الفريق والتواصل والدروس المستفادة مع تحديد أولويات وجدولة أي مهام متبقية لكل مشروع.

مثالي لـ: مديري المبيعات الذين ينهون مبادرات مبيعات متعددة وينقحون الاستراتيجيات المستقبلية باستخدام البيانات في الوقت الفعلي.

6. قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

قالب خارطة طريق مشروع ClickUp's ClickUp

نموذج قالب خارطة طريق مشروع ClickUp مصمم لـ خريطة معالم المشروع عبر عدة مشاريع، مما يمنحك رؤية واضحة يسهل مشاركتها مع العملاء.

يحتوي هذا القالب متوسط المستوى على مخطط جانت لإدارة التبعيات والجداول الزمنية على المستوى الكلي، مما يضمن بقاء فرقك متزامنة مع المهام القادمة.

يمكنك أيضًا إنشاء خطة مشروعك في "طريقة عرض القائمة"، حيث يتم تجميع المهام حسب الحالة أو المُعيَّن أو النوع لمزيد من المرونة في إدارة كل مشروع. تساعدك "الحقول المخصصة" على تتبع أرقام سباقات السرعة وأشرطة التقدم، بينما تُظهر علامة التبويب "الملخص" أعباء العمل حسب المُعيَّن - مما يساعدك على تحسين استخدام الموارد.

استخدم المعرفة القائمة على الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp Brain لإنشاء رؤى غنية بالسياق من مشاريعك الجارية تلقائيًا. وهذا يمنح فريقك وصولاً سريعاً إلى المعلومات الرئيسية، مما يحافظ على مرونة خارطة الطريق الخاصة بك.

مثالي لـ: الفرق التي تقوم بتجميع خطوات إدارة التغيير أو التحولات الثقافية أو اعتماد التكنولوجيا.

7.7.ClickUp قالب محفظة إدارة المشاريع

قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp

نموذج قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp يوفر طريقة منظمة لتتبع المشاريع متعددة الوظائف. وينظم قالب تخطيط المشاريع المتعددة هذا مشاريعك على مستوى المجلد، مما يضمن التتبع المنهجي وكسر العزلة بين الفرق.

يحدد مجلد 'خارطة طريق مكتب إدارة المشاريع' جميع المبادرات الرئيسية والمعالم الرئيسية، مع حقول مخصصة لعلامات الأولوية والتقديرات الزمنية والمزيد. يقدم مجلد "صحة المشروع" نظرة عامة على مهام المشروع الموسومة بعلامات المشروع ويتميز أيضًا بصيغة تتبع الميزانية.

يتميز هذا القالب الملائم للمبتدئين بعرض "تقارير الحالة الأسبوعية" لرؤية سريعة للمهام الجارية. ستجد أيضًا مخططات عبء العمل لإلقاء نظرة مفصلة على المهام والتقديرات الزمنية ونقاط السباق.

مثالي لـ: مديري البرامج الذين ينسقون المشاريع ذات الصلة ضمن برنامج أكبر، مثل دورة تطوير المنتج.

8. قالب إدارة مشروع ClickUp

قالب إدارة المشاريع ClickUp

نموذج قالب إدارة مشروع ClickUp مصمم للتعامل مع المشاريع المعقدة متعددة الوظائف من البداية إلى النهاية. يركز هذا القالب ذو المستوى المتقدم على العمل الجماعي عبر فرق التسليم المختلفة و يوائم أهداف المشروع مع OKRs الشركة، مما يساعدك على وضع أهداف فعالة للمشروع .

"ويكي مكتب إدارة المشاريع" هو بمثابة مستودع للنظرات العامة للفريق وإجراءات التشغيل الموحدة وغيرها. قسم "خارطة طريق مكتب إدارة المشاريع" هو المكان الذي يمكنك فيه تتبع التفاصيل مثل القسم، ووصف المشروع، ومقاييس النجاح، ومرحلة المشروع المرمزة بالألوان. هناك أيضًا "نموذج طلب مكتب إدارة المشاريع" لأعضاء الفريق لطلب المساعدة عندما يحتاجون إليها.

يمكنك إدارة المراحل المختلفة لمشاريعك من خلال "لوحة التقدم" لتتبع المراحل الرئيسية وقسم "المهام العاجلة" لتسليط الضوء على ما يحتاج إلى اهتمام فوري. يمكن لمديري المشاريع الاطلاع على أهداف كل فصل في تخطيط على غرار كانبان، مع أشرطة التقدم لتتبع الأداء.

مثالي ل: مديري التسويق الرقمي تنسيق الحملات السنوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.

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9. قالب تتبع المشاريع المتعددة بواسطة Excel X

عبر إكسل X هو أمر تقليدي

إن قالب تتبع المشاريع المتعددة بواسطة Excel X يوفر مركزًا مركزيًا في Excel لجميع تفاصيل المشروع، مما يسهل إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.

يتميز هذا القالب بـ ورقة "لوحة معلومات" مع نظرة عامة واضحة على مشاريعك ومخطط جانت لتصور الجداول الزمنية والتبعيات. سترى أيضًا مخططًا شريطيًا يلخص التقدم المحرز في كل مشروع و تفصيل إنجاز المهام الذي يصنف المهام حسب نسبة إنجازها.

يمكنك أيضًا إنشاء مخطط جانت في Excel لتخطيط المشروع بكفاءة.

مثالي لـ: فرق التسويق في الشركات المحلية، مثل المقاهي أو الصالات الرياضية، التي تبحث عن أداة بسيطة لتنظيم جهودها التسويقية.

10. قالب تتبع المشاريع المتعددة في Excel بواسطة Analysistabs

عبر Analysistabs إصدار متخصص من تخطيط Excel X، وهو إصدار متخصص من تخطيط Excel X، وهو قالب تتبع المشاريع المتعددة في Excel بواسطة Analysistabs يدمج جميع جوانب مشاريعك في جدول بيانات واحد سهل الاستخدام.

مع مخططات بيانية للتقدم الإجمالي للمشروع ومخططات شريطية لنسبة إنجاز المهام، يمكنك الحصول على لمحة عن مشاريعك والتواريخ الرئيسية وأيام عمل الأشخاص اللازمة لإنجازها

هذا قالب تعقب تقدم المشروع يوفر نظرة عامة محدثة عن حالة المشروع، ويتم تحديثه تلقائيًا ليعكس حالات مشروعك.

مثالي ل: مديري البيع بالتجزئة الذين يشرفون على افتتاح العديد من المتاجر وإعادة تخزين المخزون.

11. قالب تتبع المشاريع المتعددة في برنامج Excel من ProjectManager

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عبر مدير المشروع الـ قالب تتبع المشاريع المتعددة في Excel بواسطة ProjectManager هو أداة عالية المستوى لإدارة المشاريع المتعددة وبياناتها. فهي تبسط تخصيص الموارد وتوفر لمحة سريعة عن مؤشرات الأداء الرئيسية في جميع مشاريعك، وتتبع الأداء بفعالية.

ويمكنك أيضًا تسلسل تبعيات المهام - مثل البدء بالبدء والبدء بالانتهاء - وتعيينها لأعضاء الفريق. هناك أيضًا أعمدة مخصصة لتتبع النسبة المئوية للإنجاز وتحديثات الحالة.

مثالي من أجل: المدراء التنفيذيين الذين يراقبون المبادرات الرئيسية ويبحثون عن ملخص من صفحة واحدة للمواءمة الاستراتيجية.

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عزز إدارة مشروعك باستخدام قوالب تتبع المشاريع المتعددة من ClickUp

لطالما كانت قوالب Excel لإدارة المشاريع عنصراً أساسياً في سير العمل الأكثر بساطة. ولكن مع توسع فريقك وامتداد الجداول الزمنية للمشروع، يمكن أن تصبح هذه القوالب الكلاسيكية مرهقة. وهنا يأتي دور ClickUp.

سواء أكنت تدير 3 مشاريع أو 300 مشروع، يساعدك ClickUp على توسيع نطاق إعداداتك دون عناء دون عناء التنسيق الصارم. من خلال التحديثات في الوقت الفعلي، تظل جميع الفرق متزامنة، ويمكنك تعديل مشاريعك أثناء التنقل دون التأثير على التقدم المحرز.

بالإضافة إلى ذلك، تجعل ميزات الأتمتة والتكامل المتقدمة لدينا إدارة أعباء العمل أكثر سهولة. والأهم من ذلك؟ هذه القوالب مجانية تمامًا. ✨ اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ في إدارة جميع مشاريعك في منصة واحدة سهلة الاستخدام.