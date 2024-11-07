قوالب مجانية لمراجعة الأداء في برنامج Excel لسهولة التقييم

تُعد مراجعات الأداء ضرورية لتعزيز نمو الموظفين ومواءمة أهداف الفريق، لكنها قد تبدو في كثير من الأحيان مرهقة.

يمكن أن يستغرق تقييم أداء الموظفين، ومراجعة جداول بيانات برنامج Excel، وإعطاء ملاحظات شخصية أسابيع لإكمالها.

والجزء الأسوأ؟ إذا كانت المؤسسة كبيرة، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا وإرهاقًا.

لتبسيط هذه العملية، قمنا بتجميع مجموعة من قوالب مراجعة الأداء المجانية في برنامج Excel المصممة لـ جعل التقييمات مباشرة وفعالة.

دعنا نستكشف كيف يمكنك تحويل مراجعات الأداء إلى تجربة أكثر إيجابية وإنتاجية!

ما الذي يجعل قالب مراجعة الأداء في Excel جيدًا؟

تتيح مراجعات الأداء الفعالة للمؤسسة تقديم ملاحظات بناءة لموظفيها. وعلى الرغم من أن هذا يبدو سهلاً، إلا أنه لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت عملية مراجعة الأداء منهجية - وتقف قوالب مراجعة الأداء في برنامج Excel في صلبها. فيما يلي خمس سمات تجعل قالب مراجعة الأداء المثالي في برنامج Excel مثاليًا.

هيكل واضح: اختر قالبًا يحتوي على حقول وفئات واضحة. هذا سيجعل من السهل التنقل فيه لكل من مديري الموارد البشرية والموظفين قيد المراجعة

اختر قالبًا يحتوي على حقول وفئات واضحة. هذا سيجعل من السهل التنقل فيه لكل من مديري الموارد البشرية والموظفين قيد المراجعة أهداف قابلة للقياس: اختر القوالب التي تحتوي على مقياس تقييم حتى تتمكن من قياس وتقييم مقاييس الأداء الفريدة لمؤسستك بسهولة مثل العمل الجماعي والإنتاجية وغيرها

اختر القوالب التي تحتوي على مقياس تقييم حتى تتمكن من قياس وتقييم مقاييس الأداء الفريدة لمؤسستك بسهولة مثل العمل الجماعي والإنتاجية وغيرها ميزات التخصيص: اختر القوالب التي تتيح لك تخصيص الحقول والفئات. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على تخصيص فترة التقييم, مؤشر الأداء الرئيسي إلخ.

اختر القوالب التي تتيح لك تخصيص الحقول والفئات. على سبيل المثال، يجب أن تكون قادرًا على تخصيص فترة التقييم, مؤشر الأداء الرئيسي إلخ. إمكانيات الأتمتة: اختر قالب مراجعة أداء الموظف مع إمكانيات أتمتة قوية بحيث لا يتطلب الأمر بذل أقل جهد يدوي عند تتبع الأهداف وحساب الدرجات وتوفير ملاحظات الموظفين إلخ.

اختر قالب مراجعة أداء الموظف مع إمكانيات أتمتة قوية بحيث لا يتطلب الأمر بذل أقل جهد يدوي عند تتبع الأهداف وحساب الدرجات وتوفير ملاحظات الموظفين إلخ. الشمولية: استخدم قالب مراجعة الأداء في برنامج Excel الذي يتميز بتصميم متعدد الاستخدامات. وبهذه الطريقة، يمكنك جمع المراجعات السنوية لكل موظف وفريق عمل في المؤسسة مع مراجعة أدائك كمديرين اقرأ المزيد: اكتشف 10 نماذج لخطة تحسين الأداء للمدراء* 10 نماذج لخطة تحسين الأداء للمدراء* لإرشادك في وضع أهداف واضحة وتعزيز النمو!

## قوالب مجانية لمراجعة الأداء في برنامج Excel

تبحث عن قوالب مراجعة الأداء ? فيما يلي ستة موارد من برنامج Excel ومحرّر مستندات Google لمساعدتك في إدارة مراجعات أداء الموظفين وملاحظاتهم:

1. قالب مراجعة الأداء من تشارلي للموارد البشرية

via تشارلي الموارد البشرية ال نموذج مراجعة الأداء من تشارلي للموارد البشرية مصمم حصرياً للفرق والشركات الصغيرة. إذا كنت تبحث عن أداة تتطلب الحد الأدنى من الخبرة، فقد تروق لك هذه الأداة.

يحتوي القالب على تصميم وتصفح بسيط. استنادًا إلى نظام تقييم، يتيح لك تخصيص مقاييس مراجعة أداء الموظفين وفقًا لاحتياجاتك.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد مراجعة أداء كل موظف مشارك في مشروع ما. باستخدام هذه الأداة، ابدأ بـ تحديد الأهداف فريدة من نوعها لهذا المشروع وتقديم ملاحظات على كل منها لإجراء تقييم شامل.

إليك سبب إعجابك بها:

تخصيص مقاييس الأداء لتتناسب مع أهداف المشروع الفريدة واحتياجات الفريق

تبسيط الملاحظات مع نظام تقييم شفاف وموضوعي لتقييم الأداء

استهداف الفرق والشركات الصغيرة مع الحد الأدنى من الإعداد والتنفيذ السهل

مثالي لـ: الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى نموذج بسيط لمراجعة الأداء لإدارة أداء الموظفين

2. قالب تقييم الأداء من HubSpot

via هبسبوت ال قالب تقييم الأداء من HubSpot يتيح لك تقييم كل جانب من جوانب أداء الموظف وإعطاء ملاحظات بناءة - كل ذلك دون بذل جهد يدوي مفرط.

صُمم نموذج تقييم الموظف هذا على شكل استبيان، ويعمل على جداول بيانات جوجل وجداول إكسل. كما أنه متعدد الاستخدامات وشامل بما فيه الكفاية. لديك خيار تعديله وإضافة أو إزالة المعلومات الأساسية لتقييم الموظفين بناءً على فئات الأداء المختلفة والفئات الفرعية، مثل التواصل والمهارات والتعاون وما إلى ذلك.

إليك لماذا ستحبها:

استخدام كل من جداول بيانات Google وExcel لسهولة الوصول والتعاون

تقييم الفئات الشاملة مثل التواصل والتعاون بشكل فعال

تحرير النموذج وتخصيصه ليتناسب مع معايير الأداء الخاصة بشركتك

مثالي من أجل: تقييم أداء الموظفين الجدد بمقاييس قابلة للتخصيص بتنسيق متعدد الاستخدامات.

تنزيل هذا القالب

3. نموذج تقييم أداء الموظف من WPS

via WPS إذا كنت تبحث عن قالب مراجعة أداء سنوي موجز ووصفي في نفس الوقت، فإن نموذج تقييم أداء الموظف من WPS هو النموذج المناسب لك.

باستخدام هذه الأداة المجانية، يمكنك الحكم على الأداء الوظيفي لكل موظف من خلال نظام تقييم سهل الفهم. ولكن هذا ليس كل شيء - يتيح لك القالب أيضًا تقديم ملاحظات وصفية حول كل معيار، بحيث يتم نقل نقاطك بوضوح. يعمل القالب على برنامج MS Excel ويدعم جميع أجهزة ويندوز وماك وأندرويد.

إليك سبب إعجابك به:

يمكنك الوصول إليه عبر أنظمة ويندوز وماك وأندرويد بتوافق كامل مع برنامج Excel

وازن بين التقييمات السريعة والتقييمات التفصيلية من خلال صيغته الموجزة والوصفية في الوقت نفسه

قم بإجراء تقييمات خالية من المتاعب مع نظام تقييم سهل الفهم

مثالي ل: المدراء الذين يحتاجون إلى قالب وصفي موجز ومختصر للتقييم أداء الموظفين مع ملاحظات واضحة

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4. قالب مراجعة الأداء المتقدم من كينجو

عبر كنجو عادةً ما يفتقر مستند مراجعة أداء الموظف إلى القدرة على تخزين سجلات البيانات في Excel، ولكن قالب مراجعة الأداء المتقدم من كينجو لا. أداة قابلة للتخصيص، يعمل هذا القالب على تبسيط عملية تقديم الملاحظات وتخزين البيانات.

يتيح لك هذا القالب إنشاء مراجعات أداء مرئية بناءً على مقياس تقييم. يمكنك تقديم بيانات أداء الموظفين في مخططات ورسوم بيانية وما إلى ذلك. كما يمكّنك من إنشاء ملخصات أداء مرئية لكل شهر أو سنة أو نصف سنوية أو حتى السنة الماضية لإجراء مقارنات على أساس سنوي.

إليك لماذا ستحبها:

إنشاء ملخصات أداء جذابة بصريًا باستخدام المخططات والرسوم البيانية

تتبّع الأداء شهرياً أو سنوياً أو نصف سنوي للحصول على رؤى أعمق

تخصيص المقاييس والملاحظات لتتماشى مع أهداف فريقك

مثالي من أجل: هذا القالب مثالي لإنشاء مراجعات أداء مرئية وتخزين البيانات للتقييمات قصيرة وطويلة الأجل.

5. قالب نموذج تقييم أداء الموظف لـ SCM من WPS

via WPS إذا كنت تبحث عن قالب تقييم أداء مصمم خصيصًا لإدارة سلسلة التوريد، فاختر قالب نموذج تقييم أداء الموظف لإدارة سلسلة التوريد من WPS . قالب جدول بيانات Excel هذا متوافق مع أنظمة ويندوز وماك وأندرويد وهو سهل الاستخدام والتخصيص.

يتيح لك القالب إضافة/إزالة مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والأهداف وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تخصيصه للأقسام الأخرى في شركتك لتحقيق نتائج شاملة. علاوةً على ذلك، فإن الحسابات مؤتمتة بالكامل، لذا فإن جميع نتائج الأداء دقيقة ويتم إنشاؤها في غضون دقائق.

إليك سبب إعجابك به:

تصميم مقاييس أداء مخصصة لإدارة سلسلة التوريد أو الأقسام الأخرى

أتمتة العمليات الحسابية للحصول على درجات أداء سريعة ودقيقة

الوصول إلى القالب عبر أجهزة متعددة مع التوافق مع Excel

مثالي من أجل: إجراء تقييمات الأداء في إدارة سلسلة التوريد مع تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتسجيلها آلياً.

اقرأ المزيد: فك شفرة اجتماع تقييم الأداء - كيفية إجراء عملية تقييم أداء عادلة

6. نموذج إحصاءات أداء الموظفين من قبل WPS

via WPS إن تقييم أداء الموظف من خلال القاعدة العامة لا يمنحك أبدًا أي رؤى حول فعاليته. ولكن هذا هو المكان الذي نموذج إحصائيات أداء الموظفين من قبل WPS يدخل حيز التنفيذ.

يأخذ هذا القالب المجاني والقابل للتحرير بيانات كل موظف في الحسبان ويتيح لك تقييمهم بناءً على الدرجات. ونتيجة لذلك، يصبح من الأسهل قياس الأهداف القابلة للتحقيق واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

إليك سبب إعجابك به:

تقييم أداء الموظفين باستخدام نظام تقدير قائم على البيانات

تعديل القالب ليناسب الفرق أو الأقسام المختلفة حسب الحاجة

استخدم حلاً مجانيًا وسريعًا وثاقبًا لتحليل فعالية الموظفين

مثالي من أجل: إجراء تقييمات للموظفين تستند إلى البيانات باستخدام الدرجات والأهداف القابلة للقياس.

## قيود استخدام أوراق/مستندات Google لمراجعة الأداء

على الرغم من أن قوالب مراجعة الأداء في Excel المذكورة أعلاه مفيدة لتقديم الملاحظات، إلا أن لها بعض العيوب. على سبيل المثال:

محدودية الأتمتة: تفتقر معظم هذه القوالب إلى ميزات الأتمتة القوية، وبالتالي فهي تستغرق وقتًا طويلاً ويصعب استخدامها

تفتقر معظم هذه القوالب إلى ميزات الأتمتة القوية، وبالتالي فهي تستغرق وقتًا طويلاً ويصعب استخدامها مشاكل في قابلية التوسع: قد تصبح هذه القوالب مزدحمة ويصبح من الصعب صيانتها لأي شركة تتعامل مع كميات ضخمة من البيانات

قد تصبح هذه القوالب مزدحمة ويصبح من الصعب صيانتها لأي شركة تتعامل مع كميات ضخمة من البيانات تكامل البيانات: لا توفر أي من قوالب مراجعة أداء الموظفين هذه إمكانية التتبع في الوقت الفعلي أو التحكم في الإصدار، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء أو كتابة فوقية غير مقصودة

لا توفر أي من قوالب مراجعة أداء الموظفين هذه إمكانية التتبع في الوقت الفعلي أو التحكم في الإصدار، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء أو كتابة فوقية غير مقصودة تنسيق غير متناسق: تفتقر هذه الأوراق إلى التوحيد من حيث التنسيق، مما قد يجعل من الصعب تحليلها أو مقارنتها بين الأقسام المختلفة

## بديل لقوالب مراجعة الأداء في Excel

فيما يلي سبعة نماذج بديلة ومجانية لمراجعة الأداء من خبير إدارة المشاريع انقر فوق التي تبسط عملية مراجعة الأداء بأكملها:

1. قالب مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp

قالب مراجعة الأداء الخاص بـ Clickup

إذا كنت تبحث عن قالب لجعل عملية مراجعة أدائك أسهل وأكثر شمولاً ودقة في الموضوع، فإن قالب مراجعة الأداء ClickUp هو الخيار الأفضل.

إنه سهل الاستخدام والتنقل. كما أن التنسيق نظيف للغاية، مع نظام تقييم في جوهره لنقل الملاحظات بإيجاز. في الواقع، كمديرين، لديك أيضًا خيار الحصول على رأي الموظف الشخصي ورأي زملائه في أدائه.

الجزء الأفضل؟ قابليته للتخصيص! يوفر قالب ClickUp هذا مساحة هائلة لـ التخصيص فيما يتعلق بالأهداف والمقاييس، مما يجعله مناسبًا لكل دور وظيفي ومسمى وظيفي.

إليك سبب إعجابك به:

تخصيصه ليناسب أي دور وظيفي أو مسمى وظيفي داخل مؤسستك

تبسيط عملية المراجعة مع نظام تقييم نظيف وتصميم سهل الاستخدام

دمج تقييم الأقران والتقييم الذاتي للحصول على تقييم 360 درجة

التكامل بسلاسة مع ClickUp لتتبع الأداء في الوقت الفعلي

مثالي ل: الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن نموذج بسيط لمراجعة الأداء لإدارة أداء الموظفين بفعالية.

2. قالب مراجعة أداء الإجراءات التصحيحية/النقر فوق نموذج مراجعة أداء الإجراءات التصحيحية

قالب خطة العمل التصحيحية ClickUp

غالبًا ما يحتاج المديرون إلى المساعدة في تحديد الإجراءات التصحيحية وتنفيذها لتحسين أداء الفريق. إن قالب مراجعة أداء الإجراءات التصحيحية ClickUp هنا للمساعدة!

هذا القالب يبسط تقييم الأداء وتتبعه من خلال السماح لك بتنظيم البيانات بطريقة سهلة الاستخدام. تسرد الحقول مجالات التحسين والمشاكل والحلول الممكنة وما إلى ذلك.

لنفترض أنك تريد تحسين مهارات التواصل لدى فريقك. يتيح لك هذا القالب سرد الأسباب الرئيسية التي تعيق التواصل الفعال وإدراج النصائح لإزالتها في نقاط نقطية. يمكنك أيضًا تعيين هذه المهام لأعضاء فريق محددين وتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى تقدمهم.

إليك سبب إعجابك به:

تحديد مجالات التحسين مع حقول الإجراءات التصحيحية التفصيلية

عرض البيانات بتنسيق مرئي سهل الاستخدام لتبسيط عملية التتبع

تعيين مهام محددة ومؤشرات أداء رئيسية لأعضاء الفريق لإجراء تحسينات قابلة للقياس

تخصيص أقسام لسرد المشاكل والحلول وتحديثات التقدم المحرز

مثالي ل: المديرين الذين يتطلعون إلى تحديد مجالات التحسين وتنفيذ الإجراءات التصحيحية باستخدام نهج منظم ومرئي.

3. قالب المراجعة الشاملة للأداء في ClickUp

مراجعات الأداء

هل تريد قالباً يلخص ويسهل عملية مراجعة الأداء بأكملها مع السماح لك بتقديم ملاحظات مفصلة لكل موظف على حدة؟ انتقل إلى قالب مراجعة الأداء الشامل من ClickUp .

يحتوي على مجموعة كبيرة من الحقول المخصصة، مما يجعل تعيين وتتبع أداء الموظفين أمرًا سهلاً. على سبيل المثال، يمكنك تحديد القسم الذي يحتاج إلى التحسين، وتحديد المناطق التي يحتاجون إلى العمل عليها، وتتبع التقدم المحرز، وما إلى ذلك.

يوفر قالب مراجعة الأداء هذا رؤية فريدة لأداء الموظف. لذا، لنفترض أن أحد الموظفين يعتقد أنه جيد في قيادة المشاريع أو أخذ زمام المبادرة. من خلال ميزة التقييم الذاتي، يمكنهم تسليط الضوء على هذا الجانب من شخصيتهم المهنية، والتي يمكنك التعمق فيها أكثر من خلال المحادثات المهنية التعاونية.

إليك سبب إعجابك بها:

تعيين مقاييس الأداء وتتبعها باستخدام مجموعة كبيرة من الحقول المخصصة

توفير ملاحظات فردية وتمكين التقييم الذاتي لفرص النمو

مراقبة التقدم المحرز عبر الفرق والإدارات لتحسين المواءمة التنظيمية

سهِّل المحادثات المهنية ومناقشات الأداء على المدى الطويل بكل سهولة

مثالي من أجل: تقديم تقييم شامل للأداء مع رؤى مفصلة وعناصر إجراءات مخصصة لكل موظف.

4. قالب مراجعة الأداء الربع سنوي لـ ClickUp

قالب مراجعة الأداء ربع السنوي لـ ClickUp

تعمل مراجعات أداء الموظفين بطريقة بسيطة، فكلما زاد عدد المراجعات التي تقوم بإنشائها، زادت فرص موظفيك في تحسين أدائهم وإنتاجيتهم.

ومع ذلك، فإن إنشاء جداول بيانات شاملة في برنامج Excel لتقييم أداء الموظفين قد يكون مرهقًا. ولكن ليس إذا كان لديك قالب مراجعة الأداء ربع السنوي ClickUp .

صُمم هذا النموذج خصيصًا لـ فترة مراجعة ربع سنوية، وهو نموذج مفيد جدًا للمؤسسات التي ترغب في تحسين أداء فرقها. فهو يسمح لك بتتبع الأهداف، و OKRs، ومقاييس الأداء الأخرى كل ثلاثة أشهر.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا تقديم ملاحظات منظمة حول كل معيار ومراقبة تقدم الموظفين في الوقت الفعلي. تحاكي تصميم السيرة الذاتية، هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة تلتقط بمهارة كل جزء من البيانات الحيوية لبناء إطار عمل متسق للنمو في المؤسسة.

إليك سبب إعجابك بها:

تتبع مقاييس الأداء قصيرة المدى كل ثلاثة أشهر

تحسين تتبع OKR وتحديد الأهداف من خلال التغذية الراجعة المنظمة

مراقبة التقدم في الوقت الفعلي للحفاظ على توافق الموظفين مع الأهداف

عرض بيانات الأداء في سيرة ذاتية واحدة تشبه السيرة الذاتية من أجل الوضوح

مثالي لـ: تتبع أداء الموظفين، وضمان إجراء تقييمات شاملة كل ثلاثة أشهر

اقرأ المزيد: إدارة الأداء المستمر - الدليل الكامل لفهم النظام وتطبيقه

5. قالب تعقب مؤشرات الأداء الرئيسية ClickUp

قالب ClickUp KPI

كل فريق في أي مؤسسة لديه مجموعة من أهداف الأداء لتحقيقها. ولتتبع التقدم الذي يحرزونه يكون لديهم مؤشرات أداء رئيسية ومقاييس ومعايير محددة. إن نموذج تعقّب مؤشرات الأداء الرئيسية ClickUp يتتبع هذه المؤشرات.

القالب قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وسهل القراءة. إنه يعرض مؤشرات الأداء الرئيسية بطريقة جذابة وبسيطة. هناك ثلاث فئات رئيسية لتصنيف مؤشرات الأداء الرئيسية: خارج المسار الصحيح، وفي خطر، وعلى المسار الصحيح. وبناءً على ذلك، يمكنك تحديد قيمك ومقاييسك الأساسية مع تتبع تقدمها بطريقة قابلة للقياس الكمي.

نظرًا لأن المستند أيضًا تعاوني للغاية ، فإنه يعزز التعاون على مستوى الفريق، مما يضمن أن يكون لدى كل عضو وضوح حول كل هدف وتقدمه.

إليك سبب إعجابك به:

تصور مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام فئات مثل خارج المسار الصحيح، وفي خطر، وعلى المسار الصحيح

تشجيع تعاون الفريق من خلال توفير رؤية مشتركة للتقدم المحرز

تخصيص المقاييس والقيم لتناسب الفرق والأدوار المختلفة

قم بإشراك فريقك بتصميم واضح وسهل الفهم لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

مثالي من أجل: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للفريق باستخدام مقاييس قابلة للتخصيص، مما يضمن وضوح أهداف الأداء ومراقبة التقدم المحرز.

6. قالب نموذج تقييم أداء كليك أب

قالب قالب نموذج تقييم أداء الموظف ClickUp

إذا كنت تريد قالب مراجعة أداء سنوي بسيط ولكنه ثاقب، فهذا نموذج تقييم الأداء السنوي قالب قالب نموذج تقييم الأداء ClickUp لك.

هذا النموذج ليس نموذج تقييم تقليدي للموظفين، في حد ذاته. إنه أكثر من مجرد مستند يتيح لك جمع معلومات عن الموظفين و تعليقات من فريقك لتحليل أدائهم.

بمساعدته، يمكنك تتبع التقدم الفردي لكل موظف وتحديد مجالات التحسين. هذا القالب سهل الاستخدام والتنقل، ومتعدد الاستخدامات، وملائم للاستخدام عبر الفرق.

إليك سبب إعجابك به:

تتبع التقدم الفردي بمقاييس أداء مخصصة

جمع الملاحظات وتحليلها دون عناء عبر فرق وأقسام متعددة

تنقل بسهولة باستخدام قالب متعدد الاستخدامات مصمم لمراجعات الأداء السنوية

ضمان الدقة والوضوح عند تقييم الأداء النوعي والكمي على حد سواء

مثالي ل: الفرق التي تحتاج إلى نموذج متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام لتقييم أداء الموظفين وجمع الملاحظات الثاقبة.

7. قالب تقرير النشاط اليومي للموظف في ClickUp

قالب تقرير النشاط اليومي للموظف في ClickUp

إذا كنت مديرًا تتولى إدارة عدة مشاريع، فإن ضمان تقدم الجميع أمر حيوي ولكنه صعب. إن قالب تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp يمكن أن يجعل هذا الأمر أسهل بكثير.

بمساعدته، من الممكن تقييم أداء كل عضو من أعضاء الفريق المشاركين في مشروع ما من خلال قياس إنتاجيتهم. يمكنك تحديد المهام وتتبع الوقت وتحديد تاريخ إنجازها.

يمكنك تقييم الأداء للتأكد من أن المشروع ككل مربح وأن كل عضو من أعضاء الفريق - بما في ذلك أنت - متوافق مع إجراءاته وأهدافه.

إليك سبب إعجابك به:

تتبع الإنتاجية اليومية مع ميزات إدارة المهام التفصيلية

تبسيط إدارة الوقت من خلال توثيق إنجاز المهام وساعات العمل

تمكين التقييم الذاتي لمواءمة الفرق والمشروعات مع الأهداف العامة

التعاون بسهولة من خلال تتبع المساهمات الفردية عبر المشاريع

مثالي من أجل: مراقبة الأداء الوظيفي من خلال تتبع الأنشطة اليومية وضمان توافق الفريق مع أهداف المشروع.

اجعل مراجعات الأداء أمرًا سهلاً مع ClickUp

مراجعة أداء الموظفين أمر حيوي لكل مؤسسة. فهي تمكّن شركتك من تقديم الملاحظات لأعضائها وتنمية الشعور بالنمو والتحسين.

ومع ذلك، بالنسبة للمديرين، غالبًا ما تتحول عملية مراجعة الأداء بالنسبة للمديرين إلى إدارة جداول البيانات!

إذا كان هذا هو الحال معك أيضًا، فانتقل إلى ClickUp، وهو عبارة عن مجموعة متكاملة لإدارة العمل، حيث يقدم ClickUp العديد من القوالب والموارد المجانية التي تعزز نظام إدارة الأداء في مؤسستك. اشترك اليوم واكتشف كيف يسهّل ClickUp مراجعات أداء الموظفين!