قوالب استبيانات مجانية لا غنى عنها في محرر مستندات Google

لا يحتاج كل استطلاع رأي إلى أداة معقدة. إذا كنت تقضي وقتاً أطول في إعداد الاستطلاعات أكثر من الوقت الذي تقضيه في جمع الملاحظات فعلياً، فإن قوالب استبيانات محرر مستندات Google هي الحل الأمثل الذي لا يحتاج إلى ضجة.

تحافظ هذه القوالب على بساطة الاستبيانات الخاصة بك، سواء كنت صاحب شركة صغيرة تبحث عن رؤى سريعة للعملاء، أو معلمًا يستطلع آراء طلابك، أو شخصًا يجمع بيانات بحثية.

فيما يلي، قمنا بتجميع أفضل قوالب استطلاعات الرأي المجانية في محرر مستندات جوجل لتبدأ بها. ولكن إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الهيكلية - مثل تتبع الردود مع مرور الوقت أو تنظيم المراجعات بشكل أكثر كفاءة - فقد قمنا أيضًا بتضمين بعض القوالب المتقدمة الغنية بالميزات كبدائل.

ومع ذلك، إذا كان محرر مستندات جوجل هو ما تبحث عنه، دعنا نفهم أولاً كيفية اختيار أفضل قالب لاحتياجاتك.

ما الذي يجعل قالب استبيان محرر مستندات جوجل جيدًا؟

قالب استبيان محرر مستندات جوجل الفعال يكون واضحًا وجذابًا ومخصصًا لاحتياجاتك. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

تصميم قابل للتخصيص : اختر قالبًا يتيح لك تخصيص التخطيطات والنصوص والألوان بسهولة لتعكس الغرض من الاستبيان الخاص بك

: اختر قالبًا يتيح لك تخصيص التخطيطات والنصوص والألوان بسهولة لتعكس الغرض من الاستبيان الخاص بك مجموعة متنوعة من أنواع الأسئلة : ابحث عن قالب يدعم تنسيقات الأسئلة المتنوعة - الاختيار من متعدد والإجابة القصيرة ومقاييس التقييم - للحصول على مجموعة من الإجابات

: ابحث عن قالب يدعم تنسيقات الأسئلة المتنوعة - الاختيار من متعدد والإجابة القصيرة ومقاييس التقييم - للحصول على مجموعة من الإجابات إرشادات واضحة : اختر نموذجًا يحتوي على إرشادات مخصصة لتوجيه المستجيبين حول الغرض من الاستبيان وكيفية ملئه

: اختر نموذجًا يحتوي على إرشادات مخصصة لتوجيه المستجيبين حول الغرض من الاستبيان وكيفية ملئه التدفق المنطقي : اختر قالبًا يرتب الأسئلة بترتيب معقول، مما يحافظ على تفاعل المستجيبين ويسهل عليهم إكمال الاستبيان

: اختر قالبًا يرتب الأسئلة بترتيب معقول، مما يحافظ على تفاعل المستجيبين ويسهل عليهم إكمال الاستبيان تنسيق سهل الاستخدام على الهاتف المحمول: اختر نموذجًا يسهل الوصول إليه واستخدامه على الأجهزة المحمولة حتى يتمكن المشاركون من المشاركة من أي مكان

💡 نصيحة احترافية: جرب قوالب نماذج جوجل كبديل لإنشاء الاستبيانات باستخدام أدوات Google Workspace. توفر نماذج Google تتبعًا تلقائيًا للاستجابة وتكاملًا سهلاً مع جداول بيانات Google لتحليل البيانات بكفاءة.

قوالب استبيانات محرر مستندات Google المجانية

على الرغم من أن محرر مستندات Google لا يحتوي على نماذج مدمجة، إلا أن إنشاء نموذج بسيط. إذا كنت ترغب في توفير الوقت في الإعداد، فإن الأنظمة الأساسية الخارجية تقدم قوالب استبيان فعالة يمكنك تخصيصها في مستندات Google Docs (وأدوات أخرى عبر الإنترنت). يمكنك حتى تنزيلها لتعديلها دون اتصال بالإنترنت في Word.

هذه القوالب متعددة الاستخدامات، مما يتيح لك إجراء استطلاعات الرأي عبر الإنترنت أو طباعتها للاستطلاع الشخصي.

استكشف أفضل الخيارات المجانية أدناه.

1. قالب استطلاع محرر مستندات جوجل من TEMPLATE.NET

عبر TEMPLATE.NET إن قالب استطلاع محرر مستندات Google بواسطة TEMPLATE.NET يبدو وكأنه محادثة ودية. وهو عبارة عن استبيان بسيط من صفحة واحدة مصمم ليمنحك استبيانًا سريعًا للتعرف على تفضيلات المشاركين وخبراتهم.

يحتوي القالب على جدول مدمج يضم تنسيقات أسئلة متنوعة، بما في ذلك الاختيار من متعدد، ومقاييس التصنيف، وإجابات مقياس ليكرت ("محتمل جداً" إلى "غير محتمل جداً") لقياس تفضيلات المستخدم.

يمكن تخصيص القالب المرن ليناسب مجال عملك أو حالة الاستخدام الخاصة بك. وهو متاح أيضًا للتنزيل بصيغة PDF.

مثالي ل: الشركات المحلية التي تتطلع إلى تقييم تجربة العملاء من خلال ردود فعل سريعة

2. قالب استبيان فارغ من TEMPLATE.NET

عبر TEMPLATE.NET إن قالب استبيان فارغ من TEMPLATE.NET عبارة عن استبيان من صفحة واحدة يمكن تكييفه بسهولة ليناسب احتياجاتك الفريدة. يتميز بالعناصر النائبة المفيدة للتخصيص السريع.

تمنحك الأسئلة الموجودة رؤى حول كيفية تفاعل المشاركين مع منتجك. ستجد أسئلة مفتوحة تدعو إلى الحصول على تعليقات مفصّلة، واستفسارات متكررة للتعرف على العادات والمشاركة، وتقييمات لقياس مدى الرضا وفرص تكرار الشراء.

مثالي ل: الشركات الناشئة التي تهدف إلى جمع آراء العملاء حول إطلاق منتجات جديدة

3. استبيان استبيان تقييم التوظيف بواسطة TEMPLATE.NET

عبر TEMPLATE.NET إن استبيان استبيان تقييم التوظيف بواسطة TEMPLATE.NET يمنحك رؤية واضحة عن كيفية إدراك المرشحين لعملية التوظيف لديك. يجمع هذا الاستبيان المفصل المكون من سبع صفحات بين الأسئلة الكمية (المقاييس والتقييمات ونعم/لا) والنوعية (أسئلة مفتوحة) لمساعدتك على رؤية الصورة الكاملة.

يمكنك قياس مدى الرضا بسرعة عبر مختلف جوانب عملية التوظيف وضبط نهج التوظيف الخاص بك لتحسين تجربة المرشح.

مثالي ل: فرق الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة التي ترغب في تقييم عملية التوظيف الخاصة بها

4. قالب استبيان توقعات عملاء المطعم من TEMPLATE.NET

عبر TEMPLATE.NETأدوات ملاحظات العملاء طريقة ذكية لمعرفة ما يريده عملاؤك حقًا.

إن نموذج استبيان توقعات عملاء المطعم من TEMPLATE.NET يضفي مظهراً احترافياً مصقولاً ومحترفاً على استبيان ملاحظاتك، مع مساحة لشعارك ورؤوس وتذييلات محددة مسبقاً للموقع والعلامة التجارية.

يتفرع الاستطلاع إلى أقسام تغطي كلاً من الجوانب الإنسانية (مثل آداب الخادم) والجوانب التقنية لتناول الطعام (مثل عدالة الأسعار المتصورة)، باستخدام مقاييس تقييم لسهولة الحصول على التعليقات. يمكنك أيضاً فهم آراء العملاء حول مذاق وجودة وتنوع قائمة الطعام الخاصة بك.

إضافة أسئلة اكتشاف العملاء إلى هذا النموذج سيساعدك على تحسين الخدمات وعروض القائمة.

مثالي ل: أصحاب المطاعم المستقلة الذين يسعون للحصول على تعليقات مستهدفة من العملاء

5. قالب استبيان امتثال الموظفين من TEMPLATE.NET

عبر TEMPLATE.NET إن نموذج استبيان امتثال الموظفين من TEMPLATE.NET مثالي لقياس مدى تطابق ثقافة مكان عملك مع سياسات شركتك.

يجمع هذا الاستبيان المكون من صفحتين بين أسئلة خانة الاختيار والتعليقات المفتوحة لتقييم فهم فريقك والتزامه بالإرشادات التنظيمية. إنه إضافة رائعة إلى كومة من أدوات برامج استبيان الموظفين .

يؤكد كل عنوان سؤال على الاتفاق على السياسات الرئيسية، مثل مكافحة التحرش ومكافحة التمييز، مما يضمن اتفاق الجميع على نفس الصفحة. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك الأسئلة المتعلقة بالتوعية على اكتشاف الانتهاكات المحتملة التي تحلق تحت الرادار.

مع تضمين إشعار بالسرية، يمكن للموظفين تقديم ملاحظات بصراحة وصدق.

مثالي ل: المنظمات غير الربحية التي تتطلع إلى تقييم فهم المتطوعين للإرشادات التشغيلية

قيود استخدام محرر مستندات Google لقوالب استبيان محرر مستندات Google

تشكل نماذج استبيان محرر مستندات Google نقطة انطلاق قوية لـ بحث المستخدم . لكنها تطرح تحديات، مثل:

لا يوجد منطق متقدم للاستطلاع: في نماذج محرر مستندات جوجل، يرى كل مستجيب نفس الأسئلة دون تفرع ديناميكي بناءً على إجاباتهم السابقة

في نماذج محرر مستندات جوجل، يرى كل مستجيب نفس الأسئلة دون تفرع ديناميكي بناءً على إجاباتهم السابقة جمع البيانات يدويًا: بمجرد نشر الاستبيان الخاص بك، سيتعين عليك تحليل الردود بنفسك - لا توجد تحليلات تلقائية هنا

بمجرد نشر الاستبيان الخاص بك، سيتعين عليك تحليل الردود بنفسك - لا توجد تحليلات تلقائية هنا قيود التنسيق: خيارات التصميم بسيطة، لذا قد لا تبدو استبياناتك مصقولة أو احترافية كما تريد

خيارات التصميم بسيطة، لذا قد لا تبدو استبياناتك مصقولة أو احترافية كما تريد تحديات التعاون: يمكن أن يصبح التعاون فوضويًا، خاصةً مع الفرق الكبيرة التي تحاول تحرير نفس المستند

يمكن أن يصبح التعاون فوضويًا، خاصةً مع الفرق الكبيرة التي تحاول تحرير نفس المستند مشاكل في إخفاء هوية المستجيبين: لا يضمن محرر مستندات جوجل إخفاء الهوية، مما قد يجعل المستجيبين مترددين في مشاركة ملاحظاتهم الصادقة

لا يضمن محرر مستندات جوجل إخفاء الهوية، مما قد يجعل المستجيبين مترددين في مشاركة ملاحظاتهم الصادقة عوائق التكامل: لا يتصل محرر مستندات جوجل دائمًا بسلاسة مع الأدوات الأخرى، مثل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أنظمة إدارة البيانات

لمزيد من الاحتياجات المتقدمة، استكشف مستندات Google و بدائل نماذج جوجل .

قوالب استبيانات مستندات جوجل البديلة

يبدأ نجاح الاستبيان الخاص بك من خلال برنامج إنشاء النماذج . أنت تريد أداة تحوّل الأسئلة بسرعة إلى رؤى وتلك الرؤى إلى عناصر عمل. ويكون ذلك أسهل عندما يمكنك تتبع الإجابات وتصورها بتنسيقات بديهية. ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لتسهيل سير العمل، بما في ذلك إجراء الاستطلاعات وإدارتها وتحليلها. وتساعدك واجهته سهلة الاستخدام على إعداد استطلاعات الرأي والمشروعات المخصصة في دقائق. تتميز مساحة عمل ClickUp Workspace بشبكة عصبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتكامل مع أدواتك المفضلة، والأتمتة الذكية التي تحول استجابات النماذج إلى مهام، وغير ذلك الكثير. عرض نموذج ClickUp هو أحد عروضها الأساسية. فهو يبسّط عملية جمع المعلومات من خلال الاحتفاظ بالملاحظات منظمة في مكان واحد ويمكن الوصول إليها بتنسيقات مرئية مختلفة. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على تحليل البيانات بدلاً من غربلتها. بالإضافة إلى ذلك، مع المنطق الشرطي، تتكيف الأسئلة مع الإجابات السابقة، مما يضمن أن تكون نماذجك ذات صلة دائمًا.

تعمل طريقة عرض النماذج هذه بسلاسة مع بقية أجزاء ClickUp، فعندما يقوم شخص ما بإرسال إجابة، يمكنك ربطها تلقائياً بالمهام والمشاريع ذات الصلة في مؤسستك.

إعداد طريقة بديهية لأصحاب المصلحة لمشاركة المعلومات باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp

فيما يلي، قمنا بتجميع أفضل قوالب الاستبيانات المجانية المثالية للمبتدئين.

1. قالب نتائج استبيان آراء المنتج ClickUp

قالب استبيان آراء المستهلكين حول المنتج ClickUp

برنامج ملاحظات المنتج يمكن أن يكون مفتاحك لإجراء تحديثات مستنيرة للمنتج.

إن نموذج نتائج استطلاع آراء المنتج ClickUp نتائج استطلاع آراء المنتج يجمع الرؤى مباشرةً من عملائك حول أداء منتجاتك.

يغطي نموذج الاستطلاع الخاص بالقالب أسئلة حول كل شيء بدءًا من السعر ورضا العملاء عن الجودة إلى سهولة الاستخدام وخدمة العملاء. خيارات القائمة المنسدلة وتقييمات الرموز التعبيرية والخيارات المرمزة بالألوان تجعلها جذابة بصريًا وسهلة الملء للعملاء.

يتم تجميع جميع الردود في طريقة عرض قائمة "التقديمات" ليتمكن فريق الدعم لديك من مراجعتها بالتفصيل. ثم تقوم طريقة عرض قائمة "تقييمات المنتج" بفرز جميع التقييمات حسب المنتج، مما يمنحك لمحة واضحة عن أداء كل منتج. حتى أن هناك معادلة مدمجة لحساب متوسط الدرجات لكل منتج.

وللحصول على نظرة عامة سريعة، تعمل لوحة "الرضا العام" كلوحة معلوماتك، وتسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بناءً على التقييمات المنخفضة.

مع انقر فوق الدماغ ، مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك تحليل الملاحظات المفتوحة بسرعة لاستخراج نقاط الألم وتحديد أولويات تحديثات الميزات.

⚡️Ideal من أجل: مديري المنتجات الذين يتطلعون إلى جمع رؤى مفصلة من العملاء حول ميزة برمجية جديدة

2. قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp

قالب استبيان تفاعل الموظفين الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب استبيان مشاركة الموظفين ClickUp يضع موظفيك في صميم التدريبات على التغذية الراجعة في مكان العمل، مما يساعدك على فهم ما يهم فريقك حقًا. من خلال المشاركة المجهولة، يمكنهم مشاركة أفكارهم بحرية.

يشتمل النموذج المدمج على أسئلة استبيان رضا الموظفين يغطي كل شيء بدءاً من الرضا عن الأدوار إلى العمل الجماعي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية وثقافة الشركة. ستجد خيارات القائمة المنسدلة لتحديد الفرق والأدوار، بالإضافة إلى تقييمات الرموز التعبيرية الممتعة والمقاييس المرمزة بالألوان لتسهيل الرد على النموذج.

إحدى الميزات البارزة هي علامة التبويب "verbatims" في النموذج، والتي تسرد الإجابات على الأسئلة المفتوحة، مما يمنحك صورة كاملة عن مشاعر الموظفين.

⚡️Ideal من أجل: مديري الموارد البشرية في الشركات التي تعمل عن بُعد والتي تهدف إلى تعزيز معنويات الفريق

3. قالب خطة عمل استبيان نتائج استبيان ClickUp للمشاركة

قالب خطة عمل نموذج خطة عمل نتائج استبيان مشاركة ClickUp

مع صفحة ويكي مخصصة، فإن قالب خطة عمل نتائج استبيان مشاركة ClickUp لنتائج الاستطلاع يساعدك على تحويل ملاحظات الموظفين إلى تحسينات قابلة للتنفيذ.

يحتوي هذا المحور المركزي على ثلاثة أجزاء رئيسية. ابدأ بقسم "نظرة عامة"، حيث يمكنك تحديد مقاييس أداء الأعمال وديناميكيات الفريق.

في قسم ""التحليل"، يمكنك إنشاء جدول لتصور خطة عمل الاستبيان الخاص بك. حدد المشاكل (مثل انخفاض الروح المعنوية في فرق معينة)، وحدد الأسباب الجذرية (مثل عدم كفاية الموارد)، وحدد مجالات التحسين (مثل توفير المزيد من فرص النمو الوظيفي).

يمكنك أيضًا تصنيف التحديات باستخدام تصنيف 4M1E (الإنسان والآلة والمواد والطريقة والبيئة). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين المقاييس والمالكين وتحديد المواعيد النهائية المستهدفة.

أخيرًا، يمكنك تلخيص خطتك الإجمالية في قسم "الحالة والتوصيات"، إلى جانب اقتراحات مخصصة وإضافة أسئلة التقييم للمدراء لضمان المواءمة بين قادة الفرق.

⚡️Ideal لـ: مديري الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يتطلعون إلى تحسين التواصل بين الفرق

اقرأ المزيد: أمثلة على ملاحظات الموظفين الفعالة لتقديم مدخلات موضوعية وتعزيز الروح المعنوية

4. قالب نتائج استبيان رضا العملاء ClickUp

قالب نتائج استبيان رضا العملاء ClickUp

نموذج نموذج نتائج استبيان رضا العملاء في ClickUp يجمع ملاحظات العملاء ويحللها لتحديد مجالات تحسين منتجاتك أو خدماتك.

في جوهره نموذج استبيان قابل للمشاركة. ستجد حقولاً لوضع علامات على وكلاء الدعم وتقييمات الرموز التعبيرية للعملاء لتقييم مدى مساعدة الوكلاء ووضوحهم وجودة حل المشكلة. يخبرك سؤال مفيد "نعم/لا" في الأعلى ما إذا كانت المشكلة قد تم حلها.

تتدفق جميع التعليقات التي تم جمعها إلى طرق عرض مختلفة. تعرض طريقة عرض قائمة "المستجيبين" جميع ردود العملاء، وتصنفها بناءً على ما إذا كانت مشكلاتهم قد تم حلها أم لا. وفي الوقت نفسه، تقدم طريقة عرض اللوحة لمحة سريعة عن تقييمات المعرفة للحصول على نظرة عامة سريعة على جودة الملاحظات.

يمكنك استخدام انقر فوق الدردشة لبدء مناقشات في الوقت الفعلي مع فريق الدعم الخاص بك حول اتجاهات التعليقات. وهذا يفتح الباب أمام العصف الذهني الفوري حول كيفية معالجة أي مخاوف لدى العملاء.

الجزء الأفضل؟ تتيح لك الدردشة تحويل أي رسالة إلى مهمة قابلة للتتبع وقابلة للتنفيذ بنقرة واحدة. فهو يجمع بين عملك ومحادثاتك على منصة واحدة، مما يجعل المتابعة سهلة للغاية!

⚡️Ideal لـ: فرق دعم العملاء الذين يتطلعون إلى تحديد الثغرات في جودة الاستجابة للخدمة

5. قالب نموذج ClickUp

قالب نموذج ClickUp

النموذج قالب نموذج ClickUp هو أداة استطلاع متعددة الاستخدامات لجميع احتياجات جمع البيانات الخاصة بك.

يتميز القالب بنموذج تسجيل قابل للمشاركة مع أسئلة أولية مخصصة يمكنك البناء عليها. كما أنه يتيح لجمهورك المستهدف تحميل الملفات مباشرةً من أجهزتهم أو التخزين السحابي (مثل Google Drive)، مما يسهل جمع المستندات مثل صور الهوية.

تُظهر طريقة عرض قائمة "الملخص" البيانات المجمّعة مرتبة ومرمزة بالألوان حسب الحالة، وتوفر طريقة عرض لوحة "المراحل" لمحة عن موقع كل عنصر في عملية المراجعة. تتضمن كل بطاقة مهمة التفاصيل الرئيسية، بحيث لا تضطر إلى التبديل بين علامات التبويب للحصول على المعلومات.

⚡️Ideal لـ: فرق البحث التي تتطلع إلى تنظيم تسجيل المشاركين في الدراسات

6. قالب نموذج ملاحظات ClickUp

قالب نموذج التغذية الراجعة الخاص بـ ClickUp

نسخة معممة من قالب استبيان رضا العملاء، نموذج استبيان رضا العملاء، و قالب نموذج استبيان آراء العملاء يساعدك على جمع الملاحظات من المستخدمين النهائيين أو الموردين أو أعضاء الفريق.

تم إعداد النموذج المدمج لمقدمي الخدمات، ولكن يمكنك تخصيصه بسهولة قالب نموذج الملاحظات لتناسب احتياجاتك. القوائم المنسدلة المرمزة بالألوان لمجالات الخدمة ووكلاء الدعم تجعل التصنيف بسيطاً. يمكن للعملاء تقييم تجربتهم الإجمالية باستخدام نظام تقييم بالنجوم، وهناك حقل نصي طويل لهم لتقديم اقتراحاتهم.

تتيح لك طريقة عرض قائمة "تقييم الخدمة" تجميع الملاحظات حسب نوع الخدمة وتعيين مستويات العملاء لتحديد أولويات المتابعة بناءً على الأهمية أو مستوى المشاركة.

في طريقة عرض قائمة "تقييم مقدم الخدمة"، يتم تجميع الملاحظات حسب أعضاء الفريق، بحيث يمكنك تحديد الموظفين الذين يحتاجون إلى تدريب إضافي.

وأخيراً، تنظم طريقة عرض لوحة "التوصيات الإجمالية" التعليقات حسب توصيات العميل، مع الترتيب من أعلى التقييمات إلى أقلها. يساعدك هذا الإعداد على الاحتفال بالفوز مع فريقك أو تدريبهم خلال اجتماعهم الفردي التالي.

⚡️Ideal لـ: الهيئات التعليمية التي تتطلع إلى جمع تعليقات من الطلاب حول فعالية الدورة التدريبية

مع وجود استطلاعات الرأي الخاصة بك في ClickUp، يمكنك جعل عملية جمع البيانات مركزية وتصور النتائج مباشرةً داخل النظام البيئي لإدارة مشروعك. يمكنك تصفية الاستجابات ووضع علامات عليها وتصنيفها بسهولة، مما يجعل تحليل البيانات أكثر بساطة.

يمكن دمج قوالب استبيانات ClickUp المذكورة أعلاه مباشرةً في عمليات سير العمل الأوسع نطاقاً لديك، مما يسهل عليك سحب الرؤى مباشرةً إلى المشاريع ذات الصلة والتصرف بناءً عليها.

تحويل الردود على الاستبيانات إلى رؤى باستخدام ClickUp

تُعد قوالب استبيانات محرر مستندات Google رائعة للأبحاث الخفيفة، ولكن عندما تحتاج استطلاعاتك إلى المزيد من القوة - مثل الأسئلة التفاعلية أو التتبع في الوقت الفعلي - فإن ClickUp يقدم لك ميزة إضافية.

سواء كنت تجمع ملاحظات العملاء، أو تُشرك الموظفين، أو تقيّم الطلاب، فإن لديه قوالب استبيانات تناسب أي غرض.

لا تسمح هذه القوالب بتراكم الملاحظات، بل تحولها إلى مهام يمكنك تحديد أولوياتها وتعيينها وإدارتها. يتم تنظيم البيانات تلقائياً في قوائم ولوحات معلومات، مما يساعدك على تبديل وتحليل كل شيء في منصة واحدة.

تعمل الأتمتة والتكاملات الذكية على زيادة تبسيط عمليات المتابعة وتعاون الفريق.

والجزء الأفضل؟ هذه القوالب مجانية تمامًا. 💸

سجِّل في ClickUp مجاناً وحوِّل طريقة جمع الملاحظات والتصرف بناءً عليها.