كيفية إصدار إعلانات تنظيمية تشرك الجميع في العمل المؤسسي

في وقت سابق من هذا العام، أصدر فندق فيرمونت دالاس، وهو فندق فاخر، إعلاناً تنظيمياً لفت انتباه الجميع.

"يسعدنا أن نعلن عن أحدث إضافة إلى عائلة فيرمونت دالاس، وهي بوندي، كبير مسؤولي السعادة ذو الأربعة أرجل "، قال ديفيد شير، المدير العام لفندق فيرمونت دالاس. وأضاف: "إن إيجابية بوندي المعدية والتزامها بنشر البهجة يجعلها سفيرة مثالية لفندقنا. نحن نعتقد أن بوندي لن تعزز التجربة العامة لضيوفنا فحسب، بل ستساهم أيضاً في تعزيز السحر الفريد الذي يميز فيرمونت دالاس."

من الصعب نوعاً ما التغلب على ذلك، ألا تعتقد ذلك؟ إذن، كيف يمكنك إبقاء فريقك على اطلاع وتفاعل مع كل تحديث جديد دون تعيين كلب؟

إن صياغة الإعلان التنظيمي الصحيح يمكن أن يحدد كيفية تلقي الأخبار والتصرف بناءً عليها.

في هذه المدونة، سنناقش في هذه المدونة أساسيات الإعلانات المؤثرة وسنقدم بعض النصائح الرائعة لتقديمها مباشرة. سنشارك أيضًا أمثلة مفيدة للإعلانات التنظيمية التي يمكنك استخدامها أثناء التنقل.

هل أنت جاهز لجعل كل إعلان مهم؟

ما هي الإعلانات التنظيمية؟

الإعلانات التنظيمية هي تحديثات مهمة تُعلم الجميع بالتغييرات الرئيسية. يمكن أن تكون هذه تحديثات حول التعيينات الجديدة أو الترقيات أو مقدمات السياسة. فهي تعزز الثقة وتبني المجتمع وتضمن شعور جميع أعضاء الفريق بالتواصل والتقدير.

ما أهمية الإعلانات التنظيمية؟

الإعلانات التنظيمية الفعالة تحافظ على الشفافية، وتعزز ثقافة الشركة، وتضمن شعور جميع أعضاء الفريق بأنهم مشمولون ومقدرون، علاوة على ذلك، يعزز التواصل المدروس وفي الوقت المناسب الثقة والمشاركة داخل المؤسسة.

إذن، ما الذي يدخل في الإعلان التنظيمي الرائع؟ دعنا نستكشف ذلك.

العناصر الأساسية للإعلان التنظيمي الفعال

الإعلان التنظيمي هو أكثر من مجرد خبر - إنه فرصة لـ التواصل بصراحة مع فريقك ورفع الروح المعنوية وإبقاء الجميع على اطلاع دائم.

إليك كيفية إنشاء واحدة:

أضف موضوعًا واضحًا: مع إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى موظفيك يوميًا، فإن سطر موضوع مباشر مثل "مرحبًا بمدير التسويق الجديد!" أو "تحديث السياسة: إرشادات العمل عن بُعد" سيكون موضع تقدير كبير

مع إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني إلى موظفيك يوميًا، فإن سطر موضوع مباشر مثل "مرحبًا بمدير التسويق الجديد!" أو "تحديث السياسة: إرشادات العمل عن بُعد" سيكون موضع تقدير كبير ضع نغمة دافئة: مقدمة موجزة وترحيبية تسلط الضوء بشكل إيجابي على الأخبار. اجعل الإعلان يبدو شخصيًّا حتى يشعر الجميع بأنك تشاركه مع الجميع

مقدمة موجزة وترحيبية تسلط الضوء بشكل إيجابي على الأخبار. اجعل الإعلان يبدو شخصيًّا حتى يشعر الجميع بأنك تشاركه مع الجميع أدخل في صلب الموضوع: يريد الموظفون بسرعة معرفة ماذا ومتى ولماذا. الوضوح هو المفتاح عندما مشاركة المعلومات . التركيز على الجوهر دون الإطالة بمعلومات غير ضرورية

يريد الموظفون بسرعة معرفة ماذا ومتى ولماذا. الوضوح هو المفتاح عندما مشاركة المعلومات . التركيز على الجوهر دون الإطالة بمعلومات غير ضرورية اربط الإعلانات بقيم الشركة: اربط الإعلانات بقيم الشركة الأساسية، مع تذكير الجميع بالصورة الأكبر. بالنسبة للإعلان عن الموظفين الجدد، اذكر كيف يجسدون روح الابتكار أو العمل الجماعي في الشركة

اربط الإعلانات بقيم الشركة الأساسية، مع تذكير الجميع بالصورة الأكبر. بالنسبة للإعلان عن الموظفين الجدد، اذكر كيف يجسدون روح الابتكار أو العمل الجماعي في الشركة حدد الخطوات التالية: دع فريقك يعرف ما هي الخطوات التالية - سواء كانت تفاصيل موقع غداء الفريق أو معلومات عن عملية جديدة

دع فريقك يعرف ما هي الخطوات التالية - سواء كانت تفاصيل موقع غداء الفريق أو معلومات عن عملية جديدة الدعوة للمشاركة: شارك معلومات الاتصال أو شجع على طرح الأسئلة لإبقاء التواصل مفتوحاً. فعبارة مثل: "لا تتردد في التواصل مع قسم الموارد البشرية إذا كان لديك أي أسئلة" تُظهر للموظفين أنهم مسموعون ومدعومون

شارك معلومات الاتصال أو شجع على طرح الأسئلة لإبقاء التواصل مفتوحاً. فعبارة مثل: "لا تتردد في التواصل مع قسم الموارد البشرية إذا كان لديك أي أسئلة" تُظهر للموظفين أنهم مسموعون ومدعومون اختتم بشكل إيجابي: اختتم بشكل إيجابي بعبارة مثل: "نحن متحمسون لمواصلة هذه الرحلة معًا." _ هذا يعزز الوحدة ويشعرنا بمزيد من الشخصية

تحول هذه العناصر إعلانًا أساسيًا للمؤسسة إلى رسالة تُعلم وتحفز وتتماشى مع أهداف شركتك. دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة والنماذج الجاهزة للاستخدام.

أمثلة على قوالب الإعلانات المؤسسية

قد يكون إنشاء الإعلان المثالي أمرًا صعبًا، ولكن ليس عليك أن تبدأ من الصفر! هناك إعلانات تنظيمية نماذج أمثلة على الإعلانات لمساعدتك على البدء. قم بتعديلها لتناسب أسلوب شركتك وثقافتها.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة سريعة على الأمثلة أدناه. استخدمها كنقطة بداية، وقم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك وثقافتك المؤسسية.

بعد ذلك، لجعل إرسال مثل هذه الإعلانات أكثر سهولة، استخدم أداة مثل انقر فوق .

ClickUp عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تقدم العديد من الميزات والقوالب المفيدة التي يمكن أن تساعدك على صياغة وإرسال إعلاناتك التنظيمية بسهولة. هل أنت مستعد للغوص؟

إعلان تعيين جديد

رسالة بريد إلكتروني موجزة وجذابة لإعلان الموظف الجديد تضفي طابعاً ترحيبياً وتشعره بالتقدير.

فيما يلي بعض النماذج للترحيب بالموظفين الجدد:

_"مرحبًا أيها الفريق! نحن متحمسون للترحيب بـ [اسم الموظف الجديد] في فريق [القسم] في شركة XYZ. مع خلفية في [اذكر الخبرة] ودرجة البكالوريوس في [المجال ذي الصلة]، فهم مستعدون لبدء هذه الرحلة الجديدة معنا. يرجى الانضمام إلينا في الترحيب الحار بـ [اسم الموظف الجديد]. ونحن نتطلع إلى دعمكم المستمر في مساعدتهم على الاستقرار. مع أطيب تحياتي، [اسمك/فريقك]."

"يسعدنا أن نعلن عن انضمام [اسم الموظف/الموظفة] إلى فريقنا [اسم الفريق/] كـ [المسمى الوظيفي/] اعتبارًا من [تاريخ بدء العمل/]. مع خلفية قوية في [اذكر بإيجاز الخبرة أو المهارات ذات الصلة]، يجلب [اسم الموظف] ثروة من المعرفة والخبرة. يرجى الانضمام إلينا في الترحيب بانضمام [اسم الموظف] إلى الفريق! نحن نتطلع إلى المساهمات القيمة التي سيقدمها. لا تترددوا في التواصل مع [اسم الموظف] على [عنوان البريد الإلكتروني] لتقديم أنفسكم ومشاركة حماسكم!"

نموذج الاتصالات الداخلية لـ ClickUp

قم بتبسيط تحديثات فريقك باستخدام قالب الاتصالات الداخلية من ClickUp

ضع في اعتبارك استخدام نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية لإنشاء وإرسال جميع أنواع الإعلانات الداخلية. يؤسس نظامًا منظمًا لإدارة جميع الاتصالات الداخلية. كما يبقي هذا القالب الموظفين على اطلاع ومشاركة ومشاركة الموظفين.

إليك كيفية الحصول على أفضل النتائج منه:

تنظيم الإعلانات في مكان واحد: إن عرض قائمة الاتصالات تخزن وتنظم جميع أجزاء الاتصالات، مما يجعل كل شيء مركزيًا ويمكن الوصول إليه

إن عرض قائمة الاتصالات تخزن وتنظم جميع أجزاء الاتصالات، مما يجعل كل شيء مركزيًا ويمكن الوصول إليه العثور على الإعلانات بسهولة: استخدم عرض لوحة الحالة لتتبع التحديثات من خلال تنظيمها في حالات مختلفة: تمت الموافقة عليها، وتحتاج إلى مراجعة، ومنشورة، ومجدولة، ومجدولة، وقيد التنفيذ، وقيد التنفيذ

استخدم عرض لوحة الحالة لتتبع التحديثات من خلال تنظيمها في حالات مختلفة: تمت الموافقة عليها، وتحتاج إلى مراجعة، ومنشورة، ومجدولة، ومجدولة، وقيد التنفيذ، وقيد التنفيذ توفير الشفافية في العمليات والمبادرات على مستوى الفريق: تساعد طريقة عرض تقويم الاتصالات في تخطيط تواريخ النشر، بينما تصنف طريقة عرض نوع الحدث الاتصالات حسب الغرض. تتتبع طريقة عرض النشاط المشاهدات والمشاركات والتعليقات لتحسين الشفافية وتتبع المشاركة

إعلان الترقية

تحتفي الترقيات بنجاح الفريق وتحفز الآخرين أيضًا على تقديم أفضل ما لديهم. إن إبراز إنجازات الموظف الذي تمت ترقيته ودوره الجديد يعزز الفخر داخل الفريق بأكمله.

فيما يلي بعض النماذج النصية لإعلانات الترقية:

_"خبر عظيم! تمت ترقية [اسم الموظف] إلى [المسمى الوظيفي الجديد]. لقد كان عملهم الشاق وإنجازاتهم في [ذكر المشاريع] لا تقدر بثمن، ونحن متشوقون لرؤية التأثير الذي سيحدثونه في هذا الدور الجديد. أرجو أن تنضموا إلينا في تهنئة [اسم الموظف] على هذه الترقية التي يستحقونها عن جدارة!"

"إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن ترقية [اسم الموظف] إلى منصب [مسمى الوظيفة الجديدة]، اعتبارًا من [تاريخ السريان]. منذ انضمامه إلى [اسم الشركة] في [العام]، أظهر [اسم الموظف] باستمرار مهارات استثنائية وتفانيًا وشغفًا استثنائيًا، مما ساهم بشكل كبير في نجاح فريقنا. في دوره الجديد كـ [مسمى الوظيفة الجديدة]، سيكون [اسم الموظف] مسؤولاً عن [حدد بإيجاز المسؤوليات أو الأهداف الرئيسية المرتبطة بالمنصب الجديد]. تهانينا، [اسم الموظف]! لقد أثمر عملك الجاد والتزامك عن ثمار حقيقية!" _

استخدم قالب البيان الصحفي ClickUp لتنظيم إعلاناتك الترويجية بشكل احترافي والتأكد من أنها واضحة واحتفالية.

قالب البيان الصحفي ClickUp Press Release Template

قم بإنشاء إعلانات ترويجية بسهولة باستخدام قالب النشرة الصحفية من ClickUp

يتيح لك هذا القالب إنشاء وإدارة وتتبع البيانات الصحفية من مساحة واحدة. يأتي مع الميزات التالية:

تنسيق احترافي : يحافظ على تنظيم إعلاناتك بشكل منظم ومؤثر مع مظهر مصقول

: يحافظ على تنظيم إعلاناتك بشكل منظم ومؤثر مع مظهر مصقول أقسام قابلة للتخصيص : يمكنك تعديل الأقسام بسهولة لتتناسب مع تفاصيل العرض الترويجي وتتماشى مع أسلوب شركتك

: يمكنك تعديل الأقسام بسهولة لتتناسب مع تفاصيل العرض الترويجي وتتماشى مع أسلوب شركتك تتبع المشاركة: راقب المشاهدات والتفاعلات لفهم كيفية استقبال فريقك للأخبار

التعاون في الإعلانات

استخدام مستندات ClickUp لصياغة إعلانات الترقية التفصيلية.

قم بتنظيم المعلومات ومشاركتها بسلاسة مع ClickUp Docs

أشرك جميع أعضاء الفريق في تقديم الرؤى والتعاون في المحتوى. وبهذه الطريقة، ستحصل على رسالة نهائية شاملة قبل نشرها للعامة.

أبقِ الجميع على اطلاع مع إشارات ClickUp Mentions

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام انقر فوق الإشارات للإشارة إلى الموظف الذي تمت ترقيته وأعضاء الفريق المعنيين مباشرةً في الإعلان. وهذا يبقي كل عضو من أعضاء الفريق على علم بتأثير الترقية ويسمح للفريق بالاحتفال بالإنجاز معًا.

تغيير في الهيكل التنظيمي

عندما تحدث تغييرات داخل هيكل الشركة ، فمن المهم توصيلها بوضوح للموظفين وشرح كيفية تأثيرها على الفريق.

استفد من هذا النص النموذجي لنموذج البريد الإلكتروني لإعلان التغيير التنظيمي:

_"لدعم نمونا المستمر، سنقوم بتغيير هيكلنا التنظيمي ابتداءً من [تاريخ السريان ]. إليك ما سيتغير: [الخطوط العريضة للتغييرات الرئيسية]. ستساعدنا هذه التحديثات على العمل بذكاء أكبر والوصول إلى أهدافنا بشكل أسرع. هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا على [الاتصال بالشخص المعني]."

تؤثر التغييرات الهائلة في الهيكل التنظيمي على العمليات اليومية وتؤثر على كيفية إيصال التقدم والأداء إلى أصحاب المصلحة.

قالب التقرير السنوي لـ "كليك أب\

استخدام قالب التقرير السنوي ClickUp لتحديث الأطراف ذات الصلة بالتغييرات الهامة في هيكل الشركة والأداء المالي والأهداف الاستراتيجية.

تبسيط عملية إنشاء التقرير السنوي والتواصل مع نموذج التقرير السنوي من ClickUp

يساعد هذا القالب من خلال إتاحة تقارير مفصلة عن التحديثات المالية والتغييرات التنظيمية. إنه يحسن التواصل بين الإدارات من خلال سهولة المشاركة والتعاون بين الفرق. كما أنه يتتبع التغييرات الرئيسية، ويُبقي أصحاب المصلحة على اطلاع دائم ومتماشية مع أهداف الشركة.

💡 نصيحة احترافية: وفر الوقت وتأكد من الاتساق من خلال وجود تنسيقات محددة مسبقًا للإعلانات المتشابهة. استخدم ClickUp Whiteboard لإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لمختلف التحديثات التنظيمية. إنها اللوحة المثالية للفرق لتصور أفكارهم وتحويلها إلى إجراءات منسقة.

إعلان تحديث السياسة

تعمل تحديثات السياسة على إبقاء الفرق على علم بأي تغييرات تؤثر مباشرةً على عملهم. ضمان الوضوح وسهولة الوصول يساعد الجميع على فهم السياسات الجديدة واتباعها.

قالب النشرة الإخبارية #### ClickUp قالب السبورة البيضاء

هنا، يمكنك استخدام قالب لوحة النشرة الإخبارية ClickUp لإنشاء إعلانات تحديثات سياسة ملفتة للنظر وفعالة.

شارك التحديثات بسلاسة مع قالب السبورة الإخبارية من ClickUp

كيف يساعد هذا القالب

تحديثات جذابة بصريًا : تصميم رسائل إخبارية تجذب الانتباه وتنقل تغييرات السياسة بفعالية

: تصميم رسائل إخبارية تجذب الانتباه وتنقل تغييرات السياسة بفعالية تنظيم التفاصيل الرئيسية: تقسيم تحديثات السياسة إلى أقسام سهلة الهضم، مما يسهل على فريقك فهمها

تقسيم تحديثات السياسة إلى أقسام سهلة الهضم، مما يسهل على فريقك فهمها تتبع استجابات الفريق: راقب التفاعلات داخل القالب لضمان الوضوح والإجابة عن أي أسئلة

لمساعدتك على البدء، إليك نموذج نصي لإعلان تحديث السياسة الذي ينقل المعلومات الأساسية بفعالية:

"تحديث سريع: نحن نقوم بمراجعة سياستنا [اسم السياسة] لتتماشى مع قيم شركتنا بشكل أفضل. السياسة الجديدة، التي تسري اعتبارًا من [التاريخ]، تقدم [التغييرات الرئيسية]. تم تصميم هذا التغيير من أجل [إفادة الفريق]. اطلع على التفاصيل الكاملة [رابط ]، ولا تتردد في طرح الأسئلة."

"يسرنا أن نعلن عن تحديث لسياسات شركتنا لتحسين بيئة العمل لدينا ودعم احتياجات موظفينا. التغييرات الرئيسية هي [وصف التغييرات الرئيسية]. ستدخل هذه التحديثات حيز التنفيذ في [تاريخ]. نعتقد أن هذه التغييرات ستعزز بيئة عمل أكثر دعماً وإنتاجية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى وثيقة السياسة المحدّثة المرفقة أو الاتصال بالموارد البشرية."

💡 نصيحة احترافية: استخدم تكامل البريد الإلكتروني ClickUp لمشاركة التحديثات مباشرةً من مساحة عملك. يمكن أن يتكامل ClickUp مع العديد من أدوات البريد الإلكتروني، مثل Gmail و Outlook و Office 365 وما إلى ذلك. افعل ذلك لإبقاء الجميع على اطلاع وتتبع الردود لمعالجة المخاوف على الفور.

إعلان إطلاق المنتج

يعد إطلاق المنتج حدثاً مهماً ومثيراً لأي فريق. مشاركة تفاصيل الإطلاق وتقديم إرشادات واضحة تبقي الجميع على اطلاع وحماس.

خطط لاتصالاتك مع قالب استراتيجية الاتصالات الداخلية من ClickUp

نموذج نموذج استراتيجية الاتصالات الداخلية ClickUp مثالي لتخطيط إعلانات إطلاق منتجك والتأكد من أن فريقك على نفس الصفحة. باستخدام هذا القالب، يمكنك جعل مهام وإعلانات الإطلاق مركزية لإبقاء أعضاء الفريق الآخرين على اطلاع دائم.

لمساعدتك على البدء، إليك نموذج نصي لإعلان إطلاق منتج يولد الإثارة ويوفر التفاصيل الأساسية:

_"أخبار مثيرة يا فريق العمل! سنطلق [اسم المنتج] في [تاريخ الإطلاق]. لقد كان هذا المشروع جهدًا جماعيًا حقيقيًا، ونحن متحمسون لرؤيته يتحقق. ترقبوا الجلسات التدريبية القادمة لمعرفة كيف سيعزز هذا الإطلاق [اذكر تأثيره على الأعمال التجارية"

_"يسعدنا أن نعلن عن إطلاق أحدث ابتكاراتنا، [اسم المنتج]، المصمم لإحداث ثورة في الطريقة التي تختبر بها [وصف غرض المنتج أو وظيفته]. سيتوفر [اسم المنتج] ابتداءً من [تاريخ الإطلاق] على موقعنا الإلكتروني وبعض متاجر التجزئة المختارة. نحن نقدم خصمًا حصريًا [خصم أو باقة أو عرضًا ترويجيًا] حصريًا لأول [رقم] عملاء للاحتفال بهذا الإطلاق. استخدم الرمز [الرمز الترويجي] عند الدفع للاستفادة من هذا العرض لفترة محدودة."

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض تقويم ClickUp لجدولة إعلانات إطلاق المنتج والتذكير بتحديثات المتابعة. هذا يبقي فريقك على اطلاع دائم بآخر المستجدات طوال العملية.

إعلان الحدث

أحداث الشركة مثيرة! قم بإثارة ضجة حولها في الأيام التي تسبقها. تجسد أمثلة الإعلان عن الحدث هذه كيفية بناء الترقب الذي يسبق الحدث.

إليك بعض الأمثلة:

"تذكير: من المقرر عقد اجتماعنا القادم في قاعة المدينة في [التاريخ والوقت ] في القاعة الرئيسية. انضموا إلينا للاطلاع على آخر المستجدات حول مبادرات الشركة وجلسة أسئلة وأجوبة مع القيادة. مشاركتكم مهمة!"

"يسعدنا أن ندعو جميع الموظفين إلى يوم تقدير الموظفين في [التاريخ والمدة] في [الموقع]. استمتعوا بالمرطبات والألعاب والجوائز بينما نحتفل بعملكم الجاد وتفانيكم. ردوا على الدعوة بحلول [التاريخ]!"

"احفظ التاريخ! سيُعقد مؤتمر الابتكارات التقنية في [التاريخ] [الموقع]. انضم إلى قادة الصناعة من أجل مناقشات ثاقبة وفرص التواصل. التسجيل المبكر مفتوح الآن - لا تفوتوا الفرصة!"

التحديثات المالية أو التجارية

تعمل التحديثات المالية والتجارية المنتظمة على تعزيز ثقة الموظفين وثقتهم. تختلف لهجة ولغة هذه الإعلانات قليلاً عن تلك الواردة أعلاه.

ألقِ نظرة على بعض الأمثلة.

"استجابة لظروف السوق الحالية، نقوم بتنفيذ سلسلة من تدابير خفض التكاليف لتحسين كفاءتنا التشغيلية. ستشمل هذه التغييرات تبسيط العمليات وخفض التكاليف العامة دون المساس بجودة منتجاتنا وخدماتنا. ونحن نقدر تفهمكم أثناء قيامنا بهذه التعديلات."

"يسرنا أن نعلن عن نتائجنا المالية للربع الثالث من العام. فقد زادت إيراداتنا بنسبة [نسبة مئوية] على أساس سنوي، لتصل إلى [مبلغ]، مدفوعة بالمبيعات القوية في خط منتجاتنا الجديدة. ونحن لا نزال ملتزمين باستراتيجية النمو التي نتبعها ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في الأرباع القادمة."

## نصائح لكتابة إعلانات تنظيمية جذابة

يمكن أن يفقد الإعلان الممل اهتمام فريقك بسرعة. الخبر الجيد؟ إن صياغة إعلان جذاب يثير الحماس أسهل مما تعتقد!

إليك سبع نصائح يمكنك استخدامها لجعل كل رسالة مهمة:

1. اجعلها قصيرة، ولكن ذات مغزى

ليس لدى فريقك وقت للفقرات الطويلة. ادخل في صلب الموضوع بسرعة، ولكن لا تتخطى التفاصيل المهمة. تجنب الإفراط في التواصل في العمل حيث تحتوي الرسائل على تفاصيل زائدة وتفقد تأثيرها. يضمن الإعلان الموجز والواضح قراءة رسالتك وفهمها.

2. أضف لمسة شخصية

لا أحد يحب قراءة رسائل البريد الإلكتروني الآلية. استخدم لغة دافئة ومحادثة وحماسية لجعل رسائلك تبدو أكثر إنسانية. لا تكتفِ بمشاركة التحديثات؛ بل قم بتضمين كلمات تعبر عن الحماس وتشجع الآخرين على الشعور بالمثل.

3. اجعلها ذات صلة بالفريق

لماذا يجب أن يهتم موظفوك بهذا الإعلان؟ أظهر لهم!

على سبيل المثال، إذا كنت تعلن عن موظف جديد في قسم التسويق، اشرح لهم كيف سيدعمون المشاريع القادمة. فهذا يساعد الموظفين على رؤية الصورة الأكبر وفوائد هذه الإضافة الجديدة.

4. استخدم أدوات ClickUp من أجل عملية سلسة

صياغة الإعلانات دون عناء مع قوة ClickUp Brain

قم بصياغة الإعلانات بشكل واضح؛ ثم تأكد من أنها تتماشى مع نبرة الشركة باستخدام ClickUp Brain لصياغتها. يمكن أن يكون ClickUp Brain حليفاً هائلاً للذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى لأنه يحتوي على سياق - حول مؤسستك وتاريخك وموظفيك. وبناءً على هذه المعلومات السياقية، يمكنه إنشاء إعلانات مخصصة لك.

بعد ذلك، بعد صياغة الإعلان، شاركه على الفور مع بقية فريقك من خلال انقر فوق الدردشة للتغذية الراجعة الفورية والتحرير التعاوني. ClickUp Chat هي أكثر بكثير من مجرد خدمة مراسلة؛ فاستخدامها هو ثاني أفضل شيء للعمل مع زميل يجلس بجوارك مباشرةً. فهي تحافظ على مزامنة عملك: يمكن الوصول إلى جميع المعلومات والتحديثات ذات الصلة مباشرةً داخل بيئة الدردشة.

وهذا يبقي العملية بسيطة ويضمن أن تكون إعلاناتك متناسقة وفي محلها.

5. تعكس قيم شركتك

امنح إعلاناتك أهمية أكبر من خلال ربطها بقيم الشركة. لا يقتصر ذلك على مشاركة الأخبار فحسب، بل يعزز الثقافة التي تقوم ببنائها. ومن المزايا الأخرى أنه يخلق رسائل متسقة لجميع إعلاناتك.

6. اختر القناة المناسبة للرسالة

ليس كل إعلان يناسب جميع الإعلانات قنوات الاتصال . حدد ما إذا كان من الأفضل نقل رسالتك من خلال البريد الإلكتروني أو محادثة سريعة أو اجتماع شخصي، واختر الوسيلة التي تناسب فريقك وسياقك. يضمن اختيار القناة المناسبة تلقي رسالتك بالمستوى المناسب من الأهمية.

7. اختتم بخطوة تالية واضحة

لا تترك فريقك معلقًا - أرشدهم إلى ما يجب القيام به بعد ذلك! الدعوات الواضحة لاتخاذ إجراء تجعل إعلانك تفاعليًا ومن المرجح أن يكون له صدى أكبر

يؤدي دمج هذه النصائح إلى تحويل الإعلانات إلى لحظات ذات مغزى تربط فريقك وتحفزه. وهذا يعزز ثقافة الشركة ويبقي الجميع على نفس الصفحة.

أفضل الممارسات لتقديم إعلان مؤسسي فعّال في الشركة

يمكن أن تؤثر طريقة تقديمك للإعلانات بشكل كبير على فعاليتها. عند القيام بها بشكل صحيح، فإنها تعمل على التواصل مع فريقك وإلهامه ومواءمته

إليك كيفية تقديم الإعلانات التي يرغب جمهورك في قراءتها.

اختر القنوات المناسبة

قم بإدارة الإعلانات والتحديثات باستخدام ClickUp Email Project Management

هل سبق لك أن أرسلت تحديثًا مهمًا فقط ليتم دفنه في صندوق البريد الوارد للجميع؟ اختيار القناة المناسبة هو المفتاح. للحصول على تحديثات سريعة، استخدم ClickUp Chat View.

لمزيد من الإعلانات الرسمية، مثل تغييرات السياسة أو التحديثات على مستوى الشركة، استخدم انقر فوق إدارة مشروع البريد الإلكتروني لضمان وصول الرسالة إلى فريقك بالكامل بشكل سريع واحترافي.

لماذا هو مهم: تحدد القناة النغمة - فالمحادثات السريعة تبقي الأمور خفيفة، بينما تنقل رسائل البريد الإلكتروني الرسمية جدية التحديثات المهمة.

ركز على التوقيت

يمكن للتوقيت أن يحدث فرقًا كبيرًا في إعلان تنظيمي مهم.

فإصدار تحديث جديد للسياسة بعد ظهر يوم الجمعة ليس مثاليًا. حيث يكون فريقك بالفعل في وضع عطلة نهاية الأسبوع وقد لا يعطيه التركيز الذي يحتاجه. بدلاً من ذلك، استهدف إرساله في وقت مبكر من الأسبوع عندما يكون الجميع أكثر استعداداً لاستيعاب المعلومات الجديدة.

💡 نصيحة احترافية: هل ستعلن عن موظف جديد؟ افعل ذلك في يومهم الأول لمنحهم ترحيباً حاراً وتعزيز روح الفريق منذ البداية.

متابعة الاتصالات

حافظ على تدفق المحادثات مع التحديثات في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View

الإعلان ليس حدثاً لمرة واحدة. تضمن المتابعة فهم الرسالة وتسمح لفريقك بطرح الأسئلة أو تقديم الملاحظات، وإغلاق ثغرات التواصل .

على سبيل المثال، قم بإعادة النظر في الموضوع في اجتماع الفريق التالي بعد حدوث تغيير في الهيكل التنظيمي. استخدم ClickUp Chat View لإنشاء موضوع للأسئلة، والحفاظ على تنظيم المحادثة وإظهار الدعم.

لماذا يهم ذلك: من خلال تقديم الإعلانات بشكل مدروس، فإنك تبني الثقة وتحافظ على توافق الجميع.

اختر القنوات المناسبة، وحدد الوقت المناسب، وقم بتوقيتها جيدًا، وتابعها - سيقدر فريقك ذلك!

اجعل كل إعلان مهمًا مع ClickUp

باستخدام النهج الصحيح، فإن إنشاء إعلانات تنظيمية جذابة أمر بسيط. يمكن لكل رسالة أن تقوي روابط الفريق وتعزز ثقافة الشركة.

تقدم ClickUp أدوات مثل قوالب البيانات الصحفية لمساعدتك في صياغة الإعلانات التي تتماشى مع أهدافك، بدءًا من الترحيب بالموظفين الجدد إلى مشاركة التحديثات المهمة.

في عالم اليوم، فإن إتقان التواصل الهجين في مكان العمل أمر ضروري لإبقاء جميع أعضاء الفريق، سواء كانوا يعملون عن بُعد أو في الموقع، على اطلاع وتقدير.

هل أنت مستعد لتحسين اتصالاتك الداخلية؟ اشترك في ClickUp اليوم!