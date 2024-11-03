أفضل 10 أدوات لإدارة علاقات العملاء للجمعيات لتعزيز الكفاءة والتعاون

القلب النابض لأي جمعية هو أعضاؤها.

ولكن الحفاظ على قوة هذا النبض يتطلب أكثر من مجرد النوايا الحسنة. يجب عليك تتبع العضويات بوعي، وأتمتة تحصيل المستحقات، والتخطيط للفعاليات والندوات عبر الإنترنت مع الحفاظ على الوفاء بهدف مؤسستك.

لقد أمضيت الكثير من الوقت في اختبار أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وآخر ما تريده هو نظام إدارة علاقات العملاء الذي يعمل ضدك وليس لصالحك. يجب أن تكون قادرًا على تخزين جميع بياناتك وتحليلها - مثل استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء وفرص المبيعات والحملات التسويقية - في موقع مركزي واحد.

_الخبر السار؟

تم تصميم العديد من خيارات برمجيات إدارة علاقات العملاء خصيصًا لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها في إدارة علاقات العملاء.

توضح هذه المدونة الأدوات التي تعمل بالفعل. دعنا نتعمق في الأمر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في إدارة علاقات العملاء للجمعيات؟

ليست كل أنظمة إدارة علاقات العملاء متساوية. إذا كنت تريد أداة تساعدك حقًا على القيام بعملك بشكل جيد، فأنت بحاجة إلى شيء يلبي الاحتياجات الفريدة لإدارة جمعية.

ولكن ما الذي يجب أن تبحث عنه؟

خيارات التخصيص: يجب أن يسمح لك حل برنامج إدارة علاقات العملاء بتخصيص الحقول وسير العمل والتقارير لتناسب الهيكل الفريد لجمعيتك والتكيف مع نموها أو تغير تركيزها

يجب أن يسمح لك حل برنامج إدارة علاقات العملاء بتخصيص الحقول وسير العمل والتقارير لتناسب الهيكل الفريد لجمعيتك والتكيف مع نموها أو تغير تركيزها إدارة الأعضاء: اختر أداة تمكّنك من إدارة ملفات تعريف الأعضاء التفصيلية، بما في ذلك معلومات الاتصال وحالة العضوية والمستحقات والمشاركة في الفعاليات وغيرها من التفضيلات

اختر أداة تمكّنك من إدارة ملفات تعريف الأعضاء التفصيلية، بما في ذلك معلومات الاتصال وحالة العضوية والمستحقات والمشاركة في الفعاليات وغيرها من التفضيلات إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء الذي تختاره مزوداً بواجهة متوافقة مع الهاتف المحمول أو تطبيق مخصص حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الأعضاء أو تحديث السجلات أو الرد على الاستفسارات أثناء التنقل

يجب أن يكون نظام إدارة علاقات العملاء الذي تختاره مزوداً بواجهة متوافقة مع الهاتف المحمول أو تطبيق مخصص حتى تتمكن من الوصول إلى معلومات الأعضاء أو تحديث السجلات أو الرد على الاستفسارات أثناء التنقل إعداد التقارير والتحليلات: اختر نظامًا أساسيًا يوفر إمكانات قوية لإعداد التقارير، مما يمنحك رؤى حول اتجاهات العضوية وحضور الفعاليات والحالة المالية والمزيد

اختر نظامًا أساسيًا يوفر إمكانات قوية لإعداد التقارير، مما يمنحك رؤى حول اتجاهات العضوية وحضور الفعاليات والحالة المالية والمزيد التكامل مع الأدوات الأخرى: يجب أن يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مثل موقعك الإلكتروني وبرامج المحاسبة وأنظمة معالجة المدفوعات

يجب أن يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مثل موقعك الإلكتروني وبرامج المحاسبة وأنظمة معالجة المدفوعات تكامل إدارة الفعاليات: تستضيف معظم الجمعيات فعاليات مثل المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية - اختر أداة إدارة علاقات العملاء التي تمكنك من التعامل مع التسجيلات وتتبع مشاركة الحضور وإدارة المتابعة بعد الحدث

مكافأة: استكشف أفضل 10 أمثلة لبرامج إدارة علاقات العملاء وحالات استخدامها لتبسيط سير عملك وتحقيق المزيد بجهد أقل.

أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للجمعيات ## أفضل 10 برامج لإدارة علاقات العملاء للجمعيات

1. ClickUp (أفضل نظام إدارة مشاريع CRM الكل في واحد لإدارة المشاريع)

بناء علاقات الأعضاء ورعايتها بشكل فعال ClickUp CRM

ClickUp ليس حل إدارة علاقات العملاء المعتاد؛ إنه حل إدارة المشاريع الذي يمنحك المرونة في بناء تدفقات العمل التي تتناسب مع متطلبات جمعيتك.

مع ClickUp CRM يمكنك تصور علاقات الأعضاء وخطوط العملاء المحتملين دون عناء. أنا أستخدم أكثر من 10 خيارات للعرض، مثل لوحة كانبان وطريقة عرض الجدول، لإدارة كل شيء بدءًا من الأعضاء المحتملين وحتى التجديدات. يمكنني رؤية موقف كل حساب بسرعة دون البحث في جداول بيانات أو أدوات متعددة. كل ما أحتاجه موجود في مكان واحد.

يتيح لك ClickUp التخلص من الصوامع و التواصل السريع من خلال تكامل البريد الإلكتروني. يصبح إرسال تحديثات المشروع والمتابعة مع الأعضاء المحتملين وحتى التعاون مع فريقك أمرًا سهلاً في مركز واحد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن لوحات متابعة الأداء في ClickUp CRM مفيدة عند تحليل مشاركة الأعضاء ورضاهم.

تساعدك أدوات لوحة المعلومات التي يزيد عددها عن 50 أداة على تصور الاتجاهات ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية عبر الأقسام. ويمكنك استخدام هذه الرؤى لاتخاذ قرارات أكثر استنارةً بشأن مكان تركيز جهودك لتعزيز تأثير الجمعية أو زيادة رأس المال للأنشطة أو التحقق من العميل مقابل العميل المشاركة

تُستكمل تقارير المنصة بميزة قيّمة أخرى: الحقول المخصصة. تمكنك هذه الحقول من الحصول على تفاصيل فريدة عن كل عضو أو مشروع، من البيانات الجغرافية إلى تاريخ الخلفية.

أفضل جزء في استخدام ClickUp هو أنك لست بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة. قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp إطار عمل جاهز لإدارة جهات الاتصال والتجديدات وأنشطة الفعاليات في مكان واحد. تُضفي سبع حالات شفافية على تقدم المهام، وخمس طرق عرض وظيفية لتبسيط العمل.

قالب ClickUp CRM

للحصول على نهج أبسط، راجع قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp . على الرغم من أنه مناسب للمبتدئين، إلا أنه يوفر حالات وطرق عرض وحقول مخصصة إضافية لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من إعداد CRM الخاص بك.

ClickUp أفضل الميزات

مستندات ClickUp يساعد في الحفاظ على الاتساق في جميع العمليات الداخلية. ويمكنك استخدامه لصياغة مقترحات الأعضاء، وإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة، وإنشاء الويكي لهيكلة بيانات الجمعيات الهامة

تعيين التعليقات على ClickUp وإخطار أعضاء الفريق لاتخاذ إجراءات فورية بشأن المهام الحساسة للوقت، مثل استفسارات البائعين أو لوجستيات الفعاليات

طرح الاستراتيجيات وبناء خرائط طريق مع ClickUp Whiteboards إضافة الصور وروابط الويب والمهام القابلة للتتبع للحصول على تجربة أكثر ثراءً وتفاعلية

استخدم تبعيات المهام لتحديد مهام سير العمل، وتمييز المهام مثل الموافقات على المحتوى أو الجدولة على أنها "قيد الانتظار" أو "محظورة" لضمان سلاسة تنفيذ المشروع

إنشاء جداول ببيانات ورؤى غنية باستخدام ClickUp Brain تنظيم المعلومات المعقدة - مثل عقود البائعين أو جداول الأحداث - في تنسيقات يسهل الوصول إليها

ضع أهدافًا رقمية باستخدام أهداف النقر فوق الأهداف لتحليل التقدم المحرز، وتقسيم الأهداف القابلة للقياس (على سبيل المثال، نقاط اتصال الإشراف أو حضور الفعاليات) إلى خطوات قابلة للتنفيذ

قيود ClickUp

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان أكثر من 100 ميزة قوية - لحسن الحظ، يقدم ClickUp مستندات المساعدة والعروض التوضيحية والدورات التدريبية للتعلم والاعتماد السريع

لا يتم تضمين ClickUp Brain في خطة ClickUp Brain المجانية للأبد (على الرغم من أنه سيتم طرح نسخة تجريبية مجانية محدودة قريبًا)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

2. WildApricot (الأفضل لأتمتة العضوية على نطاق صغير)

عبر وايلد أبريكوت WildApricot هو برنامج إدارة الأعضاء حل يبسط عمليات تجديد العضوية وتسجيل الفعاليات والمدفوعات بأقل قدر من الإعداد. إنها نعمة للجمعيات الصغيرة حيث الوقت ضيق.

أحد الأشياء التي أعجبتني في هذه الأداة هي وظيفة تكامل البريد الإلكتروني - إرسال تذكيرات التجديد أو دعوات الفعاليات أمر سهل على هذه المنصة.

وعلاوة على ذلك، يتم تخزين جميع بيانات جمعيتك بأمان في السحابة، مما يتيح لك البحث عن قاعدة بيانات الأعضاء وتحديثها ومشاركتها مع زملائك في الفريق من أي جهاز.

أفضل ميزات WildApricot

إضفاء طابع شخصي على نموذج طلب العضوية الخاص بك مع مستويات عضوية متعددة، وخصومات على العضوية، وموافقات المسؤول

على نموذج طلب العضوية الخاص بك مع مستويات عضوية متعددة، وخصومات على العضوية، وموافقات المسؤول استخدم البحث المتقدم عن جهات الاتصال للعثور على المعلومات الدقيقة التي تبحث عنها عن أعضائك

للعثور على المعلومات الدقيقة التي تبحث عنها عن أعضائك قم بإعداد مختلف ضرائب المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة - اعتمادًا على مواقع أعضائك - وتلقي مدفوعات دقيقة

قيود وايلد أبريكوت

لا يوجد خيار بسيط لإعداد استبيان ما بعد الفعالية وإرساله بالبريد الإلكتروني إلى الحاضرين، وهو أمر غير مريح

يمكن أن يكون دعم العملاء غير متناسق، حيث يكون بعض الوكلاء على دراية تامة بينما يحتاج البعض الآخر إلى تفسيرات متكررة

تسعير #### تسعير WildApricot

شخصي: 60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 100 جهة اتصال

60 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 100 جهة اتصال المجموعة: 75 دولارًا شهريًا ل 250 جهة اتصال

75 دولارًا شهريًا ل 250 جهة اتصال المجتمع: 140 دولارًا شهريًا ل 500 جهة اتصال

140 دولارًا شهريًا ل 500 جهة اتصال المحترفين: 240 دولارًا شهريًا ل 2,000 جهة اتصال

240 دولارًا شهريًا ل 2,000 جهة اتصال الشبكة: 440 دولار شهرياً ل 5000 جهة اتصال

440 دولار شهرياً ل 5000 جهة اتصال المؤسسات: 530 دولارًا شهريًا ل 15,000 جهة اتصال

530 دولارًا شهريًا ل 15,000 جهة اتصال عالمي: 900 دولار شهريًا ل 50,000 جهة اتصال

تقييمات ومراجعات وايلد أبريكوت

G2: 3.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. MemberClicks (الأفضل لعمليات تجديد الأعضاء المبسطة)

عبر نقرات الأعضاء يتميز MemberClicks، المصمم للجمعيات والغرف والمنظمات غير الربحية، بخاصية USP ضخمة: إضفاء الطابع الشخصي على حملات التجديد التي تتكيف وفقًا لمشاركة الأعضاء.

هذا يعني أن برنامج إدارة العضوية هذا يمكنه تطوير الرسائل والعروض بناءً على مدى نشاط أو عدم نشاط العضو.

هل تريد أتمتة الإيصالات وتأكيدات الأحداث ورسائل البريد الإلكتروني للتذكير؟ يمكنك إما إرسال بريد إلكتروني شامل أو رسائل مستهدفة. MemberClick متوافق مع PCI، مما يجعل معالجة الدفع عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.

أفضل ميزات MemberClicks

صمم تطبيقات عضوية لموقعك الإلكتروني

احصل على رؤية فورية لحضور الفعاليات والأداء في الوقت الفعلي من خلال لوحات تحكم مدمجة

تحديد سير عمل التذكير بالمستحقات الذي يرسل إلى أعضائك تذكيرات تلقائية ورسائل بريد إلكتروني مع اقتراب موعد التجديد

قيود MemberClicks الأعضاء

المنصة ليست سهلة الاستخدام وتتطلب التدريب على التنقل فيها

لا تقبل جميع أشكال الدفع، الأمر الذي قد يكون محبطًا

تسعير MemberClicks

MC Professional: تسعير مخصص

تسعير مخصص MC Trade: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات MemberClicks الأعضاء

G2: 3.8/5 (أكثر من 45 تقييم)

3.8/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 450 تقييم)

4. YourMembership (الأفضل للتصميم السحابي الأصلي وأتمتة إدارة الجمعيات)

عبر عضويتك لا تفكر في YourMembership على أنه مجرد أداة أخرى لإدارة علاقات العملاء للجمعيات. فهو يمكّنك من إدارة قواعد بيانات الأعضاء، والأحداث، وحملات البريد الإلكتروني، وإنشاء موقع إلكتروني موجه للأعضاء دون الحاجة إلى الاستعانة بمطور ويب.

ستكون هذه وظيفة رائعة إذا كانت المواقع الإلكترونية أساسية لمشاركة الأعضاء. هل تحتاج إلى الترويج لحدث أو تريد إنشاء حملة خاصة لجمعياتك المهنية والتجارية؟ إن بناء تجربة ويب بديهية أمر في غاية السهولة مع YourMembership.

أفضل ميزات YourMembership

إنشاء الفواتير وإرسالها تلقائيًا أو بنقرة واحدة

تكوين نماذج عضوية متعددة المستويات، بما في ذلك العضويات الفردية والمؤسسية

إنشاء مسار تسجيل مخصص للحضور والمتحدثين والرعاة، مع عرض التذاكر وجلسات الفعالية ذات الصلة فقط

قيود عضويتك

واجهة برمجة التطبيقات غير قياسية، مما يجعل عمليات التكامل مع الجهات الخارجية صعبة ومكلفة

المصطلحات محيرة، حيث تستخدم الأداة أسماء غير قياسية للميزات الشائعة في المجال

تسعير YourMembership

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات عضويتك #### تقييمات ومراجعات عضويتك

G2: 3.3/5 (أكثر من 22 تقييم)

3.3/5 (أكثر من 22 تقييم) Capterra: 3.8/5 (أكثر من 170 تقييم)

5. Cvent (الأفضل لإدارة فعاليات الجمعيات الكبيرة الحجم والخدمات اللوجستية)

عبر سي فنت إذا كانت جمعيتك تهتم بالفعاليات، فإن Cvent هو الفائز الواضح. ما كان مثيرًا للاهتمام حقًا هو كيفية إدارته لكل جانب من جوانب دورة حياة الحدث، بدءًا من نماذج التسجيل المخصصة إلى تحليلات ما بعد الحدث.

يمكنك تسجيل الحضور للاجتماعات الشخصية أو تسجيل الحضور تلقائياً للاجتماعات الافتراضية. كما يتيح لك برنامج إدارة الجمعيات هذا أيضاً مزامنة العملاء المحتملين الجدد وجهات الاتصال الحالية تلقائياً مع منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يضمن التوافق والاتساق استنادًا إلى مجموعتك التقنية و عملية إدارة علاقات العملاء .

أفضل ميزات #### Cvent

تسهيل الاجتماعات بين الحضور والجهات الراعية والموظفين والعارضين من خلال جدولة المواعيد

مشاركة بيانات الأعضاء عبر الفرق من خلال قائمة شاملة من عمليات تكامل برامج المبيعات والتسويق

جمع الملاحظات في الوقت المناسب لتعزيز نجاح الأعمال بشكل عام من خلال أداة إنشاء الاستبيانات المتميزة

قيود Cvent

يمكن أن يكون التخصيص للأحداث الفريدة معقداً بسبب قيود Cvent

لا يوجد نظام مركزي لإدارة أوامر العمل، مما يجعل الأمر صعبًا عند مشاركة العديد من المستخدمين

تسعير #### تسعير Cvent

احترافي: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Cvent

G2: 4.3/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 950 تقييم)

6. نايلور لحلول الجمعيات (الأفضل لتلبية احتياجات الاتصالات الشاملة)

عبر حلول جمعية نايلور للحلول إذا كانت جمعيتك تنتج الكثير من المحتوى (مثل المجلات أو نشرات الأعضاء) وترغب في مراقبة أدائها، فلن يخيب نايلور ظنك.

إن برنامج تسويق CRM يتزامن مع النشرات الإخبارية والمنشورات وحتى البرامج الإعلانية الخاصة بك، ويكشف عن كيفية تفاعل أعضائك مع المحتوى الخاص بك. يتكامل Naylor أيضًا مع أفضل أدوات التسويق مثل MailChimp و MonkeySurvey و Zoom.

أفضل ميزات Naylor Association Solutions

توليد الإيرادات غير المدرة للدخل من الرعاة والمعلنين من خلال نشاط الفعاليات والعروض الترويجية الإدارية

ضع جمعيتك كرائد فكري مع منصة التدوين الخاصة بنايلور ومجتمع المستخدمين عبر الإنترنت

تصوّر البيانات وفهمها بسرعة مع التقارير الديناميكية المعدة مسبقًا

قيود حلول نايلور لحلول الجمعيات

لا يوجد خيار لدمج السجلات المكررة، وهي مشكلة نظرًا لحتمية دخول التكرارات إلى أي نظام

تقيد ميزات إعداد التقارير والإعداد التنظيمي إدارة البيانات

تسعير حلول جمعية نايلور نايلور

أساسي: ما يصل إلى 2,500 سجل

ما يصل إلى 2,500 سجل أساسي: ما يصل إلى 5,000 سجل

ما يصل إلى 5,000 سجل المحترف: ما يصل إلى 15,000 سجل

ما يصل إلى 15,000 سجل الممتاز: ما يصل إلى 45,000 سجل

تبدأ الأسعار من 195 دولاراً شهرياً.

تقييمات ومراجعات جمعية نايلور لحلول الجمعيات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. Salesforce (الأفضل للتخصيص الكامل مع رؤى عميقة للبيانات)

عبر فريق المبيعات فكر في المبيعات استراتيجية إدارة علاقات العملاء ،'' ومن الصعب عدم التفكير في Salesforce.

لكنك ستندهش عندما تعرف أنها يمكن أن تكون مفيدة للجمعيات في بناء علاقات الأعضاء.

إن لوحات المعلومات المخصصة لا تقدر بثمن. يمكنك سحب البيانات في الوقت الفعلي عن نشاط الأعضاء أو المشاركة في الفعاليات أو حتى جمع التبرعات وعرضها كلها في مكان واحد. إنه مناسب للجمعيات ذات الاحتياجات المعقدة من البيانات وقواعد الأعضاء الكبيرة.

أفضل ميزات تطبيق Salesforce

قم ببناء أنظمة إدارة مخصصة لجمعيتك مع ميزات متقدمة مثل إعداد تقارير بيانات الأعضاء وبوابات الأعضاء

استخدم واجهات السحب والإفلات ولوحات المعلومات في Salesforce للتنقل في إدارة علاقات العملاء بسهولة، حتى لو لم تكن خبيراً في التكنولوجيا

إضفاء الطابع الشخصي على رسائلك لأعضائك باستخدام قوالب البريد الإلكتروني ونماذج الاستبيانات ذات العلامات التجارية

قيود قوة المبيعات

السرعات البطيئة ووقت التوقف العرضي يعطل العمليات، خاصة عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

يفتقر إصدار الهاتف المحمول إلى ميزات إدارة العضوية الخلفية الرئيسية، مما يجعل التحديثات والتغييرات السريعة صعبة أثناء التنقل

تسعير #### Salesforce

المؤسسة: 60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 100 دولار شهرياً لكل مستخدم

100 دولار شهرياً لكل مستخدم آينشتاين 1 للمبيعات: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

300 دولار شهريًا لكل مستخدم آينشتاين 1 للخدمات: 300 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Salesforce

G2: 4.4/5 (أكثر من 22,700 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 22,700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 18,500 تقييم)

8 . iMIS® (الأفضل لتحديد أولويات البيانات في الوقت الفعلي وطرق العرض الموحدة للأعضاء)

عبر iMIS® iMIS® هو نظام إدارة المشاركة الذي يدعم إدارة الجمعيات والنقابات والعضوية.

يمكنك إنشاء عرض موحد لكل عضو، وسحب كل شيء بدءًا من مشاركته في الفعاليات إلى سجل التبرعات. يساعدك نظام تسجيل المشاركة المدمج في تحديد الأعضاء الذين يشاركون بشكل كبير والأعضاء المعرضين لخطر الانقضاء.

أعتقد أنها أداة من النوع الذي يمنحك رؤى قابلة للتنفيذ في لمحة سريعة - دون عناء.

iMIS® أفضل الميزات

التعامل مع جميع المهام المالية والمحاسبية لجمعيتك مباشرةً من خلال النظام

ابتكر تجارب لا تُنسى للأعضاء باستخدام خيارات تسعير مرنة ومواقع مصغرة وميزات الهاتف المحمول

توفير مزايا L&D لأعضائك من خلال تبسيط إجراءات الاعتماد والترخيص و شهادات إدارة علاقات العملاء قيود نظام إدارة علاقات العملاء

على الرغم من سهولة الوصول إلى البيانات، إلا أن هناك حاجة إلى كاتب تقارير خارجي لإنشاء التقارير المنسقة

قد يكون العثور على وظائف معينة وأداء المهام صعبًا في البداية

تسعير iMIS®

iMIS® Professional: تسعير مخصص

تسعير مخصص iMIS® Enterprise: 7,200 دولار في السنة (بحد أدنى 3 مستخدمين)

تقييمات ومراجعات ®iMIS®

G2: 4.1/5 (أكثر من 180 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 180 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

9. أبتيفاي (أفضل إدارة علاقات العملاء القابلة للتطوير للجمعيات متعددة الفصول)

عبر أبتيفاي إذا كانت جمعيتك منتشرة في مناطق مختلفة، فيجب عليك تجربة Aptify. فهو يحتوي على جميع الأدوات ولوحات المعلومات والتقارير المناسبة لمساعدتك في إدارة عملياتك المعقدة بسلاسة

تُعدّ إدارة المستحقات المرنة في Aptify مفيدة بشكل خاص. فسواء كنت تدير عضويات متدرجة، أو أسعاراً مختلفة للفصول، أو هياكل مستحقات معقدة، فإن Aptify تتعامل مع كل ذلك بسهولة.

أفضل ميزات Aptify

دعم جمعيات أعضائك، بغض النظر عن موقعك، مع إمكانات متعددة اللغات والعملات والمناطق الزمنية المتعددة

قم بتخصيص العلامة التجارية لبواباتك التي تواجه الأعضاء، وقم بترقية وإضافة وحدات - دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام الأساسي

استمتع بالأمان وقابلية التوسع والأداء السحابي الرائد في المجال الذي توفره Microsoft Azure

قيود Aptify

يوفر أداءً بطيئاً للغاية، حيث تستغرق مهام مثل تشغيل القوائم ومزامنة الحملات وإنشاء التقارير وقتاً طويلاً

يتجمد بشكل متكرر، مما يؤدي إلى فقدان البيانات إذا تم إيقاف تشغيل البرنامج

تسعير Aptify

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Aptify

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. Personify ThreeSixty (الأفضل لتتبع مشاركة الأعضاء على المدى الطويل)

عبر تجسيد ثلاثي الأبعاد يعمل تجسيد شخصية ThreeSixty على تعزيز ارتباطك بـ إدارة علاقات العملاء التعاونية الحل. لقد اندهشت عندما رأيت كيف يقوم النظام بجمع البيانات من كل تفاعل - اشتراك في حدث أو تنزيل محتوى أو تبرع - وربطها بالملف الشخصي للعضو.

يوفر Personify360 الرؤى المتعمقة التي تحتاجها لفهم أعضائك.

شخصية ثري سيكستي أفضل الميزات

تتبع تقدم حملة جمع التبرعات والأموال التي تم جمعها والمساهمة فيها بكل سهولة

إدارة المعاملات والمدفوعات والإيرادات المؤجلة والإيرادات المؤجلة والمبالغ المعكوسة وغير ذلك باستخدام معايير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

إنشاء منتجات اجتماعات جديدة وبسيطة وبسعر صفر وإدارة المسجلين في الاجتماعات

شخصنة قيود ThreeSixty

يتطلب استخدام ضوابط الأعمال الإلكترونية المربكة وغير ذات صلة بإدارة الجمعيات

رسائل الخطأ محبطة؛ يجب إعادة التغييرات يدويًا قبل مغادرة الصفحة، مما قد يؤدي إلى إبطاء سير العمل

تسعير #### Personify ThreeSixty

التسعير المخصص

شخصنة ثري سيكستي التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 3.7/5 (أكثر من 25 تقييم)

قم بتوصيل ودعم وتنمية جمعيتك باستخدام برنامج CRM قوي

يعتمد نجاح جمعيتك على الاتصالات التي تبنيها، وليس على التقنية التي تصارعها.

يجب أن يتلاشى برنامج إدارة علاقات العملاء المناسب في الخلفية، ويقوم بعمله بهدوء حتى تتمكن من التركيز على عملك: إشراك أعضائك والنهوض بمهمتك. نأمل أن توضح لك الحلول البرمجية التي ناقشناها مدى سلاسة عملياتك.

وبالطبع، يرتقي برنامج ClickUp بإدارة الجمعيات إلى المستوى التالي بفضل ميزاته وقدراته الواسعة. كل ما تحتاجه - المشاريع، والمهام، والقوالب، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة - في مكان واحد.

ولكن لا تثق بكلامي فقط. اختبرها بنفسك - اختبرها بنفسك اشترك في ClickUp مجانًا اليوم