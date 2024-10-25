أفضل 15 أداة يجب تجربتها لإدارة أصول البرمجيات في عام 2025

53% من فرق تكنولوجيا المعلومات يفتقرون إلى الرؤية الكاملة لأصولهم التقنية. وهذا نداء تنبيه لرؤساء تقنية المعلومات!

من خلال العمل عن كثب مع فرق تكنولوجيا المعلومات، رأيت كيف أن الشركات تفرط في الإنفاق على التكنولوجيا دون معرفة استخدام أصولها البرمجية. والنتيجة؟ إنهم غير قادرين على تحقيق أقصى استفادة من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم ويتعرضون لمخاطر الامتثال والأمن السيبراني.

لكن تطبيق الأداة الصحيحة لإدارة أصول البرمجيات يغير اللعبة بأكملها. تتيح لك أدوات إدارة أصول البرمجيات تتبع أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارتها بسهولة. فهي توفر رؤى حول استخدام الأصول، مما يساعدك على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

وبالتعاون مع خبراء تكنولوجيا المعلومات في ClickUp، أعددتُ لك قائمة بأفضل أدوات إدارة أصول البرمجيات حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في مجال تكنولوجيا المعلومات.

لنبدأ!

ما هو برنامج إدارة أصول البرمجيات (SAM)؟

برنامج SAM هو منصة شاملة لتتبع وإدارة أصول البرمجيات طوال دورات حياتها. فهو يساعدك على شراء تراخيص واشتراكات البرامج ونشرها وإدارتها تلقائياً، وتتبع استخدام البرامج لتحقيق أقصى قيمة من استثماراتك في البرامج.

إليك بعض الأسباب التي تجعل منصات إدارة أصول البرمجيات مهمة لمؤسستك:

تحسين الإنفاق : تحديد تراخيص البرمجيات غير المستخدمة وتحسين الإنفاق على تراخيص البرمجيات من خلال الاستثمار في تراخيص الأصول التي تحتاجها بالفعل

: تحديد تراخيص البرمجيات غير المستخدمة وتحسين الإنفاق على تراخيص البرمجيات من خلال الاستثمار في تراخيص الأصول التي تحتاجها بالفعل تقليل مخاطر الامتثال : الحفاظ على الامتثال لتراخيص البرمجيات في جميع الأوقات لتجنب العقوبات والنزاعات القانونية نتيجة عدم الامتثال

: الحفاظ على الامتثال لتراخيص البرمجيات في جميع الأوقات لتجنب العقوبات والنزاعات القانونية نتيجة عدم الامتثال ضمان الأمان : مراقبة أصول البرامج وإدارتها، وتحديد التطبيقات غير المصرح بها، وإزالتها من النظام للحفاظ على الأمان

: مراقبة أصول البرامج وإدارتها، وتحديد التطبيقات غير المصرح بها، وإزالتها من النظام للحفاظ على الأمان اتخاذ قرارات مستنيرة: الحصول على رؤى حول اتجاهات استخدام البرمجيات والترقيات والتقاعد والتفاصيل الأخرى لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والميزانية

أفضل 15 أداة لإدارة أصول البرمجيات يجب تجربتها

الآن بعد أن عرفت سبب أهمية أدوات إدارة أصول البرمجيات لشركتك، دعنا نرى أفضل الأدوات لتبسيط تتبع أصول البرمجيات وإدارتها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة تراخيص البرمجيات وتحسين استخدام البرمجيات وأتمتة سير العمل)

تسريع تطوير البرمجيات وتبسيط إدارة الأصول باستخدام ClickUp

بغض النظر عن عدد الأدوات التي يجربها فريقنا، عندما يتعلق الأمر بإنجاز المهام، فإننا نختار ClickUp. الحل الشامل لإدارة المشاريع وحلول تكنولوجيا المعلومات من ClickUp يبسط دورة تطوير البرمجيات. لقد استخدمنا ClickUp لتحسين سير عمل تكنولوجيا المعلومات لدينا من خلال الأتمتة القوية.

فهو يوفر رؤية كاملة لأصول تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدنا على تتبع ما هو مهم، دون الحاجة إلى مراقبة المقاييس عبر أدوات متفرقة.

تجميع مهام سير العمل المنفصلة عبر التطبيقات في منصة واحدة باستخدام ClickUp ClickUp لفرق البرامج يوحّد تخطيط أصول تكنولوجيا المعلومات، والتعاون، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وتصورات السرعة في مكان واحد، مما يؤدي إلى تبسيط دورة حياة البرنامج بأكملها. وهو يساعد فريقنا على التعاون بسهولة أكبر داخليًا مع الأقسام الأخرى وخارجيًا مع البائعين ومالكي الأصول وما إلى ذلك في الوقت الفعلي.

هذا ليس كل شيء! يوفر ClickUp أيضًا الكثير من قوالب تكنولوجيا المعلومات مثل قالب إدارة الأصول ClickUp الذي يتتبع جميع تفاصيل الأصول - من الاستخدام إلى التراخيص - في قاعدة بيانات مركزية سهلة الاستخدام.

تنظيم وتصور أصول تكنولوجيا المعلومات باستخدام قالب ClickUp Asset Management Template

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

التعاون في الوقت الفعلي: التعاون عبر الإدارات ومع أصحاب المصلحة الخارجيين من خلال الحفاظ على وثائق واضحة ومحدثة على مستندات ClickUp

تعاون مع مالكي الأصول والبائعين وغيرهم باستخدام مستندات ClickUp Docs

تخطيط العمليات : قم بتخطيط عمليات إدارة الأصول، بما في ذلك الموافقات على طلبات تكنولوجيا المعلومات، ومشتريات البرامج الجديدة، وتغييرات الميزانية، وما إلى ذلك، باستخدام ClickUp Whiteboards تتبع حالة الأصول : تصوّر وتتبع حالات الأصول وأداء الفريق في تطوير البرمجيات من خلال تقارير مخصصة عبر لوحات معلومات ClickUp إدارة المهام : تخطيط مهام تكنولوجيا المعلومات وترتيب أولوياتها مثل اشتراكات البرامج وإدارة الحوادث وإصلاح الأخطاء وما إلى ذلك، باستخدام مهام ClickUp

: قم بتخطيط عمليات إدارة الأصول، بما في ذلك الموافقات على طلبات تكنولوجيا المعلومات، ومشتريات البرامج الجديدة، وتغييرات الميزانية، وما إلى ذلك، باستخدام ClickUp Whiteboards

إدارة مهام ومشاريع تكنولوجيا المعلومات المتعددة بسلاسة باستخدام مهام ClickUp Tasks

أتمتة سير العمل: أتمتة عمليات إدارة الأصول مثل عمليات التحقق من الامتثال، والتذكير بتجديد الترخيص، ومراقبة الاستخدام، والمزيد باستخدام أتمتة ClickUp

أتمتة عمليات التحقق من الامتثال والموافقات باستخدام أتمتة ClickUp Automations

أتمتة سهلة وتتبع الأصول وإعداد التقارير: إنشاء خرائط طريق، وأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات، واسترداد تفاصيل الأصول، وتلخيص ميزانيات تكنولوجيا المعلومات وتقارير الأصول، وما إلى ذلك باستخدام كليك أب برين مساعدة الذكاء الاصطناعي

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات، فإن ClickUp لديه منحنى تعليمي حاد بعض الشيء

في البداية، قد يواجه المبتدئون صعوبة في تحقيق أقصى استفادة من خيارات التخصيص في ClickUp

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم

: 7 دولارات شهريًا/مستخدم/مستخدم شركة : 12 دولار/شهر/مستخدم

: 12 دولار/شهر/مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: إضافة الذكاء الاصطناعي إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات/مستخدم/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

أنا وفريقي نستخدم ClickUp يوميًا كحل لإصدار التذاكر وأيضًا كقاعدة معلومات. وبصفتي مطور برمجيات أحب واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به 🙂 فهو يسمح بإنشاء أي نوع من الأتمتة والتكاملات: من إنشاء المهام الآلية إلى الاتصال بـ Outlook وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى. كما أن تخصيص المساحات يتم بسهولة وبديهية مراجعة G2 2. Snow Commander (الأفضل لرؤية الأصول واكتشافها عبر منصات سحابية متعددة)

عبر قائد الثلج Snow Commander أداة ممتازة لإدارة الموارد السحابية. تسمح لك بتتبع استخدام الأعمال للمنصات والتطبيقات السحابية لتحسين الأداء وتقليل التكاليف من خلال إعادة تخصيص الموارد.

أهم ما يميز أداة Snow Commander لإدارة السحابة الهجينة هو الأتمتة. فهي تقضي على وقت الانتظار المرتبط بالموافقات وتسمح للفرق بالحفاظ على سير الأمور من خلال أتمتة عمليات الموافقة على طلبات البرامج والميزانيات والمراجعات متعددة الوظائف.

أفضل ميزات Snow Commander

تقليل عبء العمل على فريق تكنولوجيا المعلومات من خلال بوابة الخدمة الذاتية والاكتشاف بدون وكيل

تنفيذ البرنامج ودمجه باستخدام معالج التهيئة

احصل على رؤى تحسين التكلفة لاستخدام ميزانية تكنولوجيا المعلومات بفعالية

قيود قائد الثلج #### قيود قائد الثلج

أبلغ عدد قليل من المستخدمين أن مولد البحث لديه مشكلات في البيانات تتطلب تعديلات وتهيئة يدوية

تسعير Snow Commander

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات قائد الثلج #### تقييمات ومراجعات قائد الثلج

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Snow Commander

من الرائع أن يوفر لي واجهة لإدارة تنوع مزودي البرامج. بالإضافة إلى تقديم مرونة كبيرة في البرنامج، فهو يمنحني القدرة على توجيه معلومات الترخيص. فهو يسهل المراقبة الممتازة والتنبيه عند انتهاء صلاحية الترخيص والعقد. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنني الاستفسار عما إذا كان قد تم استخدام البرنامج والتحقق من مراجعة الاستخدام. مراجعة G2 3. مدير فليكس نت (الأفضل لإدارة تراخيص المؤسسات)

عبر مدير فليكس نت يعمل FlexNet Manager بشكل رائع لفهم الحالة الحالية لتراخيص البرامج. فهو يساعد في الحصول على رؤى حول عدد التراخيص أو الحزم التي يجب عليك شراؤها للبرامج المختلفة، مما يضمن كفاءة التكلفة.

لقد جربناه لإدارة علاقات البائعين والاحتفاظ بجميع الاستحقاقات في مكان واحد، مع تتبع التراخيص النشطة وغير النشطة. وأفضل ما في الأمر أنه يبسِّط عمليات تجديد البرامج وإعداد التدقيق.

مدير فليكس نت أفضل الميزات

أتمتة مطابقة تراخيص الترخيص - مطابقة تراخيص البرامج مع الاستخدام الفعلي للبرامج لمنع الأخطاء وضمان الامتثال للترخيص

تحسين أوضاع التراخيص باستخدام رؤى تفصيلية للحصول على أقصى قيمة لإنفاقك على تكنولوجيا المعلومات واستخدام ميزانيتك بكفاءة

أتمتة أوضاع ترخيص البرامج الفعالة باستخدام مكتبة استحقاقات FlexNet التي تضم أكثر من 900,000 تطبيق لتحديد التراخيص الزائدة والناقصة وتحسين نفقات البرامج

قيود مدير FlexNet Manager

تؤدي النافذة المنبثقة لمخزون الوكيل إلى تشتيت الانتباه أثناء جمع بيانات مخزون البرامج

هناك مشاكل في الأداء مع تكامل AWS الخاص به

تسعير برنامج FlexNet Manager

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مدير فليكس نت مدير

G2 : 4/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن FlexNet Manager

أفضل شيء في مجموعة FlexNet Manager Suite هو أنه يمكنك الاحتفاظ بجميع الاستحقاقات في مكان واحد وتتبع التراخيص النشطة وغير النشطة. مراجعة G2 4. Certero (الأفضل لأتمتة مهام الترخيص)

عبر سيرتيرو يوفر Certero عرضًا في الوقت الفعلي لمشهد تكنولوجيا المعلومات في شركتك بالكامل. استخدمه لتتبع أصول البرامج وإدارة دورات حياتها بفعالية. يحتوي البرنامج على عملية جمع بيانات سريعة، وخيارات نشر متعددة، وتراخيص فعالة توفر مرونة لتوسيع نطاق الأعمال.

يعجبني كيف يقلل Cetero من عبء العمل على فرق تكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة إدارة المستندات المهام، مثل تحميل اتفاقيات الترخيص. كما أنه يطابق وضع الترخيص الفعال مع البيانات ذات الصلة مثل الاتفاقيات وسجلات التثبيت وبيانات الاستخدام من مصادر مختلفة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الامتثال وشراء البرمجيات.

سيرتيرو أفضل الميزات

إنشاء مستودع أصول لإدارة جميع أصول تكنولوجيا المعلومات في مكان واحد وتتبع الأجهزة الجديدة وغير المعروفة

احصل على حالة امتثال دقيقة لتراخيص البرامج الخاصة بك باستخدام مواضع التراخيص الفعالة (ELPs) من Certero

اكتساب رؤى حول الأصول باستخدام لوحة معلومات مدمجة وتحليلات مخصصة

قيود Certero

يستغرق التطبيق وقتًا ليعكس التغييرات

قد يكون إعداد التكامل معقدًا بعض الشيء

أسعار Certero

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيرتيرو #### تقييمات ومراجعات سيرتيرو

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Certero

_يساعد على توفير تغطية كاملة لبائع البرامج بالإضافة إلى توفير تغطية كاملة للمنصة للحصول على تجربة إبحار سلسة. علاوة على ذلك، مثل أدوات SAM الأخرى، فإنه يوفر أيضًا إمكانات إدارة الترخيص المفيدة جدًا لمديري التراخيص لاستخلاص رؤى حول تحسين تكلفة الترخيص مراجعة G2 5. ServiceNow (الأفضل لإدارة برامج تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسة)

عبر سيرفس ناو ServiceNow عبارة عن أداة قديمة لإدارة أصول الذكاء الاصطناعي تقوم بتتبع تراخيص أصول البرامج وإدارتها على مستوى المؤسسة. يساعد تعدد استخدامات النظام الأساسي وإمكانية الرؤية والتحديثات في الوقت الفعلي وقدرات التخصيص على التميز عن منافسو ServiceNow .

تُعد ServiceNow أداة رائعة لإدارة دورة حياة الأصول من البداية إلى النهاية. فهي توفر مرونة لكل عملية قياسية، وتدعم دورة حياة تطوير البرمجيات (بما في ذلك الرشيقة)، وتتصل بالعديد من واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.

أفضل ميزات ServiceNow

عرض الأنشطة الموصى بها والتنبيهات والرؤى القابلة للتنفيذ في مكان واحد

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات بطريقة أكثر دقة واتساقاً وسهولة الوصول إليها

وضع علامة على البرامج الشخصية غير المصرح بها وإزالتها للأمان

مشاركة التقارير، وتعيين المهام الفرعية، والتفاعل مع التذاكر في البوابة

قيود ServiceNow

لا يوفر تخصيصات بدون رمز برمجي

يمكن أن يكون من الصعب إجراء تسوية الأصول أو إنشاء تقارير معقدة، مع زيادة عدد الأصول

تسعير خدمة سيرفس ناو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سيرفس ناو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ServiceNow

_ServiceNow هي أداة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائدة في السوق. فهي تقدم مجموعة شاملة من الميزات والإمكانيات التي يمكن أن تلبي أي احتياجات العمل. يتم تحديثها باستمرار بإصدارات جديدة تجلب المزيد من الابتكار والقيمة لعملائها. ومع ذلك، فهي ليست خيارًا رخيصًا عندما يتعلق الأمر بأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتطلب عملية تنفيذ طويلة مراجعة Capterra 6. أومنيتزا (الأفضل لإدارة دورة حياة الأصول التكنولوجية للمؤسسات)

via أومنيتزا يعمل Oomnitza كنظام مركزي لإدارة تكنولوجيا المؤسسات. فهو يضمن نظافة أفضل للبيانات ودقة أفضل في مراقبة مخزون البرمجيات، مما يقلل من الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات ومخاطر الامتثال.

يعمل Oomnitza على توحيد مخزونك التقني وتبسيط الوصول إليه من خلال واجهة مستخدم نظيفة وسهلة الاستخدام. وهي تعمل على أتمتة مئات من مهام سير العمل يوميًا، مما يؤدي إلى إزالة المهام اليدوية المعرضة للأخطاء مثل عمليات الإعداد والإلغاء والتحقق من الامتثال وإنشاء التقارير والتنبؤ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامل الأداة السريع مع برنامج التذاكر يوفر الوقت ويساعد على إدارة التذاكر بفعالية.

Oomnitza أفضل الميزات

إنشاء مهام سير العمل وتخصيصها بناءً على احتياجاتك

إدارة استخدام التكنولوجيا ودورة حياتها والاستفادة من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات بفعالية من خلال التنبؤ

إنشاء نظام مركزي لمخزون الأصول التقنية للتخلص من الصوامع

قيود Oomnitza

يمكن أن تكون عملية الإعداد الأولية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً

تسعير Oomnitza

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أومنيتزا

G2 : 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Oomnitza؟

Oomnitza، هي أداة بسيطة توفر لنا جميع أصولنا في مكان واحد، فهي تجعل من السهل استخدام وتتبع دورة حياة أصولنا، وكان من السهل جدًا بالنسبة لنا تنفيذها ودمجها مع أدواتنا الأخرى لإعطائنا صورة شاملة في الوقت الفعلي لحالات أصولنا. ومع ذلك، يمكن تحسين واجهة المستخدم الخاصة بإعداد التقارير. مراجعة G2 7. مدير تراخيص AWS (الأفضل لإدارة التراخيص السحابية والمحلية وتحسينها)

via مدير ترخيص AWS مدير تراخيص AWS هو خيار جيد إذا كنت من مستخدمي منصة الحوسبة السحابية AWS. فهو يتيح إعداد تكوينات الترخيص بقواعد مخصصة للتحكم في قابلية تطبيق الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء إعدادات بحث عبر المخزون حيث يمكنهم تلقي تنبيهات عن انتهاكات حدود استخدام الترخيص. بشكل عام، يساعد البرنامج في إدارة وتحسين تراخيص البرامج السحابية والمحلية.

لوحة تحكم الأداة هي أيضاً نقطة إضافية كبيرة. فهي توفر رؤية أكبر لكيفية استخدام تراخيص البرامج الخاصة بك. كما أنها تقلل من مخاطر عدم الامتثال من خلال تطبيق حدود استخدام التراخيص، وحظر عمليات الإطلاق الجديدة، وغيرها من ميزات التحكم الأخرى.

مدير تراخيص AWS أفضل الميزات

الحصول على نظرة سريعة على التراخيص وعدم الامتثال من خلال لوحات المعلومات

إنشاء اتفاقيات ترخيص واستخدامها لتراخيص برامج متعددة

أتمتة اكتشاف التراخيص وتتبعها وإعداد التقارير لتقليل العمل اليدوي

قيود مدير تراخيص AWS

أفاد عدد قليل من المستخدمين أن الخطة المجانية مناسبة فقط لتجربة الخدمة. تحتاج إلى خطة مدفوعة للاستمتاع بالمزايا الكاملة للأداة. أيضًا، نظرًا لأنه مخصص لإدارة الترخيص فقط، فإن الأسعار باهظة الثمن.

تسعير مدير ترخيص AWS مدير الترخيص

لا توجد رسوم إضافية؛ فهو يأتي مجاناً مع اشتراك Amazon Web Services. ومع ذلك، فإن الوصول إلى الميزات الكاملة يتطلب خططاً مدفوعة.

تقييمات ومراجعات مدير تراخيص AWS مدير ترخيص AW00

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: غير متوفر

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AWS License Manager؟

الشيء الوحيد الذي وجدته مفيدًا للغاية هو إدارة الترخيص المركزية حيث يتيح لي مدير تراخيص AWS إدارة تراخيص البرامج عبر حسابات وبيئات AWS متعددة. وهذا يمنحني تحكمًا ووضوحًا في استخدام الترخيص. مراجعة G2 8. USU (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن حلول شاملة لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات)

via USU USU هي أداة شاملة لإدارة أصول البرامج تضمن الشفافية والامتثال. وهي تتوافق مع مؤسستك سياسات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات مع الحفاظ على مرونة جمع البيانات ومشاركتها وإدارتها.

أثناء الاختبار، أتاحت لنا الأداة تصور تكاليف وتعقيدات ترخيص الخوادم والمجموعات. وقدمت نظام اختبار مع سيناريوهات "ماذا لو" للعثور على أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة والفائدة.

وأخيراً، سيكون من الظلم عدم ذكر دور USU الهام في مراحل مبيعات تكنولوجيا المعلومات خلال المشاريع. فهي مفيدة لاكتساب نظرة ثاقبة على بيئات برمجيات العملاء وفهم بنيتهم التحتية لتصميم حلول مصممة خصيصاً.

أفضل ميزات وحدة USU

الحصول على رؤية مركزية لبيئة البرمجيات كخدمة لتتبع التطبيقات وإدارتها

تقييم قواعد ومقاييس البائعين لحساب الامتثال للمنتجات

أتمتة إعادة حصاد SaaS لتتبع التراخيص واستخدام التطبيقات ومن ثم تحسين تكاليف البرامج

قيود USU

أبلغ عدد قليل من المستخدمين أن سعة تخزين الأقراص في الأداة منخفضة، كما أن أسعارها أعلى قليلاً للشركات الصغيرة

في بعض الأحيان، لا تعكس ميزات الفرز والتصفية ومراقبة الجودة التغييرات التي تم إجراؤها

تسعير USU

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات جامعة الولايات المتحدة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن USU؟

_ يعجبني أنها أداة مفصلة لإظهار الامتثال للترخيص، ويمكن تخصيصها لتلبية احتياجات أي مؤسسة، وتتيح لك إدارة الملفات باستمرار من مصادر بيانات متعددة وبأحجام كبيرة مراجعة G2 9. Google Cloud Asset Inventory (الأفضل لمراقبة أصول برامج Google Cloud)

عبر مخزون أصول جوجل السحابية هل جميع تطبيقاتك و أصول العلامة التجارية المخزنة في Google Cloud؟ إذن، يجب عليك التفكير في مخزون أصول Google Cloud. يساعد في مراقبة مخزون Google Cloud وتحليل الأصول على مستويات مختلفة.

تخزن الأداة أيضًا سجلًا مدته 35 يومًا من البيانات الوصفية للأصول، مما يعني أنه من الأسهل البقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على الأصول من خلال التنبيهات في الوقت الفعلي، وتصدير لقطات الأصول خلال هذه الفترة، والبحث عن البيانات الوصفية للأصول وتصديرها للتوثيق.

أفضل مزايا أداة Google Cloud Asset Inventory (جرد الأصول السحابية من Google)

البحث في الأصول باستخدام لغة استعلام مخصصة

مراقبة تغييرات الأصول باستخدام تنبيهات في الوقت الفعلي

دمج BigQuery لتحليل شامل للبيانات

قيود مخزون أصول Google السحابية

تقتصر على منصة جوجل السحابية

من الصعب فهم ما تتم محاسبتك عليه؛ يتطلب الأمر الكثير من البحث لفهم نظام الفوترة

تسعير مخزون أصول Google Cloud Asset Inventory

مجانًا مع منصة جوجل السحابية، والتي لديها تسعير الدفع حسب الاستخدام

تقييمات ومراجعات Google Cloud Asset Inventory #### تقييمات ومراجعات Google Cloud Asset Inventory

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Google Cloud Asset Inventory؟

_ يسمح بمراقبة وتحليل أصول GCP للتحقق من الحالة وتحليلها. الجزء الأساسي هو أنه يمكننا ببساطة كتابة استعلامات SQL ويعطي البيانات المطلوبة بناءً على استعلامنا مراجعة G2 10. سبيكة المستكشف (الأفضل للشركات التي تبدأ بإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات والخدمات)

عبر مستكشف السبائك Alloy Navigator عبارة عن مجموعة كاملة من برامج إدارة الأصول و برنامج مكتب الخدمة .

أكثر ما يعجبني في Alloy هو أنه يجمع العديد من الميزات تحت سقف واحد. يمكنك استخدامه لفحص أنظمتك بحثاً عن تفاصيل مخزون البرمجيات، والبقاء على اطلاع دائم بتواريخ انتهاء صلاحية التراخيص وتجديدها تلقائياً، وتتبع الامتثال، وإدارة حالات عدم الامتثال من خلال تحويلها إلى طلبات تغيير في تكنولوجيا المعلومات لضمان الامتثال.

علاوةً على ذلك، يساعدك Alloy في إدارة تذاكر خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتخطيط علاقات المستخدمين، وأتمتة سير العمل، وتلبية احتياجات العملاء بكفاءة.

أفضل ميزات برنامج Alloy Navigator

أتمتة مسح النظام عبر المؤسسة لاسترداد تفاصيل مخزون البرامج في دقائق

تلقي تنبيهات وإشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة والمزالة والمحدثة

تحسين استخدام الترخيص لمنع الشراء الزائد أو الناقص للبرامج

قيود برنامج Alloy Navigator

التوثيق ضعيف. لا يوجد سوى نصوص ولا توجد صور أو مقاطع فيديو أو إرشادات شخصية لفهم المنتج

يمكن أن تكون علامات تبويب النشاط/التاريخ ووظيفة الواجهة الخلفية لـ Alloy مربكة ومربكة

تسعير سبيكة ألوي نافيجيتور

مستكشف السبيكة المستكشف : 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ألوي نافيجيتور إكسبريس : 49 دولارًا/التقنية/الشهر

: 49 دولارًا/التقنية/الشهر ألوي نافيجيتور ألوي نافيجيتور إنتربرايزر: 89 دولارًا/شهرًا/التقنية

تقييمات ومراجعات سبيكة المستكشف السبيكي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.5/6 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Alloy Navigator؟

_ يحتوي على الكثير من الميزات المفيدة مثل مكتبة إعارة المعدات وميزات إدارة الأصول. أحب أيضًا كيف يمكن للمستخدمين إرسال تذاكر عبر بوابة مكتب المساعدة مما سهل علينا تتبع أوامر العمل مراجعة Capterra 11. زلوري (الأفضل لاكتشاف تطبيقات SaaS وتحسينها)

عبر زلوري إن أسوأ جزء في نظام SaaS غير المنظم بشكل خطير هو تكنولوجيا المعلومات في الظل. فأنت لست على دراية بالتطبيقات قيد الاستخدام، والتطبيقات غير المصرح بها، والتطبيقات التي ماتت منذ فترة طويلة، والمعروفة أيضًا باسم تطبيقات الزومبي.

لقد جربنا برنامج إدارة الأصول من Zluri لتنظيم نظام SaaS الخاص بنا. وقد ساعدنا البرنامج في تصنيف البرامج بناءً على المخاطر والأهمية، واكتشاف التطبيقات غير المصرح بها، وتتبع استخدام التطبيقات والإنفاق عليها في مكان واحد.

الجزء الأفضل؟ إنها تكتشف التطبيقات الجديدة التي تدخل إلى البيئة، وتحدد البرامج الخطرة، وتمنع المستخدمين ذوي المخاطر العالية، مما يقلل من تهديدات الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأداة على أتمتة طرق عرض الوصول لضمان الامتثال لـ حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقوانين

زلوري أفضل الميزات

احصل على رؤية بزاوية 360 درجة في أدوات الإنفاق/التراخيص - بيانات النفقات والنظم المالية وعقود البرمجيات

تحديد التطبيقات عالية المخاطر وإخطار أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات فورية

الوصول إلى جميع تفاصيل التطبيق - التراخيص المخصّصة وغير المخصّصة، ونشاط المستخدم، والأمان، والإنفاق، وما إلى ذلك لاتخاذ قرارات مستنيرة

قيود زوري

منتج جديد نسبياً؛ يفتقر إلى ميزات واسعة النطاق

يتطلب التثبيت الكثير من العمل اليدوي، مثل التوفيق بين وصول المستخدم. تحتاج إلى التحقق من وصول المستخدم وعناصر التحكم يدويًا للتأكد من دقتها وصلاحيتها

تسعير #### تسعير زلوري

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات زلوري

G2 : 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 20 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن زلوري؟

يعد Zluri رائعًا لاكتشاف SaaS وتسجيل المستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى التطبيقات. ومع ذلك ، اعتمادًا على حجم ملكية SaaS في مؤسستك ، يمكن أن يكون تنفيذ Zluri مهمة هائلة ، خاصة إذا كنت تنتقل من مصدر غير منظم وغير موثوق إلى حد ما مثل Excel أو جداول بيانات Google. يقدم Zluri عددًا كبيرًا من عمليات التكامل التي تساعد بشكل كبير في ذلك، ولكن سيظل هناك قدر كبير من التسوية اليدوية لوصول المستخدم المطلوبة لكل شيء آخر مراجعة G2 12. الترخيص المجمع من مايكروسوفت (الأفضل لإدارة تراخيص منتجات مايكروسوفت)

عبر ترخيص وحدة تخزين مايكروسوفت إذا كنت تعتمد بشكل كبير على منتجات وخدمات مايكروسوفت، فإن الترخيص المجمّع من مايكروسوفت هو الحل الأمثل لك. يتيح هذا البرنامج لفرق تكنولوجيا المعلومات التعامل مع تراخيص منتجات Microsoft.

يأتي مع مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك ويوفر مرونة كبيرة. يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات من أي حجم وفي مختلف الصناعات استخدام البرنامج لإدارة التراخيص المجمعة والتحكم في الاتفاقيات وتقليل المخاطر مثل فقدان الوصول وعدم إمكانية التشغيل وانقطاع الخدمة.

أفضل ميزات الترخيص المجمّع من Microsoft

الوصول إلى التدريب على الترخيص المجمّع لتحقيق أقصى استفادة من الأداة

تخزين أصول البرامج في منصة مركزية لسهولة الوصول إليها

الاستفادة من أدوات إدارة التطبيقات المستندة إلى الويب بأسعار معقولة لتوفير تكاليف الترخيص

قيود الترخيص المجمّع من Microsoft

يؤدي فتح خادم الترخيص المحلي إلى تعطيل تحديث إصدار VLSC (مركز خدمة الترخيص المجمّع) عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى عدم تطابق المعلومات

لا يمكن إعادة استخدام مفاتيح البرامج المستخدمة في نظام واحد، مما يعني تكبد تكاليف إضافية عند تغيير الأجهزة

تسعير الترخيص المجمّع من Microsoft

تقدم Microsoft Licensing أربع خطط تسعير مخصصة:

Office LTSC Standard 2024

Office LTSC Professional Plus 2024

Office LTSC Standard لنظام التشغيل Mac 2024

تطبيقات Microsoft 365 للمؤسسات

تقييمات ومراجعات الترخيص المجمّع لمايكروسوفت #### تقييمات ومراجعات الترخيص المجمّع لمايكروسوفت

G2 : لا تتوفر مراجعات كافية

: لا تتوفر مراجعات كافية Capterra: غير متوفر

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Volume Licensing؟

أنا أستخدم الترخيص المجمّع منذ أكثر من عامين وأجده مفيداً جداً. فكلما احتجت إلى تثبيت برنامج معين، كل ما أحتاجه هو الانتقال إلى الموقع وتثبيت ISO والحصول على المفتاح. لست مضطرًا لتذكر مفتاح الترخيص، فكل شيء موجود هناك مراجعة G2 13. إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات SymphonyAI (الأفضل لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر سيمفونية الذكاء الاصطناعي تُعد أداة إدارة أصول البرمجيات من SymphonyAI أداة رائعة لفرق المؤسسات التي تحاول ضبط سير العمل باستخدام الأتمتة. فهي تساعد على تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء تدفقات عمل مخصصة، وتسهيل التعاون عبر المؤسسة لتسريع العمليات.

تعجبني الطريقة التي توفر بها الأداة واجهة مركزية مع جميع تفاصيل أصول الأجهزة والبرامج. يساعدك ذلك على تتبع حالات أصول تكنولوجيا المعلومات حسب الموقع والتاريخ والملكية والاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اكتشاف الموارد غير المستغلة بشكل كافٍ وتقليل الهدر طوال دورة حياة البرنامج.

باختصار، يساعد SymphonyAI على الاستفادة من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات بشكل أكثر كفاءة. فهو يضمن إدارة فعالة لأصول تكنولوجيا المعلومات وتحسين رؤية الأصول واكتشافها وإدارة التراخيص والامتثال.

أفضل ميزات إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات SymphonyAI إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

نشر الأصول عن بُعد أثناء التنقل عبر تحديثات البرامج

الحصول على بوابة خدمة موحدة لمعالجة مشكلات المستخدم النهائي في مكان واحد

تحسين مهام سير العمل وصياغة تجارب مخصصة باستخدام Design Studio مع 50 عنصر تحكم مدمج للنماذج ومهام سير العمل وقواعد العمل واتفاقيات مستوى الخدمة

قيود إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات SymphonyAI

عملية التثبيت صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً

يجب مسح تراخيص البرامج لإضافة مخزون جديد عند تخصيص الأصول

تسعير إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات SymphonyAI لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات SymphonyAI IT Management

G2 : 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن SymphonyAI IT Service Management؟

يوفر هذا الحل موقعًا مركزيًا يبسط تكامل الوظائف المختلفة. وهو يوفر نظاماً سهل التنقل والتنقل، ويبسط العملية من إدارة الأصول إلى طلبات الخدمة، ثم إلى معالجة الحوادث. وهو مصمم لسهولة الاستخدام في العمليات اليومية، ويضمن للمستخدمين التنقل بكفاءة في كل مرحلة من المراحل دون تعقيدات." مراجعة G2 14. IFS assyst (الأفضل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات)

via IFS assyst تقدم IFS assyst خدمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأصول في منصة واحدة - من الإدارة الاستراتيجية إلى العمليات والأمن. هذا النظام القائم على الويب برنامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات يساعدك على أتمتة المهام المتكررة، واكتشاف البرامج، وإدارة الحوادث الأمنية، حتى تتمكن من زيادة عائد الاستثمار في أصول تكنولوجيا المعلومات لديك. علاوة على ذلك، توفر الأداة بوابة سهلة الاستخدام للمستخدمين النهائيين لإصلاح المشكلات بشكل أسرع.

IFS assyst أفضل الميزات

أتمتة عمليات التحقق من الامتثال لتجنب عقوبات عدم الامتثال

مراقبة تفاصيل الأجهزة والبرامج - من سير العمل إلى تذاكر الدعم - لفهم بنيتك التحتية بشكل أفضل

أتمتة عمليات الأمان لضمان الامتثال بنسبة 100% والأمان السلس عبر الأصول والبيانات

قيود IFS assyst

واجهة المستخدم غير متقنة وقديمة الطراز، مما قد يكون مثبطاً للمستخدمين

أسعار IFS assyst

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات IFS assyst IFS assyst

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن IFS assyst؟

_إنه يقوم بعمل جيد جداً في إدارة الأصول. ومع ذلك، فإنه يحتوي على واجهة قديمة وعتيقة الطراز. يحتاج إلى تكامل أكثر إحكاماً وأفضل مع أنظمة إدارة نقاط النهاية مراجعة G2 15. Matrix42 (الأفضل لمحترفي تكنولوجيا المعلومات المخضرمين الذين يديرون تطبيقات وتراخيص متعددة)

via ماتريكس42 إذا كنت تتعامل مع معلومات الأصول المنعزلة، ففكر في Matrix42. فهو يوفر رؤية بزاوية 360 درجة لبرامجك وتراخيصك. فهو يتيح لك معرفة ما تدفع مقابله، وتحديد التطبيقات غير الضرورية، وتوفير المال عن طريق خفض مستوى الأدوات غير المستخدمة. ويمكنك أيضاً استخدامه لتشغيل عمليات فحص المخزون عبر العديد من الأنظمة الأساسية، مع الحفاظ على تحديث أنظمتك دائماً.

ما أعجبني في الأداة هو أنه يمكنني ببساطة تسجيل الدخول والعثور على جميع التفاصيل، بغض النظر عن البرنامج الذي أريد معرفته. فقد سمحت لفريقنا بتوثيق كل برنامج وتطبيقه وتحديثه وإيقاف تشغيله.

ماتريكس 42 أفضل الميزات

تتبع الإنفاق على السحابة والتحقق من التكاليف والميزانيات لمنع الإنفاق الزائد

إنشاء تقارير مفصلة عن استخدام التطبيقات لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة

تحديد أصول البرامج غير المصرح بها وطلب تراخيص إضافية من خلال تكامل كتالوج الخدمات

قيود ماتريكس42

الأداة معقدة؛ ويحتاج المبتدئون إلى تدريب مكثف قبل استخدامها بكامل إمكاناتها

أسعار ماتريكس42

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ماتريكس42

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Matrix42؟

تجربتي بشكل عام جيدة جداً. كمسؤول عن أصول البرمجيات في شركة كبيرة أكثر ما يعجبني في Matrix42 هو التحكم في دورة حياة البرمجيات، بدءاً من التثبيت مروراً بالتحديث وحتى الإزالة إذا لزم الأمر. تعقيد الأداة مرتفع ومن الصعب تدريب المسؤولين الجدد. مراجعة Capterra الحد من مخاطر عدم الامتثال لإدارة أصول البرمجيات

الآن بعد أن تعرفت أكثر على أفضل 15 أداة لإدارة أصول البرمجيات في السوق اليوم، نأمل أن تجد سهولة أكبر في تقييم أهم العوامل - أتمتة سير العمل، وإدارة تراخيص البرمجيات، والمنصة المركزية، والميزات، والتكامل، والتخصيص الذي يناسب شركتك. أثناء اختيارك، لا تنسَ تطبيق أفضل ممارسات إدارة أصول البرمجيات.

في حين أن جميع الحلول في هذه القائمة تستحق التجربة، فإن ClickUp هو المفضل لدي. فهو يحتوي على جميع الميزات لتبسيط إدارة أصول البرمجيات ودورات حياة التطوير وإدارة اتفاقيات الترخيص. باختصار، فهو يمنحك منصة قوية لضمان الكفاءة الدائمة في جميع العمليات التجارية وسير العمل.

هل تريد معرفة المزيد؟ جرّب ClickUp مجانًا !