أفضل 20 أداة من أدوات اختبار الأتمتة 2025 | ClickUp

كان هناك وقت كان الاختبار اليدوي هو القاعدة. كانت عملية مملة ومستهلكة للوقت وغالباً ما كانت تؤدي إلى أخطاء وتأخيرات.

ومع ذلك، تطورت عمليات تطوير البرمجيات وعمليات تنفيذ الاختبارات الموازية باستمرار على مر السنين.

وكان أحد أهم التحولات التي شهدتها هو ظهور أدوات اختبار الأتمتة. إنه لأمر مدهش كيف يمكن لأداة الأتمتة تبسيط عملية الاختبار وتحسين الجودة الشاملة لمنتجاتنا.

في هذه المدونة، جمعنا أنا وفريق البحث في ClickUp أفضل 20 أداة اختبار أتمتة تم اختيارها بناءً على أدائها وسهولة استخدامها وانتشارها الواسع

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات اختبار الأتمتة؟

عندما يتعلق الأمر باختيار أدوات اختبار الأتمتة المناسبة، هناك العديد من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: يجب أن تكون أدوات اختبار الأتمتة الجيدة بديهية وسهلة التعلم. إذا كنت جديدًا في اختبار الأتمتة، فأنت لا تريد قضاء ساعات في معرفة كيفية استخدام الأداة. ابحث عن الأدوات ذات الواجهة سهلة الاستخدام والوثائق الواضحة

يجب أن تكون أدوات اختبار الأتمتة الجيدة بديهية وسهلة التعلم. إذا كنت جديدًا في اختبار الأتمتة، فأنت لا تريد قضاء ساعات في معرفة كيفية استخدام الأداة. ابحث عن الأدوات ذات الواجهة سهلة الاستخدام والوثائق الواضحة التوافق: يجب أن تكون أدوات الاختبار الأوتوماتيكي متوافقة مع بيئة التطوير وأطر الاختبار الخاصة بك. سيوفر لك ذلك الوقت والجهد في إعداد البنية التحتية للاختبار

يجب أن تكون أدوات الاختبار الأوتوماتيكي متوافقة مع بيئة التطوير وأطر الاختبار الخاصة بك. سيوفر لك ذلك الوقت والجهد في إعداد البنية التحتية للاختبار مجموعة ميزات غنية: تقدم أدوات اختبار الأتمتة المختلفة ميزات مختلفة، لذلك من المهم اختيار أداة تلبي احتياجات الاختبار الخاصة بك. ولتحقيق كفاءة الاختبار، ابحث عن ميزات مثل الاختبار عبر المتصفحات، والاختبار المتوازي، واختبار الأجهزة المحمولة، واختبار الأداء، واختبار الانحدار المرئي، واختبار واجهة برمجة التطبيقات

تقدم أدوات اختبار الأتمتة المختلفة ميزات مختلفة، لذلك من المهم اختيار أداة تلبي احتياجات الاختبار الخاصة بك. ولتحقيق كفاءة الاختبار، ابحث عن ميزات مثل الاختبار عبر المتصفحات، والاختبار المتوازي، واختبار الأجهزة المحمولة، واختبار الأداء، واختبار الانحدار المرئي، واختبار واجهة برمجة التطبيقات القابلية للتطوير: مع نمو برنامجك، ستنمو احتياجات الاختبار الخاصة بك. ابحث عن أدوات اختبار الأتمتة التي يمكن أن تتوسع مع مشروعك وتتعامل مع مجموعات الاختبارات واسعة النطاق

مع نمو برنامجك، ستنمو احتياجات الاختبار الخاصة بك. ابحث عن أدوات اختبار الأتمتة التي يمكن أن تتوسع مع مشروعك وتتعامل مع مجموعات الاختبارات واسعة النطاق إمكانات التكامل: يجب أن تتكامل أدوات الاختبار المؤتمتة الجيدة بسلاسة مع الأدوات الأخرى في منظومة التطوير الخاصة بك، مثل خوادم التكامل المستمر (CI) وأنظمة تتبع العيوب

يجب أن تتكامل أدوات الاختبار المؤتمتة الجيدة بسلاسة مع الأدوات الأخرى في منظومة التطوير الخاصة بك، مثل خوادم التكامل المستمر (CI) وأنظمة تتبع العيوب الدعم والمجتمع: يمكن أن يكون مجتمع الدعم القوي لا يقدر بثمن عندما تواجه مشاكل أو تحتاج إلى مساعدة في حالات استخدام محددة. ابحث عن أدوات اختبار الأتمتة مع المنتديات النشطة ودعم العملاء

يمكن أن يكون مجتمع الدعم القوي لا يقدر بثمن عندما تواجه مشاكل أو تحتاج إلى مساعدة في حالات استخدام محددة. ابحث عن أدوات اختبار الأتمتة مع المنتديات النشطة ودعم العملاء التكلفة: على الرغم من أن التكلفة عامل مهم، إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي يجب أخذه بعين الاعتبار. انظر إلى القيمة الإجمالية التي توفرها أدوات الاختبار الآلي مقابل التكلفة

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## أفضل 20 أداة اختبار أتمتة

لقد وجدت أن أدوات اختبار الأتمتة هي مفتاح تحسين جودة البرمجيات وتسريع عملية التطوير.

مع توفر العديد من أدوات اختبار الأتمتة، قد يكون من الصعب اختيار الأداة المناسبة. دعنا نتعمق في الأمر ونستكشف ما هو متاح لتحسين عملية الاختبار الخاصة بك! 👇

1. كليك أب (الأفضل لإدارة مشروع اختبار الأتمتة وتتبع الأخطاء)

احصل على تمثيل مرئي لسير عمل الاختبار الخاص بك لتتبع التقدم المحرز وتحديد الاختناقات باستخدام برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع كليك أب هو أداة شاملة لإدارة المشاريع لكل شيء بدءًا من تخطيط المنتجات إلى تطوير البرمجيات. برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة يوفر الهيكل والتنظيم لتطوير البرمجيات من البداية إلى النهاية.

إنه أعلى أداة اختبار رشيقة التي تسمح لك بإنشاء سباقات السرعة وتعيين المهام وتتبع تقدمها في الوقت الفعلي. دعنا نستكشف مجموعة ميزاتها معًا.

نقر فوق عرض اللوحة

سحب المهام وإفلاتها بين الأعمدة لتمثيل حالتها باستخدام طريقة عرض لوحة ClickUp Board

لوحة عرض لوحة ClickUp هو عنصر أساسي في منهجيات إدارة المشاريع الرشيقة. فهو يتيح لك تصور سير عمل الاختبار الخاص بك عن طريق سحب وإسقاط المهام بين المراحل مثل "قيد الاختبار" و"قيد التقدم" و"ناجح/راسب"

يوفر هذا الإعداد نظرة عامة واضحة على حالة كل مهمة، مما يجعل من السهل تحديد الاختناقات وتحديد أولويات أعباء العمل بفعالية. علاوة على ذلك، تعزز أيضًا وظيفة السحب والإفلات في عرض اللوحة تجربة المستخدم، مما يسمح لأعضاء الفريق بنقل المهام بسلاسة بين المراحل أثناء تقدمها.

الجزء الأفضل؟ تسمح طريقة عرض اللوحة بدمج تفاصيل المهام، بما في ذلك المكلفين وتواريخ الاستحقاق والتعليقات.

يساعد النهج المركزي لإدارة المهام الفرق على الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وإبقاء الجميع على اطلاع على التقدم المحرز وأي تحديات قد تنشأ أثناء الاختبار. هذا ليس كل شيء. ClickUp لفرق البرمجيات بمثابة العقل المدبر لعملية الاختبار المستمر. إنه رائع لتتبع الأخطاء وإدارتها. يمكنك بسهولة إنشاء تقارير الأخطاء التفصيلية وتعيينها للمطورين وتتبع تقدمها خلال دورة حياة التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك خاصية سير العمل القابلة للتخصيص تخصيص عملية تتبع الأخطاء لتلبية احتياجات فريقك الخاصة. يوفر ClickUp أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب التي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجات اختبار الأتمتة الخاصة بك.

قالب تتبع الأخطاء والمشكلات من ClickUp

قم بإدارة الأخطاء والمشكلات في موقع مركزي باستخدام قالب ClickUp Bug & Issue Tracking Template

ال قالب تتبع الأخطاء والمشكلات في ClickUp إطار عمل جاهز لتعزيز الرؤية والتعاون بين فرق الاختبار، مما يساعدك على إدارة تعقيدات حل الأخطاء بكفاءة.

المدخل المخصص نماذج لفرق البرمجيات تسمح بإرسال الأخطاء بسلاسة، مع ضمان تسجيل جميع التفاصيل الضرورية مقدمًا.

يعمل هذا النموذج على تعزيز التعاون متعدد الوظائف من خلال جمع الفرق معًا على منصة مركزية، مما يضمن إطلاع الجميع على حالة الأخطاء والمشكلات. ومع تحسّن التواصل بين الفرق، يصبح تسليم المنتج أسرع وأكثر كفاءة، مما يؤدي إلى جودة أعلى بشكل عام.

قالب إدارة اختبار النقر فوق قالب إدارة الاختبار

قم بإدارة عملية الاختبار بأكملها باستخدام قالب إدارة الاختبار ClickUp Test Management Template

ال قالب إدارة اختبار ClickUp يجعل عملية الاختبار الخاصة بك سلسة ومنظمة. فهو يمنحك طريقة بسيطة لتخطيط وتتبع وتقييم كل جزء من رحلة الاختبار الخاصة بك، مع سيناريوهات الاختبار، وحالات الحافة، وعمليات التشغيل في مكان واحد.

سيكون لديك رؤية واضحة للتقدم المحرز، مما يسهل عليك اكتشاف المشكلات ورؤية النتائج في لمحة سريعة. يساعدك التصميم المرئي على البقاء على رأس كل شيء واتخاذ قرارات سريعة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل القالب على فريقك التعاون حتى يتمكن الجميع من البقاء على اطلاع على الأخطاء والمشكلات وطلبات الميزات.

تصبح إدارة جداول الاختبار وتتبع النتائج بمرور الوقت أمراً سهلاً. باستخدام هذا القالب، يمكنك البقاء على اطلاع على ملاحظات المستخدمين ونتائج الاختبارات، وهو أمر أساسي لتحسين عملياتك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب تقرير اختبار ClickUp يساعد في إنشاء تقارير لتلخيص نتائج الاختبار، وتحديد الأخطاء، وتقديم رؤى للتكرارات المستقبلية. علاوة على ذلك، قالب حالة اختبار ClickUp إطاراً منظماً لتحديد حالات الاختبار الفردية، بما في ذلك الخطوات التفصيلية والنتائج المتوقعة ومعايير النجاح/الفشل.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

إدارة شاملة للمهام: تتيح لك إمكانيات إدارة المهام القوية في ClickUp تنظيم وتتبع جميع جوانب مشاريع اختبار الأتمتة الخاصة بك، بدءًا من إنشاء حالة الاختبار إلى الإبلاغ عن الأخطاء

تتيح لك إمكانيات إدارة المهام القوية في ClickUp تنظيم وتتبع جميع جوانب مشاريع اختبار الأتمتة الخاصة بك، بدءًا من إنشاء حالة الاختبار إلى الإبلاغ عن الأخطاء قواعد أتمتة قوية: أتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين الأخطاء للمطورين أو تحديث حالات المهام، لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء

أتمتة المهام المتكررة، مثل تعيين الأخطاء للمطورين أو تحديث حالات المهام، لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء عمليات تكامل سلسة: دمج ClickUp مع أدوات الاختبار الشائعة وخطوط أنابيب CI/CD لتبسيط سير العمل وضمان اتساق البيانات

دمج ClickUp مع أدوات الاختبار الشائعة وخطوط أنابيب CI/CD لتبسيط سير العمل وضمان اتساق البيانات مهام سير عمل قابلة للتخصيص: قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة لتخصيص ClickUp وفقًا لعمليات الاختبار الخاصة بك ومتطلبات فريقك

قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة لتخصيص ClickUp وفقًا لعمليات الاختبار الخاصة بك ومتطلبات فريقك تقارير وتحليلات قوية: إنشاء تقارير مفصلة عن تقدم الاختبار وأداء الفريق لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات

إنشاء تقارير مفصلة عن تقدم الاختبار وأداء الفريق لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات ميزات التعاون: تعاون بفعالية مع أعضاء فريقك باستخدام ميزات مثل التعليقات والإشارات والتحديثات في الوقت الفعلي

قيود النقر

يمكن أن تكون خيارات التخصيص مربكة بعض الشيء بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بأدوات إدارة المشاريع

تسعير #### تسعير النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

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2. السيلينيوم (الأفضل لتعدد الاستخدامات والدعم الواسع للمتصفح)

عبر: تيستمو السيلينيوم هو واحد من أفضل أدوات اختبار ضمان الجودة الحديثة اليوم. إنها مجموعة أدوات قوية ومفتوحة المصدر أصبحت ضرورية لأتمتة تطبيقات الويب عبر متصفحات ومنصات مختلفة.

إن تعدد استخدامات الأداة والدعم المجتمعي الواسع لها جعلها مثالية للمطورين والمختبرين في جميع أنحاء العالم. كما أنها تحتوي على امتداد للمتصفح، "Selenium IDE"، والذي يسمح بتسجيل وتشغيل تفاعلات المتصفح.

أفضل ميزات سيلينيوم

ضمان التوافق عبر المتصفحات باستخدام دعم الأداة لمجموعة واسعة من المتصفحات

اختر لغة البرمجة المفضلة لديك مع توفر روابط للغات مختلفة

تشغيل حالات الاختبار بالتوازي عبر أجهزة ومتصفحات متعددة لتقليل وقت تنفيذ الاختبار

وسّع قدراتك في الاختبار من خلال دمج مكتبات وأطر عمل الطرف الثالث للحصول على ميزات إضافية

قيود سيلينيوم

ميزات محدودة ونقص في خيارات التخصيص

هناك منحنى تعليمي حاد للمبتدئين

تسعير سيلينيوم

مجاني للتحميل

تقييمات ومراجعات سيلينيوم

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

3. Cypress (الأفضل لإطار عمل اختبار سريع وموثوق لتطبيقات الويب)

عبر: السرو Cypress هو إطار اختبار حديث قائم على جافا سكريبت من البداية إلى النهاية اكتسب شعبية كبيرة بسبب بساطته وسرعته ونهجه الملائم للمطورين. على عكس أطر الاختبار التقليدية، يعمل Cypress مباشرةً في المتصفح، مما يوفر تجربة اختبار أكثر سهولة وفعالية.

أفضل ميزات Cypress

إعادة تحميل الاختبارات وتحديث المتصفح تلقائيًا أثناء إجراء تغييرات في التعليمات البرمجية لإنشاء حلقة سريعة للتغذية الراجعة

التخلص من الحاجة إلى الانتظار الصريح من خلال السماح للنظام بانتظار انتهاء الأوامر والتأكيدات تلقائيًا، مما يقلل من ضعف الاختبار

التقاط لقطات شاشة ومقاطع فيديو للاختبارات الفاشلة لتحديد المشكلات وتصحيحها بسرعة

فحص حركة مرور الشبكة واعتراض الطلبات لاختبار واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الويب بكفاءة

قيود خرطوشة

وجد بعض المستخدمين أخطاءً طفيفة تتعلق بإطار العمل

يفتقر إلى دعم مدمج لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول

تسعير تسعير خريف القطب

نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا

الفريق: 75$/شهريًا

75$/شهريًا الشركات: 300 دولار/شهريًا

300 دولار/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خريف الخريف

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أتمتة إصدارات البرامج باستخدام أدوات النشر المستمر التي تنشر تغييرات التعليمات البرمجية تلقائيًا إلى الإنتاج. هذا يزيل الخطوات اليدوية ويقلل من التأخيرات، مما يضمن عملية إصدار أسرع وأكثر كفاءة.

4. BrowserStack Automate (الأفضل للاختبار عبر المتصفحات والمنصات)

عبر: المتصفح BrowserStack Automate عبارة عن منصة اختبار قائمة على السحابة. يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الأجهزة والمتصفحات الحقيقية، مما يتيح لك اختبار تطبيقات الويب عبر تكوينات وبيئات مختلفة.

تدعم المنصة أطر عمل متعددة للاختبار، مما يجعل من السهل دمجها مع سير عملك الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزات تصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي تحديد المشكلات وحلها بسرعة، مما يعزز الجودة الشاملة لتطبيقات الويب الخاصة بك.

أفضل ميزات BrowserStack Automate أفضل ميزات

اختبر على أجهزة حقيقية، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية لضمان التوافق والأداء عبر منصات مختلفة

تحقق من صحة تطبيقات الويب الخاصة بك على مختلف المتصفحات لضمان التوافق عبر المتصفحات

قم بمحاكاة الاختبارات من مواقع جغرافية مختلفة للتحقق من الأداء الوظيفي والأداء المناسب عبر المناطق

تنفيذ الاختبارات بالتوازي على أجهزة ومتصفحات متعددة لتقليل وقت تنفيذ الاختبار بشكل كبير

قيود أتمتة المتصفحات

قد تتصرف الاختبارات بشكل غير متوقع، أو قد تتعثر في حلقات أو تتعذر تحديد العناصر المرئية

يمكن أن تختلف السرعة، مما يتسبب في تشغيل الاختبارات إما بسرعة كبيرة أو بطيئة للغاية، مما يؤثر على الموثوقية

تسعير تسعير أتمتة المتصفح

اختبار الويب

سطح المكتب: 169 دولارًا أمريكيًا للاختبار الموازي/شهريًا

169 دولارًا أمريكيًا للاختبار الموازي/شهريًا سطح المكتب والهاتف المحمول: 249 دولارًا للاختبار الموازي/شهرًا

249 دولارًا للاختبار الموازي/شهرًا Desktop & Mobile Pro: 299 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا

299 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أتمتة التطبيق

السحابة السحابية للأجهزة: 249 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا

249 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا سحابة الأجهزة السحابية الاحترافية: 299 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا

299 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا سحابة الأجهزة السحابية السحابية الاحترافية: اتصل بالمبيعات

اتصل بالمبيعات المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات متصفح الأتمتة

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

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5. Puppeteer (الأفضل للاختبار بدون رأس ومهام التشغيل الآلي)

عبر: يوتيوب Puppeteer عبارة عن مكتبة Node.js توفر واجهة برمجة تطبيقات عالية المستوى للتحكم في كروم أو كروم بدون رأس. إنها أداة قوية لأتمتة مهام الويب واختبار تطبيقات الويب.

علاوة على ذلك، تتفوق Puppeteer في كشط الويب، مما يتيح للمستخدمين استخراج البيانات من مواقع الويب بكفاءة. وبفضل قدرته على عرض المحتوى الديناميكي، يمكن لـ Puppeteer استرداد المعلومات من تطبيقات الصفحة الواحدة (SPAs) التي قد تواجهها طرق الكشط التقليدية.

أفضل ميزات Puppeteer

تشغيل متصفح Chrome في وضع بدون رأس لأتمتة المهام بدون واجهة متصفح مناسبة

التقاط لقطات شاشة من صفحة كاملة لصفحات الويب، بما في ذلك العناصر الموجودة خارج منفذ العرض للحصول على رؤية شاملة

إنشاء مستندات PDF من صفحات الويب مع خيارات تنسيق ومحتوى قابلة للتخصيص

اعتراض طلبات الشبكة وتعديلها لاختبار واجهات برمجة التطبيقات بفعالية أو محاكاة ظروف الشبكة المختلفة

قيود الدمية قيود الدمية

كمكتبة Node.js، يتطلب Puppeteer معرفة JavaScript لكتابة مهام الأتمتة البرمجية

يقترن Puppeteer بإحكام مع متصفح كروم، مما قد يحد من توافقه مع المتصفحات الأخرى

تسعيرة Puppeteer

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات الدُمى

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

6. BugBug (الأفضل لتتبع الأخطاء المخصصة)

عبر باج باج BugBug هو برنامج متعدد الاستخدامات برنامج لتتبع الأخطاء مصمم لتبسيط عملية إدارة العيوب للفرق الرشيقة. يساعد BugBug، بفضل واجهته البديهية وميزاته القابلة للتخصيص، الفرق في تتبع المشكلات وتحديد أولوياتها وحلها بكفاءة طوال دورة حياة تطوير البرمجيات.

أفضل ميزات BugBug

إنشاء مهام سير عمل مخصصة لتكييف عملية تتبع الأخطاء حسب احتياجات فريقك الخاصة، بما في ذلك الحالات والأولويات ومستويات الخطورة

إرفاق الملفات والمستندات ذات الصلة بالأخطاء وإضافة التعليقات لتسهيل المناقشة والتعاون

إنشاء تقارير مفصلة عن اتجاهات الأخطاء وأوقات حلها وأداء الفريق لتحديد مجالات التحسين

تلقي إشعارات عند تعيين الأخطاء أو تحديثها أو حلها للبقاء على اطلاع طوال العملية

قيود BugBug

وجد بعض المستخدمين أن إمكانيات التسجيل والتكامل محدودة

يمكن أن يؤدي تشغيل الاختبارات في السحابة إلى حدوث تأخير في التنفيذ مقارنةً بالتنفيذ المحلي، مما قد يؤثر على سرعة التغذية الراجعة أثناء دورات التطوير

تسعير BugBug

مجاني للأبد

الإيجابي: 119 دولارًا شهريًا

119 دولارًا شهريًا التسعير الموازي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات BugBug

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

👀 المكافأة: استكشاف قوالب مجانية للإبلاغ عن الأخطاء لتبسيط توثيق المشكلات وتعزيز التواصل.

7. الروبوت (الأفضل لأتمتة الاختبار استنادًا إلى إطار عمل Python)

عبر روبوت إطار عمل الروبوت هو إطار عمل أتمتة قائم على لغة بايثون يعتمد على الكلمات الرئيسية ويستخدم على نطاق واسع لاختبار القبول، والتطوير القائم على اختبار القبول (ATDD)، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA). إن تركيبته البسيطة وقابليته للتوسعة تجعله في متناول أعضاء الفريق التقنيين وغير التقنيين على حد سواء.

أفضل ميزات الروبوت

استخدام نهج قائم على الكلمات الرئيسية لتحديد حالات الاختبار بكلمات رئيسية قابلة لإعادة الاستخدام، مما يسهل إنشاء الاختبارات وصيانتها

تنفيذ حالات الاختبار نفسها مع مجموعات بيانات مختلفة للتحقق من سيناريوهات مختلفة وضمان تغطية شاملة

إنشاء مكتبات وكلمات رئيسية مخصصة لتلبية متطلبات اختبار محددة وتوسيع نطاق الوظائف

التكامل بسلاسة مع أدوات وأطر عمل مثل Selenium لاختبار الويب، وAppium لاختبار الأجهزة المحمولة، وJennkins لخطوط أنابيب CI/CD

قيود الروبوت

قد لا توفر نفس المستوى من المرونة في البرمجة مثل بعض أطر الأتمتة الأخرى

تسعير الروبوت

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات الروبوتات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. Playwright (الأفضل لواجهة برمجة التطبيقات الموحدة لأتمتة الويب والجوال وسطح المكتب)

عبر: مايكروسوفت Playwright هو إطار عمل حديث للاختبار يدعم أتمتة الويب والجوال وسطح المكتب، ويوفر واجهة برمجة تطبيقات موحدة للاختبار عبر المنصات.

وهو مصمم ليكون سريعاً وموثوقاً وسهل الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن نهجه الموحد للأتمتة ومجموعة ميزاته الشاملة تجعله أداة أساسية لسير عمل التطوير.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات Playwright

أتمتة تطبيقات الويب على كروم، وفايرفوكس، وويب كيت، وإيدج، وسفاري، ومتصفحات الجوال لنظامي التشغيل iOS وأندرويد

التعامل مع العمليات المتزامنة بكفاءة وتجنب سلوك الحظر باستخدام واجهات برمجة التطبيقات غير المتزامنة

محاكاة أجهزة وأحجام شاشات مختلفة لاختبار تطبيقات الويب الخاصة بك عبر منصات مختلفة

تشغيل كل اختبار في سياق متصفح معزول لتقليل التداخل بين الاختبارات والسماح بالتنفيذ المتوازي

قيود Playwright

يتطلب Playwright تثبيت ثنائيات المتصفح، مما قد يزيد من تعقيد عملية الإعداد

القيود في دعم المتصفحات القديمة أو الأقل شيوعًا

أسعار Playwright

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات كاتب المسرحيات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: في حين أن الأتمتة قوية، إلا أنه لا ينبغي أتمتة كل حالة اختبار. ركز على الاختبارات المتكررة والمستهلكة للوقت وذات التأثير الكبير مع ترك الاختبارات الاستكشافية والاختبارات التي تتطلب حكمًا بشريًا للاختبار اليدوي.

9. Appium (الأفضل لأتمتة تطبيقات الأجهزة المحمولة المحلية والهجينة وتطبيقات الويب)

عبر: أبيوم Appium هو إطار عمل متعدد الاستخدامات لأتمتة الأجهزة المحمولة يمكّنك من أتمتة تطبيقات الأجهزة المحمولة المحلية والهجينة وتطبيقات الويب عبر أجهزة iOS و Android. يمكنك إنشاء مجموعات اختبار قوية لضمان جودة ووظائف تطبيقات الجوال الخاصة بك.

أفضل ميزات Appium

أتمتة الاختبارات على كل من أجهزة iOS وAndroid لضمان الأداء الوظيفي عبر المنصات المختلفة

تكوين الإمكانات المطلوبة لتحديد تفاصيل الجهاز والنظام الأساسي والتطبيق لجلسات الاختبار الخاصة بك

كتابة برامج نصية للتشغيل الآلي بلغة جافا أو بايثون أو روبي أو جافا سكريبت للتفاعل مع عناصر تطبيق الجوال

استخدم محددات مواقع العناصر المختلفة مثل المعرف، و XPath، والاسم، ومعرف إمكانية الوصول لتحديد العناصر داخل تطبيق الهاتف المحمول والتفاعل معها

الاندماج مع خطوط أنابيب CI/CD لدمج الاختبار الآلي كجزء من عملية التطوير الخاصة بك

قيود Appium

يتطلب أجهزة محمولة حقيقية أو محاكاة أجهزة محمولة لتنفيذ الاختبارات، مما قد يضيف تعقيدًا لعملية الإعداد

وجد بعض المستخدمين أن سجلات الخادم غير مفصلة بما فيه الكفاية لفهم حالات الفشل

تسعيرAppium

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات Appium

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. اسبريسو (الأفضل للاختبار الآلي لتطبيقات أندرويد)

عبر: ص كلودي Espresso هو إطار عمل اختبار قوي وموثوق مصمم خصيصًا لتطبيقات Android. يوفر واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وبديهية لإنشاء اختبارات قوية لواجهة المستخدم، مما يضمن جودة ووظائف تطبيقات الأندرويد الخاصة بك.

تتكامل الأداة بسلاسة مع أدوات اختبار أندرويد، مثل AndroidJUnitRunner و Gradle، مما يجعل من السهل دمجها في عمليات سير عمل التطوير الحالية. ويسمح دعمه المدمج للتأكيدات والمطابقات للمطورين بالتحقق من صحة حالات واجهة المستخدم وانتقالاتها بفعالية.

أفضل ميزات إسبريسو

استخدم نظام مطابقة العرض لتحديد موقع العناصر داخل تطبيق Android الخاص بك والتفاعل معها بدقة

تنفيذ العديد من الإجراءات على عناصر واجهة المستخدم، بما في ذلك النقر والكتابة والتمرير والضغط لفترة طويلة

التحقق من حالة تطبيقك باستخدام التأكيدات للتحقق من خصائص العناصر، ومحتوى النص، وغيرها من الشروط

تسجيل تفاعلاتك مع التطبيق لإنشاء حالات اختبار سريعة للاستخدام المستقبلي

التكامل بسلاسة مع Android Studio لتبسيط عملية التطوير الخاصة بك

قيود إسبريسو

مصمم حصريًا لتطبيقات Android ولا يمكن استخدامه لاختبار تطبيقات iOS

صعوبات في اختبار طرق العرض التي لا تتبع إرشادات واجهة مستخدم Android القياسية

تسعير اسبريسو

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات إسبريسو

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

11. XCUITEST (الأفضل لاختبار تطبيقات iOS)

عبر: المتصفح XCUITest هو إطار اختبار قوي وموثوق مصمم خصيصاً لتطبيقات iOS. وباعتباره إطار عمل اختبار أصلي مقدم من Apple، يوفر XCUITest تكاملاً عميقاً مع مجموعة أدوات تطوير البرمجيات الخاصة بنظام iOS، مما يضمن أن اختباراتك تعكس بدقة سلوك تطبيقك على الأجهزة الحقيقية.

أفضل ميزات XCUITest

التكامل مع Xcode و iOS SDK للوصول إلى نفس واجهات برمجة التطبيقات والأطر التي يستخدمها تطبيقك

تطبيق مستكشف اختبار واجهة مستخدم Xcode UI لفحص وتحديد عناصر واجهة المستخدم داخل تطبيق iOS الخاص بك

الاستعلام عن التسلسل الهرمي لعناصر واجهة المستخدم لتحديد عناصر محددة بناءً على خصائصها وعلاقاتها

اختبار إمكانية الوصول إلى تطبيق iOS الخاص بك لضمان سهولة الاستخدام للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة

قيود اختبار XCUITEST

تم تصميم XCUITITest حصريًا لتطبيقات iOS ولا يمكن استخدامه لاختبار تطبيقات Android

أسعار XCUITEST

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات XCUITEST

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

12. SoapUI (الأفضل لاختبار API)

عبر: SoapUI SoapUI هي أداة قوية ومتعددة الاستخدامات لاختبار واجهة برمجة التطبيقات. فهي تسهل إنشاء وتنفيذ و إدارة حالات الاختبار لواجهات برمجة التطبيقات RESTful و SOAP لضمان الجودة والموثوقية والأمان.

تدعم SoapUI أنواعًا مختلفة من الاختبارات، بما في ذلك الاختبار الوظيفي واختبار الأداء واختبار الأمان. يضمن هذا التنوع قدرة الفرق على إجراء تقييم شامل لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم في ظل ظروف مختلفة.

أفضل ميزات واجهة SoapUI

إنشاء طلبات HTTP وإرسالها إلى واجهات برمجة التطبيقات، مع تحديد الطريقة وعنوان URL والعناوين ونص الطلب

التحقق من صحة استجابات واجهة برمجة التطبيقات مقابل القيم والمخططات المتوقعة لضمان صحتها

تنظيم الاختبارات في مجموعات وحالات لتحسين الإدارة والتنظيم

تنفيذ اختبار قائم على البيانات لتنفيذ نفس حالة الاختبار مع مجموعات بيانات مختلفة، ومحاكاة سيناريوهات مختلفة

إجراء اختبار الأمان، بما في ذلك فحص الثغرات الأمنية واختبار الاختراق، لتحديد المخاطر الأمنية المحتملة

قيود واجهة SoapUI

أداء بطيء أثناء تنفيذ الاختبار

يتطلب جهدًا برمجيًا كبيرًا لإنشاء اختبار تحميل فعال

مناسبة بشكل عام فقط للمشاريع الصغيرة الحجم

تسعير SoapUI

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات SoapUI

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 165 تقييم)

13. الخيار (الأفضل للتطوير المدفوع بالسلوك (BDD))

عبر: خيار مثل SoapUI، يعد Cucumber جزءًا من Smartbear. وهو إطار عمل BDD يساعد على سد الفجوة بين أصحاب المصلحة التقنيين وغير التقنيين. يستخدم أوصافًا لغوية بسيطة لحالات الاختبار، مكتوبة بصيغة Gherkin، لتحديد السلوك المطلوب للتطبيق.

أفضل ميزات الخيار

الاستفادة من لغة Gherkin، وهي لغة يمكن للبشر قراءتها، لوصف سيناريوهات الاختبار بصيغة لغة طبيعية

اكتب تعريفات الخطوات بلغة البرمجة المفضلة لديك لتنفيذ الإجراءات الموضحة في ميزات Gherkin

توظيف جداول البيانات لتوفير بيانات إدخال مختلفة لنفس سيناريو الاختبار، مما يتيح إجراء اختبار يعتمد على البيانات

التكامل مع أطر عمل أتمتة الاختبار لأتمتة تنفيذ حالات الاختبار

قيود الخيار

بالنسبة لأولئك الجدد في اختبار BDD، قد يستلزم تعلم لغة الخيار وغركين منحنى تعليمي أكثر حدة

تسعير الخيار

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات الخيار

G2: 4.1/5 (أكثر من 35 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 35 تقييم) الخيار: لا توجد مراجعات كافية

14. بوستمان (الأفضل لتطوير واجهة برمجة التطبيقات واختبارها)

عبر: ساعي البريد Postman هو أداة متعددة الاستخدامات تمكنك من تطوير واختبار وإدارة واجهات برمجة التطبيقات بكفاءة. من خلال واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة، يبسّط Postman عملية إنشاء طلبات HTTP وفحص الاستجابات وأتمتة اختبار واجهة برمجة التطبيقات.

أفضل ميزات Postman

إنشاء طلبات HTTP وإرسالها، مع تحديد الطريقة وعنوان URL والعناوين ونص الطلب

فحص استجابات واجهة برمجة التطبيقات، بما في ذلك الرؤوس والجسم ورموز الحالة

تنظيم طلبات واجهة برمجة التطبيقات في مجموعات لتحسين الإدارة وإعادة الاستخدام

إدارة البيئات المختلفة (على سبيل المثال، بيئات التطوير، والتدريج، والإنتاج) والتبديل بينها بسهولة

إنشاء خوادم وهمية لمحاكاة سلوك واجهة برمجة التطبيقات واختبار التطبيقات دون الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات الفعلية

قيود بوستمان

منحنى تعليمي لأولئك الجدد في تطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات

شعر بعض المستخدمين بانخفاض في الأداء عند العمل مع مجموعات واسعة من واجهة برمجة التطبيقات أو الطلبات المعقدة

تسعير بوستمان

مجاني: 0 دولار

0 دولار الأساسي: 19 دولارًا/مستخدم/شهرًا

19 دولارًا/مستخدم/شهرًا احترافي: 39 دولارًا/مستخدم/شهريًا

39 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ساعي البريد

G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 480 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية بناء عملية تطوير المنتج (مع أمثلة)

15. TestCafe (الأفضل للاختبار الشامل لتطبيقات الويب المستند إلى JavaScript)

عبر: ديف تيستر TestCafe هو إطار عمل اختبار قوي وفعال قائم على JavaScript مصمم لأتمتة تطبيقات الويب عبر مجموعة واسعة من المتصفحات.

يوفر TestCafe طريقة موثوقة وفعالة لإجراء اختبارات مؤتمتة لضمان جودة ووظائف تطبيقات الويب الخاصة بك، وذلك بفضل تركيبته البسيطة وتوافقه عبر المتصفحات وميزاته القوية.

أفضل ميزات TestCafe

تعمل دون الحاجة إلى WebDriver أو تبعيات الطرف الثالث، مما يسهل عملية الإعداد

اختبار عبر جميع المتصفحات الرئيسية، بما في ذلك كروم وفايرفوكس وسفاري وإيدج وإنترنت إكسبلورر

اكتب الاختبارات بسرعة وكفاءة باستخدام بناء جملة سهل الاستخدام، واستخدم تسلسل الأوامر لإنشاء نصوص اختبار موجزة تقلل من أسطر التعليمات البرمجية

الوصول إلى وضع تصحيح الأخطاء المدمج لتحديد المشكلات أثناء تنفيذ الاختبار، مما يتيح تحديد الأخطاء وإصلاحها بشكل فعال

قيود اختبار كافيه

أقل وصولاً للمستخدمين غير المعتادين على جافا سكريبت

تسعير TestCafe

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات TestCafe

G2: 4.2/5 (أكثر من 25 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 25 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

16. استوديو رانوريكس (الأفضل لدعم تطبيقات الويب وسطح المكتب والجوال)

عبر: Ranorex Ranorex Studio هو أداة اختبار أتمتة اختبار متعددة الاستخدامات تمكّن الفرق من اختبار تطبيقات الويب وسطح المكتب والجوال بكفاءة عبر منصات مختلفة. يوفر Ranorex Studio حلاً رائعاً لضمان جودة وموثوقية برامجك، وذلك بفضل ميزاته وواجهته سهلة الاستخدام ودعمه لأطر عمل الاختبار الأخرى.

أفضل ميزات رانوركس ستوديو

الأتمتة عبر مختلف الأنظمة الأساسية، بما في ذلك ويندوز وماك أو إس ولينكس وiOS وأندرويد، مما يضمن توافقًا واسعًا لاحتياجات الاختبار الخاصة بك

إدارة مستودعات الكائنات وإعادة استخدامها لتحديد عناصر واجهة المستخدم والتفاعل معها بكفاءة، مما يسهل عملية الاختبار

إنشاء كلمات رئيسية قابلة لإعادة الاستخدام لتبسيط تطوير البرامج النصية للاختبار وصيانتها

الحصول على تقارير مفصلة لتتبع نتائج الاختبار وقياس تغطية الاختبار من أجل التحسين

قيود استوديو رانوركس ستوديو

رانوريكس ستوديو هو أداة تجارية ويتطلب ترخيصًا للاستخدام

اختبار سحابي محدود

أسعار رانوركس ستوديو

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات رانوركس ستوديو رانوركس

G2: 4.2/5 (أكثر من 245+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 245+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: أنواع الاختبارات في هندسة البرمجيات

17. NightwatchJS (الأفضل لاختبار تطبيقات الويب القائمة على Node.js من البداية إلى النهاية)

عبر: Tudip NightwatchJS هو إطار عمل اختبار شامل قائم على Node.js مصمم خصيصًا لتطبيقات الويب. من بين أدوات اختبار الأتمتة الأخرى، يوفر NightwatchJS طريقة بسيطة وفعالة لأتمتة تفاعلات المتصفح واختبار وظائف تطبيقات الويب الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر إطار العمل ميزات مدمجة لإعداد التقارير التي تولد نتائج اختبار مفصلة، مما يسهل تحديد المشكلات وتتبع تقدم الاختبار بمرور الوقت.

أفضل ميزات NightwatchJS

الاستفادة من Selenium WebDriver للتفاعل مع متصفحات الويب، مما يضمن دعم مجموعة واسعة من خيارات المتصفحات لإجراء اختبار شامل

الاستفادة من مكتبة تأكيدات شاملة للتحقق من حالة تطبيقات الويب، بما في ذلك التحقق من خصائص العناصر والمحتوى النصي

تنظيم كود الاختبار باستخدام نموذج كائن الصفحة، مما يحسن قابلية الصيانة وإعادة الاستخدام لإطار الاختبار الخاص بك

استخدم خطافات الاختبار لتنفيذ التعليمات البرمجية قبل الاختبارات وبعدها، مما يسمح بإعداد بيئات الاختبار وتفكيكها بكفاءة

قيود NightwatchJS

يتطلب NightwatchJS تثبيت Node.js على نظامك، مما يزيد من تعقيد الإعداد

تسعير NightwatchJS

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات NightwatchJS

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

عبر: اختبار لامبدا LambdaTest هو نظام أساسي قوي قائم على السحابة يوفر حلاً شاملاً للاختبار عبر المتصفحات والمنصات. يسمح لك باختبار تطبيقات الويب الخاصة بك بسهولة على مجموعة واسعة من الأجهزة والمتصفحات الحقيقية، مما يضمن التوافق والأداء عبر أنظمة التشغيل والتكوينات والبيئات المختلفة.

من خلال واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يمكّن LambdaTest المؤسسات من تقديم تطبيقات ويب عالية الجودة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة عبر مختلف المنصات. وفي نهاية المطاف، يعزز ذلك من رضا المستخدمين ويؤدي إلى نجاح الأعمال.

اختبر مواقع الويب والتطبيقات عبر أكثر من 2000 تركيبة بين المتصفح ونظام التشغيل لضمان التوافق والأداء على مختلف المنصات

تحديد الاختلافات المرئية بين إصدارات مواقع الويب أو التطبيقات للتأكد من أن التحديثات لا تؤثر سلبًا على واجهة المستخدم

تسجيل جلسات الاختبار تلقائيًا، وإنشاء سجلات مرئية تساعد في تصحيح الأخطاء بشكل فعال

تسجيل الأخطاء مباشرةً من واجهة الاختبار في أدوات إدارة المشروع مثل ClickUp لتبسيط عملية حل المشكلات

تحليل رؤى تفصيلية حول عمليات تشغيل الاختبار، وإحصائيات استخدام المتصفح، ومقاييس الأداء لإبلاغ القرارات المستندة إلى البيانات حول استراتيجيات الاختبار

يشعر بعض المستخدمين أن الأداء أبطأ قليلاً من ناحية الأداء

يمكن أن ترتفع التكلفة للفرق الصغيرة أو المشاريع ذات الميزانيات المحدودة

تسعيرة لامبدا تيست

مجاناً: $0

$0 اختبار أتمتة سطح المكتب - لينكس: 39 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا

39 دولارًا أمريكيًا/اختبار موازٍ/شهريًا أتمتة الويب: 99 دولارًا أمريكيًا للاختبار الموازي/الشهر

99 دولارًا أمريكيًا للاختبار الموازي/الشهر أتمتة متصفح الويب ومتصفح الجوال: 119 دولارًا/اختبار موازٍ/شهر

119 دولارًا/اختبار موازٍ/شهر متصفح الويب ومتصفح الجوال على جهاز حقيقي: 158 دولاراً/اختبار موازٍ/شهرياً

تقييمات ومراجعات لامبدا تيست

G2: 4.5/5 (1390+ تقييم)

4.5/5 (1390+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 270+ تقييم)

19. TestComplete (الأفضل للتكامل مع الأدوات الشائعة)

عبر: سمارت بير TestComplete هي أداة أتمتة اختبار متعددة الاستخدامات تمكّن الفرق من اختبار تطبيقات الويب وسطح المكتب والجوال بكفاءة عبر منصات مختلفة. وهي توفر حلاً قوياً لضمان جودة وموثوقية برامجك.

تُمكِّن أداة الاختبار هذه المستخدمين من إنشاء تقارير مفصلة عن نتائج الاختبار ومقاييس التغطية والاتجاهات بمرور الوقت. يمكن أيضًا مشاركة هذه التقارير بسهولة مع أصحاب المصلحة ومديري المنتجات.

أفضل ميزات TestComplete

إدارة مستودعات الكائنات وإعادة استخدامها لتحديد عناصر واجهة المستخدم والتفاعل معها بكفاءة

تنفيذ الاختبار المستند إلى البيانات لتنفيذ نفس حالات الاختبار مع مجموعات بيانات مختلفة، مما يسمح لك بمحاكاة سيناريوهات متعددة لتغطية شاملة

كتابة نصوص برمجية بلغة البرمجة المفضلة لديك، بما في ذلك JavaScript وPython وVBScript وC# وDelphiScript

استخدم محرك التعرّف الهجين على الكائنات الذي يجمع بين التعرّف القائم على الخصائص والتعرف البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد عناصر واجهة المستخدم الديناميكية عبر مختلف التقنيات والمنصات بدقة

قيود TestComplete

واجه بعض المستخدمين استقراراً أقل وأبطأ في التنفيذ

تسعير TestComplete

الترخيص الأساسي للاختبار الكامل

ثابتة: 1,940 دولارًا أمريكيًا

1,940 دولارًا أمريكيًا ثابتة: 3,875 دولارًا أمريكيًا

رخصة اختبار الإكمال الاحترافي

ثابتة: 3,015 دولار أمريكي

3,015 دولار أمريكي ثابتة: 6,029 دولارًا أمريكيًا،029 دولارًا أمريكيًا

الترخيص المتقدم للاختبار الكامل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TestComplete التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 95 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 95 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 تذكير ودي: من المهم البقاء على اطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في اختبار الأتمتة. شجع فريقك على المشاركة في الدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت والمنتديات المجتمعية لتعزيز مهاراتهم ومشاركة المعرفة.

20. Katalon (الأفضل للفرق من جميع الأحجام، من المبتدئين إلى المختبرين ذوي الخبرة)

عبر كاتالون Katalon هي أداة تجارية لأتمتة الاختبار تدعم اختبار الويب وواجهة برمجة التطبيقات واختبار الأجهزة المحمولة. توفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة ميزات شاملة، مما يجعلها مناسبة للفرق من جميع الأحجام.

تعزز الأداة أيضًا التعاون بين أعضاء الفريق من خلال دعم أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git. وهذا يسمح للفرق بتتبع التغييرات، ومشاركة البرامج النصية للاختبار، والعمل على مشاريع الاختبار بشكل متزامن، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية.

أفضل ميزات كاتالون

إجراء اختبار تلقائي عبر جميع المتصفحات الرئيسية، بما في ذلك كروم وفايرفوكس وسفاري وإنترنت إكسبلورر

تسجيل إجراءاتك وإنشاء البرامج النصية للاختبار دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالترميز

اختبار تطبيقات iOS وأندرويد على حد سواء، ودعم تطبيقات الويب الأصلية والمختلطة والمختلطة للجوال، لضمان تجربة متسقة عبر المنصات

استخدم جاسوس الكائنات من Katalon لالتقاط الكائنات أثناء الاختبار وعرض خصائصها بالتفصيل لإنشاء نصوص اختبار أكثر دقة من خلال فهم أفضل لعناصر واجهة المستخدم

قيود كاتالون

واجه بعض المستخدمين تأخراً أثناء استخدام هذه المنصة على الكمبيوتر المحمول

الميزات الأساسية مثل التنفيذ المتوازي غير متوفرة

أسعار كاتالون

مجاني: 0 دولار

0 دولار القسط: 218 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا

218 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا أعلى سعر: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كاتالون

G2: 4.5/5 (أكثر من 105 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 105 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 705 تقييمات)

📖 اقرأ أيضًا: الاختبار الرشيق: مفتاح تطوير البرمجيات عالية الجودة

تحسين إدارة البرمجيات والمشاريع الرشيقة مع ClickUp

لقد استكشفنا أفضل 20 أداة اختبار مؤتمتة، تقدم كل منها ميزات وقدرات فريدة تناسب احتياجات الاختبار المختلفة. من تعدد استخدامات Selenium إلى نهج Cypress الحديث وقدرات اختبار BrowserStack Automate، هناك أداة تناسب متطلباتك الخاصة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالعثور على حل شامل يتميز عن البقية، تبرز ClickUp كأفضل خيار للفرق التي تبحث عن قدرات الاختبار وإدارة المشروع على حد سواء.

يتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات اختبار الأتمتة الشائعة، مما يعزز سير عملك من خلال إدارة المهام ولوحات كانبان والقوالب المبنية مسبقًا. يتيح لك ذلك إدارة عمليات الاختبار بفعالية مع الحفاظ على تنظيم دورة التطوير بأكملها. اشترك في ClickUp اليوم واختبر مستقبل اختبار البرمجيات.