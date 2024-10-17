كيفية إنشاء لوحة تحكم في Jira لتحسين رؤى المشروع في Jira

لديك مكالمة استعداد يومية حيث يشارك كل عضو في الفريق تحديثاته. ولكن بدون نظام لتتبع التقدم المحرز، من الصعب رؤية الصورة الأكبر - أعضاء الفريق ليسوا متزامنين، وليس لديك رؤية واضحة لحالة المشروع بشكل عام.

وهنا يأتي دور لوحة القيادة المركزية. فمع وجود جميع مهام الفريق في مكان واحد، يمكنك بسهولة تتبع التقدم المحرز وتحديد العوائق وفهم كيفية تقدم المشروع إلى الأمام.

تساعدك لوحة معلومات Jira على تصور حالة المهمة ومراقبة تقدم المشروع في الوقت الفعلي. في هذه المقالة، سنرشدك في هذه المقالة إلى كيفية إعداد لوحة معلومات Jira حتى تتمكن من إبقاء مشاريعك على المسار الصحيح والحصول على رؤى أفضل.

## كيفية إنشاء لوحة تحكم في جيرا

سواء كنت تشرف على فريق صغير أو تدير مبادرة واسعة النطاق، يمكن أن تساعدك لوحة معلومات جيرا المنظمة جيدًا على البقاء على اطلاع واستباقية. فيما يلي عملية خطوة بخطوة توضح كيفية إنشاء لوحة معلومات في جيرا.

الخطوة 1: قم بإعداد صفحة لوحة المعلومات الخاصة بك

انقر على أيقونة جيرا > لوحات التحكم لفتح صفحة لوحة التحكم. بعد ذلك، انقر فوق الزر --- وحدد إنشاء لوحة تحكم.

الآن، قم بتسمية لوحة التحكم الجديدة وأضف وصفًا موجزًا لشرح الغرض منها.

املأ أي حقول إضافية وانقر حفظ.

اختر تخطيطًا في صفحة لوحة المعلومات. انقر على تحرير، ثم حدد تغيير تخطيط لاختيار تخطيط لوحة المعلومات المفضل لديك (على سبيل المثال، عمودين أو ثلاثة أعمدة).

الخطوة 2: أضف أدوات لوحة معلومات جيرا المفيدة

الآن بعد أن تم إعداد لوحة المعلومات الخاصة بك، قم بتحسين وظائفها عن طريق إضافة أدوات لوحة معلومات جيرا الأساسية.

يمكنك أيضًا البحث عن أدوات مختلفة لتخصيص سير عملك.

إليك بعض أدوات Jira المفيدة التي يمكنك إضافتها:

نتائج التصفية: تعرض قائمة بالمشكلات بناءً على مرشحات محددة قمت بتعيينها، مما يمنحك لمحة عن الحالة الحالية لمشروعك

تعرض قائمة بالمشكلات بناءً على مرشحات محددة قمت بتعيينها، مما يمنحك لمحة عن الحالة الحالية لمشروعك مخطط المشكلات التي تم إنشاؤها مقابل المشكلات التي تم حلها: يعرض عدد المشكلات التي تم إنشاؤها مقارنةً بتلك التي تم حلها خلال إطار زمني محدد، مما يساعدك على تقييم تقدم المشروع

يعرض عدد المشكلات التي تم إنشاؤها مقارنةً بتلك التي تم حلها خلال إطار زمني محدد، مما يساعدك على تقييم تقدم المشروع إحصائيات المشكلات: يقدم رؤى حول المشكلات بناءً على معايير مختلفة، مثل المُعيَّن أو المكوِّن، حتى تتمكن من معرفة أين يتم التركيز على العمل. (أضف هذا مرتين للحصول على طرق عرض مختلفة!)

يقدم رؤى حول المشكلات بناءً على معايير مختلفة، مثل المُعيَّن أو المكوِّن، حتى تتمكن من معرفة أين يتم التركيز على العمل. (أضف هذا مرتين للحصول على طرق عرض مختلفة!) خريطة الطريق: تُظهر تقدم المشكلات المخطط لها للإصدارات القادمة، مما يسمح لك بمراقبة ما هو قادم

الخطوة 3: تكوين الأدوات الذكية للحصول على رؤى سريعة

بعد إضافة أدواتك الذكية، قم بتكوينها للحصول على رؤى تفصيلية. انقر على كل أداة لتهيئة إعداداتها. نحن نستخدم أداة سبرينت أدناه.

على سبيل المثال، بالنسبة لأداة خريطة الطريق ، ركز على مشروع واحد واترك الحقول الأخرى في إعداداتها الافتراضية لتبسيط الأمر. بالنسبة لأدوات إحصائيات الإصدار، يمكنك تحديد مشاريع مختلفة وإعدادها لمقارنة الإحصائيات حسب المُعيّن للحقل الأول وحسب المكوّن للحقل الثاني.

الخطوة 4: مراقبة عبء العمل والتقدم المحرز

يمكنك الآن استخدام لوحة معلومات Jira للحصول على نظرة عامة على عبء العمل والتقدم المحرز في المشروع.

إليك كيفية استخدام الأدوات الذكية لمراقبة عبء العمل في جيرا:

✅ تحقق بانتظام من خريطة الطريق لقياس عدد المشكلات التي تم تعيينها وحلها لإصدارك التالي

✅ راقب أدوات إحصائيات المشكلات لتحديد من لديه عبء عمل أكبر وأين تتركز الجهود

الخطوة 5: راقب العناصر عالية الخطورة

بصفتك مسؤول Jira، من المهم أن تبقى على دراية بالمشكلات عالية الخطورة التي قد تؤثر على الجدول الزمني لمشروعك. يمكنك إنشاء فلاتر لتمييز المشكلات في لوحة معلومات النظام بتقديرات زمنية أكبر أو تلك التي تم تعديلها مؤخرًا.

قم بتكوين أداة تصفية النتائج لعرض العناصر عالية الخطورة في لوحة معلومات النظام، مما يضمن بقاءها مرئية وقابلة للإدارة لكل مستخدم قام بتسجيل الدخول.

💡 نصيحة احترافية: لا تفرط في تحميل لوحة التحكم بالكثير من المعلومات دفعة واحدة. ابدأ بمعلومات صغيرة وقم ببنائها حسب الحاجة. يجب أن تكون لوحة التحكم الخاصة بك بسيطة وواضحة ومركزة على ما يهمك أكثر.

هذا كل شيء! أنت جاهز تمامًا مع لوحة معلومات جيرا القوية التي ستساعدك على متابعة التقدم المحرز وضمان بقاء مشروعك على المسار الصحيح.

## كيفية مشاركة لوحة معلومات جيرا

بمجرد الانتهاء من صياغة لوحة معلومات جيرا المثالية لتحليل منافسيك، فقد حان الوقت لمشاركتها مع فريقك حتى يتمكن الجميع من البقاء على نفس الصفحة. إليك كيفية مشاركة لوحة معلومات جيرا في بضع خطوات بسيطة:

الخطوة 1: افتح صفحة لوحة المعلومات الخاصة بك

أولاً، انتقل إلى لوحة التحكم التي تريد مشاركتها. يمكنك العثور عليها ضمن قائمة لوحات المعلومات في جيرا.

الخطوة 2: التحرير والمشاركة

ابحث عن أيقونة علامة الحذف (---) على الجانب الأيمن من لوحة المعلومات. انقر عليها وحدد تحرير و مشاركة من القائمة المنسدلة. سيؤدي ذلك إلى فتح خيارات المشاركة.

الخطوة 3: اختر مستويات الوصول

سترى قسمًا بعنوان الوصول مع سهم منسدل. انقر عليه للكشف عن قائمة بأعضاء المشروع والفرق ومؤسستك بأكملها.

الخطوة 4: اختر أعضاء الفريق

انتقل من خلال القائمة واختر الموظفين أو الفرق التي تريد منحها أذونات عرض المشروع أو تحريرها. حدد أسماءهم لإضافتهم.

الخطوة 5: احفظ التغييرات

بعد إجراء اختياراتك، لا تنسَ حفظ التغييرات التي أجريتها. سيضمن هذا أن كل شخص قمت بتحديده يمكنه الآن عرض لوحة التحكم الخاصة بك!

وهذا كل شيء! لقد نجحت في مشاركة لوحة معلومات جيرا الخاصة بك مع فريقك، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وإبقاء الجميع على اطلاع.

قيود إنشاء لوحة تحكم في جيرا ## قيود إنشاء لوحة تحكم في جيرا

جيرا مرنة للغاية عند إدارة المشاريع والبقاء منظمًا. ومع ذلك، فإن لها بعض العيوب. دعنا نلقي نظرة على بعض القيود التي قد تواجهها عند إنشاء لوحات المعلومات في جيرا.

لا توجد إدارة موارد مدمجة

قد يكون من الصعب تخصيص الموارد بكفاءة عبر مشاريع متعددة في Jira. يتضمن ذلك تتبع مدى توفر الفريق أو ضمان عدم الإفراط في العمل أو عدم استخدام الأشخاص بشكل مفرط أو غير مستغل. بدون الأدوات اللازمة لأداء هذه الوظائف، قد تصبح إدارة الاختناقات أو تعارضات الموارد تحديًا ، مما يجعل من الصعب على المستخدمين الحفاظ على إنتاجية عالية.

إدارة المحفظة المحدودة

عندما يتعلق الأمر بإدارة مشاريع متعددة على المستوى الاستراتيجي، فإن Jira لا يفي بالغرض. فهو لا يحتوي على أدوات مدمجة لمساعدتك على مواءمة المشاريع مع أهداف العمل، أو موازنة الموارد عبر عدة مشاريع، أو مراقبة السلامة العامة لمحفظة المشاريع.

لسد هذه الفجوة، غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى الاعتماد على أدوات خارجية أو عمليات تكامل خارجية لإنشاء لوحات معلومات المشروع .

لا يوجد خيار تتبع الميزانية

لا تقدم Jira ميزات لتتبع ميزانيات المشاريع، مثل مراقبة ساعات العمل أو التكاليف المرتبطة بها. قد يكون هذا عيبًا كبيرًا للمؤسسات التي تحتاج إلى متابعة النفقات وتجنب تجاوز الميزانية.

من الصعب الموازنة بين المرونة والتوحيد القياسي

يوفر Jira الكثير من المرونة، وهو أمر رائع للفرق التي ترغب في تخصيص النظام الأساسي ليناسب احتياجاتها. ولكن هذا يمكن أن يخلق أيضًا مشاكل.

إذا بدأت فرق أو إدارات مختلفة في استخدام Jira بطريقتها الخاصة، يصبح من الصعب توحيد العمليات في جميع أنحاء المؤسسة. هذا النقص في الاتساق يمكن أن يجعل من الصعب دمج البيانات ومقارنتها، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة.

ضعف دعم اتخاذ القرار

بينما تقدم Jira بعض الرؤى حول أداء الفريق والتقدم المحرز، إلا أنها لا تقدم رؤى دقيقة ضرورية لاتخاذ القرارات الحاسمة

على سبيل المثال، لا يمكنك بسهولة محاكاة سير العمل المستقبلي، أو تقييم جدوى الإصدار، أو قياس كيفية تأثير التغييرات على الجدول الزمني للمشروع أو عبء عمل الفريق. يمكن أن يؤدي هذا النقص في الاستشراف إلى زيادة عدم اليقين وزيادة مخاطر اتخاذ قرارات سيئة. وجود المزيد من القوة لوحات معلومات رشيقة للتنبؤ بالمشروع يمكن أن تحسن قدرات اتخاذ القرار.

إنشاء لوحات المعلومات باستخدام ClickUp

إذا كنت ترغب في الحصول على رؤية موحدة عبر الفرق والمشاريع، يمكنك استكشاف بدائل جيرا مثل انقر فوق أن يُحدث فرقًا كبيرًا في إنتاجيتك الإجمالية ونجاح مشروعك.

بالإضافة إلى كونه أداة ممتازة للإنتاجية و منصة إدارة المشاريع -ClickUp هي أيضًا واحدة من أفضل برامج لوحة التحكم . وهو معروف بتعدد استخداماته، حيث يتيح للفرق إدارة المهام والتعاون في المشاريع وتتبع التقدم المحرز فيها في مكان واحد.

يمكنك إنشاء لوحات معلومات ClickUp التي تمنحك نظرة عامة واضحة ومرئية لكل شيء من أعباء عمل الفريق إلى حالة المشروع. تسمح لك هذه الميزة بإضافة أكثر من 50 بطاقة مخصصة إلى لوحة التحكم، سواء كان ذلك تتبع الوقت أو قائمة انتظار المهام أو طرق عرض الرسم البياني أو مقاييس الأداء من موقعك الإلكتروني (المزيد عن هذا لاحقًا!).

حدد أهدافك الشخصية وتتبع تقدمك باستخدام ClickUp

دعنا نرى كيف يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp.

إدارة أعباء عمل الفريق

باستخدام Jira، يمكنك فقط تتبع حالة المهام مع القليل من المعلومات حول عبء العمل في فريقك. ومع ذلك، يوفر ClickUp عرضًا كاملاً لمهام فريقك والمواعيد النهائية لضمان كفاءة العمل، مع عرضها بالطريقة التي تفضلها. أفضل جزء هو أن حل إدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp يتيح لك مواءمة المشاريع والموارد مع التحديثات في الوقت الفعلي.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا إنشاء لوحة معلومات تحليلات الأشخاص أو لوحة تحكم العمل لتجنب إثقال كاهل أعضاء الفريق وتحسين جودة المشروع.

تسريع تسليم البرمجيات

على عكس Jira، لا يتطلب ClickUp فريقاً تقنياً لإعداد مشاريع تطوير البرمجيات. عندما التحويل من Jira إلى ClickUp يمكنك بسهولة إنشاء لوحة معلومات للسباق السريع لتتبع تقدم المشروع. فهي تساعدك في الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول الوقت المستغرق في العدو، ووقت الدورة، ومقاييس العدو الأخرى.

مع ميزات سهلة الاستخدام والكثير من خيارات التخصيص، ستحصل على لوحة تحكم قوية وتشغيلها في وقت قصير.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تريد أن تتعلم بالتفصيل عن كيفية إعداد لوحات معلومات ClickUp، شاهد هذا دليل الإعداد السريع .

تصور المشاريع

يعد تصور المشاريع أسهل بكثير في ClickUp مقارنةً ب Jira . تساعدك طريقة عرض لوحة المعلومات في ClickUp على تحويل سير عملك إلى مخططات ورسوم بيانية حتى تتمكن من الحصول على نظرة عامة على كفاءة الفريق والمواعيد النهائية والميزانية التي تم إنفاقها والمزيد. ما عليك سوى الانتقال إلى مساحة العمل الخاصة بك، والنقر فوق إضافة طريقة عرض وتحديد طريقة عرض لوحة المعلومات لإنشاء لوحة معلومات مخصصة .

_صوّر مقاييسك الرئيسية وبيانات مشروعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

تتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى

لوحة التحكم الخاصة بك هي مجرد جزء واحد من اللغز. تقدم ClickUp أكثر من 1,000 عملية تكامل مع الأدوات الشائعة، مما يتيح لك سحب البيانات ذات الصلة من منصات مختلفة.

إذا كنت تستخدم Jira، فإن ClickUp قد غطيت كل شيء! تكامل ClickUp مع Jira يتيح لك مزامنة المشكلات والمهام بين النظامين الأساسيين. يمكنك بسهولة تتبع التقدم المحرز في التطوير في Jira أثناء إدارة مشروعك ومهام فريقك بشكل عام في ClickUp. يعمل التكامل على تبسيط سير عملك، لذلك لا داعي لتكرار الجهود أو فقدان تتبع التحديثات

تتيح لك عمليات التكامل في ClickUp تجميع البيانات من مصادر مختلفة، مما يقلل من الإدخال اليدوي للبيانات ويحافظ على كفاءة سير عملك. سواء كان الأمر يتعلق بسحب التقارير من أداة المبيعات الخاصة بك، أو تتبع تذاكر دعم العملاء من Zendesk، أو مزامنة المهام من Jira، فإن نهج ClickUp المركزي يعزز الإنتاجية ويقلل من الأخطاء.

تصور البيانات باستخدام أدوات مخصصة

بمجرد إعداد كل شيء، حان الوقت لتصور بياناتك. كما ذكرنا سابقًا، تتيح لك ميزة لوحات المعلومات في ClickUp الاختيار من بين أكثر من 50 أداة مختلفة لعرض أهدافك ومهامك ومؤشرات الأداء الرئيسية.

الأدوات الديناميكية: يمكنك استخدام أدوات مثل المخطط الشريطي والمخطط الدائري والرسم البياني الخطي وغيرها لعرض مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. يساعد ذلك كل فرد في فريقك على فهم حالة المشاريع والمهام بسرعة

يمكنك استخدام أدوات مثل المخطط الشريطي والمخطط الدائري والرسم البياني الخطي وغيرها لعرض مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك. يساعد ذلك كل فرد في فريقك على فهم حالة المشاريع والمهام بسرعة خيارات التخصيص: يمكنك تخصيص كل عنصر واجهة مستخدم لعرض البيانات الأكثر صلة بفريقك. على سبيل المثال، قد ترغب في عرض عدد المهام المكتملة مقابل المهام المعلقة، أو تتبع حالة المشاريع المختلفة عبر الفرق المختلفة

يمكنك تخصيص كل عنصر واجهة مستخدم لعرض البيانات الأكثر صلة بفريقك. على سبيل المثال، قد ترغب في عرض عدد المهام المكتملة مقابل المهام المعلقة، أو تتبع حالة المشاريع المختلفة عبر الفرق المختلفة تضمين أدوات خارجية: والأفضل من ذلك أنك لا تقتصر على مصادر البيانات داخل ClickUp. يمكنك إضافة تطبيقات الطرف الثالث إلى لوحات المعلومات الخاصة بك باستخدام رابط بسيط أو عن طريق تضمين رمز. تسمح لك هذه المرونة بإثراء لوحات المعلومات الخاصة بك بمعلومات من مصادر مختلفة

احصل على إجابات فورية

هل تحتاج إلى رؤى سريعة من لوحة التحكم الخاصة بك؟ ClickUp Brain يجعل الأمر سهلاً للغاية. يمكنك طرح أي سؤال، وسيقوم مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain بالبحث الفوري في جميع البيانات في كل لوحة تحكم في مساحة العمل الخاصة بك، وسيحصل لك على الإجابات التي تحتاجها. تقلل ميزة البحث هذه من الحاجة إلى البحث العشوائي وتشتيت الانتباه، مما يساعد فريقك على الحفاظ على تركيزه وإنتاجيته.

احصل على رؤى المشروع في غضون ثوانٍ مع ClickUp Brain

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain من أجل:

المساعدة في الكتابة: عزز كتابتك من خلال التدقيق الإملائي المدمج واقتراحات الرد السريع والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي الذي يتماشى مع أسلوبك ونبرة صوتك المرغوبة

عزز كتابتك من خلال التدقيق الإملائي المدمج واقتراحات الرد السريع والمحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي الذي يتماشى مع أسلوبك ونبرة صوتك المرغوبة التوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي: إنشاء نصوص للاجتماعات وإنشاء المستندات الأساسية بسرعة، مما يبسط عملية التوثيق ويحافظ على تنظيم كل شيء

إنشاء نصوص للاجتماعات وإنشاء المستندات الأساسية بسرعة، مما يبسط عملية التوثيق ويحافظ على تنظيم كل شيء الأتمتة: إنشاء ملخصات المشروع وعناصر الإجراءات والمهام الفرعية تلقائيًا، مما يقلل من العمل اليدوي ويضمن تتبع تقدم المشروع بكفاءة

أتمتة المهام وتغيير الحالات لسير العمل بسلاسة في ClickUp_

ارتقِ بالمشاريع إلى المستوى التالي مع لوحات معلومات ClickUp

إذا كانت لوحات معلومات Jira الخاصة بك لا تلبي احتياجاتك بالكامل، ففكر في التحول إلى ClickUp. فهو يوفر إمكانات لوحة معلومات قوية ويتضمن قوالب جاهزة وتكامل سلس وميزات أتمتة تعزز الإنتاجية.

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة تعيين الأهداف وتتبعها، وتصور البيانات من خلال عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص، والوصول السريع إلى المعلومات. قد يكون الانتقال إلى ClickUp هو الحل لتبسيط سير العمل وضمان حصول فريقك على جميع الأدوات اللازمة للنجاح. اشترك في ClickUp اليوم!