ورقة ذكية مقابل Excel: دليل المقارنة

غالبًا ما تعني إدارة المشاريع عبر أقسام متعددة التعامل مع جداول بيانات مختلفة، مما يؤدي إلى ارتباك محتمل وعدم كفاءة.

وفي حين أن Microsoft Excel لطالما كان أداة مفضلة لتنظيم البيانات، فإن Smartsheet يقدم وظائف شبيهة بوظائف Excel مع إمكانات محسّنة لإدارة المشاريع.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة نقاط القوة والضعف في Smartsheet مقابل Excel لمساعدتك في تحديد الأداة التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات إدارة مشروعك.

سنقدم أيضًا حلاً بديلاً يمكن أن يوفر مرونة وسهولة أكبر في الاستخدام.

ما هو Smartsheet؟

via سمارتشيت Smartsheet عبارة عن منصة لإدارة المشاريع قائمة على السحابة مع ميزات أكثر من أداة جداول البيانات المعتادة.

فكّر في الأمر على أنه مزيج بين Excel وأداة مخصصة لإدارة المشاريع - ولكن مع تدفقات عمل أكثر سلاسة ومتاعب أقل عند التعامل مع تعاون الفريق.

ومن بين ميزاته العديدة مخططات جانت، وسير العمل الآلي، والقوالب القابلة للتخصيص.

ميزات Smartsheet

يحتوي Smartsheet على جميع الميزات التي تحتاجها لجعل حياتك أسهل. دعنا نستكشفها معًا:

1. التعاون في الوقت الفعلي

via سمارتشيت يتيح لك Smartsheet العمل أنت وفريقك على نفس المستند في نفس الوقت - لا توجد كوابيس للتحكم في الإصدار هنا.

يمكن للجميع إجراء التحديثات، وترك التعليقات، وتتبع التقدم المحرز دون الحاجة إلى مرفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعيين المهام، وإضافة المرفقات، وتعيين تبعيات المهام، والمتابعة مع جميع أعضاء فريقك لإبقاء مشروعك على المسار الصحيح (مفيد بشكل خاص إذا كنت تعمل على مشاريع متعددة).

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2. سير العمل الآلي

عبر سمارتشيت بدلاً من إضاعة الوقت في المهام المتكررة (إرسال التذكيرات وتحديث حقول الحالة وما إلى ذلك)، يمكنك إعداد مشغلات ذكية باستخدام مهام سير العمل التلقائية في Smartsheet.

فكر في الأمر مثل إعداد أحجار الدومينو - حيث يؤدي أحد الإجراءات إلى تشغيل إجراء آخر حتى يتوافق كل شيء في مكانه تمامًا.

هل تريد إخطار فريقك عند اقتراب الموعد النهائي؟ سيرسل Smartsheet تنبيهًا.

هل تحتاج إلى تحديث حقل عند اكتمال مهمة ما؟ تم. تلقائيًا.

الجزء الأفضل؟

يمكنك تخصيص مهام سير العمل هذه لتناسب عمليات فريقك الفريدة، مما يوفر الوقت مع ضمان عدم انزلاق أي شيء من خلال الثغرات.

3. مخططات جانت وإدارة الموارد

via سمارتشيت إذا كنت تحب رؤية مشاريعك موضوعة في جدول زمني سهل الفهم، يمكن أن تصبح مخططات جانت هي اختراعك الجديد للإنتاجية.

تسمح لك مخططات جانت في Smartsheet بتخطيط كل مهمة وموعد نهائي وتبعيات المهام بحيث يكون لديك دائمًا صورة واضحة لتقدم مشروعك. لا مزيد من التزاحم لمعرفة ما هو الموعد النهائي - يمكنك رؤية كل شيء في وقت واحد.

يمنحك Smartsheet أيضًا الأدوات اللازمة لتخصيص وقت فريقك وهو مفيد جدًا في إدارة الموارد.

يمكنك تتبع الساعات، وإدارة الميزانيات، والتنسيق بين الفرق، والقيام بأكثر من ذلك بكثير - كل ذلك دون التعامل مع الفوضى المعتادة.

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4. التكامل السلس

عبر مايكروسوفت إن تكامل Smartsheet السلس مع أدوات مثل Google Workspace وMicrosoft Teams وPower BI يرتقي بسير عملك إلى مستوى جديد.

فبدلاً من التبديل بين التطبيقات، يجمع Smartsheet جميع بياناتك في مكان واحد، مما يتيح لك سهولة التعاون و تصور محسّن للبيانات .

يمكنك أيضًا سحب البيانات من مصادر خارجية، مما يسهّل مزامنة كل شيء وتحديثه.

5. تطبيقات الجوال والتخزين السحابي

via سمارتشيت هل تحتاج إلى إدارة مشاريعك أثناء التنقل؟ تتيح لك تطبيقات Smartsheet للأجهزة المحمولة القيام بذلك، مما يتيح لك التحكم الكامل في مشاريعك عن بُعد.

سواء كنت في اجتماع أو خارج المكتب، يمكنك التحقق بسرعة من تقدم المهام أو تحديث الحالات أو إجراء تغييرات ببضع نقرات فقط.

تحافظ خدمات التخزين السحابي في Smartsheet على أمان جميع بياناتك وإمكانية الوصول إليها - لا مزيد من الملفات المفقودة أو الإصدارات القديمة.

تسعير SmartSheet

محترف : 9 دولارات لكل عضو/شهريًا (تُدفع سنويًا) لـ 1-10 أعضاء، عدد غير محدود من المشاهدين. يتضمن جانت، وشبكة، ولوحة، وعروض تقويم، وعدد غير محدود من الأوراق، و250 أتمتة/شهر

: 9 دولارات لكل عضو/شهريًا (تُدفع سنويًا) لـ 1-10 أعضاء، عدد غير محدود من المشاهدين. يتضمن جانت، وشبكة، ولوحة، وعروض تقويم، وعدد غير محدود من الأوراق، و250 أتمتة/شهر الأعمال : 19 دولارًا لكل عضو/شهريًا (تدفع سنويًا) لأكثر من 3 أعضاء، عدد غير محدود من الضيوف/المشاهدين. يضيف طريقة عرض الجدول الزمني، وتتبع الفريق، وأدوات الإدارة، وأتمتة غير محدودة، وتخزين 1 تيرابايت

: 19 دولارًا لكل عضو/شهريًا (تدفع سنويًا) لأكثر من 3 أعضاء، عدد غير محدود من الضيوف/المشاهدين. يضيف طريقة عرض الجدول الزمني، وتتبع الفريق، وأدوات الإدارة، وأتمتة غير محدودة، وتخزين 1 تيرابايت المؤسسة: تسعير مخصص. يتضمن جميع ميزات الأعمال، بالإضافة إلى صيغ الذكاء الاصطناعي، وSAML SSO، وWorkApps، وتخزين غير محدود، وتكامل متقدم

ما هو Excel؟

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على مدى عقود، كان Microsoft Excel هو أداة جداول البيانات المفضلة لكل شيء، بدءًا من إعداد الرسوم البيانية إلى تحليل الشؤون المالية إلى تنظيم بيانات الشركة.

يوفر Excel إمكانات قوية لتحليل البيانات. وهذا يجعله أداة أساسية ضمن مجموعة Microsoft Office لأي شخص يتعامل مع الحسابات المعقدة أو البيانات المنظمة أو إدارة قواعد البيانات.

فهو يركز بشكل كبير على معالجة البيانات وتصور البيانات. يمكنك إنشاء معادلات معقدة، وإجراء عمليات حسابية معقدة، وتنظيم كميات كبيرة من المعلومات عبر تخطيط الشبكة المميز الخاص به.

والأكثر من ذلك، يتكامل Excel مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى. وهذا يجعله ضروريًا لسير العمل الذي يعتمد على الانتقال السلس بين أدوات مايكروسوفت أوفيس الأخرى، مثل عروض PowerPoint التقديمية ومستندات Word.

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ميزات Excel

إذا كنت تستخدم Excel كأداة جداول بيانات فقط، فقد فاتك الكثير!

Excel هو برنامج قوي يبسط مهام إدارة البيانات والمشروعات. فهو يتعامل مع كل شيء بدءًا من التصور المتقدم للبيانات إلى المشاريع الكبيرة (على سبيل المثال، عمليات التدقيق السنوية للشركة) دون عناء.

هذا هو السبب الذي يجعل Excel أحد أكثر الأدوات شهرةً في هذا المجال:

1. الحسابات والصيغ المعقدة

دمج البيانات باستخدام معادلة VLOOKUP في Excel

تخيل أنك تدير الميزانية السنوية لفريق التسويق. باستخدام الدالة "SUMIF"، يمكنك حساب إجمالي الإنفاق لحملات معينة بناءً على معايير مثل الشهر أو القناة.

هل تحتاج إلى مزيد من تقسيم التكاليف لكل ربع سنة؟ ما عليك سوى إدخال "VLOOKUP" لسحب البيانات الدقيقة التي تحتاجها من أوراق متعددة.

وبفضل مكتبة واسعة من الصيغ، يتيح Excel للمستخدمين تحليل الأرقام وأتمتة المهام وحتى إجراء التحليل المالي دون صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج صيغ Excel عبر أوراق متعددة. يساعد ذلك في تنظيم بيانات المشروع وتتبعها أو حتى عرضها بتنسيق يسهل فهمه.

2. أدوات تصور البيانات والرسوم البيانية

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تُعد أدوات الرسم البياني المدمجة في Excel منقذة عندما يتعلق الأمر بتصور البيانات.

يمكنك بسهولة تحويل صفوف البيانات إلى رسوم بيانية شريطية أو مخططات دائرية أو مخططات جانت لتصور البيانات بشكل فعال، وتبسيط المشاريع الكبيرة والبيانات المعقدة.

ولكن هذا ليس كل شيء!

يمكن أن يتكامل Excel أيضًا مع Power BI للحصول على تجربة ذكاء أعمال وتحليلات أكثر قوة.

3. أتمتة المهام باستخدام وحدات الماكرو

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تُعد ميزة أتمتة المهام في Excel، والمعروفة أيضًا باسم الماكرو، عامل تغيير في اللعبة لأولئك الذين يرغبون في رفع مستوى إنتاجيتهم.

هل تعبت من نسخ ولصق بيانات المبيعات الشهرية في عشر أوراق مختلفة؟

ما عليك سوى إعداد ماكرو والضغط على زر وينتهي الأمر (نعم، الأمر بهذه السهولة).

هل تحتاج إلى ترميز صفوف لا نهاية لها بالألوان؟ قم بإعداد الماكرو الخاص بك، واضغط على زر، وسيتم تنظيم جدول بياناتك الآن (نعم، الأمر بهذه البساطة).

باستخدام وحدات الماكرو، يمكنك أتمتة المهام المتكررة مثل التنسيق وإدخال البيانات وحتى إنشاء التقارير. الأمر أشبه بوجود مساعد شخصي لجدول بياناتك.

بمجرد قيامك بإعداد وحدات الماكرو الخاصة بك، ستقوم بالأشياء المملة حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة مثل تحليل البيانات وإدارة أعضاء الفريق.

تُعد وحدات الماكرو مفيدة بشكل خاص عند التعامل مع مهام إدارة المشاريع أو مجموعات البيانات الشاملة، مما يوفر لك الوقت ويقلل من الأخطاء.

4. التعاون في الوقت الفعلي (Excel Online)

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قد لا يحتوي Excel على ميزة التعاون المضمنة في Smartsheet، ولكن مع Excel Online، لا يزال بإمكان فريقك التحرير على نفس جدول البيانات.

لا مزيد من مشاكل "ما هو الإصدار الذي نستخدمه؟

ما عليك سوى مشاركة الرابط، ويمكن للجميع الغوص وإجراء التعديلات وإسقاط التعليقات كما لو كانت محادثة جماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل تلك البيانات إلى عرض تقديمي في PowerPoint في أي وقت. أو طرح بعض الأفكار في مناقشة Microsoft Teams.

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5. التكامل مع أدوات مايكروسوفت أوفيس الأخرى

عبر

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هل تحتاج إلى وضع بعض الأعمدة الإضافية في عرض PowerPoint التقديمي قبل الاجتماع الأسبوعي الأخير؟ انطلق والصق جداول Excel تلك.

هل تحتاج إلى ربط بعض البيانات المباشرة في تقرير مستند Word الخاص بك؟

لا مشكلة. قم بتغيير البيانات في Excel، وسيتم تحديث مستند Word الخاص بك تلقائيًا.

هل تحتاج إلى المزيد من التعاون في الوقت الفعلي؟ ما عليك سوى الانتقال إلى Microsoft Teams ومشاركة جدول البيانات وتبادل الأفكار مع فريقك دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

ليس هذا فحسب، بل يدعم Excel أيضًا خدمات التخزين السحابي، مما يتيح لك تخزين ملفات Excel والعمل عليها من أي مكان.

تسعير Excel

Excel 2019 (الشراء لمرة واحدة): 159.99 دولارًا أمريكيًا

159.99 دولارًا أمريكيًا مايكروسوفت 365 شخصي: بدءًا من 6.99 دولار شهريًا

بدءًا من 6.99 دولار شهريًا مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (التزام سنوي)

12.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا (التزام سنوي) مايكروسوفت 365 العائلي (حتى 6 أشخاص، يشمل Excel وتطبيقات مايكروسوفت الأخرى): 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

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## سمارتشيت مقابل إكسيل: مقارنة الميزات

حان وقت البحث عن المعركة!

يعد كل من Smartsheet وExcel أداتين رائعتين، ولكن كيف يمكن المقارنة بينهما جنبًا إلى جنب؟ لقد قمنا بتقسيم المقارنة بين Excel و Smartsheet ميزة تلو الأخرى.

الميزة رقم 1: التعاون في الوقت الفعلي

🏆الفائز: Smartsheet

في الجولة الأولى من المناظرة بين Smartsheet وExcel، نظرنا إلى التعاون في الوقت الفعلي، ومن الواضح أن Smartsheet يتفوق على Smartsheet.

فعلى عكس Excel، الذي يتطلب مشاركة إصدارات متعددة أو الوصول إلى Excel Online، يتيح لك Smartsheet التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، سواء كنت تقوم بتعيين المهام أو إجراء تحديثات أو ترك تعليقات.

الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا! يوفر Excel Online بعض الميزات التعاونية، لكنها تبدو ثقيلة بعض الشيء مقارنةً بأتمتة سير العمل المدمجة السلسة والمُدمجة في Smartsheet.

الميزة رقم 2: أدوات تصور البيانات والرسوم البيانية

🏆الفائز: تعادل

لا يوجد فائز واضح في هذا الجانب من معركة Smartsheet مقابل Excel. فكلاهما يقدم ميزات قوية لتصور البيانات.

بفضل أدوات الرسوم البيانية والتكامل مع Power BI، يعد Excel رائعًا لإنشاء الرسوم البيانية الشريطية والمخططات الدائرية وغيرها. لطالما كان هذا البرنامج هو المفضل لعرض البيانات بصريًا.

ومع ذلك، فإن تطبيق Smartsheet ليس بعيدًا عن ذلك، حيث يقدم طرق عرض متعددة الاستخدامات مثل مخططات جانت والتقويمات والشبكات التي تسهل عرض بيانات المشروع وإدارتها.

إذا كنت تدير مشاريع كبيرة الحجم، فإن أيًا من المنصتين ستفي بالغرض، لكن الاختيار يعتمد على أسلوب العرض الذي تفضله.

الميزة رقم 3: سير العمل الآلي

🏆الفائز: Smartsheet

بعد ذلك، قمنا بمقارنة عمليات سير العمل التلقائية، وتصدر Smartsheet بسهولة.

تساعد أتمتة Smartsheet في إدارة المهام المتكررة مثل إرسال التذكيرات أو تحديث حقول الحالة وتجعل إدارة المهام أكثر سلاسة.

لا يحتوي Excel على هذه الميزة المضمنة، على الرغم من أنه يمكنك استخدام وحدات الماكرو لأتمتة المهام. ولكن لنكن صادقين - تتطلب وحدات الماكرو منحنى تعليمي أكثر حدة وليست بديهية مثل أدوات التشغيل الآلي في Smartsheet.

الميزة رقم 4: التكامل السلس

🏆الفائز: Excel

عندما يتعلق الأمر بالتكامل، يتفوق Excel على منافسيه.

بفضل روابطه العميقة مع نظام Microsoft Office البيئي، يمكن دمج Excel بسهولة مع عروض PowerPoint التقديمية ومستندات Word وMicrosoft Teams. يمكنك ربط البيانات المباشرة بين التطبيقات وإجراء تحديثات في جميع المجالات.

يتكامل Smartsheet أيضًا مع أدوات مثل Google Workspace وPower BI. ومع ذلك، فإن هيمنة Excel في مساحة تطبيقات Microsoft Office تمنحه اليد العليا للمستخدمين الذين استثمروا بالفعل في تلك المجموعة.

الميزة رقم 5: منحنى التعلم

🏆الفائز: Excel

دعنا نواجه الأمر: لقد تعرّف معظمنا على برنامج Excel في وقت مبكر، وهو عمليًا من أوائل البرامج التي تعلمها الكثير منا.

من السهل تعلّم أساسيات Excel، وحتى الميزات الأكثر تقدمًا مثل الصيغ المعقدة وتصفية البيانات تبدأ في الشعور بأنها طبيعية مع بعض الممارسة.

من ناحية أخرى، على الرغم من سهولة استخدام Smartsheet في إدارة المشاريع، إلا أن تعلمه قد يستغرق وقتًا أطول قليلاً، خاصةً عندما تريد استخدام أدواته المتقدمة مثل سير العمل الآلي وإدارة الموارد.

إذا كنت جزءًا من فريق صغير أو بدأت للتو في استخدام أدوات إدارة المشاريع، فقد تجد أن منحنى التعلم في Smartsheet أكثر حدة من Excel.

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Smartsheet مقابل Excel على Reddit

لدى مستخدمي Reddit الكثير ليقولوه حول المناظرة بين Smartsheet وExcel: أحد المستخدمين المحبطين شارك معاناته مع Smartsheet:

_ أشعر في كل مرة أواجه فيها قيودًا في Smartsheet من السهل التعامل معها في برامج أخرى

بيكروسبي 25

كما أشاروا أيضًا إلى مشكلات في إمكانيات البرمجة النصية ونسخ الأعمدة وتصميم النماذج.

ومع ذلك، لا يشعر الجميع بنفس الشعور. قال أحد المستخدمين :

_... يتفوق Smartsheet على أداء Smartsheet في مجال التعاون، لكن Excel لا يزال أداتي المفضلة للتحليل

Striking_Winner_4195

وجد بعض المستخدمين وسيطًا سعيدًا، حيث يستخدمون كلتا الأداتين لمهام مختلفة. كما أوضح أحد مستخدمي Redditor,

_Smartsheet رائع للأتمتة والتقارير ولوحات المعلومات وما إلى ذلك، ولكنه الأفضل لمجموعات البيانات الصغيرة... قد يكون العمل مع مجموعات البيانات الأكبر في Smartsheet محبطًا بسبب قيود الصفوف/الخلية/المرجع

الاسم \ هو \ ما هو \ هو

الإجماع العام على Reddit؟

يتفوق Smartsheet (لا أقصد التورية) في إدارة المشاريع والتعاون، ولكن يظل Excel هو المفضل لتحليل البيانات والتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لسمارتس ووتش مقابل Excel

والآن بعد أن قارنا بين Smartsheet وExcel في جوانب متعددة، حان الوقت للتعرف على أداة جديدة تقدم أفضل ما في كلا العالمين دون أي من قيودهما.

المزيد من عمليات التكامل، ووظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة، والتعاون في الوقت الفعلي، وميزات الأتمتة، وأكثر من 1000 نموذج لجميع احتياجات إدارة مشروعك.

رحِّب بـ انقر فوق .

إليك كيف يجمع ClickUp بين أفضل مزايا SmartsUp وExcel (بالإضافة إلى بعض الميزات الإضافية).

ClickUp's ClickUp's One Up #1: ClickUp Table View

تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp.

تخيّل كل قوة جداول بيانات Excel ولكن مع ذوق أدوات إدارة المشاريع المدمجة مباشرةً.

مع عرض جدول ClickUp فأنت لا تدير البيانات فحسب، بل تقوم بتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدفع مشاريعك إلى الأمام.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير حملة تسويقية ذات مخرجات ومواعيد نهائية ومساهمين مختلفين.

باستخدام طريقة عرض الجدول، يمكنك بسهولة تعيين المهام وتتبع المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز في طريقة عرض واحدة منظمة مع إدارة ميزانية حملتك وتفاصيل البائعين - كل ذلك دون التبديل بين أدوات متعددة.

ملاحظة: اطلع على أحدث مقارنة بين SmartSheet و ClickUp لمعرفة المزيد عن الأداة المثالية لك.

ClickUp's ClickUp's One up #2: قوالب جداول البيانات

تخطى المتاعب واستمتع بإدارة البيانات بشكل منظم مع قالب جدول البيانات من ClickUp

لا وقت لديك لبناء نظامك الخاص من الصفر؟

لا مشكلة.

إن قالب جدول بيانات ClickUp هنا لتبدأ العمل. من إدارة تحليلك المالي إلى تنظيم مشروعك الكبير التالي - يمكنك تخطي الإعداد والبدء مباشرةً في العمل مع هذا القالب.

على عكس Excel، حيث يمكن أن يبدو إنشاء قالب من الصفر وكأنه عملية معقدة، فإن ClickUp يجعلها سريعة وبسيطة، بل ونجرؤ على القول إنها ممتعة!

إذا كنت تريد المزيد من المرونة، فإن قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp يمنحك تجربة قابلة للتخصيص بالكامل.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت جديدًا على أدوات إدارة المشاريع, قوالب ClickUp هي الطريقة المثلى للبدء. يمكنك العثور على قوالب مصنفة حسب الأقسام والصناعات وحالات الاستخدام. هل تريد ورقة لتتبع مشترياتك من البقالة؟ تم. هل تبحث عن مخطط ميزانية لمشروعك القادم؟ تم أيضًا.

ClickUp رقم 3: الأتمتة والذكاء الاصطناعي

_إدارة المهام وتوفير المتاعب باستخدام أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp

المهام المتكررة التي تبطئك؟ ليس بعد الآن. أتمتة ClickUp تجعل من تبسيط سير العمل نزهة في الحديقة. يقترن مع ClickUp Brain هو المساعد الذي يمكنك تفويض المهام اليومية القياسية إليه. كل ما عليك فعله هو وصف الأتمتة الخاصة بك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإعدادها على الفور - دون الحاجة إلى برمجة.

سواء كنت ترسل تذكيرات، أو تقوم بتحديث الحالات، أو تقوم بتشغيل الإجراءات بناءً على الظروف، فإن ClickUp يهتم بالأمور المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على الصورة الكبيرة.

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ClickUp's One Up #4: إدارة المهام للفرق

لم تكن إدارة فريق العمل أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل حل إدارة المشاريع من ClickUp . فكّر في مخططات جانت، وتتبع الموارد، وتفويض المهام - بطريقة سهلة.

تخيل أنك تقود فريق تطوير منتج.

يمكنك رؤية الجدول الزمني لمشروعك بأكمله في لمحة سريعة باستخدام مخططات جانت من ClickUp - للحفاظ على الأولويات واضحة، والتبعيات واضحة، والتقدم المحرز سهل التتبع.

وعندما يحين وقت الغوص في التفاصيل, مهام النقر فوق المهام هي الطريقة المثلى لتنظيم العمل الدقيق وتعيينه.

يمكنك إدارة أعباء العمل بسهولة، مع ضمان عدم إرهاق أي شخص، أثناء استخدام مستندات ClickUp لتخزين جميع تفاصيل المشروع والملفات ذات الصلة. ClickUp Whiteboards تسمح بجلسات العصف الذهني، بينما نماذج ClickUp جمع الملاحظات أو الطلبات من أصحاب المصلحة، كل ذلك داخل المنصة نفسها. وإذا كنت بحاجة إلى نظرة مخصصة لمشروعك، يمكنك الاعتماد على ClickUp Views -بما في ذلك مخططات جانت- لتنظيم لوحة التحكم الخاصة بك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

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اختر الأداة الأكثر ذكاءً من أداة Excel: كليك أب

إذن، أي من أنظمة إدارة قواعد البيانات هذه يجب أن تختار - ورقة بيانات أم Excel أم ClickUp؟

إذا كان تحليل البيانات هو محور تركيزك الأساسي، فمن الصعب التغلب على Excel. لا يزال مايكروسوفت Excel هو برنامج جداول البيانات المفضل لحساب الأرقام وتحليل البيانات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالحسابات المعقدة.

من ناحية أخرى، يعد Smartsheet خيارًا رائعًا إذا كنت تريد التركيز أكثر على التعاون والأتمتة.

ولكن إذا كنت تبحث عن أفضل ما في العالمين، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل لك.

يجمع ClickUp بين الإدارة القوية للبيانات والتعاون في الوقت الفعلي والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنتاجية فريقك عبر المشاريع.

هل أنت جاهز للتفوق في مشاريعك؟ يمكنك البدء في استخدام ClickUp مجانًا اليوم!