أفضل قوالب جداول بيانات جوجل للبحث عن وظيفة مجانًا

هل سبق لك أن تلقيت استدعاءً لوظيفة ما ولكنك لم تتذكر أنك تقدمت لها؟ هذا يحدث!

عندما تكون في خضم البحث عن وظيفة، وترسل العديد من الطلبات في الأسبوع، قد يكون من الصعب تتبعها جميعاً. وبدون استجابة سريعة، يمكن أن تنسى الطلبات تماماً من ذهنك.

الحل البسيط لذلك هو أداة تعقب البحث عن وظيفة. يعد نموذج البحث عن وظيفة قياسي طريقة ممتازة لإدارة المعلومات المتعلقة بالبحث وتبسيط عمليات المتابعة. وفي هذا الصدد، تُعد جداول بيانات جوجل خيارًا شائعًا لإمكانية الوصول السريع، حيث يوجد ما يقرب من مليار مستخدم على المنصة.

والجزء الأفضل؟ لا تحتاج إلى إنشاء قالب بحث عن وظيفة على جداول بيانات جوجل من الصفر.

لقد قمنا بتنسيق تسعة قوالب لجداول بيانات جوجل في هذا الدليل لتوفير الوقت. وكمكافأة إضافية، قمنا بتضمين قوالب من قبل كليك أب ، المخضرم في إدارة المشاريع، قد يناسبك بشكل أفضل. دعنا نبدأ!

ما الذي يجعل قالب البحث عن وظيفة جيد؟

قبل أن ننتقل إلى قوالب جداول البيانات ، إليك أربعة عناصر موجودة في كل قالب فعال للبحث عن وظيفة:

البساطة: يجب أن يكون قالب البحث عن وظيفة بسيطاً. يساعد التصميم البسيط الباحثين عن عمل على تتبع المهام مثل الطلبات والمقابلات والأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم والمتابعة. وبهذه الطريقة، لن تفوتك التفاصيل المهمة قابلة للتتبع: يعرض قالب جداول بيانات البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل التواريخ الرئيسية ويتضمن تذكيرات أو تطبيق الجدولة ميزات لضمان المتابعة في الوقت المناسب. يبقي هذا الجانب مواعيدك النهائية على المسار الصحيح ونهجك منظمًا قابلة للتخصيص: يتيح لك القالب الجيد إضافة أو تعديل الحقول لتناسب احتياجاتك الخاصة. تساعدك التخصيصات على إضافة عناصر مثل مساحة للملاحظة، والمهام المتعلقة بالوظيفة (مثل اختبار الطلب)، ومتوسط نطاق الراتب، وما إلى ذلك. يمكن الوصول إليه: سواءً كان ذلك على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو سطح المكتب، يجب أن تكون قادرًا على فتح متتبع الوظائف الخاص بك في أي مكان. ففي النهاية، يمكن لصاحب العمل التواصل معك حتى عندما تكون مسافراً. لذا، فإن المنصة المحسّنة للعرض والتحرير على كل جهاز مفيدة

قوالب البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل المجانية

يمكن أن يكون التنقل في سوق العمل أمراً مربكاً، ولكن باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك تبسيط عملية البحث والبقاء منظماً.

ستساعدك هذه القوالب التسعة المجانية في جداول بيانات جوجل المجانية على تتبع طلبات التوظيف، وإدارة جهات الاتصال، وتحديد أهداف البحث عن وظيفة، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وفعالية.

1. قالب البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل من ليدو

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يعمل قالب البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل شيت من ليدو على تبسيط عملية البحث عن وظيفة بمزيج من المرئيات والبساطة. فهو يوفر قائمة واسعة من حقول البيانات، بما في ذلك منصب الوظيفة، ومعلومات الشركة، وتاريخ الطلب، والحالة، والمتابعة - كل ذلك في مكان واحد.

كما أنه يحتوي على قوائم منسدلة واضحة وملونة لحالة الطلب والموقع. مثالي لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال البساطة، Lido هو الحل السريع لوضع بحثك عن وظيفة على المسار الصحيح.

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2. قالب جدول بيانات تعقب الوظائف بواسطة Spreadsheetpoint

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قالب جدول بيانات تعقب الوظائف عملي لأولئك الذين يحتاجون إلى حل شامل دون فوضى.

يقسم القالب التتبع إلى أربع مراحل. تتيح لك الورقة الفرعية تفاصيل الوظيفة تنظيم جهات الاتصال وتفاصيل الطلب الأساسية. تتعمق الورقتان الفرعيتان ما قبل المقابلة و المقابلة الشخصية في الخطوات التالية بعد رد الاتصال. يحتوي القالب أيضًا على مساحة باسم الاعتمادات لتدوين الملاحظات، والتي قد تكون مفيدة إذا كنت بحاجة إلى نصائح للمقابلة عن بُعد للمقابلات عن بُعد

يضمن هذا التصميم النظيف والمباشر سير كل شيء بسلاسة.

3. قالب جدول بيانات متتبع الوظائف مع تقارير ديناميكية من Loopcv

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يعد قالب جداول بيانات البحث عن وظيفة في جداول بيانات Google هذا مناسبًا تمامًا إذا كنت تفضل التصورات المتقدمة لتتبع بحثك عن وظيفة. بينما يتم تضمين التفاصيل الأساسية، يركز Loopcv على إعداد تقارير ديناميكية عن حقول مثل عدد الطلبات وجولات المقابلات وحتى جودة الاستجابة.

يقدم القالب رسوماً بيانية وتصورات آلية لتتبع المقاييس التي تساعدك على فهم تقدمك. كما أنه قابل للتخصيص بالكامل ويمكن تكييفه بسهولة مع احتياجاتك.

هذا القالب من Loopcv رائع للنهج القائم على البيانات في البحث عن وظيفة.

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4. قالب تعقب البحث عن وظيفة بواسطة FileDrop

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هل تبحث عن متتبع وظائف مباشر؟ قالب جداول بيانات جوجل للبحث عن الوظائف من FileDrop هو الأنسب لك.

مثل قالب ليدو، فهو يجمع بين البساطة والوظائف. يتضمن القالب تفاصيل مهمة مثل المتابعات وتواريخ المقابلات دون الخروج عن التدفق المنطقي.

يوفر التصميم النظيف لمحات عامة واضحة يمكن الوصول إليها في لمحة سريعة ويسلط الضوء على المواعيد النهائية، بحيث تكون على رأسها. إنه مثالي للباحثين عن عمل الذين يريدون تجربة خالية من الضجة، حيث أن هذا القالب يدور حول البساطة الفعالة.

5. قالب تعقب مقابلات العمل من قوالب جداول بيانات جوجل

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يبدأ بعض الباحثين عن عمل في التتبع بعد أول مكالمة متابعة. هذا هو المكان الذي يتألق فيه قالب تعقب مقابلات العمل من قوالب جداول بيانات جوجل.

تركز هذه الأداة على مرحلة المقابلة فقط، مما يتيح لك تسجيل التفاصيل الرئيسية مثل اسم الشركة والغوص مباشرةً في التفاصيل. يمكنك تتبع جولات المقابلات وحالتها والتواريخ المهمة.

يسمح لك قسم الملاحظات المخصص لها بإضافة نقاط مهمة يجب تذكرها لكل طلب حتى لا تفقد المسار أبداً. هذا القالب مثالي للباحثين عن عمل الذين يريدون طريقة مركزة ومبسطة لمراجعة تقدم طلباتهم.

6. قالب جدول بيانات تعقب طلبات التوظيف من StandOutCV

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التالي في القائمة هو قالب جداول بيانات البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل من StandoutCV. يهدف هذا القالب إلى جعل بحثك عن وظيفة خاليًا من الإجهاد.

كما أنه يغطي الأساسيات ويضيف حقول بيانات فريدة من نوعها مثل رابط إعلان الوظيفة لسهولة الرجوع إليها. بفضل تصميمه النظيف وتصميمه سهل الاستخدام، يمكنك اكتشاف الفرص بسرعة والبقاء على رأس المهام.

هذا القالب مثالي لأولئك الذين يقدرون الكفاءة ويريدون البقاء منظمين - دون تعقيد الأدوات الأكثر تقدماً.

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7. قالب تتبع البحث عن وظيفة بواسطة تيل

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قالب تتبع البحث عن وظيفة من Teal هو خيار رائع للمهنيين الذين يريدون معلومات شاملة عن كل طلب من طلبات الوظائف الخاصة بهم في مكان واحد.

يتضمن قالب جداول بيانات البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل هذا أكثر من 32 حقلاً للبيانات التي تتبع كل طلب وظيفة. كما يحتوي على علامات تبويب يمكنك استخدامها لتقسيم بحثك عن الوظائف إلى الشركات، وجهات التوظيف، وجهات الاتصال ذات الصلة ببحثك. يساعدك هذا في إدارة قاعدة بيانات جهات الاتصال الخاصة بك لتنمية شبكة علاقاتك.

يحافظ Teal على كل حقل واضح ومباشر مع رموز تعبيرية وصفية مفيدة. يمكنك تخصيص كل جزء من هذا الإطار لأي غرض.

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8. قالب تعقب البحث عن وظيفة من The Muse

via المتحف يقسم قالب جداول بيانات جوجل الشاملة للبحث عن وظيفة في The Muse إلى مراحل. وهو مصمم ليتماشى مع التسلسل الزمني لكل طلب وظيفة، بدءاً بالمعلومات العامة، تليها مرحلة ما قبل المقابلة، والمقابلة رقم 1 وما إلى ذلك.

يحتوي إطار العمل على حقول لتواريخ تقديم الطلب، وتواريخ المتابعة، والملاحظات، والبحث، وقسم لاختبارات الكفاءة، والمزيد. وكإضافة مدروسة، يتحقق هذا القالب أيضًا مما إذا كنت قد أرسلت رسالة "شكر" إلى صاحب العمل المحتمل بعد المقابلة.

من الأقسام الواضحة إلى التنسيق الجذاب بصرياً، هذا القالب مثالي للحصول على نظرة عامة شاملة عن بحثك عن وظيفة.

9. قالب جدول بيانات تعقب الوظائف من جوب سكان

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_/مرجع/ _https://www.jobscan.co/blog/job-search-spreadsheet-and-job-tracker/ Jobscan /%href/_

Jobscan هو اسم موثوق به لأدوات البحث عن الوظائف والسيرة الذاتية الفعالة. يعكس قالب البحث عن الوظائف في جداول بيانات جوجل الخاصة بهم ذلك من خلال حقوله الشاملة وقواعد التحقق من الصحة.

يهدف القالب إلى تتبع جميع البيانات المتعلقة بالبحث عن وظيفة، بحيث يكون لديك ما يكفي من المعلومات لبناء استراتيجيات المقابلات وتعديل تنسيق السيرة الذاتية . كما يساعدك أيضاً على تدوين الملاحظات التي تتلقاها حتى تكون مستعداً بشكل أفضل للمقابلة التالية.

بغض النظر عن عدد الطلبات، فإن هذه الأداة تحافظ على تنظيم وفعالية العملية التي تقوم بها.

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## قيود استخدام جداول بيانات جوجل لتتبع البحث عن وظيفة

على الرغم من أن قوالب البحث عن وظيفة في جداول بيانات جوجل تساعدك على البقاء متقدماً ومنظماً، إلا أن لها بعض العيوب

التحديثات اليدوية : يجب عليك تحديث حالات الطلبات والمواعيد النهائية يدويًا في قوالب جداول بيانات جوجل، مما يترك مجالًا كبيرًا للأخطاء. على سبيل المثال، إذا كنت تتقدم إلى 10 وظائف في الأسبوع، فقد يصبح تحديث كل إدخال أمراً مملاً وعرضة للأخطاء

: يجب عليك تحديث حالات الطلبات والمواعيد النهائية يدويًا في قوالب جداول بيانات جوجل، مما يترك مجالًا كبيرًا للأخطاء. على سبيل المثال، إذا كنت تتقدم إلى 10 وظائف في الأسبوع، فقد يصبح تحديث كل إدخال أمراً مملاً وعرضة للأخطاء لا توجد إدارة للمهام: تفتقر جداول بيانات جوجل إلى ميزات إدارة المهام المتكاملة. لا يمكنك بسهولة تعيين تذكيرات للمتابعة أو رسائل "شكرًا لك" أو المقابلات، مما قد يؤدي إلى تفويت الفرص

تفتقر جداول بيانات جوجل إلى ميزات إدارة المهام المتكاملة. لا يمكنك بسهولة تعيين تذكيرات للمتابعة أو رسائل "شكرًا لك" أو المقابلات، مما قد يؤدي إلى تفويت الفرص الافتقار إلى أتمتة سير العمل : بدون أتمتة مدمجة، فإن نقل طلب من "تطبيق" إلى "مقابلة" هو مهمة يدوية أخرى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك، خاصةً إذا كنت تدير طلبات متعددة

: بدون أتمتة مدمجة، فإن نقل طلب من "تطبيق" إلى "مقابلة" هو مهمة يدوية أخرى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك، خاصةً إذا كنت تدير طلبات متعددة محدودية التصور : تقدم جداول بيانات Google Sheets مخططات أساسية ولكنها قد تجعل من الصعب الحصول على نظرة عامة سريعة على تقدمك في البحث عن وظيفة. على سبيل المثال، قد تواجه صعوبة في تصور الشركات التي تتقدم إليها بشكل متكرر أو عدد المقابلات التي حصلت عليها

: تقدم جداول بيانات Google Sheets مخططات أساسية ولكنها قد تجعل من الصعب الحصول على نظرة عامة سريعة على تقدمك في البحث عن وظيفة. على سبيل المثال، قد تواجه صعوبة في تصور الشركات التي تتقدم إليها بشكل متكرر أو عدد المقابلات التي حصلت عليها عدم وجود تحليلات مدمجة: لا توفر جداول بيانات Google Sheets رؤى جاهزة حول أداء بحثك عن الوظيفة المثالية. لن تعرف معدلات نجاح طلبك أو كيفية استجابة مديري التوظيف أو متوسط وقت التوظيف ما لم تقم بحسابها يدويًا

إذا كنت تشعر أن هذه القيود تُعتبر عوائق للصفقات، دعنا نناقش ما يلي بدائل جداول بيانات جوجل لقوالب البحث عن الوظائف بميزات أكثر قوة.

قوالب بديلة للبحث عن وظيفة وتتبع الطلبات

يمكن لقالب واحد مناسب أن يزيل أي ضغوط تتعلق بالبقاء في طليعة عملية تقديم طلبات الوظائف.

لقد استكشفنا جداول بيانات جوجل وحدوده. والآن، دعنا نعيد تصور البحث عن وظيفة كمشروع - وهو نهج استراتيجي يتطلب إدارة قوية للمشروع. وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في

بفضل إدارة المهام القوية، والتصورات الواضحة والأتمتة الذكية، يمكّنك ClickUp من تولي ملكية عملية التطبيق.

هل أنت متحمس؟ حسنًا، إليك ثلاثة نماذج من ClickUp مصممة لعمليات بحث فعالة وخالية من الإجهاد عن الوظائف، وكلها جاهزة للاستخدام بنقرة واحدة.

1. قالب ClickUp للبحث عن وظيفة

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

هل تريد حلاً يتعامل مع العديد من التطبيقات؟ قالب البحث عن وظيفة في ClickUp مناسب تماماً، حيث يعمل على تبسيط جميع المهام المتعلقة بالبحث عن وظيفة. وتساعدك هذه الأداة الشاملة على تنظيم وتتبع وإدارة طلبات التوظيف الخاصة بك في مساحة واحدة.

إليك بعض الميزات الأساسية:

قم بإنشاء مهام وظيفية بتواريخ استحقاق دقيقة وتتبع التقدم المحرز باستخدام هذا القالب المدمج مهام ClickUp حدد أولويات طلباتك الوظيفية وصنّفها وفقًا لجوانب مثل مجموعة المهارات والمجال باستخدام ميزة ClickUp الفورية للعلامات والمرشحات

راجع عبء العمل الخاص بك وتأكد من تقدمك في البحث عن وظيفة باستخدام طرق العرض المخصصة ل ClickUp مثل عرض عبء العمل وعرض القائمة

سواء كان البدء من جديد أو إجراء تغيير وظيفي ، فإن نموذج البحث عن وظيفة الخاص بـ ClickUp سيبسط رحلتك ويجعلها مؤثرة.

2. انقر فوق قالب قائمة البحث عن وظيفة

قالب قائمة البحث عن وظيفة ClickUp

قالب قائمة البحث عن وظيفة في ClickUp هو الإطار المثالي للإشراف والتحكم القوي في بحثك عن وظيفة. يركز هذا القالب على جميع جوانب بحثك، بدءاً من تتبع الطلبات إلى إدارة المقابلات مع مديري التوظيف. كما أنه يأتي مع تصورات واضحة لجميع حقول البيانات الأساسية.

إليك بعض الميزات الأساسية التي تجعل منه قالباً مثالياً للبحث عن وظيفة:

تنظيم طلباتك، وتحديث تفاصيل الوظيفة، وتخزين معلومات الاتصال، كل ذلك في مكان واحد باستخدام انقر فوق التسلسل الهرمي قم بتعيين وتخصيص المقاييس مثل نطاق الراتب وجدول العمل باستخدام القالب المدمج في الحقول المخصصة قم بتخصيص تحديثات المهام للحالات الفريدة مثل "تم التقديم" أو "إجراء مقابلة" أو "تم استلام العرض" باستخدام انقر فوق الحالة المخصصة تم تصميم إطار العمل هذا من ClickUp لتبسيط جهودك ووقتك وفرص نجاحك في الحصول على الوظيفة المثالية.



3. قالب اقتراح وظيفة كليك أب

أرسل مقترحات وظائف جذابة ومنظمة بصريًا باستخدام قالب ClickUp Job Proposal قالب عرض العمل

تحتاج إلى إنشاء اقتراح فائز ? ال نموذج اقتراح وظيفة ClickUp هو إطار عمل مثالي للمستندات، سواء كنت تعمل لحسابك الخاص أو تبحث عن عمل تعاقدي. إنه إطار عمل بسيط لعرض خدماتك وأسعارك. كما أنه أداة تساعدك على إدارة المهارات ذات الصلة بالمشروع.

إليك بعض الميزات التي تجعلها جزءًا مثاليًا من عملية البحث عن الوظائف وتتبعها:

تخصيص المحتوى في الأقسام المُنشأة مسبقًا على الفور

تحرير أي صفحة باستخدام ميزة ClickUp الغنية بالعلامات لتسليط الضوء على التغييرات التي تطرأ على الطلب

صقل لغتك لرسائل الغلاف ورسائل البريد الإلكتروني وإنشاء خرائط الوظائف باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة في القالب, انقر فوق الدماغ . يمكن أيضًا استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه لمساعدتك في التحضير للمقابلة وملخصات الوظائف

ادمج أدوات مثل Google Drive وZoom وCalendly لإدارة ملفاتك ومقابلاتك مع تكامل ClickUp

اقرأ المزيد: المشورة المهنية 101: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل بدء وظيفة جديدة والتميز في مكان عملك الجديد!

## تقديم طلبات التوظيف والوصول إلى وظيفة مع ClickUp

يمكن أن يؤدي تتبع طلباتك للوظائف باستخدام قالب البحث عن وظيفة إلى تحويلها من تدافع غير منظم إلى سعي واثق ومركز. تساعدك قوالب جداول بيانات جوجل بالتأكيد على البقاء منظمًا، ولكن مع ClickUp، يمكنك الاستفادة من الرؤى المتعلقة بالوظائف، والتذكيرات، وأدوات تحسين السيرة الذاتية، وتحسينات خطاب التقديم، وغير ذلك الكثير. اشترك مع ClickUp وابدأ اليوم!