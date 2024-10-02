Azure DevOps مقابل Jira: أيهما أفضل في عام 2025؟

غالبًا ما يتناقش مديرو المشاريع والمهندسون حول اختيارهم للأداة التي تناسبهم لإدارة كل ما يتعلق بالمشروع. وغالبًا ما يكون Azure DevOps و Jira جزءًا من تلك القائمة.

وبالطبع، يحب المطورون Azure DevOps لتكاملها السلس مع سير عملهم، بينما مديرو المشاريع مخلصون للوحات Jira الرشيقة المألوفة.

إنها حالة كلاسيكية من شد الحبل بين الأدوات. 🪢

إذا وجدت نفسك في موقف مشابه، فأنت تعرف معاناة الاختيار بين هذين الخيارين، في هذه المدونة، سنقوم بتحليل أزور ديفوبس مقابل جيرا حتى تتمكن من اختيار الأداة التي تستحق مكانًا في مجموعة أدواتك بثقة. 🎯

ما هو Azure DevOps؟

عبر: مايكروسوفت Azure DevOps هي منصة مايكروسوفت المستندة إلى السحابة، وهي مليئة بالأدوات اللازمة لتخطيط التطبيقات عالية الجودة وترميزها واختبارها ونشرها.

توفر منصة البرمجيات كخدمة (SaaS) نظامًا أساسيًا متكاملًا سير عمل DevOps سلسلة أدوات تغطي دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها. يتيح Azure DevOps التعاون الفعال مع ميزات متكاملة تعمل على تبسيط التواصل بين المطورين ومديري المشاريع والمساهمين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاختيار من بين مجموعة كاملة من الأدوات أو اختيار الخدمات التي تناسب سير عملك الحالي - يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال متصفح الويب أو عميل بيئة التطوير المتكاملة (IDE).

ميزات Azure DevOps

يجمع Azure DevOps مجموعة من الأدوات التي تدعم تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع. وهي تغطي كل شيء بدءاً من التخطيط والتعاون إلى أتمتة عمليات الإنشاء والنشر، مما يساعد الفرق على العمل بكفاءة أكبر.

دعنا نستكشف بعض ميزات Azure DevOps. 👇

الميزة رقم 1: مجموعة أدوات شاملة

الريبوس في Azure DevOps

يحتوي Azure DevOps على مجموعة من الخدمات التي ستساعدك خلال دورة حياة التطوير. تقدم كل منها وظيفة مميزة.

فيما يلي بعض الخدمات المعروضة:

Azure Boards لتقديم مجموعة من الأدوات الرشيقة لدعم تخطيط العمل وتتبعه، وعيوب التعليمات البرمجية، ودعم استخدام أساليب كانبان وسكروم

لتقديم مجموعة من الأدوات الرشيقة لدعم تخطيط العمل وتتبعه، وعيوب التعليمات البرمجية، ودعم استخدام أساليب كانبان وسكروم Azure Repos لتوفير مستودعات Git أو التحكم في إصدار مؤسسة الفريق (TFVC) للتحكم في المصدر في التعليمات البرمجية الخاصة بك. وهذا يعني أنه يمكن لفرق التطوير الخاصة بك تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على التعليمات البرمجية بمرور الوقت بسهولة، مما يعزز التعاون

لتوفير مستودعات Git أو التحكم في إصدار مؤسسة الفريق (TFVC) للتحكم في المصدر في التعليمات البرمجية الخاصة بك. وهذا يعني أنه يمكن لفرق التطوير الخاصة بك تتبع التغييرات التي تم إجراؤها على التعليمات البرمجية بمرور الوقت بسهولة، مما يعزز التعاون خطوط أنابيب Azure Pipelines لبناء وإصدار خدمات للتكامل والنشر المستمر (CI/CD) لتطبيقاتك

لبناء وإصدار خدمات للتكامل والنشر المستمر (CI/CD) لتطبيقاتك Azure Test Plans لاختبار تطبيقاتك، مما يوفر حلاً شاملاً للاختبارات الاستكشافية والمستمرة

لاختبار تطبيقاتك، مما يوفر حلاً شاملاً للاختبارات الاستكشافية والمستمرة Azure Artifacts لمشاركة حزم مثل Maven وnpm وNuGet وغيرها من المصادر العامة والخاصة. هذه الميزة تجعل التطبيق سهل التوزيع والاستخدام

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الميزة رقم 2: النشر السريع للتطبيقات وخفة الحركة

الحصول على نظرة عامة على خط أنابيب CI/CD في Azure DevOps

يساعدك Azure DevOps على نشر التطبيقات بشكل أسرع من خلال خط أنابيب CI/CD المتقدم و أتمتة DevOps الميزات. يمكنك النشر مباشرةً من نفس التعليمات البرمجية المصدرية، مما يسهل العملية على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى أنه يقلل من فرص حدوث الأخطاء ويقلل من العمل اليدوي. وهذا يعني أنه يمكن لفريقك التركيز على ما يهم حقًا - تلبية احتياجات العمل بسرعة وكفاءة.

الميزة رقم 3: تحسين التعاون في مكان العمل وإدارة المشاريع

تكامل Azure DevOps مع Microsoft Teams

يجعل Azure DevOps العمل الجماعي أسهل. فببضع نقرات فقط، يمكن لفرقك مشاركة الملفات والعمل على نفس التعليمات البرمجية وتتبع التغييرات عبر التطبيقات المختلفة. وهذا يحسن التواصل ويعزز الإنتاجية.

كما أنه يوفر طريقة بسيطة لإدارة المشاريع. يمكن للفرق تتبع الأخطاء، وتحديد المواعيد النهائية، وتعيين المهام، والبقاء على رأس الأولويات، كل ذلك في مكان واحد.

الميزة رقم 4: قابلية التوسع والتكامل المرن

ينمو Microsoft Azure DevOps معك. سواء كنت تعمل على مشروع صغير أو مشروع كبير، فإنه يتوسع بسهولة باستخدام قوة سحابة Azure السحابية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن Azure مرن ومستقل عن النظام الأساسي. يمكنك دمجها مع الأدوات مفتوحة المصدر وأدوات الجهات الخارجية التي تستخدمها بالفعل، بحيث تحصل على أفضل ما في العالمين - أدواتك المفضلة ونظام Microsoft البيئي.

تسعير Azure DevOps

مجانًا إلى الأبد

الخطة الأساسية: 6 دولارات لكل مستخدم/شهر (مجانًا لأول 5 مستخدمين)

6 دولارات لكل مستخدم/شهر (مجانًا لأول 5 مستخدمين) الخطة الأساسية + خطة الاختبار: 52 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

## ما هي جيرا؟

عبر: أطلسيان Jira هو برنامج أطلسيان لإدارة المشاريع وتتبع المشكلات. وهو مصمم في المقام الأول لفرق تطوير البرمجيات. ومع ذلك، فإنه لا يقتصر على التكنولوجيا؛ حيث تستخدمه العديد من الصناعات في مختلف وظائف الأعمال.

يدعم النظام الأساسي المرن والقابل للتخصيص لهذه الأداة المنهجيات الرشيقة مثل Scrum و Kanban. وهي تساعد الفرق في تخطيط سباقات السرعة وإدارة الأعمال المتراكمة وتصور سير العمل من خلال لوحات تمثل حالة المهام.

تسمح لك Jira بتحويل الأفكار الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها. ويساعدك على تنظيم العمل، وتعيين المراحل، ومواءمة المهام مع الأهداف، وتلقي اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون مع الفرق البعيدة في الوقت الفعلي.

ميزات جيرا

تأتي Jira مع مجموعة متنوعة من الميزات المصممة لمساعدة الفرق على البقاء منظمين وفعالين. سواء كنت تدير المهام، أو تتبع التقدم المحرز، أو تتعاون مع فريقك، فإن Jira لديها أدوات للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

دعنا نتعمق في ميزات Jira. 👇

الميزة رقم 1: سير العمل القابل للتخصيص

إنشاء وتحديث سير عملك داخل Jira

يتيح لك Jira إنشاء مهام سير العمل التي تناسب احتياجات فريقك الفريدة. تجعل أدوات السحب والإفلات من السهل تحديد سير العمل وتعديله، وإعداد القواعد والمشغلات والشروط التي تتوافق مع عملياتك.

إذا كنت تفضل البدء من جديد، يمكنك استخدام أحد قوالب Jira المصممة مسبقًا لبدء العمل على الفور. يضمن ذلك توافق سير عملك مع نهج فريقك.

الميزة رقم 2: تتبع مرن للمشكلات

تسجيل وتسجيل المشكلات باستخدام برنامج Jira

يعد تتبع المشكلات في Jira أمرًا بسيطًا ومباشرًا. يمكنك إنشاء المهام وتحريرها وتعيينها وتحديد أولوياتها، ثم إضافة التعليقات وإرفاق الملفات حسب الحاجة.

يتيح لك Jira تصنيف عملك بأنواع مختلفة من المشاكل، مثل الأخطاء أو المهام أو المهام الفرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على حقول وتسميات وعوامل تصفية مخصصة لإضافة المزيد من المعلومات والسياق للمشكلات مما يسهل العثور عليها.

الميزة رقم 3: تقارير وتحليلات قوية

إنشاء لوحات معلومات مخصصة في Jira

تخطى المهمة الشاقة المتمثلة في كتابة تقارير طويلة عن أداء فريقك باستخدام Jira. حيث تقوم لوحات المعلومات والتقارير المضمنة في Jira بالمهمة الشاقة نيابةً عنك، وتقدم رؤى من خلال مخططات الإنجازات المتتالية ومخططات السرعة وتقارير السرعة والمزيد.

قم بإنشاء تقارير لتتبع تقدم فريقك وجودته باستخدام أدواته ومخططاته وخيارات التصفية. تتكامل Jira أيضًا مع أدوات أخرى، مثل Confluence وBitbucket وPower BI، لتعزيز قدرات إعداد التقارير والتحليلات.

الميزة رقم 4: سوق واسع ومتنوع

تصفح أفضل التطبيقات والمكونات الإضافية ل Jira

تقدم Jira مجموعة متنوعة من التطبيقات والإضافات التي تعزز وظائفها وسهولة استخدامها. ستجد هذه الإضافات في سوق Atlassian Marketplace، والتي تغطي فئات مثل تتبع الوقت، والأتمتة، والاختبار، وإعداد التقارير، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمج التطبيقات التي تعمل مع أدوات أخرى مثل Salesforce وSlack وGmail، مما يسمح لك بتخصيص جيرا وتحسينها لتناسب احتياجات فريقك الفريدة.

تسعير جيرا

مجاني للأبد: ل 10 مستخدمين

ل 10 مستخدمين المعيار: 7.16 دولار لكل مستخدم/شهريًا

7.16 دولار لكل مستخدم/شهريًا القسط: 12.48 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا

12.48 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

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Jira مقابل Azure DevOps: مقارنة الميزات

يعد كل من Azure DevOps و Jira من أفضل الخيارات لإدارة المشاريع في تطوير تطبيقات البرمجيات، لكنهما يلبيان احتياجات مختلفة.

يوفر Azure DevOps مجموعة كاملة من الأدوات لكل شيء بدءًا من التخطيط والترميز إلى اختبار البرامج وإصدارها. إنه رائع للفرق التي تريد نظاماً أساسياً متكاملاً مع أدوات مدمجة في خطوط أنابيب DevOps التي تعزز أتمتة CI/CD.

Jira، من ناحية أخرى، هي أداة متعددة الاستخدامات من Atlassian تركز على إدارة المشاريع. إنها مثالية لفرق Agile التي تتطلع إلى تتبع المهام والأخطاء والمشاريع بسهولة. إن مرونة Jira تجعلها أداة مناسبة لأكثر من مجرد تطوير البرمجيات.

دعنا نقارن ميزاتها بعمق.

ميزات Azure DevOps Jira مثالي لفرق التطوير التي تحتاج إلى حلول شاملة لمشاريع البرمجيات مصمم في المقام الأول لفرق تطوير البرمجيات ولكنه متعدد الاستخدامات بما يكفي لمختلف الصناعات القدرات الرئيسية يقدم مجموعة أدوات كاملة /href/ https://clickup.com/ar/blog/58075/undefined/DevOps/%href/ للتخطيط والترميز والاختبار والنشر يدعم المنهجيات الرشيقة مثل Scrum وKanban لإدارة المشاريع بكفاءة تخصيص سير العمل يسمح بتحديد مهام سير العمل باستخدام أدوات السحب والإفلات والقوالب المصممة مسبقًا يتيح إمكانية تخصيص مهام سير العمل حسب احتياجات الفريق، مع مكتبة من القوالب التعاون يتكامل بسلاسة مع Microsoft Teams لتعزيز العمل الجماعي والتواصل يوفر أدوات تعاون في الوقت الفعلي، بما في ذلك التعليقات والإشعارات النشر و CI/CD يتميز بأتمتة CI/CD المتقدمة لتبسيط نشر التطبيق لا يركز بشكل أساسي على النشر ولكن يمكن أن يتكامل مع أدوات CI/CD لتتبع المشكلات الإبلاغ والتحليلات يقدم لوحات المعلومات وأدوات إعداد التقارير لمراقبة التقدم المحرز طوال دورة حياة التطوير بأكملها يوفر إمكانات قوية لإعداد التقارير والتحليلات، بما في ذلك لوحات المعلومات القابلة للتخصيص خيارات التكامل تكامل مرن مع أدوات مفتوحة المصدر وأدوات الطرف الثالث سوق واسع النطاق مع تطبيقات لتتبع الوقت والأتمتة والتكامل مع أدوات أخرى

الميزة رقم 1: إدارة التعليمات البرمجية المصدرية

Azure DevOps

توفر Azure DevOps مستودعات Git المدمجة والتحكم في الإصدار (كل من Git وTFVC-التحكم في إصدار مؤسسة الفريق)، مما يجعلها مثالية لفرق تطوير البرمجيات.

جيرا

على الرغم من أن Jira لا يتضمن إدارة التعليمات البرمجية المصدرية خارج الصندوق، إلا أنه يمكنك دمجها مع منصات مثل GitHub و Bitbucket.

🏆 الفائز: Azure DevOps لأدوات إدارة التعليمات البرمجية المصدرية المتكاملة.

الميزة رقم 2: إمكانية التتبع

Azure DevOps

باستخدام Azure DevOps، يمكنك تتبع كل خطوة من خطوات مشروعك من البداية إلى النهاية. إنها مثالية للفرق التي تحتاج إلى رؤية واضحة لتقدم العمل والعلاقات.

جيرا

لدى Jira إمكانية تتبع محدودة. يتطلب تتبع الإصدارات أو معرفة المهام المرتبطة بعمليات النشر جهدًا يدويًا. سيتعين عليك إرسال طلب لمعرفة ذلك، وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.

🏆 الفائز: Azure DevOps لميزات التتبع المتفوقة.

الميزة رقم 3: التخصيص وإعداد التقارير الرشيقة

Azure DevOps

يقدم التخصيص الأساسي ولكنه لا يفي بالغرض من حيث الخيارات المتقدمة. لا يحتوي على تقارير خاصة بأجايل.

جيرا

يوفر Jira إمكانات تخصيص متقدمة، بما في ذلك سير العمل والحقول. كما أنها تتألق بمجموعة من التقارير الرشيقة، والتي تمنح الفرق رؤى مفصلة حول التقدم المحرز.

*🏆 الفائز: تتمتع Jira بقدرات تخصيص وتقارير رشيقة أفضل.

### الميزة رقم 4: قدرات التكامل وإمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة

Azure DevOps

يتكامل بسلاسة مع خدمات Microsoft ويوفر عمليات تكامل محدودة مع جهات خارجية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول للعمل أثناء التنقل.

جيرا

يدعم Jira مجموعة واسعة من عمليات التكامل من خلال سوق Atlassian Marketplace، مما يسمح للفرق بربط الأدوات المختلفة بسهولة. كما أنها توفر تطبيقات قوية للأجهزة المحمولة لمستخدمي iOS و Android.

🏆 الفائز: Jira لمجموعة أوسع من عمليات التكامل وتجربة أفضل للأجهزة المحمولة.

# # # # جيرا مقابل أزور ديف أوبس على ريديت

لتسهيل الاختيار عليك، لجأنا إلى Reddit لفهم الإجماع المشترك حول المناظرة. عندما تبحث عن Azure DevOps مقابل Jira على ريديت ستجد آراء المستخدمين حول كلاهما لحالات استخدام مختلفة.

يفضل العديد من المستخدمين Azure DevOps لبساطته وسهولة استخدامه. يقترحون تطبيق الأداة إذا كان فريق التطوير لديك يستخدم Azure بالفعل لإدارة البنية التحتية.

أنا أفضل Azure. أشعر أنها تتمتع بواجهة مستخدم وسهولة استخدام أفضل بشكل عام، حتى لو كانت أقل "مرونة" من Jira. أزور DevOps أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام في رأيي مقارنةً ب Jira. يمكنك القيام بالكثير من الأشياء ولن تضطر إلى النقر للعثور على الأشياء

المستخدمون

_ وجدت أن Azure DevOps أسهل بكثير في الاستخدام - في الواقع، لقد أحببته. كانت تخصيصات العرض، وإعداد التقارير، ولوحة المتابعة، وسير العمل، وواجهة المستخدم، وما إلى ذلك تتفوق على Jira

قال المستخدمون

< _ جيرا هو Atlassian، لذا فهو يتمتع باتصال جيد مع Confluence و Trello وما إلى ذلك، لكن ADO لديه توافق أصلي مع أدوات مثل Visual Studio (ليس مهمًا جدًا إذا كنت تقوم بالترميز بلغة جافا، ولكن إذا كنت تستخدم C# - يمكن أن يكون مفيدًا جدًا!)، بالإضافة إلى أدوات Azure

بعض المستخدمين

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لأزور DevOps مقابل Jira

يعد Jira خيارًا رائعًا لإدارة المشاريع المرنة والقابلة للتخصيص، بينما يحتوي Azure على أدوات تطوير برمجيات متكاملة ممتازة. ولكن ماذا لو احتاج فريقك إلى كلتا هاتين الوظيفتين؟

نقدم لك انقر فوق -أداة لإدارة المشاريع تقدم أفضل ما في العالمين. هذا البديل القوي ل Azure DevOps و Jira هو نظام أساسي مرن وشامل يتعامل مع كل شيء، بدءًا من سير عمل التطوير إلى العمليات التجارية.

بينما يتمتع كل من Jira و Azure DevOps بواجهة سهلة الاستخدام، فإن تصميم ClickUp البديهي يجعل من السهل على الفرق اعتماده. تعمل ميزاته القابلة للتخصيص على تبسيط العمليات، وتعزيز التعاون، والتكيف مع أي إدارة مشاريع DevOps دون الكثير من المتاعب.

### ### ### #ClickUp's One-Up #1: ميزات رشيقة

تحكّم في دورة حياة منتجك واجمع فرقك معًا مع حل ClickUp الرشيق

الحل حل ClickUp Agile Solution يزود فريقك بكل ما يلزم لتعزيز سير عملك. فهو يجمع بين تتبع المشروع والتوثيق والتعاون في مكان واحد، مما يجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

البصمات

إدارة مهام سير العمل الرشيقة بفعالية باستخدام ClickUp Sprints ClickUp Sprints يساعد على تبسيط تخطيط سباقات السرعة من خلال السماح لك بتعيين جداول زمنية واضحة، وتعيين نقاط قصة لجهد المهام، وتحديد أولويات العمل حتى يعرف فريقك بالضبط ما يجب التركيز عليه.

وهي مصممة للحفاظ على تنظيم عملية العدو السريع وسهولة إدارتها من البداية إلى النهاية.

يمكنك أيضًا ضبط إعدادات العدو السريع لتتناسب مع طريقة عمل فريقك. تساعدك هذه المرونة على تنظيم المهام بطريقة تناسب سير عملك، مما يحافظ على توافق الجميع مع أهداف المشروع خلال كل سباق سريع.

عرض اللوحة

تأكد من تشغيل سباقات السرعة بسلاسة باستخدام طريقة عرض لوحة ClickUp Board

ال عرض لوحة ClickUp رائع لفرق أجايل الذين يريدون طريقة مرئية واضحة لإدارة مشاريعهم. فهو يستخدم تخطيطًا بسيطًا قائمًا على البطاقات حيث تنتقل المهام عبر مراحل مختلفة، مما يسهل رؤية ما هو قيد التنفيذ وما لا يزال يتعين القيام به.

يمكنك تخصيص اللوحة بحالات مهام مختلفة، وتعيين أعضاء الفريق، وتعيين المواعيد النهائية، وإرفاق الملفات - كل ذلك في مكان واحد. وبفضل ميزات السحب والإفلات السهلة، تُبقي طريقة عرض اللوحة فريقك على المسار الصحيح حتى يتمكنوا من العمل بسلاسة خلال كل سباق.

تتبع الوقت

أضف تقديرات الوقت إلى مهام مشروعك باستخدام ClickUp Project Tracking Time Tracking انقر فوق تتبع وقت المشروع يعمل بشكل جيد مع فرق العمل الرشيقة. يمكنك تسجيل الوقت مباشرةً ضمن مهامك، مما يمنحك صورة واضحة عن مسار الجهد المبذول. سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل، فإن تتبع الوقت من أي جهاز يضمن بقاء الجميع مسؤولاً، وهو أمر بالغ الأهمية لتخطيط سباقات السرعة واستعراضات إعادة النظر.

يمكنك أيضًا تخصيص إدخالات وقتك عن طريق إضافة ملاحظات وتصنيفها، مما يسهل عليك رؤية كيفية توافق الوقت مع أهداف وغايات DevOps .

لوحات المعلومات

قم بإنشاء بطاقة سرعة العدو السريع في ClickUp Dashboards لتصور أداء فريقك على مدى عدة سباقات سريعة ClickUp Dashboards هي أداة قوية للفرق الرشيقة التي تتطلع إلى إدارة مشاريعها وسباقات السرعة بفعالية.

مع ميزات مثل إعداد التقارير والمقاييس الخاصة بالسباق السريع، يمكنك استخدام مخططات مختلفة - مثل الإنهاك والإنهاك والتدفق التراكمي والسرعة - لتتبع التقدم وأداء الفريق.

يتكامل ClickUp أيضًا بشكل أصلي مع GitHub و GitLab و Bitbucket، ويربط الالتزامات والفروع وطلبات السحب مباشرةً بالمهام. ويساعد هذا التكامل على إبقاء كل شيء متصل ببعضه البعض ويشجع على عقلية الملكية المشتركة من خلال جعل بيانات الفريق متاحة وسهلة الفهم.

إمكانيات الذكاء الاصطناعي

قم بمطالبة ClickUp Brain بتلخيص ملاحظات الاجتماع لتوفير الوقت وضمان أن يظل الجميع متوافقين بشأن ما تمت تغطيته ClickUp Brain هو مساعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتبسيط إدارة المشاريع لفرق Agile.

وبفضل ميزات مثل التخطيط الآلي والتوثيق، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء خرائط طريق للمنتج وإنشاء خطط اختبار وصياغة المواصفات الفنية، مما يوفر وقتاً ثميناً.

كما أنه يعمل على تبسيط عمليات الاجتماعات من خلال المساعدة في صياغة جداول الأعمال، وتلخيص الملاحظات، وضمان تغطية جميع النقاط الرئيسية، وهو أمر مفيد أثناء التخطيط لسباق السرعة واستعراضات إعادة النظر.

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### ### ####ClickUp's One-Up #2: نموذج تطوير البرمجيات

قم بتطبيق قالب ClickUp لتطوير البرمجيات لتتبع المبادرات وحالة الإصدار بدون متاعب

ال قالب تطوير برامج ClickUp يوفر لفريق التطوير الخاص بك جميع الأدوات التي يحتاجونها للتعاون بفعالية، حيث يجمع بين فرق المنتج والتصميم والهندسة في مكان واحد.

وهو يرشدك خلال خارطة طريق المنتج بالكامل، من البداية حتى الاكتمال، مما يمكّنك من تقديم ميزات المنتج وإصلاح الأخطاء باستخدام أساليب سكروم أو كانبان الرشيقة.

أثناء استخدامك للقالب، سترى أقساماً مخصصة لإدارة ميزات المنتج وإصلاح الأخطاء. هذه المناطق تجعل من السهل تتبع مشاريع تطوير البرمجيات وتعيين المسؤوليات وتحديد المواعيد النهائية.

يمكنك أيضًا إنشاء قصص المستخدمين ومعايير القبول لتوضيح المتطلبات، مما يضمن أن ما تقدمه يلبي توقعات الجميع.

قالب كانبان لتطوير البرمجيات ####ClickUp's One Up #3: قالب كانبان لتطوير البرمجيات

تبسيط عملية تلقي الطلبات واستخدام لوحات كانبان القابلة للتخصيص مع قالب كانبان لتطوير البرمجيات من ClickUp Kanban for Software Development Template

ال قالب ClickUp Kanban لتطوير البرمجيات أداة رائعة لفرق البرمجيات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية والتعاون.

فهي توفر نظاماً مرئياً لإدارة سير العمل، حيث يتم تمثيل المهام كبطاقات تتحرك عبر مراحل مختلفة من عملية التطوير. ما عليك سوى تتبع بطاقة لمعرفة كيفية تقدم مهمتك.

يتميز هذا القالب أيضًا بحدود العمل قيد التنفيذ (WIP) وتتبع وقت الدورة، مما يساعد فريقك على إدارة أعباء العمل والحفاظ على التركيز على ما هو مهم.

تولي مسؤولية سير عملك الرشيق مع ClickUp

يعد اختيار أداة إدارة المشروع المناسبة (Azure DevOps مقابل Jira) أمرًا بالغ الأهمية لنجاح فريقك. تعد Azure DevOps مثالية إذا كنت بحاجة إلى ميزات CI/CD المدمجة، بينما تتألق Jira في إدارة المشاريع الرشيقة بخيارات التخصيص القوية.

يدعمك ClickUp إذا كنت تريد منصة شاملة.

فهو يجمع بين أفضل ما في كليهما، مما يمنحك حلاً مرناً وشاملاً لإدارة سير عمل التطوير، وتتبع سباقات السرعة وغير ذلك الكثير. اشترك في ClickUp اليوم وحوّل جهودك في إدارة مشروعك!