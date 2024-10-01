أفضل 16 أداة من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لعام 2025

تعتمد المؤسسات الحديثة اعتمادًا كبيرًا على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وحتى التعطيل القصير لأنظمة تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يتسبب في إحداث فوضى وتوقف العمليات.

ومن ثم, 90% من المؤسسات تتبنى أنظمة قوية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لمنع التعطل والحفاظ على سير عمليات تكنولوجيا المعلومات بسلاسة.

خلال السنوات التي قضيتها في هذا المجال، عملت مع العديد من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تتبع العمليات بفعالية لمواكبة التكنولوجيا المتطورة باستمرار.

في هذه المدونة، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حتى تتمكن من تحديد الأفضل بالنسبة لك. 👇

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات؟

أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات هي نهج منظم لتصميم وإدارة وتشغيل أنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك:

أجهزة تكنولوجيا المعلومات (الخوادم والهواتف والطابعات)

أجهزة نقطة النهاية (أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة)

خدمات البرمجيات (البريد الإلكتروني والصوت عبر بروتوكول الإنترنت)

خدمات تكنولوجيا المعلومات (مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات)

أنظمة البرمجيات (مجموعات البرمجيات المكتبية وحلول تخطيط موارد المؤسسات)

يمثل اختيار الأداة المناسبة تحدياً، حيث توجد العديد من الخيارات.

في حين أن أداة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المثالية تختلف باختلاف متطلبات عملك، دعني أشرح لك بعض الخصائص التي يجب أن تكون موجودة في أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام. يجب أن يكون من السهل على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك والمستخدمين النهائيين التنقل في البرنامج

يجب أن تكون الأداة سهلة الاستخدام. يجب أن يكون من السهل على فريق تكنولوجيا المعلومات لديك والمستخدمين النهائيين التنقل في البرنامج التخصيص: يجب أن تسمح لك الأداة بتخصيص العمليات وسير العمل والتقارير بناءً على احتياجاتك

يجب أن تسمح لك الأداة بتخصيص العمليات وسير العمل والتقارير بناءً على احتياجاتك عمليات ITIL: مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) هي إطار عمل موحد لعمليات إدارة الحوادث والتغيير. وهي تساعد على تحديد المخاطر المرتبطة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والتخفيف من حدتها، مما يقلل من الاضطرابات ويعزز موثوقية الخدمة. تحقق مما إذا كانت الأداة متوافقة مع ITIL

مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) هي إطار عمل موحد لعمليات إدارة الحوادث والتغيير. وهي تساعد على تحديد المخاطر المرتبطة بخدمات تكنولوجيا المعلومات والتخفيف من حدتها، مما يقلل من الاضطرابات ويعزز موثوقية الخدمة. تحقق مما إذا كانت الأداة متوافقة مع ITIL التكامل: يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع البرامج الأخرى، مثل أدوات المراقبة أو تخطيط موارد المؤسسات

يجب أن يتكامل البرنامج بسلاسة مع البرامج الأخرى، مثل أدوات المراقبة أو تخطيط موارد المؤسسات بوابة الخدمة الذاتية: من الأفضل أن يحتوي برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على بوابة للمستخدمين لإرسال التذاكر والوصول إلى الحلول، مما يقلل العبء على دعم تكنولوجيا المعلومات

من الأفضل أن يحتوي برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات على بوابة للمستخدمين لإرسال التذاكر والوصول إلى الحلول، مما يقلل العبء على دعم تكنولوجيا المعلومات قابلية التوسع: ابحث عن أدوات إدارة طلبات خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يمكنها استيعاب التغييرات مع تطور مؤسستك وتوسيع نطاقها مع نمو أعمالك

ابحث عن أدوات إدارة طلبات خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يمكنها استيعاب التغييرات مع تطور مؤسستك وتوسيع نطاقها مع نمو أعمالك إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: يعد الوصول إلى الأداة أثناء التنقل أمرًا ضروريًا، خاصة للفرق البعيدة. العديد من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل ClickUp تقدم تطبيقات سهلة الاستخدام للأجهزة المحمولة لسهولة الخدمة

🌟 🌟مصدر إضافي: الوصول إلى أفضل قوالب إدارة التغيير مع أمثلة

أفضل 16 أداة من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات)

يعد فهم احتياجات مؤسستك أمراً ضرورياً مثل معرفة الميزات الأساسية لبرامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM). هل هدفك هو تعزيز الكفاءة؟ أو تحسين رضا العملاء؟

بمجرد تحديد أهداف مؤسستك، يمكنك تحديد أي من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذه هي الأفضل بالنسبة لك.

إليك قائمة بجميع البرامج التي عملت معها ووجدتها فعالة. 👇

1. ClickUp - إدارة خدمات وعمليات تكنولوجيا المعلومات

احصل على التقدم والرؤى في الوقت الفعلي مع ClickUp، وهو حل متكامل لتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع حل ClickUp لتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع يوفر ميزات متقدمة لتبسيط مهام سير العمل و تحسين الرؤية عبر إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات. أنجز المزيد من المهام بشكل أسرع مع أكثر من 35 أداة من أدوات ClickUp ومئات القوالب الجاهزة التي يمكن أن تتفوق على بعض أفضل برنامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات .

💫مجموعة أدوات إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات من برنامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ميزة التعاون، يمكن أن تزيد من التسليم في الوقت المحدد بنسبة تصل إلى 35%_

إدارة العمليات وتتبع الحوادث باستخدام مهام ClickUp ؛ استخدام العلامات والتسميات للتمييز بين الأخطاء البرمجية وأعطال الأجهزة وما إلى ذلك. مع أولويات المهام في ClickUp ، يعرف الفريق دائمًا ما يجب أن يلتقطه أولاً. قالب إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ClickUp (ITSM) هو قالب رائع للبدء وإعداد مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات الخاص بك داخل ClickUp في بضع خطوات فقط.

تم تصميم نموذج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائك.

تم تصميم هذا القالب لإدارة الحوادث والمعرفة ويتيح لك:

استخدام حالات مخصصة لإنشاء 27 حالة مختلفة ("مغلق"، "قيد الانتظار"، "العمل قيد التقدم") لمراقبة التقدم المحرز

لإنشاء 27 حالة مختلفة ("مغلق"، "قيد الانتظار"، "العمل قيد التقدم") لمراقبة التقدم المحرز تعيين حقول مخصصة لتصنيف المهام مثل "طالب" و"بريد إلكتروني" و"مكتب" وتصور بيانات العملاء

لتصنيف المهام مثل "طالب" و"بريد إلكتروني" و"مكتب" وتصور بيانات العملاء الاستفادة من ميزات التعاون للفرق لتعيين التذاكر وتحديد الجداول الزمنية وإجراء مناقشات منتظمة

🧑‍🏫قوالب أخرى موصى بها

استخدم قالب تقرير حوادث تكنولوجيا المعلومات الخاص ب ClickUp لتتبع كيف تداخلت حادثة ما مع التشغيل المنتظم لنظام تكنولوجيا المعلومات وكيف تم حل هذه المشكلة. يقدم القالب مخططاً أو هيكلاً لتطوير هذا المستند وإنشاء قاعدة بيانات.

وبالمثل، فإن قالب دعم تكنولوجيا المعلومات ClickUp يسهل طلبات ومشاكل تكنولوجيا المعلومات الداخلية. يتيح هذا القالب لفريقك تقديم الطلبات بسهولة، مما يضمن عدم إغفال أي شيء.

أفضل ميزات *ClickUp

تكامل واسع النطاق: التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق لأتمتة سير العمل وتعزيز الإنتاجية

التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق لأتمتة سير العمل وتعزيز الإنتاجية الأتمتة: قم بإعداد عمليات سير العمل التلقائية باستخدام المشغلات والإجراءات باستخدام أتمتة ClickUp Automations تبسيط العمليات مثل إدارة المهام والإبلاغ عن الأخطاء دون الحاجة إلى الترميز

قم بإعداد عمليات سير العمل التلقائية باستخدام المشغلات والإجراءات باستخدام أتمتة ClickUp Automations تبسيط العمليات مثل إدارة المهام والإبلاغ عن الأخطاء دون الحاجة إلى الترميز عروض متعددة: استخدم انقر فوق أكثر من 15 طريقة عرض مثل كانبان واللوحة والتقويم والقائمة وعرض الجدول الزمني. إن وجود طرق مختلفة لعرض قاعدة البيانات الخاصة بك يجلب رؤية عناصر البنية التحتية، بما في ذلك الخوادم والأجهزة والتطبيقات

استخدم انقر فوق أكثر من 15 طريقة عرض مثل كانبان واللوحة والتقويم والقائمة وعرض الجدول الزمني. إن وجود طرق مختلفة لعرض قاعدة البيانات الخاصة بك يجلب رؤية عناصر البنية التحتية، بما في ذلك الخوادم والأجهزة والتطبيقات قوالب قابلة للتخصيص: استخدم قوالب إجراءات التشغيل الموحدة من ClickUp للإبلاغ عن الأخطاء والأخطاء والمشكلات الأخرى وتتبعها وتحديد أولوياتها

استخدم قوالب إجراءات التشغيل الموحدة من ClickUp للإبلاغ عن الأخطاء والأخطاء والمشكلات الأخرى وتتبعها وتحديد أولوياتها ClickUp Brain : وفر الوقت مع تحديثات وتقارير التقدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. استخدم شريط البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لاسترداد أي معلومات عن أصول تكنولوجيا المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات الضخمة على ClickUp وعلى التخزين السحابي مثل Google Drive

قيود ClickUp

يمكن أن تكون المنصة الغنية بالميزات مربكة في البداية للمبتدئين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. مكتب خدمة SolarWinds SolarWinds

عبر: سولارويندز SolarWinds Service Desk هو نظام أساسي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات قائم على السحابة يعمل على تبسيط تقديم الخدمات والدعم. وهي مصممة لتوسيع نطاق أعمالك ودعمها أثناء نموها.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني أستخدم هذا التطبيق هو نظام إدارة التذاكر سهل الاستخدام. فهو يبسّط الإبلاغ عن الحوادث وتتبع الطلبات، مما يتيح لك تحديد أولويات التذاكر وإدارتها بكفاءة.

أفضل ميزات SolarWinds

مركزية المعلومات الهامة باستخدام قواعد المعرفة والسماح للفريق بحل المشكلات الشائعة بشكل مستقل

الاحتفاظ بقوائم جرد دقيقة لأصول الأجهزة والبرمجيات مع إدارة الأصول

إنشاء تقارير قوية عن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتحسين جودة الخدمة باستخدام أدوات إعداد التقارير والتحليلات

تمكين التعريف السهل لاتفاقيات مستوى الخدمة ومراقبتها وإعداد التقارير بشأنها (اتفاقيات مستوى الخدمة) لضمان التسليم في الوقت المناسب مع إدارة اتفاقيات مستوى الخدمة

القيود الخاصة بالرياح الشمسية

تفتقر SolarWinds إلى المتانة وقابلية التوسع لأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المؤسسات

مع وجود منحنى تعليمي حاد، يحتاج المستخدمون إلى بذل جهد إضافي للتعرف على ميزات النظام الأساسي

أسعار سولارويندز

الأسعار الأساسية: 39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

39 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) متقدم: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الرئيسية: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات الرياح الشمسية

G2: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

3. زندسك سويت

عبر: مجموعة زيندسك سويت Zendesk Suite هي أداة شاملة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات تعمل على مركزية عمليات تكنولوجيا المعلومات. وهي تلتزم بفعالية بالممارسات القياسية لـ إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات و ITIL .

تقدم منصة خدمة العملاء المستندة إلى السحابة مجموعة متنوعة من الأدوات لـ مساعدة الشركات على تحسين التواصل مع عملائها.

أفضل ميزات Zendesk Suite

توفير دعم العملاء عبر قنوات متعددة، مثل البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والويب

تكامل الأداة بسلاسة مع مجموعة التقنيات الحالية وأنظمة الأعمال الرئيسية الأخرى

أتمتة المهام المتكررة وسير العمل، بما في ذلك الاستجابات المحددة مسبقاً للمشكلات الشائعة

تمكين الموظفين من إيجاد الحلول بشكل مستقل من خلال بوابات الخدمة الذاتية، مما يقلل العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات

قيود حزمة Zendesk Suite

يفتقر إلى الميزات المتقدمة لاحتياجات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المعقدة

يمكن أن يكون السعر أكثر تكلفة من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الأخرى إذا كنت مؤسسة كبيرة

يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي، خاصة إذا كانوا ينتقلون من أداة تقليدية لإدارة الخدمات

تسعير Zendesk Suite

الفريق: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) النمو: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) الاحترافية: 115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا)

115 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مجموعة زندسك سويت

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,800 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,000 تقييم)

4. ServiceNow ITSM

عبر: سيرفس ناو ServiceNow ITSM هي عبارة عن منصة قائمة على السحابة مصممة لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز رضا المستخدمين وزيادة سرعة المؤسسة.

يتوافق البرنامج مع معايير ITIL (مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات). وهو يدمج العديد من أدوات تكنولوجيا المعلومات والحلول القديمة في منصة واحدة، مما يسمح بسير العمل الآلي والبيانات في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية

👀اقرأ أيضًا: أفضل 10 منافسين وبدائل لبرنامج ServiceNow لإدارة الخدمات

أفضل ميزات ServiceNow ITSM **ServiceNow ITSM

ضمان الحل السريع لمشاكل تكنولوجيا المعلومات وتحديد أولويات الحوادث مع وجود مشاكل قوية و إدارة حوادث تكنولوجيا المعلومات القدرات

إدارة التغييرات في بيئة تكنولوجيا المعلومات لتقليل الاضطرابات باستخدام ميزات إدارة التغيير

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد المشكلات المحتملة وأتمتة الاستجابات باستخدام الذكاء التنبؤي

اكتساب رؤى حول أداء الخدمة من خلال الأدوات التحليلية، مما يتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات مع تحليل الأداء

قيود إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ServiceNow ITSM

يحتاج الإعداد الأولي والتخصيص إلى الوقت والموارد

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، يعتبر مكلفاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة

يمكن أن تصبح بطيئة مع زيادة كمية البيانات

تسعير ServiceNow ITSM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ServiceNow ITSM ITSM

G2: 4.3/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

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5. BMC Helix ITSM

عبر: BMC Helix إن BMC Helix ITSM هو حل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) يستفيد من الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات.

وهو يتكامل مع سلاسل أدوات DevOps، ويحدد التغييرات تلقائيًا ويوفر تقييمات ديناميكية للمخاطر تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج.

أفضل ميزات BMC Helix ITSM ITSM

دمج الأتمتة الذكية لتبسيط إدارة الخدمة من أجل تقديم الخدمات بدقة وفي الوقت المناسب

دعم الإدارة السلسة عبر بيئات سحابية متعددة مع إمكانات السحابة المتعددة

دمج أدوات DevOps الشائعة لتمكين التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات وفرق التطوير

استخدام التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص للوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي حول مقاييس الخدمة والمقاييس التشغيلية

قيود BMC Helix ITSM ITSM

ليس من السهل صيانته؛ اشتكى بعض المستخدمين من مشاكل في الأداء

واجه المستخدمون مشاكل في الواجهة، ويمكن أن يتأخر قليلاً

تسعير BMC Helix ITSM ITSM

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات BMC Helix ITSM ITSM

G2: 3.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

3.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. سيسايد

عبر SysAid SysAid عبارة عن منصة إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITSM) التي تقدم مجموعة من الأدوات لـ إدارة طلبات الخدمة والحوادث، وتبسيط سير العمل. يحتوي البرنامج على الذكاء الاصطناعي التوليدي للاندماج في كل جانب من جوانب إدارة الخدمة، بما في ذلك روبوت محادثة للإجابة عن الأسئلة الشائعة.

أفضل ميزات SysAid

إدارة تذاكر الدعم وتتبعها بكفاءة مع إدارة تذاكر SysAid

الوصول إلى مجموعة من عمليات التكامل والحزم المُنشأة مسبقاً وروبوتات الأتمتة في سوق SysAid

تقديم استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم عن بُعد من خلال إمكانات التحكم عن بُعد في البرنامج

التكامل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية مثل Jira وSalesforce وSlack

استخدام SysAid Copilot لمساعدة وكلاء مكتب الخدمة بالأدوات والموارد لحل المشكلات دون عناء

إنشاء ملخص كامل للحالة، بما في ذلك تحليل المشاعر، باستخدام أدوات ملخص الحالة في SysAid

دعم مساحات العمل الرقمية المختلطة مع كل من خيارات النشر المحلية والسحابية

قيود SysAid

أبلغ المستخدمون أنه يتم تسجيل خروجهم بشكل متكرر بعد 10 دقائق من عدم النشاط، وهو أمر محبط

يفتقر إلى الدعم في الوقت المناسب للمشاكل المعقدة

من الصعب تخصيص SysAid وتهيئته لعملياتك التجارية

تسعير SysAid

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات SysAid

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. فريش سيرفيس

عبر خدمة جديدة Freshservice هو حل موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الموظفين. وهو يوفر إمكانات لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ويمتد ليشمل فرق العمل من غير موظفي تكنولوجيا المعلومات أيضاً.

تعمل المنصة على تعميم عمليات مكتب المساعدة وتعزز تقديم الخدمات عبر بيئات العمل المختلفة.

أفضل ميزات Freshservice

توفير خيارات الخدمة الذاتية للموظفين لحل المشكلات بشكل مستقل

تحسين إنتاجية الوكيل باستخدام روبوتات الدردشة الآلية والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تسريع نشر التغييرات وتقدير تأثير الأعمال بفعالية مع إدارة التغييرات

توحيد الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتذاكر والفرق في طريقة عرض واحدة مع دمج الموارد عبر أنظمة وسحابة ومكاتب متعددة مع إمكانات القنوات المتعددة

قيود الخدمة الجديدة

تؤثر عمليات التكامل الخارجية المحدودة على الاتصال بالعديد من الأدوات

قيود التصميم والتخصيص؛ يتطلب تخصيص بوابة المستخدم مهارات ترميز HTML

تسعير خدمة التحديث

البداية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات الخدمة الجديدة

G2: 4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. توب ديسك

عبر توب ديسك TOPdesk عبارة عن منصة شاملة مع ميزات إدارة الحوادث وإدارة المعرفة وإدارة المهام.

يمكنك بسهولة تسجيل طلبات الخدمة والشكاوى ومعالجتها. كما أن واجهة المنصة سهلة الاستخدام للغاية وتصميمها البديهي يسهّلان على العملاء التنقل فيها.

أفضل ميزات TOPdesk

اختر من بين طرق عرض اللوحة المتعددة، بما في ذلك كانبان، وخطة، ومهمة، ولوحة المعلومات، لعرض التذاكر وتخطيطها وتحديد أولوياتها

تخصيص التخطيطات والحقول لتناسب احتياجات محددة، مما يعزز تجربة المستخدم

السماح للمستخدمين بإدارة طلبات الخدمة بشكل مستقل عبر بوابات الخدمة الذاتية

توفير عناصر تحكم في الوصول، بما في ذلك التنزيلات التلقائية لسجل الوصول، والإدراج الآمن لعنوان IP، والقدرة على تقييد الوصول إلى نطاق IP محدد

قيود TOPdesk

يفتقر إلى بعض الميزات، مثل القدرة على معالجة التذاكر بشكل جماعي

لا تقدم أداة إعداد التقارير رؤى في الوقت الحقيقي

التخصيص له تكاليف إضافية

تسعير TOPdesk

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات TOPdesk

G2: 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 90 تقييم)

🌟 مصدر إضافي: في حين أن استخدام برنامج إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الصحيح أمر ضروري، فمن الأفضل فهم فعالية سياسات وإجراءات تكنولوجيا المعلومات قبل اتخاذ القرار

9. إدارة خدمات جيرا

عبر: أطلسيان إدارة خدمات Jira Service Management (JSM) هو برنامج لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITSM) تم تطويره بواسطة Atlassian. وهو يسهل التعاون بين فرق تكنولوجيا المعلومات والتطوير وفرق العمل.

يوفر Jira ميزات شاملة ومنسقة بشكل جيد لتعزيز تقديم الخدمات وإدارة الحوادث والكفاءة التشغيلية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات إدارة خدمة جيرا جيرا لإدارة الخدمات

تقديم الطلبات من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك مركز المساعدة والبريد الإلكتروني والأدوات القابلة للتضمين مع تقديم الطلبات متعددة القنوات

تسريع سير العمل وتعزيز الرؤية في المهام والعمليات

إنشاء نماذج ديناميكية بمنطق مشروط باستخدام أداة إنشاء النماذج بدون كود/منخفضة الكود

تصعيد الحوادث الرئيسية وتمكين التعاون الفوري بين الموظفين الرئيسيين من خلال Opsgenie لإدارة الحوادث الرئيسية

قيود إدارة خدمة جيرا

معقدة بالنسبة للمستخدمين الجدد بسبب قدراتها الغنية بالميزات

تحديات التكامل - أبلغ المستخدمون عن صعوبة في الاتصال بأدوات الطرف الثالث

تسعير إدارة خدمات جيرا للخدمات

خطة مجانية

القياسية: 17.65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

17.65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم البريميوم: 44.27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44.27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إدارة خدمة جيرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

اقرأ أيضًا: 10 تكاملات جيرا لتحسين الوظائف والإنتاجية

10. إيفانتي

عبر إيفانتي Ivanti عبارة عن حل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات بدون تعليمات برمجية مصمم لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات. فهو يدير بيئات تكنولوجيا المعلومات ويؤمنها ويساعد على الإدارة الفعالة لأصول تكنولوجيا المعلومات وأمن نقاط النهاية وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

أفضل ميزات #### إيفانتي أفضل الميزات

توفير تحكم بديهي وحماية نقاط النهاية من الفيروسات والبرامج الضارة وبرامج التجسس باستخدام وحدة تحكم واحدة

اختر من بين النشر المحلي أو السحابي أو المختلط وفقًا لاحتياجات مؤسستك

تخصيص لوحات المعلومات لاكتساب رؤى في الوقت الفعلي لمقاييس الأداء من أجل اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات

أتمتة استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحسين تجربة المستخدم مع ميزات مثل Ivanti Neurons لإدارة الخدمة الاستباقية

قيود Ivanti

لدى Ivanti خيارات تخصيص واسعة النطاق معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً

يمكن أن يكون السعر عائقًا أمام المؤسسات الصغيرة أو تلك التي لديها ميزانيات محدودة

تسعير إيفانتي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إيفانتي

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,000 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

عن طريق: إدارة المحرك يعمل برنامج ManageEngine ServiceDesk Plus على تبسيط عمليات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات باستخدام أدوات وميزات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل إدارة الحوادث وتتبع الأصول وبوابات الخدمة الذاتية وإدارة المشاريع.

كما أن البرنامج متوافق مع ITIL ويمكن استخدامه من قبل موفري الخدمات المدارة لتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات متعددة من وحدة تحكم واحدة.

أفضل ميزات برنامج ManageEngine

مزامنة حسابات المستخدمين والسمات مع تكامل Active Directory المحسّن

إنشاء تبعيات بين المهام لتحسين إدارة المشروع

تحسين استخدام المساحة عبر الحرم الجامعي من خلال ربط التذاكر والأصول مع وحدة إدارة المساحة

تصور مقاييس إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أفضل مع أنواع المخططات الجديدة في تحسينات التقارير الرسومية على لوحة معلومات ManageEngine

قيود قيود ManageEngine

نقرات متعددة لمهام بسيطة مثل إنشاء تذكرة وإغلاقها

تسعير ManageEngine

قياسي: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الاحترافية: 33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

33 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 78 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ManageEngine

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

12. SuperOps.ai

عبر SuperOps.ai SuperOps.ai عبارة عن منصة إدارة علاقات العملاء والمشاريع مدعومة بالأتمتة ومصممة لمقدمي الخدمات المُدارة في العصر الحديث. تساعد المنصة مزودي الخدمات المدارة على إدارة عملائهم ومشاريعهم ووثائق تكنولوجيا المعلومات من مكان واحد.

ومن المعروف أنها تعمل على تبسيط تقديم الخدمات ومراقبة الأصول والشبكات من خلال منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تحتوي المنصة على مراقبة مدمجة للشبكة ووثائق تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع.

أفضل ميزات SuperOps.ai

تسجيل الحوادث وتتبعها وحلها باستخدام نظام تذاكر قوي تقليل وقت التعطل وأثره على المستخدم من خلال الإدارة الاستباقية للحوادث مع تجميع الحوادث في مشاكل لتحليل الأسباب الجذرية

تتبع جميع أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارتها بفعالية من خلال إدارة الأصول

أتمتة المهام المتكررة لتعزيز الكفاءة من خلال أتمتة سير العمل

قيود SuperOps.ai

لا يوجد خيار لمعاينة الملفات والمستندات

يُزعم أن تكامل الجهات الخارجية صعب

تسعير SuperOps.ai

PSA القياسية فقط: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا تسعيرة RMM القياسية فقط: 109 دولارات شهرياً

109 دولارات شهرياً المحترف: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا السوبر: 179 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات SuperOps.ai.ai

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

13. SymphonyAI ITSM

عبر: SymphonyAI SymphonyAI ITSM هي أداة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجمع بين إدارة الأصول والخدمات والعمليات لتعزيز إنتاجية المؤسسة.

وهي تستفيد من أحدث التطورات في الوكلاء الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات لتقديم تجارب مستخدمين استثنائية وزيادة الكفاءة.

أفضل ميزات SymphonyAI

استخدام بوابة خدمة موحدة لجميع طلبات الخدمة، مما يتيح الوصول المركزي ويوفر إمكانات الخدمة الذاتية لحل المشكلات دون دعم تكنولوجيا المعلومات

تبسيط العمليات من خلال أتمتة المهام الروتينية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحديد أصول تكنولوجيا المعلومات وإدارتها تلقائيًا، وتتبعها خلال دورة حياتها بالكامل لتعزيز المساءلة

تخصيص مهام سير العمل باستخدام خيارات منخفضة التعليمات البرمجية أو بدون تعليمات برمجية وواجهة سهلة الاستخدام لتصميم مهام سير العمل وإدارتها

قيود SymphonyAI

حل الأخطاء الأبطأ نسبيًا

ميزات مفقودة مثل مراقبة الشبكة وإدارة التصحيحات

تسعير SymphonyAI

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SymphonyAI

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

14. Halo ITSM

عبر: Halo ITSM Halo ITSM هو حل برمجي شامل لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوحيد عملياتك وتقديم تحليلات قيّمة.

ويحظى بتقدير خاص بسبب واجهته السهلة الاستخدام ووظائفه القوية، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Halo ITSM

تعقب التغييرات وتخطيطها وتنفيذها بسلاسة مع ضمان الامتثال للعمليات القائمة مع ميزات إدارة التغيير القوية للأداة

بناء قواعد معرفية مركزية لمشاركة المعلومات وتحسين سرعة حل المشكلات

استخدام قاعدة بيانات قوية لإدارة التكوين (CMDB) لتتبع الأصول وعلاقاتها مع إدارة الأصول

أتمتة العمليات وتحسين تقديم الخدمات من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي في البرنامج

قيود إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Halo ITSM

يُفترض أن واجهة إعداد التقارير أقل سهولة في الاستخدام

بعض الميزات مفقودة؛ على سبيل المثال، لا يمكنك دمج التذاكر من مؤسسات مختلفة

تعمل ميزة Round Robin فقط عندما تبقى على علامة التبويب هذه باستمرار دون التبديل للعمل على تذكرة أخرى

تسعير Halo ITSM

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات هالو لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 35 تقييم)

15. تيم دايناميكس

عبر تيم دايناميكس TeamDynamix عبارة عن منصة قائمة على الويب توفر إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة محفظة المشاريع (PPM). وهي تعمل كمنصة تكامل للخدمة (iPaaS).

وهي تدعم عمليات ITIL، بما في ذلك إدارة الأصول والتغيير و تخطيط القدرات . تُعد البوابة سهلة الاستخدام أداة ممتازة لإدخال التذاكر والتحقق من الحالة والبحث عن مقالات قاعدة المعرفة.

أفضل ميزات TeamDynamix

إدارة الحوادث، والمشاكل، والتغييرات، وطلبات الخدمة من خلال واجهة مركزية مع مكتب الخدمة الموحّد من TeamDynamix

إنشاء كتالوج خدمة بديهي لتسهيل تقديم طلبات خدمة تكنولوجيا المعلومات بسهولة

الالتزام بأفضل ممارسات ITIL

دعم منهجيات إدارة المشاريع، بما في ذلك Waterfall وAgile، مع إدارة محفظة المشاريع

قيود TeamDynamix

قد ترهقك عملية الإعداد المعقدة

تكاليف التنفيذ أعلى بالنسبة للمؤسسات الأصغر حجماً

تسعير TeamDynamix

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فريقDynamix

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

16. مدير مكتب خدمة CA: مدير مكتب خدمة CA

عبر: مدير مكتب خدمة CA مدير مكتب الخدمة CA Service Desk Manager (CA SDM) هو برنامج مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات الذي يعمل على تبسيط حل الحوادث، ويعزز رضا المستخدمين، ويزيد من الإنتاجية.

وهو متخصص في إدارة الحوادث والمشاكل والتغيير. تم تصميم البرنامج لمساعدة مكتب خدمة تكنولوجيا المعلومات يقدم المحللون خدمة عملاء رائعة.

أفضل ميزات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

تزويد المحللين بواجهة مخصصة وبديهية للعمل بكفاءة من خلال تجربة محلل xFlow

تمكين المستخدمين من حل المشكلات وطلب الخدمات على أجهزتهم المفضلة من خلال بوابات الخدمة الذاتية التعاونية

تضمين التحقق التلقائي من التغييرات ومعالجة التغييرات غير المصرح بها استناداً إلى القواعد مع إدارة التغييرات القوية

توفير الوصول عن بُعد والدردشة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًا وإصلاحها من خلال أتمتة الدعم في CA SDM

قيود CA SDM

بعض الميزات صعبة التنفيذ والصيانة

بعض المكونات، مثل تصور البيانات والجدولة التلقائية، لديها تقنية قديمة

أفاد المستخدمون أن البرنامج يتجمد ويتأخر؛ كما أن وقت التوقف عن العمل طويل عند الترقية

تسعير CA SDM

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CA SDM

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 20 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

احصل على أفضل ما في أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع ClickUp

يحتوي السوق على العديد من أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة أنظمتك وخدماتك على البقاء على المسار الصحيح. يجب عليك اختيار الأداة المناسبة بناءً على أهدافك واحتياجاتك المحددة.

بعد إلقاء نظرة على أفضل 16 أداة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITSM)، من الواضح أن كل منها يقدم ميزات فريدة، من تكامل الذكاء الاصطناعي إلى واجهات المستخدم الرائعة.

إذا اضطررت إلى اختيار واحدة من بين كل هذه الأدوات، فسأختار الأداة الأولى في القائمة - ClickUp، حيث تتسم بتعدد استخداماتها وسهولة استخدامها وميزاتها المتقدمة التي تتجاوز إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. فهو يساعدك على تتبع المهام، والتعاون مع الفرق، وتخصيص مهام سير العمل لتناسب أي هيكل عمل. استثمر في ClickUp وافتح عملية فعالة اليوم!