11 نموذجًا مجانيًا لميزانية الفعاليات مجانًا

يمكن أن يكون إعداد ميزانيات الفعاليات أمراً شاقاً. فأنت تقارن بين عروض أسعار البائعين، وتدير جداول بيانات لا نهاية لها، وتسعى للحصول على موافقات العملاء - كل ذلك أثناء محاولتك الالتزام بميزانية يبدو أن لها عقلها الخاص.

وعندما تعتقد أن كل شيء تحت السيطرة، تتغير الجداول الزمنية ويذهب تخطيط مواردك أدراج الرياح.

لحسن الحظ، يمكن لقوالب ميزانية الفعاليات تبسيط العملية بأكملها. فهي تمنحك طريقة واضحة وسهلة لتتبع كل شيء - النفقات والفئات والبنود والتكاليف المقدرة - دون أن تفقد عقلك.

في منشور المدونة هذا، قمنا بتجميع 11 نموذجًا مجانيًا لميزانية الفعاليات لتخفيف العبء عنك. لذا، دعنا نعثر على القالب المثالي لجعل عملية إعداد ميزانيتك سهلة للغاية!

ما هي قوالب ميزانية الفعاليات؟

قوالب ميزانية الفعالية هي جداول بيانات أو مستندات منظمة تساعد منظمي الفعاليات والمنسقين على وضع ميزانية الفعالية وتتبع الشؤون المالية للفعالية. تتضمن هذه القوالب العديد من الفئات القابلة للتخصيص والصيغ المدمجة لتقدير نفقات الفعالية وإيراداتها.

تتيح لك بعض قوالب ميزانية الفعالية مقارنة التقديرات بالنفقات الفعلية. وهي تتضمن مخططات لمساعدتك على تصور المهام والمصروفات والأرباح أو الخسائر المتوقعة مقابل الأرباح أو الخسائر الفعلية.

يمكنك أيضًا تخطيط الموارد بفعالية باستخدام قوالب ميزانية الفعالية. فهي تحدد متطلبات الموارد بناءً على أولويات المهام وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

ما الذي يجعل قالب ميزانية الفعالية جيدًا؟

تأخذ قوالب ميزانية الفعالية في الاعتبار جميع التكاليف المرتبطة بالفعالية. من المكان وتقديم الطعام إلى التسويق، والترفيه، ورسوم المتحدثين، وتكاليف الإقامة، وتكاليف النقل، فهي تساعدك على حساب التكاليف الإجمالية بدقة.

فيما يلي بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها أثناء اختيار قالب ميزانية الفعالية:

سهولة الاستخدام : اختر قالبًا يتميز بتصميم سهل الاستخدام. يجب أن يكون تخصيص القالب، وإدخال البيانات، وإنشاء المخططات أمراً سهلاً

: اختر قالبًا يتميز بتصميم سهل الاستخدام. يجب أن يكون تخصيص القالب، وإدخال البيانات، وإنشاء المخططات أمراً سهلاً فئات شاملة للأحداث : تأكد من إمكانية استخدام القالب لأحداث مختلفة. تحقق من وجود النفقات والدخل وحسابات الأرباح والفئات الأخرى التي تتماشى مع احتياجاتك

: تأكد من إمكانية استخدام القالب لأحداث مختلفة. تحقق من وجود النفقات والدخل وحسابات الأرباح والفئات الأخرى التي تتماشى مع احتياجاتك الحسابات الآلية : اختر قوالب ذات صيغ مدمجة لحساب التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة والإيرادات والفرق بين النفقات المقدرة مقابل النفقات الفعلية

: اختر قوالب ذات صيغ مدمجة لحساب التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة والإيرادات والفرق بين النفقات المقدرة مقابل النفقات الفعلية تصور البيانات : ابحث عن القوالب التي توفر لوحات معلومات شاملة لتمثيل تكاليف الفعالية والدخل بشكل مرئي في رسوم بيانية أو مخططات دائرية

: ابحث عن القوالب التي توفر لوحات معلومات شاملة لتمثيل تكاليف الفعالية والدخل بشكل مرئي في رسوم بيانية أو مخططات دائرية التخصيص : احصل على قوالب توفر تخصيصات مفيدة. يجب أن تسمح لك بإضافة حقول مخصصة، وتعديل فئات التكاليف، وتعديل مراحل الحدث بناءً على متطلباتك

: احصل على قوالب توفر تخصيصات مفيدة. يجب أن تسمح لك بإضافة حقول مخصصة، وتعديل فئات التكاليف، وتعديل مراحل الحدث بناءً على متطلباتك التعاون والمشاركة : حدث جيد أو قالب ميزانية المشروع يجب أن يوفر أيضًا وظائف التعاون في الوقت الفعلي حتى يتمكن فريقك من تحديث تفاصيل الميزانية

: حدث جيد أو قالب ميزانية المشروع يجب أن يوفر أيضًا وظائف التعاون في الوقت الفعلي حتى يتمكن فريقك من تحديث تفاصيل الميزانية إدارة البائعين: اختر جدول بيانات لميزانية الحدث يوفر ميزات إدارة نفقات البائعين وتتبع الفواتير حتى تتمكن من مراقبة جميع النفقات وإجراء المدفوعات في الوقت المناسب

11 نموذجاً لميزانية الفعاليات

لقد قمنا بتجميع قائمة بالفعاليات الذكية قوالب الميزانية التي يمكن استخدامها مجانًا!

ألقِ نظرة وقم بتنزيل قالب ميزانية الحدث المجاني الذي يناسب احتياجاتك! ⚡

1. قالب ميزانية الحدث ClickUp

قالب ميزانية الحدث ClickUp

فيما يتعلق بميزانيات الفعاليات، هناك قاعدة عامة جيدة تتمثل في تخصيص الأموال عبر الفئات الرئيسية والاحتفاظ بنسبة 10-20% من الميزانية للطوارئ. نموذج ميزانية الفعالية الخاص ب ClickUp هو الأداة المثالية لمساعدتك على اتباع هذه القاعدة والالتزام بميزانيتك من خلال تخصيص الموارد على النحو الأمثل.

يمكنك استخدام قالب ميزانية الفعالية البسيط هذا لتحديد أهداف الفعالية وميزانياتها, تتبع جميع النفقات في مكان واحد وتخصيص الموارد وتحليل التكاليف لاتخاذ قرارات مستنيرة. قالب ميزانية الفعالية هذا من ClickUp هو كل ما تحتاجه لـ

تخطيط الشؤون المالية لفعاليتك من البداية

تحديد فرص توفير التكاليف

تقييم جهودك التسويقية للفعالية

تعزيز المساءلة المالية

للبدء، ابدأ بحساب التكاليف اللازمة لفعاليتك ودع القالب يقوم بالباقي.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام مستندات ClickUp لطرح أفكار الفعاليات، ووضع تقديرات التكلفة، وإضافة ملاحظات مفيدة مع فريقك.

2. قالب مقترح ميزانية ClickUp

قالب مقترح ميزانية clickUp

تخيل أنك تخطط للخلوة السنوية لشركتك. لقد بدأت في التخطيط - الاتصال بالبائعين، والتعاقد مع متعهدي تقديم الطعام، وطلب بضائع الشركة. ولكن عندما تقدم ملخص التكلفة إلى أصحاب المصلحة، يقولون إن التكلفة قد تجاوزت ميزانية الحدث التي خططوا لها.

سيتعين عليك الآن إعادة التفاوض على العقود والعثور على بائعين جدد، مما يؤدي إلى إضاعة الوقت والجهد.

خطأ فادح، أليس كذلك؟ الحدث نماذج مقترحات الميزانية تساعدك على تجنب مثل هذه المواقف.

مع نموذج مقترح ميزانية ClickUp الخاص بـ ClickUp ، يمكنك تقسيم تكاليف الحدث الخاص بك قبل وقت كافٍ وتقديم نظرة عامة على نفقات الحدث بالكامل إلى أصحاب المصلحة للموافقة عليها. كما أنه يساعدك على تصور التكاليف حتى يفهم جميع المعنيين خطة الفعالية ويتخذوا قرارات مستنيرة.

يقدم هذا القالب:

لمحة عن التكاليف التفصيلية للمشروع

خارطة طريق مفصلة لتتبع نفقات الفعالية

مرئيات لتوصيل مقترح ميزانية الفعالية بسهولة

يمكّنك نموذج مقترح الميزانية من الحفاظ على توثيق دقيق ومتسق لتكاليف الفعالية. فهو يقلل من الأخطاء ويحسن قدرتك على توصيل مقترحك إلى أصحاب المصلحة.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام انقر فوق الدماغ لإنشاء مقترح ميزانية مفصّل. ما عليك سوى إدخال متطلباتك وتقديرات التكلفة والشكل المطلوب، وسيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي هذا بالباقي.

إنشاء مقترحات ميزانية مفصلة باستخدام ClickUp Brain

3. قالب تخطيط الفعاليات ClickUp

قالب تخطيط الأحداث ClickUp

إذا كنت لا تزال على الحياد بشأن شراء برنامج تخطيط الفعاليات يمكنك تجربة قالب تخطيط الأحداث الخاص ب ClickUp .

يساعدك هذا القالب الجاهز للاستخدام على تبسيط عملية التخطيط للحدث -بدءاً من التخطيط لاستئجار المكان إلى دفعات البائعين وإنشاء قوائم الضيوف. يحتوي على قوائم محفوظة مسبقاً لأنشطة الفعالية والمرافق والفواتير لتنظيم الفعالية بسلاسة.

يمكنك استخدام قالب تخطيط الفعاليات من أجل:

تخطيط حجوزات مواقع الفعاليات وعروض التكاليف من البائعين

مواءمة فريقك ومواردك من أجل عملية تخطيط فعالة للفعالية

تتبع ميزانية الفعالية

4. قالب خطة تسويق الحدث ClickUp

قالب خطة تسويق فعاليات ClickUp

بالطبع، أنت تريد أن يكون الحدث التسويقي لشركتك هو الحدث الكبير التالي حتى تبرز علامتك التجارية. ومع ذلك، قد يكون التخطيط لمثل هذه الفعاليات الضخمة مع العديد من المدعوين الخارجيين أمرًا شاقًا. ستحتاج إلى إنشاء قوائم مراجعة لتخطيط الفعاليات وفرز الميزانيات، وجمع الفرق والموارد، والتنسيق مع البائعين لإنجاحها.

هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى قالب خطة تسويق الفعاليات من ClickUp .

يحتوي هذا القالب على المهام والميزانيات والجداول الزمنية لمساعدتك على تتبع المسؤول عن ماذا ومدى تقدم التخطيط للفعالية. يحتوي على لوحة مراحل لتنظيم عناصر عملك بناءً على مراحل الحدث - التخطيط والتنفيذ والتقييم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة مراحل مخصصة لأبحاث السوق، وميزانيات التسويق، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية، والمزيد.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار حول الفعاليات التسويقية. يمكنك التعاون مع فريقك وإضافة الأفكار ورسم المخططات الانسيابية وكتابة الملاحظات بسلاسة.

العصف الذهني لأفكار الفعاليات التسويقية باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards

5. قالب الترويج للفعالية ClickUp

قالب الترويج للحدث ClickUp

يُعد الترويج للفعاليات جزءًا لا يتجزأ من إدارة الفعاليات. تحتاج إلى إيجاد الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية لخلق ضجة حول فعاليتك حتى تحقق نجاحًا باهرًا. قالب الترويج للفعالية في ClickUp يجمع جميع مهامك ونفقاتك المتعلقة بالترويج في مكان واحد - بدءاً من إعداد حملات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حجز المصورين والاتصال بالمؤثرين.

يمكنك إنشاء قائمة منفصلة لنفقات الترويج للفعالية وإضافة مهام فرعية لقنوات الترويج، مثل الإعلانات والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر المؤثرين وحملات البريد الإلكتروني والإعلانات الرقمية والإعلانات المطبوعة وغيرها. بمجرد إنشاء عناصر الإجراء، أدخل التكلفة في حقل المبلغ لالتقاط التكلفة الإجمالية لمهمة ترويج حدث معين.

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق الأتمتة لإرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية إلى الضيوف وتعيين تذكيرات لفريقك لضمان الوفاء بجميع المواعيد النهائية.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتسويق التلقائي للفعاليات باستخدام ClickUp Automations

6. قالب مستند تخطيط الفعاليات ClickUp

قالب مستند تخطيط الحدث ClickUp

التخطيط لفعالية مؤتمر افتراضي ? رائع! تُعد المؤتمرات الافتراضية طريقة رائعة للوصول إلى المزيد من الأشخاص عبر المناطق الجغرافية والحفاظ على انخفاض تكاليف الحدث. ولكن كيف يمكنك تنظيم فعالية ناجحة بميزانية محدودة؟

أدخل قالب مستند تخطيط الفعاليات في ClickUp ! يوفر إطار عمل شامل لإدارة جميع تفاصيل الحدث وضمان التخطيط المالي السلس. يمكنك استخدام هذا القالب لإنشاء ميزانيات للفعاليات الافتراضية وتتبع النفقات.

لإنشاء جدول لإدارة ميزانية الفعالية، ببساطة اكتب/جدول واضغط على إدخال.

إليك نموذج جدول يمكنك استخدامه:

الفئة الميزانية المخصصة التكلفة الفعلية التباين النسبة المئوية للإنفاق الملاحظات/التعليقات المكان 10,000 دولار 9,500 دولار - 500 دولار 95% خصم الحجز المبكر التسويق 3000 دولار 3300 دولار + 300 دولار 110% تكاليف إضافية لإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي تقديم الطعام 8,000 دولار 8,000 دولار 8,200 دولار + 200 دولار 102% زيادة طفيفة في عدد الحضور

يساعدك نموذج وثيقة تخطيط الفعاليات على:

البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بتقديرات التكاليف والمواعيد النهائية

يضمن أن جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة

تبسيط تتبع النفقات ووضع الميزانية بشكل أسهل

7. قالب إدارة أحداث ClickUp

قالب إدارة الأحداث ClickUp

هل لديك خطط كبيرة لحدثك الكبير القادم؟ قالب إدارة الفعاليات في ClickUp يمكن أن يساعدك في تحويلها إلى واقع.

يساعدك هذا القالب في جميع أنواع إدارة مشروع الحدث سواء كانت حفلات الشركات أو سلسلة ندوات عبر الإنترنت. يمكنك إدارة ميزانيات الفعاليات بكفاءة من خلال ملء الحقول المخصصة، مثل "الميزانية" و"الميزانية المنفقة" و"الميزانية المتبقية" و"حالة الدفع"

يساعدك قالب إدارة الفعاليات أيضاً على إدارة الوقت والموارد بفعالية. فهو يقلل من خطر فقدان التفاصيل ويعزز تجربة الفعالية للضيوف.

أفضل جزء؟ يحتوي القالب على عرض خريطة لمساعدتك على تصور مكان الفعالية وتخطيط لوجستياتك.

💡 نصيحة احترافية: خطط للأحداث بكفاءة باستخدام انقر فوق إدارة الوقت أدوات. تساعدك هذه الأداة على تتبع الوقت المستغرق في كل نشاط وتقدير المدة التي ستستغرقها لإكمال المهمة.

8. قالب إدارة المشاريع المدرجة في الميزانية ClickUp

قالب إدارة المشاريع المدرجة في الميزانية clickUp

بينما ترغب في إسعاد جميع ضيوفك، واستئجار مكان فاخر، وإدراج أطعمة فاخرة في قائمة الطعام، قد يكون من الصعب الالتزام بميزانيتك. قالب إدارة المشاريع ذات الميزانية المحدودة من ClickUp يساعدك على إبقائك على المسار الصحيح. استخدمه لتخطيط موارد الحدث وأولوياتك وجداولك الزمنية والبقاء في حدود الميزانية. يمكنك تنظيم المهام في مراحل متتالية وتحديد أولوياتها مع مراعاة قيود الميزانية.

يساعدك القالب على:

احصل على صورة واضحة لتكاليف المشروع، مما يضمن لك توقعات دقيقة للميزانية

تحديد المشكلات المحتملة

مقارنة التكاليف الفعلية والتكاليف المدرجة في الميزانية

9. قالب ميزانية الزفاف من مايكروسوفت 365

via مايكروسوفت "الالتزام بميزانية زفافك أمر مستحيل. كن مستعدًا لتجاوز نفقاتك المتوقعة." هذا ما يقوله معظم الناس.

ومع ذلك, نموذج ميزانية الزفاف من مايكروسوفت يساعدك على ضبط نفقات حفل زفافك. فهو يوفر مخططاً بيانيًا شمسيًا لتتبع أين تذهب أموالك بالضبط - إلى بائع الزهور أو متعهد تقديم الطعام أو المصور أو فستان الزفاف. اعرض الأسهم لكل عنصر لمعرفة ما إذا كانت النفقات تزيد أو تقل عن الميزانية.

يمكنك تحرير قالب الزفاف في Excel وWord وPowerPoint. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحميله على OneDrive ومشاركته مع شريكك وعائلتك وأصدقائك.

10. قالب ميزانية فعالية الشركات من فليبليت

via فليبليتقالب ميزانية فعاليات الشركات في فليبليت هو عبارة عن قالب ميزانية حدث Excel يتيح لك سرد نفقاتك ومقارنة التكاليف المقدرة مقابل التكاليف الفعلية وحساب هوامش الربح المتوقعة.

يحتوي على تنسيق بسيط وواضح مع فئات نفقات مختلفة لفعاليات الشركات. تحتاج فقط إلى ملء التفاصيل الخاصة بالمجموع الفرعي المتوقع والمجموع الفرعي الفعلي، وسيقوم تلقائيًا بحساب التكلفة الإجمالية المتوقعة والتكلفة الفعلية.

11. قالب ميزانية مخطط الفعاليات من GooDocs

via GooDocsقالب ميزانية مخطط فعاليات GooDocs GooDocs يساعدك على تصور ميزانيات الأحداث والمهام. يمكنك استخدام الرسوم البيانية والمخططات الدائرية لتتبع الأموال المخصصة عبر الفئات. سيساعدك هذا على تحديد المجالات التي تستهلك أكبر قدر من المال، حتى تتمكن من إعادة تخصيص الموارد لتقليل النفقات الإجمالية وتبسيطها إدارة الميزانية .

من خلال تصور البيانات، يمكنك أيضًا تتبع تجاوزات التكلفة في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات التصحيحية. يقوم القالب بأتمتة حساب الميزانية ويتيح لك تتبع إنفاقك لمعرفة مقدار ما تم استنفاده من ميزانيتك. يمنحك ذلك خارطة طريق مالية واضحة لفعاليتك.

إدارة الفعاليات الرائعة مع قوالب ميزانية الفعاليات القابلة للتخصيص

قد يكون من الصعب الالتزام بالميزانية أثناء التخطيط للمناسبات. لهذا السبب تحتاج إلى تكريس الكثير من الاهتمام لتخطيط وتتبع النفقات.

تدعمك قائمتنا من قوالب ميزانية الفعاليات المجانية أثناء عملك. فهي تحتوي على كل ما ستحتاج إليه لإنشاء ميزانية فعالية، بما في ذلك طرق لتتبع سير الفعالية، وتحديد أولويات النفقات، وإدارة البائعين، ومتابعة الجداول الزمنية، وتحديد المخاطر المحتملة من الإفراط في الإنفاق والتأخير.

تتلاءم قوالب ClickUp بسلاسة مع سير عملك، بحيث تدير فعاليتك بإحكام ولا يقع أي شيء في الثغرات أثناء إعداد الميزانية للفعالية وتنفيذها.

بغض النظر عن احتياجاتك سواء كانت شخصية، أو مهنية، أو كبيرة الحجم، أو حميمية، فإن ClickUp لديه نموذج لمساعدتك في التخطيط لفعاليتك من البداية إلى النهاية. اشترك في ClickUp لتحميل هذه القوالب سهلة الاستخدام الآن! 🏃‍♀️‍➡