جداول بيانات Google مقابل Excel: ما هو تطبيق جداول البيانات الأفضل؟

في المتوسط, يتحقق الأشخاص من جدول بيانات كل 16 دقيقة ويقضون حوالي 38% من يوم عملهم في إدارة البيانات.

تخيل أن تتنقل بين جداول بيانات متعددة لمشروع كبير: جدول لتتبع النفقات، وآخر للجدولة، وآخر لتحليل اتجاهات المبيعات. يمكن أن يتراكم الوقت المستغرق في التبديل بين الأدوات بسرعة.

وسواء كنت تدير الشؤون المالية الشخصية، أو تنسق مشروعًا جماعيًا، أو تتعمق في تحليل البيانات المعقدة، فإن برنامج جداول البيانات المناسب يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.

جداول بيانات Google Sheets ومايكروسوفت Excel هما من أكثر الخيارات شيوعًا، ولكل منهما نقاط قوته. تتفوق جداول بيانات Google Sheets في التعاون في الوقت الفعلي وإمكانية الوصول إلى السحابة، بينما يقدم Excel أدوات متقدمة لتحليل البيانات.

في هذه المقالة، سنقارن بين الميزات والأسعار وسهولة استخدام جداول بيانات جوجل وإكسل من مايكروسوفت. نحن نهدف إلى مساعدتك في اختيار الأداة التي تناسب احتياجاتك وتبسط مهام جداول البيانات الخاصة بك.

ما هو إكسل؟

مايكروسوفت إكسل هو أداة جداول بيانات في حزمة مايكروسوفت أوفيس التي تتيح للمستخدمين إجراء العمليات الحسابية وتحليل البيانات باستخدام الدوال والصيغ في تنسيق شبكي منظم من الصفوف والأعمدة.

وبفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يُستخدم Excel على نطاق واسع في مجالات مثل إدارة المشاريع والنمذجة المالية. في ملف Excel، تجعل الأدوات والوظائف المتقدمة مثل الجداول المحورية والتنسيق الشرطي والمخططات الخطية تحليل البيانات ورصد الاتجاهات وإنشاء التقارير أمرًا سهلاً للغاية.

ميزات Microsoft Excel

يقدم Microsoft Excel براعة في التعامل مع كل شيء بدءًا من جداول البيانات البسيطة إلى تحليل البيانات والحسابات المعقدة. وعلى الرغم من وجود عدد لا يحصى من الميزات التي يمكن استكشافها، إليك بعض الميزات الشائعة:

الميزة رقم 1: PivotTable

يمكّنك PivotTable من تلخيص مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها واستكشافها. ويمكنه إعادة تنظيم بياناتك على الفور، وحساب الإجماليات والمتوسطات، وعدّ التكرارات، وإنشاء تقارير تفاعلية. هذه هي قوة الجداول المحورية.

عبر إيدوبا الميزات والفوائد الرئيسية:

تجميع البيانات: تلخيص البيانات بسرعة حسب الفئات (على سبيل المثال، المنطقة، المنتج، الفترة الزمنية) باستخدام تسميات الصفوف والأعمدة

تلخيص البيانات بسرعة حسب الفئات (على سبيل المثال، المنطقة، المنتج، الفترة الزمنية) باستخدام تسميات الصفوف والأعمدة الحقول المحسوبة: إنشاء عمليات حسابية مخصصة استنادًا إلى البيانات الموجودة داخل PivotTable

إنشاء عمليات حسابية مخصصة استنادًا إلى البيانات الموجودة داخل PivotTable المرشحات والمرشحات: تفاعل مع بياناتك بشكل ديناميكي عن طريق التصفية والتنقل إلى مجموعات فرعية محددة

تفاعل مع بياناتك بشكل ديناميكي عن طريق التصفية والتنقل إلى مجموعات فرعية محددة المخططات المحورية: تصور بيانات PivotTable باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع المخططات، بما في ذلك المخططات الشريطية والخطية والدائرية والمخططات المبعثرة

تصور بيانات PivotTable باستخدام مجموعة متنوعة من أنواع المخططات، بما في ذلك المخططات الشريطية والخطية والدائرية والمخططات المبعثرة الجداول الزمنية: تحليل اتجاهات البيانات بمرور الوقت باستخدام جدول زمني مرئي

حالات الاستخدام:

تحليل المبيعات: تتبع أداء المبيعات حسب المنطقة أو المنتج أو مندوب المبيعات تجميع العملاء بناءً على التركيبة السكانية أو السلوك الشرائي

تتبع أداء المبيعات حسب المنطقة أو المنتج أو مندوب المبيعات تجميع العملاء بناءً على التركيبة السكانية أو السلوك الشرائي التقارير المالية: إنشاء البيانات المالية وتحليل الربحية

إنشاء البيانات المالية وتحليل الربحية إدارة المخزون: مراقبة مستويات المخزون وتحديد الاتجاهات

الميزة رقم 2: التنسيق الشرطي

التنسيق الشرطي هو ميزة قوية لإبراز نقاط بيانات محددة داخل ورقة عمل. من خلال تطبيق القواعد، يمكنك التأكيد بصريًا على القيم التي تفي بمعايير معينة، مما يسهل تحديد الاتجاهات والقيم المتطرفة والمعلومات المهمة.

عبر ترامب إكسيل أساليب التنسيق الشائعة في جداول بيانات Excel:

قواعد تمييز الخلايا: تطبيق التنسيق بناءً على قيم الخلية (على سبيل المثال، أكبر من، أقل من، بين)

تطبيق التنسيق بناءً على قيم الخلية (على سبيل المثال، أكبر من، أقل من، بين) أشرطة البيانات: تمثيل قيم البيانات بصريًا باستخدام أشرطة داخل الخلايا

تمثيل قيم البيانات بصريًا باستخدام أشرطة داخل الخلايا مقاييس الألوان: تطبيق تدرج الألوان على الخلايا بناءً على قيمها

تطبيق تدرج الألوان على الخلايا بناءً على قيمها مجموعات الأيقونات: استخدم الأيقونات للإشارة بصريًا إلى نطاقات البيانات (على سبيل المثال، أسهم لأعلى للقيم الموجبة، وأسهم لأسفل للقيم السالبة)

التطبيقات:

التحليل المالي: تحديد العوائد الإيجابية والسلبية، أو تسليط الضوء على الفروق في الميزانية، أو الإشارة إلى المخاطر المحتملة

تحديد العوائد الإيجابية والسلبية، أو تسليط الضوء على الفروق في الميزانية، أو الإشارة إلى المخاطر المحتملة التحقق من صحة البيانات: التحقق من وجود أخطاء أو تناقضات في إدخال البيانات واكتشاف الاتجاهات في البيانات

التحقق من وجود أخطاء أو تناقضات في إدخال البيانات واكتشاف الاتجاهات في البيانات تحديد الأولويات: تسليط الضوء على نقاط البيانات الهامة أو المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا

الميزة رقم 3: الصيغ والوظائف

تتيح لك ميزة الصيغ والوظائف في Excel إجراء العمليات الحسابية وتنظيم البيانات وأتمتة المهام. من العمليات الحسابية البسيطة إلى التحليل المالي المعقد، توفر الصيغ والوظائف الأساس لعملك.

الوظائف الأساسية:

SUM: يجمع القيم أو يطرحها معًا

يجمع القيم أو يطرحها معًا المتوسط: يحسب المتوسط لمجموعة من القيم

يحسب المتوسط لمجموعة من القيم إذا: يجري اختبارات منطقية ويعيد قيمًا مختلفة بناءً على النتيجة.

يجري اختبارات منطقية ويعيد قيمًا مختلفة بناءً على النتيجة. VLOOKUP: يبحث عن قيمة في جدول ويعيد قيمة مقابلة من عمود مختلف

يبحث عن قيمة في جدول ويعيد قيمة مقابلة من عمود مختلف COUNTIF: يعد الخلايا التي تستوفي معيارًا محددًا

يعد الخلايا التي تستوفي معيارًا محددًا CONCATENATE: يدمج النص من عدة خلايا في خلية واحدة

يدمج النص من عدة خلايا في خلية واحدة التاريخ: ينشئ قيمة تاريخ بناءً على السنة والشهر واليوم

ينشئ قيمة تاريخ بناءً على السنة والشهر واليوم PMT: يحسب الدفعة الدورية للقرض أو الاستثمار

عبر geeksforgeeks

التقنيات المتقدمة:

الدوال المتداخلة: دمج دوال متعددة داخل صيغة واحدة

دمج دوال متعددة داخل صيغة واحدة صيغ المصفوفات: إجراء عمليات حسابية على مصفوفات كاملة من البيانات، مما يتيح إجراء عمليات أكثر تعقيدًا

إجراء عمليات حسابية على مصفوفات كاملة من البيانات، مما يتيح إجراء عمليات أكثر تعقيدًا الدوال المعرفة من قِبل المستخدم (UDFs): إنشاء دوال مخصصة باستخدام VBA لتوسيع قدرات Excel

تسعير Microsoft Excel

يتوفر مايكروسوفت Excel كجزء من اشتراكات Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6.00 دولار أمريكي/شهريًا أو 7.20 دولار أمريكي/شهريًا

6.00 دولار أمريكي/شهريًا أو 7.20 دولار أمريكي/شهريًا Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 15.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 15.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22.00 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا أو 26.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا

22.00 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا أو 26.40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا مايكروسوفت 365 تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا أو 9.90 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا

8.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا أو 9.90 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية (بدون فرق): 4.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا

4.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية (بدون فرق): 10.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا

10.25 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهرًا مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال (بدون فرق): 19.75 دولارًا أمريكيًا للمستخدم/شهريًا

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ما هي جداول بيانات جوجل؟

جداول بيانات Google، وهي جزء من مجموعة Google Workspace، هي أداة جداول بيانات قائمة على السحابة تمكّن المستخدم من إنشاء جداول البيانات وتحريرها ومشاركتها عبر الإنترنت. وتتمثل ميزتها البارزة في قدراتها التعاونية السلسة. فهي تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المستند في وقت واحد، مما يجعلها مثالية للفرق والمشاريع التي تتطلب تعاونًا في الوقت الفعلي.

ميزات جداول بيانات جوجل

بدءًا من تبسيط المهام إلى تعزيز إنتاجيتك، فإن جداول بيانات جوجل لديها الكثير لتقدمه. دعنا نستكشف بعض ميزاته الرئيسية:

الميزة رقم 1: استكشاف

الاستكشاف هو أكثر من مجرد أداة؛ إنه دليل يساعدك على اكتشاف الرؤى المخفية في جدول بياناتك.

باستخدام "استكشاف"، يمكنك:

اطرح أسئلة: ما عليك سوى كتابة سؤال عن بياناتك، وسيوفر لك "استكشاف" إجابات ذات صلة وتصورًا للبيانات. على سبيل المثال، يمكنك أن تسأل: "ما هو متوسط المبيعات حسب المنطقة؟

عبر هاوتوجيك

احصل على توصيات: يقترح استكشاف الإجراءات بناءً على أنماط بياناتك. قد يوصي بإنشاء جدول محوري أو تطبيق تنسيق شرطي لتمييز الاتجاهات

يقترح استكشاف الإجراءات بناءً على أنماط بياناتك. قد يوصي بإنشاء جدول محوري أو تطبيق تنسيق شرطي لتمييز الاتجاهات إنشاء مخططات بيانية على الفور: بنقرة واحدة، يمكن لبرنامج Explore تحويل بياناتك إلى أنواع مختلفة من المخططات، بدءًا من المخطط الشريطي البسيط وجانت المخططات إلى مخططات مبعثرة معقدة، والتي يمكنك حفظها بتنسيقات ملفات مختلفة

الميزة رقم 2: الوظائف الإضافية

فكّر في الوظائف الإضافية كتطبيقات ل برنامج جداول البيانات . إنها توسع وظائف جداول بيانات Google وتتيح لك القيام بأشياء خارج الصندوق.

عبر ليدو بعض الشعبية إضافات جداول بيانات جوجل تشمل:

منشئ النماذج: إنشاء نماذج عبر الإنترنت تملأ جدول البيانات تلقائيًا بالردود. مثالية للاستبيانات وتسجيلات الفعاليات وغيرها

عبر ليدو

أدوات تحليل البيانات: إجراء تحليل إحصائي متقدم، مثل تحليل الانحدار أو اختبار الفرضيات

إجراء تحليل إحصائي متقدم، مثل تحليل الانحدار أو اختبار الفرضيات إدارة المهام: تحويل جدول البيانات الخاص بك إلى برنامج إدارة المشاريع من خلال تتبع المهام والمواعيد النهائية والتقدم المحرز

الميزة رقم 3: التعاون في الوقت الفعلي وسجل الإصدارات

على عكس جداول البيانات التقليدية، تم تصميم جداول بيانات Google للتعاون. يمكن لعدة أشخاص العمل على نفس الورقة في نفس الوقت، مما يجعلها مثالية للمشاريع الجماعية.

تحديثات في الوقت الفعلي: تظهر التغييرات التي يجريها شخص واحد على الفور للآخرين، مما يضمن أن الجميع يعمل بأحدث إصدار

عبر تطبيق نقطة الارتكاز

سجل الإصدارات: تتبع التغييرات مع مرور الوقت والعودة إلى الإصدارات السابقة إذا لزم الأمر. هذا هو المنقذ عندما تحدث أخطاء أو عندما تريد أن ترى كيف تطورت بياناتك

عبر التمويل الكلاسيكي

تسعير جداول بيانات جوجل

مجانًا: وظائف جداول البيانات الأساسية

وظائف جداول البيانات الأساسية مبتدئ الأعمال: 6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا الأعمال القياسية: 12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا الأعمال الإضافية: 18 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

18 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 25 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

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مقارنة ميزات جداول بيانات جوجل مقابل ميزات Excel

في حين أن Microsoft Excel هو تطبيق مستقل يتمتع بقدرات تحليل بيانات قوية، فإن جداول بيانات Google تقدم تعاونًا قائمًا على السحابة وواجهة مبسطة. يعتمد الاختيار بين الاثنين على احتياجاتك الخاصة وسير عملك.

والآن، دعنا نحلل أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الأساسيين بناءً على معايير أخرى معينة:

الميزة رقم 1: تحليل البيانات وتصورها

عندما يتعلق الأمر بتحليل الأرقام وتقديم الرؤى بصريًا، فإن جداول بيانات Google وExcel هما من البرامج ذات الوزن الثقيل في مجال جداول البيانات. وبينما يقدم كلاهما قدرات قوية، إلا أن نقاط القوة بينهما تختلف بشكل كبير.

جداول بيانات جوجل

تُعد جداول بيانات Google، وهو حل قائم على السحابة، نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام يتميز بالبساطة. وهو مثالي لإجراء العمليات الحسابية الأساسية، وإنشاء الرسوم البيانية، واستكشاف اتجاهات البيانات.

ومع ذلك، قد تجد أن جداول بيانات جوجل محدودة بعض الشيء للتحليل الإحصائي الأكثر تعقيدًا أو لتصور البيانات المعقدة. على الرغم من أنه كافٍ لمعظم الأغراض، إلا أن خيارات الرسوم البيانية الخاصة به تفتقر إلى العمق والتخصيص الذي يتميز به برنامج Microsoft Excel.

إكسل

من ناحية أخرى، يُعد Excel أداة قوية لتحليل البيانات. فهو يحتوي على مكتبة واسعة من الوظائف، بدءًا من العمليات الحسابية البسيطة إلى الاختبارات الإحصائية المتقدمة مثل ANOVA وتحليل الانحدار. وتُعد الجداول المحورية الخاصة به أداة فعالة لتلخيص مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها.

عندما يتعلق الأمر ب أدوات تصور البيانات يقدم Excel عددًا كبيرًا من أنواع المخططات، ولكل منها عدد لا يحصى من خيارات التخصيص. يوفر لك Excel كل ما تحتاج إليه، سواء كنت بحاجة إلى مخطط شريطي بسيط أو مخطط مبعثر ثلاثي الأبعاد متطور.

🏆الفائز: في حين أن كلتا الأداتين يمكنهما تنفيذ معظم مهام تحليل البيانات، يوفر برنامج Microsoft Excel المزيد من الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص، خاصةً للتحليلات المعقدة والتصورات المتطورة.

الميزة رقم 2: المخططات الانسيابية والرسوم البيانية

بالإضافة إلى تحليل البيانات، يمكن استخدام كل من جداول بيانات Google Sheets ومايكروسوفت Excel لإنشاء مخططات انسيابية ومخططات بيانية. ومع ذلك، تختلف قدراتهما وسهولة استخدامهما.

جداول بيانات جوجل

تقدم جداول بيانات Google مجموعة جيدة من أنواع المخططات، بما في ذلك المخططات الخطية والشريطية والدائرية والمخططات المبعثرة. على الرغم من سهولة إنشاء المخططات البيانية، إلا أن خيارات التخصيص محدودة إلى حد ما.

بالنسبة للمخططات الانسيابية، توفر جداول بيانات Google الأشكال والموصلات الأساسية، ولكنها ليست مُحسّنة لإنشاء مخططات معقدة.

إكسل

يتفوق برنامج Microsoft Excel في كل من المخططات الانسيابية والرسوم البيانية. توفر ميزة SmartArt الخاصة به مجموعة واسعة من الأشكال والتخطيطات المصممة مسبقًا لإنشاء مخططات انسيابية ذات مظهر احترافي.

بالنسبة للمخططات، يقدم Excel مجموعة واسعة من الخيارات، بدءًا من المخططات الشريطية البسيطة إلى المخططات ثلاثية الأبعاد المعقدة مثل المخططات الانحدارية ومخططات الرادار ومخططات الأسهم. يمكنك بسهولة تخصيص مظهر مخططاتك وإضافة تسميات وتنسيق نقاط البيانات حسب رغبتك.

🏆الفائز:بشكل عام، يوفر Excel المزيد من المرونة وخيارات التخصيص للمخططات الانسيابية والرسوم البيانية، مما يجعله الخيار المفضل لمن يحتاجون إلى قدرات تصورية متقدمة.

الميزة رقم 3: الأتمتة

فيما يتعلق بأتمتة المهام المتكررة، يقدم كل من جداول بيانات Google وExcel حلولاً. ومع ذلك، تختلف مناهجهما وقدراتهما.

جداول بيانات جوجل

تستفيد جداول بيانات جوجل من Google Sheets من Google Apps Script، وهي لغة برمجة نصية تستند إلى JavaScript، من أجل التشغيل الآلي. في حين أن تطبيقات البرامج النصية قوية، إلا أنها تتطلب بعض المعرفة البرمجية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون نطاق مهام الأتمتة التي يمكن إنجازها باستخدام Apps Script محدودًا أكثر من خيارات Excel.

Excel

تُعد إمكانيات الأتمتة في Excel أكثر شمولاً بسبب VBA (Visual Basic for Applications). VBA هي لغة برمجة فعالة يمكنها إنشاء وحدات ماكرو وأتمتة المهام المتكررة وتخصيص سلوك Excel.

كما يوفر Excel أيضًا ميزات مثل Power Pivot لتحويل البيانات وتحليلها و Power Query، والتي يمكنها تبسيط إعداد البيانات وسير عمل الأتمتة.

🏆الفائز: يوفر برنامج Excel VBA وميزات الأتمتة الأخرى في Excel حلاً أكثر شمولاً وتنوعًا لأتمتة المهام، مما يجعله الخيار الأفضل لمن يحتاجون إلى وظائف أتمتة متقدمة.

جداول بيانات جوجل مقابل إكسيل على ريديت

لجأنا إلى موقع Reddit لنرى أين يستقر الناس على جداول بيانات Google مقابل Excel. يتفق العديد من المستخدمين على سهولة التعاون مع واجهة جداول بيانات جوجل:

تتفوق جداول البيانات في التعاون. لغة البرمجة النصية الخاصة به أفضل. لديه وظائف لطيفة جدًا لا يمتلكها Excel. كما أنه يتحسن بسرعة كبيرة.

مستخدم رديت

تتفوق جداول البيانات على Excel فيما يتعلق بالتعاون والتحكم في المراجعة. هذا وحده يجعله الأفضل.

مستخدم رديت

لاحظ مستخدمو Reddit الآخرون أن Excel هو الخيار الأفضل إذا كنت تعمل مع بيانات كبيرة:

Excel هو بالتأكيد أفضل للتعامل مع جداول البيانات والرسوم البيانية والمخططات الكبيرة للغاية. لديه خيارات أكثر وجمالية أكثر احترافية.

مستخدم Reddit

تخيفني فكرة فتح جدول بيانات بمليون خلية في جداول بيانات جوجل.

مستخدم رديت

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل ومايكروسوفت إكسل من أدوات جداول البيانات القوية، إلا أن الخيار الأفضل يعتمد غالبًا على الاحتياجات الخاصة.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لجداول بيانات جوجل مقابل إكسيل

على الرغم من أن Excel وجداول بيانات جوجل هما أداتان رائعتان لإدارة البيانات وتحليلها، فهل سبق لك استخدام ClickUp؟ هل يمكن لجداول بيانات جوجل أن تفعل ما يفعله ClickUp؟ ClickUp هو عبارة عن منصة إنتاجية شاملة لتبسيط إدارة المشاريع والتعاون الجماعي. وهو يوفر ميزات متقدمة تتجاوز وظائف جداول البيانات التقليدية، مما يجعله الأفضل في إدارة المشاريع بديل جداول بيانات جوجل .

دعنا نستكشف ما يمكنك فعله باستخدام ClickUp:

ClickUp's One-Up #1: إنشاء وإدارة قواعد بيانات مخصصة

استخدم انقر فوق عرض الجدول لإنشاء وإدارة قواعد بيانات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. تتخطى هذه الميزة جداول البيانات البسيطة من خلال السماح لك بتتبع مجموعة من نقاط البيانات وتنظيم المعلومات بطريقة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

يمكنك إنشاء حقول لتتبع المعلومات، من تقدم المهام إلى مرفقات الملفات أو تقييمات النجوم، والاختيار من بين أكثر من 15 خيارًا من الحقول المخصصة لتخصيص سير عملك.

اختر من بين أكثر من 15 خيارًا من الحقول المخصصة لتخصيص مهام سير عملك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا:

تخصيص مظهر الجدول الخاص بك ليتوافق مع سير عملك، بما في ذلك إخفاء الأعمدة أو تثبيتها وفرز البيانات وتطبيق الفلاتر

ربط المهام، والمستندات، والتبعيات لإنشاء قاعدة بيانات معقدة دون كتابة تعليمات برمجية

مشاركة جداولك مع الآخرين والعمل معًا في الوقت الفعلي

ربط عرض الجدول بالتطبيقات والخدمات الأخرى لتبسيط سير عملك

انقر فوق One-Up's One-Up #2: تنظيم المستندات والتعاون فيها

مع مستندات ClickUp ، يمكنك إنشاء وتنظيم العديد من المستندات، بدءًا من مستندات الويكي وقواعد المعرفة إلى خرائط الطريق وخطط المشاريع. مع ميزات مثل الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم و قوالب جداول البيانات ، يمكنك تخصيص مستنداتك حسب الحاجة ومشاركتها مع فرقك.

إنشاء مستندات وتخصيصها لأي غرض، باستخدام ClickUp

المزيد مما تحبه في ClickUp Docs:

تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك، ووضع علامات على الآخرين بالتعليقات، وتعيين المهام

ربط المستندات والمهام، وإضافة أدوات لتحديث سير العمل وتغيير حالات المشروع وتعيين المهام

حماية مستنداتك باستخدام عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير، وإنشاء روابط قابلة للمشاركة مع أذونات مُدارة

حافظ على تنظيم العمل باستخدام مركز المستندات، الذي يتميز بخيارات الويكي والقوالب وخيارات البحث والفرز والتصفية

تتضمن بعض أفضل ميزات ClickUp Docs الكتابة بدون تشتيت الانتباه مع وضع التركيز الذي يركز على سطر أو جملة أو فقرة واحدة في كل مرة.

تعاون دون عناء مع فريقك على الأفكار باستخدام ClickUp Docs

باستخدام تفاصيل الصفحة، يمكنك أيضًا تتبع عدد الكلمات وعدد الأحرف ووقت القراءة.

### ميزة ClickUp's One-Up #3: أتمتة مهام سير العمل الروتينية

مع أتمتة ClickUp يمكنك أتمتة مهام سير العمل الروتينية عن طريق تعيين المشغلات والإجراءات. تتطلب منك ميزة منشئ الأتمتة بالذكاء الاصطناعي ببساطة وصف احتياجاتك لإنشاء سير عمل.

قم بتبسيط سير عملك باستخدام أكثر من 100 قالب أتمتة مُعد مسبقًا من ClickUp

الأمور التي يمكنك القيام بها باستخدام أتمتة ClickUp:

اختر من بين أكثر من 100 قالب أتمتة أو قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة باستخدام ClickUp Brain منشئ أتمتة الذكاء الاصطناعي

تأكد من تعيين المهام دائمًا إلى الشخص المناسب باستخدام المُعينين الديناميكيين

إضافة المكلفين والمراقبين تلقائيًا إلى المهام الجديدة باستخدام اختصارات المشروع

تتبع جميع أنشطة الأتمتة وإجراء التغييرات بسهولة باستخدام سجلات التدقيق

احصل على ملخصات وتحليلات للمهام والمشروعات من إنشاء الذكاء الاصطناعي

تكامل ClickUp مع أدوات أخرى شائعة مثل HubSpot وGitHub وTwilio

فيما يلي أسهل طريقتين للبدء في استخدام ClickUp كبديل لبرنامجي Excel وجداول بيانات Google:

قالب جدول بيانات ClickUp ClickUp

نموذج جدول البيانات قالب جدول بيانات ClickUp يساعدك على تنظيم البيانات وإدارتها بتنسيق منظم مع ميزات إضافية للتعاون وإدارة المشاريع.

تبسيط إدخال البيانات باستخدام قالب جدول البيانات من ClickUp

الميزات الرئيسية:

قم بتخصيص القالب ليناسب احتياجاتك الخاصة، سواء كنت تدير عددًا قليلاً من جهات الاتصال أو قاعدة عملاء كبيرة

ابدأ بسرعة مع هيكل مُعد مسبقًا يمكنك تعديله ليشمل حقولاً لتفاصيل العملاء المختلفة

ابدأ على الفور في إدارة بياناتك دون الحاجة إلى عمليات إعداد مطولة

يتصل بسلاسة مع ميزات ClickUp الأخرى، مثل إدارة المهام وتتبع المشاريع، مما يعزز سير عملك بما يتجاوز ما تقدمه جداول البيانات القياسية

إليك ما يلي دايانا ميليفا، مديرة حسابات من شركة بونتيكا سوليوشنز عن استخدام ClickUp:

_العقول المبتكرة داخل مؤسستنا تسعى دائمًا إلى أن تكون أفضل وتبحث باستمرار عن طرق يمكننا من خلالها توفير دقيقة أخرى أو ساعة أخرى أو حتى يوم كامل في بعض الأحيان. لقد حلّ لنا ClickUp الكثير من المشكلات التي كنا نحاول التعامل معها باستخدام أدوات غير قابلة للتطوير مثل جداول Excel ومستندات Word

دايانا ميليفا، مديرة حساب من شركة Pontica Solutions

قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp

نموذج قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp مصمم لمساعدتك في إدارة تقدم المهام بكفاءة، والبيانات المالية المعقدة، والسجلات التفصيلية الأخرى. هذا القالب مثالي إذا كنت تبحث عن بديل لبرنامج Excel لتنظيم بياناتك وتحليلها وتصورها، مما يجعله أداة قوية للاستخدام الشخصي والمهني.

حالات الاستخدام:

شخصي: تتبع ميزانية منزلك، أو إدارة الاستثمارات الشخصية، أو مراقبة النفقات الشهرية بكل سهولة

احترافي: تعامل مع البيانات المالية التفصيلية وميزانيات المشاريع ومقاييس الأداء، مما يضمن تسجيل جميع بياناتك بدقة وسهولة الوصول إليها

تتبع المعلومات المالية وراقبها باستخدام ClickUp

ميزات وفوائد هذا القالب:

الحالات المخصصة: تتبع تقدم المهام مع حالات مثل الموافقة والاكتمال والإدخالات الجديدة والتحقق من الصحة

تتبع تقدم المهام مع حالات مثل الموافقة والاكتمال والإدخالات الجديدة والتحقق من الصحة الحقول المخصصة: تصنيف البيانات التفصيلية وإدارتها بكفاءة باستخدام حقول مثل إضافة وتصنيف حقول مثل إجمالي المبيعات وموافقة المدير المالي وتكلفة البضائع المباعة

تصنيف البيانات التفصيلية وإدارتها بكفاءة باستخدام حقول مثل إضافة وتصنيف حقول مثل إجمالي المبيعات وموافقة المدير المالي وتكلفة البضائع المباعة طرق عرض مخصصة: الوصول إلى طرق عرض متنوعة لإدارة البيانات بشكل شامل

الوصول إلى طرق عرض متنوعة لإدارة البيانات بشكل شامل ميزات إدارة المشاريع المدمجة: استفد من تتبع الوقت والعلامات والتبعيات والمزيد.

ارتقِ بسير عمل شركتك باستخدام ClickUp

قد يكون الاختيار بين جداول بيانات Google و Excel أمرًا صعبًا.

ومع ذلك، يقدم ClickUp بديلاً قويًا يجمع بين أفضل ميزات جداول البيانات وأدوات إدارة المشاريع المتقدمة.

وبفضل قوالب ClickUp القابلة للتخصيص وإمكانات الأتمتة التي يوفرها ClickUp، يمكنك بسهولة إدارة البيانات وتبسيط المهام وتحسين سير عملك.

تساعدك منصته المتكاملة على البقاء منظمًا وفعالًا، مما يجعله خيارًا رائعًا للاستخدام الشخصي والمهني. اشترك مجانًا في ClickUp لتعزيز إنتاجيتك وتبسيط إدارة بياناتك.