أفضل 11 تطبيقًا لتدوين الملاحظات مع دعم القلم

هل وجدت نفسك في منتصف شيء مهم عندما خطرت لك فكرة عبقرية فجأة؟ تكون غارقًا في العمل، وفجأة يظهر في ذهنك الحل المثالي الذي كنت تبحث عنه.

بطبيعة الحال، أنت لا تريد أن تفقد تلك الفكرة، ولكننا لا نستطيع أن نجمع الكثير من الأفكار في رؤوسنا.

ولكن ماذا لو كان لديك أداة لا تلتقط أفكارك في لمح البصر فحسب، بل تتيح لك أيضًا رسم الملاحظات والتعليق عليها وتنظيمها بسهولة؟

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني للأفكار، أو تدوين ملاحظات سريعة، أو حتى إنشاء مخططات تفصيلية، فإن الأداة الصحيحة تطبيق تدوين الملاحظات تحويل جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد إلى أداة إنتاجية قوية.

لمساعدتك، قمتُ وفريقي بتجميع قائمة بأفضل 10 تطبيقات لتدوين الملاحظات لنظام أندرويد تدعم القلم. من خيارات تطبيقات تدوين الملاحظات المجانية إلى الحلول المتميزة المليئة بالميزات، لدينا ما يناسب الجميع.

دعونا نلقي نظرة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام القلم؟

عند اختيار أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام قلم للأندرويد، ركز على الميزات التي تتماشى مع سير عملك وتعزز الإنتاجية.

إليك بعض الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها:

استجابة القلم: يجب أن يوفر التطبيق كتابة سلسة وخالية من التأخير، مما يضمن التقاط حركات القلم بدقة في الوقت الفعلي

يجب أن يوفر التطبيق كتابة سلسة وخالية من التأخير، مما يضمن التقاط حركات القلم بدقة في الوقت الفعلي خيارات التخصيص: ابحث عن تطبيقات الملاحظات التي تسمح لك بتخصيص أنماط القلم وألوانه وسماكته، مما يمنحك المرونة في شكل ملاحظاتك ومظهرها

ابحث عن تطبيقات الملاحظات التي تسمح لك بتخصيص أنماط القلم وألوانه وسماكته، مما يمنحك المرونة في شكل ملاحظاتك ومظهرها التعرّف على الكتابة اليدوية: يمكن لأفضل التطبيقات تحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نص، مما يسهل البحث عن ملاحظاتك وتنظيمها لاحقًا

يمكن لأفضل التطبيقات تحويل ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد إلى نص، مما يسهل البحث عن ملاحظاتك وتنظيمها لاحقًا المزامنة عبر أجهزة متعددة: تأكد من أن التطبيق يدعم المزامنة عبر أجهزة متعددة، سواء كنت تدون ملاحظاتك على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر

تأكد من أن التطبيق يدعم المزامنة عبر أجهزة متعددة، سواء كنت تدون ملاحظاتك على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر أدوات التنظيم: تأكد من وجود ميزات مثل المجلدات والعلامات, الملاحظات اللاصقة عبر الإنترنت ودفاتر الملاحظات التي تساعدك في الحفاظ على تنظيم ملاحظاتك وسهولة استرجاعها

تأكد من وجود ميزات مثل المجلدات والعلامات, الملاحظات اللاصقة عبر الإنترنت ودفاتر الملاحظات التي تساعدك في الحفاظ على تنظيم ملاحظاتك وسهولة استرجاعها خيارات التصدير والمشاركة: يجب أن يسمح لك التطبيق بتصدير ملاحظاتك بتنسيقات مختلفة (PDF، صورة، إلخ) ومشاركتها مع الآخرين

يجب أن يسمح لك التطبيق بتصدير ملاحظاتك بتنسيقات مختلفة (PDF، صورة، إلخ) ومشاركتها مع الآخرين تكامل التخزين السحابي: التكامل مع خدمات التخزين السحابي مثل تطبيقات جوجل أو دروب بوكس مهم للنسخ الاحتياطي لملاحظاتك الرقمية وتحرير مساحة على الجهاز

التكامل مع خدمات التخزين السحابي مثل تطبيقات جوجل أو دروب بوكس مهم للنسخ الاحتياطي لملاحظاتك الرقمية وتحرير مساحة على الجهاز الوصول دون اتصال بالإنترنت: القدرة على الوصول إلى ملاحظات الاجتماع وتحريرها دون اتصال بالإنترنت أمر ضروري عندما تضطر إلى ذلك السفر للعمل وغالبًا ما يكون الوصول إلى الإنترنت محدودًا

القدرة على الوصول إلى ملاحظات الاجتماع وتحريرها دون اتصال بالإنترنت أمر ضروري عندما تضطر إلى ذلك السفر للعمل وغالبًا ما يكون الوصول إلى الإنترنت محدودًا ميزات الأمان: ابحث عن التطبيقات التي توفر الحماية بكلمة مرور أو التشفير للحفاظ على أمان ملاحظاتك، خاصةً إذا كانت تحتوي على معلومات حساسة

ابحث عن التطبيقات التي توفر الحماية بكلمة مرور أو التشفير للحفاظ على أمان ملاحظاتك، خاصةً إذا كانت تحتوي على معلومات حساسة واجهة المستخدم وتجربة المستخدم: واجهة مستخدم نظيفة وبديهية تجعل التطبيق أسهل في الاستخدام، مما يسمح لك بالتركيز على ملاحظاتك دون أن تتعثر في القوائم المعقدة

أفضل 11 تطبيقًا لتدوين الملاحظات باستخدام Stylus لاستخدامها في عام 2024

لقد جمعنا لك أفضل أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات للأندرويد التي تلبي احتياجات الجميع من الطلاب إلى المحترفين وغيرهم.

دعنا نبدأ بأفضل تطبيق مجاني لتدوين الملاحظات نفضل استخدامه في المنزل -ClickUp!

1. ClickUp (الأفضل لتدوين الملاحظات الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو واحد من أفضل أدوات تدوين الملاحظات المتاحة، ولسبب وجيه. فهي مليئة بالميزات التي تجعلها أكثر من مجرد أداة أخرى لتدوين الملاحظات بديل Google Keep . مستندات ClickUp مكان رائع لتدوين الأفكار، وإنشاء قوائم المهام، وحتى إنشاء مواقع الويكي. يعمل هذا الإعداد على تبسيط تعيين المهام والعمل مع الفريق في الوقت الفعلي.

تساعد خيارات تنسيق النص الغني ، مثل النقاط النقطية وقوائم المراجعة واللافتات وكتل الرموز في تنظيم الملاحظات بطريقة جذابة بصريًا وسهلة التنقل، خاصة عند استخدام القلم على جهاز Android.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي أثناء تحرير المستندات على ClickUp Docs

جانب آخر رائع في ClickUp هو القدرة على تضمين عناصر الوسائط المتعددة مباشرةً في المستندات. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند إضافة الصور أو مقاطع الفيديو لتحسين الملاحظات. ومع ذلك، فإن ما يبرز حقًا هو الربط ثنائي الاتجاه داخل انقر فوق المهام . يساعد في ربط المهام ذات الصلة، مما يعطي رؤية أوضح لكيفية تناسب كل شيء معًا. ClickUp Brain لقد غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لي وأصبحت محورية بالنسبة لي استراتيجية تدوين الملاحظات . وهي مفيدة جدًا في تلخيص الملاحظات الطويلة وإنشاء جداول دقيقة والعثور على المعلومات بسرعة. عندما يكون الوقت ضيقًا، أستخدم أيضًا ClickUp Brain لتلخيص سلاسل التعليقات الطويلة، مما يجنبني عناء قراءة مئات التعليقات.

لخص تفاعلات العملاء، واحصل على إجابات لأسئلتك، وحلل التقارير باستخدام ClickUp AI ClickUp Notepad هو مكان آخر لتدوين الملاحظات السريعة على الهاتف أو سطح المكتب. غالبًا ما أقوم أنا وفريقي بصياغة أفكارنا الأولية هنا، باستخدام تنسيق بسيط قبل نقلها إلى مستند أكثر صقلًا.

سجّل الملاحظات أثناء التنقل باستخدام ClickUp Notepad وقم بالوصول إليها من المتصفح والجهاز المحمول كليك أب كليب مثالي ل مشاركة تسجيلات الشاشة مباشرةً داخل الملاحظات، مما يضيف عنصرًا تفاعليًا تفتقر إليه العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، بفضل النسخ المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن البحث عن كل كلمة منطوقة في مقطع، مما يسهل العثور على المعلومات المهمة لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى جميع مقاطعك بشكل مركزي في مركز المقاطع.

نسخ الملاحظات الصوتية وملاحظات الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Clips

أفضل جزء؟ ClickUp متاح عبر جميع الأجهزة بما في ذلك Android، مع دعم سلس للقلم. وهذا يجعل من السهل الوصول إلى الملاحظات ومشاركتها بين الكمبيوتر الشخصي والهاتف والكمبيوتر اللوحي. إنه ليس مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات؛ بل هو تطبيق كامل مجموعة الإنتاجية التي تحافظ على كل شيء في منصة واحدة.

ClickUp أفضل الميزات

استخدم ClickUp Notepad لتدوين الملاحظات بسرعة، وإضافة الصور، وتحويل الملاحظات النصية إلى مهام وعناصر مهام قابلة للتنفيذ

تصنيف الملاحظات التفصيلية والتعاون في تدوينها باستخدام ClickUp Docs

إنشاء ملخصات وتحويل الملاحظات إلى عناصر عمل وتنسيقها باستخدام ClickUp Brain

التكامل على نطاق واسع مع أدوات الإنتاجية مثل تقويم Google وOutlook وDropbox

تحويل ملاحظاتك إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام مهام ClickUp Tasks

استخدم ClickUp Whiteboards أو ClickUp Mind Maps إذا كنت ترغب في إنشاء شبكة من الملاحظات المتصلة بصريًا

قيود ClickUp ClickUp

قد يواجه المستخدمون الجدد منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. إيفرنوت (الأفضل لتنظيم وإدارة كميات كبيرة من الملاحظات)

عبر إيفرنوت Evernote هو تطبيق يستخدم على نطاق واسع ويقدم ميزات متنوعة، بما في ذلك إمكانية التخصيص قوالب تدوين الملاحظات . يتيح للمستخدمين إنشاء أنواع مختلفة من الملاحظات، مثل الإدخالات النصية والتسجيلات الصوتية وملخصات الاجتماعات وقوائم المهام.

يوفر تطبيق الملاحظات دعمًا ممتازًا للقلم لأولئك الذين يفضلون الكتابة اليدوية، مما يتيح لهم استخدام الحبر الرقمي بدقة. تسهّل هذه الأداة التبديل بين الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملاحظات المكتوبة باليد وتخصيص أنماط القلم وألوانه وضبط عرض الخطوط. تعمل تقنية التعرف على خط اليد على تحويل الملاحظات المكتوبة إلى نص قابل للبحث والتحرير، مما يجعل العثور على المحتوى وتنظيمه أسهل.

وبفضل تكامل التخزين السحابي، تتم مزامنة جميع الملاحظات التي يتم تدوينها بالقلم عبر الأجهزة في الوقت الفعلي، مع الحفاظ على التنسيق والشروح. يتكامل Evernote أيضًا مع أدوات مثل ClickUp وتقويم Google وSlack وMicrosoft Teams، وهو أمر مفيد للغاية.

أفضل ميزات Evernote

التقاط مقتطفات الويب مباشرةً في الملاحظات باستخدام Web Clipper

استخدم كاميرا هاتفك لمسح المستندات الورقية ورقياً ورقمنتها وتنظيمها

تحرير الملاحظات والمهام في الوقت الفعلي لضمان بقاء جميع المساهمين متناسقين

قيود Evernote

الإصدار المجاني محدود، وغالباً ما يتم توجيه المستخدمين نحو اشتراك مدفوع. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حلول أكثر ملاءمة للميزانية، يمكن استكشاف بدائل إيفرنوت قد يكون من المفيد

أسعار إيفرنوت

مجاني للأبد

شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

17.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الفرق: 24.99 دولارًا/المستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,200 تقييم)

3. Notion (الأفضل لمساحات العمل القابلة للتخصيص وتدوين الملاحظات التعاونية)

عبر فكرة تتيح لك Notion إنشاء مساحات عمل مخصصة - خاصة أو مشتركة - تلبي احتياجاتك الخاصة. في مساحات العمل هذه، يمكنك إضافة مجموعة متنوعة من "الكتل المتزامنة" المرنة، والتي يمكن أن تكون أي شيء من مقتطفات نصية وإشارات مرجعية إلى الصور وروابط التبديل والملفات ومقتطفات التعليمات البرمجية وأقسام المناقشة.

الأمر الرائع في Notion هو سهولة نقل هذه الكتل. يمكنك سحبها وإفلاتها أينما تريد دون القلق بشأن إفساد المستند بأكمله. فهي تسمح لك بربط ومزامنة المحتوى عبر صفحات متعددة داخل مساحة العمل الخاصة بك. يتيح لك الإصدار المجاني من Notion حفظ ومزامنة ما يصل إلى 1000 كتلة محتوى.

توفر خطط الاشتراك المتميزة ميزات إضافية مثل أدوات الإدارة وإعدادات الأذونات، وذلك حسب الفئة المختارة.

أفضل الميزات #### Notion

تصميم قوالب مخصصة ودمج قاعدة بياناتك مباشرة في الملاحظات

الوصول بسرعة إلى المعلومات المهمة من خلال الشريط الجانبي

استخدام تخفيض السعر لكتابة الملاحظات وتنسيقها

قيود مفهوم #### القيود

قد تكون الميزات الواسعة وواجهة المستخدم مربكة للمبتدئين

قد يبدو تطبيق الهاتف المحمول أقل سهولة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير Notion

الأساسي: مجانًا

مجانًا بالإضافة: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة يمكن إضافة مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى خطتك مقابل 10 دولارات/مستخدم/شهرياً

تقييمات ومراجعات نوتيون

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

قراءة المزيد: أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات في عام 2024

4. Google Keep (الأفضل لتدوين الملاحظات السريعة والتكامل السلس مع Google Workspace)

عبر جوجل الاحتفاظ أحد أفضل الأشياء في Google Keep هو أنه مجاني تمامًا، بدون تكاليف خفية أو اشتراكات. يمكنك بسهولة نسخ الصور ولصقها، وإضافة مذكرات صوتية، وإنشاء قوائم مهام، وغير ذلك الكثير.

ويمكنك كتابة الملاحظات وترميزها بالألوان وتنسيقها لتشبه منشورات المدونة. البحث عن كلمات رئيسية محددة أمر بسيط.

ما يميّز Google Keep هو تكامله السلس مع منتجات Google الأخرى.

على سبيل المثال، يمكنك حفظ ملاحظاتك كملفات PDF مباشرةً على Google Drive أو إرفاقها برسائل البريد الإلكتروني في Gmail. متوفر على كل من Android والكمبيوتر الشخصي، كما أنه يوفر دعمًا ممتازًا للقلم وقلم S Pen، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لجميع احتياجاتك في تدوين الملاحظات.

أفضل ميزات Google Keep

تعيين التذكيرات التي يمكن تهيئتها لتتكرر، مما يضمن لك عدم تفويت أي ملاحظة

إضافة الصور بسهولة إلى الملاحظات من خلال التكامل المباشر من لفة الكاميرا

استخدام قائمة مهام مع مربعات اختيار تحوّل الملاحظات تلقائيًا إلى مهام

استمتع بالوصول إلى جميع الميزات مجانًا، دون أي تكلفة

قيود Google Keep

يفتقر إلى القدرة على قفل الملاحظات

يقدم خيارات تنسيق محدودة مقارنة بتطبيقات تدوين الملاحظات المجانية الأخرى

تسعير Google Keep

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Keep

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 180 تقييم)

قراءة المزيد: جوجل كيب مقابل إيفرنوت: مراجعة 2024 (الميزات والتسعير) | انقر فوق

5. إمكانية الملاحظة (الأفضل للملاحظات المكتوبة بخط اليد والمزامنة السحابية)

عبر قابلية الملاحظة صُمم تطبيق Notability لمستخدمي نظام التشغيل iOS، وهو يسهل عليك مشاركة الملاحظات وتحريرها. يمكنك تصدير ملاحظاتك بسهولة إلى مستند سهل القراءة أو مشاركتها عبر منصات مثل Dropbox. وإذا كنت بحاجة إلى تعديل هذه الملاحظات لاحقًا، فلديك المرونة للقيام بذلك أيضًا.

تتيح لك المزامنة السحابية مزامنة ملاحظاتك عبر جميع أجهزتك، سواءً كان جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي. يتيح لك ذلك سهولة الوصول إلى الملاحظات في أي وقت وفي أي مكان، دون عناء إرسال المرفقات عبر البريد الإلكتروني. يتم تخزين كل شيء بأمان في السحابة، بحيث تكون ملاحظاتك في متناول يدك دائمًا، بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

أفضل الميزات #### Notability

الجمع بين الكتابة اليدوية والكتابة والتسجيلات الصوتية في ملاحظة واحدة للحصول على تجربة تدوين ملاحظات متعددة الاستخدامات

التعليق على ملفات PDF والصور بسهولة، مما يجعله مثاليًا لمراجعة المستندات والتعليق عليها

مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة باستخدام iCloud، مما يضمن إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بك وتحديثه دائماً

استخدم مجموعة متنوعة من أنماط الأقلام والألوان لتخصيص ملاحظاتك وتعزيز وضوحها

قيود قابلية الملاحظة

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة أقل سهولة، مما قد يؤثر على سهولة الاستخدام

قد لا تفي ميزات التعاون المحدودة في التطبيق باحتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن وظائف واسعة النطاق قائمة على الفريق

تم الإبلاغ عن وجود مشاكل في المزامنة من حين لآخر، مما قد يتسبب في تأخير الوصول إلى الملاحظات المحدّثة

تسعير تطبيق Notability

Notability Starter: مجاني

مجاني Notability Plus: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات قابلية الملاحظة

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40 تقييم)

6. Workflowy (الأفضل لتدوين الملاحظات وإدارة المهام استنادًا إلى المخطط التفصيلي)

عبر سير العمل Workflowy هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات تم تصميمه مع التركيز على البساطة. يقدم نهجًا فريدًا لتدوين الملاحظات من خلال السماح لك بإنشاء قوائم متداخلة بلا حدود، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر يمكن إدارتها.

بينما يمكنك تصنيف ملاحظاتك و البحث فيها باستخدام علامات التصنيف أو الإشارات @، يتيح لك نظام التصفية العثور بسرعة على المحتوى ذي الصلة، وهو أمر مفيد بشكل خاص عند التعامل مع معلومات واسعة النطاق.

يضيف دعم Stylus للتطبيق على نظام Android طبقة أخرى من الوظائف، خاصةً للمستخدمين الذين يفضلون الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو الرسومات. وبفضل توافقه مع القلم، يصبح Workflowy أكثر من مجرد تطبيق قائم على النصوص، بل يصبح أداة متعددة الاستخدامات لالتقاط الأفكار بتنسيقات مختلفة.

أفضل ميزات Workflowy

تنظيم الملاحظات والمهام باستخدام قوائم متداخلة غير محدودة، مما يسمح بهياكل هرمية مفصلة

العثور على المعلومات بسرعة باستخدام خيارات بحث وتصفية قوية

ضبط طريقة العرض للتركيز على أقسام أو مهام محددة، مما يعزز الإنتاجية والتنظيم

العمل في وقت واحد مع الآخرين، مع إمكانية رؤية التغييرات على الفور لجميع المتعاونين

قيود Workflowy

تكامل محدود مع أدوات الطرف الثالث مقارنةً بتطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى

سعر Workflowy

الأساسي: مجانًا

مجانًا Workflowy Pro: 8.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Workflowy

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. ملاحظة واحدة (الأفضل لتنظيم الملاحظات المهيكلة)

عبر مايكروسوفت يُعدّ OneNote تطبيقًا لتدوين الملاحظات يتكامل بسلاسة مع Microsoft Office، وهو مثالي للمستخدمين المدمجين بالفعل في نظام Microsoft البيئي.

باستخدام OneNote، يمكنك كتابة ملاحظاتك أو إملاءها وإنشاء قوائم تدقيق. من السهل إضافة الصور أو ملفات PDF أو رسائل البريد الإلكتروني أو قص محتوى الويب مباشرةً إلى ملاحظاتك. وينظّم التطبيق معلوماتك باستخدام نظام دفتر الملاحظات، وهو مقسّم إلى أقسام وعلامات، مما يسمح بتصنيفها بسهولة وإجراء عمليات بحث سريعة عن النصوص.

تضمن مزامنة OneNote السحابية تحديث الملاحظات دائمًا وإمكانية الوصول إليها عبر جميع الأجهزة. وتضيف الميزات الإضافية مثل أدوات التعاون ودعم Android Wear وتكامل TouchID إلى تعدد استخدامات OneNote.

أفضل ميزات #### One Note

إعادة إنشاء مجلد مادي بأقسام وصفحات منفصلة في تخطيط دفتر الملاحظات الرقمي

تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص مكتوب لسهولة التحرير والبحث

مزامنة الملاحظات عبر الأجهزة والمنصات للحفاظ على استمرارية التفكير

الوصول إلى الملاحظات دون اتصال بالإنترنت، مما يضمن توفرها حتى بدون اتصال بالإنترنت

قيود المذكرة الواحدة

يتطلب اشتراك Microsoft 365 للوصول الكامل؛ وإلا ففكر في استكشاف بدائل OneNote يتكامل بشكل أساسي مع منتجات مايكروسوفت، مما قد يحد من الوظائف للمستخدمين في الأنظمة البيئية الأخرى



سعر One Note

مضمن في اشتراك Microsoft 365، بدءًا من 69.99 دولارًا أمريكيًا في السنة

تقييمات ومراجعات #### One Note

G2: 4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

8. الدب (الأفضل لدعم تخفيض السعر وتنسيق الملاحظات الجمالية)

عبر الدب Bear هو تطبيق لتدوين الملاحظات يستند إلى Markdown ويتيح لك تنسيق وتنظيم أنواع مختلفة من المحتوى - النصوص والصور والجداول وقوائم المهام - في ملاحظة واحدة. وهو متاح حاليًا لمستخدمي iOS.

تؤدي الترقية إلى Bear PRO إلى فتح ميزات متقدمة مثل البحث بالتعرف الضوئي على الحروف والقدرة على تصدير الملاحظات بتنسيقات متعددة (PDF و HTML و DOCX و JPG). هذه الميزات مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يستمتعون بتجربة تدوين ملاحظات مصقولة ومتعددة الاستخدامات.

أفضل ميزات #### Bear

تنسيق الملاحظات دون عناء باستخدام تخفيض السعر البسيط

تنظيم المحتوى باستخدام نظام علامات مرن

التركيز على قسم واحد في كل مرة مع وظيفة الطي، وإخفاء الباقي

إضفاء الطابع الشخصي على التطبيق مع مجموعة متنوعة من السمات الجميلة

قيود التحمل

لا يقوم الإصدار المجاني من Bear بمزامنة الملاحظات، لذا يمكنك استخدام التطبيق على جهاز واحد فقط

تسعير #### Bear

مجاني

بير برو 2.99 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات الدب

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Simplenote (الأفضل لتدوين الملاحظات البسيطة مع المزامنة عبر المنصات)

عبر Simplenote Simplenote هو تطبيق مباشر لتدوين الملاحظات يتم مزامنته بسلاسة عبر أجهزة ومنصات متعددة، بما في ذلك Android و iOS و Mac و Windows و Linux ومتصفحات الويب. يتم تحديث الملاحظات تلقائيًا في الوقت الفعلي، لذا لا داعي للمزامنة يدويًا.

تُعد ميزة سجل الإصدارات مفيدة للغاية عندما تقوم بتحديث الملاحظات التفصيلية بمحتوى جديد ولكنك تحتاج إلى الوصول إلى الإصدارات السابقة. يحتفظ Simplenote بنسخة احتياطية لكل تغيير، مما يسمح باسترجاع الملاحظات من أيام أو أسابيع أو حتى أشهر مضت. على الرغم من أن الواجهة تشبه واجهة Apple Notes، إلا أنه لا يمكنه إضافة صور أو رسومات.

أفضل ميزات Simplenote

تنظيم الملاحظات باستخدام العلامات واستخدام البحث الفوري لاسترجاعها بسرعة

التعاون من خلال مشاركة القوائم أو نشر التعليمات أو نشر الملاحظات عبر الإنترنت

إنشاء ملاحظات ومعاينتها ونشرها باستخدام تنسيق Markdown

قيود Simplenote

لا يدعم إدراج الجداول

يدعم فقط الملاحظات النصية، وليس الصور أو الرسوم البيانية

تسعير Simplenote

مجاناً

Simplenote التقييمات والمراجعات

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. جود نوتس (الأفضل للكتابة اليدوية الرقمية وتدوين الملاحظات الأكاديمية)

عبر ملاحظات جيدة يعمل GoodNotes بشكل مشابه لوظيفة Notability، مع بعض الاختلافات الرئيسية. تتيح وظائف تصميمه المتقدمة التنظيم والتخصيص الفعال. يمكنك الاختيار من بين العديد من تخطيطات وقوالب الملاحظات المضمنة أو استيراد القوالب الخاصة بك.

وهو يدعم الكتابة على الآلة الكاتبة والكتابة بالقلم وتعليقات PDF ويستوعب المستخدمين الذين يستخدمون اليد اليسرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل GoodNotes تحويل النص المكتوب بخط اليد إلى نص مكتوب ويوفر توافقًا واسعًا مع القلم، بما في ذلك خيارات أخرى غير قلم Apple Pencil.

تقوم أداة التعرف على الأشكال بتصحيح الأشكال تلقائيًا وتضمن الدقة. كما أنها تساعد في التسطير والتمييز، مما يحافظ على نظافة التعليقات التوضيحية وقابليتها للقراءة. تتيح لك وظيفة النوافذ المتعددة العمل على علامات تبويب مختلفة في وقت واحد باستخدام عرض تقسيم الشاشة.

جود نوتس أفضل الميزات

توفير تجربة كتابة سلسة وسريعة الاستجابة مع دعم متقدم بالقلم

تقديم أدوات تنظيمية قوية مثل دفاتر الملاحظات والمجلدات والعلامات

تمكين التعليقات التوضيحية والترميز لمستندات PDF لسهولة المراجعة والتحرير

ضبط الأشكال تلقائيًا لضمان الحصول على رسومات أنيقة ودقيقة

السماح بالعمل على مستندات متعددة في وقت واحد مع دعم تعدد النوافذ

قيود جود نوتس

لا يوجد تطبيق مطابق على نظام ويندوز أو لينكس يسمح لك بعرض الملاحظات التي تم تدوينها على جهاز iPad بطريقة متزامنة

وظيفة تسجيل الصوت متاحة فقط على أجهزة Apple

تسعير Goodnotes Goodnotes

مجاناً

آبل : 9.99 دولارًا في السنة أو الشراء لمرة واحدة 29.99 دولارًا

: 9.99 دولارًا في السنة أو الشراء لمرة واحدة 29.99 دولارًا أندرويد وويندوز: 6.99 دولارات في السنة

تقييمات ومراجعات Goodnotes

G2: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

11. الحبار (الأفضل لتدوين الملاحظات الأكاديمية والعمل المدرسي)

عبر الحبار Squid هو تطبيق متعدد الاستخدامات لتدوين الملاحظات يوفر تجربة الكتابة اليدوية الطبيعية. يركز على الحبر الرقمي والتعرف على خط اليد، ويتيح لك التعليق على ملفات PDF والصور والمستندات الأخرى بسهولة. يمكنك أيضًا إضافة الملاحظات والتمييزات والرسومات مباشرة إلى ملفاتك.

أما بالنسبة إلى التنظيم، فيتيح لك التطبيق تنظيم ملاحظاتك ورسوماتك في طبقات منفصلة، مما يسهل عليك تحرير العناصر وإعادة ترتيبها. عند الانتهاء من تدوين الملاحظات، قم بتصدير النص والرسومات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك PDF والصور والنصوص.

يدعم Squid كلاً من نظامي التشغيل iOS و Android.

أفضل ميزات #### سكويد:

استفد من الواجهة سهلة الاستخدام لعملية تدوين ملاحظات رقمية أسرع

تخصيص مظهر ملاحظاتك ورسوماتك مع مجموعة متنوعة من ألوان القلم وسماكته وأنماطه

التكامل مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى لاستيراد الملاحظات والرسومات وتصديرها

قيود الحبار

بينما يوفر Squid ميزات أساسية لتحرير النصوص، إلا أنه قد لا يكون بنفس قوة تطبيقات معالجة النصوص المخصصة

تسعير #### سكويد

الأساسي: مجانًا

مجانًا القسط: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات الحبار

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: G2: ليست هناك مراجعات كافية

تنظيم الملاحظات دون عناء مع Clickup

تتعامل معظم التطبيقات التي اختبرناها وأدرجناها في القائمة المختصرة مع تدوين الملاحظات الأساسية واسترجاعها بشكل جيد؛ وبعضها فقط يقدم وظائف أكثر تقدماً مثل التعاون الجماعي وإدارة المهام والمشاريع والتكاملات القوية.

يميل استخدام تطبيقات متعددة لتدوين الملاحظات إلى تشويش مساحة العمل الرقمية وخلق تعقيدات غير ضرورية. والمفتاح هو اختيار تطبيق واحد متعدد الاستخدامات يتكامل بسلاسة مع نظامك التقني الحالي.

يبرز تطبيق ClickUp باعتباره الحل الذي يجمع كل هذه المربعات.

فهو يبسط تدوين الملاحظات بميزات مثل المستندات والمفكرة والقوالب الجاهزة للاستخدام. وتعمل قدرات الذكاء الاصطناعي على تبسيط الكتابة، واسترجاع الملاحظات القديمة، ونسخ الملاحظات الصوتية. تحافظ أدوات إدارة المشروع على تنظيم قوائم المهام وتدعم التعاون مع فرق العمل متعددة الوظائف. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واستمتع بتجربة سلسة في تدوين الملاحظات.