نتائج أوكي آر إس مقابل أهداف محمد بن راشد: ما الفرق بينهما؟

هناك الكثير من الحكمة الإدارية حول العالم. ويبتكر قادة الأعمال والباحثون والمنشورات نظريات ويصممون استراتيجيات جديدة طوال الوقت.

خذ على سبيل المثال, استراتيجيات تحديد الأهداف . OKRs، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وبطاقات الأداء المتوازنة، والأهداف الذكية SMART، وطريقة إنجاز المهام، وإطار عمل WOOP، وما إلى ذلك، ليست سوى عدد قليل من الأطر العديدة المتاحة اليوم. ومع تطور السوق والاقتصاد، يتم تطوير أطر عمل جديدة كل يوم.

على الرغم من المنافسة الشديدة من الأنظمة الجديدة المتعددة، إلا أن مبدأي تحديد الأهداف اللذين صمدا أمام اختبار الزمن هما الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) والإدارة بالأهداف (MBO).

في منشور المدونة هذا، سنقوم باستكشافهما بالتفصيل ودراسة الاختلافات بين مبدأ الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) ومبدأ الإدارة بالأهداف (MBO).

ما هي الإدارة بالأهداف والنتائج الرئيسية؟

الإدارة بالأهداف (MBO) هو نهج لتقييم الأداء يساعد المؤسسة بأكملها على وضع أهداف محددة بوضوح والعمل بشكل استراتيجي على تحقيقها على مدار الوقت.

وقد صممه الاستشاري الإداري بيتر دراكر في كتابه "ممارسة الإدارة" الصادر عام 1954، ويتميز نهج الإدارة بالأهداف بما يلي

المحاذاة : تتماشى الأهداف الفردية مع الأهداف التنظيمية، مما يضمن أن يعمل الجميع لتحقيق نفس النتائج

: تتماشى الأهداف الفردية مع الأهداف التنظيمية، مما يضمن أن يعمل الجميع لتحقيق نفس النتائج التخطيط : تسمح ممارسات الإدارة بالأسلوب الإداري المتوائم للمدراء بتخطيط النهج الصحيح لتحقيق الأهداف المذكورة

: تسمح ممارسات الإدارة بالأسلوب الإداري المتوائم للمدراء بتخطيط النهج الصحيح لتحقيق الأهداف المذكورة التعاون : التعاون: يعمل المدراء والموظفون معًا في طريقة MBO على تحديد أهدافهم الخاصة بناءً على الأداء التاريخي والرؤية المستقبلية

: التعاون: يعمل المدراء والموظفون معًا في طريقة MBO على تحديد أهدافهم الخاصة بناءً على الأداء التاريخي والرؤية المستقبلية المرونة: المرونة: لا تتسم طريقة MBO بالجمود في توصياتها؛ حيث تتمتع المؤسسات بحرية تصميم أهدافها وخطط إنجازاتها بما يتناسب مع احتياجاتها

ممارسة الإدارة (المصدر: كتب جوجل )

كيف تعمل عملية MBO؟

في أبسط أشكالها، تعتبر الإدارة بالأهداف طريقة لتحديد الأهداف والعمل على تحقيقها. ولكن مع مرور الوقت وتوسيع نطاقها، يمكن أن تصبح معقدة بشكل لا يصدق. تساعد العملية التالية المكونة من خمس خطوات على تفعيلها بشكل فعال، بغض النظر عن حجم مؤسستك.

الأهداف: يحدد المديرون والموظفون بشكل تعاوني أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART). تتماشى هذه الأهداف مع الأهداف العامة للمؤسسة.

خطط العمل: يضع المدراء خطط عمل لتحقيق أهداف فرقهم. ويقوم الموظفون بذلك لأنفسهم. تتضمن هذه الخطوة عادةً تحديد الموارد والجداول الزمنية والمسؤوليات.

المراقبة: تستخدم الفرق أطر إدارة الأداء وعمليات المراجعة مثل عمليات المراجعة والتقييمات والاجتماعات الفردية لضمان سير الأهداف على المسار الصحيح.

التقييم: في نهاية الفترة المحددة، تقوم الفرق بتقييم أداء كل هدف قاموا بتحديده. وإذا لزم الأمر، يقومون بتعديل الأهداف أو خطط العمل على طول الطريق.

التغذية الراجعة: استنادًا إلى التقييم، يقدم المديرون التغذية الراجعة لموظفيهم. وهذه هي أيضًا الخطوة التي يتم فيها تصميم مكافآت الموظفين، مثل الزيادات والترقيات وما إلى ذلك.

تتكرر الدورة بأهداف جديدة للفترة التالية، وتستمر عملية المواءمة والتحسين.

ما هي إيجابيات وسلبيات نظام MBO؟

مثل أي نظام لتحديد الأهداف، فإن نظام MBOs له إيجابياته وسلبياته. استنادًا إلى حجم مؤسستك وهيكلها وأهدافها وما إلى ذلك، يمكنك اختيار تكييف نظام MBOs للاستفادة مما ينجح وتقليل ما لا ينجح.

إيجابيات MBO

المواءمة: تعمل برامج MBOs على مواءمة الأهداف الفردية والجماعية والتنظيمية. وهذا يقلل إلى حد كبير من فرص قيام الأشخاص بأشياء خاصة بهم دون توجيه موحد.

الوضوح: إن وضع أهداف واضحة ومحددة يخبر الموظفين بما هو متوقع منهم. وهذا يقلل من الغموض والحمل العاطفي الذي يتعين عليهم تحمله كجزء من عملهم.

الالتزام: يتم تحديد الأهداف في أسلوب إدارة التعلم مدى الحياة بالتعاون مع فريق العمل، مما يزيد من التزامهم وملكيتهم وحافزهم العام لتحقيق أهدافهم.

سلبيات أسلوب MBO

شاقة: قد تستغرق عملية تحديد الأهداف ومراجعتها وتقييمها وقتًا طويلاً، خاصة في المؤسسات الكبيرة.

معقدة: يتطلب انتقال الأهداف من المستوى التنظيمي إلى كل فرد عملية معقدة. وأي خلل في الترجمة يمكن أن يجعل العملية برمتها غير مجدية.

تركيز ضيق: تعطي MBO الأولوية لقابلية القياس الكمي. ونتيجة لذلك، فإن التركيز المفرط على أهداف محددة وقابلة للقياس يمكن أن يؤدي إلى إهمال مجالات نوعية أخرى، مثل الابتكار أو التعاون الجماعي.

عقلية قصيرة الأجل: قد تشجع طريقة MBO أحيانًا العقلية قصيرة الأجل، حيث يعطي الموظفون الأولوية للأهداف الفورية على النمو أو الاستدامة على المدى الطويل.

كل هذا جيد، ولكن كيف تبدو طريقة عمل MBO في الممارسة العملية، كما تسأل؟ إليك ما يلي.

أمثلة على أسلوب MBO في العالم الحقيقي

إذا كنت ستطبق الإدارة بالأهداف على جوانب مختلفة من مؤسستك، فإليك ما قد يبدو عليه الأمر.

1. الإدارة بالأهداف في المبيعات

الهدف: زيادة إيرادات المبيعات الفصلية بنسبة 10%.

خطة العمل:

تحديد عدد X. من العملاء المحتملين الإضافيين ذوي الإمكانات العالية

زيادة جهود التواصل مع العملاء بنسبة 25%

تحسين معدل التحويل من 20% إلى 23%

المراقبة: تنفيذ نظام جديد لإدارة علاقات العملاء لتحسين تتبع العملاء المحتملين ومتابعتهم.

التقييم: التقييم: في نهاية كل ربع سنة، ستقوم بقياس النسبة المئوية للزيادة في إيرادات المبيعات ومقارنتها بالهدف المحدد بنسبة 10%.

2. MBO في التسويق

الهدف: زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 35% خلال ستة أشهر.

خطة العمل:

إنشاء ثلاثة أجزاء من المحتوى الجديد الصافي كل أسبوع، بما في ذلك منشورات المدونة والرسوم البيانية ومقاطع الفيديو

تحسين موقع الويب لتحسين تصنيفات محرك البحث

تشغيل إعلانات مستهدفة عبر الإنترنت لزيادة عدد الزيارات

المراقبة: إعداد تحليلات الموقع الإلكتروني في الوقت الفعلي مع إعداد تقارير دقيقة.

التقييم: قياس الزيادة في عدد الزيارات وتقييم ما إذا كنت تحقق هدف الـ 35%.

3. MBO في خدمة العملاء

الهدف: تحسين درجة رضا العملاء (CSAT) بنسبة 20% خلال الربع القادم.

خطة العمل:

تقليل متوسط وقت الاستجابة لاستفسارات العملاء إلى أقل من دقيقتين

تقليل وقت الانتظار إلى أقل من 10 ثوانٍ

إدخال روبوت الخدمة الذاتية للدردشة الآلية للرد على الاستفسارات الشائعة

المراقبة: تنفيذ نظام ملاحظات العملاء لتتبع نتائج CSAT.

التقييم: التقييم: قياس CSAT ومقارنتها بهدف التحسين بنسبة 20%.

وبذلك، أصبح لدينا صورة كاملة لما تبدو عليه طريقة عمل MBO. دعنا نرى كيف تقارن OKR.

ما هي OKR؟

الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) هو إطار عمل لتحديد الأهداف المؤسسية تم تقديمه في السبعينيات. يتكون الإطار من عنصرين رئيسيين: الأهداف النوعية عالية المستوى، والنتائج الرئيسية المتداخلة القابلة للقياس.

كيف تعمل عملية الأهداف والنتائج الرئيسية؟

تجتمع الفرق داخل المنظمة لتحديد أمرين محددين، أي الأهداف والنتائج الرئيسية.

الأهداف: أهداف نوعية رفيعة المستوى تحدد ما تريد تحقيقه. وهي أهداف طموحة وملهمة ومصممة لدفع المنظمة أو الفريق إلى الأمام.

النتائج الرئيسية: نتائج محددة وقابلة للقياس تشير إلى التقدم نحو تحقيق الأهداف. يحتوي كل هدف عادةً على 3-5 نتائج رئيسية قابلة للقياس الكمي، مما يسمح للفرق بقياس التقدم المحرز وتحديد ما إذا كانت قد حققت الأهداف.

فيما يتعلق ب OKRs، ربما تكون قد سمعت عن بطاقة الأداء المتوازن. فيما يلي كتاب تمهيدي عن ماهية OKRs مقابل بطاقات الأداء المتوازن ستبدو مثل.

إيجابيات وسلبيات OKRs

شاع إطار عمل "OKRs" الذي أطلقه أندرو جروف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل في كتابه "الإدارة عالية الإنتاجية"، وهو شائع للغاية في صناعة التكنولوجيا، وتستخدمه جوجل ومايكروسوفت وتويتر وأوبر وغيرها. وإليك السبب.

إيجابيات إيجابيات OKRs

المحاذاة: مثل MBOs، تساعد OKRs في مواءمة الأهداف الفردية والفريق والمؤسسة، مما يضمن أن يعمل الجميع على تحقيق نفس الأولويات الاستراتيجية.

الشفافية: عادةً ما تتم مشاركة OKRs عبر المؤسسة، مما يعزز الشفافية. وتعزز هذه الشفافية المساءلة، حيث يمكن للجميع رؤية ما يعمل عليه الآخرون وكيف تسير الأمور.

القدرة على التكيف: عادةً ما تقوم بتعيين OKRs لفترات أقصر (على سبيل المثال، كل ثلاثة أشهر)، مما يسمح للمؤسسات بالتكيف بسرعة مع التغييرات. يمكن للفرق مراجعة أو تعيين نقاط OKRs جديدة مع تغير الأولويات.

على الرغم من ذلك، فإن OKRs ليست مثالية.

سلبيات المسؤوليات التي تتطلبها OKRs

التركيز على الأرقام: يمكن أن يؤدي إعطاء الأولوية للنتائج الرئيسية القابلة للقياس إلى ثقافة "مدفوعة بالأرقام"، حيث يتم التقليل من قيمة الجوانب النوعية للعمل، مثل الإبداع والابتكار.

نظرة قصيرة الأجل: نظرًا لأنك تقوم بتعيين OKRs لفترات أقصر، فقد تغفل أحيانًا الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، مما يؤدي إلى احتمال حدوث اختلال في المواءمة.

التعقيد: إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تصبح عملية OKR معقدة ومربكة، خاصة إذا كان هناك الكثير من الأهداف أو النتائج الرئيسية. وقد يؤدي ذلك إلى الارتباك ويؤدي إلى نتائج عكسية.

أمثلة على نتائج الأداء الجيدة في العالم الحقيقي

كيف يبدو إطار عمل تحديد الأهداف الذي يحظى بشعبية كبيرة في الواقع؟ إليك بعض الأمثلة أمثلة OKR لتوضيح ذلك

1. OKR في المبيعات

الهدف: زيادة الإيرادات الفصلية من العملاء الجدد.

النتائج الرئيسية

إبرام صفقات مع خمسة عملاء جدد على الأقل

تحقيق إيرادات بقيمة 500 ألف دولار من الحسابات الجديدة

زيادة متوسط حجم الصفقات بنسبة 10% مقارنة بالربع السابق

2. OKR في إدارة المنتجات

الهدف: إطلاق ميزة جديدة لتحسين الاحتفاظ بالمستخدمين.

النتائج الرئيسية

زيادة نسبة استبقاء المستخدمين بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر من إطلاق الميزة

جعل 90% من العملاء يستخدمون الميزة الجديدة مرة واحدة على الأقل

الحصول على درجة سبعة أو أعلى على الميزة الجديدة في استطلاعات الرأي بعد الإطلاق

3. أوكي آر في الهندسة

الهدف: تحسين موثوقية النظام وتقليل وقت التعطل.

النتائج الرئيسية

تقليل وقت تعطل النظام بنسبة 60% مقارنة بالربع السابق

تحقيق وقت تشغيل بنسبة 99.9% لتطبيقات المهام الحرجة

حل 95% من الأخطاء الحرجة في غضون 24 ساعة من اكتشافها

مكافأة: فيما يلي بعض أهداف إدارة المشروع لتضعها في اعتبارك

إذا كنت منتبهًا، فلا بد أنك لاحظت الاختلاف الطفيف في عمليات أهداف إدارة المشاريع OKRs و MBO. إليك التفاصيل.

## الفرق بين MBO و OKR

يركز كل من MBO و OKRs على تقسيم الأهداف التنظيمية الخاصة بهما إلى أهداف قابلة للقياس على مستوى الفريق/الفرد من أجل تنفيذ أكثر فعالية. وتنتهي القواسم المشتركة عند هذا الحد. وفيما يلي الاختلافات الرئيسية بين الاثنين عبر معايير مختلفة.

الهدف المنظمة المؤسسة المكتب الهيكل يتم تحديد أهداف MBO لكل فرد/قسم، بما يتماشى مع الأهداف التنظيمية العامة. وبعد ذلك، يتم وضع خطط العمل وعمليات المراقبة والتقييم والمكافأة. تتألف أهداف المنظمة من أهداف رفيعة المستوى مدعومة بـ 3-5 نتائج رئيسية (أو أهداف). وتترك كيفية تحقيق الفرق لهذه الأهداف لهم. الجدول الزمني والتنفيذ يتم تحديد الأهداف في أسلوب إدارة التعلم مدى الحياة، مع التركيز على التخطيط وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيقها. يمكن أن تصبح العملية جامدة أو حتى قديمة خلال العام، مع تحديثات أقل تواترًا. يتم تعيين أهداف OKRs لكل ربع سنة. يشجع إطار العمل هذا على وضع أهداف ممتدة ويؤكد على المراجعات والتحديثات المنتظمة. وينصب التركيز على المرونة وخفة الحركة والتطور مع متطلبات السوق. عملية تقييم الأداء تحدد عملية تقييم ومكافآت محمد بن راشد آل مكتوم في نهاية العملية. تتم المراجعات في نهاية العام، مع ربط الأداء بشكل وثيق بالتعويضات والترقيات. في OKRs، تكون إدارة الأداء ديناميكية ومستمرة. سوف تقوم بمراجعة تحقيق النتائج الرئيسية بانتظام، باستخدام ذلك كأداة للتحسين المستمر والمواءمة. الشفافية تحافظ إدارة الأداء المؤسسي على سرية الأهداف. هناك القليل من التركيز على الشفافية في جميع أنحاء المنظمة. عادةً ما تكون OKRs شفافة ومرئية عبر المؤسسة بأكملها. تعزز هذه الشفافية المواءمة والمساءلة.

التطبيق

كما يتم تطبيق الأهداف متوسطة الأجل والمبادئ التوجيهية للموارد البشرية بشكل مختلف عبر السيناريوهات. على سبيل المثال، لنفترض أن هدف قسم الموارد البشرية قد يكون تقليل معدل دوران الموظفين.

في MBO,

قد تكون خطة العمل هي إجراء تطبيع التعويضات، وتنفيذ منصة إشراك الموظفين، وتبسيط مقابلات الخروج من الخدمة، وما إلى ذلك

ستقوم فرق العمل بمراقبة حالات الخروج من المؤسسة والأسباب المتعلقة بذلك

سيقومون بتقييم معدل دوران الموظفين مقابل الأهداف

في OKR

ستكون النتائج الرئيسية هي

درجات رضا الموظفين

معدلات الاحتفاظ بالموظفين

إتمام عمليات التأهيل، وما إلى ذلك.

كما ترى، يتخذ هذان الإطاران نهجين مختلفين قليلاً لتحقيق الأهداف. هل أحدهما أفضل من الآخر؟ ربما يعتمد الأمر على ما تقوم بتطبيقه عليه.

## مزايا OKRs على MBOs

تحظى OKRs بشعبية كبيرة. في الواقع، يذهب لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة جوجل، إلى حد القول " لقد ساعدتنا OKRs في تحقيق نمو بمقدار 10 أضعاف، عدة مرات ." لذا، من الطبيعي أن يكون هناك شيء ما في صالحها. دعنا نرى ماذا.

الرشاقة

يوصي إطار عمل OKR بمراجعة ربع سنوية، وأحيانًا أقل من ذلك. وهذا أمر رائع للصناعات سريعة التطور، مثل التكنولوجيا، لأنه يتيح إجراء تعديلات وإعادة تنظيمات متكررة. وهو في جوهره يجعل الفرق رشيقة.

التحسين المستمر

تعني دورات المراجعة الأقصر في OKRs أن الأداء يُناقش بانتظام. تقوم الفرق بإجراء عمليات مراجعة وتحديد الأسباب الجذرية للمشاكل ومعالجتها على الفور تقريبًا. وهذا يتيح التحسين المستمر، وهو أساس فرق البرمجيات الرشيقة.

الطموح

تعد OKRs أهدافًا طموحة بشكل عام، أي الأهداف الطموحة التي تتجاوز حدود ما يمكن للفرق تحقيقه. وهذا يعزز عقلية النمو، حيث يتم تحفيز الفرق على التفكير بشكل أكبر وتحدي الوضع الراهن.

في حين تميل الأهداف الطموحة إلى أن تكون أكثر تجنبًا للمخاطر، مع التركيز على أهداف قابلة للتحقيق، وغالبًا ما تكون أهدافًا متحفظة.

الأهداف غير القابلة للقياس

على الرغم من التركيز بشكل كبير على المقاييس، إلا أن إطار عمل OKRs يوفر أيضًا مساحة للأهداف النوعية. في الواقع، يوصى بأن تكون الأهداف في إطار عمل أوكي آر نوعيّة وطموحة. وهذا يساعد الفرق على التفكير فيما يتجاوز حدود ما هو موجود بالفعل.

جلب OKRs و MBOs إلى الفريق

لا يعني وجود OKRs ذات اليد العليا قليلاً أن MBOs غير فعالة. اعتمادًا على أهداف مؤسستك وصناعتك وحجمك ومنتجك وما إلى ذلك، قد يكون لأحدهما اليد العليا في لعبة OKRs مقابل MBO.

لذلك، قمنا بتجميع إطار عمل شامل لتنفيذ كلاهما داخل مؤسستك باستخدام برنامج تحديد الأهداف مثل ClickUp.

تحديد الأهداف

تتمثل الخطوة الأولى في تطبيق MBO أو OKR في تحديد الهدف. تأكد من أنها

متماشية مع رسالة الشركة ورؤيتها وأهدافها طويلة الأجل

ذات صلة بالاستراتيجية العامة للمؤسسة

واضحة بما فيه الكفاية لجميع أعضاء الفريق لفهمها وتبنيها

الأهداف في برنامج MBO

إذا كنت تستخدم إطار عمل MBO، فقد ترغب في تحديد أهداف SMART. وهذا يعني أنك ستضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا لكل فرد وفريق.

قم بإنشاء أهداف فريقك وقياسها وتحقيقها باستخدام ClickUp Goals أهداف ClickUp Goals يوفر مساحة افتراضية رائعة لتعيين جميع أهدافك وتتبعها وإدارتها وتحقيقها في مكان واحد. في الواقع، إنه يمنحك إطار عمل لإدارة الأهداف لتقسيم الأهداف إلى خطط عمل وتعيينها كمهام لسهولة متابعتها. إذا كنت جديدًا في هذا المجال، جرب أيًا مما يلي قوالب تحديد الأهداف .

الأهداف في OKR

من ناحية أخرى، إذا كنت تستخدم OKRs، فضع أهدافًا أكثر طموحًا ونوعية. استخدم مستندات ClickUp أو ClickUp Whiteboards للتعاون مع الفريق بشأن ما يجب قياسه وكيفية قياسه.

العصف الذهني للنتائج المحققة باستخدام ClickUp Whiteboard

عندما تكون جاهزًا لتعيينها، لا تقم ببنائها من الصفر. استخدم قالب OKRs الخاص بـ ClickUp لتعيين إيقاع التخطيط، وسرد الأهداف، ومراقبة التقدم المحرز، وغير ذلك الكثير. يقدم هذا القالب القابل للتكيف بسهولة مجموعة متنوعة من طرق العرض، والتي تساعدك على إدارة خطة OKR بأكملها بسهولة. يمكنك اختيار طريقة العرض التي تناسب احتياجاتك.

عندما تكون في شك، اطلب المساعدة. استخدم انقر فوق الدماغ لوضع الأفكار والعصف الذهني للأهداف الاستراتيجية. اطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء OKRs بناءً على المهام الحالية لأي مشروع. استخدمه لإنشاء العديد من OKRs و MBOs في أي وقت من الأوقات.

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مراقبة الإعداد

سواء كنت تستخدم MBO أو OKRs، فأنت بحاجة إلى مراقبة التقدم المحرز. في MBO، ستقوم بتتبع التقدم المحرز في خطط العمل. مع OKRs، ستقوم بتقييم النجاح في النتائج الرئيسية.

النتائج الرئيسية لوحة معلومات ClickUp هي المكان المثالي لمراقبة الأداء المؤسسي وتحسينه عبر مختلف الأهداف والمقاييس. تسمح لك لوحة المعلومات هذه القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة بإضافة عناصر واجهة مستخدم للأهداف التي تهمك.

إذا كنت تستخدم OKRs، فإن ClickUp يحتوي على لوحة معلومات محددة مسبقًا لوحة معلومات OKR لتصور أدائك وتحديد الاختناقات واكتشاف المخاطر مبكرًا.

احصل على رؤى فورية من لوحة معلومات OKR

إجراء مراجعات فعالة

مراجعات الأداء في برنامج MBO

تشجع طريقة MBO الفرق على إجراء تقييمات رسمية للأداء في نهاية كل عام. يمكنك إضافة اجتماعات ربع سنوية لمناقشة التقدم المحرز في فترات أقصر. وفي كلتا الحالتين، ضع في اعتبارك اختيار أدوات التقييم لأتمتة أجزاء من هذه العملية.

نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp

خذ الوقت الكافي لمناقشة الملاحظات وتعديل الخطط وإبقاء الأهداف على المسار الصحيح. استخدم نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp لتبسيط المناقشات، وتتبع الأداء الفردي للموظفين، ودفع التحسين التدريجي بمرور الوقت.

ارسم خط رؤية واضح بين تحقيق الأهداف والمكافآت، مثل التعويضات أو المكافآت أو الترقيات.

نهج التحسين المستمر في OKR

تشجع أنظمة تحديد أهداف OKR على إجراء دورات مراجعة أقصر، عادةً ما تكون ربع سنوية. ومع ذلك، تقوم الفرق الرشيقة بإجراء عمليات مراجعة لكل سباق (أسبوعين) أو كل شهر. وهذا يساعد في إدارة الأداء المستمر والبقاء على المسار الصحيح مع مختلف الأجزاء المتحركة، واكتساب قدر أكبر من التحكم.

لإجراء مراجعات فعالة,

جمع البيانات حول المقاييس الرئيسية

ناقش أسباب عدم الإنجاز (إذا كنت قد تجاوزت الأهداف، فكر فيما إذا كانت أهدافك سهلة للغاية)

استكشاف استراتيجيات تحسين الأداء

إعادة الالتزام بأهدافك ونتائجك الرئيسية

قالب إطار عمل ClickUp OKR

قالب إطار عمل OKR الخاص بـ ClickUp يساعدك على التعامل مع العملية بأكملها دون عناء. استخدم هذا القالب القابل للتخصيص بدرجة كبيرة لتوضيح أهداف فريقك وتحديد مجالات النتائج الرئيسية وتحديد الأهداف وتحقيقها.

إذا كان هذا القالب لا يلبي احتياجاتك، تحقق من ClickUp الآخر قوالب OKR .

انقل أهدافك من المهام إلى منجزة باستخدام ClickUp

يعكس تحوّل الصناعة من الأهداف التي يجب إنجازها إلى الأهداف التي يجب إنجازها الحاجة المتزايدة إلى المرونة والشفافية والطموح في أعمال اليوم. تعد OKRs أكثر ملاءمة للفرق الهندسية سريعة الوتيرة، في حين أن MBOs قد تكون النهج الصحيح لفرق المبيعات التي تحتاج إلى الوضوح والالتزام الثابت.

في الأساس، إذا كان تركيزك ينصب على التخطيط طويل الأجل مع مسار تنفيذ واضح، فإن MBO هو النهج المناسب. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت بحاجة إلى التكيف بسرعة مع التغييرات وتشجيع التعاون الطموح متعدد الوظائف، فإن OKRs أكثر فعالية.

وبغض النظر عن المنهجية التي تختارها، فأنت بحاجة إلى أداة شاملة لإدارة المشاريع تعمل على برنامج OKR لتخطيط أهدافك وإدارتها وتحقيقها. يقوم ClickUp بذلك بالضبط. جرّب ClickUp اليوم مجانًا !