كيفية تطبيق التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل

هل سبق لك أن وجدت نفسك تقوم بمراجعة تقاريرك مرة أخرى وأنت قلق من أن تكون قد أخطأت في وضع علامة عشرية في غير محلها؟

أو ما هو أسوأ من ذلك، ربما اكتشفت هذا الرقم العشري في غير محله واضطررت إلى إعادة صياغة تقريرك من الصفر؟

قد تعتمد رؤى الأعمال المتغيرة للعبة والتقدير المستحق على دقة وسلامة بياناتك في جدول بيانات واحد.

هنا تصبح عملية التحقق من صحة البيانات أمرًا ضروريًا.

تضمن عملية التحقق من صحة البيانات أن البيانات التي يتم إدخالها في نظام أو جدول بيانات تفي بمعايير أو قواعد محددة. فهو يوفر عليك ساعات كنت ستقضيها في غربلة جبال من البيانات.

إن فهم كيفية الاستفادة من التحقق من صحة البيانات هو مفتاح إدارة البيانات بسلاسة.

إذا كنت تستخدم تطبيق جداول بيانات جوجل، جداول بيانات جوجل، مثل 900 مليون شخص آخر في العالم، فهذا الدليل هو ما تحتاجه بالضبط.

سنرشدك إلى كل شيء بدءًا من إعداد قواعد التحقق الأساسية إلى إتقان التقنيات المتقدمة، مما يضمن بقاء بياناتك نظيفة وخالية من الأخطاء.

## فهم أساسيات التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل

التحقق من صحة البيانات هو حارس بوابة يقظ يضمن بقاء البيانات الصحيحة فقط في قاعدة بيانات جداول بيانات جوجل. مثل معظم تقنيات التحقق من الصحة، يتضمن ذلك وضع قواعد محددة لما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

إليك مثالًا منطقيًا واضحًا للمساعدة في توضيح ذلك:

السيناريو: أنت تنشئ نموذج طلب عميل

أنت تنشئ نموذج طلب عميل المطلوب: أنت تريد التأكد من أن العملاء يدخلون بيانات صحيحة، مثل عنوان بريد إلكتروني صحيح

أنت تريد التأكد من أن العملاء يدخلون بيانات صحيحة، مثل عنوان بريد إلكتروني صحيح القاعدة: يجب أن يتبع حقل "البريد الإلكتروني" في جدول البيانات الخاص بك تنسيقًا محددًا للبريد الإلكتروني

يجب أن يتبع حقل "البريد الإلكتروني" في جدول البيانات الخاص بك تنسيقًا محددًا للبريد الإلكتروني النتيجة: تقيد قواعد التحقق من صحة البيانات القيم التي يدخلها المستخدم وتمنع البيانات غير الصحيحة. كما تتيح لك أيضًا إنشاء مربع منبثق لإبلاغ العميل بالمشكلة إذا قام بتحديث المعلومات الخاطئة

على الرغم من أن هذا مثال مباشر إلى حد ما، إلا أنه يوضح مدى تحكم التحقق من صحة البيانات في جودة البيانات.

إعداد التحقق من صحة البيانات الأساسية في جداول بيانات جوجل

فيما يلي الخطوات الست المتضمنة في إنشاء قواعد التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل:

الخطوة 1: افتح جدول البيانات الخاص بك

افتح جدول البيانات الخاص بك. لهذا، سننظر في المثال أعلاه لنموذج طلب العميل.

إنشاء قالب جدول بيانات ببيانات طلبات العملاء

الخطوة 2: حدد نطاق بياناتك

حدد الخلايا التي تريد تعيين القاعدة لها.

لنقم بتعيين قاعدة للحقل كمية الطلب. حدد الخلية التي سيضيف فيها العملاء كمية الطلب - D8.

تحديد نطاق خلايا للتحقق من صحة البيانات في جداول بيانات Google Sheets

الخطوة 3: الانتقال إلى خيار التحقق من صحة البيانات

ضمن قائمة البيانات، حدد "التحقق من صحة البيانات" وانقر على "إضافة قاعدة"

الانتقال إلى التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل

الخطوة 4: تحديد معايير القاعدة الخاصة بك

في قسم "المعايير"، اختر نوع التحقق من الصحة الذي تريد تطبيقه.

هنا، سنقوم بالتحقق من صحة الأرقام، وحدد "أقل من أو يساوي"، وقم بتحديث 100 في حقل القيمة.

وضع معايير للتحقق من صحة البيانات

الخطوة 5: تحديد رسالة الخطأ

بعد ذلك، انتقل إلى قسم "خيار متقدم". ضمن "إذا كانت البيانات غير صالحة"، حدد ما تريد القيام به عندما يقوم شخص ما بإدخال بيانات غير صالحة. يمكنك أيضًا إضافة نص مساعدة لتوجيه المستخدمين.

هنا، سنختار "رفض الإدخال" لأن عملك لن يكون قادراً على قبول الطلب. سنضيف أيضًا نص المساعدة 'اطلب ما يصل إلى 100 قطعة دفعة واحدة'

_تعريف رسالة الخطأ الخاصة بقاعدة التحقق من صحة البيانات

الخطوة 6: حفظ

حدد "تم" لحفظ وتطبيق القواعد التي حددتها.

ملاحظة: من الأفضل إعداد التحقق من صحة البيانات قبل إدخال بياناتك. هذا لأنه لن يتم التحقق من القيم الموجودة تلقائيًا. للتحقق من صحة البيانات الموجودة، ستحتاج إلى مراجعتها يدويًا أو إعادة إدخالها.

من خلال هذه الخطوات، يكون التحقق من صحة البيانات الأساسية في الحقيبة!

ومع ذلك، قبل استكشاف التقنيات المتقدمة، من المهم فهم المزيد حول الأنواع المختلفة للتحقق من صحة البيانات.

أنواع التحقق من صحة البيانات

في حين أننا استخدمنا القواعد العددية في القسم السابق، فإن الحصول على نظرة عامة مفصلة عن مختلف عمليات التحقق من صحة البيانات يساعد على ضمان الدقة والجودة.

فيما يلي تفصيل لأنواع التحقق من صحة البيانات المتاحة في جداول بيانات جوجل:

رقم

مثال: التأكد من قيام العميل بإدخال كمية الطلب أقل من أو تساوي 100 أو تساويها

تقييد إدخال البيانات بقيم رقمية ضمن نطاق محدد. يتضمن ذلك شروطًا مثل "أكبر من" أو "أقل من" أو "يساوي" أو حتى "بين نطاق مخصص"

نص

مثال: التأكد من صلاحية معرف البريد الإلكتروني

الحد من إدخال النص بناءً على الطول والأحرف المحددة. يتضمن هذا أيضًا أنماطًا مثل معرفات البريد الإلكتروني أو عناوين URL صالحة.

التاريخ

مثال: التأكد من أن تاريخ الميلاد هو التنسيق الصحيحالتاريخ الصحيح_

يضمن هذا النوع من التحقق من صحة البيانات أن القيم المدخلة هي تواريخ صحيحة أو ضمن نطاق محدد.

قائمة

مثال: القائمة المنسدلة في التحقق من صحة البيانات

إذا كنت بحاجة إلى تقييد المدخلات بقائمة من الخيارات، فستستخدم التحقق من صحة البيانات "قائمة" أو "القائمة المنسدلة".

صندوق القراد

مثال: كيفية استخدام مربع التجزئة للتحقق من صحة البيانات

هنا، يمكنك تقييد المدخلات إما بوضع علامة في مربع أو لا. يمكنك أيضًا تعيين ما يعنيه ترك الحقل محددًا أو غير محدد. يُستخدم هذا بشكل أفضل عند جمع تفضيلات العملاء وقوائم التحقق من الجودة.

مكافأة: هل أنت مستعد لتحويل إدارة بياناتك؟ اتبع دليلنا التفصيلي خطوة بخطوة لإنشاء قاعدة بيانات جداول بيانات Google Sheets!

## تقنيات التحقق من صحة البيانات المتقدمة في جداول بيانات جوجل

بينما قمنا بتغطية الأساسيات، تقدم جداول بيانات Google Sheets تقنيات أكثر تقدمًا للتحقق من صحة البيانات، مثل الصيغ المخصصة وتكامل الميزات داخل التطبيق.

صيغة مخصصة

هذه الميزة هي شكل متقدم من أشكال التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل، وهي متاحة عند تعيين المعايير. على عكس أنواع التحقق من الصحة الأخرى، تسمح لك الصيغة المخصصة بإنشاء قواعد تتجاوز الخيارات الأساسية مثل الأرقام أو التواريخ.

يتم إعداد هذه القاعدة المخصصة بمساعدة الصيغ التي تستخدمها عادةً في العمليات الحسابية. الميزة الرئيسية هي أنك تحدد نوع البيانات المسموح بها في الخلية من خلال هذه الصيغة المنطقية بدقة أعلى.

تنشئ الصيغ المخصصة قواعد مدعومة بعناصر مثل نطاقات الخلايا أو التبعيات. كما أنها تسمح لك بإضافة طبقات متعددة من القواعد.

إليك مثالاً على ذلك:

استخدام صيغة مخصصة كقاعدة في تتبع تفاصيل المخزون

السيناريو: تخيل أنك تتبع مخزون المنتج قبل إرسال العميل.

المطلوب:

تريد التأكد من أن عمود "المخزون المتاح للإرسال" يقبل فقط:

الأرقام (غير مسموح بالنصوص)

قيم أكبر من الصفر (لا يمكن أن يكون لديك مخزون سالب)

قاعدة صيغة العميل:

=و(ليس رقم (a1)، a1>0)

هذا يقسم القاعدة إلى ثلاثة أجزاء:

ISNUMBER(A1): يتحقق مما إذا كانت القيمة في الخلية A1 هي رقم

يتحقق مما إذا كانت القيمة في الخلية A1 هي رقم A1>>0: يتحقق مما إذا كانت القيمة في الخلية A1 أكبر من الصفر

يتحقق مما إذا كانت القيمة في الخلية A1 أكبر من الصفر و(...): يتأكد من صحة الشرطين معًا

النتيجة: تصل تفاصيل المخزون الدقيقة إلى العملاء، ولا داعي للقلق بشأن الصيغ التي استخدمتها لأن أرقام المخزون ستكون دائمًا موثوقة وسهلة القراءة.

دمج التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل

يتضمن التحقق المتقدم من صحة البيانات أيضًا دمج ميزات أخرى في التحقق من صحة البيانات.

هل أنت مرتبك؟ دعنا نراجع بعض عمليات التكامل المتقدمة للتحقق من صحة البيانات التي تعزز الوظائف.

استخدام التنسيق الشرطي في التحقق من صحة البيانات

يمكن إقران التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات Google Sheets بسهولة مع التنسيق الشرطي، مما يؤدي إلى إنشاء جدول بيانات أكثر تفاعلية ووضوحًا.

في هذا التكامل، تقوم قاعدة منفصلة للتحقق من صحة البيانات بتشغيل التنسيق الشرطي. يسلط الضوء بصريًا على نقاط البيانات المهمة أو الأخطاء المحتملة، مما يسهل تحديد الاتجاهات والأخطاء المحتملة.

دعنا نوضح لك كيف بمثال واضح:

السيناريو: تحتاج إلى جدول بيانات إدارة المشروع للمساعدة في تتبع المهام. يجب أن تبرز بصريًا عندما تكون متأخرًا عن الجدول الزمني.

الخطوة 1: قم بإنشاء جدول بيانات يحتوي على أعمدة لاسم المهمة وتاريخ الاستحقاق والحالة. أضف آخر مهامك وحالاتها أيضًا.

جدول بيانات لتعقب تقدم المهام

الخطوة 2: انتقل إلى تنسيق وانقر على التنسيق الشرطي.

الانتقال إلى التنسيق الشرطي في جداول بيانات جوجل

ملاحظة: يمكنك إنشاء قاعدة لعمود تواريخ الاستحقاق للتأكد من إدخال المستخدم تاريخًا صالحًا.

الخطوة 3: أضف قاعدة التحقق من صحة البيانات الخاصة بك، مع ربطها بالتحقق من صحة البيانات.

إنشاء قاعدة التحقق من صحة البيانات من خلال التنسيق الشرطي

هنا، سنستخدم الصيغة المخصصة "=AND(TODAY()> C2، D2 <> 'مكتمل')".

إليك كيفية عمل ذلك:

TODAY(): تُرجع هذه الدالة تاريخ اليوم

تُرجع هذه الدالة تاريخ اليوم TODAY() > C2: تتحقق هذه الدالة مما إذا كان تاريخ اليوم أكبر من التاريخ الموجود في حقل "تاريخ الاستحقاق

تتحقق هذه الدالة مما إذا كان تاريخ اليوم أكبر من التاريخ الموجود في حقل "تاريخ الاستحقاق D2 <> 'مكتمل': تتحقق هذه الدالة مما إذا كان حقل 'الحالة' غير مكتمل

تتحقق هذه الدالة مما إذا كان حقل 'الحالة' غير مكتمل \=و: يتحقق هذا من استيفاء كلا الشرطين

الخطوة 4: أضف نمط التنسيق الخاص بك. هنا، سنحتفظ بالنتيجة باللون الأحمر (لأنها متأخرة).

إعداد نمط التنسيق

بمجرد النقر فوق "تم"، سيتم تفعيل القواعد الخاصة بك. 'إرسال تقرير الأداء' معلق ويعمل متأخراً عن الموعد المحدد.

ربط التحقق من صحة البيانات مع الأتمتة

هناك أسلوب آخر متقدم للتحقق من صحة البيانات الذي تتميز به جداول بيانات Google وهو الأتمتة.

هنا، تتميز Google بامتداد البرنامج النصي للتطبيق، والذي ينشئ رمزًا يقوم بتشغيل إجراءٍ ما بناءً على مربع حوار التحقق من صحة البيانات.

فيما يلي مثال على أتمتة الموافقات على النفقات مع التحقق من صحة البيانات:

كيفية الوصول إلى Google Apps Script

إذا كانت قاعدة التحقق من صحة البيانات تنص على ما يلي:

حقل "الموافقة مطلوبة" هو "صحيح" (مما يعني أن المربع محدد)

وحقل "الحالة" معلق

يمكنك كتابة رمز يقوم بتشغيل رسالة بريد إلكتروني مع جميع تفاصيل النفقات إلى مديرك بناءً على البيانات الموجودة في حقل "البريد الإلكتروني للموافق".

مكافأة: يمكنك الاستفادة من قوة جداول بيانات جوجل كبرنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك مع دليلنا السهل المتابعة والقوالب الجاهزة للاستخدام.

تطبيقات عملية: القائمة المنسدلة والتحقق من صحة البيانات

بينما قمنا بتغطية تقنيات التحقق من صحة البيانات، تبرز طريقة واحدة في كل التطبيقات الواقعية تقريبًا وتستحق التعمق في البحث، وهي القائمة المنسدلة.

لذا، لبدء الأمور، إليك الخطوات المتبعة في إنشاء قائمة منسدلة باستخدام التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل:

الخطوة 1: ضع قائمة بالخيارات المنسدلة

قم بإنشاء جدول البيانات الخاص بك وقم بإدراج ما تريده في القائمة المنسدلة.

لهذا، سنقوم بمراجعة تأهيل الموظفين كجزء من ورقة Google CRM الخاصة بك.

أنشئ خيارات القائمة التي تريدها في القائمة المنسدلة

بعد ذلك، انتقل إلى علامة تبويب البيانات، ثم التحقق من صحة البيانات، ثم "إضافة قاعدة"

الخطوة 2: حدد القائمة المنسدلة في التحقق من صحة البيانات

إنشاء معايير القائمة المنسدلة في التحقق من صحة البيانات

بمجرد فتح مربع حوار قواعد التحقق من صحة البيانات، حدد نطاق الخلايا (هنا، سيكون عمود "القسم" بأكمله)، ثم اختر المعايير الخاصة بك.

الآن، هناك نوعان من معايير القائمة المنسدلة.

القائمة المنسدلة: يتضمن هذا إضافة خياراتك يدويًا (الأقسام)

تحديد القائمة المنسدلة وإدخال خيارات القائمة يدوياً

القائمة المنسدلة (من نطاق): يتيح لك ذلك اختيار نطاق من الخلايا وإضافة قيم الخلايا تلقائيًا كخيارات قائمة

تحديد القائمة المنسدلة من نطاق وتحديد نطاق خيارات القائمة

ملاحظة: يمكن أيضًا تعيين لون لكل خيار من خيارات القائمة للحفاظ على جمالية وجاذبية الأشياء. يجب تحديث كل لون يدويًا أثناء تغيير القائمة بالبيانات المرجعية.

الخطوة 3: انقر فوق تم ومراجعة

الخطوة الأخيرة هي النقر فوق "تم" ومشاهدة انعكاس التحقق من الصحة في الخلايا.

في هذا المثال، سيتم إسقاط جميع خيارات القائمة عند النقر على حقل "القسم".

منظر نهائي للقوائم المنسدلة في جدول البيانات

بهذه البساطة، تكون قائمتك المنسدلة جاهزة. ومع ذلك، فإن إنشاء قائمة منسدلة أساسية هو مجرد بداية لطريقة التحقق من صحة البيانات متعددة الاستخدامات. دعونا نغطي كيفية استخدام طبقة إضافية من التحقق من صحة البيانات.

القوائم المنسدلة المعتمدة في جداول بيانات جوجل

بينما تساعد القوائم المنسدلة في تركيز الإجابات، تتيح جداول بيانات Google للمستخدمين إنشاء قوائم منسدلة تابعة لتوسيع نطاق التحكم في حقول البيانات القادمة.

سيتم استخدام قائمة منسدلة تابعة من المرشحات النشطة لمراجعة قائمة الخيارات. من خلال إنشاء هذه المرشحات، تتغير الخيارات في قائمة منسدلة واحدة بناءً على التحديد الذي تم إجراؤه في قائمة منسدلة سابقة.

هذا التحقّق الديناميكي للبيانات مفيد للغاية لتنظيم البيانات وتصفيتها بكفاءة، خاصةً عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.

الاختصارات لصندوق التجزئة والقائمة المنسدلة في جداول بيانات جوجل

💡 نصيحة احترافية: من المهم أن تتذكر أنك لست بحاجة إلى الوصول إلى التحقق من صحة البيانات في كل مرة تحتاج فيها إلى قائمة منسدلة أو مربع اختيار. سريعًا اختراق جداول بيانات جوجل هو أنه متاح بسهولة في علامة التبويب "إدراج".

## استكشاف تحديات التحقق من صحة البيانات الشائعة

الآن بعد أن تعرفت على كيفية إعداد عمليات التحقق من صحة البيانات، ستواجه أيضًا أخطاء شائعة. سواء كانت هذه الأخطاء من المدخلات أو استخدامها أو مشاكل في النطاق المعقد، فمن الضروري معرفة كيفية التعامل معها.

إليك اثنين من التحديات أو الأخطاء وكيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

الخطأ رقم 1: البيانات التي أدخلتها تنتهك قواعد التحقق من صحة البيانات المحددة لهذه الخلية

تظهر رسالة الخطأ هذه عندما تحاول إدخال بيانات في خلية لا تتوافق مع القاعدة التي قمت بتعيينها للتحقق من صحة البيانات لتلك الخلية.

هذا يعني على الأرجح أحد الأمور التالية:

القيمة المدخلة لا تتطابق مع المعايير المحددة (على سبيل المثال، نطاق البيانات الرقمية، قائمة القيم المسموح بها، الصيغة المخصصة)

هناك مشاكل في القواعد الموضوعة

عندما يحدث هذا الأمر حتى عندما تبدو القيمة المدخلة صحيحة، إليك الخطوات الرئيسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها التي يجب عليك تغطيتها:

تأكد من أن معايير التحقق من صحة البيانات دقيقة ومنطقية

التحقق مرة أخرى من الأخطاء الطباعية، أو المسافات الإضافية، أو عدم تطابق حالة الأحرف، أو الاختلافات في نوع البيانات

إعادة الكتابة يدويًا لإزالة الأحرف المخفية إذا تم نسخ القيمة ولصقها

تحقق من وجود مراجع دائرية قد تسبب تعارضات إذا كانت قاعدة التحقق من الصحة تتضمن صيغًا

الخطأ رقم 2: مشاكل في فرز عوامل التصفية التي قد تؤدي إلى تعطل التحقق من صحة البيانات

تحدث مشكلة أخرى عند تطبيق عوامل التصفية أو فرز البيانات. فهو يعطل وظيفة القوائم المنسدلة التابعة أو ميزات التحقق من صحة البيانات الأخرى. قد يؤدي ذلك إلى خيارات غير صحيحة أو فارغة في القوائم التابعة أو قواعد التحقق من الصحة التي يتم تطبيقها بشكل غير صحيح.

فيما يلي العوامل الشائعة وراء هذه الأخطاء:

إذا كان التحقق من صحة بياناتك يعتمد على نطاقات مسماة ولم يتم إعداد هذه النطاقات لضبطها تلقائيًا عند تصفية البيانات أو فرزها، فإن المراجع تتعطل

يؤدي استخدام المراجع النسبية في صيغ التحقق من صحة البيانات إلى حدوث مشكلات عندما يتغير موضع البيانات بسبب التصفية أو الفرز

لا تتوافق بعض إعدادات التحقق من صحة البيانات مع الطريقة التي تتعامل بها جداول بيانات Google مع التصفية والفرز، مما يؤدي إلى سلوك غير متوقع

إذا كنت تريد حل هذه المشكلة، فأنت بحاجة إلى

اجعل النطاقات المسماة ديناميكية: إذا كنت تستخدم نطاقات مسماة، فتأكد من أنها ديناميكية ويتم تحديثها تلقائيًا عند تصفية البيانات أو فرزها. يمكنك تحقيق ذلك باستخدام الصيغ داخل تعريفات النطاقات المسماة لحساب التصفية أو الفرز

إذا كنت تستخدم نطاقات مسماة، فتأكد من أنها ديناميكية ويتم تحديثها تلقائيًا عند تصفية البيانات أو فرزها. يمكنك تحقيق ذلك باستخدام الصيغ داخل تعريفات النطاقات المسماة لحساب التصفية أو الفرز استخدم مراجع مطلقة: في صيغ التحقق من صحة البيانات، استبدل المراجع النسبية بمراجع مطلقة (على سبيل المثال، $ A $ 1) للتأكد من أنها تشير دائمًا إلى الخلايا الصحيحة، حتى بعد التصفية أو الفرز

في صيغ التحقق من صحة البيانات، استبدل المراجع النسبية بمراجع مطلقة (على سبيل المثال، $ A $ 1) للتأكد من أنها تشير دائمًا إلى الخلايا الصحيحة، حتى بعد التصفية أو الفرز إدخال أعمدة مساعدة: ضع في اعتبارك إنشاء أعمدة مساعدة لتخزين البيانات الأصلية غير المفلترة. قم بالرجوع إلى هذه الأعمدة المساعدة في صيغ التحقق من صحة البيانات الخاصة بك لإبقائها غير متأثرة بالتصفية أو الفرز

تحديات جداول بيانات جوجل وقيودها

بينما يستخدم الكثيرون جداول بيانات Google Sheets وتوفر ميزات يتم تحديثها في الوقت الفعلي، إليك بعض التحديات والقيود التي تأتي معها:

الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة: عند العمل مع آلاف الصفوف والعمليات الحسابية المعقدة، غالبًا ما يصبح هذا التطبيق الإنتاجي بطيئًا

عند العمل مع آلاف الصفوف والعمليات الحسابية المعقدة، غالبًا ما يصبح هذا التطبيق الإنتاجي بطيئًا التنسيق المحدود: عند استخدام جداول بيانات جوجل، ستلاحظ أن إنشاء تخطيطات جذابة أو دقيقة بصريًا أمر صعب للغاية. فتنسيقه وتصوراته محدودة للغاية

عند استخدام جداول بيانات جوجل، ستلاحظ أن إنشاء تخطيطات جذابة أو دقيقة بصريًا أمر صعب للغاية. فتنسيقه وتصوراته محدودة للغاية لا يوجد تدقيق إملائي: مقارنةً بغيرها من برامج جداول البيانات الأخرى لا يأتي هذا التطبيق مزودًا بميزة التدقيق الإملائي. هذا يجعله غير ملائم تمامًا عند التعامل مع البيانات التي تحتوي على نصوص أو استخدامها للتوثيق

مقارنةً بغيرها من برامج جداول البيانات الأخرى لا يأتي هذا التطبيق مزودًا بميزة التدقيق الإملائي. هذا يجعله غير ملائم تمامًا عند التعامل مع البيانات التي تحتوي على نصوص أو استخدامها للتوثيق الجداول المحورية المربكة: لا تتمتع جداول بيانات Google Sheets بسجل حافل في التعامل مع إنشاء الجداول المحورية ومعالجتها. ميزات التلخيص الخاصة به أقل من قوية ومربكة في بعض الأحيان

لا تتمتع جداول بيانات Google Sheets بسجل حافل في التعامل مع إنشاء الجداول المحورية ومعالجتها. ميزات التلخيص الخاصة به أقل من قوية ومربكة في بعض الأحيان الميزات التحليلية: إعداد Google Analytics باستخدام جداول البيانات معقد للغاية. كما أنه يفتقر إلى الوظائف الإحصائية المعقدة أو أدوات نمذجة البيانات المتقدمة

تُعد جداول بيانات جوجل أداة ممتازة لتنظيم البيانات والعمليات الحسابية الأساسية و دمج أوراق البيانات . ومع ذلك، فإن قدراته تقتصر على تلك الخلايا.

عندما تحتاج إلى إدارة المهام والمشاريع والتعاون بشكل أكثر شمولاً, انقر فوق -وهو خبير مخضرم في إدارة المشاريع- يظهر كـ بديل قوي .

## بدائل جداول بيانات جوجل

ميزات جداول بيانات جوجل انقر فوق وظائف جداول البيانات ✅ إدارة المهام ❌ إدارة المشاريع ❌ التعاون ✅ ✅ التكامل ✅ مخططات جانت تتبع الوقت ❌

انقر فوق

ClickUp هو حل منصة يوفر أدوات لزيادة الإنتاجية وتمكين الرؤى. وهو مثالي لضمان دقة البيانات وجودتها من خلال التحقق من صحة البيانات.

تقدم المنصة أيضًا أداة جداول بيانات مخصصة تدمج الوظائف مع ميزات قوية لإدارة العمل والمشروعات.

إنشاء جداول بيانات تزيد من الكفاءة، وتقدم رؤى رئيسية، وتضمن دقة البيانات باستخدام طريقة عرض الجدول ClickUp Table View عرض الجدول ClickUp Table View مصمم لإنشاء جداول بيانات سريعة وقواعد بيانات مرئية قوية. إنه حل مثالي لتحسين الميزانيات وتشغيل لوحات المعلومات والمزيد. استخدمه لـ

إنشاء وتعيين وتتبع مهام ClickUp بتواريخ استحقاق وأولويات وحقول مخصصة ضمن جدول بيانات. يوفر ClickUp أيضًا العديد من قوالب جداول البيانات لتقليل جهد إعداد حقول البيانات

هيكلة جداول البيانات والمشاريع ذات الصلة وإدارتها باستخدام طرق عرض مثل عرض لوحة ClickUp Board . يساعدك هذا على ضمان عدم إثقال كاهل فريقك وعدم تعريض جدول بياناتك للخطر

مشاركة المستندات، والتعليق على المهام، وتعيين الأذونات للعمل الجماعي السلس بنقرة زر واحدة باستخدام انقر فوق المستندات تصور البيانات من طريقة عرض الجدول باستخدام مخططات جانت والجداول الزمنية ولوحات المعلومات. يساعد ذلك في تتبع تقدم المشروع وتقديم رؤى واضحة

تواصل مع أكثر من 1000 أداة مثل Slack وGoogle Drive وPower BI لتبسيط سير العمل والرؤى باستخدام تكامل ClickUp قم بأتمتة أي تحقق من صحة البيانات والقواعد على الفور باستخدام ClickUp Brain . تتوافق هذه الأداة أيضًا مع أداة الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل في الأساس، فإن ميزات ClickUp، مثل طريقة عرض الجدول، تجعلك تتعرف على جداول البيانات على الفور مع إضافة عمق ووظائف.



عزز التحقق من صحة بياناتك باستخدام ClickUp

التحقق من صحة البيانات هو مفهوم يحول دقة البيانات في كل الأعمال التجارية. فبمجرد إنشاء قواعد مخصصة، من المحتمل أن ترفض أي بيانات غير صحيحة فور محاولة إدخالها.

ينطبق تفصيلنا الشامل لكيفية استخدام التحقق من صحة البيانات في جداول بيانات جوجل أيضًا على العديد من برامج جداول البيانات الأخرى.

ومع ذلك، إذا كنت تتعامل مع كميات أكبر من البيانات أو ترغب في ربط مشاريعك بمعالجة البيانات، فإن طريقة عرض الجدول في ClickUp هي الخيار الأفضل. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في تحويل جودة بياناتك.