كيفية توظيف الموظفين الدوليين: دليل عملي لمحترفي التوظيف

هل تعلم أن جوجل لديها أكثر من 100,000 موظف خارج الولايات المتحدة؟ ولكن لماذا ترغب شركة تكنولوجيا مقرها كاليفورنيا في توظيف فريق عالمي من الموظفين الدوليين؟

إليك السبب: يساعدهم الفريق العالمي على الوصول إلى مجموعة أكبر وأغنى من المواهب، ويوفر ميزة تنافسية، ويقدم وجهات نظر وثقافات جديدة، ويسمح بدخول السوق، ويساعد على تحسين الإنتاجية مع فرق العمل على مدار الساعة.

ومع وجود اختلاف كبير في المناطق الزمنية، فإنها تتولى العمل من حيث توقفت تماماً. كما يمكنك تخيل ذلك، يمكنك العمل بسرعة مضاعفة وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد.

هذا الحضور العالمي هو أحد الفوائد العديدة لتوظيف العمال دولياً.

علاوة على ذلك، يساعد توظيف العمال الأجانب على 86% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة التكاليف وملء الوظائف الشاغرة. تعالج هذه الاستراتيجية أيضًا نقص العمال المهرة المتاحين في الولايات المتحدة، كما ذكرت 58% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في هذه المقالة، سنناقش - لماذا يجب عليك توظيف عمالة دولية، وقنوات التوظيف المختلفة، وكيف يمكنك تبسيط هذه العملية باستخدام ClickUp' s أداة إدارة المشروع.

تنويه: تهدف هذه المقالة إلى تقديم المشورة العامة وأفضل الممارسات بشأن توظيف الموظفين الدوليين. ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن المشورة القانونية أو المالية المهنية. _

لماذا توظف موظفاً دولياً؟

قال المؤلف الأمريكي جيم كولينز ذات مرة: "الناس ليسوا أهم أصولك. بل الأشخاص المناسبون هم أهم أصولك."

فيما يلي أربعة أسباب تدفع أصحاب العمل إلى توظيف الموظفين "المناسبين" عن بُعد عبر الحدود:

1. زيادة التنوع وتحسين الأداء

لقد أصبح التنوع كلمة رنانة في جميع أنحاء الصناعة، ولكنه أكثر من ذلك بكثير.

وجدت دراسة أجرتها ماكنزي عام 2020 أن الشركات الرائدة في التنوع العرقي والثقافي تفوقت على منافسيها بنسبة 36% في الربحية .

والسبب بسيط. مجموعة أوسع من المواهب والأفكار الجديدة والمهارات المتخصصة. كما أنه يساعد الموظفين والموظفين الجدد على النظر بشكل إيجابي إلى الشركات الأكثر التزامًا بالتنوع والمساواة والشمول (DEI).

وبطبيعة الحال، يختار الموظفون الشركات التي تلتزم بالتنوع والمساواة والشمول. أليس هذا وضعًا مربحًا لكل من الموظفين والشركات؟

2. يتمتع الموظفون الأجانب عن بُعد بإنتاجية أعلى

من الطبيعي أنه عندما تقوم بتعيين موظفين أجانب، فإن ذلك يزيد من إنتاجية الموظفين والاحتفاظ بهم - خاصةً إذا كنت من أصحاب العمل عن بُعد.

ومع وجود الكثير من المخاطر، تتطلع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحويل المتعاقدين الأجانب المستقلين إلى موظفين أجانب بدوام كامل للاستفادة من هذه الفرصة الهائلة.

هل تعلم: لقد ولّدت القوى العاملة العالمية الطارئة 171.5 تريليون دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 465.2 تريليون دولار بحلول عام 2031.2\. التعيينات العالمية تفتح الأبواب أمام مواهب جديدة.

من خلال الانتقال إلى ما وراء الحدود المحلية لتوظيف عمال أجانب، تكتسب الشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الموظفين الأجانب المهرة.

3. التوسع بشكل أسرع مع العمال الأجانب

بطبيعة الحال، تبحث الشركات دائماً عن مناطق جديدة لتوسيع عملياتها التجارية.

ومع ذلك، فإن نقل الموظفين الحاليين إلى هذه المواقع الجديدة يمكن أن يكون أمراً صعباً. بالنسبة لهم، فإن تعيين موظفين أجانب هو الحل الأمثل، لأنه يسمح للشركات باكتساب ميزة محلية في تلك المناطق.

عملية توظيف موظفين أجانب ## عملية توظيف الموظفين الأجانب

الآن، ربما تكون قد اتخذت قرارك بالفعل بتعيين موظفين دوليين.

ولكن مع وجود العديد من لوحات الوظائف، والبوابات الإلكترونية، والمناطق الجغرافية، وربما الآلاف من المرشحين المثاليين للاختيار من بينهم - ما هي أفضل طريقة ممكنة لتوظيف المواهب العالمية؟

إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:

الخطوة 1: قم ببناء وصف وظيفي شامل

أهم جزء في تعيين الموظفين الدوليين هو معرفة من تبحث عنه. التوصيف الوظيفي الأفضل يؤدي إلى ردود إيجابية من 75% من المرشحين .

عندما يتعلق الأمر بإعلانات الوظائف الدولية، فإن القليل من البحث يقطع شوطاً طويلاً. تحقق من كيفية قيام الشركات المحلية أو الدولية الأخرى في مجال عملك ببناء توصيفها الوظيفي (للحصول على القليل من الإلهام).

تأكد من تحديد المؤهلات والمهارات والخبرات المطلوبة بوضوح.

ثم ركز على القدرة على التكيف الثقافي وإتقان اللغة، ومهارات التعاون بين الثقافات.

الخطوة 2: اختر المنطقة التي ترغب في اختيار المرشحين منها

بعد أن تنتهي من وضع ملف تعريف المرشح المثالي، عليك أن تقرر من أي منطقة (مناطق) دولية ترغب في تعيين موظف أجنبي منها.

نصيحة بسيطة: قبل الغوص في بلدان أجنبية محددة، من المهم أن تسأل نفسك

ما هو مدى تحمل شركتك لاختلافات المناطق الزمنية؟

ما هي المهارات أو الخبرات المحددة التي تبحث عنها؟

ما هي ميزانيتك للرواتب والمزايا؟

هل هناك صناعات أو قطاعات معينة تريد استهدافها؟

من الأمور الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار قوانين العمل المحلية وتصاريح العمل ولوائح التأشيرات لضمان الامتثال القانوني. بالنسبة لهذه الأمور، يمكنك استخدام موارد مثل Remote's تقرير "مكان التوظيف" .

الخطوة 3: يمكن أن تساعد قنوات التوظيف الدولية

غالبًا ما تكون لوحات الوظائف العالمية مكانًا رائعًا لبدء عملية التوظيف الدولية. فهي تساعدك على تصفية المرشحين الدوليين بناءً على الصناعة والشبكات المهنية - حتى تتمكن من الوصول إلى مجموعة المواهب العالمية.

ومع ذلك، فإن الشراكة مع وكالات التوظيف المتخصصة في التوظيف الدولي يمكن أن تعزز عملية التوظيف لديك بشكل كبير.

إذا كنت تخطط للعمل مع وكالة توظيف دولية، تأكد من اختيارهم بناءً على عاملين:

مجال عملك

البلد الذي ترغب في توظيف موظفيك فيه

على سبيل المثال: يمكن لوكالات التوظيف المتخصصة في توظيف موظفي تكنولوجيا المعلومات من الهند أن تساعدك في توظيف أفضل المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات هناك، مقارنةً بوكالة تستعين بمرشحين على مستوى العالم من مختلف الصناعات.

الخطوة 4: قم بإجراء مقابلات بالفيديو وقابل مرشحيك إلكترونياً

كيف تعرف أنك حصلت على الشخص المناسب؟

لا توجد إجابة واحدة سهلة - لكن العديد من مسؤولي التوظيف في مجال الموارد البشرية سيخبرونك أن لغة جسد المرشح وثقته غالباً ما تمنحهم نقاطاً إيجابية.

الآن، لن يكون من الممكن قياس ذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. لكن مقابلة فيديو؟ على الرغم من أنها قد لا تكون بنفس جودة المقابلة الشخصية، إلا أنها البديل الأقرب.

يمكن أن تساعدك مكالمات الفيديو على محاكاة بيئة التفاعلات وجهاً لوجه، خاصةً عند بدء عملية المقابلة.

🧠 هل تعلم: تظهر الإحصائيات أن 60% على الأقل من مديري التوظيف ومسؤولي التوظيف يستخدمون تقنية الفيديو. وكشف استطلاع شمل 506 شركة أن 47% من الشركات تستخدم مقابلات الفيديو لتقصير الإطار الزمني للتوظيف، وأن 22% منها ستفكر في استخدامه لإجراء مقابلات مع المرشحين غير المحليين.

فهم التكاليف والجوانب القانونية للتوظيف على المستوى الدولي

الآن وبعد أن قمنا بتغطية عملية توظيف الموظفين الدوليين، حان الوقت للانتقال إلى الجزء الأهم (والأكثر صعوبة) من مناقشتنا - التكاليف والجوانب القانونية المرتبطة بالتوظيف الدولي.

تعتمد حزم الأجور على بلد الموظف

إليك هذا الأمر: قد يطلب مهندس البرمجيات في سان فرانسيسكو راتباً أعلى من راتب مهندس في بنغالور بالهند، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.

وهذا يجعل من المهم لأصحاب العمل تقديم حزم تعويضات تنافسية لجذب المواهب المحلية والاحتفاظ بها.

ولكن عندما تقوم بتعيين موظفين على المستوى الدولي، تحتاج إلى تعديل الأجور بناءً على تكلفة المعيشة في بلد الموظف. يضمن هذا النهج العدالة ويحافظ على القوة الشرائية للموظفين الأجانب في مختلف المناطق.

دور تصاريح العمل والتأشيرات في توظيف الموظفين الدوليين

في الاتحاد الأوروبي، تُعد البطاقة الزرقاء تصريح عمل شائع للمواطنين ذوي المهارات العالية من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما تبرز تأشيرة H-1B في الولايات المتحدة للعمال المتخصصين.

لا بأس إذا لم تكن على دراية بتصاريح العمل والتأشيرات التي ستحتاج إليها - فغالباً ما يمكن أن يساعدك التعاون مع متخصصي الهجرة أو الخبراء القانونيين.

🧠 تذكر: تختلف المتطلبات بشكل كبير حسب البلد، وبصفتك صاحب عمل، عليك أن تتأكد دائماً من اتباع الامتثال في عملية التوظيف الخاصة بك.

حلول كشوف المرتبات العالمية يمكن أن تبسط إدارة كشوف المرتبات

حسناً، لقد انتهيت من إجراء المقابلات الخاصة بك، وقمت بوضع قائمة مختصرة للمرشحين، وحددت هيكل الرواتب - ولكنك الآن عالق في السؤال التالي.

كيف تدفع لموظفيك الدوليين؟

غالباً ما تكون إدارة الرواتب وضرائب الرواتب للقوى العاملة العالمية تحدياً كبيراً للشركات. ويرجع ذلك إلى الاختلافات في قوانين التوظيف الدولية واللوائح الضريبية عبر البلدان.

في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون الحل بسيطاً مثل استخدام مزود عالمي لكشوف المرتبات يمكنه الاهتمام بإدارة كشوف المرتبات في جميع البلدان. تلتزم حلول كشوف المرتبات العالمية هذه باللوائح المحلية وهي متخصصة في قوانين الضرائب في كل بلد.

حلول مثل Deel و Papaya Payroll كلاهما ممتاز في إدارة كشوف الرواتب العالمية.

المتطلبات القانونية: شهادة العمل والامتثال لقانون الضرائب

ينطوي توظيف العمال الأجانب على مسؤوليات قانونية كبيرة.

على سبيل المثال: يجب على الشركات أن تتنقل بعناية في عمليات اعتماد العمالة، مثل برنامج PERM التابع لوزارة العمل الأمريكية، لضمان عدم أخذ الوظائف من العمال الأمريكيين المؤهلين.

ودعنا لا ننسى قوانين الضرائب التي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر. وهذا يعني أن بلد موظفك الدولي على الأرجح لديه قواعد ضريبية مختلفة عن بلدك.

هل هذا يعني أن هذا مستحيل؟ بالطبع لا. إنه يعني فقط أن عليك العمل مع المتخصصين.

يمكن أن يكون العمل مع صاحب عمل مسجّل (EOR) مغيّراً لقواعد اللعبة بالنسبة لشركتك، حيث سيتعامل مع جميع مهام الإيداع الضريبي والمهام الإدارية.

يمكن أن يساعدك ذلك أنت وموظفيك الدوليين على التركيز على ما هو مهم بالنسبة لك - إنجاز عملك!

فهم تشريعات التوظيف

عندما تقوم بتعيين موظفين لبناء قوة عاملة عالمية، فأنت تريد التأكد من أنك توفر لهم مكان عمل عادل.

والآن ماذا نعني بـ "مكان عمل عادل"؟

حسناً، كل بلد مختلف. لذلك تختلف قوانين العمل المحلية، والقواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، وكيفية ممارسة الرعايا الأجانب لمزايا الموظفين، كلها تختلف.

على سبيل المثال، لدى أوروبا التوجيه الخاص بوقت العمل، والذي يدعو إلى 11 ساعة من الراحة المتواصلة كل 24 ساعة. بينما تتبع الثقافة اليابانية قوانين عمل أكثر صرامة.

للتأكد من أنك تتبع أحدث الإصدارات من اللوائح، يجب عليك استشارة الخبراء القانونيين الذين يراجعون بانتظام قوانين شهادات العمل المحلية والأجنبية.

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معالجة التحديات في توظيف الموظفين الدوليين ## معالجة التحديات في توظيف الموظفين الدوليين

يمكن أن يكون توظيف الموظفين الدوليين عملية سلسة نسبيًا بالنسبة لك إذا اتبعت الخطوات بشكل جيد - ولكن قد تكون هناك بعض التحديات.

ومعظم هذه التحديات هي تحديات تعاقدية وقانونية يمكن حلها عن طريق تعيين محامي هجرة متمرس أو تعيين مستشار قانوني. دعنا نستكشفها، ونرى كيف يمكننا التغلب على هذه التحديات.

مخاطر سوء التصنيف

تنشأ مخاطر سوء التصنيف عندما يتم تصنيف الموظفين الأجانب بشكل غير صحيح كمتعاقدين مستقلين.

تكون الآثار ضارة - قد يضطر الموظفون الذين يساء تصنيفهم إلى دفع غرامات وعقوبات كبيرة، وفي الحالات الشديدة، قد يفقدون ترخيصهم للعمل في البلد.

يمكن أن يحدث هذا التصنيف الخاطئ بسبب التهرب الضريبي، أو خفض التكاليف على مزايا الموظفين الأجانب، أو سوء فهم قوانين العمل المختلفة وقوانين الضرائب.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض مصلحة الضرائب الأمريكية عقوبات على أصحاب العمل الذين يسيئون تصنيف العمال، ويمكن أن تكون تكلفة عدم الامتثال باهظة، وغالبًا ما تتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات.

كيفية التغلب على ذلك: لتجنب هذه المخاطر، يمكن للشركات العمل مع صاحب عمل مسجل (EOR) يفهم اللوائح المحلية ويمكنه المساعدة في ضمان الامتثال للوائح الرواتب العالمية ولوائح التوظيف المحلية.

مخاطر المنشآت الدائمة

تعتبر المنشأة الدائمة (PE) تقنية بعض الشيء، لذا دعنا نفهمها من خلال مثال.

افترض أنك قمت بتعيين موظفين دوليين من دبي. ليس لديك حتى مكتب فعلي في دبي، لذا فإن موظفيك يعيشون ويعملون من منازلهم. ومع ذلك، في يوم من الأيام، لاحظت حكومة دبي أن هؤلاء الموظفين يخدمون شركتك لفترة طويلة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفعيل وضع المنشأة الدائمة (PE).

كيف يمكن أن يضر ذلك بمؤسستك؟ يمكن أن تؤدي مخاطر المنشأة الدائمة إلى الازدواج الضريبي، حيث تخضع الشركة للضريبة في بلدها الأم والبلد الأجنبي الذي تعمل فيه.

وقد أدى ظهور العمل عن بُعد إلى جعل الحكومات أكثر يقظة بشأن إنفاذ لوائح المؤسسة الخاصة. على سبيل المثال، في ألمانيا، يمكن أن يؤدي وجود عامل عن بُعد في بعض الأحيان إلى إنشاء شركة مملوكة ملكية خاصة، مما يجعل الشركة خاضعة لمعدلات ضرائب الشركات المحلية، والتي يمكن أن تصل إلى 30%.

كيفية التعامل مع ذلك: للتخفيف من هذه المخاطر، استشر خبراء في قوانين الضرائب المحلية. وفي الوقت نفسه، اعمل مع كيان قانوني أو منظمة صاحب عمل مهنية (PEO).

مخاطر الملكية الفكرية

فيما يلي سبب حاجتك إلى توخي الحذر بشأن الملكية الفكرية (IP) - فمن المحتمل أن تجعلك تخسر الكثير من المال.

كم المبلغ؟ يمكن أن يكلفك التقاضي بشأن براءات الاختراع ما بين 2.3 و4 ملايين دولار (أو أكثر!).

إن حماية الملكية الفكرية (IP) أمر بالغ الأهمية عند تعيين موظفين دوليين، حيث تختلف قوانين الملكية الفكرية بشكل كبير بين البلدان. بدون اتفاقيات مناسبة، قد يكون للموظفين المحليين مطالبات بحقوق الملكية الفكرية.

على سبيل المثال، لا تزال سرقة الملكية الفكرية في الصين مصدر قلق كبير، حيث يقدر تقرير عام 2019 أن سرقة الملكية الفكرية تكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار سنويًا .

كيفية التعامل مع هذا الأمر: لحماية الملكية الفكرية، يجب على الشركات إدراج بنود محددة في عقود العمل تحدد بوضوح ملكية الملكية الفكرية. يجب أن تكون صناعات مثل التكنولوجيا والتمويل والتصنيع حريصة بشكل خاص.

التغلب على عقبات الانتقال ومتطلبات الإقامة

لكل بلد مجموعة من اللوائح الخاصة به عندما يتعلق الأمر بالانتقال.

على سبيل المثال: في المملكة المتحدة، يتطلب الحصول على تأشيرة المستوى 2 (العامة) الحصول على تأشيرة من المستوى 2 (العامة) استيفاء عتبات محددة للراتب وإثبات أن الوظيفة لا يمكن شغلها بواسطة عامل محلي.

كيفية التعامل مع هذا الأمر: توفير حزم شاملة للانتقال تشمل المساعدة في طلبات التأشيرة، وإيجاد سكن، والاستقرار في البيئة الجديدة.

يمكنك أيضاً التعاون مع متخصصين في الانتقال وكيانات قانونية على دراية بقوانين التوظيف المحلية للتأكد من أنك على المسار القانوني الصحيح.

أفضل الممارسات والاستراتيجيات للتوظيف الدولي الناجح ## أفضل الممارسات والاستراتيجيات للتوظيف الدولي الناجح

الآن بعد أن أصبح لدينا نظرة عامة جيدة على جميع العمليات والخطوات اللازمة لتوظيف موظفين دوليين بنجاح، دعنا نستعرض بسرعة بعض أفضل الممارسات في هذا المجال.

الخيار الإيجابيات السلبيات فتح كيان محلي أو توظيف شركة تابعة أجنبية (أ). يؤسس وجودًا محليًا ملتزمًا(ب). يبني الثقة داخل مجتمع الأعمال المحلي(ج). زيادة الوعي بالعلامة التجارية(د). توفير الخبرة الدولية للموظفين الحاليين (أ). يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة(ب). يستغرق وقتاً طويلاً في الإعداد(ج). ينطوي على العديد من المهام الإدارية(د). ارتفاع التكاليف التشغيلية الجارية الاشتراك في التوظيف مع منظمة توظيف مهنية (PEO) (أ). تبسيط /href/ https://clickup.com/teams/human-resourceshuman الموارد/%%href/ الإدارة(ب). يوفر الوصول إلى مزايا شاملة للموظفين الأجانب للموظفين عن بُعد(ج). يضمن الخبرة والامتثال المحليين (أ). يمكن أن تكون مكلفة للمؤسسات الكبيرة(ب). المسؤولية المشتركة تعني تحكمًا أقل في قرارات الموارد البشرية والإدارة استخدام صاحب العمل المسجل (EOR) (أ). تمكين تأهيل العمال الأجانب بكفاءة(ب). يسهل دخول السوق وتنفيذ المشاريع بشكل أسرع(ج). يقلل من التكاليف التشغيلية والتعقيدات الإدارية(د). يضمن الامتثال لقوانين العمل المحلية (أ). تفاوت في جودة الخدمة؛ يتطلب اختيار متعهد تشغيل ذات سمعة طيبة (هـ) توظيف متعاقد مستقل (أ). يوفر المرونة (ب). يوفر إمكانية الوصول إلى المهارات والخبرات المتخصصة(ج). فعالة من حيث التكلفة لأنك تدفع فقط مقابل الخدمات المقدمة (أ). محدودية الالتزام والولاء على المدى الطويل(ب). تعقيدات قانونية وضريبية محتملة(ج). تحكم مباشر أقل في سير العمل والجدول الزمني

فكر في استراتيجية التعويضات العالمية الخاصة بك

من الضروري أيضًا لشركتك أن تفكر في استراتيجية تعويضات عالمية وتبلورها.

ويشمل ذلك إدارة المدفوعات المالية المباشرة مثل الرواتب والمكافآت والبدلات. ويشمل أيضًا إدارة المزايا المالية غير المباشرة مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة، والإجازات المدفوعة الأجر، وما إلى ذلك.

أثناء بناء استراتيجية التعويضات العالمية الخاصة بك، قد يكون من المفيد وضع هذه المؤشرات في الاعتبار.

مراجعة وتعديل استراتيجية التعويضات العالمية الخاصة بك بانتظام لمواكبة اللوائح الدولية وتوقعات الموظفين

ارجع إلى قواعد الامتثال الدولية لتحديد معايير الدفع

تذكر أن تأخذ في الحسبان تقلبات أسعار الصرف في تدفقات المدفوعات الخاصة بك

خطط لجميع الاتصالات المتعلقة بالتعويضات بحيث تكون واضحة ومحددة وذات صلة بالموضوع

## دور ClickUp في تسهيل التوظيف الدولي

قد لا تتوقع هذا، ولكن أصعب جزء من عملية التوظيف على المستوى الدولي هو تتبع العملية.

لهذا السبب يقسم أصدقاؤنا في مجال الموارد البشرية بـ برنامج إدارة المواهب مثل انقر فوق الذي يساعدهم على تتبع كل خطوة من خطوات عملية التوظيف وأكثر من ذلك بكثير!

فيما يلي خمس طرق تبسّط بها ClickUp عملية التوظيف الدولية الطويلة والمعقدة:

تتبع المرشحين

تتبع تقدم المرشحين وإدارة الخطوات المختلفة لعملية المقابلة الشخصية

تكامل نظام تتبع الطلبات (ATS) : يدمج ClickUp بسهولة مع نظام تتبع طلبات التوظيف لتتبع تقدم المرشح من تقديم الطلب إلى التوظيف

: يدمج ClickUp بسهولة مع نظام تتبع طلبات التوظيف لتتبع تقدم المرشح من تقديم الطلب إلى التوظيف حقول مخصصة : يتيح ClickUp لمسؤولي التوظيف إدارة مراحل المقابلة، ومعلومات الاتصال بالعمال الأجانب، والمواعيد النهائية، والمزيد

: يتيح ClickUp لمسؤولي التوظيف إدارة مراحل المقابلة، ومعلومات الاتصال بالعمال الأجانب، والمواعيد النهائية، والمزيد إدارة خط سير المرشحين: يستخدم المهام لنقل المرشحين عبر مراحل مختلفة من عملية التوظيف من خلال تمثيل مرئي لحالتهم

إدارة المشاريع

يسمح لك تقدم المهام في _ClickUp بتخصيص سير عملك

تعيين المهام وتتبعها : تعيين مهام توظيف محددة لأعضاء الفريق، مما يضمن الوضوح والمساءلة

: تعيين مهام توظيف محددة لأعضاء الفريق، مما يضمن الوضوح والمساءلة الأتمتة : يقوم تلقائيًا بتعيين المهام وتشغيل تحديثات الحالة وتبديل الأولويات لإبقاء عملية التوظيف على المسار الصحيح

: يقوم تلقائيًا بتعيين المهام وتشغيل تحديثات الحالة وتبديل الأولويات لإبقاء عملية التوظيف على المسار الصحيح إدارة الوقت: يتتبع عبء عمل الفريق باستخدام تقديرات الوقت ومتعقب الوقت لقياس الإنتاجية بفعالية

جدولة المقابلات وتنسيقها

خطط لعملية التوظيف لديك بشكل أفضل باستخدام تقويم ClickUp والتذكيرات

عرض التقويم : جدولة المهام ومزامنتها مع التقويمات الخارجية لتجنب الحجز المزدوج

: جدولة المهام ومزامنتها مع التقويمات الخارجية لتجنب الحجز المزدوج التذكيرات الآلية: يرسل تذكيرات تلقائية إلى كل من المحاورين والمرشحين، مما يجعلها فعالة للغاية أداة توظيف لتقليل حالات عدم الحضور

تعاون الفريق والتغذية الراجعة

إجراء محادثات في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat View

تعليقات ومرفقات المهام : التعاون مع أعضاء الفريق، والتعليق على المهام، وإرفاق المستندات ذات الصلة، مثل السير الذاتية وملاحظات المقابلات

: التعاون مع أعضاء الفريق، والتعليق على المهام، وإرفاق المستندات ذات الصلة، مثل السير الذاتية وملاحظات المقابلات تجميع الملاحظات: جمع التعليقات من المحاورين ومديري التوظيف داخل المهمة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار

القوالب والتخصيص

عمليات المقابلات الشخصية

قالب إجراءات التشغيل الموحدة للنسخ الاحتياطي والاسترداد الخاص بـ ClickUps

قوالب : حفظ المجلدات أو القوائم كقوالب، مثل قوالب الإعداد و قوالب المنشطات الأمفيتامينية لإعادة الاستخدام، مما يضمن بنية متسقة لمهام التوظيف

: حفظ المجلدات أو القوائم كقوالب، مثل قوالب الإعداد و قوالب المنشطات الأمفيتامينية لإعادة الاستخدام، مما يضمن بنية متسقة لمهام التوظيف حقول مخصصة وأوصاف المهام : تخصيص حقول المهام لإدارة جوانب مختلفة من عملية التوظيف، مثل بطاقات تقييم نتائج المقابلات وتقييمات المرشحين

: تخصيص حقول المهام لإدارة جوانب مختلفة من عملية التوظيف، مثل بطاقات تقييم نتائج المقابلات وتقييمات المرشحين تنظيم المهام : ضع مهمة لكل مرشح في القائمة المناسبة، مع استكمال الحقول المخصصة والمرفقات ذات الصلة

: ضع مهمة لكل مرشح في القائمة المناسبة، مع استكمال الحقول المخصصة والمرفقات ذات الصلة تقييم موحد: استخدام قالب بطاقة تقييم المقابلة للحفاظ على معيار تقييم متسق عبر جميع المرشحين والوظائف

مكافأة: إليك بعض قوالب الموارد البشرية المجانية التي تستخدمها فرق موارد المواهب في جميع أنحاء العالم.

التأهيل عن بُعد

قالب التأهيل عن بُعد من ClickUp

أولاً-أولاً قالب ClickUp Remote Onboarding . وهو بمثابة برنامج تأهيل يساعدك على تتبع عملية التوظيف بأكملها منذ اليوم الأول ويحتوي على الكثير من الميزات المفيدة، مثل

قائمة مرجعية مخصصة للمهام

جداول زمنية مرئية جميلة

أدوات تعاون فائقة السهولة يمكن أن تساعدك على إشراك صانعي القرار الآخرين

كل ما سبق وأكثر يجعل من ClickUp قالب برنامج تأهيل سهل الاستخدام مثالي للفرق من جميع الأحجام.

التوظيف والتعيين

قالب التوظيف والتعيين في ClickUp

ينطوي التوظيف على مجموعة كاملة من الخطوات. إذا وجدت صعوبة في تتبع جميع الخطوات، فأنت لست وحدك.

لا يخفى على أحد أن مديري الموارد البشرية يكرهون استخدام تطبيقات متعددة لتتبع تقدم المرشح - إنه أمر مرهق ومعقد. بالنسبة لهم (وربما بالنسبة لك), قالب التوظيف والتعيين من ClickUp سيعمل كالحلم.

توظيف المرشحين

نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين

هل تجد صعوبة في إدارة مجموعة المرشحين لديك؟

إذن عليك تجربة قالب توظيف المرشحين لدى ClickUp . وهو عبارة عن مساحة عمل جاهزة للاستخدام وقابلة للتخصيص بالكامل ومليئة بالميزات لجميع احتياجات التوظيف الخاصة بك.

ومع ذلك، إذا كنت قد بدأت للتو وتحتاج إلى شيء أكثر بساطة، فعليك بدلاً من ذلك إعطاء قائمة التحقق من التوظيف في ClickUp فرصة. ستعمل بشكل جيد للمبتدئين ولديها ما يكفي من التخصيصات لتيسير عمليات التوظيف الأساسية.

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احصل على ClickUp للتوظيف بشكل أفضل

سواء كان التوظيف دوليًا أو محليًا، فإن مديري الموارد البشرية لديهم أدوار متعددة عليهم القيام بها.

من كتابة التوصيف الوظيفي إلى إجراء المقابلات واختيار المرشحين وكتابة سلاسل لا تنتهي من رسائل البريد الإلكتروني - لا تنتهي مهمة الموارد البشرية أبدًا.

ولكن لا يجب أن تكون معقدة للغاية أيضاً.

54% من المرشحين يتخلون عن عملية التوظيف في منتصف الطريق بسبب سوء التواصل من مدير التوظيف. وقد يكون ذلك صعباً بشكل خاص بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توظيف مواهب عالمية.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تثبت فيه برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp أنها لا تقدر بثمن في عملية التوظيف. حيث تستخدمه فرق الموارد البشرية لتتبع المرشحين، وإدارة المواعيد النهائية، وجدولة المقابلات، والتعاون مع صانعي القرار الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، مع انقر فوق الدماغ ، يحصلون على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لهم إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة - وكلها تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات.

هل أنت مستعد لتغيير طريقة توظيف العمال؟

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