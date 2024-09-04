Yammer (Viva Engage) مقابل Microsoft Teams: ما الفرق بينهما؟

سواء كنت تدير فريق مشروع صغير أو تعمل مع فرق متعددة في مؤسسة كبيرة، فإن تواصل الفريق يمكن للأدوات التي تختارها أن تصنع إنتاجيتك أو تحطمها.

ولكن لا تقدم كل أداة نفس الميزات أو الفوائد، ومع وجود العديد من الخيارات، كيف تقرر أيهما مناسب؟ اثنان من أكثر الخيارات شيوعًا بين أدوات التواصل هما Yammer (الآن Viva Engage) و Microsoft Teams.

يركز يامر على بناء مجتمعات داخلية قوية وضمان التواصل على نطاق واسع عبر مؤسستك، مما يساعد الموظفين الجدد على التواصل ومشاركة الأفكار. من ناحية أخرى، تتمحور أداة مايكروسوفت Teams حول التعاون في الوقت الفعلي، حيث تقدم أدوات قوية لاجتماعات الفريق والدردشة ومشاركة الملفات.

في هذه المقالة، سوف ندرس الميزات الرئيسية والتسعير والمزايا الفريدة ل Yammer مقابل Microsoft Teams لمساعدتك في الاختيار.

ما هو Yammer (Viva Engage)؟

عبر مايكروسوفت Yammer، الذي أعيدت تسميته مؤخرًا باسم Viva Engage، هو أداة التواصل الاجتماعي التي يمكنك استخدامها لتوحيد مؤسستك بأكملها. إن تكاملها مع Microsoft 365، وقدرتها على تحرير المستندات مباشرةً داخل النظام الأساسي، و خيارات المجموعة المرنة تجعلها أداة متعددة الاستخدامات أداة تواصل في مكان العمل .

تخيل منصة يمكن للموظفين من مختلف الأقسام الانضمام بسهولة إلى المحادثات ومشاركة الأفكار والتعاون في المشاريع. هذا هو Yammer بالنسبة لك - ربط الجميع في شركتك، بغض النظر عن مكان وجودهم.

ميزات Yammer

يحتوي Yammer (Viva Engage) على ميزات تعزز التواصل وتبني ثقافة قوية للشركة. دعنا نستكشف ما يجعلها أداة متميزة:

1. شبكة اجتماعية مؤسسية

يحول Yammer مؤسستك بأكملها إلى مجتمع مزدهر. إنه يشبه وجود شبكة اجتماعية خاصة بمكان عملك فقط، حيث يمكن للجميع التواصل والتواصل دون عناء. هذه الميزة مثالية لكسر الصوامع والتأكد من أن الجميع على اطلاع دائم.

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق في نيويورك مشاركة أفكار الحملات بسهولة والحصول على تعليقات من فريق المنتج في لندن، مما يضمن توافق الجميع.

2. التكامل مع Microsoft 365

تتمثل إحدى أفضل ميزات Yammer في تكامله السلس مع Microsoft 365. يمكنك تحرير مستند Word، والتعاون على أوراق Excel، ومشاركة الملفات مباشرةً داخل Yammer. يحافظ هذا التكامل على مركزية كل شيء، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة وفعالية.

على سبيل المثال، يمكن لفريقك المالي التعاون في الوقت الفعلي على جدول بيانات الميزانية دون مغادرة منصة Yammer.

3. المجموعات الخاصة والعامة

هل تحتاج إلى مناقشة معلومات حساسة؟ أنشئ مجموعات خاصة. هل تريد مشاركة أخبار مثيرة أو بدء مناقشة يمكن لأي شخص الانضمام إليها؟ اختر مجموعة عامة. تعني مرونة Yammer مع المجموعات الخاصة والعامة أنه يمكنك تخصيص المحادثات حسب احتياجاتك.

على سبيل المثال، يمكن استخدام مجموعة خاصة لمناقشات الموارد البشرية السرية، بينما يمكن استخدام مجموعة عامة للإعلانات أو الأنشطة الاجتماعية للشركة بأكملها.

تسعير ### Yammer

مجاني

Microsoft 365 Business Basic: 6 دولار/مستخدم شهريًا

6 دولار/مستخدم شهريًا مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

12.50 دولار/مستخدم شهريًا مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 22 دولاراً/مستخدماً شهرياً

22 دولاراً/مستخدماً شهرياً تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 8.25 دولار/مستخدم شهرياً

ما هو Microsoft Teams؟

عبر مايكروسوفت Microsoft Teams هي أداة اتصال قوية مصممة ل تحسين التواصل وإدارة المشاريع. تتكامل بسلاسة مع Microsoft 365، مما يجعلها مثالية للزملاء الذين يحتاجون إلى البقاء على اتصال ومشاركة الملفات والعمل معًا بكفاءة.

يساعدك Teams على ضمان أن يكون الجميع على الصفحة نفسها، سواء كنت تعمل عن بُعد أو في المكتب.

ميزات Microsoft Teams

يقدم Microsoft Teams مجموعة متنوعة من الميزات التي تعزز تواصل الفريق والتعاون. إليك نظرة على بعض إمكانياته الرئيسية:

1. التواصل في الوقت الفعلي

يتفوق Microsoft Teams في التواصل في الوقت الفعلي. يمكن لفريقك البقاء على اتصال والتعاون على الفور من خلال الدردشة أو مكالمات الفيديو أو الاجتماعات.

على سبيل المثال، يمكن لفريق المشروع الانتقال إلى مكالمة فيديو سريعة لمناقشة الأمور العاجلة أو استخدام وظيفة الدردشة للمحادثات اليومية.

2. التكامل مع التطبيقات الأخرى

يمكن دمج Teams مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية وأدوات Microsoft 365. يمكنك الوصول إلى OneDrive كـ حل مشاركة الملفات واستخدام SharePoint لإدارة المستندات، وحتى التكامل مع تطبيقات أخرى مثل Trello أو Asana.

على سبيل المثال، يمكن لفريقك التعاون على المستندات المخزنة في OneDrive دون مغادرة تطبيق Teams.

3. القنوات وعلامات التبويب

ينظم Teams المحادثات في قنوات، مما يجعل إدارة المناقشات حول مواضيع محددة أمراً سهلاً. يمكنك أيضاً إضافة علامات تبويب للوصول السريع إلى الأدوات والمستندات الأساسية.

على سبيل المثال، قد يكون لدى فريق التسويق قنوات منفصلة لحملات وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى والتحليلات، ولكل منها علامات تبويب ذات صلة لسهولة الوصول إليها.

تسعير Microsoft Teams

مجاناً

Microsoft Teams Essentials: 1.39 دولار/مستخدم شهرياً

1.39 دولار/مستخدم شهرياً Microsoft 365 Business Basic: 1.76 دولار/مستخدم شهريًا

1.76 دولار/مستخدم شهريًا مايكروسوفت 365 Business Standard: 9.33 دولار/مستخدم شهرياً

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Yammer مقابل Microsoft Teams: مقارنة الميزات

الآن بعد أن استكشفنا الميزات الفردية وأسعار Yammer (Viva Engage) و Microsoft Teams، دعنا نضعهما وجهاً لوجه لمعرفة أيهما أفضل لمؤسستك.

إليك مقارنة سريعة بين ميزاتهما الرئيسية:

الميزات يامر (Viva Engage) مايكروسوفت تيمز شبكة اجتماعية للمؤسسات نعم لا التواصل في الوقت الفعلي لا نعم المجموعات الخاصة والعامة نعم نعم نعم نعم التكامل مع Microsoft 365 نعم نعم نعم نعم القنوات وعلامات التبويب لا نعم التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لا نعم مشاركة الملفات نعم نعم نعم مكالمات الفيديو لا نعم إدارة المهام لا نعم دردشة مستمرة لا نعم جدولة الاجتماعات لا نعم التعاون على المستندات نعم نعم إشعارات قابلة للتخصيص لا نعم تطبيق الهاتف المحمول نعم نعم نعم نعم الأمان والامتثال نعم نعم نعم نعم إمكانات الذكاء الاصطناعي لا نعم

Yammer مقابل Teams: مقارنة سريعة

لنقارن الآن بين هذه الميزات بالتفصيل:

الميزة رقم 1: أسلوب التواصل

يمر (Viva Engage) يركز على بناء شبكة اجتماعية داخل المؤسسة، مما يجعله مثاليًا للتواصل والمشاركة على نطاق واسع. إنه مثالي لمشاركة التحديثات والانضمام إلى المحادثات وخلق شعور بالانتماء للمجتمع

يركز على بناء شبكة اجتماعية داخل المؤسسة، مما يجعله مثاليًا للتواصل والمشاركة على نطاق واسع. إنه مثالي لمشاركة التحديثات والانضمام إلى المحادثات وخلق شعور بالانتماء للمجتمع مايكروسوفت تيمز يتفوق في التواصل في الوقت الفعلي، مع أدوات للمراسلة الفورية ومكالمات الفيديو والاجتماعات. إنه الخيار المفضل للفرق التي تحتاج إلى تعاون سريع ومتزامن

الفائز: يعتمد ذلك على احتياجاتك. بالنسبة للتواصل في الوقت الفعلي، فإن Microsoft Teams هو الفائز. أما إذا كنت ترغب في تعزيز المشاركة عبر مؤسسات بأكملها، فإن Yammer هو الخيار الأفضل. لذا تنتهي هذه الجولة بـ التعادل

الميزة رقم 2: التكامل والتعاون

يامر (Viva Engage) ، عند تكامله بسلاسة مع Microsoft 365، يتيح للمستخدمين التعاون في المستندات داخل المنصة. إنه رائع لمشاركة الملفات وتحريرها مثل مستندات Word وأوراق Excel

، عند تكامله بسلاسة مع Microsoft 365، يتيح للمستخدمين التعاون في المستندات داخل المنصة. إنه رائع لمشاركة الملفات وتحريرها مثل مستندات Word وأوراق Excel يتكامل Microsoft Teams أيضًا مع Microsoft 365 ويوفر تكاملات إضافية مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، مما يجعله متعدد الاستخدامات لمختلف مهام سير العمل وإدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Microsoft Teams العديد من قوالب خطة التواصل للمساعدة في تبسيط اتصالات الفريق وتوحيدها

الفائز: مايكروسوفت تيمز، لتكاملاته الواسعة وتعدد استخداماته.

الميزة #3: إدارة المجموعات والقنوات

يمر (Viva Engage) يسمح بإنشاء مجموعات خاصة وعامة، وهو أمر ممتاز للتواصل المخصص. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى نهج منظم لإدارة محادثات مشاريع محددة

يسمح بإنشاء مجموعات خاصة وعامة، وهو أمر ممتاز للتواصل المخصص. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى نهج منظم لإدارة محادثات مشاريع محددة ينظم ميكروسوفت تيمز المناقشات في قنوات، مما يسهل إدارة ومتابعة المحادثات حول مواضيع معينة. وتسمح إضافة علامات التبويب بالوصول السريع إلى الأدوات والمستندات ذات الصلة

الفائز: ميكروسوفت تيمز لنهجه المنظم وسهولة إدارة المحادثات الخاصة بالمشروع.

الميزة رقم 4: إدارة المهام

يمر (Viva Engage) لا يتضمن ميزات إدارة المهام. فهو يركز أكثر على التواصل والتواصل الاجتماعي داخل المؤسسة

لا يتضمن ميزات إدارة المهام. فهو يركز أكثر على التواصل والتواصل الاجتماعي داخل المؤسسة يتكامل Microsoft Teams مع Microsoft Planner وأدوات إدارة المهام الأخرى، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها مباشرةً داخل النظام الأساسي. وهذا يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن أدوات اتصال غير متزامنة الفائز: Microsoft Teams، لقدراته المدمجة في إدارة المهام.

يامير مقابل مايكروسوفت تيمز على ريديت

قمنا بزيارة موقع Reddit لنرى أين يقف الناس في المناظرة بين Yammer و Teams. عند البحث عن "Yammer مقابل Teams" على موقع Reddit، يتفق العديد من المستخدمين على أن مايكروسوفت تيمز يقدم مجموعة أكثر شمولاً من الميزات ل التعاون في الوقت الفعلي والتواصل:

نستخدمه للتواصل مع الفرق الأخرى كلما أجرينا تغييرات في تكنولوجيا المعلومات

ريديتور

يسلط مستخدمو Reddit الآخرون الضوء على كيفية تأثير Microsoft Teams بشكل إيجابي على سير عملهم وإنتاجيتهم:

الفرق هو أحد تلك البرامج النادرة التي تبدو مفيدة حقًا وتغير طريقة عملي للأفضل

Redditor

يقدّر العديد من المستخدمين مايكروسوفت تيمز لتكامله مع أدوات Microsoft 365 الأخرى وقدرته على التعامل مع مختلف جوانب إدارة المشاريع، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات للعديد من المؤسسات.

من ناحية أخرى، غالبًا ما يتم الإشادة بـ يامر (Viva Engage) لقدراته على التواصل الاجتماعي داخل المؤسسات الكبيرة. يلاحظ المستخدمون أن مجموعات يامر فعالة بشكل خاص في بناء مجتمع عبر الأقسام وتشجيع التواصل المجتمعي والمفتوح عبر الأقسام المختلفة، وهو أمر ضروري للمشاركة على مستوى الشركة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتعاون اليومي لفريق العمل وإدارة المشاريع، فإن الإجماع على Reddit يُفضّل Microsoft Teams كأداة أكثر فعالية.

ميت كليك أب - أفضل بديل ل Yammer مقابل Microsoft Teams

بينما يتمتع كل من Yammer وMicrosoft Teams بنقاط قوة كل منهما, ClickUp يقدم حلاً شاملاً يعزز التواصل والتعاون وإدارة المشاريع في مكان واحد.

إليك الأسباب التي تجعل ClickUp الخيار الأمثل لمؤسستك:

1. أفضلية ClickUp رقم 1: عرض الدردشة

ابقَ على اتصال وحسِّن التواصل مع ClickUp Chat View عرض الدردشة في ClickUp تتيح التواصل السلس في الوقت الفعلي داخل الفرق. وعلى غرار Microsoft Teams، يمكنك الدردشة على الفور مع أعضاء الفريق ومشاركة التحديثات والحفاظ على توافق الجميع دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.

تضمن هذه الميزة عدم تفويت المناقشات السريعة والرسائل المهمة أبداً، مما يعزز التنسيق بين أعضاء الفريق ويزيد من المشاركة.

إليك بعض الميزات الإضافية:

انقر فوق @التعليقات و تعيين المهام : وسم أفراد أو مهام محددة لتوجيه الانتباه المباشر

تعيين المهام : وسم أفراد أو مهام محددة لتوجيه الانتباه المباشر تنسيق النص الغني : استخدم الخط العريض والمائل والقوائم وكتل الرموز لتعزيز وضوح الرسالة

: استخدم الخط العريض والمائل والقوائم وكتل الرموز لتعزيز وضوح الرسالة مرفقات : مشاركة الملفات والصور والوسائط الأخرى مباشرةً ضمن الدردشة

: مشاركة الملفات والصور والوسائط الأخرى مباشرةً ضمن الدردشة روابط غير محجوبة : معاينة المحتوى المرتبط دون مغادرة الدردشة

: معاينة المحتوى المرتبط دون مغادرة الدردشة الرموز التعبيرية وردود الفعل: التعبير عن المشاعر وتقديم ملاحظات سريعة

التعبير عن المشاعر وتقديم ملاحظات سريعة أوامر /Slash : استخدم الاختصارات للإجراءات الشائعة مثل إنشاء المهام أو البحث عن المعلومات

استخدم الاختصارات للإجراءات الشائعة مثل إنشاء المهام أو البحث عن المعلومات عمليات التكامل: تواصل مع أدوات أخرى مثل Slack و Google Drive والمزيد

2. ميزة ClickUp's one-up #2: المقاطع

عزز تواصل الفريق، ومكّن رسائل الفيديو التفصيلية للتعاون غير المتزامن مع ClickUp Clips ClickUp Clips تتيح لك ميزة إنشاء رسائل فيديو ومشاركتها. هذه ميزة قوية لـ التواصل غير المتزامن، مما يسمح لأعضاء الفريق بتقديم شروحات أو تحديثات مفصلة يمكن الرجوع إليها في أي وقت. إنها تشبه وجود غرفة اجتماعات افتراضية حيث يمكن للجميع متابعة ما يجري في جدولهم الزمني الخاص، وهو أمر مفيد بشكل خاص للفرق البعيدة أو تلك الموجودة في مناطق زمنية مختلفة.

إليك كيف يمكن لميزات ClickUp Clips مساعدتك:

تسجيل الشاشة: تسجيل الشاشة لتوضيح المهام أو شرح المفاهيم أو مشاركة المرئيات

تسجيل الشاشة لتوضيح المهام أو شرح المفاهيم أو مشاركة المرئيات الرسائل الصوتية: تسجيل الرسائل الصوتية للتواصل السريع وغير الرسمي

تسجيل الرسائل الصوتية للتواصل السريع وغير الرسمي تكامل المهام: إرفاق المقاطع بسهولة بمهام محددة للسياق والرجوع إليها

إرفاق المقاطع بسهولة بمهام محددة للسياق والرجوع إليها نسخ المقاطع الصوتية: نسخ المقاطع تلقائيًا لإمكانية البحث والوصول إليها

نسخ المقاطع تلقائيًا لإمكانية البحث والوصول إليها المشاركة والتعاون: مشاركة المقاطع مع أعضاء الفريق أو المتعاونين الخارجيين

مشاركة المقاطع مع أعضاء الفريق أو المتعاونين الخارجيين التعليقات والملاحظات: اترك تعليقات مباشرة على المقاطع للمناقشات والاقتراحات

3. ميزة ClickUp رقم 3: تعيين التعليقات

قم بتحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Assign Comments (تعيين التعليقات)

مع انقر فوق تعيين التعليقات يمكنك تحويل التعليقات مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ. تضمن هذه الميزة عدم ضياع الملاحظات والاقتراحات المهمة في سلاسل المحادثات الطويلة. من خلال تحويل التعليقات إلى مهام، تتأكد من تتبع كل جزء من التعليقات ومعالجتها، مما يعزز المساءلة ومتابعة المشاريع.

تتضمن الميزات الرئيسية لتعليقات ClickUp Assign Comments ما يلي:

التعيين المباشر: تعيين التعليقات للأفراد لتفويض المهام بشكل واضح

تعيين التعليقات للأفراد لتفويض المهام بشكل واضح سياق المهمة: يتم إرفاق التعليقات بمهام محددة، مما يضمن التوافق مع أهداف المشروع

يتم إرفاق التعليقات بمهام محددة، مما يضمن التوافق مع أهداف المشروع الإشعارات: يتلقى أعضاء الفريق المعينين إشعارات، مما يضمن الوعي في الوقت المناسب

يتلقى أعضاء الفريق المعينين إشعارات، مما يضمن الوعي في الوقت المناسب المتابعة: تتبع التقدم المحرز والتأكد من اكتمال المهام

تتبع التقدم المحرز والتأكد من اكتمال المهام التعاون: تسهيل العمل الجماعي وتحسين التواصل

يقدمClickUp العديد من الميزات الفريدة الأخرى التي يمكنها تحسين تعاون فريقك وإنتاجيته بشكل كبير مثل:

ClickUp السبورات البيضاء

تعاون بصريًا وقم بالعصف الذهني بفعالية باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

تعاون بصريًا مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards . تُعد هذه الميزة مثالية لجلسات العصف الذهني والتخطيط ورسم خرائط مرئية للمشروع، حيث تساعد الفرق على تصور أفكارهم وسير العمل.

إليك بعض الميزات الأخرى:

لوحة قماشية لا نهائية: العمل على لوحة قماشية كبيرة قابلة للتوسيع دون قيود

العمل على لوحة قماشية كبيرة قابلة للتوسيع دون قيود أدوات الرسم: استخدم الأقلام وأقلام التحديد والأشكال لإنشاء تمثيلات مرئية

استخدم الأقلام وأقلام التحديد والأشكال لإنشاء تمثيلات مرئية الملصقات : إضافة ملاحظات أو أفكار في شكل ملاحظات لاصقة

: إضافة ملاحظات أو أفكار في شكل ملاحظات لاصقة الصور والملفات: إدراج الصور أو المستندات أو الوسائط الأخرى

إدراج الصور أو المستندات أو الوسائط الأخرى التعاون : التعاون: العمل في الوقت الفعلي مع العديد من أعضاء الفريق

: التعاون: العمل في الوقت الفعلي مع العديد من أعضاء الفريق الاندماج: تواصل مع ميزات ClickUp الأخرى للحصول على سير عمل سلس

كشف التعاون في ClickUp

تأكد من سلاسة وتنسيق الجهود مع ميزة ClickUp Collaboration Detection (كشف التعاون)

تجنب تداخل العمل مع اكتشاف التعاون في ClickUp . تعمل هذه الميزة على تنبيه أحد أعضاء الفريق عندما يعمل شخص آخر على نفس المهمة، مما يضمن جهوداً أكثر سلاسة وتنسيقاً.

يمكن أن تساعدك:

تحرير المستندات في نفس الوقت مع الآخرين

المستندات في نفس الوقت مع الآخرين عرض سجلات مفصلة لإجراءات المستخدمين، بما في ذلك تعليقات المهام ومشاركة الملفات وتبادل الرسائل

لإجراءات المستخدمين، بما في ذلك تعليقات المهام ومشاركة الملفات وتبادل الرسائل الحصول على فهم أعمق لكيفية تعاون الفرق أو الأفراد المختلفين

لماذا يُحدث ClickUp فرقًا

منصة الكل في واحد: يجمع ClickUp بين أفضل ميزات شبكات Yammer الاجتماعية والتواصل في الوقت الفعلي من Microsoft Teams وأدوات إدارة المشاريع القوية. وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى التوفيق بين تطبيقات متعددة - فكل ما تحتاجه موجود في مكان واحد

يجمع ClickUp بين أفضل ميزات شبكات Yammer الاجتماعية والتواصل في الوقت الفعلي من Microsoft Teams وأدوات إدارة المشاريع القوية. وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى التوفيق بين تطبيقات متعددة - فكل ما تحتاجه موجود في مكان واحد إنتاجية محسّنة: من خلال دمج أدوات الاتصال وإدارة المهام والتعاون، يساعد ClickUp على تبسيط سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في التبديل بين منصتين

من خلال دمج أدوات الاتصال وإدارة المهام والتعاون، يساعد ClickUp على تبسيط سير العمل وتقليل الوقت المستغرق في التبديل بين منصتين التخصيص والمرونة: يتيح لك ClickUp تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتناسب احتياجات فريقك. وسواء كنت تدير المهام أو تتعاون في المستندات أو تخطط للمشاريع، سيمكنك ClickUp من إعداد مهام سير العمل التي تناسبك بشكل أفضل

يتيح لك ClickUp تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتناسب احتياجات فريقك. وسواء كنت تدير المهام أو تتعاون في المستندات أو تخطط للمشاريع، سيمكنك ClickUp من إعداد مهام سير العمل التي تناسبك بشكل أفضل مواءمة أفضل للفريق : ميزات مثل عرض الدردشة والمقاطع وتعيين التعليقات تضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يقلل من سوء الفهم ويضمن أن جميع أعضاء الفريق متوافقون ويعملون على تحقيق نفس الأهداف

: ميزات مثل عرض الدردشة والمقاطع وتعيين التعليقات تضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يقلل من سوء الفهم ويضمن أن جميع أعضاء الفريق متوافقون ويعملون على تحقيق نفس الأهداف قابلية التوسع: سواء أكنت فريقًا صغيرًا أم مؤسسة كبيرة، فإن ClickUp يتوسع معك. فمجموعته الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص تجعله مناسبًا للفرق من جميع الأحجام، مما يضمن لك النمو دون أن تتخطى أدواتك

إدارة جميع الاتصالات والتحديثات في مساحة عمل ClickUp واحدة

اختيار الأداة المناسبة لفريقك ## اختيار الأداة المناسبة لفريقك

يعد اختيار الأداة المناسبة لفريقك أمرًا ضروريًا لتحسين التواصل والتعاون والإنتاجية الإجمالية. يقدم كل من Yammer (Viva Engage) و Microsoft Teams ميزات فريدة تلبي الاحتياجات التنظيمية المختلفة. يتفوق Yammer في بناء شعور المجتمع عبر المؤسسات الكبيرة، في حين أن Microsoft Teams مثالي للتعاون في الوقت الفعلي وإدارة المشاريع.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن Yammer أو بديل Microsoft Teams الذي يجمع بين أفضل ما في العالمين، ClickUp هو الخيار المثالي. يقدم ClickUp أداة اتصال قوية وميزات شاملة لإدارة المشاريع وإمكانيات تعاون سلسة في منصة واحدة. اشترك في ClickUp الآن وارتقِ بتعاونك وإدارة مشروعك إلى المستوى التالي!