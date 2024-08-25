فيجماجام مقابل ميرو: ما أداة السبورة البيضاء المناسبة لفريقك في عام 2025؟

يمكن أن يكون الحصول على مجموعة لتبادل الأفكار على سبورة بيضاء مادية أمرًا فوضويًا بما فيه الكفاية؛ أضف العمل عن بُعد إلى هذا المزيج، وقد يبدو الأمر مستحيلًا.

وهنا تأتي أهمية السبورات الرقمية. فهي توفر مساحة افتراضية للفرق للتعاون ومشاركة الأفكار والوصول إلى نفس الصفحة دون التواجد في نفس الغرفة.

ربما تكون قد سمعت عن أدوات السبورة الرقمية "فيج جام" و"ميرو"، وإذا كنت تحاول معرفة أيهما مناسب لفريقك، فأنت في المكان الصحيح.

سوف تتعمق هذه المدونة في تفاصيل ما يجعل كل أداة فريدة من نوعها، وتقارن بين ميزاتها، وتساعدك على اختيار الأنسب لاحتياجاتك التعاونية. 👥

ما هو فيج جام؟

عبر فيج جام FigJam هي أداة للسبورة البيضاء عبر الإنترنت من Figma، مصممة لجمع الفرق معًا من أجل العصف الذهني والتعاون السلس. وهي تعمل كمساحة عمل مرئية تتدفق فيها الأفكار بحرية، مما يجعلها ذات قيمة للفرق البعيدة التي تحتاج إلى العمل معًا في الوقت الفعلي.

لكن فيج جام ليست مجرد أداة رقمية أخرى للسبورة البيضاء، بل هي امتداد طبيعي لفيجما.

إذا كنت تستخدم Figma بالفعل في أعمال التصميم، فستجد أن FigJam يتكامل بسلاسة مع جميع مشاريعك، مما يسمح لك بالتنقل ذهابًا وإيابًا دون عوائق.

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الميزات الرئيسية لبرنامج FigJam

تم تصميم ميزات FigJam لجعل التعاون سهلاً وفعالاً.

سواء كنت تقوم بالعصف الذهني، أو تخطط لمشروع ما، أو تحاول فقط أن تجعل الجميع على نفس الصفحة، فإن برنامج السبورة البيضاء هذا يساعدك على القيام بكل ذلك بطريقة ممتعة.

الميزة رقم 1: السبورة التعاونية

تقع اللوحة الرقمية في قلب برنامج FigJam. تسمح هذه المساحة للفرق بالرسم والكتابة واستخدام الملاحظات اللاصقة للتعبير عن الأفكار بشكل مرئي. إنها رائعة لالتقاط الأفكار السريعة أو تطوير المخططات المعقدة.

يمكن لأعضاء الفريق إسقاط التعليقات، أو التفاعل مع الرموز التعبيرية، أو حتى الانضمام إلى محادثة صوتية للحفاظ على تدفق المحادثة.

💡 نصيحة للمحترفين: استكشف مختلف أمثلة تخطيطية لفهم أفضل لكيفية تطبيق البنى المختلفة على مشاريعك. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين أفكارك وتحديد أفضل طريقة لتمثيل مفاهيمك بصريًا.

الميزة رقم 2: القوالب والأدوات

خيارات القالب في FigJam

يقدم FigJam العديد من القوالب التي تساعد في تبسيط جلسات العصف الذهني. وتشمل الخيارات الخرائط الذهنية وخرائط رحلة المستخدم الجاهزة للاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من أدوات الرسم - مثل الأشكال والعلامات والموصلات - لمساعدتك في التعليق على الملفات وإضفاء الحيوية على أفكارك.

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الميزة رقم 3: الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

القوالب التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في FigJam

عندما تحتاج إلى بدء اجتماع أو تصور جدول زمني، يتدخل الذكاء الاصطناعي في FigJam لإنشاء قوالب ومرئيات مخصصة بناءً على مطالباتك.

تساعد ميزة الذكاء الاصطناعي أيضًا في تنظيم أفكارك. ويمكنه على الفور فرز ملاحظاتك اللاصقة إلى سمات، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية.

الميزة رقم 4: الأدوات والملصقات التفاعلية

مجموعة ملصقات FigJam

يوفر FigJam مجموعة من الأدوات والملصقات التفاعلية لجعل عملية العصف الذهني للأفكار أكثر جاذبية وحيوية. تتيح هذه الأدوات لأعضاء الفريق مشاركة أفكارهم بصريًا وإبداء الملاحظات والمشاركة في المناقشات، مما يجعل الاجتماعات أكثر ديناميكية وفعالية.

تسعير FigJam

مجاني

المحترفون: 5 دولارات/عضو/شهر

5 دولارات/عضو/شهر المنظمة: 5 دولارات/عضو/شهرًا

5 دولارات/عضو/شهرًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ما هو ميرو؟

عبر

مير

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Miro عبارة عن منصة تعاون رقمية قوية تعمل بمثابة لوحة بيضاء افتراضية تساعد الفرق على العصف الذهني والتخطيط وإدارة المشاريع. وهي مصممة لتكون مرنة وبديهية، مما يجعلها مناسبة للفرق البعيدة التي تتعاون عن بُعد عبر المناطق الجغرافية.

توفر الأداة لوحة رقمية واسعة للعصف الذهني والتخطيط وتنظيم الأفكار. سواء كنت تعمل على تصميم سباق سريع، أو تخطط لمشروع، أو تدير ورشة عمل، فإن Miro يساعدك على إنجاز المهمة.

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الميزات الرئيسية لـ Miro

دعنا نتعمق في ما يجعل منصة Miro مفضلة لدى الفرق.

الميزة رقم 1: اللوحة اللانهائية

لوحة السبورة البيضاء اللانهائية في ميرو

لوحة Miro's Infinite Canvas هي مساحة عمل رقمية تتيح لك كتابة أفكارك دون أي قيود مادية. إنها رائعة للعصف الذهني أو تخطيط المشاريع أو ببساطة تنظيم الأفكار بطريقة يسهل تصورها.

الميزة رقم 2: مكتبة قوالب واسعة النطاق

خيارات قالب ميرو

مع Miro، يمكنك الوصول إلى مكتبة غنية من القوالب التي تغطي كل شيء بدءًا من تخطيط قصة المستخدم إلى التخطيط الاستراتيجي. هذه القوالب قابلة للتخصيص، مما يسمح للفرق بتخصيصها لتلائم سير العمل والمتطلبات الخاصة بهم.

الميزة رقم 3: الإدارة المرئية

عملية رسم الخرائط الذهنية باستخدام Miro

يساعد ميرو أيضًا في إدارة المشاريع المرئية . مع ميزات مثل لوحات كانبان والخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية، من السهل تتبع المشاريع المعقدة وتصور التقدم المحرز بطريقة واضحة وسهلة.

الميزة رقم 4: التعاون غير المتزامن

اترك تعليقاً في ميرو

يسمح ميرو للفرق بالمساهمة بالسرعة التي تناسبهم، وهو أمر مثالي للفرق البعيدة التي تعمل عن بُعد عبر المناطق الزمنية.

تحافظ ميزات مثل مقاطع الفيديو والتعليقات على استمرار المحادثة حتى عندما لا يكون الجميع متصلين بالإنترنت في نفس الوقت.

تسعير ميرو

مجاناً

المبتدئين: 8 دولارات/عضو/شهرًا

8 دولارات/عضو/شهرًا الشركات: 16 دولارًا/عضو/شهرًا

16 دولارًا/عضو/شهرًا المؤسسات: أسعار مخصصة

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FigJam مقابل Miro: مقارنة بين ميزة تلو الأخرى

فيج جام وميرو أداتان رائعتان للتعاون الجماعي، لكنهما تتألقان في مجالات مختلفة.

دعونا نقارن بين ميزاتهما ونرى كيف يتنافسان مع بعضهما البعض.

FigJam مقابل Miro: مقارنة بين ميزة تلو الأخرى

ميزة فيج جام ميرو مثالية لفرق التصميم والعصف الذهني التعاوني مثالية لفرق التصميم والعصف الذهني التعاوني مناسبة لمجموعة واسعة من الفرق، من التصميم إلى إدارة المشاريع حجم اللوحة سبورة بيضاء تعاونية بمساحة واسعة للعصف الذهني لوحة لا نهائية للعصف الذهني ورسم خرائط المشروع بلا حدود التعاون يدعم الرسم والتعليق والدردشة في الوقت الحقيقي يدعم التعاون في الوقت الحقيقي مع تكامل الفيديو والدردشة القوالب يقدم قوالب قابلة للتخصيص لمختلف احتياجات العصف الذهني مكتبة واسعة من القوالب لمختلف الأنشطة ميزات الذكاء الاصطناعي إنشاء قوالب مخصصة وأتمتة فرز الأفكار وتلخيصها يساعد الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار وتجميع الأفكار الملاحظات اللاصقة يتضمن ملاحظات لاصقة مع خيارات تنظيم مرنة يتميز بملاحظات لاصقة رقمية مع إمكانيات تجميع الأفكار عمليات التكامل يتكامل مع فيجما والأدوات الشائعة الأخرى يتصل بأكثر من 130 أداة بما في ذلك سلاك وكليك أب إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول يمكن الوصول إليها على الويب والهواتف المحمولة متوفرة على الويب والهاتف المحمول لسهولة الوصول إليها مشاركة المستخدمين يشجع التفاعل مع الطوابع والرموز التعبيرية والتعليقات يتضمن أدوات تفاعلية مثل التصويت المجهول وردود الفعل المباشرة مشاركة الملفات يتكامل مع فيجما لتحديثات تصميم سلسة يدعم مجموعة متنوعة من أنواع الملفات، بما في ذلك الصور والمستندات ورش عمل واجتماعات مصممة لورش العمل وسباقات التصميم تعزز ورش العمل والاجتماعات بميزات ترفيهية وعروض تقديمية تفاعلية

الميزة رقم 1: حجم اللوحة القماشية

يعد حجم اللوحة القماشية ومرونتها أمرًا بالغ الأهمية لأنواع مختلفة من المشاريع.

التشكيل

يوفر FigJam سبورة بيضاء تعاونية مع مساحة واسعة لرسم الأفكار والعصف الذهني بشكل إبداعي. وهي مصممة لدعم الفرق في توليد الأفكار وتنظيمها بكفاءة.

ميرو

يوفر لوحة لا نهائية للعصف الذهني الشامل ورسم خرائط المشاريع. هذه المساحة غير المحدودة مثالية لإدارة تدفقات العمل المعقدة وتصور المشاريع واسعة النطاق.

🏆 الفائز: إنه تعادل! تُعد لوحة Miro اللانهائية مثالية للتخطيط التفصيلي للمشروع، بينما تُعد مساحة FigJam الواسعة مثالية للجلسات الإبداعية المركزة.

الميزة رقم 2: التعاون في الوقت الفعلي

يعزز التعاون الفعال في الوقت الفعلي إنتاجية الفريق.

فيج جام

يدعم الرسم والتعليق والدردشة في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتفاعل وتنقيح الأفكار معًا. تم تصميمه لتعزيز التعليقات والتعاون الفوري.

ميرو

يتميز بميزات الفيديو والدردشة المدمجة، مما يدعم التعاون في الوقت الفعلي عبر مواقع مختلفة. فهو يعزز التواصل والمشاركة أثناء الجلسات التعاونية.

🏆 الفائز: توفر أدوات التواصل المدمجة في Miro تجربة تعاون أكثر شمولاً في الوقت الفعلي.

الميزة رقم 3: ميزات الذكاء الاصطناعي

يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط سير العمل والعصف الذهني بشكل كبير.

ميزات *FigJam

يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء قوالب ومرئيات مخصصة بناءً على مطالباتك، كما أنه يقوم بتصنيف الأفكار تلقائيًا إلى مواضيع ذات صلة، ويلخص المخرجات في عناصر عمل واضحة. يساعد ذلك في التركيز على الأفكار الرئيسية واتخاذ القرارات.

ميرو

يستفيد من الذكاء الاصطناعي في توليد الأفكار وتجميع الرؤى وتلخيص النتائج الرئيسية. يساعد في تنظيم الأفكار وتحديد أولوياتها، مما يساعد في العصف الذهني وإدارة المشاريع بكفاءة.

🏆 الفائز: يتفوق الذكاء الاصطناعي في Miro في توليد الأفكار وتجميعها، مما يجعله الخيار الأقوى لتحليل البيانات المعقدة والتعاون.

الميزة رقم 4: قابلية التخصيص

يمكن لخيارات التخصيص تحسين سير العمل وتجربة المستخدم.

فيج جام

يسمح بتخصيص القوالب وعناصر اللوحة، مما يسهل على العملاء تخصيص مساحة العمل لتلبية احتياجات المشروع المحددة. تدعم هذه المرونة مختلف تقنيات العصف الذهني وأنشطة التصميم.

ميرو

يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق لإنشاء اللوحات والقوالب والسمات، مما يستوعب مجموعة كبيرة من متطلبات المشروع وتفضيلاته.

🏆 الفائز: إنه تعادل! يوفر Miro خيارات تخصيص أوسع، لكن التخصيص المركّز في FigJam مناسب تمامًا للمهام الموجهة نحو التصميم.

فيجامام ضد ميرو على ريديت

لمعرفة كيف ينظر المستخدمون الحقيقيون إلى فيج جام وميرو، لجأنا إلى ريديت.

يشيد معجبو ميرو بميزاته الواسعة ودعم المجتمع. تمت الإشادة به للتعامل مع المهام المعقدة مثل تخطيط رحلة المستخدم وورش العمل.

_ لدى ميرو الكثير من الأدوات للتصاميم المعقدة وتدفقات المستخدمين، لكن خطته المجانية لها حدود، مثل عدد اللوحات

ذكر أحد المستخدمين

من ناحية أخرى، فإن FigJam محبوب لبساطته وتكامله السلس مع Figma. يُنظر إليه كخيار رائع للفرق الأصغر أو تلك التي تستخدم فيجما بالفعل.

تبين أن _FigJam أكثر عملية منذ استخدامنا لـ Figma. إنه رائع للعصف الذهني والتخطيط بدون كل هذا التعقيد الإضافي

شارك أحد مستخدمي ريديتور,

منحنيات التعلم هي أيضًا موضوع ساخن. غالبًا ما يوصف ميرو بأنه يحتوي على منحنى تعلم أكثر حدة، مما قد يكون شاقًا للمستخدمين الجدد. بينما يحظى تطبيق FigJam بالتقدير لإمكانية الوصول إليه وسهولة استخدامه.

فيج جام صاعد، وأنا أستمتع به بسبب قلة خياراته - فهو ببساطة ينجز المهمة ببساطة في بعض الأحيان

قال أحد مستخدمي ريديتور

التكلفة هي اعتبار آخر. تم تسليط الضوء على FigJam لكونه فعال من حيث التكلفة، خاصة بالنسبة للشركات الناشئة أو الفرق الأصغر، حيث يأتي مجانًا مع Figma.

بينما يمكن اعتبار المستوى المجاني المحدود لـ Miro، رغم قوته، مقيداً للمستخدمين.

هل كنت تعلم؟ في بيئات الأعمال، يمكن للسبورات البيضاء تحسين الابتكار من خلال زيادة سرعة التفكير، مما يساهم في زيادة معدل إنجاز المشاريع الناجحة.

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Miro مقابل FigJam

عندما يتعلق الأمر باختيار الأداة المناسبة للعصف الذهني والتخطيط والتعاون, كليك أب يبرز كبديل قوي ل FigJam و Miro.

بينما يقدم كل من FigJam و Miro ميزات قوية للتعاون المرئي، فإن ClickUp يجلب منظورًا جديدًا من خلال نهجه المتكامل في إدارة مشاريع التصميم والعصف الذهني الإبداعي

### ####ClickUp's oneUp's one-up #1: السبورات البيضاء

تعمل لوحات ClickUp Whiteboards على تعزيز التخطيط المرئي للمشروع لفريق التصميم الخاص بك سبورة ClickUp's Whiteboards مصممة لتكون أكثر من مجرد لوحة رقمية. فهي توفر مساحة متعددة الاستخدامات حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار والتخطيط لها وتصورها في بيئة ديناميكية.

على عكس اللوحات البيضاء التقليدية، تتكامل هذه اللوحات البيضاء بسلاسة مع ميزات ClickUp الأخرى، مما يسمح بسير عمل أكثر تماسكاً. يمكنك إضافة المهام وتعيين الإجراءات وتتبع التقدم المحرز مباشرةً داخل السبورة البيضاء، مما يجعلها مركزاً مركزياً للعمليات الإبداعية لفريقك.

💡 نصيحة احترافية: دمج برنامج سير العمل الإبداعي مثل ClickUp مع أدوات أخرى مثل Google Drive أو Slack أو Adobe Creative Cloud يضمن لك أن يكون كل عملك مركزيًا، مما يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة ويحسن الإنتاجية الإجمالية.

تحويل أفكارك إلى مهام داخل ClickUp Whiteboards

يمكنك أيضًا تخصيص السبورة البيضاء الخاصة بك بأشكال وخطوط وموصلات مختلفة لتناسب تفضيلاتك.

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### الخاصية رقم 2 من ClickUp: الخرائط الذهنية

تصور مشاريعك ومهامك ونظمها باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps الخرائط الذهنية ل ClickUp ميزة بارزة أخرى، حيث تقدم طريقة منظمة لتنظيم المعلومات وتصورها. هذه الأداة مثالية لتخطيط الأفكار المعقدة أو خطط المشاريع.

يمكنك أن تبدأ بمفهوم مركزي وتتفرع إلى مواضيع مختلفة ذات صلة، مما يسهل رؤية كيفية ارتباط العناصر المختلفة وتأثيرها على بعضها البعض.

لقد جعل ClickUp المحاذاة غير المتزامنة أكثر بساطة وفعالية. من خلال بناء إطار عمل يمكن من خلاله تحديد الأهداف والنتائج وتنظيمها، يمكن للفرق البعيدة فهم التوقعات وتقديم تحديثات الحالة بسلاسة. العصف الذهني باستخدام اللوحات البيضاء سهل، وإعادة تنظيم الأولويات سهل، وإضافة الصور المرجعية، وما إلى ذلك، كل ذلك يتم بسلاسة كبيرة

بازا جيلبرت، مدير المنتجات، شركة AccuWeather

قم بتخصيص خرائط العمليات الخاصة بك باستخدام الخرائط الذهنية من ClickUp

باستخدام الخرائط الذهنية، يمكنك بسهولة سحب العناصر وإسقاطها، وإضافة الملاحظات، وتعديل الهيكل مع تطور أفكارك. تضمن هذه المرونة أن تظل جلسات العصف الذهني الخاصة بك مرنة وقابلة للتكيف.

👀 المكافأة: استخدام قوالب الخريطة الذهنية المتاحة في ClickUp لمراحل مختلفة من مشروعك. على سبيل المثال، استخدم قالبًا للعصف الذهني الأولي وآخر لتتبع المشروع بالتفصيل، مما يوفر نهجًا منظمًا لعملية التخطيط الخاصة بك.

### ### ####ClickUp's One-Up's one-up #3: المستندات

إنشاء المستندات ومشاركتها والتعاون بشأنها مباشرةً داخل ClickUp Docs مستندات ClickUp مساحة كتابة تعاونية حيث يمكن لفريقك العمل معًا في الوقت الفعلي. مستندات المستندات هذه أكثر من مجرد محرري نصوص - فهي تدعم الوسائط الغنية والتعليقات وتخصيصات المهام، مما يجعلها أداة أساسية لإنشاء المحتوى والعصف الذهني.

تسمح الطبيعة التعاونية لمحرّر المستندات للعملاء وأعضاء الفريق بالمساهمة بأفكارهم بسلاسة وتقديم الملاحظات وتنقيح المحتوى.

أضف ClickUp Docs إلى السبورة البيضاء بحيث يكون كل ما تحتاجه في مساحة واحدة متكاملة يسهل الوصول إليها

### مستندات كليك أب رقم 4: الدماغ

يعمل ClickUp Brain على تحسين الإنتاجية من خلال توفير محتوى ورؤى مخصصة

يُعرف الذكاء الاصطناعي في ClickUp باسم ClickUp Brain ، يضيف طبقة قوية إلى قدراته. فهو يساعد على إنشاء المحتوى وتنقيحه بسرعة، سواء كنت تعمل على مقترحات أو خطط مشاريع مفصلة.

يقوم Brain بتخصيص المحتوى حسب احتياجات فريقك ويضمن إكمال المستندات بسرعة ودقة. كما يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أيضاً تلخيص التحديثات والمناقشات، مما يوفر لمحات عامة موجزة تساعد في اتخاذ القرار.

لمساعدتك على البدء، تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة.

💡 نصيحة احترافية: إن قالب مخطط عظمة السمكة ClickUp مثالي لحل المشكلات وتقسيمها إلى أجزاء يمكن التحكم فيها. قالب الخريطة الذهنية البسيطة من ClickUp في تنظيم الأفكار، بينما يساعد نموذج قالب الإبداع والتصميم من ClickUp يدعم أنشطة التخطيط والتصميم المختلفة.

وتوفر هذه القوالب أساساً متيناً، مما يسهل عليك الانطلاق في العمل.

## عصف ذهني إبداعي مع ClickUp

يعتمد اختيار أداة السبورة المثالية على احتياجات فريقك الخاصة.

يُعدّ تطبيق FigJam مثاليًا للفرق التي تركز على التصميم والتي تعمل ضمن نظام Figma البيئي. فهو يوفر تكاملاً سلساً وواجهة بسيطة وبديهية.

من ناحية أخرى، يوفر Miro مجموعة واسعة من الميزات والتكاملات، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن حل شامل يدمج أفضل ما في العالمين ويضيف ميزات قوية لإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل لفريقك.

فهو يوفر ميزات السبورة البيضاء، ومساعد ذكاء اصطناعي، ومستندات مرنة، والمزيد تحت سقف واحد. فلماذا الانتظار؟ ابدأ مع ClickUp مجانًا اليوم!