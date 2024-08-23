أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع لرجال الأعمال المنفردين

تبدو إدارة الأعمال التجارية بمفردك حلماً يتحقق - ساعات عمل مرنة، وتحكم كامل، وحرية متابعة شغفك وفقاً لشروطك.

ولعل هذا هو السبب في توقع استمرار نمو ريادة الأعمال المنفردة، حيث من المتوقع أن تستمر 42 مليون شخص يعملون لحسابهم الخاص المتوقع في الولايات المتحدة بحلول عام 2026.

لكن المشاريع الفردية تأتي مع تحدياتها الخاصة: التوفيق بين الأدوار المتعددة، والوفاء بالمواعيد النهائية، والحفاظ على الإنتاجية دون دعم الفريق. يعد برنامج إدارة المشروع المناسب أمرًا بالغ الأهمية للتغلب على هذه التعقيدات وتبسيط سير عملك.

وبالتعاون مع فريق العمل في ClickUp، قمتُ مع فريق العمل في ClickUp بتجميع قائمة بأفضل أدوات إدارة المشاريع التي تم استكشافها لمساعدة رواد الأعمال المنفردين على تحسين إنتاجيتهم والحفاظ على تنظيمهم والازدهار في نهاية المطاف في رحلتهم الفردية.

ولكن أولاً، دعنا نستكشف فوائد برامج إدارة المشاريع لرواد الأعمال المنفردين وما الذي تبحث عنه في هذه الأدوات!

كيف يمكن لرواد الأعمال المنفردين الاستفادة من برامج إدارة المشاريع؟

واحدة من أكبر حيل إدارة المشاريع هو فهم قوة أداة إدارة المشروع.

يمكن لبرامج إدارة المشاريع أن تعزز بشكل كبير من إنتاجية صاحب العمل المنفرد من خلال:

تبسيط سير العمل: تساعد رواد الأعمال المنفردين على تركيز المهام والمشاريع والمعلومات في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى الملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني المبعثرة

تساعد رواد الأعمال المنفردين على تركيز المهام والمشاريع والمعلومات في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى الملاحظات ورسائل البريد الإلكتروني المبعثرة تحسين إدارة الوقت : يمكن لأصحاب المشاريع المنفردة استخدام أدوات إدارة المشاريع هذه لتحديد أولويات المهام بفعالية وتحديد مواعيد نهائية واقعية والحفاظ على التركيز

: يمكن لأصحاب المشاريع المنفردة استخدام أدوات إدارة المشاريع هذه لتحديد أولويات المهام بفعالية وتحديد مواعيد نهائية واقعية والحفاظ على التركيز تعزيز التعاون: تسهل التواصل السلس ومشاركة الملفات مع العملاء أو المتعاقدين

تسهل التواصل السلس ومشاركة الملفات مع العملاء أو المتعاقدين إطلاق العنان للرؤى القيّمة: استخدام التقارير والتحليلات لتتبع التقدم المحرز وتحديد العقبات يساعد رواد الأعمال المنفردين على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات لأعمالهم

من خلال اعتماد برامج إدارة المشاريع، يمكن لرواد الأعمال المنفردين تحسين عملياتهم وتقليل الضغط وتحقيق كفاءة أكبر.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات إدارة المشاريع لرواد الأعمال المنفردين

مع وجود خيارات لا حصر لها ل تطبيقات إدارة المشاريع التي تعمل لحسابها الخاص المتاحة ، قد يكون من الصعب العثور على البرنامج المثالي لاحتياجاتك الفريدة.

قبل أن تلتزم بأداة ما، تأكد من أنها تتضمن هذه الميزات الأساسية:

إدارة المهام: ابحث عن إمكانيات قوية لإدارة المهام، بما في ذلك القدرة على إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها وتحديد المواعيد النهائية وتحديد الأولويات بفعالية

ابحث عن إمكانيات قوية لإدارة المهام، بما في ذلك القدرة على إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها وتحديد المواعيد النهائية وتحديد الأولويات بفعالية تتبع الوقت: ميزات فعالة لتتبع الوقت على تطبيقات الجدولة تساعدك في مراقبة مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة، مما يحسن الإنتاجية ويضمن لك الالتزام بالجدول الزمني

ميزات فعالة لتتبع الوقت على تطبيقات الجدولة تساعدك في مراقبة مقدار الوقت الذي تقضيه في كل مهمة، مما يحسن الإنتاجية ويضمن لك الالتزام بالجدول الزمني أدوات التعاون: حتى لو كنت تعمل بمفردك، قد تحتاج إلى التعاون مع العملاء أو العاملين المستقلين. الأدوات التي توفر ميزات التعاون مثل مشاركة الملفات والتعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي لا تقدر بثمن

حتى لو كنت تعمل بمفردك، قد تحتاج إلى التعاون مع العملاء أو العاملين المستقلين. الأدوات التي توفر ميزات التعاون مثل مشاركة الملفات والتعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي لا تقدر بثمن التخصيص: كل عمل فريد من نوعه، ويجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع الخاص بك قابلاً للتكيف مع سير عملك واحتياجاتك الخاصة

كل عمل فريد من نوعه، ويجب أن يكون برنامج إدارة المشاريع الخاص بك قابلاً للتكيف مع سير عملك واحتياجاتك الخاصة إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تأكد من إمكانية الوصول إلى البرنامج على أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحيث يمكنك إدارة مشاريعك أثناء التنقل

تأكد من إمكانية الوصول إلى البرنامج على أجهزة متعددة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بحيث يمكنك إدارة مشاريعك أثناء التنقل التكامل: يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة مع التطبيقات الأخرى التي تستخدمها، مثل البريد الإلكتروني والتقويم والتخزين السحابي

يجب أن تتكامل الأداة بسلاسة مع التطبيقات الأخرى التي تستخدمها، مثل البريد الإلكتروني والتقويم والتخزين السحابي دعم موثوق به: دعم العملاء الجيد أمر بالغ الأهمية، خاصةً عندما تواجه مشكلات أو يكون لديك أسئلة حول استخدام البرنامج

دعم العملاء الجيد أمر بالغ الأهمية، خاصةً عندما تواجه مشكلات أو يكون لديك أسئلة حول استخدام البرنامج واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون البرنامج بديهيًا وسهل التنقل فيه حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في إدارة مشاريعك ووقت أقل في معرفة كيفية استخدام الأداة

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استناداً إلى اختباراتنا وتحليلاتنا، هذه هي أقوى أدوات إدارة المشاريع التي يمكن لرواد الأعمال المنفردين الاعتماد عليها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة)

يرتدي رواد الأعمال المنفردون العديد من القبعات. من التسويق إلى التمويل والعمليات إلى خدمة العملاء، فهم يتعاملون مع كل شيء. وغالباً ما يؤدي هذا العمل المتنوع إلى الشعور بالإرهاق وفقدان المواعيد النهائية ومعاناة انخفاض الإنتاجية.

وهنا يأتي دور انقر فوق كحل قوي. فهو يعالج هذه المشاكل المحددة من خلال توفير مساحة عمل موحدة لإدارة جميع الوظائف بسلاسة. ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة تمكّن رواد الأعمال المنفردين من تبسيط عملية أعمالهم بالكامل.

على سبيل المثال, برنامج إدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp يساعدك على البقاء منظمًا، والحفاظ على إمكانية الوصول إلى الوثائق المهمة في مكان واحد، وإدارة المهام بكفاءة، وضمان عدم وقوع أي شيء في الشقوق.

احصل على توافق في الآراء بشكل أسرع وابدأ المشاريع بوضوح بين جميع أصحاب المصلحة مع ClickUp Project Management

فيما يلي أهم الطرق التي يمكن أن يفيدك بها حل ClickUp لإدارة المشاريع من ClickUp كصاحب مشروع منفرد:

تنظيم مركزي: دمج المهام والمشاريع والمستندات في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة ويقلل من الفوضى

دمج المهام والمشاريع والمستندات في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى أدوات متعددة ويقلل من الفوضى تحسين إدارة الوقت: تحديد أولويات المهام بفعالية، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع الوقت المستغرق في المشاريع المختلفة لتحسين الإنتاجية باستخدام تتبع الوقت في ClickUp الميزة

تحديد أولويات المهام بفعالية، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع الوقت المستغرق في المشاريع المختلفة لتحسين الإنتاجية باستخدام تتبع الوقت في ClickUp الميزة تركيز محسّن: تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مشاريع أصغر يمكن التحكم فيها مهام النقر فوق المهام منع الإرهاق والحفاظ على التركيز

تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مشاريع أصغر يمكن التحكم فيها مهام النقر فوق المهام منع الإرهاق والحفاظ على التركيز مهام سير العمل الآلي: أتمتة المهام المتكررة مثل متابعة البريد الإلكتروني أو تحديثات الحالة، مما يوفر الوقت لأنشطة العمل الأساسية باستخدام أتمتة ClickUp تحديد الأهداف وتتبعها: تحديد أهداف واضحة ومراقبة التقدم المحرز وقياس الأداء مقابل الأهداف المحددة أهداف ClickUp القابلية للتطوير: تنمو مع عملك حيث يوفر ClickUp ميزات لاستيعاب زيادة تعقيد المشروع

أتمتة المهام المتكررة مثل متابعة البريد الإلكتروني أو تحديثات الحالة، مما يوفر الوقت لأنشطة العمل الأساسية باستخدام أتمتة ClickUp

بالإضافة إلى ذلك, قالب إدارة المشاريع في ClickUp يوفر مساحة منظمة لتنظيم عملك في مجلدات حسب مرحلة المشروع. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأصحاب المشاريع المنفردة الذين يجب عليهم إدارة جوانب متعددة من أعمالهم في وقت واحد.

قم بإدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة والمتعددة الوظائف بسهولة مع قالب إدارة المشاريع من ClickUp

إذا كنت جديدًا في إدارة المشاريع، فقد يبدو الأمر معقدًا في البداية، ولكنه سيساعدك في النهاية:

تصور وتتبع موارد مشروعك بشكل فعال

موارد مشروعك بشكل فعال تعيين المهام وإدارتها وتحديد أولوياتها باستخدام طرق عرض سير العمل المختلفة

باستخدام طرق عرض سير العمل المختلفة التعاون بسلاسة مع أصحاب المصلحة وفرق العمل

يوفر هذا القالب المجاني أيضًا طرق عرض مرنة للقائمة ولوحة كانبان لتتبع التقدم الفوري. يتضمن ست حالات مهام مخصصة للإشارة بوضوح إلى ما إذا كانت المهام قيد التنفيذ أو مفتوحة أو مكتملة.

يمكنك أيضًا تسريع خطط مشروعك مع ClickUp Brain, مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بالنسبة لأصحاب المشاريع المنفردة، يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي هذا كمدير افتراضي للمشروع، ويساعد في إنشاء مهام فرعية تلقائيًا بناءً على وصف المهام، وتلخيص سلاسل التعليقات، وكتابة تحديثات التقدم بشكل مستقل. يتيح لك ذلك التركيز على المهام عالية التأثير واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

قم بأتمتة المهام وتحديثات التقدم وعمليات الوقوف والمزيد باستخدام ClickUp Brain

ClickUp أفضل الميزات

التحكم في الوصول إلى قوائمك و مستندات ClickUp ضمان الخصوصية والأمان

تصور عملك بتنسيقات مختلفة لتناسب احتياجاتك المختلفة مع أكثر من 15+ قابل للتخصيص طرق عرض ClickUp قم بإدارة الطلبات والملاحظات والاستبيانات باستخدام عرض النموذج لضمان عدم ضياع المدخلات أو الملاحظات القيّمة

تصوّر الأفكار وتعاون بشأنها مع العاملين المستقلين والمقاولين المستقلين (وحتى العملاء!) في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards أضف ClickUp إلى حزمة التكنولوجيا الخاصة بك دون عناء مع أكثر من 1000 تكامل ClickUp قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب ميزاته الشاملة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp's ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. Trello (الأفضل لواجهة المستخدم البديهية)

عبر تريلو تجعل لوحات Trello المرئية ونظام البطاقات البديهي من تنظيم المهام أمراً سهلاً وقابلاً للتكيف. سحب المهام بين المراحل المختلفة يحافظ على سلاسة سير عملك.

تريلو بتلر مفيد بشكل خاص لأصحاب الأعمال المنفردة لأنه يعمل على أتمتة المهام المتكررة، مما يوفر وقتًا ثمينًا للتركيز على تنمية أعمالك.

وبفضل قواعده وأوامره القابلة للتخصيص، يضمن سير عمل بتلر أن الإجراءات المهمة يتم تشغيلها تلقائيًا، مما يساعدك على البقاء منظمًا وفعالًا دون الحاجة إلى إدارة كل التفاصيل يدويًا.

أفضل ميزات Trello

إضافة تسميات لتصنيف البطاقات وتعيين تواريخ الاستحقاق لتحديد أولويات المهام

تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة باستخدام قوائم مراجعة وتتبع التقدم المحرز

استخدم تطبيق الهاتف المحمول لإدارة المشاريع من أي مكان

قيود Trello

لا يتعامل مع تبعيات المهام بشكل جيد

مساحة تخزين محدودة على الباقة المجانية

تسعير #### تسعير Trello

مجاني للأبد

قياسي: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

12.50 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسة: 17.50 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

3. كوم (الأفضل لإدارة المستندات)

عبر Monday.com يعد إيجاد طرق لإنجاز المزيد من العمل دون المساومة على جودة المخرجات أولوية قصوى لأصحاب الأعمال المنفردة، ولا يخيب موقع Monday.com الآمال.

تسمح لك ميزة المحافظ بتجميع مشاريع متعددة تحت مظلة واحدة، مما يوفر نظرة عامة عالية المستوى لأهدافك طويلة الأجل.

هذه الميزة مثالية للتخطيط الاستراتيجي، مما يتيح لك تتبع التقدم العام في مختلف المبادرات وضمان البقاء على رأس أهدافك دون الانشغال بالتفاصيل اليومية.

أفضل ميزات #### Monday.com

إنشاء لوحات معلومات مخصصة يمكن أن تتضمن أدوات مختلفة، مثل الرسوم البيانية والأرقام والجداول الزمنية

صياغة مستندات مباشرةً داخل مستندات عمل يوم الاثنين وتضمين معلومات المشروع في الوقت الفعلي

إنشاء حقول وحالات وطرق عرض مخصصة لتتناسب مع أسلوبك الفريد في إدارة المشروع

قيود موقع Monday.com

قد يجد بعض المستخدمين أنه مكلف مقارنةً بالمنافسين

قد يتطلب الإعداد والتخصيص المبدئي وقتاً وجهداً كبيرين

تسعير موقع Monday.com

مجاني للأبد

الأساسي: 36 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا

36 دولارًا أمريكيًا/المستخدم شهريًا قياسي: 42 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

42 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المحترف: 72 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

72 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

4. Notion (الأفضل لاحتياجات التعاون الجماعي المعقدة)

عبر فكرة تختلف احتياجات كل رائد أعمال منفرد، وستسمح لك قواعد بيانات Notion وصفحاتها ولوحاتها القابلة للتخصيص بتخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتتناسب مع طريقة عملك.

ما يميز Notion عن غيره هو قدرته على النمو مع مشاريعك. من تنظيم المهام الشخصية إلى تنسيق جهود الفريق المعقدة، يمكن أن تكون مرونته وميزاته القوية رائعة لروتينك في المنزل والعمل.

شارك مساحة عمل Notion الخاصة بك مع الآخرين وتعاون بسلاسة في المشاريع مع ميزات مثل التعليقات والإشارات والتحرير في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات تطبيق Notion

تضمين الملفات ومقاطع الفيديو والروابط مباشرةً في الصفحات

الاستفادة من التحرير في الوقت الفعلي والتعليقات والإشارات @للتعاون الجماعي

الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب المُنشأة مسبقًا لبدء مشاريعك، بدءًا من تحديد الأهداف الشخصية إلى إدارة المشاريع الجماعية

قيود مفهوم

أوقات تحميل بطيئة مع الاستخدام المكثف للمحتوى الغني بالوسائط

تتطلب المزيد من الميزات المتقدمة اشتراكًا مدفوعًا

تسعير #### تسعير Notion

مجاناً

نوتيون بلس: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### Notion

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

5. أسانا (الأفضل لتصور المشروع)

عبر أسانا يهدف كل رائد أعمال منفرد إلى الحصول على رؤية كاملة لمشاريعه للحفاظ على سيرها بسلاسة، ويمكن أن تساعدك Asana على تحقيق ذلك.

تعد ميزة المسار الحرج في أسانا رائعة لتحديد وتصور المهام الأكثر أهمية لإكمال مشروعك في جدول زمني ضيق

تُظهر هذه الميزة بوضوح العوائق المحتملة وتساعدك على إدارة الجداول الزمنية للمشروع بفعالية، مما يضمن لك عدم تفويت أي تفاصيل رئيسية وأوقات العمل التي قد تعيق إكمال مشروعك بنجاح.

أفضل ميزات #### أسانا

استخدم طريقة عرض التقويم لمعرفة أين تقف كل مهمة ومشروع

تعيين أهداف المشروع وتتبعها وتوصيلها عبر أصحاب المصلحة

ربط أسانا بأدوات أخرى مثل Google Drive وSlack وZoom لتبسيط سير العمل

قيود أسانا

قد يكون استخدامه معقدًا بالنسبة لأصحاب المشاريع المنفردين أو مديري المشاريع لأول مرة

وظائف مجانية محدودة؛ تتطلب الاستثمار حتى قبل الإعداد

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا مبتدئ: 13.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

13.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا متقدم: 30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30.49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

6. إيفرنوت (الأفضل لتدوين الملاحظات)

عبر إيفرنوت في المقام الأول أداة لتدوين الملاحظات، Evernote يجمع بين تدوين الملاحظات وتنظيم المهام في مساحة عمل رقمية متعددة الاستخدامات.

تجمع لوحة التحكم الرئيسية كل ما تحتاج إليه - الملاحظات والمهام ودفاتر الملاحظات - في مكان واحد، مما يمنحك على الفور أهم التفاصيل التي تحتاجها - في متناول يدك. توفر هذه النظرة العامة المفيدة الوقت الضائع في البحث عن المعلومات لإنجاز مهامك. بالإضافة إلى ذلك، تمنع التبديل بين السياقات، مما يعيد لك القدرة على التركيز وإنجاز المهام بشكل أسرع.

على الرغم من أنه يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة لإدارة المشاريع، إلا أن بساطته وتكامله مع التطبيقات الأخرى يجعله لا غنى عنه للبقاء منظمًا ومنتجًا.

أفضل ميزات Evernote

حفظ مقالات الويب والصور وصفحات كاملة للرجوع إليها لاحقًا

العثور على الملاحظات بسرعة باستخدام وظيفة البحث القوية، بما في ذلك التعرف على الصور

مسح المستندات الورقية ضوئيًا وتحويلها إلى ملفات PDF قابلة للبحث فيها

قيود Evernote

ميزات إدارة المهام الأساسية مقارنةً بالأدوات المخصصة

تسعير إيفرنوت

نسخة تجريبية مجانية: لمدة سبعة أيام

لمدة سبعة أيام شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

14.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra:4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

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7. Smartsheet (الأفضل للمستخدمين المطلعين على برنامج Excel)

عبر ورقة ذكية Smartsheet يمزج بين الألفة بين جداول البيانات وميزات إدارة المشاريع المتقدمة.

يتيح لك برنامج إدارة مشاريع جداول البيانات هذا إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية تبسّط إدارة المهام، مما يتيح لك مركزية سير العمل والبيانات دون عناء.

ربما تكون إحدى أفضل الميزات هي ميزته المبنية مسبقًا قوالب إدارة المشاريع . يساعدك قالب الجدول الزمني للمشروع، على سبيل المثال، على إنشاء مخطط جانت في وقت قصير. ويتضمن عناصر نائبة لقوائم المهام مع الحالات وتواريخ البدء والانتهاء وتخصيصات المهام التي تمنحك ملخصًا لتقدم المشروع في لمحة سريعة.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

استيراد البيانات من Microsoft Excel وMicrosoft Excel وMicrosoft Project وجداول بيانات Google وغيرها، بدلاً من البدء من الصفر

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتصور البيانات واكتساب رؤى حول أداء المشروع

أتمتة إعداد التقارير عن طريق سحب البيانات من أوراق أخرى وإرسال التحديثات تلقائيًا إلى أصحاب المصلحة وفقًا لجدول زمني منتظم

قيود Smartsheet

قد يكون هناك منحنى تعليمي للمستخدمين غير المعتادين على استخدام Excel أو جداول البيانات

تسعير #### سمارتسجيت

المحترف: 12 دولارًا/عضو شهريًا

12 دولارًا/عضو شهريًا الشركات: 24 دولار/عضو شهريًا

24 دولار/عضو شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سمارتس جيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 15,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 15,500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

8. Airtable (الأفضل لإدارة قواعد بيانات متعددة)

عبر الجدول الجوي Airtable هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة المشاريع تجمع بين قوة قاعدة البيانات وبساطة جداول البيانات، مما يجعلها مثالية لأصحاب المشاريع الفردية.

تتيح لك طرق العرض القابلة للتخصيص التبديل بين تخطيطات الشبكة والتقويم وكانبان ومعرض الصور لإدارة مشاريعك بالطريقة التي تناسب احتياجاتك.

يتميز Airtable بخاصية "الكتل" الفريدة التي تتيح للمستخدمين إنشاء تدفقات عمل مخصصة من خلال دمج مختلف الأدوات والوظائف مباشرةً في قواعد Airtable الخاصة بهم.

يمكن أن تتضمن الكتل المخططات والخرائط، وأدوات إعداد التقارير المتقدمة، وحتى تكامل التطبيقات الخارجية.

أفضل ميزات Airtable

ربط البيانات ذات الصلة بين الجداول، مما يتيح إدارة البيانات المعقدة بدون ترميز

إدارة الوصول إلى البيانات والقيود والأذونات بسهولة

دمج Airtable مع أدوات وخدمات أخرى من خلال واجهة برمجة التطبيقات أو عمليات التكامل مع جهات خارجية

قيود Airtable

يمكن أن تكون الخطط ذات المستوى الأعلى مكلفة للفرق الصغيرة أو الأفراد

قد يتباطأ الأداء مع مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير Airtable

مجاني

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الشركات: 54 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

54 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Airtable AI: إضافة مقابل 6 دولارات/مقعد شهرياً

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

9. Wrike (الأفضل لتتبع وقت المشروع وإعداد الفواتير)

عبر وريك Wrike هي أداة جيدة لإدارة المشاريع للتعامل مع عمليات سير العمل المعقدة التي تتطلب عمليات تدقيق وموازنات متعددة. يمكن لأداة التدقيق والموافقة في Wrike أن تساعد في تبسيط عملية المراجعة من خلال السماح للمستخدمين بإبداء الملاحظات مباشرة على الملفات، مما يسرّع بشكل كبير من الموافقات ويقلل من دورات المراجعة.

ومن ميزاته البارزة الأخرى هي لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، والتي تمنح أصحاب الأعمال المنفردة نظرة عامة في الوقت الفعلي على تقدم المشروع، مما يساعدهم على البقاء على رأس المهام المتعددة والمواعيد النهائية.

أفضل ميزات Wrike

تخصيص المهام وموازنتها مع ميزة إدارة عبء العمل لتجنب نقص الموظفين أو زيادة الأعباء

تتبع الوقت المستغرق في المهام من أجل دقة الفوترة وتخصيص الموارد

استفد من طرق العرض المختلفة للمشروع (كانبان، جانت، قائمة، جدول) لتناسب أنواع المشاريع المختلفة وتفضيلات الفريق

قيود Wrike

يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على وظائف محدودة مقارنةً بإصدار سطح المكتب

تسعير Wrike

مجاني

المحترفين: 9.80 دولار/مستخدم شهريًا

9.80 دولار/مستخدم شهريًا الشركات: 24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wrike's

G2: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2500 تقييم)

10. العمل الجماعي (الأفضل لإدارة العملاء)

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو أداة لإدارة المشاريع مصممة خصيصًا للفرق ولكنها قوية بنفس القدر لأصحاب المشاريع الفردية الذين يديرون مشاريع معقدة ويتفاعلون مع العملاء بشكل متكرر.

تتيح لك إمكانيات إدارة المهام تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر، وتعيين المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز بسهولة

وبالمثل، تتيح لك ميزة إدارة العميل دمج إدارة المشروع مع التواصل مع العميل وإعداد الفواتير، مما يجعلها مثالية عند العمل مباشرةً مع العملاء.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

استفد من ميزة تتبع الوقت المدمجة للحصول على فواتير دقيقة وإدارة المشروع

إضفاء الطابع الشخصي على لوحات المعلومات لمراقبة تقدم المشروع

إنشاء تقارير مفصلة لتحليل أداء المشروع

قيود العمل الجماعي

قد تكون مكلفة للفرق الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

وظائف محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير العمل الجماعي

مجاني: حتى 5 مستخدمين

حتى 5 مستخدمين التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

13.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا النمو: 25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا الزيادة: 69.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 850 تقييم)

حوّل مشروعك الفردي من خلال إدارة المشاريع الاستراتيجية

الإدارة الفعالة للمشاريع أمر ضروري لرواد الأعمال المنفردين الذين يهدفون إلى تحسين عملياتهم و مهارات الإدارة الذاتية .

من خلال الحفاظ على التنظيم، وتحديد أولويات المهام، وإدارة الوقت بكفاءة، يمكن لأصحاب المشاريع الفردية تعزيز الإنتاجية والحفاظ على تركيز واضح على أهدافهم.

لا يقتصر هذا النهج المنضبط على تسهيل العمليات اليومية فحسب، بل يوفر أيضًا ميزة استراتيجية، مما يمكّن أصحاب المشاريع المنفردة من مواجهة التحديات واغتنام الفرص الجديدة.

في حين أن هناك العديد من أنواع برامج إدارة المشاريع ، فإن العثور على الأداة المناسبة لك أمر بالغ الأهمية. لهذا السبب أعتقد أن ClickUp خيار ممتاز لأصحاب المشاريع المنفردة. فهو يوفر منصة شاملة مع ميزات قابلة للتخصيص تلبي احتياجاتهم الفريدة.

فهي تساعدك على حافظ على تركيزك وانضباطك من خلال دمج القدرات التي تدعم تخطيط المشروع وإدارة المهام والتعاون وتتبع التقدم المحرز. اشترك في ClickUp اليوم وامنح عملك هدية السرعة والكفاءة!