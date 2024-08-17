كيفية تلوين الخلايا بالألوان في جداول بيانات جوجل

يعد الترميز اللوني أسلوبًا رائعًا لجعل المستند سهل القراءة والمسح الضوئي. سواء كنت تقوم بتمييز وسائل الشرح المهمة أو البيانات داخل الخلايا، فإن الترميز اللوني يمنح نهجًا مركزًا لتنظيم المعلومات.

عند القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يكون الترميز اللوني أيضًا أداة فعالة لفرز قاعدة بيانات جداول بيانات جوجل . يتيح لك استخدام مقياس الألوان بشكل استراتيجي تسليط الضوء على المعلومات المهمة، ومراقبة قيم الخلايا، وتحديد الاتجاهات والأنماط بسرعة، وإجراء تحليل للبيانات.

المظهر المرئي هو مجرد إضافة إضافية. 🌈

يرشدك هذا الدليل إلى كيفية تلوين الخلايا في جداول بيانات جوجل وإبراز المعلومات بشكل أفضل.

فهم الترميز اللوني المستند إلى التنسيق الشرطي

لتلوين البيانات بشكل فعال في جداول بيانات جوجل، تحتاج إلى معرفة أساسيات التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي هو أداة متوفرة في معظم أدوات برامج جداول البيانات . يتيح للمستخدمين تطبيق نمط تنسيق محدد تلقائيًا على الخلايا بناءً على شروط محددة مسبقًا.

على سبيل المثال، أنت تتتبع مقياسًا يبلغ متوسطه 10 مع تباين +/- 2. يمكنك استخدام التنسيق الشرطي لتمييز الخلية إذا انخفضت إلى أقل من 8 أو تجاوزت 12 حيث إن ذلك يشير إلى حالة شاذة.

وبالمثل، يمكنك استخدام الترميز اللوني المستند إلى التنسيق الشرطي لـ تحديد الاتجاهات والأنماط، وتعيين مستويات الأولوية ، أو بدء العمل بناءً على إشارات بصرية. هذا النهج يشحذ عملية اتخاذ القرار وتحليل البيانات باستخدام جداول بيانات Google.

والآن، نعود إلى كيفية تلوين الرموز في جداول بيانات جوجل.

كيفية تلوين الرموز في جداول بيانات جوجل: تقنية واحدة، ثلاث طرق

سنغطي ثلاث طرق يمكنك استخدامها لتلوين الخلايا في جداول بيانات جوجل. لتوضيح كل طريقة بشكل أفضل، سنستخدم جداول بيانات جوجل وهمية لأعلى أفلام هوليوود ربحًا لعام 2023، والتي تبدو على هذا النحو:

دعنا نستكشف كيفية ترميز الألوان في ورقة جوجل هذه.

الترميز اللوني اليدوي

كما يوحي الاسم، يعد الترميز اللوني اليدوي عملية مباشرة إلى حد ما. هنا، تقوم بتحديد الخلايا وتطبيق خيارات التنسيق يدويًا دون أي قواعد أو صيغ.

على سبيل المثال، إذا أردنا تمييز أفلام من نفس الاستوديو. لنفترض، ديزني. إليك كيفية القيام بذلك:

حدد الخلايا التي تحتوي على النص المحدد الذي تريد تلوينه. انقر على خلايا محددة أو انقر واسحب الماوس لتمييز الخلايا. في حالتنا هذه، نحن ننظر إلى العمود B لـ "ديزني".

حدد موقع أيقونة "تعبئة اللون" في شريط الأدوات. يشبه الرمز عادةً دلو الطلاء.

انقر على أداة تعبئة اللون للكشف عن لوحة الألوان.

حدد اللون المطلوب من الخيارات المتاحة (سنختار اللون الأخضر). انقر على اللون لتلوين الخلايا على الفور.

الترميز اللوني الأساسي باستخدام التنسيق الشرطي

بالتأكيد، تقنية الترميز اللوني اليدوي بسيطة. ومع ذلك، يمكن أن تصبح مربكة بسرعة عند العمل مع قاعدة بيانات كبيرة أو نقاط بيانات معقدة. يمكنك استخدام التنسيق الشرطي للتعامل مع هذا الأمر.

التنسيق الشرطي يخصص الترميز اللوني تلقائيًا استنادًا إلى معايير يحددها المستخدم.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد تلوين الورقة بناءً على وقت تشغيل الأفلام. لنفترض أن لديك ثلاث فئات - أفلام قصيرة (مدة العرض ≤ 120 دقيقة)؛ أفلام متوسطة الطول (مدة العرض بين 120 إلى 140 دقيقة)؛ أفلام طويلة (مدة العرض ≥ 140 دقيقة). سنقوم بتلوين خلايا الأفلام القصيرة باللون الأخضر، والأفلام متوسطة الطول باللون الأصفر، والأفلام الطويلة باللون الأحمر.

إليك دليل تفصيلي لهذا الأمر:

حدد الخلايا أو انقر واسحب لتمييز نطاق الخلايا التي تريد تلوينها. لقد انتقلنا من العمود H2 إلى H15

انتقل إلى شريط القائمة العلوي للنقر على تنسيق وحدد تنسيق شرطي

اختر من أي من الخيارين من اللوحة المتاحة على الجانب الأيمن: لون واحد، لتمييز الخلايا التي تستوفي شرطًا معينًا مقياس اللون، لتغيير اللون تدريجيًا بناءً على القيمة داخل الخلية إعداد قاعدة التنسيق الشرطي لـ لون واحد:

ضمن قواعد التنسيق، انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل قسم "تنسيق الخلايا إذا..." وحدد الشرط الذي تريده، والذي سيكون فيما يتعلق بقيمة الخلية:

قاعدة التنسيق فيلم قصير أفلام متوسطة الطول أفلام طويلة تنسيق الخلايا في حالة... أقل من أو يساوي بين أكبر من أو يساوي قيمة الخلية 120 120 و140 140

تحت نمط التنسيق، اختر النمط واللون لتمييز الخلايا. سيكون هذا باللون الأحمر للأفلام الطويلة، والأصفر للأفلام متوسطة الطول، والأخضر للأفلام القصيرة

انقر على تم. بمجرد الانتهاء من القاعدة الأولى، كرر العملية لقواعد التنسيق الأخرى (الأحمر، والأصفر، والأخضر) كقاعدة جديدة بشكل منفصل

إعداد قواعد التنسيق الشرطي لـ مقياس الألوان:

ضمن قواعد التنسيق، حدد نظام الألوان المفضل لديك (من الأبيض إلى الأخضر، ومن الأخضر إلى الأبيض، ومن الأحمر إلى الأبيض إلى الأخضر، وهكذا). نحن نختار من الأخضر إلى الأصفر إلى الأحمر يمكنك حتى إنشاء مقياس مخصص خاص بك بالنقر على مخصص حدد القيم الدنيا والقيم القصوى. يمكنك أيضًا تحديد نقطة المنتصف لتمييز النقطة التي يحدث فيها انتقال اللون - هذا اختياري. في مثالنا، نقطة الحد الأدنى ونقطة المنتصف ونقطة الحد الأقصى هي 120 و130 و140 على التوالي

بدلاً من ذلك، يمكنك السماح لجدول بيانات جوجل باختيار القيم الدنيا والقصوى وتحديد نقطة المنتصف كنسبة مئوية للحصول على مقياس ألوان متدرج بشكل متساوٍ

انقر على تم لتطبيق التنسيق الشرطي

ترميز لوني متقدم باستخدام صيغة مخصصة

عندما يتم التنسيق الشرطي بشكل صحيح، يكون التنسيق الشرطي قوة مطلقة. ومع ذلك، فإن الصيغ المخصصة هي ترقية للتنسيق الشرطي.

توفر الصيغ المخصصة أعلى درجة من التحكم في ترميز بيانات جداول بياناتك في جداول بيانات Google. فهي تسمح لك بتحديد وتعريف الشروط المعقدة لتطبيق قواعد تنسيق محددة استنادًا إلى حسابات أو معايير.

على سبيل المثال، قد ترغب في تحديد الأفلام التي تنتمي إلى نوعي الأكشن والمغامرة من بين الأفلام الأعلى ربحًا. كان بإمكاننا استخدام قاعدة التنسيق "يحتوي النص على" فقط لتحديد الأكشن أو المغامرة، ولكن بالنسبة لقواعد التنسيق المخصصة، فإننا نبحث عن الأفلام التي تنتمي إلى كلا النوعين.

لتحديد ذلك، اتبع هذا الدليل:

حدد نطاق الخلايا التي تريد ترميزها بالألوان. لقد انتقلنا من العمود F2 إلى F15 انتقل إلى شريط القائمة العلوي للنقر على تنسيق وحدد تنسيق شرطي

في اللوحة الموجودة على الجانب الأيمن، انقر على القائمة المنسدلة أسفل خيار "تنسيق الخلايا إذا..." من قائمة قواعد التنسيق لتحديد صيغة مخصصة أدخل الصيغة المخصصة في الحقل أدناه. لتحديد الأفلام التي تنتمي إلى نوعي الأكشن والمغامرة، استخدمنا الصيغة: =AND(ISNUMBER(SEARCH("أكشن",F2)),ISNUMBER(SEARCH("مغامرة",F2))) وقمنا بتلوين تلك الخلايا باللون الأزرق.

وبالمثل، يمكنك الاستفادة من الدوال المضمنة (SUM، AVERAGE، IF، COUNT، إلخ) لإنشاء صيغ معقدة لإبراز الأفلام التي حققت إجمالي محلي أعلى من متوسط الإجمالي المحلي، والأفلام التي تم إصدارها في أرباع محددة من عام 2023، وما إلى ذلك انقر على تم لتطبيق التنسيق الشرطي

نصائح للترميز اللوني الفعال في جداول البيانات

لن يبقى جدول بياناتك على حاله أبدًا بمجرد أن تتقن فن الترميز اللوني. بمجرد أن تقوم بتنسيق الخلايا، يصبح من الأسهل بكثير فصل البيانات وتحديد الأنماط وتحليل المعلومات بمجرد مسح بصري!

خذ على سبيل المثال جدولنا الخاص بالأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات:

في هذه الملاحظة، إليك بعض النصائح والحيل لتحسين وظيفة التنسيق الشرطي في جداول البيانات.

تعيين قواعد متعددة للترميز اللوني المعقد

اجمع بين عدة قواعد أو منطق تنسيق شرطي لتحليلات أكثر تعقيدًا للبيانات. على سبيل المثال، أثناء تحديد الأفلام التي تنتمي إلى نوعي الحركة والمغامرة، قمنا بدمج ثلاث قواعد لتمييز الخلايا:

ISNUMBER(SEARCH("أكشن",F2)) للبحث عن مصطلح "أكشن"

ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2) للبحث عن مصطلح "مغامرة"

و للتأكد من احتواء الخلية على كلتا القيمتين

وبالمثل، يمكنك وضع طبقات مختلفة من الترميز اللوني المميز لتحديد الاتجاهات أو الأنماط الدقيقة داخل جدول البيانات.

اتبع نظام ترميز لوني متسق

تحدد لوحة الألوان الخاصة بك نغمة تفسير البيانات. استخدم ألوانًا عالية التباين يمكن للمستخدمين الذين يعانون من قصور في رؤية الألوان الوصول إليها. قم بتوحيد استخدام مخططات الألوان اعتمادًا على فئات البيانات والأولويات وما إلى ذلك.

تبنَّ فلسفة "الأقل هو الأكثر"

تجنب إغراء رش الألوان في جميع أنحاء جدول البيانات الخاص بك. فالترميز اللوني المفرط سيؤدي إلى تآكل القيمة المقترحة لجدول بياناتك وسهولة قراءته حيث أن كل خلية ستجذب الانتباه. أعط الأولوية للمعلومات الأساسية فقط واستخدم هذه التقنية باعتدال لإبراز القيم المهمة.

استخدم القوالب القابلة للتكوين

لا فائدة من إعادة اختراع العجلة. لذلك، في حالة المهام أو الأنشطة المتكررة، فكر في إنشاء قوالب جداول البيانات التي يمكنك تهيئتها وإعادة استخدامها لإعدادات مختلفة. وهذا يجعل العمل سريعًا وسهلاً وفعالاً. وفي الوقت نفسه، يضمن الاتساق عبر جداول البيانات أو الأقسام لجعل التحليل أسهل.

استكشف ما وراء الترميز اللوني

على الرغم من أن الترميز اللوني فعّال للغاية، إلا أنه قد يطرح مشكلات في إمكانية الوصول، خاصةً لمن يعانون من قصور في الرؤية اللونية. لتلبية احتياجات هذه الشريحة من المستخدمين، استكشف طرقًا أخرى لتفسير البيانات أو تقديمها. ستجد إضافات جداول بيانات جوجل التي تترجم النتائج إلى رسوم بيانية أو مخططات أو رسوم بيانية أو رسوم بيانية أو أنماط أو رموز أو تسميات نصية.

الترميز اللوني في العمل: 3 أمثلة عملية للترميز اللوني

كان مثال الفيلم مجرد مثال واحد من الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها استخدام الترميز اللوني لجعل بيانات جداول البيانات قابلة للاستخدام. إليك بعض حالات الاستخدام الكلاسيكية التي يمكنك فيها تطبيق الترميز اللوني:

مثال 1: إدارة المخزون

إضافة ترميز لوني إلى مخزونك قوالب قاعدة البيانات . سيقدم هذا نظرة عامة سريعة وعالية المستوى لحالة المخزون. على سبيل المثال، يمكنك استخدام اللون الأحمر للعناصر غير المتوفرة في المخزون، والأصفر للمخزون الذي ينخفض، والأخضر للمخزون الكافي. يمكنك التركيز على الخلايا الحمراء والصفراء. بناءً على هذا التنسيق، يمكنك التحكم في مخزونك والتأكد من توفر منتجاتك بسهولة (أو في طور التجهيز لتكون متاحة).

مثال 2: أنظمة التصنيف

يمكن للمعلمين والمعلمين تنسيق الخلايا للحصول على عرض عالي المستوى لأداء الطالب. ويمكنهم استخدام معادلة مخصصة لتلوين الدرجات أو التقديرات العالية باللون الأخضر، والأصفر للأداء المتوسط، والأحمر لمن يحتاجون إلى المساعدة.

مثال 3: إعداد الميزانية الأساسية

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الترميز اللوني لإدارة الميزانيات. أولاً، يمكنك استخدام الترميز اللوني للتمييز بين فئات الدخل والمصروفات والمدخرات. بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين صيغة مخصصة لتتبع انضباطك المالي بناءً على البيانات التاريخية. سيسهل عليك التصوير المرئي لميزانيتك تتبع تدفقاتك المالية الداخلة والخارجة.

حدود الترميز اللوني في جداول بيانات جوجل

سواء اتبعت الترميز اللوني المستند إلى التنسيق الشرطي أو تمييز الخلايا باستخدام صيغ مخصصة، فإن الترميز اللوني يوفر بالتأكيد ميزة على جداول البيانات العادية والمملة.

ومع ذلك، فإن الوظيفة لها بعض القيود:

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل متعددة الاستخدامات و برنامج قاعدة بيانات مجاني فإن له نصيبه العادل من القيود عندما يتعلق الأمر بمهام إدارة البيانات المعقدة التي تتطلب ميزات علائقية قوية

الترميز اللوني يقدم إشارات مرئية ولكنه يفتقر إلى المعلومات التفصيلية التي تقدمها نظائره مثل المخططات أو الرسوم البيانية. قد لا تضيف الرسوم التوضيحية البسيطة مثل تلوين صف باللون الأخضر أو تغيير تنسيق خلية واحدة أي قيمة دون أي سياق أو تفصيل مطلوب

التي تقدمها نظائره مثل المخططات أو الرسوم البيانية. قد لا تضيف الرسوم التوضيحية البسيطة مثل تلوين صف باللون الأخضر أو تغيير تنسيق خلية واحدة أي قيمة دون أي سياق أو تفصيل مطلوب بينما قامت نظرية الألوان بتوحيد استخدام الألوان إلى حد كبير، إلا أنها لا تزال غامضة إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، قد يختلف إدراك الألوان من فرد لآخر، مما يؤدي إلى سوء الفهم

مما يؤدي إلى سوء الفهم قد لا يبشر عرض المعلومات المرمزة بالألوان بالخير مع الأفراد المصابين بعمى الألوان. في الواقع، قد يشكل في الواقع عقبات في الوصول والشمولية

يمكن أن يؤثر الإفراط في استخدام الترميز اللوني والتنسيق الشرطي على أداء جداول البيانات حيث يصبح من الصعب الحفاظ على الصيغ أو القواعد وإدارتها . بالإضافة إلى ذلك، قد يكون بعض منطق الترميز اللوني ثابتًا، مما يستدعي التدخل اليدوي لعكس التغييرات

. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون بعض منطق الترميز اللوني ثابتًا، مما يستدعي التدخل اليدوي لعكس التغييرات لإدارة قواعد البيانات على نطاق واسع أو إدارة المشروع على جداول بيانات جوجل قد لا يكفي الترميز اللوني وحده. ستحتاج إلى أدوات أو حلول برمجية أو منصات متخصصة لإجراء تحليل متقدم للبيانات

استخدام ClickUp لترميز جداول البيانات بالألوان

بالنظر إلى القيود التي تمت مناقشتها أعلاه، من الطبيعي أن تبحث عن بدائل ورقة جوجل التي تقدم أكثر من وظائف الترميز اللوني الأساسية.

هنا يأتي دور ClickUp للإنقاذ. كمنصة كاملة الميزات لإدارة المشاريع، تقدم ClickUp مجموعة من الأدوات والميزات التي يمكن أن تجعل بياناتك تغني.

نظرًا لأننا نركز على الجانب المرئي، فإليك كيفية تمكين ClickUp لك:

عرض الجدول

بيانات رمز اللون في طريقة عرض الجدول في ClickUp

إن عرض الجدول على ClickUp يتجاوز جداول البيانات الثابتة. فهو يوفر تجربة تفاعلية وديناميكية للغاية، وهو مثالي لترميز البيانات بالألوان. يمكنك تخصيص خلفية العمود، ولون النص، وشريط التقدم، وخيارات التنسيق الأخرى لتعكس الظروف المختلفة. يسهّل جدول تصور البيانات الناتج عن ذلك اكتشاف الاتجاهات والرؤى.

مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك الذي يجعل تنظيم البيانات وإدارتها في غاية السهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه في المهام الدقيقة مثل إنشاء دليل أنماط العلامات التجارية,

إنشاء مخططات الألوان والمزيد. إذا كان ترميز الألوان على ClickUp باستخدام الحقول المخصصة يبدو أمرًا شاقًا، فإن ClickUp Brain قادر تمامًا على العمل كـ الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل ! على الرغم من أنه لا يقوم بتلوين الخلايا بشكل مباشر، إلا أنه بالتأكيد يمكنه تبسيط العملية.

لوحات المعلومات

تصوير البيانات بأشكال مختلفة باستخدام لوحة معلومات ClickUp Dashboard

لقد تحدثنا عن كيفية عرض خلايا الترميز اللوني للخلايا التي تمثل مشكلات في إمكانية الوصول والشمولية. لمعالجة ذلك, لوحات معلومات ClickUp استكمل جداول البيانات المرمزة بالألوان في تنسيقات مرئية أخرى. فكر في مقاييس المشروع أو أشرطة التقدم أو الرسوم البيانية أو المخططات. والأهم من ذلك، يتم تحديث لوحات المعلومات هذه في الوقت الفعلي، مما يعزز قدراتك على اتخاذ القرار.

القوالب

تقدم ClickUp قالباً غنياً من القوالب القابلة للتكوين والمعدة مسبقاً والتي تساعدك على البدء في ترميز أوراق الترميز اللوني. إليك اثنين من أبرز هذه القوالب:

قالب جدول بيانات ClickUp

نموذج جدول بيانات ClickUp Spreadsheet

قالب جدول البيانات الخاص بـ ClickUp منصة مرنة لإدارة البيانات. تسمح لك ميزاته القابلة للتخصيص بتتبع الشؤون المالية أو إنشاء تقويمات المحتوى أو تنظيم أي معلومات بكفاءة. مع خيارات للحقول المخصصة وطرق العرض والحالات المخصصة، يمكنك تخصيص القالب ليناسب احتياجاتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات التعاون في ClickUp تجعل من السهل العمل مع فريقك على جداول البيانات.

قالب جدول البيانات القابل للتحرير الخاص بـ *ClickUp

قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp

قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp هو متجرك الشامل لإدارة البيانات. قم بتخصيصه وتكييفه ليناسب احتياجاتك الفريدة، من التتبع المالي إلى تخطيط المشاريع. يساعدك القالب في إدخال البيانات تلقائيًا والحسابات المعقدة والعروض المرئية. يمكنك تبسيط سير عملك واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام طرق عرض مخصصة مثل:

طريقة عرض البيانات المالية التي توفر لك نظرة عامة شاملة على صحتك المالية، مما يتيح لك تتبع المقاييس الرئيسية وتحليلها

التي توفر لك نظرة عامة شاملة على صحتك المالية، مما يتيح لك تتبع المقاييس الرئيسية وتحليلها طريقة عرض عملية الموافقة التي تبسّط سير العمل للتحقق من الإدخالات المالية الجديدة، مما يضمن الدقة والكفاءة

التي تبسّط سير العمل للتحقق من الإدخالات المالية الجديدة، مما يضمن الدقة والكفاءة طريقة عرض جداول البيانات توفر منصة مرنة لإنشاء البيانات المالية وتحريرها وإدارتها بسهولة

ارتقِ بمهاراتك في الترميز بالألوان مع ClickUp

الترميز اللوني المستند إلى الخلية له تأثير تحويلي على جداول البيانات. فهو يرفع من سهولة قراءة جدول البيانات واستخدامه من خلال تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تستخدم القاعدة الصحيحة للترميز اللوني، يصبح من السهل أتمتة العملية. ما عليك سوى إدخال بياناتك ومشاهدتها وهي تغير ألوانها (بطريقة جيدة).

في حين أن هناك الكثير مما يمكنك القيام به باستخدام جداول بيانات جوجل، إلا أن لها حدودها.

في المقابل، يفتح ClickUp عالمًا من الإمكانيات بفضل ميزاته المتقدمة وقدرات التكامل ومساعد الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من قضاء ساعات في إعداد قواعد الترميز اللوني يدويًا، يمكنك استخدام قوالب ClickUp المخصصة الجاهزة للاستخدام للحصول على السبق في عملية تحليل البيانات.

إذن, اشترك في ClickUp اليوم للارتقاء بتصور البيانات وعملية اتخاذ القرار.