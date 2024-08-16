أفضل 10 أدوات لمكتب إدارة المشاريع لعام 2025 لإدارة المشاريع الفعالة

يتضمن الروتين اليومي المعتاد لمديري المشاريع إدارة الفرق، والتوفيق بين المواعيد النهائية، وتخصيص الميزانيات والموارد، وضمان سير المشاريع على المسار الصحيح.

ومع ذلك، فإن محاولة إنجاز الكثير من المهام دون استخدام الأداة المناسبة لمكتب إدارة المشاريع يمكن أن تتسبب بسهولة في تعثر المشاريع. فالمواعيد النهائية الضائعة والميزانيات المنقوصة والعملاء غير الراضين هي وصفة لكارثة، ولا أحد يريد ذلك!

يمكن لأداة موثوق بها لمكتب إدارة المشاريع أن تختصر كل هذه الفوضى وتتيح نظرة عامة واضحة على تقدم المشروع. وعلاوة على ذلك، فهي تعزز التعاون، وتحسّن تخصيص الموارد، وتعزز اتخاذ القرارات المستنيرة بناءً على البيانات، وتؤدي إلى تنفيذ أكثر سلاسة للمشروع مع تحقيق نتائج أفضل.

في هذه المقالة، قمنا بتجميع قائمة من 10 أدوات لمكتب إدارة المشاريع يمكنك الاستفادة منها لتبسيط سير عمل إدارة مشروعك. دعنا نتحقق منها! 🎢

ما هي الميزات التي يجب أن تبحث عنها في أدوات مكتب إدارة المشاريع؟

اختيار الأداة المناسبة

أداة إدارة المشروع

يمكن أن يمثل تحديًا. فمع وجود عدد لا يحصى من الخيارات المتاحة، من السهل أن تشعر بالارتباك. لمساعدتك في العثور على الخيار الأمثل لفريقك، دعنا نركز على الميزات الأساسية التي يجب أن تبحث عنها:

لوحة تحكم مركزية: اختر برنامج إدارة المشاريع التي تقدم نظرة عامة مركزية لجميع مشاريعك وأهدافك وجداولك الزمنية ومهامك ومواعيدك النهائية للوصول الفوري إلى جميع المعلومات

اختر برنامج إدارة المشاريع التي تقدم نظرة عامة مركزية لجميع مشاريعك وأهدافك وجداولك الزمنية ومهامك ومواعيدك النهائية للوصول الفوري إلى جميع المعلومات إمكانات التكامل: اختر أدوات مكتب إدارة المشاريع التي تتكامل بسلاسة مع البرامج والمنصات الأخرى التي تستخدمها لتحسين مشاركة البيانات وزيادة الإنتاجية

اختر أدوات مكتب إدارة المشاريع التي تتكامل بسلاسة مع البرامج والمنصات الأخرى التي تستخدمها لتحسين مشاركة البيانات وزيادة الإنتاجية ميزات إدارة المهام: ابحث عن برنامج إدارة المشاريع الذي يمكّنك من إنشاء المهام وتنظيمها وتعيينها وتتبعها بكفاءة

ابحث عن برنامج إدارة المشاريع الذي يمكّنك من إنشاء المهام وتنظيمها وتعيينها وتتبعها بكفاءة أدوات الجدولة: اختر برنامج مكتب إدارة المشاريع مع أدوات متقدمة لجدولة وإدارة الجداول الزمنية للمشروع ومنع خروج فريقك عن المسار الصحيح

اختر برنامج مكتب إدارة المشاريع مع أدوات متقدمة لجدولة وإدارة الجداول الزمنية للمشروع ومنع خروج فريقك عن المسار الصحيح وظائف إدارة التقويم: ابحث عن أدوات مكتب إدارة المشاريع التي يمكنها إنشاء تقويمات بسلاسة لـ الجداول الزمنية للمشروع وحتى التكامل مع التقويمات الأخرى لمزامنة المهام والمواعيد النهائية

ابحث عن أدوات مكتب إدارة المشاريع التي يمكنها إنشاء تقويمات بسلاسة لـ الجداول الزمنية للمشروع وحتى التكامل مع التقويمات الأخرى لمزامنة المهام والمواعيد النهائية أدوات الاتصال والتعاون: اختر أدوات إدارة المشروع التي توفر ميزات مثل مشاركة الملفات والدردشة والتعليقات و@الإشارة واللوحات البيضاء لوضع تصور وتصور لأفكار وخطط المشروع معًا

اختر أدوات إدارة المشروع التي توفر ميزات مثل مشاركة الملفات والدردشة والتعليقات و@الإشارة واللوحات البيضاء لوضع تصور وتصور لأفكار وخطط المشروع معًا إمكانيات الكتابة والتوثيق: اختر أداة مكتب إدارة المشاريع التي تتيح إنشاء المستندات وتدوين الملاحظات وإعداد قوائم المهام وتحرير المحتوى ومشاركة المستندات مع الفرق دون عناء

اختر أداة مكتب إدارة المشاريع التي تتيح إنشاء المستندات وتدوين الملاحظات وإعداد قوائم المهام وتحرير المحتوى ومشاركة المستندات مع الفرق دون عناء الذكاء الاصطناعي التوليدي: ابحث عن أداة لإدارة المشاريع مزودة بميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة التي يمكنها إنشاء تقارير وملخصات للمشروع والحصول على إجابات من مهامك ومستنداتك داخل الأداة على الفور

## أفضل 10 أدوات لإدارة المشاريع لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 أدوات لمكتب إدارة المشاريع لعام 2024 للانضمام إلى قائمتنا بعد تقييم دقيق:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة)

ClickUp

هي أداة رائعة لإدارة المشاريع سرعان ما أصبحت مفضلة لدى مختلف الصناعات.

فهي توفر منصة شاملة تجمع فرق العمل معًا من خلال دمج مهام سير العمل والتوثيق ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي,

تحديد أولويات المشروع

والمزيد.

تشتهر ClickUp بمجموعة شاملة من إمكانيات إدارة المشاريع. إن

أداة ClickUp لإدارة المشاريع

تتيح للفرق إدارة المهام والجداول الزمنية والموارد والاتصالات في مركز مركزي واحد.

تعمل المنصة على تعزيز الكفاءة من خلال الأتمتة وإعداد التقارير، مما يضمن إنجاز المهام في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية,

تحسين دورة حياة المشروع

.

إدارة أي مهمة والتعاون مع فريقك مع حلول ClickUp لإدارة المشاريع للفرق

يتضمن ClickUp أيضًا العديد من الميزات المتقدمة الأخرى، مثل

قدرة الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

تسمى

الذكاء الاصطناعي في ClickUp

. يمكن أن يكون مدير مشروع الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك، حيث يقوم بأتمتة المهام الروتينية وتقديم رؤى لتحسين تنفيذ المشروع.

تلخيص مواضيع المناقشة بسهولة باستخدام ClickUp Brain

يمكن ل ClickUp Brain أيضًا إنشاء مهام فرعية استنادًا إلى أوصاف المهام، وتلخيص سلاسل التعليقات، وتحديث حالات المشروع بشكل مستقل. يمكنك حتى أن تطلب منه تذكيرك عندما تتأخر مهمة ما عن موعدها.

جزء رئيسي من إدارة المشروع هو

وضع أهداف واقعية

وتتبعها. مع

أهداف ClickUp

، يمكن للفرق تحديد أهداف المشروع وتتبعها، مما يضمن التوافق مع أهداف الشركة.

تحديد أهداف المشروع وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

مهام ClickUp

هي أداة أساسية لمكتب إدارة المشاريع توفر ميزات قوية لإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها. وبفضل تكامل مساعدة الذكاء الاصطناعي، تتلقى اقتراحات ذكية وأتمتة الإجراءات المتكررة، مما يضمن إنجاز المهام بدقة وفي الوقت المحدد.

إنشاء المهام وتعيينها للفرق وتتبعها باستخدام مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا تتبع عملياتك اليومية بسرعة باستخدام

أتمتة ClickUp

. تساعد وظيفة مكتب إدارة المشاريع هذه بشكل كبير في تبسيط العمليات مثل تغييرات الحالة وتسليم المشاريع والموافقات.

أتمتة العمليات اليومية والمهام المتكررة باستخدام ClickUp

يقوم تلقائيًا بتعيين المهام تلقائيًا مع تقدم المشاريع ويرسل إشعارات باقتراب المواعيد النهائية، مما يسمح للفرق بالتركيز على الأعمال الأكثر أهمية بدلاً من المهام المملة.

ميزة أخرى قوية لمكتب إدارة المشاريع في المنصة هي

مستندات ClickUp

. يتيح للفرق إنشاء المحتوى وتحريره ومشاركة المستندات مع بعضها البعض وحتى مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

قم بإنشاء خطط المشاريع، والمواثيق، وقوائم المهام اليومية، والمحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs

يمكنك إجراء تعديلات غنية في المستندات وإضافة تعليقات وربط المستندات بالمهام لمشاركة المعلومات بسهولة. كما أنه يستفيد من الذكاء الاصطناعي في المستندات للحصول على مزيد من المساعدة في صياغة المحتوى وتلخيصه وتنظيمه.

يوفر ClickUp أيضًا ميزات تعاون أخرى، مثل

دردشة ClickUp

و

ClickUp Inbox

لمشاركة التحديثات ومناقشة الأفكار وتتبع تقدم المشروع بسهولة.

مشاركة التحديثات ومتابعة المهام بسهولة باستخدام ClickUp Chat

باستخدام ClickUp Chat، يمكنك إجراء مناقشات الفريق، بينما يبقي ClickUp Inbox الجميع على نفس الصفحة من خلال مركزية الإشعارات والرسائل للحصول على تجربة اتصال موحدة.

توحيد جميع الرسائل والإشعارات في مساحة واحدة باستخدام ClickUp Inbox

هل أنت قلق من عدم القدرة على استخدام أدواتك المفضلة؟ لا مشكلة!

تكامل ClickUp

يتصل بسلاسة مع مجموعة كبيرة من التطبيقات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وDropbox، والعديد من تطبيقات التخزين السحابي، مما يضمن سير عمل سلس ومتصل.

الوصول إلى مجموعة من الأدوات ودمج ClickUp معها بدون متاعب

بالإضافة إلى ميزات ClickUp هذه، يمكنك تجربة استخدام القوالب الجاهزة للاستخدام مثل

قالب إدارة مشروع ClickUp

لإطلاق خطة المشروع بشكل أسرع. فهو يوفر وظائف متقدمة لإدارة المشاريع، مما يتيح لك إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة والمتعددة الوظائف من التخطيط إلى الإنجاز بكفاءة.

يتضمن القالب طرق عرض مختلفة، مثل المستندات، وكانبان، والنماذج، والقوائم، ويدعم مختلف الحالات والحقول المخصصة لتتبع جميع جوانب المشروع. إنه

يحسن سير العمل

ويعزز تواصل الفريق ويحافظ على جميع تفاصيل المشروع منظمة ويمكن الوصول إليها.

تنزيل هذا القالب

انقر فوق أفضل الميزات

تصور مشاريعك وتتبع المهام وإدارتها مع أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp بما في ذلك لوحات كانبان، ومخططات جانت، والتقويمات، والقوائم، والمزيد

تسريع عملية بدء المشروع وتبسيط جميع المهام باستخدام مخططات كانبان المبنية مسبقًا قوالب إدارة المشاريع

أتمتة المهام المتكررة ومهام سير العمل لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام أتمتة ClickUp

تعيين مسح أهداف إدارة المشروع وتتبع التقدم المحرز، ومواءمة جهود الفريق نحو الأهداف المشتركة باستخدام ClickUp Goals

احصل على نظرة عامة سريعة على عبء العمل وأداء فريق المشروع والمواعيد النهائية القادمة باستخدام ClickUp Dashboards

راقب الوقت المستغرق في المهام والمشاريع بدقة باستخدام ClickUp تتبع الوقت المستغرق في المشروع لتحسين الكفاءة والميزانية

إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها مباشرةً داخل ClickUp لتركيز معلومات المشروع وتنظيمها باستخدام مستندات ClickUp Docs المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تعاون مع فريقك لمناقشة الأفكار ومشاركة تحديثات المشروع وتعيين التعليقات مباشرةً إلى أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Chat View

قيود ClickUp

قد تمثل مجموعة الميزات الشاملة للأداة في البداية منحنى تعليمي يتطلب بعض الوقت لفهمها

في حين أن تطبيق الهاتف المحمول يوفر الراحة، إلا أنه قد لا يتضمن مجموعة كاملة من الوظائف المتاحة على إصدار سطح المكتب

تسعير #### النقر فوق

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. أسانا (الأفضل للتعاون الجماعي)

via

أسانا

إن البدء في استخدام Asana بسيط، بفضل قوالبها المبنية مسبقاً ومنشئ سير العمل سهل الاستخدام. يتيح لك التصميم البسيط للأداة الغوص مباشرة في إدارة مشاريعك دون تشتيت انتباهك.

فهي تحافظ على تنظيم مشاريعك من خلال ميزات مثل تعيينات المهام، وتتبع التقدم، وتواريخ الاستحقاق، والجداول الزمنية للمشروع، ومشاركة الملفات، مما يسهل عليك متابعة الأمور. علاوة على ذلك، يساعد التعاون في مهام الفريق وفي أقسام التعليقات في الحفاظ على تدفق المعلومات بشكل جيد.

كما يتضمن Asana أيضًا خرائط طريق للمشروع، وتخزين الملفات، ولوحات معلومات مخصصة، وكل ذلك في مساحة عمل رقمية واحدة للفرق للتعاون وضمان توافق الجميع على الأهداف والمهام.

أفضل ميزات أسانا

تنظيم وتتبع المشاريع باستخدام طرق عرض متعددة (قائمة، لوحة، تقويم، جدول زمني)

التعليق، ومشاركة الملفات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق من أجل العمل الجماعي الفعال

إنشاء المهام وتعيينها وترتيب أولوياتها مع تواريخ الاستحقاق والتبعيات

قيود أسانا

تحتوي الخطة المجانية على قيود على المستخدمين والتخزين والميزات

تتبع الوقت المدمج محدود، مما يتطلب تكاملًا لإدارة الوقت بشكل شامل

تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 13.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

13.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متقدم : 30.49 دولارًا في الشهر

: 30.49 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12500 تقييم)

3. Wrike (الأفضل لتخطيط المشاريع المعقدة وتنفيذها)

via

Wrike

تم تصميم Wrike للفرق من جميع الأحجام ولديه مجموعة من الأدوات للتخطيط الاستراتيجي والتنظيم والتعاون في المشاريع. وهو يوفر ميزات متقدمة مثل إدارة المهام ومخططات جانت وموجز الأخبار في الوقت الفعلي. يمكنك تحديد أولويات المهام لتسريع المهام الأكثر أهمية وضمان الوفاء بالمواعيد النهائية لمشروعك بفعالية.

ستجد أن Wrike هو برنامج موثوق لإدارة المشاريع من أجل التعاون مع الفرق الداخلية أو العملاء الخارجيين. حتى بدون حساب Wrike، يمكن لأصحاب المصلحة البقاء على اطلاع من خلال لوحات المعلومات والتحديثات المشتركة. وهذا يُغيّر قواعد اللعبة بالنسبة للعملاء الذين يفضلون عدم إنشاء حسابات إضافية.

يمكنك استخدام Wrike لإنشاء لوحات معلومات تفاعلية وحتى إنشاء تقارير مخصصة، والاستمتاع بعروض متعددة للمشروع لتناسب التفضيلات المختلفة.

أفضل ميزات Wrike

تتبع أداء المشروع باستخدام تقارير ولوحات معلومات قابلة للتخصيص

عرض توزيع أعباء العمل لموازنة أعباء العمل بين أعضاء الفريق

إدارة المشاريع من خلال طرق عرض متعددة (كانبان، جانت، قائمة، إلخ) وتعيين المراحل الرئيسية

قيود الورايك

قد تكون خطط Wrike ذات المستوى الأعلى مكلفة للفرق الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

على الرغم من مرونة خيارات التخصيص، إلا أنها قد تكون محدودة مقارنةً ببعض المنافسين مثل ClickUp

تسعير Wrike

مجاني للأبد

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة Pinnacle: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.2/5.0 (أكثر من 3,700 تقييم)

: 4.2/5.0 (أكثر من 3,700 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 2,600 تقييم)

4. Trello (الأفضل لسير العمل القائم على كانبان)

عبر

Trello

Trello هي واحدة من أوائل أدوات إدارة المشاريع التي استخدمت لوحات كانبان لإدارة المشاريع لتصور سير العمل بشكل بسيط.

تتيح لك لوحة كانبان التفاعلية تحديث حالة المشروع والمهام بسهولة عن طريق نقل البطاقات عبر مراحل مثل "يجب القيام" و"يتم" و"تم" و"تم" و"متأخر" بهذه الطريقة، يكون لديك نظرة عامة واضحة على التقدم والمشكلات وقيود الموارد في آن واحد.

وعلاوة على ذلك، يمكنك تحسين لوحة Trello بإضافة ميزات متقدمة لإدارة المشروع مع الحفاظ على الواجهة خالية من الفوضى.

أفضل ميزات تريللو

تنظيم المهام في مراحل مختلفة (المهام، المنجزة، المنجزة، المتأخرة) لسهولة التصنيف

إنشاء مهام فردية مع التفاصيل وتواريخ الاستحقاق والروابط والمرفقات وقوائم المراجعة

التعاون من خلال إضافة تعليقات ومناقشات إلى بطاقات Trello

قيود تريللو

الأداة ذات نمط كانبان غير مناسبة للمشاريع الكبيرة والمعقدة ذات التبعيات الواسعة النطاق

تقدم وظائف أتمتة محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير تريلو

مجانياً للأبد

عادي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ل 50 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات تريللو

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 13,500 تقييم)

4.4/5.0 (أكثر من 13,500 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 23,100 تقييم)

5. monday.com (الأفضل لأتمتة سير عمل المشروع)

via

monday.com

كوم monday.com يرتقي بإدارة المشروع إلى مستوى آخر مع مرونة شاملة. انسَ القوالب الجامدة - هنا، يمكنك بناء "لوحات" مخصصة لتناسب احتياجاتك الخاصة

استخدمها لإنشاء قوالب ذات لبنات بناء مختلفة مثل الأعمدة والعناصر والمجموعات. تمثل هذه اللوحات بشكل مرئي سير العمل وبيانات المشروع، مما يساعد في تحسين تعاون الفريق.

سواء كنت تقوم بتفصيل مشروع معقد بدقة أو تخطط لقائمة مهام بسيطة، فإن monday.com يتكيف مع متطلباتك المتنوعة. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى نظرة عامة رفيعة المستوى، يمكنك التبديل إلى عرض مخطط جانت أو النظر في التقدم المحرز مقابل المواعيد النهائية القادمة باستخدام لوحات كانبان.

أفضل ميزات monday.com

الوصول إلى أكثر من 200 عملية تكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وDropbox وGoogle Drive لسير عمل سلس

قم بالتبديل بين لوحات كانبان والجداول الزمنية والتقويمات والمخططات والمزيد لتحسين عرض البيانات

قم بأتمتة المهام المتكررة لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق

قيود موقع monday.com

بالنسبة للفرق الكبيرة، يمكن أن تتراكم تكلفة monday.com بسرعة، خاصة مع المستويات الأعلى

أبلغ المستخدمون عن مشاكل متكررة في الأداء، مثل تأخر الواجهة

تسعير موقع monday.com

مجاني للأبد

الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد المعيار: 14 دولارًا شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 24 دولارًا شهريًا لكل مقعد

24 دولارًا شهريًا لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات موقع #### موقع Monday.com

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 12,000 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 12,000 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 4,800 تقييم)

6. Smartsheet (الأفضل للتتبع وتصور البيانات)

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Smartsheet

باتباع نموذج جداول البيانات التقليدي، يعد Smartsheet أحد أفضل أدوات مكتب إدارة المشاريع المرئية. ميزاته، مثل سير العمل الآلي وإدارة المهام، تجعله خيارًا مثاليًا للكثيرين.

ومع ذلك، غالبًا ما يرغب بعض المستخدمين في الحصول على أدوات إدارة مشاريع أكثر سهولة في الاستخدام، حيث قد لا يتناسب Smartsheet مع التعامل مع الكثير من المشاريع، مما يؤدي إلى واجهة مزدحمة بسهولة.

ومع ذلك، إذا كنت مرتاحًا في التعامل مع البيانات والأنظمة التقنية، يمكن أن يكون Smartsheet أداة قوية لإدارة مشاريعك. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر بديهية وبصرية قد تكون الخيارات الأخرى أفضل.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

الوصول إلى مساحة عمل قائمة على شبكة قابلة للتخصيص لإدخال البيانات وإدارتها

مشاركة الأوراق وتحريرها مع أعضاء الفريق وإضافة تعليقات للتعاون الفعال

التكامل مع أدوات أخرى مثل Microsoft 365 وGoogle Workspace وSalesforce لتحسين سير العمل

قيود ورقة البيانات

تقدم خطته المجانية إمكانيات محدودة لإدارة المشاريع للمستخدمين

أبلغ المستخدمون عن حدوث تباطؤ مع مجموعات البيانات الكبيرة أو الأوراق المعقدة

تسعير ورقة المخططات

مجاني للأبد

محترف 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات: تقييمات ومراجعات

G2: 4.4/5.0 (أكثر من 15,000 تقييم)

Capterra: 4.5/5.0 (أكثر من 3000 تقييم)

7. Basecamp (الأفضل لإدارة المشاريع البسيطة)

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_Basecamp

Basecamp هو برنامج لإدارة المشاريع مثالي للفرق الصغيرة التي تحتاج إلى إمكانيات مثل إدارة وجدولة المهام، والتعاون مع الفرق، ومراقبة تقدم المشروع. تضمن واجهته البسيطة وتصميمه سهل الاستخدام منحنى تعليمي قصير، مما يجعل من السهل التنقل في أداة مكتب إدارة المشاريع.

من النقاط الإيجابية في Basecamp خيارات التسعير المرنة التي تعتمد على احتياجات المشروع بدلاً من عدد المستخدمين، مما يجعله خياراً جذاباً للشركات الناشئة والشركات النامية.

ومع ذلك، مع زيادة حجم الفريق وتعقيد المشروع، قد لا يوفر Basecamp أدوات التعاون المتقدمة المطلوبة للفرق الكبيرة متعددة الوظائف.

أفضل ميزات برنامج Basecamp

إنشاء قوائم المهام لمختلف المشاريع، بالإضافة إلى الملاحظات المهمة ومرفقات الملفات

مناقشة تفاصيل المشروع والتعاون مع أعضاء الفريق دون عناء

تعيين تواريخ الاستحقاق، ومراقبة التقدم المحرز، وتحديد العوائق، والتكامل مع التقويمات للبقاء على اطلاع دائم

قيود برنامج Basecamp

يفتقر إلى طرق عرض متعددة للمشروع، مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وطرق عرض الجداول

يحتوي Basecamp على ميزة إعداد التقارير الأساسية فقط ويفتقر حتى إلى إمكانية تتبع الوقت، على عكس منافسيه

تسعير #### تسعير Basecamp

باسيكامب : 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 15 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا Basecamp Pro Unlimited: 349 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Basecamp

G2: 4.1/5.0 (أكثر من 5,000 تقييم)

Capterra: 4.3/5.0 (أكثر من 14,000 تقييم)

8. Jira (الأفضل لعمليات DevOps وعمليات تكنولوجيا المعلومات)

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جيرا

Jira هو برنامج مكتبي شهير لإدارة المشاريع، وهو برنامج رائع لإدارة المشاريع الرشيقة لفرق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهو يتضمن ميزات سكرم التي تم تطويرها لسباقات السرعة وتوفر عرض حالات التطوير.

باستخدام Jira، يمكنك إنشاء وإدارة عدد غير محدود من المهام والمشاريع، والوصول إلى طرق عرض متعددة مثل الجداول الزمنية والتقويمات والقوائم واللوحات لسهولة التصور. كما يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من القوالب لمساعدتك على البدء بسرعة.

ومع ذلك، على الرغم من أن Jira ممتاز في تتبع الأخطاء، إلا أن استخدامه لحالات الاستخدام الأخرى أو مهام إدارة المشاريع قد يكون صعبًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتصاعد تكلفة الأداة بسرعة إذا كنت بحاجة إلى إضافة مكونات إضافية لتعزيز قدراتها.

أفضل ميزات جيرا

تخطيط المشاريع وتنفيذها بمنهجيات مختلفة (Agile، Scrum، Kanban)

التكامل بسلاسة مع Atlassian وأدوات التطوير والتعاون الأخرى مثل Github و Confluence و Slack

قم بإعداد الأتمتة دون عناء باستخدام ميزة السحب والإفلات البديهية

قيود جيرا

قد لا تكون الأداة مثالية للمشاريع غير التقنية

تقدم تركيزًا محدودًا على إدارة المستندات والتعاون مقارنةً بالأدوات الأخرى

أسعار جيرا

مجاني للأبد

المعيار: 8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.15 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5.0 (أكثر من 5,900 تقييم)

4.3/5.0 (أكثر من 5,900 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 14,000 تقييم)

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9. واجهة العمل (الأفضل لإدارة عبء العمل والموارد)

via

واجهة العمل

Adobe Workfront هو نظام غني بالميزات لإدارة المشاريع، وهو مفضل بشكل خاص لدى المؤسسات الكبيرة و فرق التسويق التي تحتاج إلى إشراف شامل على المشروع. تم تصميم برنامج PMO هذا للتعامل مع عمليات العمل المعقدة ويوفر منصة مركزية لإدارة المشاريع والمهام والموارد.

بصرف النظر عن تزويد المستخدمين بأدوات إدارة المشاريع القياسية مثل مخططات جانت وإعداد التقارير ولوحات المعلومات، يتفوق Workfront أيضًا في التدقيق اللغوي وإدارة الأصول. حتى أنه يتكامل بسلاسة مع منتجات Adobe الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية ويساعد في الحفاظ على سير العمل بسلاسة.

أفضل ميزات Workfront

تخطيط وتنفيذ وتسليم مشاريع متعددة بمنهجيات مختلفة (Agile، Waterfall، إلخ)

مراقبة تقدم المشروع والوقت المستغرق في المهام لوضع الميزانية وتخصيص الموارد

التعاون بشكل جيد من خلال مشاركة الملفات والتعليقات والملاحظات داخل المنصة وتحسين إدارة المهام

قيود واجهة العمل

تقدم الخطة المجانية ميزات أساسية مع قيود كبيرة

يمكن أن تكون الميزات المعقدة لأداة مكتب إدارة المشاريع مربكة للمستخدمين الجدد

تسعير واجهة العمل

اختيار: تسعير مخصص

تسعير مخصص أساسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص أعلى سعر: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات واجهة العمل

G2: 4.1/5.0 (أكثر من 900 تقييم)

4.1/5.0 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.4/5.0 (أكثر من 1,400 تقييم)

10. Nifty (الأفضل للتعاون المركزي للمشروع والتواصل)

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Nifty

Nifty هو برنامج شامل لإدارة المشاريع يمكنه مساعدة فرق المشاريع على تبسيط سير العمل وتحسين التعاون. وبفضل واجهة واضحة وتخطيط قابل للتطوير، يهدف البرنامج إلى توفير تجربة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع بمختلف أحجامها وتعقيداتها.

من خلال منصة مركزية لإدارة المهام وتتبع الأهداف ومواكبة الاتصالات الداخلية، يمكنك الاستغناء عن الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة.

حتى أن Nifty يقدم ميزات مثل لوحات كانبان والتقويمات المدمجة لمساعدة الفرق على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح. إنه يحدد الأولويات تعاون الفريق من خلال تضمين ميزات مثل مشاركة الملفات والتعليق والمراسلة الجماعية.

أفضل الميزات الأنيقة

التكامل مع أدوات السبورة البيضاء للجهات الخارجية لتبادل الأفكار حول خطط المشروع ومشاركة التعليقات داخل المنصة

أتمتة إعداد مشاريع تطوير البرمجيات الجديدة باستخدام وظيفة الذكاء الاصطناعي في Nifty

تنظيم المشاريع وتتبعها باستخدام لوحات كانبان والقوائم والتقويمات

قيود Nifty

يفتقر إلى ميزات مخصصة لإدارة أعباء العمل وتخصيص الموارد

قد تكون إمكانيات إعداد التقارير الخاصة بالأداة محدودة للوصول إلى التحليل المتعمق

أسعار أنيقة

مجاني للأبد

المبتدئ: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا المحترف: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات: 149 دولاراً شهرياً

149 دولاراً شهرياً غير محدود: 499 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات أنيقة

G2: 4.7/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5.0 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (أكثر من 400 تقييم)

## تنظيم عمليات إدارة المشاريع مع ClickUp!

لقد أجرينا مقارنة نقدية لأفضل 10 خيارات لبرامج إدارة المشاريع لعام 2024، وفصّلنا كل منها لمساعدتك في العثور على الخيار الأمثل لاحتياجات مكتب إدارة مشروعك. لقد استكشفنا وظائفها الأساسية وسلطنا الضوء على حدودها، مما يضمن لك اتخاذ قرار مستنير.

إذا كنت لا تزال في حيرة من أمرك، فإننا نوصي باستخدام ClickUp: الخيار المثالي لجميع احتياجات إدارة مشروعك.

يفي ClickUp بمعايير إدارة المشاريع مع قدرات متقدمة في إدارة المهام، والتعاون بين الفريق، وتتبع الأهداف، والأتمتة. وهذا يعني أنه يمكنك إنجاز المزيد في وقت أقل وضمان الكفاءة والإنتاجية والنجاح في مشاريعك.

إذاً، ماذا تنتظر؟

اشترك في ClickUp

مجانًا وانتقل بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي!