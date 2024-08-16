أفضل بدائل مصفوفة RACI Matrix

إذا كنت تقرأ هذا المقال، فمن المحتمل أنك سمعت أو جربت إطار عمل RACI مرة واحدة على الأقل في العمل. هل كان ذلك لأن مديرك حاول إقناعك بالفكرة لفوائدها العديدة؟ أو ربما قرأت مقالاً عن RACI أثناء تصفح الإنترنت للتعرف على تقنيات إدارة المشاريع الفعالة.

وبغض النظر عن ذلك، ولإنعاش ذاكرتك، فإن مصفوفة RACI أو مصفوفة إسناد المسؤولية هي إطار عمل للفرق لإنجاز العمل بكفاءة أكبر من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات كل عضو في الفريق بوضوح.

عندما تتساءل كيفية تفويض المهام في العمل، يمكنك استخدام مصفوفة RACI لتحديد مستويات الملكية المختلفة التي سيحصل عليها كل عضو من أعضاء الفريق على مهمة ما خلال المشروع.

هذا ما يرمز إليه اختصار RACI: مسؤول، ومسؤول، وخاضع للمساءلة، ومستشار، ومطلع.

باستخدام RACI، يتم تعيين كل مهمة إلى شخص أو أكثر يكون مسؤولاً عن تنفيذها، وشخص يكون مسؤولاً لضمان إنجازها في الوقت المحدد، وشخص أو أكثر يتم استشارته في الطريق، وشخص واحد يكون مطلعًا على تنفيذ المهمة وتقدمها ومتى يتم إنجازها.

قراءة إضافية: أمثلة على مخطط مصفوفة RACI هناك العديد من قوالب مصفوفة RACI مجانية متاحة على الإنترنت إذا كنت ترغب في تجربتها. على سبيل المثال، يقدم ClickUp قالب مصفوفة RACI Matrix Matrix مجاناً وجاهزاً للاستخدام لتنظيم فريقك.

تجنّب سوء التواصل المتعلق بالمهام من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح باستخدام قالب مصفوفة RACI Matrix من ClickUp

قالب مصفوفة RACI الخاصة ب ClickUp هو قالب قابل للتخصيص بدرجة كبيرة يساعد الفرق:

تعيين المهام وملكية المهام

تحسين التواصل والمساءلة والتعاون

تجنب التأخير في إكمال المهام بسبب سوء التواصل

قالب مصفوفة RACI من ClickUp ليس مجرد أداة تنظيمية. إنها طريقة فعالة للبقاء على رأس مشاريعك والتأكد من أن الجميع يعرف دوره في العملية. تتضمن فوائد استخدام هذا النوع من القوالب ما يلي:

زيادة الوضوح والوضوح في تحديد المسؤول عن ماذا

فهم أفضل لمن يملك سلطة اتخاذ القرار

تقليل حالات سوء التواصل والتأخير في المهام

القدرة على تعيين المهام بسرعة وكفاءة

على الرغم من أن مصفوفة RACI التقليدية سهلة التنفيذ وتحدد بوضوح أدوار كل شخص في المشروع، إلا أنها تنطوي على تحديات. الشكاوى الشائعة التي أثارها المحترفون حول نموذج RACI هي

يمكن أن يكون صارمًا للغاية

يمكن أن يكون أكثر من اللازم بالنسبة للمشاريع الصغيرة

يعقّد الأمور بالنسبة للفرق الأصغر حجماً حيث يرتدي شخص واحد عدة قبعات

قد ينتهي الأمر بمدير المشروع إلى أن يكون مسؤولاً عن جميع المهام التي يتعين القيام بها

ولكن إليك الأمر: المسؤوليات الواضحة في إدارة المشروع ضرورية مثل القهوة في صباح يوم الاثنين. فبدونها، أنت في الأساس ترعى القطط - الوضع فوضوي وغير منتج ومن المحتمل أن ينتهي بخدوش. لذا، إذا لم يكن RACI مناسبًا لك، فماذا يفعل مدير المشروع الذكي؟

لحسن الحظ، على مر السنين، ابتكر صانعو القرار العديد من البدائل لمبدأ RACI التي تتلاءم أكثر مع الطبيعة الديناميكية للفرق.

استكشاف بدائل مصفوفة RACI

لا يعني هذا أن مصفوفة RACI ليست مفيدة - كل ما في الأمر أن مصفوفة RACI لا تناسب الجميع في عالم إدارة المشاريع البرمجيات

تركز مخططات RACI بشكل أكبر على المسؤوليات الفردية بدلاً من العمل الجماعي. فهي لا تخلق مساحة لبيئات العمل التعاونية حيث يحتاج أعضاء الفريق المتعددين إلى التعاون بشكل وثيق.

سيكون من الصعب توصيل مسؤوليات الفريق باستخدام نموذج RACI التقليدي إذا كنت تعمل مع فرق عالمية منتشرة في مناطق زمنية مختلفة.

لهذا السبب فإن اختيار إطار العمل المناسب لاتخاذ القرارات لفريقك ليس مجرد تمرين. إنه يتعلق بإعداد مشروعك وفريقك للنجاح. لكل طريقة من طرق اتخاذ القرار تأثير مختلف على نتائج مشروعك.

لنفترض أن عليك الذهاب إلى مطعم جديد لم تزره من قبل ولا تعرف كيف تصل إلى هناك. يمكن أن يوصلك كلاهما إلى وجهتك باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو الخريطة الورقية، ولكن قد يكون أحدهما أسرع أو أكثر كفاءة أو أكثر ملاءمة لرحلتك المحددة.

وبالمثل، في حين أن RACI جيد لتعيين الأدوار والمسؤوليات، يمكن أن يكون RAPID مفيدًا لتسريع عملية اتخاذ القرار لمشروع حساس من حيث الوقت. أو قد يوفر PACSI التفصيل المطلوب بشكل أفضل للمشاريع ذات الأجزاء المتحركة المتعددة.

لذا، دعنا نستكشف بدائل RACI هذه، والتي قد تكون مناسبة تمامًا لأسلوب إدارة مشروعك.

البدائل التي تعتمد على القرار: RAPID و DACI

أولاً، لدينا بعض النماذج التي تجعل عملية اتخاذ القرار أسهل وأسرع. لأنه دعونا نواجه الأمر، فإن نصف إدارة المشروع يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة، أليس كذلك؟

RAPID

يرمز RAPID إلى R توصية، A موافقة، P أداء، أنا أداء، أنا أداء، و د قرار. وإليك كيفية تقسيمها:

أوصِ: يوصي هذا الشخص أو الأشخاص بمسار العمل

يوصي هذا الشخص أو الأشخاص بمسار العمل الموافقة: يحتاجون إلى الموافقة على التوصية للمضي قدمًا

يحتاجون إلى الموافقة على التوصية للمضي قدمًا الأداء: هؤلاء هم المنفذون الذين ينفذون القرار المتخذ

هؤلاء هم المنفذون الذين ينفذون القرار المتخذ المدخلات: يقدمون المعلومات أو المدخلات للتوصية

يقدمون المعلومات أو المدخلات للتوصية القرار: صانع القرار، الشخص الذي يتخذ القرار النهائي

💡 تتألق طريقة RAPID في المواقف التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة، مع مساءلة واضحة. إنها الطريقة المثالية لـ الشركات الناشئة، وفرق التطوير الرشيقة، وفرق إدارة الأزمات.

DACI

ترمز مصفوفة DACI إلى Driver و Approver و Contributors و Informed. وهي تشبه مصفوفة RAPID ولكن بتركيز مختلف قليلاً:

القائد: هذا الشخص يقود المشروع ويقود الجميع لضمان اتخاذ القرارات

هذا الشخص يقود المشروع ويقود الجميع لضمان اتخاذ القرارات الموافق: له الكلمة الأخيرة في القرارات

له الكلمة الأخيرة في القرارات المساهمون: هم الخبراء الذين سيقدمون مدخلات في عملية صنع القرار

هم الخبراء الذين سيقدمون مدخلات في عملية صنع القرار مطلع: يحتاجون إلى معرفة القرار النهائي ولكنهم لا يشاركون في اتخاذه

💡DACI يساعد في رسم خرائط واضحة لأصحاب المصلحة وهو مثالي عندما تحتاج إلى تسلسل قيادي واضح. إنه يشبه خط التجميع المتقن حيث يعرف كل شخص دوره، وتتحرك العملية بسلاسة. إنه مثالي لـ الشركات الكبيرة والمشاريع الحكومية والصناعات المنظمة

👉 إذا كنت لا تعرف ما هو تخطيط أصحاب المصلحة، فإليك مدونة تصف ماهيته مع 10 نماذج لمساعدتك في تخطيط أصحاب المصلحة في مؤسستك.

البدائل القائمة على المهام: RASCI و ARPA

RASCI

RASCI هي نسخة موسعة من RACI، حيث تضيف طبقة إضافية من التفصيل إلى تعيين الأدوار. ويشمل الأدوار التالية:

المسؤول: الشخص الذي يقوم بالعمل لإكمال المهمة

الشخص الذي يقوم بالعمل لإكمال المهمة المسؤول: الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن إكمال المهمة بشكل صحيح

الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن إكمال المهمة بشكل صحيح الدعم: الأشخاص الذين يوفرون الموارد أو يلعبون دورًا داعمًا في إنجاز المهمة

الأشخاص الذين يوفرون الموارد أو يلعبون دورًا داعمًا في إنجاز المهمة المستشارون: الأشخاص الذين يتم طلب آرائهم، وعادةً ما يكونون خبراء في الموضوع

الأشخاص الذين يتم طلب آرائهم، وعادةً ما يكونون خبراء في الموضوع المطلعون: الأشخاص الذين يجب إبقاؤهم على اطلاع دائم بالتقدم المحرز، وغالبًا ما يكون ذلك عند الانتهاء من المهمة

يتمثل الفرق الرئيسي بين نموذجي RASCI و RACI في إضافة دور "الدعم". وهذا يعترف بأن بعض أعضاء الفريق قد يساعدون الشخص المسؤول دون أن يكونوا مسؤولين بشكل مباشر عن إنجاز المهمة.

💡 تعتبر مصفوفة RASCI مفيدة بشكل خاص في المشاريع المعقدة حيث تتطلب المهام عدة أشخاص على سطح السفينة أو يكون لها العديد من أوجه الترابط والأدوار الداعمة. إنها مثالية لـ الفرق متعددة الوظائف، ومشاريع تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق، ومشاريع البناء.

ARPA

تتبع ARPA نهجاً مختلفاً قليلاً، حيث تركز على تدفق السلطة والمشاركة:

المسؤول: الشخص الذي لديه سلطة الموافقة على العمل أو الاعتراض عليه

الشخص الذي لديه سلطة الموافقة على العمل أو الاعتراض عليه المسؤول: الشخص الذي ينجز العمل فعلياً

الشخص الذي ينجز العمل فعلياً المشارك: الأشخاص الذين يشاركون بنشاط في العملية ولكنهم ليسوا مسؤولين عن إنجازها

الأشخاص الذين يشاركون بنشاط في العملية ولكنهم ليسوا مسؤولين عن إنجازها مستشار: الأشخاص الذين يقدمون مدخلات بناءً على خبرتهم ولكنهم لا يشاركون بنشاط

وهو مفيد بشكل خاص عندما تحتاج إلى توضيح التسلسل القيادي والتمييز بين من يقومون بالعمل ومن يشرفون عليه. كما أنه يعترف بدور المشاركين الذين يشاركون بنشاط ولكنهم ليسوا مسؤولين في نهاية المطاف.

💡 بالنسبة للمشاريع التي تحتاج فيها إلى التمييز بين أصحاب السلطة ومن يقومون بالعمل ومن يقدمون الخبرة أو المساعدة، يمكنك استخدام مصفوفة ARPA. إنها الأفضل لـ الشركات الاستشارية والمشاريع البحثية والمبادرات الاستراتيجية.

بدائل RACI الأخرى

PACSI

يرمز PACSI إلى Pأداء، Aالمساءلة، Cالتحكم، Sاقتراح، و أناالمستنير. إنه بديل RACI مع الأدوار التالية:

الأداء: يقومون بالعمل

يقومون بالعمل المساءلة: هم المسؤولون عن النتيجة

هم المسؤولون عن النتيجة المراقبة: يقومون بالمراجعة ويمكنهم الاعتراض على القرارات

يقومون بالمراجعة ويمكنهم الاعتراض على القرارات الاقتراح: يقدمون المدخلات والتوصيات

يقدمون المدخلات والتوصيات مطلعون: يحتاجون إلى معرفة ما يحدث

💡PACSI رائع للمشاريع ذات أصحاب المصلحة المتعددين وعمليات الموافقة المعقدة. إنها مثل الكعكة متعددة الطبقات؛ كل طبقة لها نكهتها الخاصة والغرض منها. الشركات الكبيرة والوكالات الحكومية والمشاريع متعددة الجنسيات تجد نموذج PACSI أكثر فعالية.

RACI-VS

يضيف RACI-VS دورين جديدين إلى RACI: المتحقق و الموقع

المحقق: الشخص الذي يتحقق من أن العمل يفي بالمتطلبات

الشخص الذي يتحقق من أن العمل يفي بالمتطلبات الموقّع: الشخص الذي يوقع على المنتج النهائي

💡 هذا النموذج مثالي للمشاريع ذات المتطلبات الصارمة لمراقبة الجودة أو المتطلبات التنظيمية والصناعات ذات الاحتياجات الصارمة للامتثال. لذلك فهو مثالي لـ شركات الأدوية وصناعة الطيران والخدمات المالية.

DCI

DCI هو نسخة مبسطة من RACI الذي يولي أهمية أكبر لمحركات المشروع. وهو يرمز إلى:

صانع القرار/المحرك: يوجه كيفية تنفيذ المهمة

يوجه كيفية تنفيذ المهمة مستشار: يُطلب منه تقديم مدخلات أو اقتراحات أو آراء

يُطلب منه تقديم مدخلات أو اقتراحات أو آراء مطلع: لا يشارك بشكل مباشر في تنفيذ المهمة ولكن يجب إبلاغه عند إنجاز المهمة

💡 نموذج DCI هو الأفضل لإدارة المشاريع المبسطة في الفرق الأصغر أو المشاريع الأقل تعقيدًا، وهو ما تفتقر إليه مصفوفة RACI. وهو مثالي لـ الشركات الصغيرة والشركات الناشئة والأقسام الفردية داخل المؤسسات الكبيرة.

RATSI

يضيف نموذج RATSI المزيد من الفوارق الدقيقة لتوزيع المهام. فهو يساعد على بناء صورة واضحة لأدوار السلطة والدعم في المشروع. وهو يتضمن:

المسؤولية: مسؤول عن إنجاز المهمة وليس القيام بالمهمة

مسؤول عن إنجاز المهمة وليس القيام بالمهمة السلطة: يتخذ القرارات ويملك النشاط. لا يشارك في العمل اليومي

يتخذ القرارات ويملك النشاط. لا يشارك في العمل اليومي المهمة: مسؤول عن القيام بالمهمة

مسؤول عن القيام بالمهمة الدعم: يقدم الدعم أو الاقتراحات، إذا لزم الأمر

يقدم الدعم أو الاقتراحات، إذا لزم الأمر إبلاغ: سيتم إبلاغه بالمهمة عند اكتمالها

💡تكون مصفوفة RATSI مفيدة عندما تحتاج إلى فصل من لديه سلطة اتخاذ القرارات عن المسؤول عن المهام. إنها الأفضل لـ المؤسسات المصفوفة، والمشاريع متعددة الوظائف، والشركات الاستشارية.

مخططات جانت وهيكل تقسيم العمل

على الرغم من أنها ليست بدائل مباشرة لـ RACI، إلا أن مخططات جانت وهيكل تقسيم العمل توفر طرقًا مرئية لمديري المشاريع لتعيين المسؤوليات بين أعضاء الفريق وتتبع تقدم المهام. إنها مثل الرسوم البيانية لإدارة المشاريع؛ فهي تقدم معلومات معقدة بتنسيق سهل الفهم.

يعد مخطط جانت بديلاً مرئيًا رائعًا لمصفوفة RACI، والتي تُظهر مقدار العمل الذي أنجزه فريقك خلال فترة زمنية مقارنة بالوقت الذي توقعت أن تنهي فيه المهام. وهو يربط الأفراد مباشرةً بالمهام مع تسليط الضوء على تبعيات المهام والجداول الزمنية.

تتبع التبعيات وعرض التقدم المحرز في المشروع في مكان واحد باستخدام مخططات جانت الخاصة ب ClickUp مخططات جانت هي الأفضل لتصور الجداول الزمنية للمشروع وتبعياته، وهي مثالية للمشاريع الحساسة للوقت ذات المهام المتسلسلة.

قد تكون تستخدم بالفعل هيكل تقسيم العمل (WBS). إنه مخطط يقسم المشاريع الكبيرة والمعقدة إلى أجزاء أو أقسام أصغر من العمل يسهل على الجميع فهمها. يساعد ذلك في الحفاظ على زخم المشروع، وينظم الجميع، ويضمن إكمال جميع المهام الأساسية.

عبر فوربس هذا النهج مثالي ل مشاريع البناء وتطوير البرمجيات وإطلاق المنتجات.

عوامل يجب مراعاتها في اختيار الإطار المناسب

إن اختيار البديل المناسب لمخطط RACI يشبه اختيار الزي المثالي - يجب أن تختار ما هو مثالي للمناسبة، وتفضيلاتك، وأهدافك.

إليك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اختيار إطار العمل المناسب لاتخاذ القرار:

حجم المشروع ومدى تعقيده

هيكل الفريق وديناميكياته

ثقافة اتخاذ القرار في مؤسستك

مشاركة أصحاب المصلحة

الجدول الزمني للمشروع ومدى إلحاحه

المتطلبات التنظيمية أو متطلبات الامتثال

أفضل إطار عمل هو الإطار الذي يناسب فريقك ومشروعك. لا يتعلق الأمر باتباع أحدث صيحات الموضة بل بإيجاد أفضل ما يناسب احتياجاتك.

تنفيذ بدائل RACI

لقد تحدثنا عن البدائل العديدة لمبادرة RACI حتى الآن. والآن، دعنا نتحدث عن كيفية تطبيق هذه الأطر بشكل مثالي في عملك!

أدخل ClickUp!

ClickUp هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع مع ميزات يمكن أن تساعد أي فريق مشروع على تنفيذ أي بديل RACI.

فيما يلي أهم ميزات ClickUp التي يمكنك استخدامها لتنفيذ بدائل RACI:

لوحات كليك أب البيضاء

عند تنفيذ نموذج مثل RASCI، يمكن للفرق استخدام ClickUp Whiteboards لرسم مخطط انسيابي يوضح كيفية انتقال المهام من خلال الأدوار المختلفة أو إنشاء مصفوفة مسؤولية مرمزة بالألوان. يساعد هذا النهج المرئي أعضاء الفريق على فهم مكانهم في العملية بسرعة وبدء العمل على مهامهم.

تقدم ألواح ClickUp Whiteboards أدوات مثل الملاحظات اللاصقة والأشكال وأقلام التظليل والأقلام بألوان مختلفة للسماح بالتعاون المرئي دون انقطاع على لوحة رقمية ممتدة. يمكنك حتى ربط السبورات البيضاء بمستنداتك و المهام في ClickUp لمتابعة الأدوار المعينة أثناء تنفيذ أطر عمل إدارة المشاريع التي اخترتها.

التعاون والعصف الذهني والابتكار على سبورة ClickUp البيضاء

ClickUp Docs

بعد العصف الذهني للأفكار وخطط العمل على السبورات البيضاء، استخدم مستندات ClickUp لإنشاء وتخزين ومشاركة وثائق مفصلة حول إطار العمل المختار, نطاق العمل أدلة الأدوار خطة المشروع والمزيد.

على سبيل المثال، إذا اخترت نموذج DACI، فيمكنك إنشاء مستند يوضح بالتفصيل مسؤوليات السائق، بما في ذلك كيفية بدء اتخاذ القرارات، ومن يجب إشراكه، وكيفية توصيل النتائج. تعمل هذه المستندات كنقطة مرجعية مركزية، مما يضمن الاتساق في كيفية تطبيق إطار العمل عبر المشاريع أو الفرق المختلفة.

تسجيل جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع في مكان واحد على ClickUp Docs

حقول ClickUp المخصصة الحقول المخصصة في ClickUp تسمح لك بتعبئة مهام ClickUp بمهام ClickUp مع جميع المعلومات ذات الصلة اللازمة لإكمال المهمة بشكل جيد.عند تنفيذ RACI أو أطرها البديلة، يمكنك إضافة تفاصيل مثل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية والجداول الزمنية وما إلى ذلك إلى المهام لإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

على سبيل المثال، بالنسبة لنموذج DACI، يمكنك إنشاء حقول مخصصة لكل مهمة تشير إلى من هو السائق والموافق والمساهمين والمبلغين. يسمح ذلك لأعضاء الفريق بتحديد أدوارهم بسرعة لكل مهمة بمجرد النظر إلى تفاصيل لوحة المعلومات/المهمة. يساعد ذلك على تبسيط عملية اتخاذ القرار وتقليل الاختناقات.

طرق العرض المخصصة في ClickUp

يحتاج أصحاب المصلحة المختلفون إلى وجهات نظر مختلفة حول تقدم المشروع ومسؤولياته. تصور المهام، والمكلفين بالمهام، والتقدم المحرز بطريقة منطقية لأصحاب المصلحة الرئيسيين في فريقك من خلال انقر فوق طرق العرض . اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك لوحات كانبان والقوائم ومخططات جانت وطريقة عرض التقويم وطريقة عرض الجدول وطريقة عرض الفريق.

تتبع مهامك بالطريقة الأكثر إنتاجية بالنسبة لك باستخدام ClickUp Views

على سبيل المثال، في نموذج ARPA، قد يستخدم الشخص المسؤول طريقة عرض التقويم أو طريقة عرض جانت التي تُظهر التقدم الإجمالي للمشروع، بينما يمكن للمسؤولين عن المهام الفردية استخدام طريقة عرض أكثر تفصيلاً مثل طريقة عرض القائمة.

انقر فوق تبعيات المهام

تنطوي العديد من بدائل RACI على عمليات متسلسلة لاتخاذ القرارات أو الموافقة. بالنسبة لمثل هذه الأطر, تبعيات مهام ClickUp تظهر ترتيب العمليات ومن المسؤول عن ماذا.

على سبيل المثال، في نموذج RACI-VS، يمكنك إعداد التبعيات للعمليات الحالية لضمان انتقال المهام عبر مراحل المسؤول والمسؤول والمحاسب والمتحقق والموقع بالترتيب الصحيح. وهذا يمنع العمل من التقدم في العمل قبل الموافقة عليه أو التحقق منه، مما يحد من المراجعات المكلفة وإعادة العمل.

انقر فوق عرض الدردشة والتعليقات

التواصل مباشرةً داخل المهام في الوقت الفعلي من خلال عرض الدردشة في ClickUp أو مراقبة التقدم من خلال التعليقات من أجل تعاون سلس.

تُعد طريقة عرض ClickUp للدردشة مثالية لـ:

الاستفسارات السريعة: البحث عن إجابات فورية للأسئلة دون مقاطعة سير العمل

البحث عن إجابات فورية للأسئلة دون مقاطعة سير العمل جلسات العصف الذهني: توليد الأفكار والحلول بشكل تعاوني ضمن دردشة مخصصة

توليد الأفكار والحلول بشكل تعاوني ضمن دردشة مخصصة المناقشات غير الرسمية: تعزيز التواصل المفتوح وتبادل المعرفة بين أعضاء الفريق

التعليقات هي الأنسب للمناقشات الخاصة بالمهام وتقديم الملاحظات. استخدمها من أجل:

تقديم ملاحظات مفصلة: تقديم نقد بنّاء أو اقتراحات مباشرة حول المهام

تقديم نقد بنّاء أو اقتراحات مباشرة حول المهام توثيق القرارات: تسجيل المناقشات والنتائج المهمة المتعلقة بمهمة ما

تسجيل المناقشات والنتائج المهمة المتعلقة بمهمة ما تتبع التقدم المحرز: مراقبة تحديثات المهام وتقديم مدخلات حسب الحاجة

من خلال الجمع الفعال بين عرض الدردشة والتعليقات، يمكن للفرق تبسيط التواصل وتعزيز التعاون وضمان تسجيل جميع المناقشات وتنظيمها بشكل مناسب داخل المشروع.

في نموذج RASCI، على سبيل المثال، يمكن لأدوار الدعم والاستشارة استخدام التعليقات لتقديم مدخلات مباشرة حول مهام محددة. وهذا يحافظ على جميع الاتصالات في سياقها ويضمن حصول الشخص المسؤول على جميع المعلومات الضرورية في متناول يده.

دردش مع فريقك على الفور للبقاء على نفس الصفحة وتوفير الوقت مع ClickUp Chat

إشعارات ClickUp

تتطلب الإدارة الذكية للمشروع تحديث الجميع بشأن التقدم والتغييرات، و انقر فوق الإشعارات مثالية للمهمة.

في نموذج RAPID، يمكن لأعضاء الفريق إعداد إشعارات لتنبيههم عندما يحين دورهم في التصرف. على سبيل المثال، يمكن إخطار الشخص الموافق بمجرد أن يكمل الشخص الموصى به دوره، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار.

باستخدام ClickUp، يمكنك تنفيذ أي بديل من بدائل RACI وجعلها تعمل بأقل جهد ممكن. هل تحتاج إلى اتباع نموذج RAPID؟ استخدم الحقول المخصصة لتعيين من يوصي ومن يوافق، وهكذا. هل تريد تطبيق DACI؟ قم بإعداد سير عمل يوضح بوضوح من هو السائق والموافق لكل مهمة.

تعني مرونة ClickUp كأداة لإدارة المشاريع أنه يمكنك تكييفها مع أي إطار عمل تختاره. يمكن أن تصبح برنامج تفويض المهام يساعدك في تنفيذ المشروع وغير ذلك الكثير!

أبجديات إدارة المشاريع

من RAPID إلى RASCI، ومن DACI إلى ARPA، لقد استكشفنا هنا حساءً أبجدياً كاملاً من بدائل RACI.

الخلاصة الرئيسية؟

لا يوجد حل واحد يناسب الجميع في إدارة المشاريع. أفضل إطار عمل لنجاح المشروع هو الإطار الذي يناسب فريقك ومشروعك وأهدافك مثل القفازات.

وهنا يأتي دور ClickUp.

وبغض النظر عن بديل RACI الذي تختاره، فإن ClickUp لديه الإمكانيات التي تجعله يعمل بسلاسة. إنه مثل العصا السحرية لإدارة المشروع - أيًا كان ما تحتاج إليه، يمكن ل ClickUp تحقيقه. اشترك في ClickUp للحصول على نسخة تجريبية مجانية الآن.