لوم مقابل فيميو: ما هي أداة الفيديو الأفضل في عام 2025؟

يحتدم النقاش حول أفضل منصة فيديو في السوق، ومن أكثر المواجهات احتدامًا هي مواجهة Loom ضد Vimeo.

تتيح لك كلتا الأداتين تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة ومشاركتها ببضع نقرات فقط. وهما متساويتان في الشعبية بين منشئي الفيديو.

ومع ذلك، لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر ببرامج الفيديو. سواء كنت شركة ناشئة تريد تحسين تسويق العملاء أو محترفًا مبدعًا، سيساعدك هذا المنشور على تحديد ما إذا كانت Loom أو Vimeo شريكك المثالي للفيديو.

لذا، تفضل بالجلوس ودعنا نغوص في عالم إنشاء الفيديو.

ما هو Loom؟

عبر تلوح في الأفق Loom عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لمراسلة الفيديو تتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو على الشاشة والكاميرا وتحريرها ومشاركتها. وتعتبر أداة التواصل عبر الفيديو للمحترفين وفرق العمل.

بالإضافة إلى التواصل الأساسي، تشتهر منصة Loom بما يلي:

العمل والتعاون عن بُعد: تُستخدم منصة Loom على نطاق واسع من قِبل فرق العمل عن بُعد لمشاركة التحديثات وتقديم الملاحظات وإجراءاجتماعات فعالة للمشروع التعليم: يستخدم المعلمون برنامج Loom فيإنشاء مقاطع فيديو تدريبيةوشرح الواجبات وتسهيل التعلم عبر الإنترنت

تُستخدم منصة Loom على نطاق واسع من قِبل فرق العمل عن بُعد لمشاركة التحديثات وتقديم الملاحظات وإجراءاجتماعات فعالة للمشروع دعم العملاء: توظف الشركات منصة Loom لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية والإجابة على استفسارات العملاء وتقديم المساعدة البصرية

ميزات لوم

يحتوي Loom على الميزات الرئيسية التالية:

1. تسجيل الشاشة والكاميرا

تلتقط Loom شاشتك أو كاميرا الويب أو كليهما في آنٍ واحد لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وغنية بالمعلومات. سواء كنت تعرض برنامجًا معينًا، أو تقدم عرضًا تقديميًا، أو تجري محادثة وجهًا لوجه، فإن خيارات تسجيل الفيديو المرنة في Loom ستوفر لك ما تريد.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة خلفية تسجيل قابلة للتخصيص، وخلفيات افتراضية، وخلفيات افتراضية، ومقاطع ضبابية، وتحديد أبعاد التسجيل، وغير ذلك الكثير لتحسين تجربة التسجيل.

عبر تلوح في الأفق

2. تحرير الفيديو

على الرغم من أن Loom ليس محرر فيديو احترافي، إلا أنه يوفر لك الأدوات الأساسية التي تحتاجها لقص اللقطات غير المرغوب فيها، وإضافة تعليقات توضيحية واضحة، وتعليق النقاط الرئيسية لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة. يمكنك أيضًا استخدام محرر النصوص لتحرير مقاطع الفيديو حسب النص.

عبر تلوح في الأفق

3. سهولة المشاركة

تسهّل Loom مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك إنشاء روابط قابلة للمشاركة، أو تضمين مقاطع الفيديو على موقع الويب الخاص بك، أو التكامل مع المنصات الشائعة مثل Slack أو Microsoft Teams. تحكم في من يمكنه مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك للحفاظ على الخصوصية والأمان.

عبر لوم

4. تعاون

يتيح لك Loom العمل الجماعي من خلال السماح لك بجمع تعليقات الفيديو وإدارتها. يمكنك إضافة التعليقات وردود الفعل والأسئلة مباشرةً إلى الفيديو الخاص بك، مما يعزز التعاون الفعال ومشاركة المعرفة.

عبر لوم

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تسعير لوم

البداية: $0

$0 الشركات: 12.50 دولار/مستخدم/شهريًا

12.50 دولار/مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

ما هو فيميو؟

عبر فيميو Vimeo هي منصة فيديو متميزة مصممة لمنشئي المحتوى الذين يقدرون الجودة والتحكم. تقدم مجموعة من الميزات لمساعدتك في إنتاج مقاطع فيديو مذهلة واستضافتها وتوزيعها.

يلبي Vimeo احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين، بما في ذلك:

صانعو الأفلام المستقلون: إن استضافة فيميو للفيديوهات عالية الجودة والأدوات الاحترافية التي يوفرها Vimeo تجذب صانعي الأفلام الذين يتطلعون إلى عرض أعمالهم

إن استضافة فيميو للفيديوهات عالية الجودة والأدوات الاحترافية التي يوفرها Vimeo تجذب صانعي الأفلام الذين يتطلعون إلى عرض أعمالهم الشركات والمسوقون: يُستخدم Vimeo لإنشاء محتوى فيديو جذاب، مثل عروض المنتجات وقصص العلامات التجارية والحملات الإعلانية

يُستخدم Vimeo لإنشاء محتوى فيديو جذاب، مثل عروض المنتجات وقصص العلامات التجارية والحملات الإعلانية عشاق الفيديو: الشغوفون بإنتاج الفيديو يقدّرون فيميو لمجتمعه الذي يوفر فرصة للتواصل مع المبدعين الآخرين

ميزات فيميو

تلبي فيديوهات Vimeo احتياجات مصوري الفيديو المحترفين والشركات على حد سواء. إليك بعض ميزاته الرئيسية:

1. استضافة مقاطع فيديو عالية الجودة

يتيح لك Vimeo إنشاء مقاطع فيديو واستضافتها على المنصة. مع التركيز على المشاهدة الخالية من الإعلانات، يوفر Vimeo تجربة متميزة لمنشئي الفيديو والمشاهدين. يدعم معدل البت الثابت 320 كيلوبت في الثانية تجربة صوتية استثنائية غير شائعة في مواقع استضافة الفيديو الأخرى.

عبر فيميو

2. أدوات إنشاء الفيديو القوية

يمكّنك Vimeo من إنشاء مقاطع فيديو احترافية على منصته. يمكنك الوصول إلى مكتبة من اللقطات عالية الجودة والمقاطع الموسيقية وعناصر التصميم لتحسين مشاريعك. استفد من أدوات التحرير البديهية لقص مقاطع الفيديو الخاصة بك وقصها وتنقيحها إلى حد الكمال.

عبر فيميو

3. تحليلات الفيديو المتعمقة

تتتبع تحليلات Vimeo المتقدمة المقاييس الرئيسية مثل المشاهدات والإعجابات والمشاركات والتركيبة السكانية للجمهور لفهم أداء الفيديو الخاص بك وتحسين استراتيجية محتوى الفيديو بشكل عام.

عبر فيميو

4. مشغل فيديو قابل للتخصيص ويحمل علامة تجارية

يوفر Vimeo خيارات تخصيص واسعة لمشغل الفيديو الخاص بك. فهو يتيح لك إنشاء تجربة مشاهدة تتماشى مع هوية علامتك التجارية. أضف شعارك وألوانك وشاشات النهاية المخصصة لإنشاء مظهر احترافي ومصقول.

عبر فيميو

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أسعار فيميو

مجاني: 0 دولار

0 دولار المبتدئ: 20 دولارًا في الشهر

20 دولارًا في الشهر مستوى قياسي: 33 دولارًا/شهرًا

33 دولارًا/شهرًا متقدم: 108 دولار/شهريًا

## مقارنة بين تطبيق Loom و Vimeo: مقارنة بين ميزة تلو الأخرى

في معركة Loom مقابل Vimeo، تتمتع كلتا الأداتين بطريقتين مختلفتين في إنشاء الفيديو ومشاركته. دعنا نتعمق في ميزاتهما الرئيسية لمساعدتك في تحديد المنصة التي تناسب احتياجاتك.

1. تسجيل الشاشة والكاميرا

التسجيل

لوم من بين الأفضل برنامج تسجيل الشاشة لنظام التشغيل ويندوز . فهو يمنحك المرونة في التقاط الشاشة بأكملها، أو نافذة تطبيق معين، أو كاميرا الويب الخاصة بك - كل ذلك في وقت واحد.

تُعد هذه المرونة مثالية لإنشاء برامج تعليمية سريعة، والتواصل غير المتزامن، وتسجيل الشاشة لجلسات الملاحظات.

فيديو

على الرغم من أن Vimeo يوفر إمكانات تسجيل الشاشة، إلا أنه ليس محور التركيز الأساسي. فالمنصة تلبي احتياجات تحرير المحتوى المسجل مسبقًا، وقد لا تكون واجهة التسجيل سهلة الاستخدام مثل منصة Loom.

🏆 الفائز: في مسابقة Vimeo مقابل Loom، تقدم منصة Loom إمكانيات تسجيل شاشة أكثر قوة وقابلية للتكوين.

2. تحرير الفيديو

لوم

يوفر Loom أدوات تحرير أساسية لإجراء تعديلات سريعة على تسجيلاتك. كما يقدم أيضًا Loom AI كإضافة مدفوعة للمساعدة في تحرير الفيديو. ومع ذلك، فإن إمكانيات التحرير الخاصة به ليست مصممة لإنتاج الفيديو على المستوى الاحترافي.

فيميو

يتفوق Vimeo عندما يتعلق الأمر بأدوات تحرير الفيديو الاحترافية. يتيح لك محرر الفيديو عبر الإنترنت قص مقاطع الفيديو الخاصة بك وتقطيعها وتقطيعها إلى شرائح. يمكنك حتى إضافة تراكبات لجعل مقاطع الفيديو تفاعلية.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة نصوص وموسيقى وتأثيرات أخرى لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة مع تحكم أكبر في المنتج النهائي.

🏆 الفائز: في Loom مقابل Vimeo، فيميو هو خيار ممتاز لإمكانيات تحرير الفيديو المتقدمة.

3. المشاركة والتوزيع

لوم

يعطي Loom الأولوية للتوزيع السريع. بنقرات قليلة، يمكنك إنشاء روابط قابلة للمشاركة وتضمين مقاطع فيديو على موقعك الإلكتروني. وهذا يتماشى تماماً مع المستخدمين الذين يرغبون في التواصل السريع والتعليقات.

فيديو

بينما يوفر Vimeo خيارات مشاركة متنوعة مثل أكواد التضمين القابلة للتخصيص وإعدادات الخصوصية، إلا أنه يستغرق وقتًا أطول قليلاً في التهيئة مقارنةً بـ Loom. ومع ذلك، تسمح هذه المرونة بمزيد من التحكم في كيفية عرض الفيديو الخاص بك.

🏆الفائز: إنه تعادل! يمكنك استخدام Loom للمشاركة السريعة و Vimeo للتخصيص.

4. التعاون

لوم

يحتوي Loom على ميزات تعاون بسيطة مثل التعليق والتفاعل مباشرةً مع مقاطع الفيديو الخاصة بك. فهو يسمح للمستلمين بتقديم تعليقاتهم في نقاط محددة أثناء الفيديو، مما يجعله خياراً جيداً للتواصل غير المتزامن وحلقات التعليقات السريعة.

فيميو

يوفر Vimeo أدوات تواصل محدودة ولكنها أساسية مثل @الإشارات ورسائل الفيديو. كما يوفر أدوات قوية لإدارة الفريق، وهي أدوات قيمة للمؤسسات الكبيرة لإدارة أذونات المستخدمين ووصول الفريق إلى مقاطع الفيديو.

🏆الفائز: تعادل آخر! في Loom مقابل Vimeo، تتفوق كلتا الأداتين في التعاون الجماعي

5. جودة الفيديو والاستضافة

لوم

يعطي Loom الأولوية للسرعة والراحة على جودة الفيديو. وهو مصمم لمقاطع الفيديو السريعة وغير الرسمية، مثل الاتصالات الداخلية للفريق أو العروض التوضيحية القصيرة. وعلى الرغم من أنه يوفر جودة مناسبة لمعظم حالات الاستخدام، إلا أنه قد لا يفي بمعايير المحتوى الاحترافي الذي يتطلب دقة ووضوحاً عاليَين.

فيميو

يشتهر Vimeo بتشغيل الفيديو عالي الجودة، وهو الخيار المفضل لعرض الأعمال الاحترافية. تم تحسين منصته لتقديم مرئيات مذهلة، مما يجعلها مثالية لصانعي الأفلام والمسوقين والشركات التي تهدف إلى خلق تأثير مرئي قوي.

يقدم Vimeo أيضًا خدمات الاستضافة، وهي إضافات رائعة لصانعي الفيديو الذين يتطلعون إلى عرض أعمالهم على جمهور أكبر.

🏆الفائز: في Vimeo مقابل Loom، يتمتع Vimeo بجودة فيديو واستضافة متفوقة.

6. التحليلات

لوم

يقدم تحليلات أساسية لتتبع مشاهدات ومشاركات الفيديو، مما يوفر نظرة عامة على أداء الفيديو الخاص بك. وهذا يجعل Loom كافٍ لفهم مقاييس المشاركة الأساسية.

فيميو

يوفر تحليلات شاملة، بما في ذلك الخصائص الديموغرافية للجمهور ومقاييس المشاركة والأداء بمرور الوقت. تتيح لك البيانات المتعمقة اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحسين محتوى الفيديو واستراتيجيات التسويق.

*🏆 الفائز:فيميو لتحليلات الفيديو المتقدمة.

الفائز:مقارنة مع فيميو على ريديت

دعنا نرى ما يقوله المستخدمون على Reddit للحصول على منظور واقعي عن Loom و Vimeo.

على الرغم من عدم وجود منشور يقارن مباشرةً بين Loom و Vimeo، إلا أننا وجدنا بعض تجارب المستخدمين مع هاتين الأداتين على Reddit. مستخدم واحد قال هذا عن Vimeo:

كمكان لاستضافة أفلامك القصيرة؟ نعم. كمكان لاستضافة البكرات/المحافظ ومقاطع الفيديو الخاصة بالشركات لتضمينها على مواقع محتوى الطرف الثالث؟ لا. كمكان لاستضافة التجميعات المحمية بكلمة مرور، والتخفيضات التقريبية والإصدارات الأخرى غير المؤمنة؟ لا. ريديت مستخدم آخر قال هذا عن Loom:

أستخدمه طوال الوقت. إنه يعمل بشكل رائع، وملاحظات عملائي ممتازة أيضًا. إذا أرادوا عقد اجتماع، فيمكنهم إعداد اجتماع، ولكن من الأسهل بكثير شرح العائد، ومقارنة العام السابق، وما إلى ذلك على الفيديو مقابل رسائل البريد الإلكتروني. ريديت

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Looms. Vimeo

على الرغم من أن Loom و Vimeo أداتان رائعتان للتواصل بالفيديو واستضافته، إلا أن احتياجات إدارة مشروعك قد تتجاوز مجرد إنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها.

ClickUp

هي منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لتبسيط سير عمل إنتاج الفيديو الخاص بك.

دعنا نستكشف جميع ميزات ClickUp التي يمكن أن تساعد منشئي الفيديو:

### مقاطع كليك أب

أنشئ محتوى فيديو جذابًا وشارك أفكارك بصريًا باستخدام ClickUp's Clips

كليك أب كليب

هي أداة لتسجيل الشاشة لفرق العمل. وهي تهدف إلى تحسين التواصل والتعاون في مجال الأعمال.

باستخدام ClickUp Clips، يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو ونسخها ومشاركتها مع الآخرين. يمكنك أيضًا التعليق على مقاطع الفيديو، وتحويل مقاطع الفيديو إلى مهام، والبحث في مقاطع الفيديو عن معلومات محددة. ويوجد كل مقطع ضمن سياق المشروع الخاص به، مما يسهل تحديد موقعه وقابليته للتنفيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي تطبيقClickUp Clips على "مركز المقاطع" حيث يتم تخزين جميع مقاطعك المسجلة في مكان واحد.

تتضمن بعض ميزات Clips الرائعة الأخرى ما يلي:

يحتوي ClickUp Clips في ClickUp على مسجل شاشة مجاني بدون علامة مائية

يقوم بنسخ مقاطع الفيديو تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطوابع الزمنية والمقتطفات

يمكنك تضمين مقاطع الفيديو في ClickUp، أو مشاركة رابط عام، أو تنزيل ملف الفيديو

ترك تعليقات على مقاطع الفيديو بسهولة لبدء محادثة حول محتوى الفيديو

تحويل مقاطع الفيديو إلى مهام، وتعيين أصحابها لاتخاذ إجراءات بشأن الأفكار التي تمت مشاركتها

البحث داخل نصوص الفيديو للعثور بسرعة على معلومات محددة

تنظيم جميع مقاطع الفيديو وإدارتها في مركز المقاطع

النقر فوق اللوحات البيضاء

قم بتحسين تعاون فريقك مع سبورة ClickUp التفاعلية للوحات البيضاء التفاعلية

ألواح كليك أب البيضاء

توفر مساحة عمل تعاونية ومرئية داخل منصة إدارة مشروعك. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك:

إنشاء خرائط ذهنية ومخططات انسيابية: تنظيم أفكارك بصريًا باستخدام الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية. تُعدّ اللوحات البيضاء مثالية لجلسات العصف الذهني وتحديد سير العمل

تنظيم أفكارك بصريًا باستخدام الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية. تُعدّ اللوحات البيضاء مثالية لجلسات العصف الذهني وتحديد سير العمل إضافة المهام والمستندات: قم بتضمين المهام والمستندات مباشرةً على السبورة البيضاء، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالمشروع في مكان مركزي واحد

قم بتضمين المهام والمستندات مباشرةً على السبورة البيضاء، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالمشروع في مكان مركزي واحد التعاون في الوقت الفعلي: العمل على السبورات البيضاء في نفس الوقت مع فريقك، مما يسمح بالعصف الذهني والتخطيط الديناميكي

العمل على السبورات البيضاء في نفس الوقت مع فريقك، مما يسمح بالعصف الذهني والتخطيط الديناميكي وظيفة السحب والإفلات: يمكنك نقل العناصر وتنظيمها بسهولة على السبورة البيضاء باستخدام وظيفة السحب والإفلات البديهية

يمكنك نقل العناصر وتنظيمها بسهولة على السبورة البيضاء باستخدام وظيفة السحب والإفلات البديهية توصيل عناصر السبورة البيضاء: استخدم الموصلات لربط المهام والمستندات والعناصر الأخرى بصريًا، مما يخلق صورة واضحة لعلاقات المشروع

💡 نصيحة احترافية: استخدم

عرض الدردشة في ClickUp

لجلب جميع اتصالات الفريق تحت سقف واحد والتعاون مع أعضاء الفريق كما لو كنتم تجلسون أمام بعضكم البعض.

ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لإنجاز المزيد من التحرير بجهد أقل

ClickUp Brain

يستفيد من الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل الحالي وتحسين عملية اتخاذ القرار، بما يتجاوز قدرات الأدوات الأخرى القائمة على الفيديو. وهو يوفر:

البحث الذكي: العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة عبر مشاريعك ومهامك

العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة عبر مشاريعك ومهامك إنشاء المهام آليًا: تحويل أفكار الفيديو إلى مهام قابلة للتنفيذ دون جهد يدوي

تحويل أفكار الفيديو إلى مهام قابلة للتنفيذ دون جهد يدوي مساعدة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إنشاء جداول أعمال الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني ملاحظات الاجتماع ، أو تحديثات المشروع بناءً على محتوى الفيديو

يقدمClickUp مجموعة شاملة من الأدوات التي تفوق وظائف منصات الفيديو المخصصة مثل Loom وVimeo. فهو يجمع بين إمكانيات الفيديو وإدارة المشاريع والتعاون والذكاء الاصطناعي.

تكامل ### تكامل ClickUp و Zoom

يجمع تكامل ClickUp مع Zoom بين قوة إدارة المشاريع ومؤتمرات الفيديو

تكامل ClickUp مع Zoom

يتيح لك ربط منصة مؤتمرات الفيديو الخاصة بك بسلاسة مع نظام إدارة المشروع الخاص بك.

يعد Zoom أداة ممتازة

برنامج مشاركة الشاشة

. فيما يلي تفصيل لوظائفه الرئيسية:

ابدأ اجتماعات Zoom من ClickUp: تخلص من الحاجة إلى التبديل بين المنصات. انقر فوق زر داخل مهمة ClickUp لبدء اجتماع Zoom على الفور

تخلص من الحاجة إلى التبديل بين المنصات. انقر فوق زر داخل مهمة ClickUp لبدء اجتماع Zoom على الفور الانضمام إلى اجتماعات Zoom الجارية: تتيح لك إشعارات ClickUp الانضمام بسرعة إلى اجتماعات Zoom الجارية المرتبطة بمهام محددة

تتيح لك إشعارات ClickUp الانضمام بسرعة إلى اجتماعات Zoom الجارية المرتبطة بمهام محددة تفاصيل الاجتماع والتسجيلات: يلتقط ClickUp تفاصيل الاجتماع تلقائيًا ويضيف روابط إلى التسجيلات داخل المهمة ذات الصلة (اختياري)، مع الحفاظ على مركزية كل شيء

يلتقط ClickUp تفاصيل الاجتماع تلقائيًا ويضيف روابط إلى التسجيلات داخل المهمة ذات الصلة (اختياري)، مع الحفاظ على مركزية كل شيء تحسين التواصل والتعاون: من خلال دمج اجتماعات Zoom في سير عمل مشروعك، يتيح ClickUp تواصلاً وتعاوناً أفضل داخل فريقك

من خلال دمج اجتماعات Zoom في سير عمل مشروعك، يتيح ClickUp تواصلاً وتعاوناً أفضل داخل فريقك لوحات بيضاء تفاعلية: يمكنك مشاركة قوالب السبورة التفاعلية على زووم وزيادة التفاعل والمرح في اجتماعاتك

بشكل عام، يعمل التكامل بين ClickUp و Zoom على تبسيط التواصل وإدارة الاجتماعات، مما يسمح لك بالحفاظ على كل شيء منظمًا وسهل الوصول إليه داخل منصة إدارة المشروع.

عزز سير عمل الفيديو الخاص بك باستخدام ClickUp

يمكن لأدوات تحرير الفيديو الصحيحة أن تؤثر بشكل كبير على إنتاجيتك ونتائج مشروعك.

في حين أن Loom و Vimeo يقدمان حلول فيديو قيّمة، فإن ClickUp يقدم نهجاً أكثر شمولاً لإدارة المشاريع والمهام يتجاوز مجرد مشاركة الفيديو.

من خلال الجمع بين ميزات إدارة المشاريع القوية وأدوات الفيديو البديهية والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل ClickUp على تمكين الفرق من التعاون بشكل أكثر فعالية وتبسيط سير العمل وتحقيق نتائج أفضل.

هل أنت مستعد لإحداث ثورة في إدارة مشروعك باستخدام الفيديو؟

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