كيفية المشاركة في الاجتماعات بفعالية

أنت في اجتماع محاط بالزملاء، وفكرة عبقرية على طرف لسانك. لكن المحادثة تستمر في العودة إلى نفس النقاط القديمة. هل يبدو ذلك مألوفاً؟

في كثير من الأحيان، لا تكون الاجتماعات منصة للابتكار بقدر ما تكون تمريناً لإضاعة الوقت.

ولكن لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.

فكر في الاجتماعات التي يشعر فيها الجميع بالتمكين لمشاركة أفكارهم، حيث تتصادم الأفكار لخلق شيء قيّم حقًا. المشاركة الفعالة للفريق هي المفتاح هنا. فأنت لا تكتفي بالحضور، بل تجلب أفكارك وخبراتك ووجهات نظرك الفريدة إلى طاولة الاجتماع. من خلال إسماع صوتك، فإنك تساعد نفسك وتخرج العبقرية الجماعية للغرفة.

دعونا نستكشف كيفية المشاركة بفعالية وتحويل تلك الاجتماعات المخيفة وغير الضرورية إلى جلسات مفعمة بالحيوية تؤدي إلى تحقيق النتائج.

الحاجة إلى المشاركة الفعالة في الاجتماعات وفوائدها

المشاركة الفعالة للفريق لديها القدرة على تحويل النقاشات التي تستنزف الطاقة إلى تبادل حيوي للأفكار.

ولكن من أين تبدأ؟

تبدأ المشاركة الفعالة بالاستماع الفعال. وهذا يعني المشاركة الكاملة في المحادثة، وليس فقط انتظار دورك في الكلام.

وقد أكد خبير التواصل ستيفن ر. كوفي على أهمية "السعي إلى أن تفهم أولاً، ثم أن يتم فهمك" في كتابه الأكثر مبيعاً على مستوى العالم, العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية. يسلط هذا المبدأ الضوء على أهمية الاستماع في المشاركة في الاجتماعات. عندما يستمع أعضاء الفريق ويساهمون بنشاط، تظهر وجهات نظر جديدة وتظهر الحلول الإبداعية.

ما هي الفوائد؟ يمكن أن تؤدي المشاركة الفعالة في الاجتماعات، مع التركيز على الاستماع، إلى:

اتخاذ قرارات أفضل: تنوع وجهات النظر يؤدي إلى حلول مستفيضة

تنوع وجهات النظر يؤدي إلى حلول مستفيضة تواصل أكثر وضوحًا: المحادثة التفاعلية تقلل من الارتباك وسوء التواصل

المحادثة التفاعلية تقلل من الارتباك وسوء التواصل زيادة الروح المعنوية والمشاركة: الموظفون الذين يشعرون بأن صوتهم مسموع ومقدّر يصبحون أكثر إنتاجية واستثماراً في عملهم

الموظفون الذين يشعرون بأن صوتهم مسموع ومقدّر يصبحون أكثر إنتاجية واستثماراً في عملهم علاقات أعمق: المشاركة الفعالة تعزز الثقة والاحترام بين أعضاء الفريق

المشاركة الفعالة تعزز الثقة والاحترام بين أعضاء الفريق توفير الوقت: هناك حاجة إلى اجتماعات متابعة أقل عندما يكون الجميع على نفس الصفحة منذ البداية

هناك حاجة إلى اجتماعات متابعة أقل عندما يكون الجميع على نفس الصفحة منذ البداية النمو الشخصي: المشاركة الفعالة تجبرك على الخروج من منطقة راحتك، مما يؤدي إلى التطور الشخصي

تتجاوز المشاركة الفعالة في الاجتماعات مجرد كونك لاعباً جيداً في الفريق. فأنت تستفيد بشكل أساسي من قوة وجهات النظر المتنوعة والقدرات الذهنية الجماعية لتحويل الاجتماعات المتكررة إلى فرص للابتكار والتقدم.

طرق المشاركة الفعالة في الاجتماعات

إليك 10 طرق قابلة للتنفيذ يمكنك من خلالها أن تصبح مشاركًا نشطًا في الاجتماعات:

1. فهم جدول الأعمال

لتجنب الوقوع في الخطأ، راجع جدول أعمال الاجتماع، قم بمراجعة جدول أعمال الاجتماع مسبقًا. فكر في الأمر مثل حضور حفل موسيقي - لن تحضر دون معرفة الفرقة الموسيقية أو قائمة الأغاني، أليس كذلك؟

استعد لاجتماعك بنفس الطريقة.

إليك كيفية فهم جدول أعمال الاجتماع حقًا:

حدد الأهداف الرئيسية: ما هي بنود العمل الرئيسية التي يهدف الاجتماع إلى تحقيقها؟ هل هو عصف ذهني، أم اتخاذ قرار، أم مجرد مشاركة المعلومات؟ إن فهم الهدف العام يساعدك على تخصيص مشاركتك

ما هي بنود العمل الرئيسية التي يهدف الاجتماع إلى تحقيقها؟ هل هو عصف ذهني، أم اتخاذ قرار، أم مجرد مشاركة المعلومات؟ إن فهم الهدف العام يساعدك على تخصيص مشاركتك استكشف المواضيع: هل هناك مصطلحات أو مفاهيم غير مألوفة؟ قم ببحث سريع على جوجل أو تواصل مع المنظم للحصول على توضيح. يتيح لك الاستعداد لطرح الأسئلة والمساهمة بشكل مفيد في المناقشة

هل هناك مصطلحات أو مفاهيم غير مألوفة؟ قم ببحث سريع على جوجل أو تواصل مع المنظم للحصول على توضيح. يتيح لك الاستعداد لطرح الأسئلة والمساهمة بشكل مفيد في المناقشة حضّر نفسك: بناءً على المواضيع، قم بتدوين أي أسئلة لديك أو أفكار تريد مشاركتها أو نقاط بيانات ذات صلة. هذا النهج الاستباقي يدل على المبادرة ويبقي الاجتماع على المسار الصحيح

2. قم بدور الاجتماع

تطوع لتكون مدونًا للملاحظات أو مراقبًا للوقت. فهذا يحافظ على تركيزك ومشاركتك ويساعدك في الوقت نفسه على سير الاجتماع دون أي عوائق. جهز نفسك قبل الاجتماعات وفكّر في نقاط قوتك لتركز على دورك.

على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بالتفاصيل، فقم بتدوين الملاحظات مع برنامج محاضر الاجتماعات لتنظيم الاتصالات وجداول الأعمال السابقة قد تكون الطريقة المثلى لتنظيم الاتصالات السابقة وجداول الأعمال.

وبالمثل، يمكنك أن تتولى أنت دور المسؤول عن ضبط الوقت، والتأكد من حصول كل متحدث وكل بند من بنود جدول الأعمال على الوقت المخصص له.

💡نصيحة إضافية: يمكن أن يكون التطوع للقيام بدور خلف الكواليس طريقة رائعة لتسهيل المشاركة الفعالة لأعضاء الفريق الأكثر هدوءًا. ستكتسب خبرة قيّمة وتساهم في نجاح الاجتماع دون أن تكون محط الأنظار.

3. المساهمة في جدول أعمال الاجتماع

جدول أعمال الاجتماع هو المخطط الأساسي للمناقشة المثمرة.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك التأثير على هذا المخطط؟ تتيح العديد من من منصات الاجتماعات جداول أعمال مفتوحة لتحسين مشاركة الفريق، مما يمنحك القدرة على تشكيل المحادثة منذ البداية.

إليك كيفية الاستفادة من هذه الفرصة:

كن قائدًا فكريًا: لا تتلقى جدول الأعمال بشكل سلبي. اكتشف ما يمكنك إضافته إلى أهداف الاجتماع. إذا كانت هناك فجوة تتعلق بخبرتك أو كان هناك جانب مهم مفقود، اقترح إضافة موضوع ذي صلة. هذا يضعك كقائد فكري ويضمن أن يتناول الاجتماع القضايا الحاسمة

لا تتلقى جدول الأعمال بشكل سلبي. اكتشف ما يمكنك إضافته إلى أهداف الاجتماع. إذا كانت هناك فجوة تتعلق بخبرتك أو كان هناك جانب مهم مفقود، اقترح إضافة موضوع ذي صلة. هذا يضعك كقائد فكري ويضمن أن يتناول الاجتماع القضايا الحاسمة إعادة التأطير والتنقيح: في بعض الأحيان، قد تحتاج بنود جدول الأعمال الحالية إلى تعديل. ربما يكون الموضوع واسعًا جدًا أو لا يعالج التحدي الأساسي. لا تتردد في اقتراح إعادة صياغة نقطة حالية لضمان إجراء مناقشة أكثر تركيزًا وإنتاجية

💡 نصيحة إضافية: لا يجب أن تكون المساهمة في جدول الأعمال عملاً فرديًا. إذا لم تكن متأكدًا من موضوع ما أو كان لديك اقتراح للتحسين، تواصل مع زميل قد يشاركك وجهة نظرك. يمكن أن يؤدي العصف الذهني إلى جداول أعمال أقوى تفيد الفريق بأكمله.

4. تسخير التواصل غير اللفظي

تعد لغة الجسد أداة قوية في الاجتماعات، وغالبًا ما تنقل أكثر من الكلمات المنطوقة. إليك كيفية الاستفادة من التواصل غير اللفظي:

أظهر ثقتك بنفسك: حافظ على وضعية جيدة. اجلس بشكل مستقيم، مع إرجاع كتفيك للخلف واسترخاء. تجنب التراخي الذي قد يشير إلى عدم الاهتمام أو الملل. قف منتصب القامة إذا كان الاجتماع غير رسمي أو إذا كنت تعرض فكرة ما

حافظ على وضعية جيدة. اجلس بشكل مستقيم، مع إرجاع كتفيك للخلف واسترخاء. تجنب التراخي الذي قد يشير إلى عدم الاهتمام أو الملل. قف منتصب القامة إذا كان الاجتماع غير رسمي أو إذا كنت تعرض فكرة ما تواصل بالعينين: التواصل بالعينين أمر بالغ الأهمية لبناء علاقة ودية وإظهار الانتباه. احرص على التواصل البصري مع المتحدث خلال العرض التقديمي. قم بتحويل نظرك لفترة وجيزة في أرجاء الغرفة لتوجيه نظراتك إلى الآخرين ولكن تجنب التحديق في أي شخص بشكل مكثف، مما قد يشعره بعدم الارتياح

التواصل بالعينين أمر بالغ الأهمية لبناء علاقة ودية وإظهار الانتباه. احرص على التواصل البصري مع المتحدث خلال العرض التقديمي. قم بتحويل نظرك لفترة وجيزة في أرجاء الغرفة لتوجيه نظراتك إلى الآخرين ولكن تجنب التحديق في أي شخص بشكل مكثف، مما قد يشعره بعدم الارتياح إشارات الاستماع: أظهر أنك تستمع بنشاط من خلال الإشارات غير اللفظية. أومئ برأسك قليلاً عند الموافقة، وانحني قليلاً لإظهار الاهتمام، وابتسم ابتسامة مشجعة. هذه الإشارات تعبر عن انخراطك في المحادثة وتقديرك لما يقوله المتحدث

أظهر أنك تستمع بنشاط من خلال الإشارات غير اللفظية. أومئ برأسك قليلاً عند الموافقة، وانحني قليلاً لإظهار الاهتمام، وابتسم ابتسامة مشجعة. هذه الإشارات تعبر عن انخراطك في المحادثة وتقديرك لما يقوله المتحدث علم الحركة: هو دراسة لغة الجسد وكيف تعبر حركاتنا الجسدية عن المعنى. يمكن أن يساعدك فهم علم الحركة على تفسير الإشارات غير اللفظية للآخرين وضبط لغة جسدك لتحقيق أقصى قدر من التأثير

هو دراسة لغة الجسد وكيف تعبر حركاتنا الجسدية عن المعنى. يمكن أن يساعدك فهم علم الحركة على تفسير الإشارات غير اللفظية للآخرين وضبط لغة جسدك لتحقيق أقصى قدر من التأثير اللغة غير اللفظية: تشير هذه اللغة إلى الخصائص الصوتية التي تصاحب الكلام، مثل النبرة ودرجة الصوت والحجم. وعلى الرغم من أنها ليست غير لفظية تماماً، إلا أنها تلعب دوراً كبيراً في كيفية تلقي رسالتك. على سبيل المثال، يمكن للنبرة الحماسية أن تعبر عن الحماس تجاه فكرة ما، في حين أن الإلقاء الرتيب قد يجعلك تبدو غير متحمس

من خلال إتقان التواصل غير اللفظي وأساليب التواصل المختلفة، يمكنك أن تصبح أكثر قوة وتأثيراً في الاجتماعات.

5. تحدي غرفة الصدى

تجنب غرفة الصدى بأي ثمن. هل تعرف ذلك الإغراء الذي يجعلك تومئ برأسك مع المجموعة؟ قاومه. وبدلاً من ذلك، عندما يكون لديك وجهة نظر مختلفة لتقدمها، تحدث بصوت عالٍ.

قد يكون ذلك فكرة جديدة أو تحديًا أو مجرد وجهة نظر مختلفة. غالبًا ما يأتي الابتكار من تحدي الوضع الراهن. والأشخاص الذين يتحدون الافتراضات هم الذين من المرجح أن يتذكرهم الناس بعد انتهاء الاجتماع.

تذكر أن تنوع الأفكار أمر قيّم في أي فريق ويشجع على الحوار المفتوح. لذا لا تخف من تحدي الإجماع. فقد تكون وجهة نظرك الفريدة هي الشرارة التي تشعل شيئًا عظيمًا.

💡 نصيحة إضافية: حتى لو كان لديك مدوّن ملاحظات، احتفظ بمفكرة صغيرة في متناول يدك، منفصلة عن ملاحظات الاجتماع العادية. واستخدمها لتدوين الأسئلة أو وجهات النظر البديلة عند ورودها إليك. وبهذه الطريقة، ستقل احتمالية نسيان أفكارك في زحمة المناقشة.

6. ابدأ بتدوين الملاحظات

لا تقفز فقط إلى العمل - ابدأ بالتسخين أولاً. تتمثل إحدى الطرق البسيطة لتعزيز المشاركة في بدء كل اجتماع ببضع دقائق من تسجيلات الحضور. اطلب من الحاضرين مشاركة أسباب حضورهم والنتائج المرجوة منهم. يعمل هذا التمرين بمثابة تذكير ودّي بهدف الجميع ويساعد على إبقاء المناقشة على المسار الصحيح.

يمكنك تعديل طول وعمق عملية تسجيل الحضور حسب الوقت المتاح. إذا كان الاجتماع قصيرًا، يمكن أن تكفي بيانات الأدوار السريعة.

بالنسبة للاجتماعات الأطول، فكر في تحديثات حول التقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير أو أهداف الاجتماع الحالي.

وإذا كنت تتطلع إلى إضافة القليل من نكهة بناء الفريق إلى هذا المزيج، شجع على توجيه التحية للزملاء على مساهماتهم. إنها طريقة بسيطة لخلق جو ودي وتعزيز التعاون.

7. استفد من التعاطف والتواضع

يمكن أن يساعد إدراك مشاعر الآخرين وما يفكرون فيه على تسهيل التفاعلات وتعزيز المناقشات المثمرة وتعزيز علاقات العمل الإيجابية.

غالبًا ما يتم التغاضي عن التعاطف والتواضع، ومع ذلك فهما أداتان قويتان للمشاركة والمشاركة الفعالة.

إليك كيفية استخدام التعاطف والتواضع في الاجتماعات.

تجنب المقاطعة: اسمح لأعضاء الفريق بإنهاء أفكارهم قبل أن تقاطعهم. يمكن للمقاطعة أن تجعل الناس يشعرون بأنهم مرفوضون أو غير مسموعين، مما يعيق مشاركتهم

اسمح لأعضاء الفريق بإنهاء أفكارهم قبل أن تقاطعهم. يمكن للمقاطعة أن تجعل الناس يشعرون بأنهم مرفوضون أو غير مسموعين، مما يعيق مشاركتهم إعادة الصياغة والتفكير: استخدم إعادة الصياغة والتفكير لإظهار الفهم. على سبيل المثال، "إذن ما تقوله هو ..." أو "يبدو أنك قلق بشأن ..."

💡 نصيحة إضافية: تدرب على أخذ وجهة نظرك: ضع نفسك مكان زملائك وحاول فهم وجهات نظرهم، حتى لو كنت تختلف معهم.

8. استخدم لغة إيجابية

يمكن للغة التي نستخدمها أن تؤثر بشكل كبير على كيفية إدراك الآخرين لنا والرسالة التي نحاول إيصالها.

للمشاركة بفعالية في الاجتماعات، ضع في اعتبارك ما يلي.

استخدم "نعم، و" بدلاً من استخدام "لكن"، حاول استخدام "نعم، و..." فهذا يعترف بأفكار الآخرين ويبني عليها. على سبيل المثال، "نعم، وإذا قمنا بدمج هذا الاقتراح، يمكننا أيضًا..."

بدلاً من استخدام "لكن"، حاول استخدام "نعم، و..." فهذا يعترف بأفكار الآخرين ويبني عليها. على سبيل المثال، "نعم، وإذا قمنا بدمج هذا الاقتراح، يمكننا أيضًا..." إعادة صياغة النقد: بدلًا من الانتقاد، أعد صياغة ملاحظاتك كاقتراحات بناءة. على سبيل المثال، بدلًا من قول "هذه الفكرة لن تنجح"، جرب "أتساءل عما إذا كان بإمكاننا تحسين هذه الفكرة من خلال..."

بدلًا من الانتقاد، أعد صياغة ملاحظاتك كاقتراحات بناءة. على سبيل المثال، بدلًا من قول "هذه الفكرة لن تنجح"، جرب "أتساءل عما إذا كان بإمكاننا تحسين هذه الفكرة من خلال..." التعبير عن الامتنان: أظهر التقدير لمساهمات الآخرين من خلال شكرهم على أفكارهم أو مدخلاتهم

💡 نصيحة إضافية: حتى عند تقديم ملاحظات أو انتقادات سلبية، يمكن أن تُحدث اللهجة الإيجابية فرقًا كبيرًا في كيفية تلقي رسالتك.

9. تحكم في عواطفك

يمكن أن تكون الاجتماعات مشحونة بالعواطف. للمشاركة الفعالة والمنتجة، ضع في اعتبارك هذه الاستراتيجيات.

توقف وتأمل: إذا شعرت بأنك أصبحت دفاعيًا أو منزعجًا، خذ لحظة للتفكير قبل الرد. استخدمي التنفس العميق أو التمارين الذهنية للبقاء على الأرض

إذا شعرت بأنك أصبحت دفاعيًا أو منزعجًا، خذ لحظة للتفكير قبل الرد. استخدمي التنفس العميق أو التمارين الذهنية للبقاء على الأرض استخدم عبارات "أنا": إذا كنت بحاجة إلى التعبير عن مشاعرك أو تقديم ملاحظاتك، استخدم عبارات "أنا" للتركيز على مشاعرك بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين

إذا كنت بحاجة إلى التعبير عن مشاعرك أو تقديم ملاحظاتك، استخدم عبارات "أنا" للتركيز على مشاعرك بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين ممارسة الذكاء العاطفي: كن على دراية بكيفية تأثير مشاعرك على الآخرين وعدّل سلوكك وفقًا لذلك

10. كن أقرب

لقد كنت مشاركًا نشطًا وفضوليًا طوال الاجتماع - والآن حان الوقت للالتزام بالهبوط. قبل أن ينفض الاجتماع في حالة من الفوضى ويندفع الجميع إلى مهمتهم التالية، تأكد من أن الجميع على دراية بالخطوات التالية.

وهذا يشمل تحديد بنود العمل، وتعيين أصحابها، وتحديد المواعيد النهائية، وحتى طرح نقاط جدول الأعمال المحتملة للمناقشات المستقبلية.

ليس من الضروري أن تكون رئيس الاجتماع للقيام بذلك - يمكن لأي شخص أن يأخذ زمام المبادرة لضمان عدم فشل المناقشة دون خطة واضحة. وبهذه الطريقة، يتولد لدى الجميع إحساس بالمساءلة ويكون الهدف واضحًا.

ففي نهاية المطاف، الاجتماع بدون خطة محددة للخطوات التالية يشبه فيلمًا بدون نهاية - غير مُرضٍ وغير مُرضٍ.

استراتيجيات المشاركة الفعالة في الاجتماعات عن بُعد

توفر الاجتماعات عن بُعد المرونة والراحة ولكنها تأتي مع تحديات فريدة من نوعها.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية لضمان تشجيع المشاركة والمساهمة بفعالية في بيئة افتراضية:

التحقق من التقنية: قبل الاجتماع، تأكد من أن الميكروفون والفيديو يعملان بشكل صحيح. اختبر اتصالك بالإنترنت لتجنب تشويش الفيديو أو انقطاع المكالمات. يمكن لبضع دقائق من التحضير للاجتماع قبل الاجتماع أن تمنع العوائق التقنية من عرقلة مشاركتك

قبل الاجتماع، تأكد من أن الميكروفون والفيديو يعملان بشكل صحيح. اختبر اتصالك بالإنترنت لتجنب تشويش الفيديو أو انقطاع المكالمات. يمكن لبضع دقائق من التحضير للاجتماع قبل الاجتماع أن تمنع العوائق التقنية من عرقلة مشاركتك ضع في اعتبارك خلفيتك: الانطباعات الأولى مهمة، حتى افتراضياً. اختر خلفية احترافية خالية من المشتتات. فالغرفة المزدحمة أو الخلفية المزدحمة يمكن أن تكون مربكة بصرياً للمشاركين الآخرين

الانطباعات الأولى مهمة، حتى افتراضياً. اختر خلفية احترافية خالية من المشتتات. فالغرفة المزدحمة أو الخلفية المزدحمة يمكن أن تكون مربكة بصرياً للمشاركين الآخرين كن حرباء الكاميرا: في حين أن الفيديو يمكن أن يعزز التواصل، إلا أنه ليس إلزامياً دائماً. إذا كنت تشعر بالخجل أو كان عرض النطاق الترددي محدوداً، فإن إيقاف تشغيل الكاميرا من حين لآخر أمر مقبول. ومع ذلك، إذا كنت تقدم عرضاً أو تشارك بنشاط في نقاش، أبقِ الكاميرا قيد التشغيل لإظهار المشاركة وتجنب الظهور بمظهر الرافض

في حين أن الفيديو يمكن أن يعزز التواصل، إلا أنه ليس إلزامياً دائماً. إذا كنت تشعر بالخجل أو كان عرض النطاق الترددي محدوداً، فإن إيقاف تشغيل الكاميرا من حين لآخر أمر مقبول. ومع ذلك، إذا كنت تقدم عرضاً أو تشارك بنشاط في نقاش، أبقِ الكاميرا قيد التشغيل لإظهار المشاركة وتجنب الظهور بمظهر الرافض استخدم زر كتم الصوت: يمكن أن تؤدي الضوضاء في الخلفية إلى تعطيل الإعداد الافتراضي. قم بكتم صوت الميكروفون الخاص بك عندما لا تتحدث لتقليل عوامل التشتيت مثل الكتابة أو السعال. يضمن ذلك إجراء محادثة سلسة ويحافظ على تركيز الجميع على المتحدث

يمكن أن تؤدي الضوضاء في الخلفية إلى تعطيل الإعداد الافتراضي. قم بكتم صوت الميكروفون الخاص بك عندما لا تتحدث لتقليل عوامل التشتيت مثل الكتابة أو السعال. يضمن ذلك إجراء محادثة سلسة ويحافظ على تركيز الجميع على المتحدث استخدم وظائف الدردشة: الكثير برامج إدارة الاجتماعات توفر وظائف الدردشة. مثل أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت يمكن أن تساعدك على مشاركة الأسئلة أو الأفكار أو الروابط بسرعة دون مقاطعة المحادثة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لعضو الفريق الأكثر هدوءًا الذي قد يتردد في التحدث

الكثير برامج إدارة الاجتماعات توفر وظائف الدردشة. مثل أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت يمكن أن تساعدك على مشاركة الأسئلة أو الأفكار أو الروابط بسرعة دون مقاطعة المحادثة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لعضو الفريق الأكثر هدوءًا الذي قد يتردد في التحدث كن مستمعًا نشطًا (افتراضيًا): الاستماع جزء أساسي من آداب الاجتماع الافتراضي . انتبه إلى الإشارات اللفظية مثل التغييرات في النبرة أو التركيز. قم بتلخيص النقاط الرئيسية بإيجاز لإظهار مشاركتك ومتابعتك للمحادثة

💡 نصيحة إضافية: تفتقر الاجتماعات الافتراضية أحيانًا إلى التفاعلات غير الرسمية التي تبني الألفة. استخدم الغرف الفرعية للمحادثات غير الرسمية أو اقترح بدء الاجتماع بسؤال سريع لكسر الجمود لمساعدة الجميع على الشعور بالراحة والتواصل.

خلق التوازن في الاجتماعات

كيف توازن بين فعالية الاجتماع وإدارة الوقت؟ للاستفادة من كل قيمة من اجتماعاتك في الوقت المحدود المتاح لك، ركز على عنصرين أساسيين:

السلامة النفسية

تخيل هذا: اجتماع يمكنك فيه مشاركة الأفكار بحرية، حتى لو بدت غير تقليدية. هذا هو الأمان النفسي باختصار.

إنه الاعتقاد بأنك لن تتعرض للسخرية أو العقاب بسبب التعبير عن رأيك. وإليك سبب أهمية ذلك:

قرارات أفضل: تؤدي وجهات النظر المتنوعة إلى حلول أكثر شمولاً

تؤدي وجهات النظر المتنوعة إلى حلول أكثر شمولاً الابتكار: غالبًا ما تأتي الأفكار الجديدة من أماكن غير متوقعة. الأصوات المكبوتة تعيق التقدم

غالبًا ما تأتي الأفكار الجديدة من أماكن غير متوقعة. الأصوات المكبوتة تعيق التقدم تعزيز المشاركة: الشعور بالتقدير والاستماع يحفز المشاركة

كيفية ضمان السلامة النفسية:

وضع القواعد الأساسية: إرساء الاحترام والتواصل المفتوح كأركان أساسية للاجتماع الفعال

إرساء الاحترام والتواصل المفتوح كأركان أساسية للاجتماع الفعال الإصغاء الفعال: إعطاء الجميع فرصة للتحدث دون مقاطعة

إعطاء الجميع فرصة للتحدث دون مقاطعة التركيز على الأفكار وليس على الأشخاص: إعطاء وزن أكبر للموضوع بدلاً من الشخص الذي يقدمه

تحسين المشاركة

لا يستحق كل اجتماع نفس المستوى من الطاقة. إليك كيفية تحسين مشاركتك:

كن قاسيًا مع الدعوات: هل يساهم حضورك بشكل مباشر في المناقشة؟ إذا لم يكن كذلك، ارفض بأدب

هل يساهم حضورك بشكل مباشر في المناقشة؟ إذا لم يكن كذلك، ارفض بأدب تعال مستعدًا: راجع جدول الأعمال مسبقًا. إذا كانت لديك مدخلات، شارك بها مسبقاً

راجع جدول الأعمال مسبقًا. إذا كانت لديك مدخلات، شارك بها مسبقاً كن مستمعًا نشطًا: انتبه إلى نوع الاجتماع ولكن أيضًا حدد الفرص للمساهمة بشكل هادف

انتبه إلى نوع الاجتماع ولكن أيضًا حدد الفرص للمساهمة بشكل هادف التحدي باحترام: لا تخف من الاختلاف في الرأي، ولكن افعل ذلك بشكل بناء

الاستفادة من التكنولوجيا من أجل المشاركة الفعالة في الاجتماعات

كمحترف، من المرجح أنك تتعامل مع العديد من المهام والمشاريع. قد يكون الحفاظ على مستويات عالية من الإنتاجية والمشاركة أمراً صعباً، خاصةً في الاجتماعات.

وهنا يأتي دور أداة مثل انقر فوق سيساعدك. يمكنك استخدامه كـ منصة إدارة الاجتماعات وتحسينها لتحقيق أقصى استفادة من كل اجتماع.

من التقويم المركزي إلى تدوين الملاحظات بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتكامل مع التطبيقات والتذكيرات، يمنح ClickUp هدفًا لاجتماع فريقك.

دعنا نرى كيف أن ClickUp من أقوى الأدوات عندما يتعلق الأمر بالمشاركة النشطة في الاجتماعات والإنتاجية.

تتبع كل اجتماع ومهمة باستخدام تقويم مركزي

تتبّع الاجتماعات والمهام لكل قسم في تقويم ClickUp واحد

لستَ مضطرًا للتوفيق بين تطبيقات التقويم المختلفة، أو البحث المحموم عن تفاصيل الاجتماع المناسبة، أو تحمل الإحراج الناتج عن الحجز المزدوج. عرض التقويم الخاص بClickUp يمنحك عرضًا مرمزًا بالألوان ليومك لتجنب مثل هذه الهفوات في الجدولة.

تخيّل أنه يوم الاثنين - بداية أسبوع محموم. نظرة خاطفة على تقويم ClickUp الخاص بك تكشف لك بحرًا من الألوان، كل لون يحكي قصة: تقرير العميل المهم باللون الأحمر الغامق، وجلسة العصف الذهني لفريق العمل لحملة ما باللون الأزرق الفاتح، وكلها موضوعة بدقة لتخطيط يومك.

هل يبدو التقويم متضخمًا؟ ما عليك سوى سحب وإسقاط الخانات لتصفية المهام والمواعيد أو إعادة ترتيبها حسب المُعيَّن والأولوية والحالة.

ولإضفاء لمسة من العمل الجماعي، تُبقي ميزة مشاركة التقويم جميع المشاركين على نفس الصفحة في الوقت الفعلي - اطلع بسهولة على مدى توفر فريقك أو شارك جدولك مع العملاء.

ما الميزة الإضافية؟ يمكنك مزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp لتنظيم اجتماعاتك في مساحة واحدة مرتبة. لا مزيد من الاجتماعات المجنونة أو رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة - فقط تنسيق مثالي خالص.

تبسيط كيفية حضورك للاجتماعات وإحداث تأثير حقيقي

من خلال تكامل ClickUp مع Zoom، يمكنك ترتيب الاجتماعات وإعداد التذكيرات واختيار المكالمات بسهولة من نفس المنصة

من خلال تكامل ClickUp مع تقويم Google و Zoom، يمكنك جدولة الاجتماعات وتحديث المهام تلقائيًا من داخل ClickUp دون عناء.

على سبيل المثال، تخيّل اجتماعاً مع عميل استغرق أسابيع من العمل. من خلال تكامل تقويم Google في ClickUp، يمكنك إنشاء حدث اجتماع مباشرةً من داخل ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. لا يتطلب الأمر سوى نقرة واحدة لمزامنة تفاصيل اجتماعك مع التقويم والعميل.

بالمثل، مع الـ تكامل ClickUp-Zoom ، لم يكن الانضمام إلى الاجتماعات أسهل من أي وقت مضى - فقط افتح الرابط في ClickUp، وفجأةً ستدخل!

واحصل على هذا: يمكنك أيضًا فتح الاجتماعات من داخل المهام، وإكمال العمل أثناء التنقل. عند انتهاء الاجتماع، يقوم ClickUp تلقائيًا بتحديث المهمة بالتفاصيل، بل وحتى روابط تسجيل اجتماع Zoom إذا أردت.

بالحديث عن كفاءة الاجتماعات، هل تساءلت يومًا عن سبب عدم انتهاء بعض الاجتماعات؟ تعقب الوقت في ClickUp يتيح لك معرفة المدة التي يستغرقها كل اجتماع بالضبط، مما يساعدك على تحديد (وتجنب!) تلك الاجتماعات الأبدية.

من خلال هذه المعرفة والبيانات، يمكنك اقتراح جداول أعمال أقصر ونقاط مناقشة مركزة.

قم بإعداد تذكيرات ClickUp Reminders لفريقك بالوقت والتاريخ حتى يعرف الجميع المواعيد النهائية للمهام أو الاجتماعات

تأتي الاجتماعات الآن إليك، وليس العكس. تذكيرات ClickUp يبقيك على اطلاع على جدولك الزمني، ويضمن لك أن تكون مستعدًا وجاهزًا للتألق. قل وداعًا لتلك اللحظات المحمومة "هل الساعة الثانية ظهرًا بعد؟

وإذا كنت بحاجة إلى إجراء تغيير، فلا داعي للقلق! يمكنك التأجيل، أو إعادة الجدولة، أو التفويض، أو التحقق من التذكيرات، كل ذلك في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يبقيك ClickUp على اطلاع دائم بإشعارات مخصصة.

احصل على تذكير منبثق على سطح المكتب أو تنبيه على هاتفك - الأمر أشبه بوجود مساعد شخصي على اطلاع دائم. تبدأ الاجتماعات في الوقت المحدد، وتصبح جداول الأعمال على بُعد نقرة واحدة، وتكون مستعدًا دائمًا لإحداث تأثير في اجتماعاتك، وليس فقط حضورها.

التعاون والتواصل في الوقت الحقيقي

استخدم ميزة الكشف التعاوني في ClickUp Doc للتحرير والتلخيص والعصف الذهني والكتابة في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك

لا مزيد من البحث عن الملاحظات أو نسيان ما تمت مناقشته مستندات ClickUp يمنحك مساحة للمشاركة في إنشاء جداول الأعمال، والعصف الذهني، والتقاط النقاط الرئيسية - الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا!

والأكثر من ذلك، يمكنك التخلي عن تقليد "مدون الملاحظات المخصص" والسماح للجميع بالمساهمة في جدول أعمال الاجتماع مسبقًا من خلال التعاون المدمج في الوقت الفعلي. بهذه الطريقة، سيكون الجميع مركزين ومستعدين عندما يحين وقت الاجتماع.

أداة أخرى من أدوات ClickUp Docs القوية؟ يمكنك التقاط الأفكار وإدراج التعليقات للتعليق عليها وإرفاقها بالمهام - كل ذلك في الوقت الفعلي. بينما يرفع مستندات المستندات من مستوى التعاون والتعاون، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp, ClickUp Brain يرتقي بالمشاركة في الاجتماعات وتنظيمها إلى مستوى جديد تمامًا.

استخدم ClickUp Brain للحصول على نسخ مكتوبة من اجتماعاتك

يقوم ClickUp Brain بتحليل تسجيلات الاجتماعات، ويلخص النقاط الرئيسية في المستندات، وينشئ تلقائيًا قائمة بعناصر الإجراءات، والتي يمكنك تعيينها إلى مهام ClickUp Tasks.

إذا كنت تعاني من صعوبة في الحصول على إحساس بالاتجاه من كثرة الملاحظات بعد اجتماع فردي يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في تحديد الخطوات التالية. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي الحصول على الرؤى والمدخلات وعناصر العمل بلغة إنجليزية بسيطة، وستكون في متناول يدك. !

يمكن بعد ذلك إعادة صياغة عناصر الإجراءات هذه على النحو التالي مهام النقر فوق المهام كاملة مع المواعيد النهائية والمكلفين بها، مما يضمن ملكية واضحة ومساءلة واضحة.

استخدم القوالب لتوجيه الاجتماعات في الاتجاه الصحيح

طوّر فريق ClickUp أكثر من 1000 نموذج لبدء أي مهمة أو حالة استخدام. والجزء الأفضل؟ يمكنك استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لإنشاء قوالب مخصصة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الخاصة.

في الوقت الحالي، دعنا نناقش نموذجًا يساعد في توجيه اجتماعاتك - وهو قالب جدول أعمال ClickUp -وانظر كيف يمكنه تحسين إدارة اجتماعاتك.

اجعل الغرض من اجتماعاتك أكثر وضوحًا مع قالب جدول أعمال ClickUp

فيما يلي تفصيل لميزاته الرئيسية:

هيكل قابل للتخصيص: قم بإنشاء جداول أعمال مصممة خصيصًا مع حالات وحقول وعروض مخصصة لتتناسب مع احتياجات اجتماعاتك الخاصة

قم بإنشاء جداول أعمال مصممة خصيصًا مع حالات وحقول وعروض مخصصة لتتناسب مع احتياجات اجتماعاتك الخاصة إدارة المهام: تعيين عناصر جدول الأعمال كمهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز لتحسين المساءلة

تعيين عناصر جدول الأعمال كمهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز لتحسين المساءلة التفاصيل: أضف أسماء الميسر ومدون الملاحظات والحضور لتوضيح الأدوار

أضف أسماء الميسر ومدون الملاحظات والحضور لتوضيح الأدوار المرونة: تكييف القالب مع مختلف أنواع الاجتماعات، من الاجتماعات الأسبوعية إلى جلسات التخطيط الاستراتيجي

تكييف القالب مع مختلف أنواع الاجتماعات، من الاجتماعات الأسبوعية إلى جلسات التخطيط الاستراتيجي الاندماج: ادمج مع ميزات ClickUp الأخرى مثل القوائم ومخططات جانت وحجم العمل والتقويم لإدارة شاملة للمشروع.

يمكن أن يؤدي استخدام هذا القالب إلى الارتقاء باجتماعاتك من تجمعات غير منتجة إلى جلسات منتجة وموجهة نحو تحقيق الأهداف.

نحن في ClickUp، لسنا غرباء عن معاناة تتبع محاضر الاجتماعات. فهناك الكثير من الأمور التي يجب تذكرها: من قال ماذا، وما هي القرارات التي تم اتخاذها، وما هي المهام التي يجب إكمالها.

لهذا السبب قمنا بإنشاء قالب محضر اجتماع ClickUp -طريقة مضمونة لضمان عدم انزلاق أي شيء من خلال الشقوق.

قم بتدوين ملاحظات الاجتماع المثالية للاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت ولا تبحث أبدًا عن التفاصيل المفقودة مع قالب محضر اجتماع ClickUp

إليك كيفية دعم هذا القالب للاجتماعات المثمرة:

الحضور والمساءلة: يوفر القالب مساحة مخصصة لتسجيل الحضور ووضع علامات على المشاركين. يضمن ذلك سماع صوت الجميع وعدم ضياع أي معلومات مهمة في خلط الأوراق

يوفر القالب مساحة مخصصة لتسجيل الحضور ووضع علامات على المشاركين. يضمن ذلك سماع صوت الجميع وعدم ضياع أي معلومات مهمة في خلط الأوراق تتبع جدول الأعمال: يتضمن القالب أقسامًا محددة ل جدول أعمال الاجتماع وملاحظات مفصلة. يساعدك هذا على الاستمرار في التركيز على الموضوعات المطروحة وتسجيل النقاط والقرارات الرئيسية من المناقشة بسهولة

يتضمن القالب أقسامًا محددة ل جدول أعمال الاجتماع وملاحظات مفصلة. يساعدك هذا على الاستمرار في التركيز على الموضوعات المطروحة وتسجيل النقاط والقرارات الرئيسية من المناقشة بسهولة النتائج القابلة للتنفيذ: هل كان للاجتماع هدف؟ يساعدك هذا القالب على تتبع الدروس والنتائج الرئيسية، مما يضمن فهم الجميع للنتائج التي توصل إليها أصحاب المصلحة

هل كان للاجتماع هدف؟ يساعدك هذا القالب على تتبع الدروس والنتائج الرئيسية، مما يضمن فهم الجميع للنتائج التي توصل إليها أصحاب المصلحة الملكية والمسؤولية: تعيين عناصر العمل مباشرةً إلى أعضاء الفريق كمهام "انقر فوق المهام"، مع تحديد المواعيد النهائية والمكلفين بها

تعيين عناصر العمل مباشرةً إلى أعضاء الفريق كمهام "انقر فوق المهام"، مع تحديد المواعيد النهائية والمكلفين بها صفحات معدة مسبقًا لتحقيق الكفاءة: يوفر القالب صفحات معدة مسبقًا لتنظيم الفرق، وملاحظات الاجتماعات الفردية، وإرشادات مفيدة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. وهذا يعني قضاء وقت أقل في الإعداد والمزيد من الوقت في الاجتماع الفعلي

يمكنك إدارة كل ما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني، من جداول الأعمال إلى الملاحظات إلى المتابعة، باستخدام قالب ClickUp Meetings

مع الدقائق وإتقان تدوين الملاحظات تم إنجازه، تحتاج الآن إلى تسجيل نقاط المناقشة وعناصر الإجراءات - بسرعة!

ألن يكون من الرائع أن يكون لديك مركز قيادة شامل يقدم نهجًا منظمًا وتعاونيًا؟ حسنًا، لديك واحد في قالب اجتماعات ClickUp .

إنها ليست مجرد مفكرة مبجّلة؛ فهذا الاختراق الإنتاجي يحوّل الاجتماعات من ضرورية إلى فعّالة، ويحافظ على الزخم لفترة طويلة بعد المصافحة الأخيرة والمصافحة.

إليك بعض المزايا الرئيسية التي تجعل هذا القالب متميزاً:

وداعًا للمطاردة الورقية: مع قالب الاجتماعات، يمكنك إدارة بنود جدول الأعمال والملاحظات والمتابعة مباشرةً داخل مستندك. لا مزيد من الأوراق الضائعة أو رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. كل شيء في مكان واحد يسهل العثور عليه ومشاركته

مع قالب الاجتماعات، يمكنك إدارة بنود جدول الأعمال والملاحظات والمتابعة مباشرةً داخل مستندك. لا مزيد من الأوراق الضائعة أو رسائل البريد الإلكتروني التي لا تنتهي. كل شيء في مكان واحد يسهل العثور عليه ومشاركته صوّر اجتماعاتك على طريقتك: القالب مرن. اختر طريقة العرض الخاصة بك - قائمة أو لوحة أو تضمين محادثة أو تقويم أو حتى لوحة على غرار كانبان. بهذه الطريقة، يمكنك أن ترى معلومات اجتماعك بالطريقة التي تناسبك أنت وفريقك

القالب مرن. اختر طريقة العرض الخاصة بك - قائمة أو لوحة أو تضمين محادثة أو تقويم أو حتى لوحة على غرار كانبان. بهذه الطريقة، يمكنك أن ترى معلومات اجتماعك بالطريقة التي تناسبك أنت وفريقك تنظيم مرمز بالألوان: تبقي الحالات القابلة للتخصيص الجميع على نفس الصفحة. يساعدك نقل بنود جدول الأعمال عبر مراحل محددة مسبقًا مثل "غير مجدول" و"مغلق" - أو إنشاء بنود خاصة بك، مثل "مفتوح للمناقشة" - على تصور تقدم الاجتماع في نظام واضح ومرمز بالألوان

تبقي الحالات القابلة للتخصيص الجميع على نفس الصفحة. يساعدك نقل بنود جدول الأعمال عبر مراحل محددة مسبقًا مثل "غير مجدول" و"مغلق" - أو إنشاء بنود خاصة بك، مثل "مفتوح للمناقشة" - على تصور تقدم الاجتماع في نظام واضح ومرمز بالألوان معًا، يمكننا: تسمح المستندات بالتحرير المتزامن. تبادل الأفكار حول بنود جدول الأعمال معًا، وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع، وتنقيح بنود العمل كفريق واحد. يضمن هذا النهج التعاوني توافق الجميع منذ البداية

تسمح المستندات بالتحرير المتزامن. تبادل الأفكار حول بنود جدول الأعمال معًا، وتدوين الملاحظات أثناء الاجتماع، وتنقيح بنود العمل كفريق واحد. يضمن هذا النهج التعاوني توافق الجميع منذ البداية النتائج القابلة للتنفيذ: يساعدك قالب الاجتماعات على تحويل نتائج الاجتماعات إلى إجراءات. قم بتعيين مهام المتابعة مباشرةً داخل مستند محضر الاجتماع، مع تحديد المواعيد النهائية والمكلفين. هذا يعزز المساءلة ويضمن بقاء فريقك على رأس تلك الخطوات التالية الحاسمة

كن مشاركًا نشطًا في الاجتماع باستخدام ClickUp

عندما تتحول من حاضر سلبي إلى مشارك نشط، يمكن أن تصبح الاجتماعات أدوات قوية للنمو والتعاون. يكمن السر في طريقة تفكيرك والأدوات التي تستخدمها.

الاستماع الفعال أمر بالغ الأهمية. فهو يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويعزز فهمًا أعمق للموضوع.

وسرعان ما سيصبح استخدام أداة للتعامل مع اجتماعاتك أمراً لا مفر منه. فكر في الاستفادة من ميزات ClickUp متعددة الاستخدامات وتطوير مهاراتك في التحضير والاستماع. ويمكنك بعد ذلك تحويل هذه الجلسات إلى تجارب مليئة بالقيمة.

لا تثق بكلامنا فقط. شهادة مستخدمي ClickUp على تأثيره الإيجابي.

_نحن نستخدمه يومياً لتوفير الخلفية لتنظيم جميع اجتماعات المشروع مع العملاء، واجتماعات التخطيط الداخلي للمشروع، والاجتماعات الداخلية لتخطيط المشروع، والاجتماعات الداخلية لتقدم المشروع، وجلسات جدولة الموارد، كما نستخدمه لتعزيز ملكية المهام مع العملاء النهائيين مما يساعد بدوره على توضيح المسؤوليات

أندرو هوتون، مدير مشروع أول، أبتيان

رحلتك لتصبح مشاركًا نشطًا في الاجتماعات لا تتوقف هنا. تذكر، الممارسة تصنع الكمال.

استمر في تحسين مهاراتك واستفد من ميزات ClickUp القوية. ستجد أن الاجتماعات ستصبح مصدرًا للنمو والابتكار وحتى - هل تجرؤ على قول ذلك؟ - المتعة! جرّب ClickUp اليوم!