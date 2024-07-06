قوالب فواتير جداول بيانات جوجل المجانية

أليس من المخيب للآمال عندما تقضي ساعات في إنشاء الفواتير وينتهي بك الأمر إلى أن تبدو وكأنها تعود إلى التسعينيات؟ نحن نتفهم ذلك.

أنت تريد أن تبدو فواتيرك احترافية ومتطورة ومتوافقة مع علامتك التجارية، ولكن عندما تكون في بداية عملك أو بميزانية محدودة، قد تبدو برامج الفواتير الفاخرة وكأنها تكلفك الكثير من المال.

ولكن، هناك حل رائع لهذه المعضلة: قوالب فواتير مجانية! جداول البيانات المعدة مسبقاً هذه مثل العصا السحرية لإنشاء الفواتير والفواتير وفرزها وتتبعها. إنها سهلة الاستخدام، وقابلة للتخصيص تماماً، والأفضل من ذلك كله، أنها لن تكلفك سنتاً واحداً.

هل هذا يبدو جيداً جداً لدرجة يصعب تصديقها؟ استمر في القراءة، وسوف نوضح لك كيفية التخلص من ضغوط الفواتير باستخدام قوالب فواتير بسيطة!

ما الذي يجعل قالب الفاتورة جيداً؟

قالب الفاتورة الجيد هو جدول بيانات مُنسق مسبقاً يوازن بين البساطة والوظائف الوظيفية والاحترافية والوضوح. يجب أن يتضمن عناصر الفاتورة الأساسية مثل:

العلامة التجارية للشركة: مساحة لشعار شركتك ومعلومات الاتصال بك

مساحة لشعار شركتك ومعلومات الاتصال بك تفاصيل العميل: أقسام مصنفة بوضوح لاسم العميل وعنوانه وتفاصيل الاتصال به

أقسام مصنفة بوضوح لاسم العميل وعنوانه وتفاصيل الاتصال به تفاصيل الفاتورة : رقم الفاتورة الفريد وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق

: رقم الفاتورة الفريد وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق شروط الدفع : طرق الدفع المقبولة [على سبيل المثال، شيكات، بطاقات ائتمان، الدفع عبر الإنترنت، إلخ] وتفاصيل سياسة الدفع المتأخر

: طرق الدفع المقبولة [على سبيل المثال، شيكات، بطاقات ائتمان، الدفع عبر الإنترنت، إلخ] وتفاصيل سياسة الدفع المتأخر التصنيف: جدول لسرد الخدمات أو المنتجات مع الأوصاف والكميات والأسعار والمجاميع المحسوبة

جدول لسرد الخدمات أو المنتجات مع الأوصاف والكميات والأسعار والمجاميع المحسوبة العمليات الحسابية: معادلات مدمجة لحساب المجاميع الفرعية والضرائب [إن وجدت] والمجاميع الكلية تلقائيًا

معادلات مدمجة لحساب المجاميع الفرعية والضرائب [إن وجدت] والمجاميع الكلية تلقائيًا التخصيص: مرونة في ضبط الخطوط والألوان والتخطيط لتتناسب مع علامتك التجارية

تأكد من أن قالب فاتورتك يجمع المعلومات بشكل منطقي، مع عناوين بارزة لأقسام مثل "الفاتورة إلى" و"الشحنة إلى" و"البنود الخطية"

الاهتمام بكل هذه الأساسيات سيعزز عملية دفع سلسة وتجربة عملاء إيجابية.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن القوالب المحاسبية وخصائصها، نوصي بقراءة منشوراتنا على قوالب طلبات الشراء و قوالب دفتر الأستاذ العام ._

## قوالب فاتورة جداول بيانات جوجل المجانية

الآن، دعنا نستكشف بعض قوالب الفواتير المجانية من Google، و Template.net، و Coefficient، و Invoicer.ai:

1. قالب فاتورة جداول بيانات جوجل بواسطة Invoice Simple

عبر فاتورة بسيطةقالب جداول بيانات الفاتورة في جداول بيانات جوجل يوفر تجربة مستخدم سهلة مع تصميم نظيف وعصري لا يتطلب أي خبرة في التصميم.

يأتي القالب مزودًا بصيغ معبأة مسبقًا تتعامل مع جميع العمليات الحسابية نيابةً عنك. ما عليك سوى ملء التفاصيل، مثل أوصاف الخدمة والكميات والأسعار، وشاهد كيف تقوم الفاتورة البسيطة تلقائيًا بإنشاء المجاميع الفرعية والضرائب [إن وجدت] والإجمالي الخاص بك.

لا مزيد من التدافع مع جداول البيانات أو أخطاء الآلة الحاسبة-إن الفاتورة البسيطة تتولى مهمة الرفع الثقيل، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويضمن الدقة. تنزيل هذا القالب

2. قالب فاتورة جوجل للموظفين المستقلين بواسطة Wave

عبر موجة غالبًا ما يمثل التنقل بين مشاريع متعددة تحديًا يتمثل في تسجيل وفوترة خدمات العاملين المستقلين بدقة. قالب فواتير جوجل للموظفين المستقلين من Google يأتي للإنقاذ، حيث يقدم نهجًا يركز على المشروع يتجاوز الفواتير الأساسية.

يوفر قالب الفاتورة المستقل هذا أقسامًا مخصصة لوصف المشروع التفصيلي، مما يتيح لك تحديد نطاق عملك بشكل صحيح وضمان عدم تفويت أي مشروع أثناء فرز سجلات الفواتير في نهاية الشهر.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد! يتيح لك Wave إمكانية تقسيم خدماتك حسب المهام أو المراحل، مما يضمن شفافية فواتير العميل.

يتم أيضًا تضمين ميزات إضافية مثل تتبع الدفع وخيارات الإيداع، مما يمنحك عرضًا في الوقت الفعلي للشؤون المالية لمشروعك وتبسيط إدارة التدفق النقدي.

القراءة الموصى بها: فيما يلي بعض المزايا الأخرى قوالب الفواتير المستقلة لإدارة عبء العمل الخاص بك! تنزيل هذا النموذج

3. قالب فاتورة جداول بيانات جوجل من FreshBooks

عبر فريش بوكسقالب فاتورة جداول بيانات جوجل من FreshBooks هو قالب قابل للتنزيل يتيح لك إنشاء فواتير احترافية مباشرةً من خلال جداول بيانات جوجل.

يوفر تخصيصاً كاملاً، مما يسمح لك بتخصيص القالب حسب احتياجاتك. يمكنك إضافة هوية علامتك التجارية من خلال دمج شعارك ونظام الألوان والخطوط. يمكنك حتى تخصيص القالب مع هيكل التسعير وشروط الدفع المفضلة لديك، مما يضمن الوضوح لعملائك.

كما أنه يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم خيارات خاصة بالصناعة. على سبيل المثال، هناك قوالب فواتير مخصصة مصممة خصيصاً للشركات العاملة في سوق المملكة المتحدة. تأخذ هذه القوالب في الاعتبار أي لوائح إقليمية أو تفضيلات تنسيقية إقليمية، مما يضمن امتثال فواتيرك للمعايير المحلية.

بدلاً من ذلك، يوفر القالب أيضًا إمكانية الوصول إلى منشئ فواتير مجاني عبر الإنترنت. يتيح لك ذلك إنشاء الفواتير بسرعة دون الحاجة إلى استخدام جداول بيانات جوجل. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو تدير شركة صغيرة وتحتاج إلى طريقة بسيطة ومجانية لإنشاء الفواتير، فإن هذا القالب يعد خيارًا رائعًا. قم بتنزيل هذا القالب

4. قالب فاتورة مقاول جداول بيانات جوجل للمقاولين بواسطة معامل

عبر المعاملقالب فاتورة المقاول في جداول بيانات جوجل للمعاملات يقر بأن "مقاس واحد لا يناسب الجميع" في عالم المقاولات.

يمكنك تخصيص هذا القالب لخدمات المقاولات الخاصة بك، سواء كنت سباكًا أو كهربائيًا أو متخصصًا في مجال آخر.

فهو يتجاوز الفواتير الأساسية من خلال إمكانية تضمينه أقسامًا مخصصة للمتطلبات المهنية الخاصة، مثل وقت السفر أو استئجار المعدات. يضمن لك ذلك تسجيل كل جانب من جوانب عملك القابلة للفوترة، مما يحد من مخاطر الرسوم الفائتة ويساعدك في الحصول على التعويض المناسب لخدماتك. تنزيل هذا النموذج

5. قالب فاتورة الأعمال من Invoicer.ai

عبر Invoicer.ai إذا كنت تدير شركة ذات احتياجات متنوعة، يمكنك تجربة قالب فاتورة الأعمال من Invoicer.ai .

أولاً، ستقدم معلومات عملك، بما في ذلك اسم شركتك وعنوانك ورقم هاتفك. بعد ذلك، ستقوم بإدخال تفاصيل عميلك، مثل اسمه وعنوانه ورقم هاتفه.

بعد ذلك تأتي الفاتورة نفسها. يمكنك تعديل العنوان من العنوان الافتراضي "INVOICE" إلى شيء أكثر تحديداً مثل "إيصال" أو "فاتورة بيع" اعتماداً على طبيعة معاملتك.

بالنسبة للعناصر الخاصة بك، ستقدم وصفًا للخدمة أو المنتج الذي تقوم بفوترته، بالإضافة إلى السعر الذي تتقاضاه لكل عنصر. يتم ضبط الكمية افتراضياً على واحد، ولكن يمكنك تعديلها بسهولة بناءً على المبلغ الفعلي المقدم. تقوم المنصة بحساب المبلغ الإجمالي المستحق تلقائياً بناءً على السعر والكمية

يوفر Invoicer.ai خيارات إضافية لتخصيص فاتورتك بشكل أكبر. يمكنك تضمين خصم كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت بالدولار. هناك أيضًا قسم للضرائب، مما يسمح لك بإضافة ضرائب متعددة بأسماء مخصصة. قم بتضمين رقم ضريبة عملك هنا لتحقيق الشفافية.

وأخيراً، يمكنك إضافة أي معلومات لعميلك في قسم الملاحظات وتحديد شروط وأحكام الدفع الخاصة بك. بمجرد إدخال جميع التفاصيل اللازمة وتخصيص الفاتورة حسب رغبتك، يمكنك وضع اللمسات الأخيرة عليها وإرسالها إلى عميلك للدفع. تنزيل هذا النموذج

قيود استخدام جداول بيانات جوجل للفواتير

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل تقدم العديد من قوالب الفواتير المجانية، إلا أنه من المهم أن تدرك أنها قد لا تناسب كل احتياجات الفاتورة بشكل مثالي.

إليك لمحة عن بعض القيود المحتملة التي يجب مراعاتها:

أتمتة محدودة: في حين أن بعض القوالب تقدم صيغًا معبأة مسبقًا، قد لا توفر جداول بيانات جوجل نفس مستوى الأتمتة الذي توفره البرامج المخصصة للفواتير. بالنسبة للشركات التي لديها سير عمل معقد أو تتطلب ميزات مثل التذكير التلقائي بالدفع، قد تكون المنصات المتخصصة أكثر ملاءمة

في حين أن بعض القوالب تقدم صيغًا معبأة مسبقًا، قد لا توفر جداول بيانات جوجل نفس مستوى الأتمتة الذي توفره البرامج المخصصة للفواتير. بالنسبة للشركات التي لديها سير عمل معقد أو تتطلب ميزات مثل التذكير التلقائي بالدفع، قد تكون المنصات المتخصصة أكثر ملاءمة مخاوف تتعلق بقابلية التوسع: مع نمو نشاطك التجاري وتزايد تعقيد احتياجاتك في إعداد الفواتير، قد تواجه قوالب جداول بيانات جوجل صعوبة في مواكبة ذلك. يمكن أن تصبح إدارة كميات كبيرة من الفواتير أو دمجها مع أنظمة الأعمال الأخرى مرهقة

مع نمو نشاطك التجاري وتزايد تعقيد احتياجاتك في إعداد الفواتير، قد تواجه قوالب جداول بيانات جوجل صعوبة في مواكبة ذلك. يمكن أن تصبح إدارة كميات كبيرة من الفواتير أو دمجها مع أنظمة الأعمال الأخرى مرهقة اعتبارات الأمان: على الرغم من أن جداول بيانات Google Sheets تقدم ميزات أمان أساسية، إلا أنها قد لا تكون قوية مثل برامج الفواتير المخصصة عندما يتعلق الأمر بحماية بيانات العميل الحساسة. بالنسبة للشركات التي تتعامل مع معلومات سرية للغاية، قد يكون استكشاف حلول الفواتير الآمنة خيارًا أفضل

على الرغم من أن جداول بيانات Google Sheets تقدم ميزات أمان أساسية، إلا أنها قد لا تكون قوية مثل برامج الفواتير المخصصة عندما يتعلق الأمر بحماية بيانات العميل الحساسة. بالنسبة للشركات التي تتعامل مع معلومات سرية للغاية، قد يكون استكشاف حلول الفواتير الآمنة خيارًا أفضل التخصيص المحدود: على الرغم من تقديم بعض خيارات التخصيص، قد لا تلبي قوالب جداول بيانات جوجل احتياجات الفواتير المحددة للغاية. إذا كان عملك يتطلب تخطيطات أو وظائف فريدة من نوعها للفواتير، فقد يوفر برنامج الفواتير المخصص مرونة أكبر

على الرغم من تقديم بعض خيارات التخصيص، قد لا تلبي قوالب جداول بيانات جوجل احتياجات الفواتير المحددة للغاية. إذا كان عملك يتطلب تخطيطات أو وظائف فريدة من نوعها للفواتير، فقد يوفر برنامج الفواتير المخصص مرونة أكبر تحديات التعاون: بينما تتيح جداول بيانات جوجل التعاون والتحرير في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدار، إلا أنها قد تكون فوضوية مع وجود عدة مستخدمين. غالبًا ما يوفر برنامج الفواتير المخصص ميزات تعاون أكثر انسيابية لإدارة الفواتير مع فريقك

تذكّر أن قوالب فواتير جداول بيانات جوجل هي نقطة انطلاق رائعة للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة. ومع ذلك، فإن فهم حدودها يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار مستنير مع تطور احتياجاتك في إعداد الفواتير.

قوالب الفواتير البديلة

بينما تقدم جداول بيانات جوجل خياراً مجانياً مقنعاً، هناك منافس قوي آخر لقوالب الفواتير: ClickUp.

يوفر ClickUp العديد من قوالب الفواتير المصممة للتكامل بسلاسة مع منصة إدارة المشاريع الخاصة به، مما يوفر حل الفوترة .

فيما يلي نظرة خاطفة على بعض قوالب فواتير ClickUp التي قد تجدها ذات قيمة لاحتياجاتك في الفوترة:

1. قالب فاتورة ClickUp

قم بتخصيص عملية الفوترة الخاصة بك باستخدام قالب فاتورة ClickUp

هل تبحث عن طريقة لتبسيط عملية الفواتير الخاصة بك؟ إن نموذج فاتورة ClickUp قد يكون ما تحتاجه بالضبط. تم تصميم هذا القالب ل مساعدة الشركات والعاملين المستقلين على إنشاء فواتير احترافية ومفصلة بسرعة وسهولة داخل منصة ClickUp.

يمكنك تخصيصه بمعلومات شركتك وتفاصيل العميل وأرقام الفواتير والتواريخ. كما يتيح لك تصنيف الخدمات أو المنتجات وتفصيل الأوصاف والكميات والأسعار والإجماليات. بالإضافة إلى أنه يتعامل مع الأسعار والضرائب، ويحسب كل شيء تلقائيًا.

يمكنك أيضًا تعيين شروط الدفع لضمان عدم حدوث أي ارتباك بشأن موعد وكيفية الدفع. ولا تنس العلامة التجارية - يمكنك إضافة شعارك واختيار ألوان مخصصة لتتناسب مع علامتك التجارية.

دمج هذا القالب مع مهام النقر فوق المهام يتيح لك تتبع حالة فواتيرك بدءًا من المسودة وحتى استلام الدفعة، مما يجعل العملية برمتها أكثر سلاسة وفعالية. تنزيل هذا النموذج

2. قالب تتبع الفاتورة ClickUp

تتبع جميع فواتيرك دون عناء مع قالب تتبع الفواتير ClickUp Invoice Tracking Template

إذا كنت تكافح من أجل تتبع جميع فواتيرك، فإن قالب قالب تتبع الفواتير ClickUp هنا لمساعدتك. فهو يمنحك نظرة عامة شاملة على الفواتير الخاصة بك، بحيث لا يفوتك أي شيء.

يمكنك تتبع كل شيء في مكان واحد، مع أعمدة لأرقام الفواتير وأسماء العملاء وتواريخ الإصدار وتواريخ الاستحقاق والمبالغ. يتضمن القالب مؤشرات الحالة لإظهار الفواتير المعلقة أو المدفوعة أو المتأخرة

يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات تلقائية لتواريخ الاستحقاق و متابعة المدفوعات المتأخرة . هل تحتاج إلى تحليل أموالك؟ أنشئ تقارير بلمسة زر واحدة للاطلاع على أنماط الدفع والمبالغ المستحقة وتاريخ مدفوعات العملاء.

من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص، يمكنك تصفية الفواتير وفرزها بناءً على أي معايير تحتاج إليها، مما يساعدك على البقاء منظمًا واستباقيًا في إدارة عملية الفواتير. تنزيل هذا القالب

3. قالب طلب عرض أسعار ClickUp

اطلب عروض الأسعار بسلاسة باستخدام قالب طلب عرض الأسعار ClickUp

يمكنك استخدام نموذج طلب عرض أسعار ClickUp لطلب عروض أسعار الموردين ومقارنتها.

يساعدك هذا القالب على تحديد متطلبات المشروع ومواصفاته ومخرجاته بوضوح. يمكنك إدخال معلومات البائع، وتحديد المواعيد النهائية لـ تقديم عروض الأسعار وإكمال المشروع، وحتى تحديد معايير التقييم الخاصة بك، كل ذلك في مكان واحد.

إنه مثالي لتنظيم وتقييم العروض المتعددة. يساعدك هذا القالب على ضمان قدرتك على طلب العطاءات وتقييمها بفعالية حتى تتمكن من اختيار أفضل مورد بناءً على السعر والقدرة ومتطلبات المشروع. تنزيل هذا القالب

4. انقر فوق فاتورة المقاول المستقل

قم بفوترة العملاء كمتعاقد مستقل باستخدام فاتورة المتعاقد المستقل ClickUp

إذا كنت متعاقداً مستقلاً أو متعاقداً مستقلاً، فإن قالب فاتورة المتعاقد المستقل ClickUp مصمم خصيصاً لك.

وهو يتضمن حقولاً لتفاصيلك الشخصية أو تفاصيل عملك، مثل معلومات الاتصال والمعرف الضريبي، بالإضافة إلى أقسام لمعلومات الاتصال بالعميل وعنوان الفواتير.

يمكنك تقسيم المهام التي قمت بها، والساعات التي عملت بها، وأسعارك، والمجاميع. حدد تعليمات وشروط الدفع الخاصة بك بوضوح لتجنب أي التباس.

قم بتخصيص القالب بشعارك وعناصر علامتك التجارية، وأضف ملاحظات أو تعليمات محددة لعملائك لتكييفها مع طريقة عملك.

من خلال دمج هذا القالب مع مشروع ClickUp و أدوات تتبع الوقت يمكنك ربط مهامك المفوترة مباشرةً بفاتورتك بالساعة، مما يضمن الشفافية والدقة في الفوترة. تنزيل هذا القالب

5. قالب فاتورة المقاول ClickUp المقاول

قم بتبسيط مدفوعات المقاول باستخدام قالب فاتورة المقاول ClickUp

كمقاول عام، تحتاج إلى طريقة لإدارة فواتير الخدمات والمشاريع المختلفة. نموذج فاتورة المقاول ClickUp للمقاول مثالي لهذا الغرض.

فهو يتضمن أقسامًا لوصف المشروع وتفاصيل العميل ومواقع العمل حتى تتمكن من تقديم معلومات مفصلة عن المشروع.

تحديد تكاليف المواد والعمالة والمقاولين من الباطن وغيرها نفقات العمل ، مما يضمن فوترة شاملة وشفافة. يمكنك أيضًا تحديد جداول الدفع مع مراحل وشروط محددة لكل مشروع.

استخدم ميزات تتبع النفقات لربط النفقات والإيصالات بالبنود المقابلة. هذا القالب قابل للتخصيص لتضمين العلامة التجارية لشركتك وشعاراتها وأي تعليمات خاصة لعملائك. تنزيل هذا القالب

6. قالب فاتورة العمل المستقل ClickUp

قم بإدارة الفواتير المستقلة بكفاءة باستخدام قالب فاتورة العمل الحر ClickUp Freelance Invoice Template

هذا للذين يعملون لحسابهم الخاص! إن قالب فاتورة العمل المستقل ClickUp يجعل عملية إعداد الفواتير لعملائك سهلة وفعالة.

يتضمن هذا القالب البسيط للفاتورة حقولاً لمعلوماتك الشخصية أو معلومات عملك، وتفاصيل الاتصال بك، ومُعرّف الضريبة، بالإضافة إلى أقسام لمعلومات الاتصال بالعميل وعنوان الفواتير.

يمكنك تفصيل خدماتك، وتفاصيل ما قدمته، وساعات عملك، وأسعار خدماتك، وإجمالي الخدمات التي قدمتها. حدد شروط وطرق وتواريخ استحقاق واضحة للدفع لضمان عدم وجود أي التباس. تنزيل هذا النموذج

7. قالب فاتورة إنتاج الفيديو ClickUp

إضفاء الطابع الاحترافي على فواتير إنتاج الفيديو الخاص بك مع قالب فاتورة إنتاج الفيديو ClickUp

إذا كنت تعمل في مجال إنتاج الفيديو، فإن قالب قالب فاتورة إنتاج الفيديو ClickUp مصمم من أجلك. وهو يتضمن حقولاً لتفاصيل شركة الإنتاج ومعلومات الاتصال وعناصر العلامة التجارية، بالإضافة إلى أقسام لمعلومات الاتصال بالعميل والتفاصيل الخاصة بالمشروع.

يمكنك تقديم تحليل مفصّل للمشروع، مع تفصيل مختلف مراحل الإنتاج، بما في ذلك مرحلة ما قبل الإنتاج والتصوير والمونتاج وما بعد الإنتاج.

يتيح قالب فاتورة الخدمة تتبع التكاليف التفصيلية، بما في ذلك المعدات والعمالة ورسوم الموقع وأي نفقات أخرى. حدد شروط الدفع، بما في ذلك الجداول الزمنية والطرق ذات الصلة بالمشروع.

ادمج هذا القالب مع إدارة مشروع ClickUp's ClickUp ميزات لربط كل مرحلة من مراحل المشروع بالتكاليف المقابلة، مما يضمن شمولية وشفافية الفوترة لعملائك . تنزيل هذا القالب

اختيار قالب الفاتورة المناسب لاحتياجات الفواتير الخاصة بك

تقدم قوالب قوالب جداول بيانات جوجل ومحرّر مستندات جوجل نماذج فواتير جوجل نقطة انطلاق رائعة للشركات التي تهتم بالميزانية أو تلك التي لديها احتياجات فواتير مباشرة. فواجهتها سهلة الاستخدام، وصيغها المعبأة مسبقًا، وتوافرها المجاني يجعلها خيارًا جذابًا.

ولكن مع نمو نشاطك التجاري وتطور احتياجاتك في إعداد الفواتير، قد تتضح قيود جداول بيانات جوجل، مثل الأتمتة المحدودة وقابلية التوسع.

من ناحية أخرى، توفر قوالب فواتير ClickUp حلاً أكثر شمولاً. فهي توفر ميزات مثل الأتمتة المدمجة، وإمكانيات التتبع المتقدمة، والتكامل السلس مع منصة إدارة المشاريع في ClickUp.

يمكن لهذه الميزات تبسيط سير عملك، وتحسين إدارة التدفق النقدي، وتوفير رؤى قيمة حول أداء الفواتير. والعديد من قوالب ClickUp مجانية الاستخدام. اشترك في ClickUp اليوم!