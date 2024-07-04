أفضل 10 أدوات قص لتسجيلات الفيديو في عام 2025

لم تعد أداة القص المدمجة في نظامي ويندوز أو ماك أووس قادرة على القيام بذلك. (تورية مقصودة)

أصبح التقاط التسجيلات ومشاركتها أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، سواءً كان ذلك لإنشاء برامج تعليمية سريعة أو عروض توضيحية مفصلة أو لمجرد الرغبة في مشاركة شيء رائع وجدته على الإنترنت.

ولكن مع وجود العديد من أدوات القص المختلفة المتاحة، قد يبدو العثور على الأداة المناسبة أمرًا شاقًا.

لقد أمضيت ساعات في اختبار ومقارنة أدوات القص المختلفة للعثور على أفضلها على الإطلاق للتسجيلات في عام 2024.

سواء كنت مستخدمًا عاديًا تحتاج إلى تسجيل سريع للشاشة أو محترفًا في إنشاء المحتوى تبحث عن ميزات متقدمة، فإن هذه القائمة تحتوي على ما يناسب الجميع. لذا، دعنا نتخلص من تلك القصاصات الأساسية ونبدأ في الإنشاء كالمحترفين! ✂️

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات القصاصة؟

لديك بالفعل أسبابك للتخلي عن أدوات القص الأساسية. دعنا نتحدث عما يميز أفضلها حقًا.

ما هي الميزات الرئيسية التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار؟

سهولة الاستخدام

قد يبدو هذا واضحاً، ولكن ثق بي، إنه أمر بالغ الأهمية. فأنت لا تريد قضاء وقت طويل في معرفة كيفية التقاط مقطع فيديو بسيط.

من الناحية المثالية، يجب أن تحتوي الأداة على واجهة نظيفة وبديهية تتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها بأقل قدر من الضجة. أنت تريد أداة تبدو وكأنها امتداد لسير عملك، وليست عائقاً في طريقك.

مرونة في التخصيص

تريد أن تكون قادراً على اختيار ما تقوم بتسجيله بدقة، سواء كانت منطقة معينة من شاشتك، أو نافذة كاملة، أو حتى مجرد جزء من صفحة ويب.

نقاط إضافية للأدوات التي تتيح لك إضافة تعليقات توضيحية أو أسهم أو نص مباشرةً إلى تسجيلاتك لإبراز النقاط المهمة.

تنسيقات إخراج الفيديو

قد لا تكون هذه الميزة الأكثر إثارة، لكنها ضرورية.

تأكد من أن الأداة التي تختارها تدعم تنسيقات الفيديو الشائعة مثل MP4 و MOV. وهذا يضمن التوافق مع مختلف المنصات وبرامج التحرير المختلفة، بحيث يمكنك مشاركة تسجيلاتك بسهولة دون أي متاعب.

ميزات إضافية

على الرغم من أهمية الوظائف الأساسية، إلا أن بعض الأدوات تقدم ميزات إضافية يمكن أن تغير قواعد اللعبة.

يمكن أن تتضمن هذه الإضافات إمكانات تسجيل الشاشة (بخلاف مقتطفات الفيديو)، أو التخزين السحابي لسهولة الوصول والمشاركة أو حتى التكامل مع تطبيقات الإنتاجية الأخرى التي تستخدمها. يمكنها تبسيط سير عملك وجعل حياتك أسهل بكثير.

أفضل أداة قص هي الأداة التي تناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة.

لذا، خذ بعض الوقت لاستكشاف الخيارات والعثور على الأداة التي تساعدك على التقاط تسجيلات الفيديو ومشاركتها بسهولة.

## أفضل 10 أدوات قص لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب (الأفضل لالتقاط تسجيلات الشاشة ومشاركتها مع فريقك)

استخدم قسم "مقاطعي" لمشاهدة جميع مقاطعك المسجلة في مكان واحد

ClickUp هو أكثر من مجرد أداة قوية لإدارة المشاريع؛ فهو أيضًا أداة قوية ومتعددة الاستخدامات مع أداة قص مدمجة, مقاطع ClickUp لالتقاط تسجيلات الفيديو ومشاركتها. تتكامل ميزة تسجيل الفيديو المدمجة بسلاسة مع سير عمل إدارة مشروعك.

التقط تسجيلات فيديو واضحة وموجزة وغنية بالمعلومات مباشرةً داخل ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. كليب ClickUp's Clips هو أداة ممتازة بديل ل Loom .

أفضل ميزات ClickUp

التقاط بدون مجهود: تسجيل مناطق محددة من شاشتك بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى أدوات خارجية مرهقة

تسجيل مناطق محددة من شاشتك بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى أدوات خارجية مرهقة السرد بوضوح: تضمين صوتك إلى جانب التقاط الشاشة، مما يوفر تفسيرات واضحة وسياقًا واضحًا داخل تسجيلاتك

تضمين صوتك إلى جانب التقاط الشاشة، مما يوفر تفسيرات واضحة وسياقًا واضحًا داخل تسجيلاتك التعليق للتركيز: مثل مهام ClickUp، أضف وسائل الشرح والأسهم والنصوص مباشرةً إلى تسجيلاتك لإبراز النقاط الرئيسية وضمان الوضوح للمشاهدين

مثل مهام ClickUp، أضف وسائل الشرح والأسهم والنصوص مباشرةً إلى تسجيلاتك لإبراز النقاط الرئيسية وضمان الوضوح للمشاهدين سير العمل المتكامل: التقط لقطات الشاشة والتسجيلات مباشرةً داخل مهام ClickUp Tasks والمستندات، مع الحفاظ على مركزية كل شيء والتخلص من متاعب التنقل بين التطبيقات

التقط لقطات الشاشة والتسجيلات مباشرةً داخل مهام ClickUp Tasks والمستندات، مع الحفاظ على مركزية كل شيء والتخلص من متاعب التنقل بين التطبيقات مشاركة انسيابية: شارك تسجيلاتك بشكل خاص مع فريقك أو بشكل عام باستخدام روابط وأذونات قابلة للتخصيص، مما يضمن حصول الأشخاص المناسبين على المعلومات التي يحتاجونها

شارك تسجيلاتك بشكل خاص مع فريقك أو بشكل عام باستخدام روابط وأذونات قابلة للتخصيص، مما يضمن حصول الأشخاص المناسبين على المعلومات التي يحتاجونها النسخ بالذكاء الاصطناعي: يستخدم ClickUp's Clips في ClickUp ClickUp Brain (AI) لنسخ تسجيلاتك تلقائيًا، مما يسهل إعادة النظر في النقاط الرئيسية ومشاركة الرؤى مع فريقك

يستخدم ClickUp's Clips في ClickUp ClickUp Brain (AI) لنسخ تسجيلاتك تلقائيًا، مما يسهل إعادة النظر في النقاط الرئيسية ومشاركة الرؤى مع فريقك التشغيل السلس: يضمن التشغيل السلس عبر الأجهزة المختلفة، حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى تسجيلاتك وعرضها دون أي متاعب

يضمن التشغيل السلس عبر الأجهزة المختلفة، حتى يتمكن فريقك من الوصول إلى تسجيلاتك وعرضها دون أي متاعب طول قابل للتخصيص: هل تحتاج إلى شرح سريع أو شرح تفصيلي؟ يتيح لك التسجيل لأطول أو أقصر مدة ممكنة حسب الحاجة، مما يتيح لك التحكم الكامل في المحتوى الخاص بك

هل تحتاج إلى شرح سريع أو شرح تفصيلي؟ يتيح لك التسجيل لأطول أو أقصر مدة ممكنة حسب الحاجة، مما يتيح لك التحكم الكامل في المحتوى الخاص بك تخزين مبسط: يتم تخزين تسجيلاتك بشكل آمن داخل مساحة عمل ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى حلول تخزين خارجية ويحافظ على تنظيم كل شيء

تساعد ميزة ClickUp's Clips من ClickUp الفرق المختلفة في الشركة، مثل التسويق، على التقاط وتخزين ومشاركة مقاطع الفيديو ولقطات الشاشة الخاصة بالمنتج مع المستخدمين، مما يجعلها إضافة مهمة أخرى إلى أداة تسويق الفيديو مزيج المكدس.

تم تصميم قالب إنتاج الفيديو من ClickUp لمساعدتك على تبسيط عملية إنتاج الفيديو.

قد يكون إنشاء مقاطع الفيديو أمرًا معقدًا ومرهقًا. مع قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp ، يمكن للفرق من جميع الأحجام - من الاستوديوهات الكبيرة إلى صانعي المحتوى الداخليين الصغار - البقاء منظمين ومنسقين طوال العملية، بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى إجراء التعديلات النهائية.

يعمل هذا القالب على تبسيط إنتاج الفيديو، مما يضمن سير عمل سلس ونتائج عالية الجودة. يعمل على تبسيط سير عملك من خلال توفير هيكل واضح للتخطيط والإنتاج وما بعد الإنتاج.

يوفر العديد من الفوائد، مثل التنظيم السهل، وتحسين التواصل، وتقليل الأخطاء.

بفضل ميزاته القابلة للتخصيص ودليل سهل المتابعة، يعمل ClickUp على تمكين الفرق من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بكفاءة. تنزيل هذا القالب

قيود ClickUp

تكاملClickUp: تقتصر وظيفة ClickUp's Clips حاليًا على مستخدمي ClickUp الذين لديهم اشتراك

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7$/شهرًا لكل مستخدم

7$/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4100 تقييم)

2. موفافي (الأفضل لالتقاط مناطق شاشة محددة والتحرير الأساسي)

عن طريق: موفافي Movavi سهل الاستخدام ويوفر تسجيل الشاشة والتقاط لقطات الشاشة. يحتوي على واجهة نظيفة وأوضاع تسجيل مختلفة وخيارات تحرير أساسية.

دعك من العبث بالإعدادات المعقدة؛ يتيح لك Movavi التقاط ما تريده بالضبط على شاشتك، سواء أكانت نافذة معينة أو سطح المكتب بأكمله، ببضع نقرات فقط.

أفضل ميزات موفافي

حدد المنطقة المحددة من شاشتك التي تريد تسجيلها أو اختر نافذة بأكملها

قم بتضمين السرد الصوتي الخاص بك إلى جانب التقاط الشاشة لشرح المفاهيم أو تقديم تعليق

استخدم أدوات التحرير الأساسية في Movavi، مثل التشذيب والقص، لمساعدتك على صقل تسجيلاتك بسرعة وسهولة

حفظ تسجيلاتك بتنسيقات مختلفة مثل MP4 و AVI و MOV

قيود موڤافي

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل التعليقات التوضيحية أو الانتقالات أو التأثيرات

ليس مثاليًا لإنشاء إنتاجات فيديو معقدة.

أسعار موڤافي

للويندوز الترخيص الشخصي: 44.95 دولارًا أمريكيًا في السنة رخصة الأعمال: 69.95 دولارًا أمريكيًا في السنة

لأجهزة ماك ترخيص شخصي : 44.95 دولاراً في السنة رخصة الأعمال: 69.95$/سنة



تقييمات ومراجعات موڤافي

G2: 4.5/5 (أكثر من 45 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 45 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 850 تقييم)

3. ShareX (الأفضل للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى خيارات تخصيص واسعة النطاق)

عبر شاركX ShareX هو مسجل شاشة مجاني وأداة مفتوحة المصدر مليئة بالميزات. تتيح لك تخصيص كل شيء، واستخدام مفاتيح الاختصار، وحتى التكامل مع منصات مثل Dropbox و Imgur.

أفضل ميزات ShareX

إعداد مفاتيح الاختصار، واختيار أوضاع الالتقاط (ملء الشاشة، ومناطق محددة، وتمرير صفحات الويب)

تسجيل صور GIF

تحميل لقطات الشاشة والتسجيلات مباشرة إلى منصات مختلفة مثل Imgur أو Dropbox

نظرًا لأنه مفتوح المصدر، فإنه يستفيد من سيل مستمر من التحديثات والتحسينات من مجتمع متخصص

قيود ShareX

خيارات التخصيص الواسعة النطاق لديها منحنى تعليمي قليلاً مقارنة بالأدوات الأبسط

يتطلب التخصيص المتقدم معرفة تقنية

أسعار ShareX

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات ShareXShareX

G2: 4.8/5 (أكثر من 75 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. سكرين ريك (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو تعليمية وعروض توضيحية سريعة وسهلة مع تسجيل الشاشة والصوت)

عبر: ScreenRec يتمحور ScreenRec حول البساطة. لا توجد برامج معقدة أو مشاكل في التحرير هنا - فقط نقرة واحدة، ويمكنك بسهولة التقاط تسجيلات شاشة واضحة تمامًا. لا تعبث بالإعدادات المعقدة أو برامج التحرير.

لذا، في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى التقاط خطأ ما أو شرح شيء ما لزميل في الفريق يعيش في الجانب الآخر من العالم، احصل على ScreenRec. كما أنه يعمل أيضًا كوسيلة ممتازة برنامج فيديو تدريبي .

أفضل ميزات #### أفضل ميزات برنامج إعادة التسجيل

التقط صوت النظام أو صوت الميكروفون أو كليهما معًا، وهو رائع لصنعمقاطع فيديو تدريبية ادمج كاميرا الويب الخاصة بك في تسجيلاتك، مما يسمح لك بإضافة لمسة شخصية أوالتغلب على خوفك من الكاميرا التحميل بسهولة إلى المنصات الشهيرة أو إنشاء روابط مخصصة قابلة للمشاركة

استخدم التخزين السحابي لتسجيلاتك

قيود تسجيلات الشاشة

تتطلب أطوال التسجيل الممتدة والتخزين السحابي اشتراكًا مدفوعًا لتلبية احتياجات التسجيلات الكبيرة

لا توجد خيارات تحرير متقدمة

تسعير #### تسعير برنامج ScreenRec

مجاني للأبد: 0 دولار

0 دولار المحترف: 8.32 دولار/شهريًا

8.32 دولار/شهريًا القسط: 81.66 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

5. LightShot (الأفضل لالتقاط لقطات الشاشة الأساسية والتحرير والمشاركة الفورية)

عبر: لايت شوت LightShot هو خيار مجاني آخر للحصول على لقطات شاشة سريعة وتحرير أساسي. يعمل هذا البرنامج خفيف الوزن كأداة قص في نظام ويندوز (باستخدام مفتاح "prnt scr") ويعطي الأولوية للسرعة وسهولة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين من التقاط مناطق محددة من الشاشة بضغطة زر واحدة.

يوفر أدوات التعليقات التوضيحية والتخزين السحابي والمشاركة السهلة.

أفضل ميزات لايت شوت

التقاط الصور بسرعة باستخدام عملية التقاط لقطة شاشة بسيطة باستخدام وظيفة التقاط بضغطة واحدة

استخدام أدوات التعليقات التوضيحية لإضافة إشارات مرئية مثل الأسهم والنصوص والأشكال إلى لقطات الشاشة

بمجرد الالتقاط والتعليق، يمكنك مشاركة لقطات الشاشة بسهولة من خلال المنصات الشائعة مثل Imgur أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر روابط مخصصة لتوزيعها على نطاق أوسع

يستهلك الحد الأدنى من موارد النظام ليعمل

قيود لايت شوت

يفتقر إلى أدوات التحرير المتقدمة مثل الاقتصاص أو تغيير الحجم

إنه يعطي الأولوية لخيارات المشاركة المباشرة، مما يحد من وظائفه للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات تعاون جماعي محددة أو مهام سير عمل مشاركة أكثر تعقيدًا

تسعير لايت شوت

مجاني للاستخدام

تقييمات ومراجعات لايت شوت

G2: 4.7/5 (أكثر من 130 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 130 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 35 تقييم)

6. PicPick (الأفضل للمبدعين المرئيين الذين يحتاجون إلى أوضاع التقاط متنوعة وميزات تحرير شاملة)

عبر بيكبيك PicPick أداة متعددة الاستخدامات تجمع بين تسجيل الشاشة والتقاط لقطات الشاشة وتحرير الصور. وهي سهلة الاستخدام وتحتوي على مجموعة واسعة من الميزات، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للمحترفين المبدعين والمتخصصين في التواصل المرئي.

تم تصميم PicPick ليكون بديهيًا، مما يجعله في متناول المستخدمين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء. تضمن لك مجموعة ميزاته الواسعة الحصول على جميع الأدوات التي تحتاجها في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة.

سواء كنت تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تقوم بإعداد عرض تقديمي احترافي، أو ببساطة تلتقط المعلومات للاستخدام الشخصي، فإن PicPick يوفر لك كل ما تحتاجه.

أفضل ميزات PicPicPick

استخدم مجموعة من طرق الالتقاط، من ملء الشاشة ومناطق محددة إلى تمرير النوافذ وحتى استخراج النص من لقطات الشاشة

اقتصاص وتغيير الحجم وإضافة تأثيرات وتطبيق علامات مائية باستخدام مجموعة أدوات التحرير القوية

إضافة أسهم ومربعات نصية وأشكال وحتى رسومات يدوية إلى لقطات الشاشة والتسجيلات الخاصة بك

التقط الصور أو العروض التوضيحية أو البرامج التعليمية أو الندوات عبر الإنترنت دون عناء واختر من بين تنسيقات التسجيل المختلفة

مشاركة صورك على المنصات الشائعة وخدمات التخزين السحابي

قيود PicPickPick

يتطلب منحنى تعليمي بسيط مقارنة بالأدوات الأبسط

يتطلب موارد نظام أكثر قليلاً مقارنة بأدوات التقاط الشاشة خفيفة الوزن

تسعير PicPickPick

الخطة الفردية: 24 دولارًا لكل مستخدم (2 جهاز/مستخدم)

24 دولارًا لكل مستخدم (2 جهاز/مستخدم) خطة الفريق: تختلف لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات PicPickPick

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. جرينشوت(الأفضل لعشاق المصادر المفتوحة الذين يحتاجون إلى خيارات التقاط متقدمة)

عبر جرين شوت أداة أخرى مجانية بديلة لأداة القص المجانية وخيار مفتوح المصدر، Greenshot، وهي أداة رائعة للتخصيص. فهو يوفر العديد من أوضاع الالتقاط وأدوات التعليقات التوضيحية وحتى إمكانيات البرمجة النصية للمستخدمين المحترفين.

وهي تلبي احتياجات كل من المستخدمين العاديين والأفراد البارعين في التكنولوجيا الذين يبحثون عن وظائف متقدمة.

أفضل ميزات Greenshot

استخدام مجموعة متنوعة من أوضاع الالتقاط، بما في ذلك ملء الشاشة، ومناطق محددة، ونوافذ، ونوافذ التمرير، وحتى التقاط المنطقة مع التأخير

تخصيص مفاتيح الاختصار الخاصة بالالتقاط، وتحديد تنسيقات الإخراج، وإنشاء مهام سير عمل تلقائية

اقتصاص، وتغيير الحجم، وإضافة تأثيرات، وتطبيق علامات مائية، واستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التعليقات التوضيحية لتحرير لقطات الشاشة باستخدام مجموعة التحرير الشاملة

استفد من مجتمع مخصص، مما يؤدي إلى تحديثات متكررة وإصلاحات للأخطاء وحتى تطوير المكونات الإضافية

قيود جرين شوت

تتطلب مجموعة الميزات الشاملة بعض الاستكشاف الأولي للمستخدمين الجدد

تتطلب معرفة تقنية أكثر قليلاً مقارنة بالخيارات المتاحة مسبقاً والمتاحة بسهولة

تسعير جرينشوت

Windows: مجاني للتحميل

مجاني للتحميل MacOS: 1.99 دولار/التنزيل

تقييمات ومراجعات Greenshot

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. لقطة شاشة رائعة (الأفضل لفرق التصميم الذين يحتاجون إلى إضافة ملاحظات مباشرة على لقطات الشاشة)

عبر: لقطة شاشة رائعة هذا امتداد كروم لمسجل شاشة الفيديو يتيح لك التقاط لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو مباشرةً من داخل متصفحك. إنها أداة قوية ومتعددة الاستخدامات للمحترفين المشغولين الذين يبحثون عن حل شامل لالتقاط لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة وتحريرها ومشاركتها.

سهولة استخدامه، ومجموعة ميزاته الغنية، وتكامله السلس مع المتصفحات الشائعة وسير العمل يجعله أداة قيمة لأي شخص يركز على الإنتاجية.

أفضل ميزات لقطة شاشة رائعة

التقط مناطق محددة من شاشتك بنقرة واحدة: الشاشة بأكملها، أو منطقة معينة، أو نافذة تمرير.

التقاط تسجيلات الشاشة مع السرد الصوتي، وهي مثالية لإنشاء البرامج التعليمية أو العروض التوضيحية أو التقاط تفاعلات موقع الويب للإبلاغ عن الأخطاء

اقتصاص، وتغيير الحجم، وإضافة تعليقات توضيحية (أسهم، نصوص، أشكال)، وحتى طمس المعلومات الحساسة باستخدام مجموعة التحرير القوية

التحميل بسهولة إلى المنصات الشائعة مثل Google Drive أو إنشاء روابط مخصصة قابلة للمشاركة للمشاركة عبر Slack أو Teams، إلخ

قيود لقطة شاشة رائعة

ميزات تحرير متقدمة محدودة مقارنة بتطبيق سطح المكتب الكامل

تتطلب أطوال التسجيل الممتدة ومساحة التخزين السحابية الإضافية اشتراكًا مدفوعًا للاستخدام الكثيف

أسعار لقطة الشاشة الرائعة

للأفراد مجاني: $0 الأساسي: 6 دولارات شهرياً المحترف: 8 دولارات شهريًا

للفرق لايت مكان العمل: $0 قسط مكان العمل: 10 دولارات/مستخدم/شهرياً المؤسسات: اتصل بالمبيعات



تقييمات ومراجعات رائعة للشاشة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم)

9. دروبلر (الأفضل للمشاركة السريعة والسهلة مع التعليقات التوضيحية البسيطة والتحميلات السحابية الفورية)

عبر دروبلر يتمحور Droplr حول المشاركة والتعاون. إنه حل مبسط للفرق الإبداعية والأفراد الذين يحتاجون إلى مشاركة لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة والملفات بسلاسة.

إن تركيزه على المشاركة الفورية وإمكانيات التعليقات التوضيحية والتكامل السلس مع مهام سير العمل الشائعة يجعله أحد الأصول القيمة في بيئات العمل التعاونية اليوم.

أفضل ميزات دروبلر

التقاط لقطات الشاشة أو تسجيلات الشاشة أو تحميل أي ملف بنقرة واحدة

يمكن الوصول إلى المحتوى المشترك على الفور لأعضاء فريقك أو عملائك من خلال روابط آمنة وقابلة للمشاركة. تجميع جميع أصولك المرئية في موقع واحد يسهل الوصول إليه

ضع تعليقات توضيحية على لقطات الشاشة والتسجيلات مباشرةً داخل المنصة، وقم بتمييز المناطق الرئيسية، وأضف التعليقات

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع ومنصات التواصل الشائعة

متوفر على جميع أنظمة التشغيل والمنصات الرئيسية

قيود دروبلر

تقدم الخطة المجانية مذاقًا لوظائف Droplr ولكن لديها قيودًا على التخزين وقيودًا على الميزات المتقدمة مثل العلامات التجارية المخصصة أو أدوات إدارة الفريق

ليست مثالية لأنواع الملفات المعقدة أو التعاون في المستندات التي تتطلب ميزات تحرير متعمقة

أسعار دروبلر

للأفراد محترف بلس: 8 دولارات شهرياً

للشركات الفريق: 9 دولارات شهرياً للمؤسسات اتصل بالمبيعات



تقييمات ومراجعات دروبلر

G2: 4.5/5 (395+ تقييم)

4.5/5 (395+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 115 تقييم)

10. فليم شوت (الأفضل للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى مستويات عالية من التخصيص)

عبر طلقة لهب Flameshot هي أداة مجانية ومفتوحة المصدر مع ميزات متقدمة، مما يجعلها خيارًا مقنعًا لمستخدمي لينكس.

توفر واجهته البديهية وتصميمه خفيف الوزن ووظائفه الأساسية أداة سهلة الاستخدام وغنية بالميزات، مما يجعلها إضافة قيّمة إلى مجموعة أدوات أي مستخدم لنظام لينكس.

أفضل ميزات FlameShot

تشغيله بسلاسة على معظم أنظمة لينكس دون إعاقة سير عملك

التقاط لقطات الشاشة والتعليق عليها بسهولة من خلال واجهته البسيطة

استخدام أوضاع التقاط متنوعة، بما في ذلك ملء الشاشة، ومناطق محددة، ونوافذ، وحتى مناطق التمرير

استخدام مجموعة مختارة من أدوات التعليقات التوضيحية مثل الأسهم، ومربعات النصوص، والأشكال، وحتى أداة تمييز

انسخ الصورة بسرعة إلى الحافظة الخاصة بك للصقها بسهولة في المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني

قيود FlameShot

يفتقر إلى أدوات التحرير المتقدمة مثل الاقتصاص أو تغيير الحجم

مصمم خصيصاً لمستخدمي لينكس. قد تحتاج إلى استكشاف البدائلأدوات تسجيل الشاشة لنظام ويندوز أو ماك

تسعير FlameShot

مجانًا للاستخدام

تقييم ومراجعات FlameShot

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

تجاوز القصاصات الأساسية: انقر، التقط، وقم بالالتقاط، واغزُ!

لقد تطور عالم تسجيل الشاشة. فسواء كنت مستخدمًا عاديًا يلتقط لحظة مضحكة أو محترفًا مبدعًا يصوغ دروسًا تعليمية مصقولة، هناك أداة مثالية في انتظار من يكتشفها.

لقد استكشفت هذه القائمة مجموعة من حلول تسجيل الشاشة، لكل منها نقاط قوته.

إذا كنت مستخدمًا محترفًا أو محترفًا مبدعًا، فالعالم هو محارتك! سيمنحك ClickUp's Clips من ClickUp إمكانية الوصول إلى أوضاع التقاط متقدمة، وإمكانيات تحرير قوية لتحسين تسجيلاتك، وتكامل سلس مع أدوات إدارة مشاريع الفيديو الشهيرة ومنصات التواصل.

يُمكّنك هذا المستوى من الوظائف من إنشاء تسجيلات شاشة عالية الجودة تنقل رسالتك بفعالية وتترك انطباعاً دائماً.

ارتقِ بتسجيلات الفيديو الخاصة بك باستخدام أفضل أدوات القص. اشترك في ClickUp اليوم وأحدث ثورة في كيفية التقاط المحتوى ومشاركته!