Sunsama مقابل Motion: ما هو تطبيق التخطيط الأفضل؟

نحن نعرف هذا الشعور: بداية متأخرة لليوم، والتحديق في قوائم المهام الفوضوية، وبدء الذعر في الظهور.

يكافح الكثيرون للعثور على تطبيق المخطط اليومي الذي يمكنه التعامل مع جميع مهامهم اليومية وتركيز احتياجاتهم التخطيطية في مكان واحد.

هل يجب عليك استخدام مستندات Google Docs أو تطبيق Notes على هاتفك أو أدوات التخطيط القوية مثل Sunsama و Motion؟

إذا كان عليك اختيار أداة، فأيهما أفضل؟ ستجيب هذه المدونة على هذا السؤال.

صُمم كل من Sunsama و Motion لمساعدتك في إدارة وقتك والتخطيط ليومك وإنجاز أعمالك بتركيز. ومع ذلك، فإن نهجيهما وميزاتهما تلبي احتياجات مختلفة.

دعنا نتفحص ميزاتهما الفريدة وخطط التسعير الخاصة بهما لمساعدتك في تحديد الأداة التي تناسب أسلوبك الشخصي في الإنتاجية.

ما هو Sunsama؟

عبر سونساما Sunsama عبارة عن مخطط يومي رقمي يجمع بين أدوات الإنتاجية مثل التقويمات وقوائم المهام والمشاريع ورسائل البريد الإلكتروني في منصة واحدة سهلة الاستخدام. إنه مفيد للمهنيين وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في الحفاظ على التنظيم والتركيز دون أن يشعروا بالإرهاق.

الأمر الرائع في Sunsama هو أنه لا يحاول أن يجعلك تعمل أكثر، بل يساعدك على العمل بذكاء من خلال تنظيم المهام ومساعدتك على التخطيط ليومك.

تساعدك الأداة على تحديد المهام ذات الأولوية القصوى يوميًا ودمجها في جدولك الزمني. بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهته جذابة وتفاعلية. يوفر Sunsama أيضًا ميزات مثل وضع التركيز للعمل بدون تشتيت الانتباه ويتكامل مع تطبيقات التقويم المختلفة.

وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيم يومك بصريًا، وتقدير مدد المهام، وتتبع أهم مهامك دون التبديل المستمر بين التطبيقات. ألقِ نظرة على هذا مراجعة سونساما للحصول على فهم مفصل لقدراته!

ميزات Sunsama

والآن، السؤال هو، ما الذي يجعل Sunsama فريدًا بما يكفي للتميز عن البقية؟ تكمن الإجابة في بعض ميزاته الرئيسية.

دعنا نلقي نظرة.

1. التخطيط اليومي مع مدير المهام

عبر سونساما كونه تطبيق تخطيط يومي، يتيح لك Sunsama إدراج المهام التي تريد العمل عليها عند بدء يومك. أي مهام لم تنهيها من الأمس يتم ترحيلها تلقائيًا، حتى تتمكن من إضافتها إلى جدول يومك.

قم بسحب وإسقاط مهامك في الفترات الزمنية المفضلة لديك وسحب المهام من رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيقات مثل Trello أو Todoist مباشرةً إلى جدولك الزمني، مع الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد. تعمل Sunsama أيضًا على موازنة هذا الجدول الزمني من خلال الإشارة إلى الوقت الذي قد تكون فيه مشغولاً أكثر من اللازم.

بمجرد تخطيط يومك، يمكنك مشاركة جدولك مع فريقك على منصات مثل Slack أو Microsoft Teams.

بالإضافة إلى التخطيط اليومي، يعد Sunsama أيضًا مدير مهام عالي الكفاءة.

عندما تنشئ مهمة، يمكنك تعيين تاريخ البدء والانتهاء، وتقسيمها إلى مهام فرعية، وإضافة ملاحظات وتعليقات، وإرفاق الملفات، وتعيينها للتكرار.

عندما تقوم بعرض هذه المهام بتنسيق كانبان اليومي، تظهر مهام كل يوم في أعمدة مع شريط تقدم يملأ كلما أكملتها. يمكنك أيضًا ربط المهام اليومية بأهدافك الأسبوعية للحصول على جدول زمني أكثر نجاحًا.

وفي الوقت نفسه، إذا كنت تريد التخطيط، يمكنك استخدام طريقة عرض التقويم لعرض جدولك الزمني حسب الأيام أو الأسابيع أو الأشهر.

2. الأهداف والمراجعات الأسبوعية

عبر سونساما باستخدام Sunsama، يمكنك تحديد أهداف أسبوعية للحفاظ على تركيزك على ما هو مهم. يمكنك التخطيط لأهدافك قبل عدة أسابيع ومراجعتها. يطالبك Sunsama بالتخطيط لأسبوعك كل يوم اثنين - أو أي يوم تفضله.

في نهاية الأسبوع، يساعدك Sunsama على مراجعة كيف سار الأسبوع. تتيح لك هذه المراجعة رؤية كل ما قمت به، بما في ذلك المهام من الأدوات المدمجة مثل Asana.

المراجعة الأسبوعية ليست مجرد خلاصة - إنها طريقة لمعرفة المدة التي استغرقتها المهام مقارنة بما كنت تتوقعه. على سبيل المثال، إذا استغرقت إحدى المهام ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، يعرض لك Sunsama حتى تتمكن من تعديل خططك.

من خلال معرفة أين استغرق وقتك، يمكنك التخطيط بشكل أفضل للأسبوع التالي. إذا كنت تعمل في فريق، فإن مشاركة هذه المراجعة تساعد الجميع على البقاء على اطلاع دائم على تقدم المشروع وتحديد المواضع التي قد تحتاج إلى تعديل الاستراتيجيات.

3. وضع التركيز وحجب الوقت

عبر سونساما سونساما هو موقع مشهور أداة إدارة الوقت مع بعض الميزات الفريدة والمفيدة.

عندما تحوم فوق مهمة ما وتضغط على المفتاح "F"، فإنه يتيح لك وضع التركيز حيث يمكنك التركيز فقط على المهمة التي بين يديك. يؤدي ذلك إلى خلق بيئة عمل خالية من التشتيت ويساعدك على البقاء على المسار الصحيح وتجنب الانحرافات.

في وضع التركيز هذا، يمكنك حتى تدوين الأفكار المتعلقة بالمهمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤقت بومودورو مدمج للعمل على دفعات قصيرة مع فترات راحة بينهما.

تحتوي المنصة أيضًا على ميزة حظر الوقت لمساعدتك على التخطيط ليومك بكفاءة من خلال جدولة المهام في التقويم الخاص بك. فهي تُظهر لك المدة التي ستستغرقها كل مهمة، مما يساعدك على موازنة عبء العمل على مدار اليوم.

ينبهك برنامج Sunsama لتعديل المهام وإعادة ترتيب أولوياتها إذا تجاوزت طاقتك اليومية.

4. الأرشفة التلقائية للمهام غير المجدولة أو غير المنجزة

عبر سونساما إذا لم تكن قد عملت على مهمة ما لبضعة أيام، فإن Sunsama ينقلها إلى قسم "الأرشيف". هذا يحافظ على تركيز قائمة مهامك الرئيسية على ما هو أكثر إلحاحًا بدلاً من ازدحامها بالمهام القديمة أو غير ذات الصلة. إذا كانت هذه الأرشفة التلقائية لا تناسب سير عملك، فيمكنك إيقاف تشغيلها بسهولة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الميزة موفرة للوقت لأولئك الذين يرغبون في تحديث قائمة مهامهم دون تحديث يدوي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لديك مهام غير جاهزة للجدولة، فيمكنك تخزينها في قائمة المهام المتراكمة.

تسعير Sunsama

اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا اشتراك سنوي: 16 دولارًا/مستخدم شهريًا

ما هي الحركة؟

عبر الحركة تمزج الحركة بين تقويم الذكاء الاصطناعي ومدير المهام ومخطط المشاريع في حزمة واحدة أنيقة. يهدف إلى الحفاظ على يومك منظمًا وأقل فوضى من خلال وضع كل شيء في مكان واحد.

مقارنةً بالإنتاجية الأخرى تطبيقات مثل الاثنين و المفهوم، الحركة يتميز باستخدامه المكثف للذكاء الاصطناعي.

فبمساعدته، يقوم بترتيب جدولك الزمني وإعادة جدولة المهام التي لم تتمكن من إنهائها تلقائيًا. وهذا يجعل من السهل عليك التركيز على ما هو قادم دون القلق بشأن إعادة ترتيب تقويمك. حتى أنه يقترح عليك ما يجب العمل عليه بعد ذلك بناءً على الأولوية، مما يجعله مناسباً تماماً للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يعد إنشاء قوائم المهام أمراً طبيعياً بالنسبة ل Motion. يعمل برنامج الجدولة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تخطيط يومك تلقائيًا، مع مراعاة المواعيد النهائية والأولويات والفترات الزمنية المتاحة في تقويمك. بالإضافة إلى أنه يدعم التوازن بين العمل والحياة والعمل العميق.

تتكامل Motion أيضاً مع المنصات المألوفة على الإنترنت، مما يجعلها مثالية لرواد الأعمال أو أصحاب الأداء العالي. لمعرفة المزيد، خاصةً حول أدوات تخطيط المشاريع، اطلع على مراجعة تطبيق Motion !

ميزات الحركة

تجمع Motion بين ميزات التخطيط والإدارة الأكثر كفاءة لتنظيم سير عملك.

تتضمن هذه الميزات ما يلي:

1. التخطيط اليومي الذكي

عبر الحركة Motion أكثر من مجرد مخطط عادي: إنه مخطط مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

على عكس المخططين التقليديين، الذين يتطلبون منك تعيين المهام يدويًا، يأخذ Motion جميع مدخلاتك - مثل الأولوية، والمواعيد النهائية، والتوافر - ويتولى التخطيط نيابةً عنك.

يوفر هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوقت والجهد من خلال إعادة ترتيب مهامك تلقائيًا عندما يطرأ أمر طارئ.

على سبيل المثال، ستقوم Motion بتحديد أولويات المهام التي تم وضع علامة ASAP عليها وتعديل جدولك الزمني وفقًا لذلك. تعمل هذه الميزة الذكية للتخطيط اليومي على تبسيط سير عملك وتزيل الحاجة إلى إعادة الترتيب اليدوي، مما يجعل إدارة المهام أكثر كفاءة.

2. المجدول التلقائي للمهام

عبر الحركة تمامًا مثل تخطيطها، فإن جدولة Motion تلقائية أيضًا.

أنت تعلم بالفعل أنها تخطط مهامك بناءً على الأولويات والمواعيد النهائية. ولكن ماذا لو كانت لديك مهام متكررة؟ سوف تقوم Motion بجدولتها لك أيضًا. ما عليك سوى تعيين التردد، وأوقات البدء، والمدة، والأولوية.

يمكنك جدولتها خلال ساعات العمل أو في أوقات محددة. يمكنك أيضًا تشغيل الجدولة التلقائية أو إيقاف تشغيلها وتسمية المهام لتنظيم أفضل.

أفضل جزء هو جدولة Motion التلقائية، والتي يمكنها التكيف بسرعة مع التغييرات اليومية. إذا استغرقت إحدى المهام وقتًا أطول من المتوقع أو إذا طرأ أمر طارئ، فسوف يعيد تنظيم جدولك تلقائيًا لاستيعاب التغيير.

3. جدولة الاجتماعات داخل التطبيق

عبر الحركة يمكنك جدولة اجتماعاتك مباشرةً داخل مساحة عمل Motion. يمكنك إنشاء رابط حجز يوضح مدى توفرك ومشاركته، مما يسمح لجهات الاتصال باختيار الوقت المناسب.

يمكنك تخصيص خيارات مثل الأوقات الفاصلة بين الاجتماعات، وحدود الحجز اليومية، وأسئلة ما قبل الاجتماع، مما يضمن سهولة ملاءمة اجتماعاتك لجدولك الزمني.

والنجم وراء هذه التقنية؟ مساعد اجتماعات Motion الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي على تبسيط العملية، مما يتيح للأشخاص حجز الاجتماعات دون الحاجة إلى تطبيق منفصل. حتى أنك تحصل على قوالب اجتماعات قابلة للتخصيص وتعيين المعلمات لتجنب الاجتماعات غير المرغوب فيها التي تستحوذ على جدولك الزمني.

تسعير ### Motion

فردي: 34 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

34 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الفريق: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

Sunsama مقابل Motion: مقارنة الميزات

ميزات Sunsama Motion الأفضل لـ رواد الأعمال المنفردين والمستقلين الشركات الصغيرة والمتوسطة المخطط اليومي نعم نعم جدولة الذكاء الاصطناعي لا نعم نعم أداة جدولة الاجتماعات لا نعم تتبع التقدم نعم نعم نعم نعم المراجعات اليومية والأسبوعية نعم لا عرض التقويم نعم نعم نعم أدوات إدارة المشروع لا نعم تعاون الفريق نعم، مع أدوات الطرف الثالث نعم، أصلي التكاملات أكثر أقل

إن Sunsama و Motion أداتان رائعتان للإنتاجية وتساعدان في إدارة المهام، لكنهما تختلفان قليلاً في أسلوبهما في التخطيط والجدولة.

لنلقِ نظرة على الاختلافات بينهما بالتفصيل:

1. التخطيط اليومي

سونساما

يتبع Sunsama نهجاً واعياً للتخطيط اليومي. فهو يرشدك خلال إعداد مهامك وجداولك الزمنية في الوقت الذي تفضله كل يوم. يتضمن ذلك سرد المهام، وتقدير الوقت لكل منها، وتحديد ما يجب تحديد أولوياته.

الحركة

مع Motion، لا تحتاج إلى طقوس يومية كما تفعل مع Sunsama. بدلاً من ذلك، فإنه يضيف المهام تلقائياً إلى التقويم الخاص بك بناءً على الأولوية والتوافر باستخدام خوارزميات التعلم الآلي. يقوم بتعديل جدولك بشكل ديناميكي إذا طالت الاجتماعات أو استغرقت المهام وقتاً أطول من المتوقع.

الفائز: Motion هو الخيار الأفضل لنهج عدم التدخل. يقدم Sunsama تجربة تخطيط أفضل.

2. الجدولة التلقائية

سونساما

سونساما والأتمتة ليسا صديقين حميمين (مما دفع عشاق الذكاء الاصطناعي إلى بدائل سونساما مثل Motion). يتيح لك جدولة المهام بشكل فردي عن طريق سحبها وإفلاتها يدويًا في التقويم الخاص بك أو أتمتتها باستخدام أدوات الطرف الثالث. على الرغم من أنه يتطلب المزيد من العمل مقدمًا، إلا أنه يمنحك المزيد من التحكم في يومك.

الحركة

جدولة المهام في Motion مؤتمتة بالكامل. فهو يستخدم خوارزميات ذكية لإدراج المهام في جدولك الزمني بناءً على الأولويات. يوفر أداة جدولة زمنية للتعديلات اليدوية ولكنه يعيد تبديل المهام ديناميكيًا في حالة حدوث تغييرات خلال اليوم.

الفائز: تحصل Motion على الميدالية لجدولتها التلقائية الفعالة والديناميكية.

3. التكامل

سونساما

Sunsama ممتاز في الاتصال بأدوات مثل تقويم Google وGmail وSlack وTrillo وAsana وTodoist وGitHub. يتيح لك ذلك إدارة المهام ورسائل البريد الإلكتروني والمشاريع القادمة في مكان واحد. يمكنك بسهولة سحب المهام إلى خطتك اليومية من تطبيقاتك المفضلة وتحديث كل شيء.

الحركة

عمليات تكامل Motion أساسية وموجهة نحو الاجتماعات. يمكنك مزامنة التقويمات، وربط Gmail للتذكير التلقائي، واستخدام أدوات الفيديو مثل Zoom للاجتماعات. يرتبط Motion بأدوات أقل من Sunsama ويركز على ميزاته الأساسية بدلاً من مجموعة كبيرة من الخدمات الخارجية.

الفائز: يفوز تطبيق Sunsama نظرًا لتنوع عمليات التكامل التي يقدمها.

4. التسعير: صن سما مقابل موشن

ميزات Sunsama Motion السعر (شهريًا، تُدفع شهريًا) 20 دولارًا فرد فريق $34 $20 جدولة تلقائية لا نعم نعم تخطيط آلي لا لا لا نعم نعم لوحات كانبان نعم نعم نعم نعم عرض التقويم نعم نعم نعم نعم

| حجز الاجتماعات | لا | نعم | نعم | نعم |

| قوالب المشاريع | لا | نعم | نعم | نعم |

| تعاون الفريق | مع أدوات الطرف الثالث | لا | نعم | نعم |

| تحديد أولويات المهام | نعم | لا | نعم | نعم |

| عدد المهام | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |

سونساما

تتقاضى Sunsama 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم مقابل إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا مع وظائف كاملة. هذا السعر الثابت ليس له مستويات، مما يجعل التسعير واضحًا ومباشرًا. إذا اخترت الباقة السنوية، يمكنك توفير 48 دولارًا سنويًا.

الحركة

باقة Motion الفردية، التي تتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي، تكلف 19 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. السعر أقل للفرق بسعر 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. هناك أيضًا نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام لتجربة المنصة قبل اتخاذ قرار الدفع.

الفائز: يعتمد الأمر على احتياجاتك. Sunsama أقل تكلفة للأفراد، و Motion للفرق.

Sunsama مقابل Motion: من الفائز؟

ليس من السهل إعلان فائز في هذه المناظرة، خاصة عندما تتفوق Sunsama و Motion في أقسام معينة.

إذا كنت تفضل التحكم في جداولهم الزمنية، وتستمتع بالتخطيط ليومهم، ولا تريد أن تنفق الكثير، فستحب Sunsama. حيث يعمل منهجه اليومي والمنهجي في الجدولة على تنظيم مهامك وسيبقيك على اطلاع دائم بكل ما لديك من مهام.

ومع ذلك، إذا كنت رجل أعمال خبيرًا في مجال التكنولوجيا وتدير فرق العمل وليس لديك وقت لجدولة المهام يدويًا، فإن تطبيق Motion هو أفضل رهان لك.

فهو سيدير مهامك تلقائياً في التخطيط، والجدولة، وإعادة جدولة المهام بناءً على المواعيد النهائية، والأولويات، والتقدم المحرز.

سيتعين عليك إدخال المعلومات اللازمة، وسيتولى تطبيق Motion كل أعمال الجدولة تقريبًا نيابةً عنك (بما في ذلك الاجتماعات!).

Sunsama مقابل Motion على Reddit

لفهم تفضيلات المستخدمين حول تفضيلات المستخدمين حول Sunsama مقابل Motion بشكل أفضل، استكشفنا موقع Reddit.

أعرب بعض الأشخاص عن تقديرهم لفعالية Motion ومجموعتها الكاملة من الميزات التي تحافظ على تنظيمهم. قال أحد هؤلاء المستخدمين

لقد لفتت Motion انتباهي وبدت مذهلة. لقد أتيت من Calendly والحل المتكامل سيكون رائعًا لمساعدتي على تحرير بعض النطاق الترددي الذهني والتوقف عن خوفًا من نسيان الأشياء

ومع ذلك، لم يشعر الجميع بنفس الشعور. فبالرغم من إعجابهم بمجموعة قدرات Motion، إلا أن المستخدمين لم يكونوا سعداء جدًا بهيكل تسعيرها. وانتهى بهم الأمر بتفضيل Sunsama بدلاً من ذلك.

_أنا أستخدم Sunsama وكانت ميزة المربعات الزمنية بمثابة تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لي. أوصي به بشدة!

سمعت أن خاصية تحديد الوقت في Motion يمكن القول إنها أفضل لأنها يمكن أن تعيد جدولة مهامك وتنقلها لك في حالة تفويتها، أو القيام ببعضها مقدمًا، وما إلى ذلك. لكن سعره باهظ جدًا بالنسبة لي

استمتع جزء كبير من مستخدمي Redditors في الواقع بالأسلوب اليدوي لـ Sunsama بدلاً من أسلوب Motion الآلي بالكامل.

_ أعتقد أن Sunsama يتألق كمخطط موحد للأشخاص الذين يستخدمون أدوات/برامج متعددة عبر فرق متعددة

# # تعرف على ClickUp - أفضل بديل لسنساما مقابل Motion

ولكن ماذا لو كنت محترفًا متمرسًا في مجال التكنولوجيا وتستمتع بالتخطيط لأيامك من وقت لآخر وتريد خيارًا مناسبًا للميزانية؟ حسناً، ستحتاج إلى شيء هو الأفضل من كلا العالمين.

ClickUp هو أداة إنتاجية شاملة وبرنامج لإدارة المشاريع مصمم للفرق والأفراد. يمكن لهذه الأداة الإنتاجية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تقوم بمفردها بجدولة وإدارة عبء العمل الخاص بك دون أن تكلفك الكثير. ويمكنها أن تتكامل مع أكثر من 1000 تطبيق، مما يتيح لك جمع كل أعمالك تحت سقف واحد.

ميزات ### ClickUp

هذه بعض ميزات ClickUp الرئيسية:

1. قالب المخطط اليومي ClickUp

رتب يوم عملك وابقَ على المسار الصحيح مع المهام باستخدام قالب المخطط اليومي من ClickUp

قالب قالب المخطط اليومي ClickUp هو خيارك الأفضل إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ترتيب مهامك اليومية.

فهو يساعدك على جدولة المهام والأحداث والمواعيد لتظل منظمًا. يمكنك تنظيم مهامك في فئات مثل المهام الشخصية أو العمل أو الأهداف، وتحديد أولويات المهام بناءً على الأهمية والإلحاح، وتتبع تقدمك باستخدام صور مرئية مثل الرسوم البيانية والمخططات.

يوفر ClickUp مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص لمساعدتك في إنشاء المهام بسرعة وبدء العمل على الفور. اختر قالب المخطط اليومي قم بتنزيله واملأ الحقول المخصصة لإعداد عملك في دقائق.

2. كليك أب برين

اعتنِ بجميع المهام المتكررة بينما تركز على الأشياء المهمة مع ClickUp Brain

هل يعتمد سير عملك بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي؟ إذن، ستحب ClickUp Brain. ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في إنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا، أو إنشاء جداول زمنية للمشروع، أو إنشاء جداول أعمال، أو صياغة العروض التقديمية. كما أنه يعمل كمحرر، حيث يقوم بصقل مستنداتك للحصول على نغمة احترافية أو إعادة تنسيق الملاحظات لتسهيل اتخاذ الإجراءات.

3. أتمتة ClickUp

يمكنك أتمتة مهامك المتكررة وتقليل العبء اليدوي غير الضروري باستخدام أتمتة ClickUp

استفد من قوة أتمتة ClickUp أو تخصيصها لتناسب متطلباتك الفريدة. سيمكّن ذلك فريقك من التركيز على المهام الأكثر أهمية.

إنشاء مهام جديدة ونشر إجراءات التشغيل الموحدة في جميع أنحاء فريقك. يمكنك أتمتة تعيينات المهام، ونشر التعليقات، وتحديثات الحالة، وغير ذلك الكثير مع العديد من الخيارات.

اضمن التدفق المستمر للعمل من خلال نقل المهام والأولويات بسلاسة وإضافة العلامات والقوالب عند تطور الحالات.

3. عرض تقويم ClickUp

احصل على عرض شامل لجدولك الزمني الحالي باستخدام عرض التقويم الخاص ب ClickUp عرض تقويم ClickUp يساعدك على تنظيم المشاريع وتخطيط الجداول الزمنية ورؤية عمل فريقك في تقويم مرن. وسواء كنت تريد عرضًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، فإن كل شيء متاح لك.

باستخدام السحب والإفلات، يمكنك بسهولة تعديل جدولك الزمني ليناسب ساعات عملك الأكثر إنتاجية. وإذا تغيرت الخطط، فلا مشكلة! استخدم ميزة العلاقات لربط المهام وإعادة ترتيبها حسب الحاجة.

إضافة المهام سريعة؛ يمكنك تخصيص حقول للملاحظات الإضافية أو الملفات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة تقويمك مع العملاء أو العاملين المستقلين باستخدام الأذونات.

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تنظيم سير العمل والتقويمات الخاصة بك مع ClickUp

يمكن أن يصبح التخطيط لأعمالك وأنشطتك اليومية مرهقًا إذا لم يكن لديك مخطط رقمي قوي لتنظيم مهامك.

على الرغم من أن كلاً من Sunsama و Motion رائعان جدًا في التخطيط والجدولة، إلا أنهما لا يخلوان من القيود.

نهج Sunsama اليدوي في التخطيط قد يجعل العملية أكثر تعقيدًا بالنسبة لبعض المستخدمين، مما يدفعهم إلى اختيار Motion وأتمتتها. ومع ذلك، يمكن أن يكون تسعير Motion مثبطًا، مما يجبر الناس على البحث عن أسعار معقولة أكثر بدائل Motion .

من ناحية أخرى، يجمع ClickUp بين كل الأشياء الجيدة في أداة واحدة ملائمة لإدارة المشروع.

إنها أداة قوية لإدارة المشاريع والمهام، وبأسعار معقولة، وسهلة الاستخدام. إلى جانب مجموعته الكبيرة من القوالب الجاهزة والتكاملات الجاهزة، يمكنك تنظيم جميع مهام سير العمل الخاصة بك وإزالة الفوضى من تقويماتك باستخدام تطبيق واحد فقط! اشترك في ClickUp اليوم وابدأ مجانًا!