أفضل 10 برامج ملاحظات الإصدار 10 في 2025

إن المواءمة بين العناصر الرئيسية لاحتياجات العملاء ورؤية المنتج أمر بالغ الأهمية. يجب أن تحقق إصدارات المنتجات توازناً دقيقاً بين الاثنين. ومع ذلك، فإن إصدار مخطط له بعناية قد لا يلاحظها أحد دون ملاحظات إصدار واضحة ومفصلة. كتابة ملاحظات إصدار منتج رائع هو فن، ولكن يمكن لبرنامج ملاحظات الإصدار تبسيط العملية.

تتيح لك هذه الأداة تسجيل ومشاركة التفاصيل حول إصدار المنتج من خلال الاستفادة من ميزات مثل التوثيق المركزي والتعاون. فهي تبسّط التواصل وتوفر الوقت وتضمن أن يكون الجميع، بما في ذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين، على نفس الصفحة.

ليس من السهل الموازنة بين إيجابيات وسلبيات الأدوات المختلفة لاختيار الأداة الأكثر ثراءً بالميزات التي تناسب فريق إدارة المنتج لديك، خاصةً مع وجود العديد من الخيارات في السوق.

فيما يلي قائمة بأفضل برامج ملاحظات الإصدار لمساعدتك في اختيار البرنامج الذي يناسبك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج ملاحظات الإصدار؟

برنامج ملاحظات الإصدار هو برنامج لا يقدر بثمن أداة لإدارة المنتج لمساعدتهم على توثيق آخر تحديثات البرامج والميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء وتحسينات الميزات وغيرها. وتضمن تحديث جميع أعضاء الفريق بالتغييرات الجديدة في منتج البرنامج.

عند اختيار برنامج ملاحظات الإصدار، ضع في اعتبارك الميزات التالية قبل القيام بالاستثمار:

واجهة سهلة الاستخدام: احصل على أداة ملاحظات الإصدار مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام وسهولة الوصول إلى الميزات التي تتيح سهولة التصفح وتوثيق البيانات

احصل على أداة ملاحظات الإصدار مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام وسهولة الوصول إلى الميزات التي تتيح سهولة التصفح وتوثيق البيانات إشعارات تلقائية: ابحث عن الأدوات التي ترسل إشعارات تلقائية للمنصة والبريد الإلكتروني بالتغييرات الرئيسية لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة

ابحث عن الأدوات التي ترسل إشعارات تلقائية للمنصة والبريد الإلكتروني بالتغييرات الرئيسية لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة إدارة مذكرة الإصدار المحسّنة : اختر البرامج التي تعمل على أتمتة إنشاء ملاحظات الإصدار وإدارتها وتوزيعها

: اختر البرامج التي تعمل على أتمتة إنشاء ملاحظات الإصدار وإدارتها وتوزيعها جمع الملاحظات: اختر البرنامج الذي يتيح جمع ملاحظات المستخدمين لتسهيل التقدم المستمر ورضا المستخدمين عن المنتج

اختر البرنامج الذي يتيح جمع ملاحظات المستخدمين لتسهيل التقدم المستمر ورضا المستخدمين عن المنتج عمليات التكامل: تأكد من التوافق مع منصات الطرف الثالث لتحسين التواصل والتعاون

تأكد من التوافق مع منصات الطرف الثالث لتحسين التواصل والتعاون خيارات التخصيص: ابحث عن أداة ملاحظات الإصدار مع ميزات قابلة للتخصيص لـ تخصيص عملية ملاحظات الإصدار والقوالب وفقًا لاحتياجات فريقك المحددة

ابحث عن أداة ملاحظات الإصدار مع ميزات قابلة للتخصيص لـ تخصيص عملية ملاحظات الإصدار والقوالب وفقًا لاحتياجات فريقك المحددة أدوات التعاون: إعطاء الأولوية للمنصات التي توفر أدوات تعاون قوية لمساعدتك على تحسين العمل الجماعي وتبسيط التواصل

اقرأ أيضًا: قوالب أساسية لمديري المنتجات

## أفضل 10 برامج لملاحظات الإصدار لاستخدامها في عام 2024

إليكم قائمتنا المعدة بعناية لأكثر برامج ملاحظات إصدار المنتجات تأثيراً والتي يجب على كل فريق منتج الاطلاع عليها:

1. ClickUp

ClickUp هو أداة قوية لإدارة المشاريع، وتحسين كفاءة العمل، ومساعدة الفرق على البقاء منظماً. يعمل هذا الحل البرمجي لملاحظات الإصدار على توحيد الأنشطة المختلفة لفريق التطوير، بدءًا من التعامل مع المهام إلى تمكين التواصل والتعاون بشكل مبسط. حل إدارة المشاريع من ClickUp لفرق البرمجيات يوفر إدارة سلسة بدءًا من التخطيط وتحديد الأولويات وتصميم المنتج إلى إطلاقه وإعداد التقارير عن المشاريع.

تتمثل إحدى الميزات البارزة لهذا المنتج في قدرته على تقديم تكامل واسع النطاق (أكثر من 1000 تكامل وما زال العدد في ازدياد) يساعد على تبسيط التعاون وتعزيز الإنتاجية بين الفرق والمستخدمين.

يمكن لفرق التطوير التي تتطلع إلى تبسيط عملية مذكرة الإصدار الخاصة بهم استخدام قالب ملاحظات الإصدار ClickUp للتواصل بفعالية مع العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة بشأن تحديثات المنتج. يوفر هذا القالب طريقة واضحة وموجزة لتلخيص التغييرات والتحسينات وغيرها.

تأكد من بقاء فريقك على نفس الصفحة مع نموذج ملاحظات الإصدار ClickUp Release Notes

يمنحك قالب المستندات هذا القابل للتخصيص بالكامل نفس الهيكل الذي تستخدمه فرق منتجات ClickUp لإنشاء ملاحظات الإصدار ومشاركتها داخلياً وخارجياً.

أنشئ مشروعًا لكل ملاحظة إصدار وقم بتعيين مهام محددة زمنيًا لمالكين محددين. قم بتبادل الأفكار حول محتوى مذكرة الإصدار، وقم بصياغتها بنفسك أو احصل على المساعدة من المذكرة المدمجة كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل . يمكنه إنشاء ملاحظات الإصدار المثالية تلقائيًا استنادًا إلى نقاط الحديث والنبرة التي تريد تضمينها. يمكنك بعد ذلك استخدام محرر النص المنسق في المستندات لتنسيق المذكرة وإضافة بيانات وصفية مفيدة كتعليقات توضيحية.

وبفضل تتبع الإصدار، والتدقيق الإملائي والنحوي المدمج، والذكاء الاصطناعي على أهبة الاستعداد إذا احتجت إلى مساعدة في تحسين الجمل، لم يعد إنتاج ملاحظات الإصدار يتطلب جهداً كبيراً.

ClickUp Brain يمكّنك من الكتابة بشكل أسرع، وإنشاء ملاحظات الإصدار، وصقل نسختك، والردود على البريد الإلكتروني، والمزيد

بصرف النظر عن أتمتة التوثيق الفني من خلال إنشاء ملاحظات الإصدار باستخدام ClickUp، يمكن للفرق أيضًا استخدام ميزات أساسية أخرى لزيادة إنتاجية القوى العاملة.

أفضل ميزات #### ClickUp

تدوين مناقشات الاجتماعات، والعمل على خطط مشاريع التطوير، وإنشاء مستندات المتطلبات باستخدام مستندات ClickUp . قم بتحرير الملفات مع الزملاء في الوقت الفعلي مع ميزات التحرير المتقدمة والحفاظ على التحديثات المرئية لإبقاء الجميع على اطلاع

مكّن مستندات ClickUp Docs من التحرير المباشر التعاوني لفريقك لإنشاء مذكرة إصدار جذابة بشكل أسرع

الوصول إلى مجموعة منقوالب ClickUp واختر منها ما يناسب متطلبات فريقك. فهي توفر هياكل محددة مسبقاً لمختلف أنواع المشاريع أو المهام أو المستندات مثل ملاحظات الإصدار. تخلص من الحاجة إلى إنشاء كل شيء من الصفر باستخدام قوالب قابلة للتخصيص - وفر الوقت والجهد

قم بتحسين تعاون الفريق وطرح الأفكار معًا والتعليق عليها، بغض النظر عن الحواجز الجغرافية، باستخدام ClickUp Whiteboards . قم بتجميع كل إبداعات فريقك على لوحة تفاعلية

ClickUp يوفر تعاونًا مبسطًا على السبورة البيضاء

يمكنك هيكلة مشاريع التطوير ووضع استراتيجيات للمفاهيم بسهولة باستخدام ClickUp Mind Maps . إنشاء روابط بين الأفكار والمهام باستخدام ميزات السحب والإفلات. إنشاء مهام سير عمل جديدة، وتعديل المهام الحالية، وتحسين تنظيم المشروع

ClickUp يوفر تخصيص سير العمل باستخدام الخرائط الذهنية

زيادة الإنتاجية وتبسيط سير العمل لفريق التطوير لديك من خلال أتمتة المهام الزائدة عن الحاجة والعادية. اختر من بين مجموعة من أتمتة ClickUp أو قم بتخصيصها لتبسيط المهام الروتينية وتحسين عمليات تسليم المشروع والمزيد

زيادة الإنتاجية وتبسيط سير العمل لفريق التطوير لديك من خلال أتمتة المهام الزائدة عن الحاجة والعادية. اختر من بين مجموعة من أتمتة ClickUp أو قم بتخصيصها لتبسيط المهام الروتينية وتحسين عمليات تسليم المشروع والمزيد احصل على نظرة عامة شاملة على مهام التطوير والمشاريع باستخدام لوحات كانبان القابلة للتكيف من ClickUp . إدارة المهام دون عناء من خلال وظيفة السحب والإفلات، وتخصيص الفرز والتصفية، وتحسين إطار عمل كانبان الخاص بك لإدارة المشروع بسلاسة

تجميع المهام حسب الحالة في عرض اللوحة باستخدام لوحة ClickUp Kanban

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون أن الواجهة مربكة خلال الأيام الأولى

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

2. إصدارات GitHub

via

_/مرجع/ _https://github.com/github-tools/github-release-notes GitHub /%href/

يعمل GitHub Releases على تبسيط عملية إطلاق وتوزيع منتجات البرامج الجديدة للمطورين. فهي تمكّن المبرمجين من كتابة ملاحظات إصدار المنتج ومشاركتها دون عناء. تتيح هذه الأداة أيضًا تتبع الإصدار وإدارة التغيير وإرفاق ملاحظات الإصدار والأصول.

باستخدام إصدارات GitHub، يمكن لفريقك كتابة ملاحظات الإصدار يدويًا أو إنشائها باستخدام قالب افتراضي عبر الأتمتة. على الرغم من أنه عادةً ما يتم تخزينها كملفات نصية بدون صور، إلا أن هذا قد يبدو شاقاً لأصحاب المصلحة غير المطورين.

ومع ذلك، فهي أداة رائعة لتسهيل التعاون بين أعضاء الفريق وتلقي تحديثات ملاحظات الإصدار. يحتفظ بسجل تفصيلي للمشروع، مما يجعله خيارًا جيدًا للمطورين من أجل إدارة الإصدار .

أفضل ميزات GitHub Releases أفضل الإصدارات

التعاون مع عدة أشخاص في مشروع ما

اكتشاف وتحليل الثغرات البرمجية باستخدام أدوات إعداد التقارير والتتبع

الاستفادة من التحكم القوي في الإصدار لتوثيق مبسط

أتمتة عملية تطوير المنتج واختباره وإطلاقه

قيود إصدارات GitHub GitHub الإصدارات

لا يتضمن صور توضيحية في ملاحظات الإصدار، مما يجعل من الصعب على المستخدمين غير التقنيين فهم كل شيء

يفتقر إلى بنية رسمية مناسبة لكتابة ملاحظات الإصدار

تسعير إصدارات جيت هاب ريليشنز

يتم تضمين الإصدارات في خطة GitHub الرئيسية الخاصة بك. أسعار GitHub هي كما يلي:

مجاني للأبد

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تصنيفات ومراجعات GitHub تصدر تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5000 تقييم)

3. جيرا

via

٪ / href/ https://confluence.atlassian.com/servicedeskcloud/creating-release-notes-1097176018.html أطلسيان /%href/

Jira هي أداة قابلة للتخصيص بشكل كبير وهي المفضلة لدى المطورين. وهي جديرة بالملاحظة في هذا المجال لتضمينها ميزات لإنشاء ملاحظات الإصدار، وتنظيم وتعيين المهام، ودعم الفرق التي تبقى متزامنة. في Jira، يُعرف الإصدار أيضًا باسم الإصدار.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Jira إمكانات قوية أخرى للمطورين، مثل التتبع وإعداد التقارير والتحليلات. تساعدك هذه الأدوات على الحصول على رؤى حول عملية تطوير منتج البرنامج، ومراقبة التقدم المحرز، وإجراء التغييرات، إذا لزم الأمر، على المنتج الجديد

تتمتع Jira بواجهة سهلة الاستخدام وتتضمن وسائل مساعدة مرئية (لقطات شاشة، ومقتطفات من التعليمات البرمجية، وتفسيرات) في ملاحظات الإصدار لمساعدتك على عدم الضياع في الطريق. والجزء الأفضل؟ أنه يبقيك على اطلاع دائم بإشعارات الإصدار عبر البريد الإلكتروني من داخل التطبيق نفسه.

جيرا أفضل الميزات

إنشاء ملاحظات الإصدار بتنسيقات مختلفة

دمج المستندات الداعمة مع ملاحظات الإصدار

العمل بالتوازي مع الزملاء في مشاريع وإصدارات مختلفة

التعامل مع كل شيء بدون متاعب - من إنشاء ملاحظات الإصدار إلى توزيعها

قيود جيرا

لا يدعم مشاركة التكوينات بين المشاريع التطويرية

يمكن أن تكون بطيئة وغير مستجيبة في بعض الأحيان

تخصيص واجهة المستخدم غير ممكن دائماً

أسعار جيرا

مجاني للأبد

عادي: 7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جيرا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 14000 تقييم)

اقرأ أيضًا:*_ أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات في عام 2024_ *

4. كونفلوينس

via

_/مرجع/ _https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/create-release-notes/ أطلسيان /%href/

يمكن استخدام Confluence لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك ملاحظات الإصدار الجذابة.

يمكنك أيضًا إضافة وسائط متعددة ومحتويات ديناميكية أخرى لجعل عملك جذابًا واحترافيًا. شارك مستندات Office والصور وملفات PDF والمزيد باستخدام أدوات التعاون المتقدمة.

لإدارة الملفات بشكل مبسّط، يتيح لك Confluence تخصيص القوالب، والوصول إلى المعاينات الفورية، وتمكين الإصدار التلقائي، وتنفيذ البحث في النص الكامل، وحتى تثبيت التعليقات.

وتتبع ملاحظات الإصدار في Confluence نهجًا نموذجيًا موجهًا نحو التعداد النقطي، مع إبراز النقاط الرئيسية والربط بالمعلومات ذات الصلة كلما أمكن ذلك.

ولكن الجزء المثير للاهتمام هو أن ملاحظات الإصدار تتضمن قسم "مزيد من التفاصيل". عند النقر عليه، ستحصل على رؤى حول عملية التفكير، والتفاصيل الدقيقة التي تخبرنا بما حدث في الخلفية.

أفضل ميزات التأثير

التعاون ومشاركة الأفكار مع زملائك في الفريق باستخدام السبورة البيضاء

الاستفادة من التحكم في الإصدار لإدارة المحتوى حسب الحاجة

تنظيم كميات كبيرة من المستندات والوصول إليها جميعاً في مكان واحد

استخدم مجموعة كبيرة من القوالب ووحدات الماكرو لتسريع عملك

حماية المستندات من خلال التحكم في الوصول والأذونات القابلة للتخصيص

قيود التأثير

يمكن أن يكون تصدير المستندات مثل ملفات PDF معيبًا

البحث المستند إلى النص لا يعمل على النحو الأمثل

تسعير #### تسعير التأثير

مجاني للأبد

عادي: 4.89 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.89 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 8.97 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.97 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التأثير

G2: 4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. إصدارات GitLab

عبر

_/مرجع/ _https://about.gitlab.com/blog/2023/11/01/tutorial-automated-release-and-release-notes-with-gitlab/ GitLab /%href/

يسهل GitLab إنشاء الإصدارات ومراقبتها، إلى جانب ملاحظات الإصدار، إما من خلال واجهة المستخدم الخاصة به أو من خلال تحديد مهام الإصدار ضمن خط أنابيب CI. يُنشئ هذا النظام ملاحظات الإصدار بتنسيق العلامات دون عناء، ويلخص جميع التغييرات بين الإصدارات السابقة والحالية.

وهو عبارة عن منصة DevOps شاملة تتيح للمبرمجين التنقل بسلاسة في جميع مهام المشروع - بدءاً من التخطيط الأولي للمنتج وإدارة التعليمات البرمجية المصدرية إلى التتبع المستمر والتدابير الأمنية.

يزود GitLab فريقك بما يلي تطوير منتج برمجي عالي الجودة من خلال تمكين التعاون بين جميع الأعضاء في جميع مراحل التطوير، وهو أمر مريح للغاية.

إصدار GitLab أفضل الميزات

استخدام ميزات إعداد التقارير والتتبع وإدارة المهام والتعاون لزيادة الإنتاجية

أتمتة بناء واختبار التعليمات البرمجية عبر عمليات تكامل متعددة مع جهات خارجية

تطبيق ضوابط إصدار الإصدارات للحفاظ على إصدارات محددة مقصورة على الأشخاص المصرح لهم

قيود إصدارات GitLab GitLab الإصدارات

لا يتضمن العديد من الميزات المهمة في الباقة المجانية

استجابة متأخرة من قبل فريق الدعم، كما ذكر بعض المستخدمين

الواجهة مربكة وبطيئة للمستخدمين الذين ليسوا على دراية بالتحكم في الإصدار

تسعير GitLab الإصدارات

مجاني للأبد

القسط: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر الأقصى: اتصل للحصول على الأسعار

تصنيفات ومراجعات إصدارات مختبر جيت لاب

G2: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

6. بيت بوكيت

via

_ / href/ _https://bitbucket.org/product?&aceid=&adposition=&adgroup=146041799031&campaign=18815940412&creative=632894031546&device=c&keyword=bitbucket&matchtype=e&network=g&placement=&ds\_kids=p74116831761&ds\_e=GOOGLE&ds\_eid=700000001551985&ds\_e1=GOOGLE&gad\_source=1&gclid=Cj0KCQjwiYOxBhC5ARIsAIvdH50M9f9F-bbccQEGEXEXE2e72TqR68EX68EBSEBSQYFYBYBYX8jzq_yIv0kUgxx08KmsaAuMqEALW\_wcB&gclsrc=aw.ds Bitbucket /%href/

Bitbucket هي عبارة عن منصة مصممة لفرق البرمجيات لإدارة التعليمات البرمجية بفعالية بطريقة منظمة. تم تطوير وظائفها الأساسية لتسهيل تعاون الفريق وتكامله، وزيادة الأمان، وضمان قابلية التوسع، ودعم تعدد اللغات.

إحدى الوظائف الأساسية لأداة Bitbucket هي Git Changelog. فهي تعمل على أتمتة إنشاء ملاحظات الإصدار من خادم Bitbucket. وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل تحليل تحديثات البرامج أمراً سهلاً للغاية.

فهي تستخرج البيانات المهمة المتعلقة بتطوير المنتج، مثل إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء والتعديلات الوظيفية، وتجمعها في ملاحظات إصدار ثاقبة لجميع المستخدمين.

اقرأ أيضًا:_ كيفية كتابة تقرير جيد عن الأخطاء

أفضل ميزات Bitbucket

تأمين كود غير محدود باستخدام التخزين الخاص

اكتشاف الأخطاء في التعليمات البرمجية باستخدام تكامل Jira

الاستفادة من ميزات الأمان القوية للحفاظ على حماية المعلومات

تشغيل إشعارات البريد الإلكتروني عند إنشاء إصدار ما

قيود بيتبوكيت قيود بيتبوكيت

ليس لديه واجهة مستخدم بديهية للغاية

وظيفة الإشعارات ليست مبسطة للغاية

تسعيرة بيت بوكيت

مجاني للأبد

التسعير القياسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص القسط: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بيت بوكيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1000 تقييم)

7. تريلو

via

Trello_

أسانا هي أداة رائعة أخرى للمطورين للنظر فيها عند كتابة ملاحظات الإصدار . تساعد هذه الأداة فرق العمل على التواصل خارج الحدود الجغرافية وتنفيذ أعمالهم، وإدارة كل شيء بدءاً من المهام اليومية إلى المشاريع الأكبر، كل ذلك في مكان واحد.

لا تحتوي أسانا على مولد إصدار أصلي، ولكن يمكنك استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات وأوصاف المهام التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وتوصيلها في مستند ملاحظات الإصدار المدمج.

من خلال تكامل Asana for Slack، يمكن أن تساعد ملخصات المهام الفرق في البقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات في Slack. يتيح لهم ذلك الحصول على نظرة عامة موجزة عن تقدم المهام (تحديثات الميزات وإصلاحات الأخطاء وما إلى ذلك) دون مغادرة مساحة عمل Slack الخاصة بهم.

اقرأ أيضًا:_ كيفية استخدام Slack بفعالية: الدليل النهائي لمستخدمي سلاك

أفضل ميزات سلاك

تبسيط إجراءات العمل باستخدام عمليات تكامل متعددة

التعاون والتواصل مع زملاء العمل في الوقت الفعلي

تتبع مهام كل مستخدم على اللوحة ليتم تحديثها

إنشاء ملخصات مهام من إنشاء الذكاء الاصطناعي لملاحظات الإصدار

قيود أسانا

لا يتضمن وظيفة مدمجة لتتبع الوقت

لا توجد أداة إنشاء ملاحظات الإصدار الأصلية

صعب التخصيص، كما ذكر بعض المستخدمين

دعم العملاء محدود

تسعير أسانا

مجاني للأبد

المبتدئين: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات+: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

9. مستندات جوجل

via

_/مرجع/ _https://docs.google.com/document/d/199a-q2SpoHwqFqS2Xg7sEtjW2MQV0F28xDzOH4G-5Ek/edit?usp=sharing مستندات جوجل /%href/

محرّر مستندات Google، وهو جزء من Google Workspace، هو نظام أساسي آخر متعدد الاستخدامات يمكن إضافته إلى قائمة أدوات إنشاء ملاحظات الإصدار. فهي تتيح التعاون السلس لفريقك في الوقت الفعلي.

وبفضل ميزات مثل تنسيق النصوص والروابط المضمّنة والصور، يمكن للمطوّرين توصيل الميزات الجديدة أو تحسينات المنتج أو إصلاحات الأخطاء في ملاحظات إصدار المنتج بشكل فعّال.

يعمل قالب ملاحظات إصدار مستندات Google Docs على تبسيط عملية الكتابة من خلال تنظيم المعلومات ضمن فئات، مما يضمن الوضوح. يمكن للمطورين تخصيص القالب لتلبية احتياجات المشروع المحددة من خلال تعديل العناوين والفئات والأوصاف.

من الإمكانيات المهمة الأخرى لمحرر مستندات Google التحكم في سجل الإصدارات. وهي ميزة ذكية تمكّن المستخدمين من تتبع التغييرات السابقة والحالية وحتى التبديل إلى الإصدارات الأقدم كلما دعت الحاجة.

أفضل ميزات مستندات Google Docs

التعاون مع الزملاء في الوقت الفعلي وتحرير المستندات باستخدام أدوات تحرير غنية بالميزات

الحفظ التلقائي لعملك دون القلق بشأن فقدان المحتوى

تعيين عناصر التحكم في الوصول والأذونات لتخصيص الوصول إلى المستند

قيود مستندات Google Docs

عدد محدود من القوالب للاختيار من بينها

ما لم تقم بتمكين الوصول دون اتصال بالإنترنت على وجه التحديد، فإن المستندات تعمل فقط عبر الإنترنت

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب

تسعير مستندات Google Docs

مجانًا للأبد (مدرج أيضًا في خطط Google Workspace)

تقييمات ومراجعات مستندات Google Docs

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 28000 تقييم)

اقرأ أيضًا:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/release-notes-templates// 5 قوالب ملاحظات إصدار البرمجيات لتحسين تجربة المنتج* %/%href/_

10. مايكروسوفت وورد

via

_/ href/ _https://www.maxlinear.com/Files/Documents/Extranet%20Documentation/8155/RN-0038-00\_HSP2.3\_Production\_Release\_Release\_Notes.doc Maxlinear //%href/

يعد Microsoft Word جزءًا أساسيًا من مجموعة Microsoft Office، وهو معروف على نطاق واسع بأنه برنامج من الدرجة الأولى لمعالجة النصوص. وهو أيضًا آخر إضافة إلى قائمة برامج ملاحظات الإصدار.

الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو مساعدة المستخدمين على إنشاء مستندات نصية وتحريرها وتنسيقها بدقة. لذلك، عندما يتعلق الأمر بكتابة ملاحظات إصدار المنتج التفصيلية، من المعروف أن برنامج MS Word يقوم بعمل جيد. يمكن لخيارات التنسيق الخاصة بالبرنامج تنظيم ملاحظات الإصدار بفعالية من خلال دمج عناصر مثل العناوين والنقاط النقطية والجداول.

على الرغم من أن برنامج MS Word يفتقر إلى قوالب ملاحظات الإصدار المضمنة، إلا أنه يمكن للمستخدمين تنزيل القوالب عبر الإنترنت وتخصيصها يدويًا لتناسب احتياجاتهم الخاصة. يمكن اعتبار ذلك جانبًا سلبيًا لاستخدام MS Word لإنشاء ملاحظات الإصدار، حيث يجعل المستخدمين يقومون بكل العمل الشاق.

ومع ذلك، فإنه يوفر ميزات أخرى ملحوظة للتعويض عن ذلك، مثل تتبع التغييرات والتعليق وسجل الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تكامل MS Word مع الأدوات الأخرى في مجموعة Microsoft Office إمكانية التعاون ومشاركة المستندات بسلاسة.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Word

تنسيق النص وتحريره بسهولة مع إمكانيات التحرير المتقدمة

استخدام قوالب متنوعة لكتابة أنواع مختلفة من المحتوى

ابدأ بسهولة مع واجهة المستخدم البسيطة

قيود مايكروسوفت وورد

يسبب مشاكل في التنسيق عند الوصول إلى مستندات من أدوات معالجة النصوص الأخرى في MS Word

لا توجد وظيفة الحفظ التلقائي

فقدان البيانات التي أبلغ عنها العديد من المستخدمين بسبب الأخطاء أو الإغلاق المفاجئ للمستندات

على الرغم من أنه مجاني في البداية، إلا أنه يصبح في النهاية أداة باهظة الثمن

أسعار مايكروسوفت وورد

الشراء لمرة واحدة فقط: 159.99 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات برنامج Microsoft Word

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

هل تبحث عن الإلهام؟ إليك بعضًا منها

_/مرجع/ مدونة؟ p=163644*مدونة؟ أمثلة ممتازة لملاحظات الإصدار %/%href/*

من أجلك

## اجعل برنامج ملاحظات الإصدار الخاص بك المفضل لديك

قمنا بتغطية أفضل عشر أدوات لإنشاء ملاحظات الإصدار الجذابة. لمساعدتك في البحث، قمنا بتسليط الضوء على بعض ميزاتها الأساسية وقيودها وأهميتها بناءً على تقييمات موثوقة من منصات المراجعة.

ومع ذلك، فإن تقييم كل أداة من حيث مزاياها وتحديد ما إذا كانت تلبي احتياجات فريقك قد يكون مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

هل ترغب في تخطي ذلك؟ جرّب ClickUp!

ClickUp هي منصة شاملة لتطوير وإدارة المنتجات. فهي تساعد في تطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع، وكتابة ملاحظات الإصدار، والتسويق، وغير ذلك الكثير.

مع ClickUp، لا داعي للقلق بشأن الدفع مقابل أدوات غير ضرورية لمجرد إنشاء ملاحظات الإصدار. اشترك في ClickUp مجانًا لتبسيط المهام وزيادة الإنتاجية!