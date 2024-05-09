أفضل 10 برامج لإدارة سير عمل المؤسسات في عام 2025

تتضمن إدارة سير عمل المؤسسة إكمال المهام والعمليات التي تشمل أقساماً متعددة دون إدخال يدوي.

تستخدم المؤسسات سريعة التوسع أو المؤسسات برامج إدارة سير العمل من أجل:

توحيد العمليات للحصول على نتائج متسقة

تحسين وإدارة عمليات سير العمل وتحسين الروابط بين العمليات

القضاء على صوامع الاتصالات عبر الأقسام والمواقع

أتمتة المهام اليدوية التي تسد العمليات وتقلل من إنتاجية الموظفين

تقليل الهدر والمخاطر والتكاليف من خلال التخلص من العمليات اليدوية والمتكررة

توجيه استراتيجية الأعمال باستخدام الرؤى والتقارير ولوحات المعلومات المدعومة بالبيانات

يركز حل إدارة سير العمل على أتمتة مهام سير العمل وتبسيطها من خلال دمج تطبيقات مكان العمل المختلفة. فالمهام التي كانت تستغرق ساعات أو حتى أياماً لإكمالها (مثل إدخال آلاف الصفوف من البيانات من مصادر متعددة في إدارة علاقات العملاء) تستغرق الآن دقائق أو ثوانٍ.

تتناول هذه المقالة أفضل أدوات إدارة سير العمل في المؤسسة وميزاتها وقيودها وأسعارها لمساعدتك في اختيار الأنسب منها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في حل إدارة سير عمل المؤسسة؟

فيما يلي بعض الميزات التي يجب البحث عنها عند اختيار برنامج إدارة سير عمل المؤسسة:

واجهة خالية من التعليمات البرمجية وقابلة للتخصيص وبسيطة: ابحث عن واجهة بسيطة وبديهية يمكن استخدامها من قبل جميع أعضاء الفريق من مختلف الأقسام. تضمن أداة إنشاء السحب والإفلات تنسيق عمليات سير عمل العمليات القابلة للتخصيص بسرعة وسهولة، حتى مع معرفة محدودة بالبرمجة

ابحث عن واجهة بسيطة وبديهية يمكن استخدامها من قبل جميع أعضاء الفريق من مختلف الأقسام. تضمن أداة إنشاء السحب والإفلات تنسيق عمليات سير عمل العمليات القابلة للتخصيص بسرعة وسهولة، حتى مع معرفة محدودة بالبرمجة عمليات تكامل الطرف الثالث: نظرًا لأن عمليات سير العمل المؤسسية تتطلب جلب مجموعات بيانات من تطبيقات ومستندات وجداول بيانات ومصادر أخرى متعددة، يجب أن تدعم أداة أتمتة سير العمل عمليات تكامل الطرف الثالث مع قواعد البيانات وأدوات إدارة المشاريع والمنصات المالية والتقويمات وأدوات إدارة علاقات العملاء وأنظمة الموارد البشرية

نظرًا لأن عمليات سير العمل المؤسسية تتطلب جلب مجموعات بيانات من تطبيقات ومستندات وجداول بيانات ومصادر أخرى متعددة، يجب أن تدعم أداة أتمتة سير العمل عمليات تكامل الطرف الثالث مع قواعد البيانات وأدوات إدارة المشاريع والمنصات المالية والتقويمات وأدوات إدارة علاقات العملاء وأنظمة الموارد البشرية لوحة تحكم مركزية للتقارير: ابحث عن لوحة تحكم لإعداد التقارير في برنامج إدارة سير العمل في مؤسستك. يجب أن تعرض جميع عمليات سير العمل والنماذج الخاصة بالعمليات، وتحديد اختناقات سير العمل في العمليات، وتتبع الجداول الزمنية، وتحديد الأولويات

ابحث عن لوحة تحكم لإعداد التقارير في برنامج إدارة سير العمل في مؤسستك. يجب أن تعرض جميع عمليات سير العمل والنماذج الخاصة بالعمليات، وتحديد اختناقات سير العمل في العمليات، وتتبع الجداول الزمنية، وتحديد الأولويات سجلات النشاط: نظرًا لأن العديد من أعضاء الفريق والأقسام يستخدمون عمليات سير عمل متوازية لأنشطة مختلفة، فإن إدارة سير العمل يجب أن يوفر البرنامج سجلاً مفصلاً للأنشطة مع رؤى حول التفاعلات والاتصالات والتعديلات التي يجريها أعضاء الفريق لتشجيع ثقافة التعاون

نظرًا لأن العديد من أعضاء الفريق والأقسام يستخدمون عمليات سير عمل متوازية لأنشطة مختلفة، فإن إدارة سير العمل يجب أن يوفر البرنامج سجلاً مفصلاً للأنشطة مع رؤى حول التفاعلات والاتصالات والتعديلات التي يجريها أعضاء الفريق لتشجيع ثقافة التعاون القابلية للتطوير: يجب أن يكون نظام سير العمل في مؤسستك قابلاً للتكيف بسهولة ومتوافقاً مع تدفقات سير العمل المعقدة أثناء نمو أعمالك. نظرًا لأن معظم الشركات تمر بمراحل تحول متعددة، يجب أن يكون سير العمل قادرًا على الصمود أمامها دون الحاجة إلى إعادة بنائه من الصفر

يجب أن يكون نظام سير العمل في مؤسستك قابلاً للتكيف بسهولة ومتوافقاً مع تدفقات سير العمل المعقدة أثناء نمو أعمالك. نظرًا لأن معظم الشركات تمر بمراحل تحول متعددة، يجب أن يكون سير العمل قادرًا على الصمود أمامها دون الحاجة إلى إعادة بنائه من الصفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي: بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة، يصبح تسريع المهام المتكررة مثل إنشاء النماذج سريعًا وسهلاً. على سبيل المثال، تساعد حقول النماذج المقترحة بالذكاء الاصطناعي مستخدمي الأعمال على إنشاء النماذج وتنفيذها بشكل أسرع والتقاط مجموعات البيانات المطلوبة بكفاءة

بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة، يصبح تسريع المهام المتكررة مثل إنشاء النماذج سريعًا وسهلاً. على سبيل المثال، تساعد حقول النماذج المقترحة بالذكاء الاصطناعي مستخدمي الأعمال على إنشاء النماذج وتنفيذها بشكل أسرع والتقاط مجموعات البيانات المطلوبة بكفاءة التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار: اختر أداة إدارة سير عمل المؤسسة مع التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) من أجل تمكين التعاون بين أعضاء الفريق دون إعاقة خصوصية مجموعات البيانات السرية

أفضل 10 أدوات لإدارة سير العمل المؤسسية لاستخدامها في عام 2024

1. كليك أب

قم بتنظيم المهام في ClickUp، مع 15 طريقة عرض ديناميكية، لتحسين إدارة المشروع وسير العمل

يجب على الشركات أتمتة مهام سير العمل، وإنشاء أنظمة مخصصة لحالات الاستخدام المختلفة، وإنشاء قوالب سير عمل موحدة عند توسيع نطاق عملياتها.

تدمج منصة ClickUp لإدارة سير العمل في المؤسسات بين أتمتة سير العمل وقدرات الذكاء الاصطناعي والتعاون في العمليات التجارية لتخطيط سير العمل وإدارته وتنفيذه.

فيما يلي الميزات المهمة التي تجعل ClickUp مثاليًا لأتمتة سير العمل المؤسسي وإدارته. ClickUp لإدارة المشاريع يقدم عروضًا مخصصة للمشاريع متعددة الوظائف لتوسيع نطاق العمليات بشكل أسرع. يمكن للمديرين عرض حالة كل مهمة، وأعضاء الفريق المناظر المسؤولين عن المهمة، ومن سيعمل على المهمة التالية في عملية إدارة سير العمل .

باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمديرين تحديد العوائق المحتملة مسبقًا بوقت كافٍ ومساءلة الفريق عن التقدم المحرز.

اختر من بين أكثر من 100+ برنامج تم إنشاؤه مسبقًا أتمتة ClickUp لتبسيط وتنظيم سير عمل فريقك والتخلص من المهام المتكررة. تتضمن بعض الأتمتة المفضلة لدينا لتقليل جهود إدارة سير العمل ما يلي:

تعيين المهام تلقائيًا

تحديث حالات المهام

تطبيق قوالب معدة مسبقاً لتبسيط عمليات سير العمل ClickUp Brain وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، يعمل على أتمتة عناصر العمل مثل تعيين مهمة إلى عضو الفريق المناسب، وإضافة الجداول الزمنية، وتخطيط المهام الفرعية، وملء البيانات المطلوبة في سير العمل وقوالب سير العمل حتى يتمكن أعضاء فريقك من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة.

أتمتة المهام والتحديثات في سير عملك باستخدام ClickUp Brain

سواء كنت تقوم بإنشاء عملية جديدة أو تبسيط عملية حالية, قالب السبورة البيضاء لتدفق العمليات من ClickUp يمكن أن يساعدك على فهم عمليات الأعمال، وتحديد الاختناقات، وتبسيط التواصل والتعاون مع أصحاب المصلحة.

قم بتبسيط تصور المشروع من خلال نظرة عامة واضحة وموجزة لسير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام قالب لوحة بيضاء لتدفق العمليات من ClickUp

استخدم الحالات والعروض والحقول المخصصة وأنشئ نطاقات متعددة لإدارة المشروع لتتبع تقدم فريقك في كل خطوة، وتصور العمليات الحالية، وتحديد أولويات المهام بشكل واقعي.

نظرًا لأن المؤسسات تتعامل مع تدفقات العمل المعقدة والعمليات المترابطة، يجب على المؤسسات إعطاء الأولوية للاتساق وأتمتة المهام المتكررة لتقليل إعادة العمل. ClickUp لفرق المؤسسات يعمل على مواءمة الفرق نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبسيط التعاون متعدد الوظائف، وتمكين إدارة سير العمل على منصة واحدة.

أفضل الميزات #### ClickUp

إجراءات سير العمل الآلية: وفر وقت فريقك من خلال أتمتة مهام سير العمل مع أكثر من 50 إجراءً مُعدًا مسبقًا في أتمتة ClickUp. حافظ على سير عملك من خلال ربط الإجراءات بالحالات والعلامات والجداول الزمنية المتغيرة

إعداد عمليات أتمتة مخصصة في ClickUp للمهام المتكررة

قوالب مصممة مسبقًا: انطلق بالمشاريع بسرعة مع أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص للعمليات والمهام

انطلق بالمشاريع بسرعة مع أكثر من 1000 قالب قابل للتخصيص للعمليات والمهام تبسيط التتبع وإعداد التقارير والتعاون: قم بأتمتة تتبع تقدم فريقك لتحقيق هدف مشترك، وإنشاء طرق عرض مخصصة تتماشى مع فريقك، وتبسيط التعاون متعدد الوظائف باستخدام ClickUp Chat , ClickUp Whiteboards و مستندات ClickUp

أضف أدوات لتحديث مهام سير العمل وتغيير الحالات وتعيين المهام والمزيد مباشرةً في محرر ClickUp

إدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بأتمتة إدارة المهام من خلال تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين الجداول الزمنية، وإنشاء مهام فرعية، وملء حقول البيانات باستخدام ClickUp Brain. يلخص ClickUp Brain أيضًا ملاحظات الاجتماعات وملخصات المواضيع ويساعدك على إنشاء ملخصات المشروع في غضون ثوانٍ

تلخيص سلاسل التعليقات الطويلة على الفور بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp Brain

العمليات المركزية: استخدم ClickUp لفرق العمليات لجعل أنشطة إدارة المعرفة وسير العمل مركزية، وتقليل استخدام أدوات متعددة، وتحسين كفاءة فريقك. من خلال أكثر من 1000 عملية تكامل، يمكنك بسهولة جعل عملك اليومي مركزيًا، بما في ذلك تطبيقاتك المفضلة، داخل ClickUp

استخدم ClickUp لفرق العمليات لجعل أنشطة إدارة المعرفة وسير العمل مركزية، وتقليل استخدام أدوات متعددة، وتحسين كفاءة فريقك. من خلال أكثر من 1000 عملية تكامل، يمكنك بسهولة جعل عملك اليومي مركزيًا، بما في ذلك تطبيقاتك المفضلة، داخل ClickUp ضمان الأمان والامتثال: مع ClickUp، يمكنك الاطمئنان إلى أن بياناتك آمنة. يتم تشفير جميع البيانات الخاصة بـ ClickUp في حالة السكون باستخدام تشفير AES-256، ويتم تشفير اتصالات تطبيقات الويب عبر TLS 1.2. نحن متوافقون مع SOC2 وISO وPCI

قيود #### ClickUp

يمكن لمجموعة الميزات الشاملة أن تربك المستخدم الجديد في بعض الأحيان

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,400 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. كيس فلو

عبر كيس فلو تعمل عمليات سير عمل Kissflow المصممة خصيصًا والقابلة للتطوير على أتمتة المهام، والقضاء على الهدر، وتقليل التكاليف، وزيادة العائد على الاستثمار، ومساعدة أعضاء الفريق على الوصول إلى الموارد المناسبة لتسريع تسليم المشروع.

وباعتباره برنامجًا لإدارة سير العمل في المؤسسة، يعمل Kissflow على أتمتة مهام سير العمل دون تدخل فريق تكنولوجيا المعلومات، مما يزيد من وضوح العمليات ويُنشئ تقارير في الوقت الفعلي عن المهام وأداء الموظفين.

أفضل ميزات Kissflow

إنشاء مهام سير عمل قابلة للتخصيص لأتمتة المهام المتكررة عبر واجهة مستخدم Kissflow البديهية

تعيين المهام تلقائيًا لأعضاء الفريق المناسبين لضمان الوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة والالتزام بتواريخ استحقاق المشروع

تتبع جميع مهام سير عملك المتعددة في لوحة تحكم مركزية للحصول على أقصى قدر من الوضوح في عمليات إدارة عمليات أعمالك

قيود Kissflow

تحتاج القدرة على التحديث التلقائي لمجموعات بيانات Kissflow إلى التحسين، حيث يلزم أحيانًا التدخل اليدوي

تسعير كيس فلو

الأساسي: 1500 دولار شهريًا مع ميزات محدودة

1500 دولار شهريًا مع ميزات محدودة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات عملاء كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. سي فلو

عبر Cflow يناسب برنامج Cflow لسير العمل الخاص ب Cflow الفرق التي تضم أقسامًا متعددة تشارك في عمليات المؤسسة مثل الموارد البشرية والمبيعات والتسويق والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات.

وبفضل تكامل أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Google وDropbox وSalesforce وTrello، يمكن للفرق المختلفة تسريع مهامها اليومية، وقضاء وقت أقل في تعيين المهام، والوصول السريع إلى المستندات الموجودة، مما يقلل من جهود إدارة سير العمل.

من خلال سير العمل المخصص والفعال والنظام الأساسي الآمن المستند إلى السحابة، أصبح الحفاظ على الإنتاجية أسهل مع سير عمل المؤسسة من Cflow و برنامج إدارة المشاريع .

Cflow أفضل الميزات

تنظيم مهام سير العمل لتحسين عمليات إدارة المشاريع، بغض النظر عن نوع الجهاز والموقع. يعمل Cflow على أتمتة مهام سير العمل اليومية ويوفر الوقت في المهام المتكررة مثل الموافقات على الفواتير والموافقات على طلبات الشراء

قم بتنسيق مهام سير عمل فريقك باستخدام أداة إنشاء سير عمل مرئية بالسحب والإفلات لإنشاء العديد من قوالب سير العمل لحالات استخدام مختلفة

استخدم أداة Cflow's Business Activity Monitor (BAM) لتتبع جميع أنشطة العمليات وإنشاء تقارير مخصصة للحصول على نظرة عامة على العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة للعمليات التجارية

قيود Cflow

قد يؤخر Cflow معالجة البيانات عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير Cflow

سعيد: 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا ل 20 عملية و10 تقارير للوحة المعلومات

12 دولارًا/مستخدم/شهرًا ل 20 عملية و10 تقارير للوحة المعلومات السعادة: 16 دولارًا/مستخدم/شهرًا لعمليات غير محدودة و50 تقريرًا للوحة المعلومات

16 دولارًا/مستخدم/شهرًا لعمليات غير محدودة و50 تقريرًا للوحة المعلومات السعادة: 22 دولاراً/مستخدماً/شهرياً لعمليات غير محدودة وتقارير غير محدودة للوحة المعلومات

تقييمات عملاء Cflow

G2: 5/5 (أكثر من 50 تقييم)

5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. تدفق الجاذبية

عبر تدفق الجاذبية Gravity Flow هو مكون إضافي لسير العمل في ووردبريس لبناء وتنفيذ النماذج وسير العمل المخصص.

إذا كانت شركتك تستخدم النماذج عبر نقاط اتصال متعددة لالتقاط مجموعات البيانات، فإن Gravity Flow هو تطبيق سير العمل الذي يقوم تلقائيًا بتوجيه عمليات إرسال النماذج تلقائيًا ضمن أنشطة إدارة العمليات التجارية الخاصة بك.

يساعد Gravity Flow في تهيئة حتى مواقع الويب القديمة في WordPress مع عمليات سير العمل المعقدة من خلال عمليات التكامل المدمجة والأدوات المرئية. يمكنك بسهولة طرح العمليات التلقائية للمستخدمين المسجلين وغير المسجلين دون احتكاك.

أفضل ميزات Gravity Flow

استخدم نماذج Gravity Forms لإنشاء ودمج النماذج لعمليات تجارية متعددة وحالات استخدام متعددة مثل التأهيل وإنشاء الفواتير ومعالجة الطلبات في موقع الويب الخاص بك على WordPress

إنشاء أتمتة تفاعلية مخصصة وتحسين سير العمل من أكثر من 40 خطوة عمل محددة مسبقًا

استمتع بأمان على مستوى المؤسسات للشركات القائمة على النماذج التي تخزن البيانات على السحابة

قيود Gravity Flow

اشتكى المستخدمون من أن ترجمات Gravity Flow لا تعمل بشكل صحيح

تسعير Gravity Flow

الترخيص الأساسي: 99 دولارًا سنويًا لموقع WordPress واحد

99 دولارًا سنويًا لموقع WordPress واحد الترخيص الاحترافي: 299 دولارًا سنويًا لثلاثة مواقع WordPress

299 دولارًا سنويًا لثلاثة مواقع WordPress الترخيص النهائي: 447 دولاراً في السنة ل 50 موقع ووردبريس

تقييمات عملاء Gravity Flow

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك تقييمات كافية

5. الخلية

عبر خلية النحل يتضمن برنامج Hive لإدارة سير العمل تطبيقات لإدارة العمل وأتمتة المهام والتعاون وإعداد التقارير والتحكم.

سيقوم Hive Automate بإنشاء المهام وتعيين المالكين وتغيير الحالات. وبمجرد إنشاء سير عمل لمهمة معينة، لن تحتاج إلى التحقق من الحالة أو مراقبتها - حيث يقوم برنامج Hive Automate بذلك نيابةً عنك.

يتتبع Hive Analytics الإجراءات والمشروعات عبر مساحة العمل الخاصة بك، ويحلل الوقت المستغرق في كل إجراء ومشروع، ويعطي رؤى عالية المستوى حول المقاييس المهمة والمشكلات المعلقة.

Hive أفضل الميزات

إنشاء مهام سير عمل متعددة الخطوات ومخصصة دون أي خبرة في البرمجة باستخدام أداة إنشاء سير العمل بالسحب والإفلات في Hive

أنشئ حلول سير العمل الشخصية الخاصة بك، وحدد مشغلات الأتمتة والإجراءات، وقم بتعيين شروط أتمتة مخصصة لكل من Hive إلى Hive و Hive إلى أدوات أخرى

استخدم أداة إنشاء النماذج بدون تعليمات برمجية من Hive لاستيراد المعلومات من مصادر بيانات متعددة وإنشاء نماذج بدون تعليمات برمجية قابلة للمشاركة من أجل تعاون سلس بين الفريق

قيود Hive

اشتكى المستخدمون من عدم قدرة Hive على التكامل مع مزودي خدمة الرسائل النصية القصيرة

تسعير #### Hive

مجاني: 0 دولار أمريكي مقابل 200 ميغابايت للتخزين وعشرة أعضاء في مساحة العمل

0 دولار أمريكي مقابل 200 ميغابايت للتخزين وعشرة أعضاء في مساحة العمل المبتدئ: 1.50 دولار شهرياً/مستخدماً لتخزين غير محدود وعشرة أعضاء في مساحة العمل

1.50 دولار شهرياً/مستخدماً لتخزين غير محدود وعشرة أعضاء في مساحة العمل الفريق: 5 دولارات شهرياً/مستخدماً لتخزين غير محدود و50 عضو مساحة عمل

5 دولارات شهرياً/مستخدماً لتخزين غير محدود و50 عضو مساحة عمل المؤسسات: أسعار مخصصة

Hive تقييمات العملاء

G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 190 تقييم)

6. ProcessMaker

عبر ProcessMaker ProcessMaker هو برنامج إدارة سير عمل مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع واجهة بسيطة لا تحتوي على رموز برمجية تعمل على تحسين إنتاجية فريقك.

باستخدام الأتمتة الذكية، يمكن للفرق أتمتة ونشر أمثلة على سير العمل مثل الموافقة على الفواتير وإعداد الموظفين وإدارة خدمات الأعمال والمشتريات.

تعمل المنصة على أتمتة تدفقات عمل المؤسسة متعددة الوظائف وتدفق البيانات عبر الأنظمة والأقسام من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والمعالجة اللغوية الطبيعية (معالجة اللغة الطبيعية).

أفضل ميزات ProcessMaker

ربط وتنسيق عمليات الأعمال المعقدة والبيانات والأنظمة من التطبيقات وتدفقات البيانات الحالية

تنفيذ أتمتة ذكية من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والمعالجة الذكية للمستندات وأتمتة عمليات الأعمال ومحركات اتخاذ القرار

استخدام قوالب مُصممة مسبقاً مع عمليات محددة مسبقاً، ومشاركة مهام سير العمل الناجحة مع الآخرين، وحفظ عملياتك الفريدة كقوالب للاستخدام المستقبلي

قيود ProcessMaker

نماذج الويب غير قابلة للتخصيص بسهولة

تسعير ProcessMaker

المنصة: تسعير مخصص وعدم وجود ميزات مثل أداة إنشاء شاشة الهاتف المحمول واختبار العملية

تسعير مخصص وعدم وجود ميزات مثل أداة إنشاء شاشة الهاتف المحمول واختبار العملية الإيجابي: تسعير مخصص وعدم وجود ميزات مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والبحث بالذكاء الاصطناعي

تسعير مخصص وعدم وجود ميزات مثل نماذج الذكاء الاصطناعي والبحث بالذكاء الاصطناعي إنتربرايزب بلس: تسعير مخصص والوصول إلى جميع الميزات المتقدمة

تقييمات عملاء ProcessMaker

G2: 4.3/5 (أكثر من 280 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 280 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 170 تقييم)

7. سير العمل الهوائي

عبر هوائي Pneumatic هو نظام إدارة سير العمل SaaS للتطوير التكراري والتحسين المستمر للعمليات التجارية. ابدأ بتوثيق عمليات شركتك باستخدام قوالب سير العمل، ثم قم بتشغيلها والتحقق من أدائها وتحديد الاختناقات وإجراء التعديلات لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

أفضل ميزات سير العمل الهوائي

استخدم أداة Pneumatic's Template Builder لإنشاء قوالب جديدة وتنقيحها، وإجراء تغييرات على القوالب الموجودة لإضافة إجراءات تشغيل موحدة جديدة وإضافة أو إزالة مالكي القوالب

تشغيل عمليات سير عمل متعددة من كل قالب سير عمل وإنشاء عمليات سير عمل جديدة عن طريق استنساخ القوالب الموجودة

استخدم لوحة معلومات Pneumatic للحصول على نظرة عامة على مهام سير العمل وتعيين المهام لكل مستخدم حتى يتمكنوا من تحديد العوائق وتحديد الأولويات

قيود سير عمل Pneumatic

غير مناسب للمؤسسات الكبيرة ذات تدفقات العمل المعقدة

تسعير سير العمل الهوائي

غير محدود: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا بدون مدير تنفيذ مخصص

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا بدون مدير تنفيذ مخصص مدير تنفيذ جزئي: 599 دولارًا شهريًا مع مدير تنفيذ مخصص وميزات متقدمة أخرى

تقييمات عملاء Pneumatic Workflow: #### تقييمات العملاء

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

8. شارع العملية

عبر شارع المعالجة Process Street هو برنامج أتمتة عمليات الأعمال الذي يستبدل المهام اليدوية بمهام سير العمل بدون تعليمات برمجية. وهو يتكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Slack وZapier وHubSpot وGoogle Drive وغيرها من أدوات الأتمتة لإنشاء مهام سير عمل مخصصة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستيراد البيانات وإرسال الفواتير والمهام المماثلة.

تساعدك Process Street على تحديث قواعد أتمتة سير العمل وتحسينها بانتظام دون التأثير على النظام بأكمله أو مقاطعة الأنشطة الجارية.

أفضل ميزات Process Street

إنشاء سلاسل قيمة قوية من البداية إلى النهاية من خلال النماذج المخصصة وسير العمل الآلي وإدارة تدفق المعلومات بين مختلف الفرق والأقسام والعمليات

إنشاء تقارير أداء أتمتة سير العمل لمراقبة أداء الفريق وتحديد الاختناقات على المستوى الفردي أو الجماعي داخل لوحة معلومات سهلة الاستخدام

تعيين منطق شرطي مثل "إذا/ثم" للتكيف مع المواقف المختلفة ومتطلبات الفريق تلقائيًا

قيود شارع العمليات

بدون مكتبة عمليات قابلة لإعادة الاستخدام، من الصعب ربط العمليات والأحداث

تسعير شارع العمليات

بدء التشغيل: 100 دولار شهريًا وتطوير محدود للتطبيق

100 دولار شهريًا وتطوير محدود للتطبيق الإحترافية: 1500 دولار شهريًا وتخصيص محدود (يتم دفعها سنويًا)

1500 دولار شهريًا وتخصيص محدود (يتم دفعها سنويًا) المؤسسة: أسعار مخصصة مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات والتخصيص

تقييمات عملاء شارع العملية

G2: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

9. وريك

عبر وريك أنشئ مهام سير عمل مخصصة ومساحات عمل تلقائية لفرقك وأقسام العمل المختلفة باستخدام تكوين سير عمل Wrike.

يساعد Wrike الفرق الكبيرة على تخصيص سير العمل الخاص بهم من خلال الأتمتة المخصصة، حيث يقومون بتعيين قواعدهم ومشغلاتهم الخاصة. قم بإنشاء موافقات تلقائية، ونماذج طلبات، ومخططات قابلة للتكرار للتخلص من الجهد اليدوي في عمليات المؤسسة.

أفضل ميزات Wrike

استخدم قوالب أتمتة سير العمل المضمنة في Wrike لجدولة مشاريعك، وتقسيم المشاريع إلى مهام أقصر، وتبسيط التصور، وتسليم المشاريع في المواعيد النهائية المخطط لها لتحقيق رضا أعلى للعملاء

تصفية مهامك تلقائياً، والحفاظ على تنظيم مساحة العمل الخاصة بك، وتثبيت قوائم المهام حسب الأولوية

استخدم أدوات التعاون داخل التطبيق لتخطيط المشاريع، وتمكين التحرير المباشر، وتحديد التسليمات دون انتظار الردود عبر البريد الإلكتروني

قيود Wrike

الميزات الأساسية مثل الموافقات متوفرة في تطبيق الجوال ولكنها مفقودة في تطبيق Wrike لسطح المكتب

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.8 دولار شهريًا ل 2-25 مستخدمًا

9.8 دولار شهريًا ل 2-25 مستخدمًا الشركات: 24.8 دولار شهريًا ل 5 إلى 200 مستخدم

24.8 دولار شهريًا ل 5 إلى 200 مستخدم المؤسسات: سعر مخصص لعدد من 5 إلى عدد غير محدود من المستخدمين مع أمان وقابلية للتوسع على مستوى المؤسسات

سعر مخصص لعدد من 5 إلى عدد غير محدود من المستخدمين مع أمان وقابلية للتوسع على مستوى المؤسسات Pinnacle: سعر مخصص ل 5 إلى عدد غير محدود من المستخدمين مع تحليلات متقدمة

تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

10. نينتكس

عبر نينتكس يُعرف نظام إدارة سير العمل من Nintex بواجهة المستخدم البديهية وسهولة التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث.

يستخدم Nintex أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مهام سير العمل في غضون دقائق، ودمج مختلف المستودعات الداخلية والخارجية، وتطوير عمليات الأعمال من البداية إلى النهاية لأتمتة العمليات وإدارة البيانات ونمذجة العمليات وتخطيطها.

تمنحك لوحة معلومات تحليلات Nintex المُنشأة مسبقاً رؤى قابلة للتنفيذ حول الأتمتة التي تعمل عبر مؤسستك. تتبع حالة مثيلات سير العمل وإدارة المخزون وتأثير الأعمال وقياسها.

أفضل ميزات Nintex

استخدم برنامج توثيق العمليات لدمج البيانات في مستنداتك بدون قص ولصق وأتمتة توجيه المستندات للمراجعة والتوقيع عليها وتخزينها عبر السحابة

إنشاء عمليات أتمتة سير عمل مخصصة لاستيراد البيانات من مصادر مختلفة داخل مؤسستك واتخاذ قرارات أفضل

وضع تصوُّر وتصور وتكرار عمليات سير العمل الرشيقة الخاصة بك باستخدام لوحة مصمم السحب والإفلات من Nintex

قيود Nintex

قد تكون ميزات مثل تخطيط العمليات صعبة على المستخدمين لأول مرة

تسعير #### تسعير Nintex

المحترف: 25,000 دولار في السنة مقابل 2,000 جيل من المستندات

25,000 دولار في السنة مقابل 2,000 جيل من المستندات الممتاز: 50,000 دولار في السنة مقابل 10,000 جيل من المستندات

50,000 دولار في السنة مقابل 10,000 جيل من المستندات مخصص: تسعير مخصص لأجيال المستندات المخصصة

تقييمات عملاء Nintex

G2: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 80 تقييم)

ابحث عن أفضل برنامج لإدارة سير العمل لفريقك

إذا كان فريقك يقضي وقتًا طويلاً في تعيين المهام يدويًا والتبديل بين التطبيقات لجمع نقاط البيانات المختلفة، فقد حان الوقت لاستخدام برنامج إدارة سير العمل في المؤسسة.

إذا كنت في مرحلة البداية، فإننا نوصي باستخدام ClickUp كحل مناسب للمبتدئين لإدارة سير العمل لأتمتة مهام سير العمل. فهو يحتوي على قوالب مصممة مسبقًا لتحسين عمليات عملك ومدعوم من ClickUp Brain للتخلص من المهام المتكررة.

ما يميز ClickUp عن غيره كأفضل برنامج لإدارة سير العمل في المؤسسة هو الجمع بين أتمتة سير العمل وإدارة المشاريع لتنفيذ مهام سير العمل يدوياً وبإجراءات آلية.

للبدء, اشترك في ClickUp مجانًا.