أفضل 10 تطبيقات برمجيات لتتبع الوظائف لمديري المشاريع في 2025

غالباً ما يواجه مديرو المشاريع وقادة الفرق صعوبة في قياس قدرة فريقهم. لإدارة الموارد بكفاءة وتعزيز الإنتاجية، تحتاج إلى معرفة عبء عمل فريقك عن كثب.

تحتاج إلى البقاء على اطلاع على التفاصيل الرئيسية - معرفة الوقت المخصص للمشاريع، ومدى توفر أعضاء الفريق للعمل على المشاريع الجديدة، ومواءمة تقدمهم مع الجداول الزمنية المقدرة.

هذا هو المكان الذي يثبت فيه برنامج تتبع الوظائف فائدته.

الغرض الرئيسي من برنامج تتبع الوظائف هو مساعدة الموظفين على تحسين وقتهم، وضمان عدم تفويت الفرص، والحفاظ على ثقافة الشفافية والنمو.

وهذا يترجم مباشرةً إلى مكاسب تنظيمية. أنت تبقي عملاءك سعداء بالتسليم في الوقت المحدد، وتؤسس الثقة، وتبني سمعة قوية تجلب المزيد من الأعمال.

ما هو برنامج تتبع الوظائف؟

يوفر برنامج تتبع الوظائف لمديري المشاريع لمحة عن كل جانب من جوانب المهام التي يعمل عليها فريقهم. صُممت هذه الأدوات لمساعدة الفرق على تخطيط وتنظيم وإدارة مشاريعهم بشكل أكثر فعالية، وتتضمن هذه الأدوات ميزات مثل قوائم المهام والجدولة, تتبع المشروع وتتبع الوقت والتعاون وإمكانيات إعداد التقارير.

يمكن للشركات استخدام هذا البرنامج لتبسيط سير عمل المشاريع، ومراقبة المواعيد النهائية، وتخصيص الموارد بفعالية، وتحسين نتائج المشاريع، وزيادة الإنتاجية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برمجيات تتبع العمل؟

هناك العديد من خيارات برامج تتبع الوظائف في السوق، ولكن من المهم معرفة كيفية تصفية البرنامج المصمم خصيصاً لمتطلباتك.

ابحث عن هذه الميزات الأساسية قبل شراء منصة ما:

تنظيم المهام: يجب أن تساعدك المنصة المثالية لتتبع الوظائف على تقسيم مخرجات المشروع إلى مهام أصغر، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتنظيم المهام

يجب أن تساعدك المنصة المثالية لتتبع الوظائف على تقسيم مخرجات المشروع إلى مهام أصغر، وتعيينها لأعضاء الفريق، وتنظيم المهام تتبع التقدم: تعد القدرة على مراقبة تقدم المشروع ومعالمه ومقارنتها بالبيانات المتوقعة أحد أهم المتطلبات الأساسية في أداة تتبع المهام

تعد القدرة على مراقبة تقدم المشروع ومعالمه ومقارنتها بالبيانات المتوقعة أحد أهم المتطلبات الأساسية في أداة تتبع المهام تتبع الوقت: يجب أن تتمتع الأداة بالقدرة على تسجيل وتتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع

يجب أن تتمتع الأداة بالقدرة على تسجيل وتتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع إدارة الموارد: يجب أن تكون قادرة على تخصيص وإدارة موارد الفريق داخل الأداة، من الموارد البشرية إلى الموارد المالية

يجب أن تكون قادرة على تخصيص وإدارة موارد الفريق داخل الأداة، من الموارد البشرية إلى الموارد المالية أدوات التعاون: ابحث عن القدرة على تعزيز شفافية التواصل الجماعي ومشاركة الملفات والتعاون

ابحث عن القدرة على تعزيز شفافية التواصل الجماعي ومشاركة الملفات والتعاون التخصيص: يمكن أن تكون المرونة في تخصيص سير العمل والحقول وطرق عرض المشروع لتناسب احتياجاتك ميزة كبيرة

يمكن أن تكون المرونة في تخصيص سير العمل والحقول وطرق عرض المشروع لتناسب احتياجاتك ميزة كبيرة الاندماج: التكامل مع أدوات وبرامج الطرف الثالث التي تستخدمها في سير عملك اليومي سيؤدي إلى تبسيط وتسريع عملك

التكامل مع أدوات وبرامج الطرف الثالث التي تستخدمها في سير عملك اليومي سيؤدي إلى تبسيط وتسريع عملك التقارير والرؤى: يجب أن يكون برنامج تتبع مهامك قادرًا على تحليل بيانات المشروع ومقاييس الأداء باستخدام أدوات إعداد التقارير

يجب أن يكون برنامج تتبع مهامك قادرًا على تحليل بيانات المشروع ومقاييس الأداء باستخدام أدوات إعداد التقارير قابلية التوسع: القدرة على التوسع مع نمو فريقك والتعامل مع التعقيدات المتزايدة للمشروعات هي إضافة رائعة

قد لا يوفر نظام واحد لتتبع الوظائف كل هذه الميزات. ولكن لتجنب تضخم المكدس التقني الخاص بك، اختر نظامًا أساسيًا يوفر معظم هذه الإمكانيات.

دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 خيارات في السوق اليوم!

## أفضل 10 برامج لتتبع الوظائف لاستخدامها في عام 2024

لقد أجرينا بحثاً شاملاً، وطلبنا من المستخدمين مراجعاتهم، وجربنا الأدوات بأنفسنا للعثور على أفضل برامج تتبع الوظائف لك ولقادة فريقك. دعنا نستكشفها بالتفصيل.

1. كليك أب

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشروعات يساعدك على إدارة المشروعات كالمحترفين، حيث يساعدك على تخطيط المهام وتنظيمها والتعاون في تنفيذها وتتبع الوقت. منصة ClickUp لإدارة المشاريع الخاصة بـ ClickUp توفر لك رؤية واضحة لتفاصيل كل مشروع يعمل عليه فريقك - تعمل بفعالية كمنصة لتتبع العمل. تمكّنك هذه النظرة العامة من مواءمة المهام اليومية مع أهداف الشركة على المدى الطويل، وتقدير نطاق العمل، وتخصيص الموارد.

راقب المشاريع الجارية في لمحة سريعة باستخدام مخططات جانت البيانية سهلة الفهم من ClickUp التنقل بين مشاريع متعددة؟ إن لوحات معلومات ClickUp المرنة وأكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، بما في ذلك طريقة عرض اللوحة وطريقة عرض مخطط جانتت، وطريقة عرض القائمة، تجعل تتبع المشروع أمرًا سهلاً للغاية.

إدارة مشاريع متعددة دون عناء وتوحيد فرق العمل متعددة الوظائف مع لوحة معلومات ClickUp المرئية

قسّم مشاريعك الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها باستخدام مهام النقر فوق المهام . استخدم ميزات إدارة المهام في ClickUp لتحديد أولويات المهام، وإنشاء مهام فرعية داخل المهام، وتخصيص المنصة لتناسب متطلباتك باستخدام أكثر من 35 تطبيقًا من ClickUp.

إن أداة إدارة المهام تتعامل أيضًا مع الاتصالات الداخلية وتبقي أصحاب المصلحة على اطلاع دائم مع القدرة على:

إضافة العديد من المعينين والمراقبين إلى مهمة ما

ترك تعليقات مخصصة على المهام

التحدث إلى فريقك وتبادل الملفات والملاحظات المتعلقة بالمهمة في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض الدردشة

إنشاء قنوات اتصال واضحة من خلال التعليقات المعينة على مهام ClickUp Tasks

إذا كان تتبع تقدم المهام وتحديثاتها ينطوي على الكثير من الأعمال اليدوية، يمكنك توفير الوقت من خلال إعداد أتمتة ClickUp وتمكين فريقك من التركيز على عناصر العمل الأساسية التي تحرك الإبرة.

إليك مثالاً على ذلك:

محفز الأتمتة: عندما تتغير حالة المهمة من "قيد التنفيذ" إلى "مكتملة"

إجراءات الأتمتة:

تعيين شخص ما : تعيين المهمة إلى مختبر ضمان الجودة لمراجعة العمل المكتمل

: تعيين المهمة إلى مختبر ضمان الجودة لمراجعة العمل المكتمل إضافة تاريخ استحقاق : تعيين تاريخ استحقاق لمراجعة ضمان الجودة، بعد 3 أيام من وضع علامة على المهمة مكتملة

: تعيين تاريخ استحقاق لمراجعة ضمان الجودة، بعد 3 أيام من وضع علامة على المهمة مكتملة إضافة تعليق: نشر تعليق تلقائي على المهمة تلقائيًا لإعلام مختبر ضمان الجودة بأن المهمة جاهزة للمراجعة

قلل من العمل اليدوي غير الضروري باستخدام أتمتة ClickUp

وإذا كنت تبحث عن رؤى حول الوقت المستغرق في كل مهمة مقابل الوقت الذي خطط له فريقك, تتبع وقت المشروع في ClickUp يبسط العملية - لكل من أصحاب العمل والموظفين. يمكن لأعضاء الفريق العمل من أي جهاز أو منصة من اختيارهم، وتتبع الوقت بشكل ملائم، وإضافة ملاحظات إلى إدخالات الوقت للإشارة إلى المهمة التي يعملون عليها.

قم بالتبديل بين المنصات دون أن تخسر ساعات العمل المدفوعة مع خاصية تتبع وقت المشروع من ClickUp

هل تستخدم بالفعل أداة لتتبع الوقت؟ قم بدمج تطبيقاتك المفضلة لتتبع الوقت مثل Toggl أو Harvest أو Clockify مع ClickUp لمزامنة الساعات التي تم تتبعها.

استخدم ClickUp لسهولة التكامل مع تطبيقات تتبع الوقت الشائعة

كليك أب برنامج مجاني لإدارة المشاريع يأتي أيضًا مع قوالب جاهزة للاستخدام لزيادة تبسيط تتبع المهام. قوالب نطاق المشروع تساعد مديري المشاريع على تنظيم التفاصيل والمكونات الهامة لمشروع جديد. قوالب تعقب المشروع وفر وقت التتبع الثمين دون التضحية بسلامة مشروعك.

احصل على رؤية واضحة لتقدم المهام مع نموذج تعقب المشاريع من ClickUp

على سبيل المثال, قالب تعقب المشروع الخاص ب ClickUp يجعل من السهل تتبع المشاريع المعقدة. يمكنك تجميع المهام في مرحلة معينة وتتبعها وفقًا لذلك. يمكن لأعضاء الفريق المعينين تخطيط مهامهم في المشروع، مما يضمن أن يكون المدير وجميع أعضاء الفريق الآخرين على نفس الصفحة.

ClickUp أفضل الميزات

أنشئ مراحل أو حالات مهمة مخصصة تعكس سير عملك المحدد. يمكنك أيضًا تعيين حقول مخصصة لالتقاط تفاصيل إضافية خاصة بالوظيفة، مثل الأولوية أو العميل أو الميزانية

تعكس سير عملك المحدد. يمكنك أيضًا تعيين حقول مخصصة لالتقاط تفاصيل إضافية خاصة بالوظيفة، مثل الأولوية أو العميل أو الميزانية إنشاء علاقات بين الوظائف لمعرفة كيفية ارتباطها ببعضها البعض وكيف يمكن أن يؤثر إكمال إحداها على الأخرى. يساعد ذلك في إدارة المشاريع المعقدة ذات المهام المتعددة

لمعرفة كيفية ارتباطها ببعضها البعض وكيف يمكن أن يؤثر إكمال إحداها على الأخرى. يساعد ذلك في إدارة المشاريع المعقدة ذات المهام المتعددة ضبط تذكيرات بالاجتماعات اليومية أو الاجتماعات الأسبوعية باستخدام المهام المتكررة

باستخدام المهام المتكررة السماح للموظفين بتسجيل الوقت من أي جهاز من اختيارهم باستخدام تطبيق ClickUp لسطح المكتب أو الجوال أو إصدار الويب أو إضافة Chrome المجانية

من اختيارهم باستخدام تطبيق ClickUp لسطح المكتب أو الجوال أو إصدار الويب أو إضافة Chrome المجانية امنح أعضاء الفريق المرونة في التبديل بين الأجهزة دون فقدان ساعات العمل باستخدام المؤقت العالمي

دون فقدان ساعات العمل باستخدام المؤقت العالمي احصل على رؤى من نشاط الموظفين وأدائهم من خلال تقارير مفصلة عن جداول الوقت، والوقت الذي تم تتبعه، وتقارير الوقت، والوقت المقدر

قيود ClickUp

لديه منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات:

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. ساعات العمل فقط

عبر ساعات العمل فقط Justworks Hours هي أداة لتتبع الوقت مصممة لجعل فريقك أكثر كفاءة وإنتاجية. تناسب هذه الأداة الشركات من جميع الأحجام، وتضمن حصول الموظفين على تعويض عن عملهم دون إضاعة الوقت في تتبع الوقت يدوياً.

تقلل الأداة من الأخطاء في تتبع الساعات المسجلة، مما يساعدك على الالتزام بقوانين العمل، وتجنب العقوبات القانونية، والحفاظ على شفافية ممارسات مكان العمل.

هذه الأداة برنامج مراقبة الموظفين سهل الاستخدام لكل من الموظفين وأصحاب العمل. يمكن للموظفين تسجيل الدخول والخروج باستخدام منصة الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو Slack.

يمكن لأصحاب العمل مراقبة الورديات، وإنشاء التقارير، والتحقق من الموقع باستخدام السياج الجغرافي، وإدراج المتعاقدين في نظامهم عندما ينمو الفريق ليتجاوز عدد الموظفين الذين يعملون بالساعة.

أفضل ميزات ساعات عمل Justworks Hours

مزامنة الورديات المسجلة المعتمدة تلقائياً مع منظمة صاحب العمل المهنية (PEO) أو برنامج كشوف المرتبات

الحفاظ على الممارسات العادلة مع تنبيهات العمل الإضافي المدمجة والتذكيرات التلقائية للوجبات والراحة

تخصيص الموارد، وتحديد الميزانيات، وإدارة القوى العاملة لديك بشكل أفضل من خلال تقارير مفصلة عن الجداول الزمنية وكشوف الرواتب والعمل الإضافي

انضم إلى الموظفين في المكتب والموظفين عن بُعد بسهولة على المنصة

قيود ساعات عمل جستووركس

قد تكون مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير ساعات عمل جستووركس

الأسعار الأساسية: 59 دولارًا شهريًا لكل موظف (للموظفين الإداريين التنفيذيين، بما في ذلك تتبع الوقت)

59 دولارًا شهريًا لكل موظف (للموظفين الإداريين التنفيذيين، بما في ذلك تتبع الوقت) زائد: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل موظف (للموظفين الإداريين التنفيذيين بما في ذلك تتبع الوقت)

تقييمات ومراجعات Justworks Hours

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

3. مخطط المحور

عبر مخطط المحور Hub Planner عبارة عن منصة لإدارة الموارد والتخطيط والجدولة توفر رؤية واضحة للمشاريع والموارد تحت سقف واحد. استخدم هذه الأداة لتقييم كيفية استفادة أعضاء فريقك من وقتهم، والموظفين المتاحين للمشاريع الجديدة، والعثور على موظفين يتمتعون بمجموعات مهارات محددة على الفور.

كما توفر أيضاً ميزات منصة إدارة المشاريع، مما يتيح لك إدارة معالم المشروع وتعيين معدلات فوترة ديناميكية وتخطيط الإنفاق المالي. يمكن لموظفيك استخدام المنصة لطلب إجازات سنوية أو جدولة الإجازات باستخدام جدولة الموارد أو نماذج الطلبات.

الأداة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات. يمكن للمديرين في مختلف المجالات استخدام هذه الأداة للبقاء على اطلاع على إدارة القدرات.

أفضل ميزات أداة #### Hub Planner

قياس الوقت المستغرق في المشاريع من خلال مقارنة الوقت الفعلي المُبلغ عنه من خلال الجداول الزمنية بالوقت المتوقع

الحصول على رؤية واضحة للأداء الفردي أو الجماعي من خلال التحليلات في الوقت الفعلي

أضف لوحات معلومات إلى أي تقرير وقارن الأرقام الفعلية بالوقت المجدول للإنفاق والاستخدام وساعات العمل

تخطيط الأعمال غير المتعلقة بالمشروع مثل الإجازات أو الاجتماعات

قيود مخطط المركز

تكشف التحليلات عن رؤى محدودة

عدم وجود خيارات تخصيص

تسعير مخطط المركز

التوصيل والتشغيل: 7 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

7 دولارات/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) القسط: 18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

18 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) رائد الأعمال: 54 دولارًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات مخطط المحور

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. سمارتشيت

عبر ورقة ذكية Smartsheet عبارة عن منصة لإدارة العمل لكامل دورة حياة مشروعك - بدءًا من تخطيط المشروع وإدارة الموارد وتحديد الميزانيات وحتى تسليم المشاريع.

وهي قوية للمشاريع المعقدة ذات التبعيات المتعددة. تتيح لك لوحة التحكم إنشاء تقارير في الوقت الفعلي عن تقدم المشروع وأدائه.

إذا كان فريقك يواجه صعوبات في التعامل مع المهام المتكررة، فيمكنك أتمتة هذه المهام من خلال عمليات سير العمل المتكررة أو المستندة إلى الظروف.

يعمل برنامج تتبع الوظائف هذا بشكل أفضل للمؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمر بتوسع سريع.

أفضل ميزات برنامج Smartsheet

تصور التقدم باستخدام مخططات جانت، أو لوحات كانبان، أو عرض الشبكة

تخصيص الموارد بفعالية باستخدام طرق عرض الموارد والخرائط الحرارية

تتبع عتبات التكلفة والتجاوزات لتحسين ميزانيتك

استخدم عمليات التكامل مع Slack وGoogle Workspace وJira وMicrosoft Teams لجلب جميع معلوماتك إلى منصة واحدة

قيود سمارتشيت

واجهة الهاتف المحمول تبدو مشوشة بعض الشيء

تسعير سمارتشيت

مجاني

الإيجابي: 9 دولارات/مستخدم شهرياً

9 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات: 32 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

32 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سمارتس جيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 14,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

5. ويب وورك

عبر ويبورك WebWork عبارة عن أداة برمجية لتتبع المشاريع تساعد أصحاب العمل ومديري المشاريع على مراقبة أنشطة الموظفين وإدارة المشاريع ضمن منصة موحدة.

تلتقط الأداة لقطات شاشة بشكل عشوائي لتمنحك رؤية واضحة للمشاريع التي يعمل عليها أعضاء فريقك. وهي متوفرة كتطبيق لسطح المكتب، وتطبيق للجوال، وامتداد لمتصفح كروم، كما أنها تعمل على المتصفح. ومن ثم، فهي تتيح للقوى العاملة لديك العمل من أي منصة مع الاستمرار في تسجيل الوقت دون إضاعة ساعات العمل.

يجعل WebWork أيضاً تتبع المهام أكثر بساطة. يمكنك مراقبة حالة المهام، وتخصيص طريقة العرض، وتحديد أولويات العمل بناءً على أهميتها أو المواعيد النهائية. يمكن لفريقك استخدام ميزة الدردشة للتعاون ومشاركة الموارد المتعلقة بالمشروع.

WebWork أفضل الميزات

إدارة الوقت بكفاءة من خلال تتبع الوقت عبر المنصات المختلفة

اكتشاف أنماط العمل وتحسين الأداء باستخدام التقارير

احتساب الساعات المدفوعة بدقة وإنشاء فواتير بناءً على معدلات الساعة

قيود WebWork

لا يمكن تعيين مناطق زمنية مخصصة لمختلف الموظفين

تسعير WebWork

الإيجابي: 4.99 دولار/مستخدم شهرياً

4.99 دولار/مستخدم شهرياً الإضافة: 7.99 دولار/المستخدم شهريًا

7.99 دولار/المستخدم شهريًا القسط: 11.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ويب وورك

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. رن

عبر رن Runn هو برنامج لإدارة الموارد مع جداول زمنية متكاملة، وتخطيط المشاريع، وإدارة القدرات، وميزات التنبؤ.

تساعدك أداة البحث القوية في Runn على فرز القوى العاملة لديك والعثور على أعضاء الفريق المناسبين لمشروعك القادم. يمنحك نظرة عامة واضحة على جداول الجميع مع خرائط حرارية، مما يضمن عدم وجود تضارب في الموارد.

يمكنك السماح لفرقك بملء الجداول الزمنية تلقائياً. تتبّع حالة المشروع والجداول الزمنية في الوقت الفعلي مقابل البيانات المتوقعة لفهم الأداء العام للشركة بشكل أفضل.

تقدم ميزة إعداد التقارير لمحة عن عملك من خلال المخططات والجداول والرسوم البيانية الديناميكية، مما يتيح لك استخلاص رؤى قيمة وتحديد مجال للتحسين.

Runn أفضل الميزات

تعيين المهام لأعضاء الفريق باستخدام ميزة السحب والإفلات

تصفية أعضاء الفريق حسب الأدوار ومجموعات المهارات والفرق والعلامات

احصل على نظرة شاملة على محفظة مشروعك، بما في ذلك المراحل والمراحل، وحدد أولويات المهام الأكثر أهمية

سجِّل الساعات المدفوعة وغير المدفوعة باستخدام جداول زمنية بسيطة

قيود التشغيل

يستغرق إعداده وقتاً طويلاً

خيارات محدودة لإعداد التقارير

تسعير تشغيل

مجاني

المحترف: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

رن التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (تقييمات غير كافية)

4.5/5 (تقييمات غير كافية) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. أسانا

عبر أسانا كبرنامج لإدارة العمل، يبقيك Asana على اطلاع دائم بآخر المستجدات في مشاريعك، ويوفر لك رؤية واضحة لعبء العمل في الفريق، ويساعد على إنشاء تواصل شفاف بين أصحاب المصلحة.

تعمل ميزة عبء العمل على تقييم مدى انشغال فريقك وما إذا كان لديهم النطاق الترددي للمشاريع الجديدة. تساعد ميزة تتبع الوقت في قياس الوقت المستغرق في المهام حتى تتمكن من تحديد الميزانيات بدقة، كما أن لوحات المعلومات الخاصة بالتقارير تحول البيانات المجمعة إلى رؤى مرئية.

يلبي Asana احتياجات فرق العمل من جميع الأحجام، سواء كانت شركات صغيرة ناشئة أو مؤسسات.

أفضل ميزات Asana

استخدام قوالب المشروع وإضافة الأتمتة لتقليل العمل اليدوي

تخصيص أقسام المشروع والتبديل بين التخطيطات مثل Gantt أو القائمة أو التقويم أو اللوحة أو الجدول الزمني

تصوَّر سعة فريقك وأعد موازنة العمل باستخدام ميزة عبء العمل

تمتع بأتمتة العمليات عبر حزمة التقنيات الخاصة بك مع أكثر من 270 تكاملاً

قيود أسانا

قد تكون مكلفة للشركات الصغيرة

تسعير أسانا

شخصي: مجانًا

مجانًا مبتدئ: 13.49 دولار/مستخدم شهرياً

13.49 دولار/مستخدم شهرياً متقدم: 30.49 دولار/المستخدم شهرياً

30.49 دولار/المستخدم شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

8. الإثنين

عبر الاثنين من تخطيط المشروع وإدارة المهام إلى تخصيص الموارد، يتيح لك تطبيق Monday النظر إلى مشاريعك ككتاب مفتوح. الواجهة المرئية جذابة، وهي تلبي احتياجات الفرق الإبداعية.

إذا كنت تريد معرفة مقدار الوقت الذي يقضيه فريقك في مهام محددة، يمكنك إضافة عمود تتبع الوقت إلى سير عملك. يمكنك بدء المهام أو إيقافها مؤقتًا بسهولة باستخدام زر التشغيل. ومع ذلك، تتوفر هذه الميزة فقط لخطط Pro و Enterprise.

تُبقيك منصة Monday، وهي منصة تعاونية في جوهرها، على اطلاع دائم بتقدم المشروع وتسمح لجميع أصحاب المصلحة بالبقاء على اطلاع على المشاريع والتواصل والحفاظ على بيئة عمل شفافة.

أفضل ميزات يوم الاثنين

حدد أهدافك وغاياتك، وحدد المشاريع والعمليات لتحقيق أهدافك، وأنشئ المهام لمواءمة مشاريعك وعملياتك مع أهدافك

تخطيط الموارد وجدولتها وتخصيصها لتحقيق التوازن بين عبء العمل على موظفيك

تنظيم سير عملك من خلال تحديد أولويات المهام، وتعيين الملكيات، وتحديد المواعيد النهائية

تصور التقدم المحرز باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي

قيود يوم الاثنين

يشكو بعض المستخدمين من تأخر الإشعارات

ميزات تتبع الوقت المحدود

تسعير يوم الاثنين

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا قياسي: 14 دولارًا/مستخدم شهريًا

14 دولارًا/مستخدم شهريًا المحترف: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

الاثنين التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

9. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي كمنصة لإدارة العمل، يمكّنك العمل الجماعي من تنظيم موارد الفريق وتقدير الجداول الزمنية وتتبع الساعات المسجلة بدقة.

يمكنك تحسين تخطيط القدرات من خلال توقع احتياجات الموارد وتتبع الجداول الزمنية للمشروع ومعرفة متى تحتاج إلى المزيد من موظفي الدعم. من خلال نظرة عامة كاملة على عبء عمل الجميع، يمكنك أن تقرر إعادة تعيين المهام أو تعديل تفاصيل المشروع لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد.

هذه المنصة، المصممة في المقام الأول للوكالات وشركات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية، يمكن تكييفها مع أنواع مختلفة من الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة.

أفضل ميزات فريق العمل الجماعي

إرسال تنبيهات تلقائية لتذكير الموظفين بتسجيل وقتهم

استخدم تتبع الوقت لتسجيل الساعات وإدارة الميزانيات وإنشاء فواتير خالية من الأخطاء في الوقت المحدد

احصل على عرض مركزي للساعات المقدرة والمخصصة والمسجلة والمتاحة

انظر إلى سير عمل فريقك وتعامل مع تخطيط الموارد على المدى القصير والطويل بفعالية

قيود العمل الجماعي

يمكن أن يكون تصدير التقارير أمرًا شاقًا

تسعير العمل الجماعي

مجاناً

التسليم: 13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النمو: 25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النطاق: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فريق العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

10. هبستاف

عبر هبستاف Hubstaff هو برنامج لتتبع المشاريع مع إمكانيات لتتبع الوقت وإدارة القوى العاملة وتحليلات النشاط.

يتيح لفريقك توفير الوقت من خلال التتبع الآلي للوقت وكشوف الرواتب. تتكامل الأداة مع PayPal وPayoneer وWise وغيرها من طرق الدفع، مما يتيح إمكانية تحرير الدفع التلقائي بناءً على الساعات المدفوعة.

يمكنك أيضًا إنشاء تقارير قابلة للتخصيص باستخدام البيانات المستمدة من تتبع الوقت ومراقبة النشاط وتعاون الفريق واستخدام هذه الرؤى لاتخاذ قرارات العمل الهامة.

أفضل ميزات Hubstaff:

تتبّع ساعات عمل الموظفين عن بُعد والمختلطة وداخل المكتب وضمان دقة الفواتير والفواتير

تمكين الموظفين من تسجيل ساعات العمل من أي نظام تشغيل أو جهاز من اختيارهم

إدارة المناوبات، والتوافر، وطلبات إجازة العمل المؤقتة، وتجنب تعارض المواعيد مع ميزة جدولة الموظفين

إنشاء تقارير باستخدام HubStaff Insights وتحديد اتجاهات وأنماط البيانات

قيود Hubstaff:

قد يكون من الصعب إعداد مناطق زمنية مختلفة في Hubstaff

تسعير #### Hubstaff

مجاناً

البداية: 7 دولارات/مستخدم شهرياً

7 دولارات/مستخدم شهرياً النمو: 9 دولارات/مستخدم شهريًا

9 دولارات/مستخدم شهريًا الفريق: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: 25 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات Hubstaff

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

قم بتوجيه مشاريعك نحو النجاح باستخدام برنامج تتبع الوظائف

تضمن تطبيقات تتبع الوظائف عدم إهدار العمل الشاق لموظفيك، مما يفسح المجال لمدفوعات شفافة ودقيقة. يحصل أعضاء فريقك على رؤية واضحة لما يقضون فيه وقتهم ويمكنهم استخدامه لتولي مسؤولية ساعات عملهم والحفاظ على إنتاجيتهم.

تساعد هذه الأدوات المؤسسات على إدارة الموارد للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية قيد الإعداد. وهي تقدم تقارير في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تحديد مقدار الميزانية التي يجب تخصيصها لكل مشروع ومتى وأين يجب إعادة توزيع الموارد.

لا توجد منصة لتتبع الوظائف بنفس قوة وسلاسة منصة ClickUp - سواء لإدارة المشاريع، أو تتبع الوقت، أو تقدير الميزانية، أو تخصيص الموارد، أو كل هذه المهام مجتمعة.

وباعتبارها منصة شاملة ومتكاملة، فهي تحافظ على مرونة وكفاءة حزمة التقنيات الخاصة بك مع إبقائك على اطلاع دائم بحالة جميع مشاريعك. ابدأ مع ClickUp اليوم، وقم بإدارة قوتك العاملة بثقة!