كيف يؤثر يوم العمل ثلاثي الذروة على الإنتاجية

متى كانت آخر مرة أغلقت فيها جهاز الكمبيوتر الخاص بك في السادسة مساءً وأنهيت يومك في ذلك الوقت؟ معظم المحترفين اليوم لا يغلقون حواسيبهم على الإطلاق، ويعملون في الأوقات التي تناسبهم بشكل أفضل.

خاصة منذ تفشي الوباء، مع عمل الجميع عن بُعد/هجين، أفسح المجال أمام ما يسمى بيوم الذروة الثلاثية.

ما هو يوم الذروة الثلاثية؟

يوم الذروة الثلاثية هو عندما يكون لدى المحترف ثلاث طفرات إنتاجية متميزة خلال يوم العمل - واحدة في الصباح، وأخرى بعد الغداء، والثالثة في وقت متأخر من المساء.

وسواء كان الأمر يتعلق بالرد على رسائل البريد الإلكتروني مرة أخرى في المساء أو كتابة تقرير بعد وضع الأطفال في الفراش، فإن الذروة الثالثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل الحديث.

فهم يوم الذروة الثلاثية للعمل

خلال فترة الجائحة، لاحظ باحثو مايكروسوفت أن زيادة في استخدام Teams في المساء. استمر هذا الاتجاه لفترة طويلة بعد ذلك، حيث شهد حوالي 30% من موظفي مايكروسوفت ارتفاعًا في العمل في المساء، وليس فقط الرسائل الداخلية، كما هو موضح في أحداث لوحة المفاتيح أدناه.

ذروة الإنتاجية الثالثة من الساعة 9-11 مساءً (المصدر: مايكروسوفت )

قبل أن ندخل في كيفية استخدام أيام الذروة الثلاثية لصالحك، دعنا نرى سبب ظهور هذا الاتجاه في المقام الأول.

الأدوات الرقمية: أدوات التعاون والتواصل تجعل من السهل الرد على الرسائل في أي وقت. تقنيات الهاتف المحمول تجعل الأمر أسهل. لذلك، عندما يكون لدى شخص ما وقت فراغ في المساء، يمكنه العمل.

الفرق العالمية: اليوم، تعمل الفرق متعددة الوظائف عبر المناطق الزمنية. يعمل فريق عمل في الولايات المتحدة بانتظام مع فرق هندسية في الهند. يحدث تداخل في الوقت في المساء، مما يخلق ذروة إنتاجية جديدة.

احتياجات متنوعة: يتعامل أعضاء الفريق اليوم مع العمل والحياة بنفس القدر من الأهمية. فيختارون اصطحاب الأطفال من المدرسة أو مشاهدة مباراة كرة قدم أو مشاهدة فيلم كزوجين. تمكّنهم ذروة الإنتاجية الثالثة من أخذ قسط من الراحة خلال فترات انخفاض الإنتاجية دون إضاعة الوقت.

ومع تطور العالم إلى نموذج عمل جديد، دعونا نرى ما هي قمم الإنتاجية الثلاث.

فك رموز أيام الذروة الثلاثية

عادة ما كان يوم العمل التقليدي من 9-5 أيام ذروة الإنتاجية: واحدة في الصباح وأخرى في فترة ما بعد الظهر. واعتمادًا على احتياجات العمل وتفضيلات الموظف، كان الموظفون يخططون يومهم لإنجاز العمل.

والآن بعد أن أصبحت هناك ذروة ثالثة، دعنا نرى كيف تتحد الذروات الثلاث لتكوين يوم عمل.

ذروة التركيز

هذه هي الذروة الأولى للإنتاجية التي تحدث في وقت مبكر من اليوم، عندما تنخرط في عمل عميق ومركّز، مستفيدًا من مستويات الطاقة العالية وقلة مفسدات الإنتاجية . خاصةً إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الصباح، فقد تحب الهدوء والسكينة المتاحين في الصباح الباكر.

الكتّاب يكتبون أو يحررون في الصباح. الفنانون يصنعون الفن. المطورون يحلون المشاكل أو يقومون بالبرمجة. يستغل مديرو المشاريع هذا الوقت لجمع البيانات وتحديد فرص التحسين.

ذروة التعاون

هذه هي ذروة الإنتاجية الثانية، وتحدث عادةً في منتصف النهار. بعد الغداء مباشرة، ربما تكون قد فقدت تركيزك الذي كان لديك في الصباح، ومع ذلك تكون نشيطًا لإنجاز العمل. لذا، ستقوم بالمهام التعاونية التي تحتاج إليها.

بعض المهام التي تعتبر رائعة لذروة إنتاجيتك هي:

الرد على رسائل البريد الإلكتروني

المكالمات الداخلية ومكالمات العملاء

الرد على تعليقات أعضاء الفريق على المهام

المراجعات والتقييمات

ذروة الاسترداد

تحدث الذروة الأخيرة في وقت متأخر من المساء. خلال هذه الفترة، قد تنهي عملك، أو تخطط لليوم التالي، أو تنخرط في مهام إبداعية تستفيد من التأمل الهادئ.

على سبيل المثال، قد يقوم مدير المشروع بمراجعة التقدم المحرز خلال اليوم وتحديد الأولويات لليوم التالي. قد يقوم قائد الفريق بتصفية رسائل البريد الإلكتروني والرسائل التي وردت خلال فترة ما بعد الظهر.

تعمل هذه الذروة على إنهاء اليوم وإعداد نفسك للنجاح في اليوم التالي.

كيف تؤثر أيام الذروة الثلاثية على التوازن بين العمل والحياة

بشكل أساسي، يغيّر مفهوم يوم الذروة الثلاثية الطريقة التي كان يتم بها العمل لعقود من الزمن. فهو يتحدى نظام 9-5، والذي يثير بطبيعة الحال مخاوف بشأن الإفراط في العمل. خاصة بعد الجائحة، يميل الناس إلى الإفراط في العمل لأسباب متنوعة. وهذا له تأثير عميق على التوازن بين العمل والحياة.

إدارة الوقت: أصبح يوم العمل النموذجي الذي تبلغ مدته ثماني ساعات له الآن ثلاث ذروات، مما يتطلب من الأفراد تعديل جداولهم وفقًا لذلك. من المهم بالنسبة لـ التوازن بين العمل والحياة أن الذروة الثالثة لا تضيف ساعتين عمل إضافيتين إلى اليوم. وهذا يعني أيضًا أن مديري المشاريع بحاجة إلى التكيف مع تفضيلات كل عضو من أعضاء الفريق أثناء جدولة العمل.

التوافر: تشير الذروة الثالثة إلى أن العاملين في مجال المعرفة متاحون لبضع ساعات في نهاية اليوم. في بعض الأحيان، ما يبدأ كتفقد سريع لرسائل البريد الإلكتروني أو إجراء مكالمة قصيرة مع Microsoft Teams يمكن أن يمتد لساعات طويلة. وقد يستهلك ذلك من ساعات العمل الشخصية للشخص، أو ما هو أسوأ من ذلك، النوم.

الفراغ الذهني: عندما يمتد اليوم إلى الليل، هناك خطر أن يظل العمل في صدارة اهتمامات الشخص طوال الوقت. وهذا يمكن أن يشغل حيزًا ذهنيًا بلا داعٍ، مما يمنع الموظفين من التركيز على أسرهم وأصدقائهم وحياتهم الشخصية بكل ما في عقولهم. وقد يؤثر ذلك سلبًا على التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

التسويف: ترتفع احتمالات تأجيل الموظفين للمهام الأكثر صعوبة إلى الذروة الأخيرة من اليوم. ويمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كانت الأيام مليئة بالاجتماعات، مما يدفع أعضاء الفريق إلى القيام بالأعمال المهمة حتى وقت متأخر من الليل.

الإرهاق: قد يكون أولئك الذين لديهم أيام ذروة ثلاثية منتظمة في أيام الذروة الثلاثية يرهقون أنفسهم بالعمل. وقد يؤدي ذلك إلى الإجهاد والإنهاك، مما يجعلهم غير منتجين على المدى الطويل. قد يكون الحفاظ على ذروة الإنتاجية ثلاث مرات في اليوم مرهقًا وشبه مستحيل.

على الرغم من مخاطره المحتملة، إلا أن يوم الذروة الثلاثية شائع للغاية ويجب التعامل معه. من الأفضل للمدراء أن يتكيفوا مع النموذج الجديد ويقودوا بشكل مناسب.

دور المديرين في استيعاب أيام الذروة الثلاثية

يلعب المدراء دورًا أساسيًا في ضمان إنتاجية فرق العمل وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. في حين أن الاتجاه الجديد لأيام الذروة الثلاثية يمكن أن يكون مثمرًا، إلا أنه يمكن أن يكون له آثار سلبية إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

لإدارة الفرق التي لديها أيام الذروة الثلاثية بشكل صحيح، يحتاج المديرون إلى ما يلي.

التعاطف: تذكر أنه ليس كل شخص لديه أيام الذروة الثلاثية. فالبعض لا يزالون يعملون من الساعة 9-5 ويخططون حياتهم حول ذلك، حتى لو كان لديهم جداول زمنية مرنة. لذا، لا تتوقع أن يكون الجميع متاحين خلال الليل. جرّب أساليب مثل ألعاب إدارة الوقت لفهم هياكل يوم عمل فريقك واحترام تفضيلاتهم.

التخطيط: ليس من الضروري أن تكون الذروة الثالثة عبئًا إضافيًا على أعضاء الفريق الذين لديهم بالفعل يوم عمل مثمر مدته ثماني ساعات.

شجع الموظفين على أخذ فترات راحة منتظمة لإعادة شحن طاقاتهم. دعهم يعرفون أنه لا بأس من البدء في وقت متأخر أو أخذ استراحة بعد الظهر والعودة إلى العمل في وقت لاحق. ادعم المبادرات التي تعزز الصحة البدنية والعقلية، مثل برامج التمارين الرياضية، وجلسات اليقظة الذهنية أو الوصول إلى موارد الصحة العقلية.

تصميم البيئة: خلق بيئة عمل تقلل من التوقعات من الذروة الثالثة.

تخلص من المشتتات والمقاطعات في ساعة الذروة الأولى أو ساعة التركيز

تنفيذ ساعات صامتة أو إنشاء مساحات هادئة مخصصة في المكتب لمنع أعضاء الفريق من الحاجة إلى العشاء في الليل للتركيز

وضع جدول زمني للاجتماعات والتركيز على جدول الأعمال

استخدم نماذج التوثيق والعمل غير المتزامن لمنع الاجتماعات غير الضرورية

بالنسبة لأولئك الذين يعملون عن بُعد، استفد من بعض من أفضل نصائح للعمل من المنزل .

تخصيص الموارد: ضمان قدرة جميع أعضاء الفريق على الوصول إلى الأدوات والمعلومات والموارد اللازمة لتحقيق الإنتاجية. قد يتضمن ذلك توفير إمكانية الوصول إلى برامج محددة أو إعادة تخصيص المهام لموازنة أعباء العمل.

القدرة على التكيف: تتبع التقدم المحرز خلال أيام الذروة الثلاثية وكن منفتحاً على ملاحظات أعضاء الفريق. استمع إلى ما ينجح وما لا ينجح وعدّل وفقًا لذلك.

بصرف النظر عن استعدادات مديرك، يمكنك مراقبة اتجاهات الإنتاجية والاستفادة من أيام الذروة الثلاثية لصالحك. دعنا نرى كيف.

كيفية إدارة أيام الذروة الثلاثية

في البداية، تأكد من أنك تمر بالفعل بأيام الذروة الثلاثية. إن مجرد قضاء وقت إضافي في الليل لتعويض الوقت الضائع لا يعتبر ذروة ثلاثية. للحصول على ذروة ثلاثية للإنتاجية، يجب أن يكون لديك ثلاث فترات زمنية مميزة تنجز فيها عملاً جيدًا.

فيما يلي بعض النصائح لتحقيق ذلك من خلال أداة إدارة المشروع مثل ClickUp .

خطط للمستقبل

إذا كانت أيامك ثلاثية الذروة، فخطط وفقًا لذلك. قم بتقسيم أيامك إلى ثلاث فترات إنتاجية، واحدة للعمل المركز، وأخرى للعمل التعاوني، وثالثة للعمل الاسترجاعي. عرض التقويم الخاص بـ ClickUp يساعدك على تنظيم جدولك الزمني، مما يسهل عليك التعامل مع الذروة الثلاثية. يمكنك أيضًا حظر أجزاء معينة من الوقت لمهام محددة. قالب حظر الوقت اليومي من ClickUp يخدم هذا الغرض من خلال تصور المهام المهمة خلال ساعات ذروة الإنتاجية.

تصوَّر مهامك اليومية باستخدام قالب حظر الوقت اليومي من ClickUp

بفضل طرق العرض الخمسة المختلفة والحالات الثلاث المختلفة، يُعد هذا القالب على مستوى المبتدئين طريقة رائعة لزيادة وقتك اليومي إلى أقصى حد، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاجية.

تحديد الأولويات

حدد أولويات المهام حسب الاستعجال والأهمية. يساعدك هذا على تحديد ما يجب القيام به خلال أوقات ذروة الإنتاجية وما يمكنك تفويضه أو جدولته لوقت لاحق.

حدد مستوى الأولوية لكل مهمة باستخدام أولويات مهام ClickUp عرض. سيساعدك هذا الأمر أنت وفريقك على معرفة ما يجب القيام به وبأي ترتيب، مما يجنبك التأخير في تسليم المهام العاجلة.

خذ فترات راحة منتظمة

حدد فترات راحة قصيرة بين فترات الذروة لمنع الإرهاق والحفاظ على طاقة عالية للتركيز طوال اليوم. يمكن أن تكون الاستراحة بعض الوقت في صالة الألعاب الرياضية أو المشي أو ممارسة هواية أو قيلولة. افعل ما يناسبك.

وتأكد من أن وقت راحتك هو وقت راحتك. لا تدع أي شخص يقوم بجدولة الاجتماعات فوقها، مما قد يؤدي إلى عرقلة إنتاجيتك تمامًا. استخدم أيًا من قوالب إدارة الوقت لإعطاء أيامك هيكلاً معيناً.

استخدم عرض عبء العمل الخاص بـ ClickUp و عرض النشاط لفهم مقدار العمل الذي لديك. خطط فترات استراحتك حوله. استخدمه لمعرفة كيف ينشغل الآخرون في فريقك في حال احتجت إلى إعداد اجتماعات أو وقت عمل تعاوني.

_عرض عبء عمل كليك أب

تواصل بوضوح

حافظ على خطوط اتصال مفتوحة مع فريقك حول كيفية تنظيم ساعات عملك المرنة. على سبيل المثال، إذا كان وقتك الأكثر إبداعًا في وقت متأخر من المساء، فأخبر زملائك في الفريق أنك غير متاح للاجتماعات.

إذا كانت فترة ما بعد الظهر مخصصة للتعليقات ورسائل البريد الإلكتروني، فاستخدم عرض الدردشة في ClickUp لدمج جميع رسائلك في مكان واحد، حتى تتمكن من الرد وفقًا لذلك. ضع علامة على أعضاء فريقك وأضف تعليقاتك تحت مهمة محددة لإعلامهم. إذا كانوا متصلين بالإنترنت، قم بإجراء محادثات دردشة سريعة لتسوية العوائق.

عمل غير متزامن مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp

تكييف

قم بمراجعة فعالية أيام الذروة الثلاثية بانتظام باستخدام تطبيقات جدول العمل . قم بقياس مستويات طاقتك. كن منفتحًا على ملاحظات الزملاء حول كيفية تأثيرها على التعاون. عدّل أوقات إنتاجيتك بناءً على احتياجاتك المتغيرة واحتياجات فريقك.

يمكن أن تساعدك لوحات معلومات ClickUp على رؤية أنشطتك الشخصية عبر المهام والمشاريع من أجل تحسين الإنتاجية المستويات.

الآن، يعد يوم الذروة الثلاثية تغييرًا مهمًا في طريقة عملنا. ومثل أي شيء جديد، فإنه يوفر فرصًا وتحديات في آن واحد. إليك كيفية الاستفادة من الأول والتغلب على الثاني.

## فرص وتحديات يوم الذروة الثلاثية

كل جدال له وجهان، كما هو الحال مع يوم الذروة الثلاثية. بعض أكبر الفرص والتحديات ذات الصلة هي:

يخلق سبلًا جديدة للإنتاجية. ومع ذلك، إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد، يمكن أن تؤدي إلى الإرهاق

قد يتم دفع بعض أعضاء الفريق إلى استخدام الذروة الثالثة لتغطية التوزيع غير المتكافئ للعمل

يمكن أن يؤدي الوقت الإضافي الذي تتيحه الذروة الثلاثية إلى شلل عبء العمل والأسوأ من ذلك كله أن الذروة الثلاثية قد تلتهم المزيد من الوقت الشخصي للموظف، مما يتعارض مع الغرض الأساسي من العمل



ارتقِ بإنتاجيتك إلى أقصى حد مع ClickUp

على الرغم من أن يوم الذروة الثلاثية قد يبدو مثمراً، إلا أن له تكلفة. فمن خلال التفكير فيها على أنها إنتاجية إضافية فقط، قد ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في العمل، مما يؤدي إلى الإرهاق طوال الوقت.

خاصةً بالنسبة للعاملين عن بُعد، يمكن أن تندمج أيام العمل في الليل، لتصبح دورة لا نهاية لها من النشاط. لتجنب ذلك، تحتاج إلى الأدوات والعمليات الصحيحة.

يقدم لك برنامج ClickUp لإدارة المشاريع، ورؤية عبء العمل، والقوالب المرنة كل ما تحتاجه للاستفادة من أيام الذروة الثلاثية. جرّب ClickUp اليوم مجانًا !

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هو يوم عمل الذروة الثلاثية؟

يوم عمل الذروة الثلاثية هو اتجاه إنتاجي يهيكل يوم العمل حول ثلاث فترات متميزة من الطاقة العالية أو ذروة الإنتاجية. وهي

ذروة التركيز أو الذروة الصباحية ذروة التعاون أو ذروة الظهيرة ذروة التعافي أو الذروة المسائية المتأخرة

2. ما هي الذروة الثالثة في يوم الذروة الثلاثية؟

تسمى الذروة الثالثة في يوم الذروة الثلاثية بذروة التعافي أو الذروة المسائية المتأخرة.

وتتميز هذه الذروة بعودة الطاقة والتركيز، مما يجعلها وقتًا مناسبًا لإنهاء مهام اليوم، أو التركيز على أعمال إدارية أخف، أو التخطيط لليوم التالي، أو الانخراط في مهام إبداعية تستفيد من حالة ذهنية أكثر استرخاءً.

3. ما هي ساعات ذروة الإنتاجية؟

تشير ساعات ذروة الإنتاجية إلى أوقات محددة خلال اليوم عندما تكون الطاقة والتركيز والإنتاجية الكلية في أعلى مستوياتها. يمكن أن تختلف هذه الفترات بشكل كبير بين الأشخاص. أوقات ذروة الإنتاجية الأكثر شيوعًا هي: