أفضل 10 بدائل Sora AI لإنشاء مقاطع الفيديو في 2025

أحدثت OpenAI تحولاً في صناعة إنتاج المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال أداتها المبتكرة لتحويل النصوص إلى فيديو، Sora AI. كان ظهور Sora لأول مرة أكثر من مجرد إعلان عن منتج؛ فقد كان لحظة رائعة تقاطع فيها الذكاء الاصطناعي مع إنشاء الوسائط المتعددة، مما فتح آفاقًا جديدة لمنشئي الفيديو في جميع أنحاء العالم.

يستخدم مولد الفيديو الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة للسماح للمستخدمين بتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو تفاعلية. فهو يدمج النص بدقة مع الصور والموسيقى لإنتاج مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي، مما يميز Sora عن منافسيه.

يلبي Sora AI العديد من التطبيقات، من النقر فوق للمحتوى التعليمي ومقاطع الفيديو الترفيهية

على الرغم من ميزاته المثيرة للإعجاب، إلا أن Sora AI له قيود.

أولاً، لم يتم إصداره علناً (اعتباراً من مايو 2024). وهو متاح فقط لعدد محدود من أعضاء الفريق الأحمر والمحترفين المبدعين في OpenAI للحصول على تعليقات حول تحسين نموذجه.

ثانيًا، يفتقر النموذج إلى فهم ضمني للفيزياء، لذا قد لا يلتزم دائمًا بالقواعد الفيزيائية في العالم الحقيقي. يمكن أن يؤدي هذا القيد إلى حالات قد تتلاشى فيها الشخصيات أو الكائنات أو الحيوانات أو تتشوه أو تتكرر بمرور الوقت.

وأخيرًا، لا يمكن ل Sora AI إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة فقط، مما يحد من ملاءمتها لمحتوى الفيديو الأطول.

تقدم العديد من البدائل وظائف مشابهة أو أفضل مما يقدمه سورا. في هذه المقالة، سنستكشف أفضل 10 بدائل ل Sora في عام 2024، وسنتعمق في ميزاتها وفوائدها وأسعارها وغير ذلك.

لكن أول الأشياء أولاً..

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Sora AI؟

عند التفكير في بدائل Sora AI، من الضروري البحث عن الميزات والقدرات الرئيسية التي تتوافق مع احتياجاتك الخاصة.

فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

مجموعة الميزات: تأكد من أن البديل يقدم مجموعة قوية من الميزات التي تلبي متطلباتك، مثل تحويل النص إلى فيديو، وتحليل المشاعر، وتلخيص النص، وخيارات التخصيص، وقدرات التكامل

تأكد من أن البديل يقدم مجموعة قوية من الميزات التي تلبي متطلباتك، مثل تحويل النص إلى فيديو، وتحليل المشاعر، وتلخيص النص، وخيارات التخصيص، وقدرات التكامل سهولة الاستخدام : اختر منصة سهلة الاستخدام وبديهية، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو بكفاءة دون الحاجة إلى تدريب مكثف

: اختر منصة سهلة الاستخدام وبديهية، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو بكفاءة دون الحاجة إلى تدريب مكثف قابلية التوسّع : اختر منصة يمكن أن تتوسع مع عملك، بحيث تستوعب احتياجات إنتاج الفيديو المتزايدة دون المساس بالجودة أو الأداء

: اختر منصة يمكن أن تتوسع مع عملك، بحيث تستوعب احتياجات إنتاج الفيديو المتزايدة دون المساس بالجودة أو الأداء سهولة التكامل: تحقق مما إذا كان البديل يمكن أن يتكامل مع أدواتك الحالية وسير عملك، بما في ذلك CRM ونظام إدارة المحتوى وAdobe Suite وغيرها من الأدوات، لضمان الانتقال السلس والتوافق مع إعداداتك الحالية

تحقق مما إذا كان البديل يمكن أن يتكامل مع أدواتك الحالية وسير عملك، بما في ذلك CRM ونظام إدارة المحتوى وAdobe Suite وغيرها من الأدوات، لضمان الانتقال السلس والتوافق مع إعداداتك الحالية الامتثال والأمان: تحقق من أن المنصة تلتزم بلوائح خصوصية البيانات ومعايير الأمان ذات الصلة. يجب أن توفر آليات قوية لحماية البيانات وتضمن الامتثال للمتطلبات الخاصة بالصناعة

تحقق من أن المنصة تلتزم بلوائح خصوصية البيانات ومعايير الأمان ذات الصلة. يجب أن توفر آليات قوية لحماية البيانات وتضمن الامتثال للمتطلبات الخاصة بالصناعة التكلفة ونموذج التسعير: قارن بين هياكل التسعير للمنصات المختلفة، بما في ذلك رسوم الاشتراك، والتسعير على أساس الاستخدام، وأي تكاليف إضافية للتخصيص أو خدمات الدعم. اختر الحل الذي يتماشى مع ميزانيتك ويوفر لك قيمة مقابل المال

قارن بين هياكل التسعير للمنصات المختلفة، بما في ذلك رسوم الاشتراك، والتسعير على أساس الاستخدام، وأي تكاليف إضافية للتخصيص أو خدمات الدعم. اختر الحل الذي يتماشى مع ميزانيتك ويوفر لك قيمة مقابل المال دعم العملاء: قم بتقييم مستوى دعم العملاء الذي يقدمه البديل، بما في ذلك التوافر والاستجابة والخبرة في إنتاج الفيديو

من خلال تقييم هذه العوامل تقييماً شاملاً، يمكنك تحديد البديل الأنسب لـ Sora AI الذي يلبي متطلبات عملك ويدعم مبادراتك القائمة على الذكاء الاصطناعي بفعالية.

أفضل 10 بدائل لسورا للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

تتوفر العديد من البدائل، بما في ذلك المنصات الراسخة والشركات الأحدث، لتلبية احتياجات تسويق الفيديو المتنوعة. فيما يلي، سنستكشف أفضل 10 بدائل لـ Sora AI لتوليد الفيديو.

1. ClickUp

قم بتنظيم مهام إنتاج الفيديو في ClickUp، مع 15 طريقة عرض ديناميكية، لتحسين إدارة مشروع الفيديو

في حين أن Sora AI كان خيارًا شائعًا لمختلف مهام إنتاج الفيديو، فإن بعض البدائل تقدم وظائف مماثلة، مدعومة بميزات فريدة.

أحد هذه البدائل هو ClickUp، وهو برنامج متعدد الاستخدامات برنامج إدارة المشاريع لإنتاج الفيديو الذي يدمج العديد من أدوات الإنتاجية، بما في ذلك ClickUp Brain و ClickUp Clip.

يجمع ClickUp بين أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي و أدوات النسخ بالذكاء الاصطناعي لإدارة جميع مشاريع الفيديو، وتعيين الأدوار والأولويات، وضمان التزام الجميع بالمواعيد النهائية والبقاء على اطلاع.

استخدم ClickUp Brain لنسخ المقاطع الصوتية

مع ClickUp Brain يمكنك نسخ المقاطع الصوتية بسرعة لإضافة ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية إنشاء محتوى فيديو يسهل الوصول إليه وتحسن من تفاعل المستخدمين. كل ما عليك فعله هو ببساطة تحميل مقطعك الصوتي إلى ClickUp Brain، والذي سيقوم بتحويل الصوت إلى نص.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة كيفية القيام بذلك:

يمكنك بعد ذلك استخدام هذا النص كترجمات في مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يضمن للمشاهدين إمكانية المتابعة حتى بدون صوت. هذه الميزة مفيدة لإنشاء البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو التدريبية والمحتويات التعليمية الأخرى حيث يكون التواصل الواضح أمرًا أساسيًا.

جرّب التلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

استفد من ClickUp Clip لتسجيل الشاشة وإنشاء تعليمات فيديواستفد من ClickUp Clip لتسجيل الشاشة وإنشاء تعليمات فيديو

شارك رسالة فيديو ClickUp الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

تتطلب قنوات الفيديو الناجحة أكثر من مجرد لقطات رائعة. ClickUp الكل في واحد برنامج تسجيل الشاشة لنظام ويندوز وماك ومتصفحك يساعد في إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك وتسجيلها وتحريرها ونشرها. ClickUp Clip يسمح لك بتسجيل شاشتك وإضافة الصوت من الميكروفون ومشاركة مقاطع الفيديو برابط. تمكّنك هذه الميزة من إنشاء الرسائل، والعصف الذهني للأفكار، والتواصل الفوري مع فرق العمل متعددة الوظائف.

يمكنك استخدام خاصية ClickUp امتداد كروم لمسجل الشاشة لالتقاط الرسائل ولقطات الإنتاج لمزيد من الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعزيز العصف الذهني والتفكير باستخدام قوالب لوحة العمل داخل المنصة وتعيين المهام في كل مشروع إنتاج باستخدام طرق عرض مختلفة لإدارة المشروع. تقدم ClickUp قوالب إجراءات التشغيل الموحدة لإنشاء مهام سير العمل الداخلية ومراجعتها، مما يساعد الجميع على إكمال مهام الإنتاج الخاصة بهم بشكل أسرع.

يمكنك مشاركة شاشتك وتسجيلها بسهولة داخل مهمة ClickUp للتواصل مع المستخدمين الآخرين بشكل أسرع دون الحاجة إلى أدوات أخرى لتسجيل الشاشة

كليب مثالي لإنشاء برامج تعليمية متعمقة للمنتجات أو الخدمات. يمكن أن يفيد ذلك المبيعات بشكل كبير، كما هو موضح في 2022 إحصائيات التسويق عبر الفيديو تشير إلى أن 96% من الأشخاص يشاهدون مقاطع الفيديو التوضيحية للتعرف على المنتجات الجديدة. علاوةً على ذلك، يمكنك استخدام المنصة لإنتاج إرشادات إرشادية للموظفين أو تسجيلات عملية للشاشة الإرشادية.

استخدم قالب إنتاج الفيديوهات التوضيحية من ClickUp

حافظ على تنظيم إنتاج الفيديو الخاص بك بالكامل من الفكرة الأولية إلى النشر النهائي باستخدام قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp .

قم بتخطيط مقاطع الفيديو الخاصة بك وإدارتها وتخصيصها مع إنتاج الفيديو من ClickUp

يأتي القالب مع مراحل محددة مسبقًا لتتبع تقدم الفيديو الخاص بك. قم بتصنيف مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى حالات مخصصة مثل التصوير والتحرير والمراجعة والموافقة والقص النهائي، لمراقبة سير عمل إنتاج الفيديو الخاص بك بسهولة.

يساعد على ضمان أن جميع المعنيين على نفس الصفحة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية والمهام والتقدم العام.

كما أنه يوفر خارطة طريق واضحة لكل مشروع فيديو، مما يسهل عملية الإنتاج السلس.

ClickUp أفضل الميزات

نسخ المقاطع الصوتية بدقة باستخدام ClickUp Brain

ضمان جودة صوت وفيديو احترافية

تسجيل بدون حدود زمنية أو علامات مائية على تسجيلات الشاشة الخاصة بك

الوصول إلى أكثر من 1,000 نموذج، بما في ذلك قوالب إنتاج الفيديو والتسويق وكتابة المحتوى

الاستفادة من ClickUp Dashboards مع تقارير وعناصر واجهة مستخدم مدمجة

مشاركة مقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني أو الروابط العامة أو الخاصة

استمتع بالتوافق مع منصات متعددة

استخدم امتداد كروم لالتقاط لقطات سريعة للموقع الإلكتروني ولقطات الشاشة

استخدم أدوات العرض التقديمي لصياغة عروض تقديمية جذابة ومبتكرة

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد أن المجموعة الواسعة من ميزات ClickUp مربكة، مما يتطلب بعض الوقت للاستفادة من إمكانياته بشكل كامل

لا يمكنه إنشاء مقاطع الفيديو من الصفر مثل SORA (ولكن يمكنه المساعدة في عملية العصف الذهني الإبداعي وإدارة إنتاج الفيديو)

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح في أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. RunwayML

فيس RunwayML إليك بديل آخر لـ Sora AI من أجلك. تمكنك هذه الأداة من إنشاء مقاطع فيديو من النصوص دون عناء. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة، يعد RunwayML خيارًا ممتازًا للمبتدئين ومنشئي المحتوى الرقمي ذوي الخبرة.

التحديث الأخير لـ RunwayML هو فرشاة Multi-Motion Brush، والتي تمنحك تحكمًا أكبر في الحركة في مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها. هذه الميزة من الجيل الثاني متوفرة على كل من منصة Runway على الويب وتطبيقها على الجوال، مما يوفر مرونة للمشاريع الإبداعية أثناء التنقل.

يمكنك معاينة وتنزيل مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها، واختيار أفضل ما يناسب رؤيتك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك RunwayML بتحرير مدخلاتك وتشذيبها وتحريكها، مما يعزز من إمكانياتك الإبداعية.

أفضل ميزات RunwayML

إنشاء مقاطع فيديو جذابة وتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

تحسين الجودة الإجمالية لمقاطع الفيديو باستخدام أدوات تحرير خالية من العيوب

تخصيص مقاطع الفيديو وفقًا لمتطلباتك

التكامل مع أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى

قيود RunwayML

نظرًا لخصائصه المتقدمة، قد يكون لدى RunwayML منحنى تعليمي أكثر حدة للمستخدمين الجدد على برامج الذكاء الاصطناعي

تسعير برنامج RunwayML

الأساسي: مجانًا إلى الأبد

مجانًا إلى الأبد عادي : 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا محترف : 35 دولار/مستخدم شهرياً

: 35 دولار/مستخدم شهرياً غير محدود : 95 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 95 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات برنامج RunwayML

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متوفرة

3. كايبر AI

عبر كايبر AI Kaiber AI هي منصة ثورية تمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى تجارب بصرية مذهلة.

فهي تستفيد من محرك توليد ذكاء اصطناعي متقدم لتحويل النصوص ومقاطع الفيديو والصور والموسيقى إلى مشاهد واقعية وخيالية آسرة تترك انطباعًا دائمًا. بمجرد تحميل أغنية وتطبيق لمسة من الذوق الفني، يقوم Kaiber AI بسحره ليخلق رحلة سمعية بصرية ساحرة.

يشجع أسلوب الرسوم المتحركة في المنصة إطاراً بإطار على الإبداع مع جاذبية خالدة. تعتمد كل طبقة على الطبقة السابقة، مما يتيح لك استكشاف أنماط وجماليات جديدة دون عناء.

تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي في Kaiber على تحويل المطالبات بسلاسة إلى تجارب بصرية آسرة تتميز بالسلاسة والحركة.

أفضل مميزات Kaiber AI

صمم رواياتك على Kaiber's قوالب القصص المصورة استكشف الأنماط والجماليات الجديدة مع الطبقات المتطورة

استلهم من أعمال الآخرين واعرض إبداعاتك للعالم، كل ذلك في مكان واحد

قيود Kaiber AI

يتطلب من المستخدمين التسجيل وتسجيل الدخول للوصول إلى ميزاته

تسعير Kaiber AI

المستكشف : 5 دولارات/مستخدم شهرياً

: 5 دولارات/مستخدم شهرياً محترف : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً فنان: 30 دولارًا/مستخدم شهريًا

Kaiber AI التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية كايبر: لا توجد تقييمات متاحة

4. الوصف

عبر الوصف ديسكريبت ليس مجرد محرر فيديو، بل هو منصة متعددة الوظائف تحوّل المحتوى المكتوب إلى مقاطع فيديو دون عناء. باستخدام DescriptAI، يمكنك نسخ التسجيلات الصوتية بسرعة إلى نص مكتوب، وهي ميزة مفيدة للطلاب الذين يفضلون القراءة على الاستماع أو أولئك الذين يعانون من ضعف السمع.

يتمتع Descript أيضًا بإمكانيات تعاون قوية، مما يتيح للعديد من المستخدمين العمل على مشروع ما في وقت واحد. يمكن لأعضاء الفريق ترك التعليقات وتقديم الاقتراحات، مما يسهل عملية التحرير.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز المنصة بسهولة التكامل مع الأدوات المستخدمة على نطاق واسع مثل Slack و Castos و Podbean و Restream و Final Cut Pro. كما أن توافقها مع Adobe Premiere Pro يعزز من مكانتها كأداة مفضلة لمهام التحرير المتقدمة.

ويتضمن أيضًا مسجل شاشة مدمجًا، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو تعليمية أو عروض تقديمية من البداية إلى النهاية داخل المنصة دون عناء.

وصف #### أفضل الميزات

تحويل التسجيلات الصوتية إلى نص مكتوب بـ 23 لغة

إضافة المحتوى بسهولة باستخدام ميزات السحب والإفلات

قم بتحسين الصوت باستخدام حل بنقرة واحدة لتحسين الصوت والتحرير المستند إلى النص

ادعم إنشاء الفيديو الخاص بك باستخدام القوالب والتعليقات التوضيحية والانتقالات لإثراء عملية إنشاء الفيديو بالعناصر الأساسية

قيود الوصف

قد يحتاج المستخدمون إلى اتصال مستقر بالإنترنت واستثمار الوقت لتعلم جميع ميزاته، حيث يأتي ديسكريبت مع منحنى تعليمي

يأتي بتكاليف أعلى للفرق الكبيرة نظرًا لأن سعره لكل مستخدم/محرر

تسعير ديسكريبت

مجاني

منشئ : 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً شهرياً محترف : 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسة: تسعير مخصص

وصف التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 440 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 440 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 160+ تقييم)

5. بيكا آرت

عبر Pika.art Pika.art هي منصة مبتكرة تضم العديد من الميزات المصممة لجعل إنشاء الفيديو أكثر كفاءة وخالية من المتاعب.

تتمثل إحدى الميزات البارزة في Pika.art في واجهته البديهية، والتي تضمن لك سهولة التنقل في المنصة. كل خطوة مباشرة وسهلة الاستخدام، من تحميل اللقطات إلى التحرير وإضافة المؤثرات.

ميزة رئيسية أخرى هي المكتبة الواسعة من القوالب المصممة مسبقًا والعناصر القابلة للتخصيص. وسواء كنت تبحث عن رسوم متحركة نصية أو انتقالات أو رسومات، فإن Pika.art توفر لك كل ما تحتاج إليه. توفر المنصة أيضًا إمكانات التعاون، مما يسمح للفرق بالتعاون في مشاريع في الوقت الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Pika.art خيارات تصدير قوية يمكنك استخدامها لحفظ مقاطع الفيديو النهائية بتنسيقات ودقة مختلفة. سواء كنت تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب أو العروض التقديمية، يمكنك بسهولة تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك للمنصة المقصودة.

أفضل ميزات Pika.art

استخدم ميزة مزامنة الشفاه في Pika.art لمنح شخصياتك صوتًا

إنشاء قصص متحركة غامرة دون عناء

استفد من وظيفة المؤثرات الصوتية إما عن طريق تقديم المؤثرات الصوتية أو السماح ل Pika.art بإنشائها لك

تخصيص القوالب بسهولة من خلال استخدام ميزة "توسيع اللوحة القماشية

تمديد طول الفيديو وحفظ إبداعاتك بتنسيقات مختلفة

قيود Pika.art

وجد بعض المستخدمين مشكلات في التوافق مع البرامج الخارجية أو المكونات الإضافية

تسعير Pika.art

الأساسي: مجاناً

مجاناً قياسي : 10 دولارات/مستخدم شهرياً

: 10 دولارات/مستخدم شهرياً غير محدود : 35 دولار/مستخدم شهرياً

: 35 دولار/مستخدم شهرياً محترف: 70 دولاراً/مستخدماً شهرياً

Pika.art التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

6. إنفيديو

عبر إنفيديو Invideo عبارة عن منصة تحرير فيديو متعددة الاستخدامات عبر الإنترنت تمكّنك من إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي بسهولة.

واحدة من أفضل ميزاته هي مكتبته الواسعة من القوالب القابلة للتخصيص. مع توفر أكثر من 4,000 قالب جاهز متاح، لديك خيارات كثيرة لأنواع مختلفة من مقاطع الفيديو.

ميزة أخرى ل Invideo هي واجهته البديهية ومحرره سهل الاستخدام. تعمل وظيفة السحب والإفلات على تسهيل إضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو إلى مشروعك وترتيبها حسب رغبتك.

يوفر Invideo أيضًا إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من لقطات المخزون والمقاطع الموسيقية والمؤثرات الصوتية، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على أصول خارجية لمشاريعك.

بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة العديد من عناصر التصميم المدمجة، مثل الملصقات والأيقونات والرسوم المتحركة، لتعزيز الجاذبية البصرية لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

إنفيديو أفضل الميزات

استخدم قوالب قابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من مقاطع الفيديو، مثل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التسويقية والعروض التقديمية

إضافة تعليمات مثل الجمهور المستهدف والمنصة لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك

استخدم محرر الفيديو الذي يعمل بكامل طاقته لتغيير نصوص الفيديو والوسائط بواجهة سهلة

استخدم التعليقات الصوتية ذات الصوت البشري لإضفاء الحيوية على مقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود إنفيديو

قد تكون خيارات التخصيص محدودة مقارنة بالبرامج المستقلة

تسعير إنفيديو

مجاني

بالإضافة : يبدأ من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: يبدأ من 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا حد أقصى: يبدأ من 60 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات إنفيديو

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 370+ تقييم)

7. لومن5

عبر التجويف5 Lumen5 هو منشئ فيديو قوي على الإنترنت يسهل إنشاء محتوى فيديو جذاب.

وتتيح منصته سهلة الاستخدام لأعضاء الفريق، بغض النظر عن مهاراتهم التقنية أو خبرتهم، إنتاج مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي دون عناء. وتتميز المنصة بواجهة سحب وإفلات من خلال التأشير والنقر، مما يسمح لك بإضافة النصوص والصور ومقاطع الفيديو بسرعة إلى مشاريعك.

إحدى أهم ميزات Lumen5 هي تقنية الأتمتة المتقدمة، والتي يمكنها تحويل منشورات المدونة أو تسجيلات Zoom إلى مقاطع فيديو آسرة ببضع نقرات.

تمكّنك هذه الأتمتة - المقترنة بقوالب وخطوط وألوان ورسوم متحركة متعددة - من إنشاء مقاطع فيديو مذهلة توصل رسالتها إلى الجمهور بفعالية.

سواء لأغراض تسويقية أو تدريبية أو تعليمية، فإن تصميمات Lumen5 القابلة للتخصيص وأدوات التعاون التي يوفرها Lumen5 تجعلها الخيار الأفضل للشركات من جميع الأحجام.

أفضل ميزات Lumen5

استخدم برنامج Lumen5's AI Script Composer لتحويل نصوصك إلى مقاطع فيديو

احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة من مقاطع الفيديو والصور عالية الجودة

تحويل منشورات المدونة والمقالات وملفات PDF والأوراق البيضاء وغيرها من المواد المكتوبة إلى مقاطع فيديو ديناميكية

استفد من الذكاء الاصطناعي لمطابقة النصوص مع المرئيات ذات الصلة تلقائيًا

قيود Lumen5

باهظ الثمن مقارنة ببدائل سورا الأخرى

سعر Lumen5

أساسي : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر مبتدئ : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر احترافي : 199 دولارًا في الشهر

: 199 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

لومن5 التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.6/5 (130+ تقييم)

8. أنيميكر

عبر صانع الرسوم المتحركة Animaker عبارة عن منصة "افعلها بنفسك" (DIY) لإنشاء مقاطع فيديو احترافية مباشرة ومتحركة في دقائق.

تساعدك المنصة على إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة 4k لأغراض مختلفة، مثل التهيئة والتسويق والعلامة التجارية وتبسيط المفاهيم المعقدة، دون الحاجة إلى خبرة فنية. يتيح ذلك للشركات التكيف مع تغيرات السوق واكتساب ميزة تنافسية بسرعة.

تتمثل إحدى ميزات Animaker الرئيسية في دعمه للرسوم البيانية للفيديو، والتي تساعد فرق العمل في الشركات على تقديم البيانات بصرياً من خلال مجموعة كبيرة من المخططات والأيقونات والخرائط.

كما توفر المنصة أيضاً ميزات احترافية مثل التسجيل، والحركات المتعددة، والمنحنى، والتأثيرات الانتقالية، والكاميرا للداخل والخارج، وتأثيرات الدخول والخروج، مما يتيح لك إنشاء رسوم متحركة احترافية وجذابة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Animaker أدوات لإضافة الحياة إلى مقاطع الفيديو، مثل ميزة تحويل النص إلى كلام، ومكتبة من المقطوعات الموسيقية والمؤثرات الصوتية في الخلفية، والتسجيل الصوتي المباشر. يمكنك تصدير مقاطع الفيديو الخاصة بك بجودة عالية الدقة الكاملة وتحسينها عموديًا لشاشات الهاتف المحمول.

Animaker أفضل الميزات

استخدم أكثر من 50 صوتًا وأكثر من 25 لغة وتخصيصات أخرى لإضفاء الطابع الإنساني على تحويل النص إلى كلام

إنشاء شخصيات مخصصة مع أكثر من 15 ميزة للوجه، و10 فتحات للإكسسوارات، و20 تعبيرًا للوجه

الاستفادة من مئات القوالب لبيئات الشركات

أضف الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF إلى مشروعاتك من Giphy وGIF

تبسيط عبء العمل من خلال التفاعل مع مشاريعك في الوقت الفعلي

استفد من خاصيةSteve.ai لتحويل النص إلى مقاطع فيديو

قيود أنيميكر

نظرًا لأن البرنامج جديد، فإنه يحتوي على رسوم متحركة محدودة للشخصيات

يقول بعض المستخدمين إنه يستغرق المزيد من البيانات لتحرير الفيديو

تسعير أنيميكر

أساسي : 24 دولارًا في الشهر

: 24 دولارًا في الشهر مبتدئ : 37 دولارًا في الشهر

: 37 دولارًا في الشهر محترف : 79 دولاراً في الشهر

: 79 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أنيميكر

G2 : 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

9. فيديو

عبر Vidyo.ai يمكنك تحسين تحرير الفيديو وإنتاجه باستخدام Vidyo.ai. بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يقدم Vidyo.ai العديد من الميزات والأدوات التي تبسط إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة.

تتمثل إحدى ميزاته الرئيسية في القدرة على إنشاء مقاطع فيديو مميزة تلقائيًا، مما يسهل تحديد اللحظات الرئيسية في لقطاتك ومشاركتها.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم Vidyo.ai مجموعة من أدوات التحرير، مثل الاكتشاف التلقائي للمشهد والقص الذكي الذي يجعل عملية التحرير أكثر كفاءة ويحسن الجودة الإجمالية لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

يمكن أن يؤدي تحسين الصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تحسين جودة الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك عن طريق تقليل الضوضاء في الخلفية وتحسين وضوح الكلام. هذه الميزة مفيدة للمقابلات والندوات عبر الإنترنت والمحتويات الأخرى التي يكون فيها الصوت الواضح ضرورياً.

يوفر Vidyo.ai أيضًا مجموعة من أدوات التعاون، مما يسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المشروع في وقت واحد.

Vidyo.ai أفضل الميزات

أضف ترجمات إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام مولد ترجمة الفيديو التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم أداة إنشاء مقاطع الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للفيديوهات الطويلة

قم بزيادة جمهورك عبر الإنترنت باستخدام ميزة Vidyo.ai's Virality Scores لمقاطع الفيديو القصيرة والبكرات والفيديوهات القصيرة

قيود Vidyo.ai

يسمح الإصدار المجاني للمستخدمين بتحميل فيديو واحد فقط في كل مرة

لا تقوم المنصة تلقائيًا بحذف مقاطع الصمت أو الحشو

تسعير #### Vidyo.ai

مجانًا

أساسي : 35 دولارًا في الشهر

: 35 دولارًا في الشهر النمو : 50 دولارًا/شهريًا

: 50 دولارًا/شهريًا مخصص: 75-150 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

Vidyo.ai التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: التقييمات غير متوفرة

10. بيكتوري AI

عبر بيكتوري AI Pictory هي أداة بديهية للغاية تحول نصوصك إلى مقاطع فيديو بسرعة وبدون عناء. باستخدام Pictory AI، يمكنك إنشاء خلفيات فيديو، وتعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات، وترجمات، والمزيد مباشرة من نصوصك.

استخدم هذه الأداة لتغيير حجم مقاطع الفيديو لتناسب مختلف منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram و YouTube و TikTok وغيرها.

في حين يمكن للمستخدمين المميزين الوصول إلى ميزات إضافية، تتيح لك الباقة المجانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة فقط. تم تصميم Pictory لتبسيط عملية إنشاء الفيديوهات، مما يجعلها في متناول الجميع، بغض النظر عن خبرتهم التقنية.

أفضل ميزات Pictory AI

استخدم أدوات Pictory المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل نصوصك وصورك ونصوصك إلى مقاطع فيديو

الوصول إلى مكتبة واسعة من الموسيقى لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك

أضف موسيقى إلى مقاطع الفيديو بسهولة باستخدام الأغاني الموجودة في مكتبة Pictory

اختر من بين مجموعة متنوعة من الأنماط لمقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود الذكاء الاصطناعي في بيكتوري

يحصل المستخدمون على ميزات متقدمة محدودة مع باقة البداية

قد يكون معدل عرض الفيديو أبطأ من الأدوات الأخرى

أسعار بيكتوري للذكاء الاصطناعي

المبتدئين : 29 دولاراً في الشهر

: 29 دولاراً في الشهر احترافي : 59 دولارًا في الشهر

: 59 دولارًا في الشهر الفرق: 149 دولارًا/شهريًا

بيكتوري AI التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

## اختيار أفضل بديل Sora AI لاحتياجات إنتاج الفيديو الخاص بك

في ختام قائمتنا لأفضل بدائل Sora في عام 2024، من الواضح أن منصات تحويل النصوص إلى فيديو تتطور بسرعة لتلبية متطلبات المستخدمين المتنوعة. يقدم كل خيار ميزات فريدة، مما يسلط الضوء على الطبيعة التنافسية لهذا المجال.

مع تقدم التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع ظهور المزيد من المنصات، مما يوفر لك طرقًا مبتكرة لإنشاء مقاطع فيديو جذابة. إحدى هذه المنصات هي منصة ClickUp، التي لا تكتفي بتحويل النصوص المكتوبة إلى مقاطع فيديو مذهلة فحسب، بل تساعدك أيضًا على تنظيم وإدارة مشاريعك (وليس فقط تلك المتعلقة بإنتاج الفيديو وتوزيعه!).

باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط وتسريع سير عمل تحرير الفيديو الخاص بك. أثناء ذلك، لا تفوّت فرصة الاستفادة من المساعدين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي و برنامج بودكاست لتحسين عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا!